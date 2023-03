Cựu Tổng Thống Donald Trump vừa mắc thêm một trọng tội mới vì vi phạm luật tiểu bang New York. Ông ta đã đe dọa luật sư quận Mahattan Alvin Bragg, chính là người đang điều tra vụ án tiền bịt miệng của Donald Trump ở New York cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Ông ta đã làm như vậy với mục đích đe dọa Alvin Bragg khi thi hành nhiệm vụ. Điều này vi phạm luật New York. Cụ thể là Luật Hình Sự, mục 195.05 cản trở hành chính nhà nước ở mức độ thứ hai...