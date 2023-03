Mưa tràn ngập California. Dự báo đáng lo ngại nhất với cơn bão này là bờ biển vùng miền Trung California. Miền Trung và Miền Nam California sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn bão này.

- Thủ tướng Nhật bất ngờ thăm Kiev, Ukraine.

- Nga: đã đưa 2 phi cơ mang hỏa tiễn chiến lược Tu-95 bay hù dọa nhiều giờ trên Biển Nhật Bản.

- Chuyến xe lửa chở nhiều hỏa tiễn hành trình Kalibr của Nga bị phá hủy trong vụ nổ ở Dzhankoi, Crimea.

- Ukraine nói với Tập Cận Bình: bước đầu tiên để có hòa bình là quân Nga phải đầu hàng, hoặc rút khỏi Ukraine.

- Tổng thư ký NATO: Putin tấn công Ukraine, làm NATO mạnh hơn, lớn hơn. Nga bây giờ là mối đe dọa toàn cầu, trong khi TQ thách thức an ninh NATO.

- Tập Cận Bình mời Tổng Thống Nga, Thủ tướng Nga thăm Bắc Kinh trong năm 2023

- Thống đốc Nga: phi cơ không người lái Ukraine bay vào đất Nga, bắn trạm bơm dầu Novozybkov.

- Tư lệnh quân Wagner xin Bộ trưởng Quốc phòng Nga tiếp viện vì Ukraine chuẩn bị tổng phản công tại chiến trường Bakhmut. Wagner chết trung bình 500-800 lính/ngày.

- Nga: bắt đầu thủ tục truy tố hình sự các công tố và thẩm phán của Tòa ICC để trả thù Tòa ICC ra lệnh bắt Putin

- Nga: đã đưa lên 1 chiếc Sukhoi Su-35 để nghênh chiến, đuổi 2 phi cơ B-52 của Mỹ đang bay qua Biển Baltic.

- Mỹ: dan díu giữa TQ và Nga là kiểu "hôn nhân thuận tiện" thay vì "yêu thương" vì cả 2 nước đều muốn chống Mỹ

- Mỹ kêu gọi Tập Cận Bình nói trực tiếp với Zelensky: hãy nghe trực tiếp từ người Ukraine và hãy áp lực Putin rút quân về Nga.

- Ngoại trưởng Mỹ: thế giới đừng bị "đánh lừa" bởi màn trình diễn của Nga mà Trung Quốc có thể ủng hộ.

- New York: tiên đoán sắp truy tố Trump, cảnh sát dựng rào chắn để ngừa biểu tình bạo động.

- Thống đốc Florida Ron DeSantis: sẽ cho dẫn độ Trump về tòa án New York, vì không thể bênh chuyện ngoại tình rồi bịt miệng.

- Dự kiến tuần này sẽ truy tố Trump. Đại bồi thẩm đoàn sẽ nghe nhân chứng cuối vào hôm Thứ Tư.

- Abby Grossberg (nhà sản xuất của Fox News) nộp 2 đơn kiện chống Fox News: kỳ thị phụ nữ, đổ tội phụ nữ khi chạy tội đơn kiện của Dominion.

- Nhóm luật sư của Trump nộp đơn, xin dẹp cuộc điều tra ở Georgia về những nỗ lực lật ngược bầu cử 2020 của Trump.

- Cohen lên MSNBC: khi ra bồi thẩm đoàn bênh vực Trump, LS Robert Costello đã bịa đặt nhiều chuyện

- Mỹ: TQ phạm tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người, đối với quyền của người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng

- TikTok sẽ nói với Quốc hội Mỹ: hiện có 150 triệu người dùng ở Mỹ.

- Cháy rừng California gây ra đủ thứ bệnh về da.

- Texas: 1 cậu nhóc bị bắt sau khi nổ súng vào các bạn học, giết 1 cậu và gây bị thương 1 cô.

- Dẫn bạn gái từ Connecticut tới Quảng trường Times Square ở New York để chờ bảng quảng cáo bật ra câu hỏi, cầu hôn.

- California bão: mưa, mưa, và mưa cả tuần.

- Los Angeles: 2 người lớn đã bị bắt cùng với súng đạn, sau khi đe dọa bạo lực đối với trường trung học Bell Gardens

- TIN VN. Viện Nghiên cứu Hán Nôm mời công an điều tra sau vụ mất hơn 120 cuốn sách.

- TIN VN. Bà Đinh Thị Lan đề nghị khởi tố 46 Youtuber liên quan Nguyễn Phương Hằng.

- TIN VN. Vụ 4 nữ tiếp viên xách hơn 11kg ma túy từ Pháp về: Theo dõi từ lâu.

- HỎI 1: Tình báo Mỹ và Úc cùng giăng bẫy, dụ dỗ 1 cựu phi công Mỹ từ Trung Quốc về Úc để bị bắt ở Úc? ĐÁP 1: Có vẻ như thế.

- HỎI 2: Bụi mịn từ TQ bay qua, làm ô nhiễm không khí, phá họai nông nghiệp và ngư nghiệp Nam Hàn? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-21/3/2023) ----- Dự kiến tuần này (sau Thứ Tư), hay tuần sau, sẽ truy tố Trump. Đêm Thứ Hai, Trump viết lên mạng rằng theo các tin rò rỉ, đó có thể là những dòng chữ Trump viết ngoài song sắt nhà tù. Đại bồi thẩm đoàn New York điều tra về "tiền bịt miệng" của Donald Trump cho cô Stormy Daniels đã không đưa ra bản cáo trạng vào thứ Hai, nhưng dự kiến sẽ sớm có một bản cáo trạng, theo 3 nguồn tin nói với báo Politico.

.

Đại bồi thẩm đoàn sẽ họp lại vào thứ Tư. Một nguồn thực thi pháp luật nói với Fox News rằng đại bồi thẩm đoàn Manhattan sẽ nghe thêm lời khai về những gì có thể là bằng chứng trong vụ án từ một nhân chứng khác vào hôm thứ Tư 22/3/2023 trước khi Trump bị truy tố. Như thế, có thể tuần sau mới có lệnh truy tố.

.

Trước bản cáo trạng dự kiến, các quan chức từ Cảnh sát NY, Sở Mật vụ, văn phòng Biện Lý Manhattan và tòa án đã gặp nhau vào chiều thứ Hai. "Chúng tôi sẽ thảo luận về cách đưa Trump vào", một nguồn tin nói với Politico trước cuộc họp. AP ghi rằng lời khai [bênh vực Trump] hôm thứ Hai từ đồng minh của Trump, Bob Costello, là một dấu hiệu khác cho thấy đại bồi thẩm đoàn sắp hoàn thành công việc của mình; lời khai thân thiện với Trump đã được sắp xếp "có lẽ để các công tố viên có thể bảo đảm ban hội thẩm có cơ hội xem xét bất kỳ lời khai nào có thể từ xa được coi là giải tội", theo AP.

.

Trong khi đó, một thư quyên tiền gây quỹ tranh cử năm 2024 ký tên Trump hy vọng vét thêm một đợt tiền: "Nếu rò rỉ trên các báo là chính xác, đây có thể là lần cuối cùng tôi viết thư cho bạn trước khi một bản cáo trạng có thể được đưa ra" -- đó là từ một email gây quỹ được cho là của Trump được gửi cho những người ủng hộ hôm Thứ hai.

.

---- Abby Grossberg (một nhà sản xuất của Fox News) đã nộp 2 vụ kiện chống lại Fox News hôm thứ Hai cáo buộc các luật sư của Fox News đã gây áp lực buộc cô phải đưa ra lời khai sai lệch trong một phần của vụ kiện do công ty Dominion đưa ra (Dominion đòi Fox News bồi thường 1,6 tỷ đô vì loan truyền lời TRump bịa đặt rằng máy bầu của Dominion lật phiếu Trump thành phiếu Biden năm 2020)..

.

Báo New York Times đưa tin rằng Abby Grossberg, một nhà sản xuất từng làm việc cho những người dẫn chương trình của Fox News là Maria Bartiromo và Tucker Carlson, đã đệ đơn kiện ở New York và Delaware. Trong 2 đơn kiện, Grossberg cáo buộc các luật sư của Fox News đã gây áp lực buộc cô phải tránh đề cập đến các nam giám đốc điều hành nổi tiếng để bảo vệ họ trong vụ kiện Dominion. Cô cũng nói các luật sư đã lên kế hoạch để đổ tội loan tin vịt [của Trump] cho hai cô (Grossberg và Bartiromo) -- cô Grossberg viết trong đơn kiện rằng đó là một phần của văn hóa coi thường phụ nữ phổ biến tai Fox News. Grossberg nói với tờ NY Times sau khi 2 đơn kiện được đệ trình. “Họ [Fox News] coi thường phụ nữ.”

.

---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Ba nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tính toán sai khi quyết định tấn công Ukraine, gọi năm 2022 là thời điểm then chốt đối với an ninh toàn cầu. "Putin muốn ít nước vào NATO hơn nhưng rồi hậu quả có nhiều nước xin vào NATO hơn," Stoltenberg nói trong buổi trình bày báo cáo thường niên, nhận xét rằng biên giới của Liên minh NATO với Nga sẽ tăng gấp đôi sau khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập.

.

Gọi Nga là "mối đe dọa đáng kể nhất" đối với an ninh toàn cầu cùng với chủ nghĩa khủng bố, tổng thư ký nói rằng NATO "đã sẵn sàng" khi xe tăng Nga lăn bánh ở Ukraine. Stoltenberg nói thêm rằng NATO "đã nhìn thấy các dấu hiệu" cho thấy Nga yêu cầu Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương đồng thời lưu ý rằng Bắc Kinh đã thách thức "lợi ích, an ninh và các giá trị" của Liên minh NATO.

.

---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói hôm thứ Ba, trong ngày thứ hai của chuyến công du Nga, rằng ông đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm Bắc Kinh trong năm 2023, vì TQ sẽ tổ chức Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba (Third Belt and Road Forum for International Cooperation) trong năm nay. Tập cũng đã mời Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tới thăm TQ "càng sớm càng tốt" để lập quan hệ chặt chẽ hơn nữa, và ông Mishustin đã chấp nhận. Tập nói, Nga được chọn là quốc gia đầu tiên của chuyến thăm do "logic lịch sử", bởi 2 nước TQ-Nga là "các cường quốc lớn nhất và là đối tác chiến lược".

.

---- Aleksandr Bogomaz (Thống đốc khu vực tây nam Bryansk của Nga) nói hôm thứ Hai rằng quân Ukraine đã tấn công bằng phi cơ không người lái vào lãnh thổ Nga, bắn vào trạm bơm dầu Transneft JSC ở Novozybkov. “Không có thương vong,” thống đốc viết trên Telegram của mình, cho biết thêm rằng điện đã bị cắt ở 5 khu định cư cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất. Tuần trước, công ty năng lượng Transneft thuộc sở hữu của Nga đã báo cáo rằng các thiết bị nổ đã được phát hiện tại một trạm bơm dầu của đường ống dẫn dầu Druzhba ở vùng Bryansk.

.

---- Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đến Kiev, Ukraine, trên một chuyến tàu xuất phát từ thị trấn Przemysl của Ba Lan, theo truyền thông Nhật Bản hôm thứ Ba. Thủ tướng dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để "truyền đạt sự tôn trọng đối với lòng dũng cảm và sự kiên trì của người dân Ukraine" và thể hiện "sự ủng hộ vững chắc đối với Ukraine của Nhật Bản và G7", theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết. Chuyến thăm bất ngờ diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến công du 3 ngày tới Moscow.

.

----- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba nói rằng một cặp phi cơ mang hỏa tiễn chiến lược Tu-95 thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ đã hoàn thành chuyến bay kéo dài nhiều giờ trên Biển Nhật Bản. Tin này nói rằng, các phi cơ đã dành hơn 7 giờ để thực hiện chuyến bay theo kế hoạch trong không phận trên vùng biển trung lập và được hộ tống bởi 2 phi cơ chiến đấu khác là Su-30SM và Su-35S. Tình hình hù dọa này diễn ra khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang thăm Kiev, với kế hoạch gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào cuối ngày Thứ Ba.

.

---- Trong khi được chở bằng xe lửa, nhiều hỏa tiễn hành trình Kalibr của Nga đã bị phá hủy trong một loạt tiếng nổ ở Dzhankoi, Crimea, theo tin từ Phòng báo chí Tình báo Quốc phòng Ukraine ngày 20/3. Bản tin không nói rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công. Bản tin ghi rằng hỏa tiễn Kalibr được phóng bởi các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga, có khả năng vươn tới bất kỳ mục tiêu nào trên khắp Ukraine.

.

Vào ngày 20/3, các kênh Telegram địa phương đã đưa tin về một loạt vụ nổ và tiếng súng ở Dzhankoi, đồng thời đăng tải đoạn video về các vụ nổ lớn xảy ra ở khu vực lân cận nhà ga đường sắt địa phương. "Các nhà chức trách" nghề nghiệp của Nga thông báo rằng "hệ thống phòng không đang hoạt động" và một số "đống đổ nát" có vẻ như "đã làm hư hại một hộ gia đình và một cửa hàng."

.

Người được gọi là người đứng đầu chính quyền của thị xã Dzhankoi đã phàn nàn về "phi cơ không người lái (của kẻ thù) đang đến." Trước đó, phát ngôn viên Tình báo Quốc phòng [của Ukraine] Andriy Yusov nói rằng Nga chỉ còn 7% kho dự trữ hỏa tiễn Kalibr, vì phần lớn đã được sử dụng trong nhiều cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine.

.

---- Rào chắn đã được dựng lên bên ngoài Tòa án Hình sự Manhattan vào sáng thứ Hai 20/3/2023 khi Thành phố New York chuẩn bị cho những cuộc biểu tình xảy ra nếu truy tố Trump, người đã cảnh báo hồi cuối tuần rằng ông có thể bị bắt trong ngày thứ Ba vì vụ chi tiền bịt miệng một bạn tình cũ. Người ta thấy các công nhân dỡ hàng rào thép từ một xe tải Cảnh sát New York, dựng rào bên ngoài tòa án và văn phòng Biện Lý Manhattan. NBC New York đã báo cáo vào cuối tuần rằng cảnh sát đã sẵn sàng đối phó bạo động khi có lệnh truy tố đối với Trump.

.

---- Trump đang tiến hành đòi dẹp cuộc điều tra ở Georgia về những nỗ lực của Trump đòi lật ngược bầu cử 2020 tại tiểu bang Georgia, xin ngăn chặn việc sử dụng bất kỳ bằng chứng nào được đưa ra trước đại bồi thẩm đoàn. Trong hồ sơ dài 50 trang gửi lên tòa án Quận Fulton, các luật sư của Trump chỉ trích cuộc điều tra nhắm vào 3 cú phone Trump gọi tới các quan chức Cộng Hòa Georgia đòi lật ngược bầu cử 2020 là “khó hiểu, thiếu sót và đôi khi vi hiến một cách trắng trợn”.

.

Hồ sơ phe Trump nộp hôm thứ Hai tìm cách ngăn chặn việc sử dụng báo cáo của đại bồi thẩm đoàn về vấn đề này và ngăn cản sự tham gia của Biện Lý Quận Fulton Fani Willis (Dân Chủ) vào vụ án, đồng thời tấn công một loạt cuộc phỏng vấn do nữ trưởng đoàn bồi thẩm Emily Kohrs đưa ra.

.

Các luật sư Jennifer Little, Drew Findling và Marissa Goldberg đã viết trong hồ sơ: “Với sự xem xét kỹ lưỡng và mức độ nghiêm trọng của cuộc điều tra cũng như những cá nhân có liên quan - cụ thể là Donald J. Trump, quá trình này lẽ ra phải được xử lý một cách chính xác, công bằng và tôn trọng luật pháp cũng như các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất.”

.

---- Thống đốc Florida Ron DeSantis đã đưa ra thông báo vào sáng thứ Hai, trong khi chỉ trích cuộc điều tra ở Manhattan nhưng vẫn nói rằng ông sẽ không sử dụng quyền Thống đốc để ngăn chặn việc dẫn độ Donald Trump đến New York nếu Trump không chịu ra đầu thú sau khi bị truy tố. Theo thủ tục, đại bồi thẩm đoàn Manhattan sẽ trao cho Biện lý Quận Alvin Bragg một bản cáo trạng liên quan đến việc Trump đã trả tiền để bịt miệng cô Stormy Daniels để không kể chuyện dan díu trước cuộc bầu cử năm 2016 (và như thế, là vi phạm luật bầu cử).

.

Các luật sư của Trump đã nói rằng Trump sẵn sàng ra đầu thú để lấy dấu vân tay và bị truy tố nhưng có trời biết là Trump dự tính tử thủ ở tư dinh ở Florida hay không. Nếu Trump không đầu thú, Biện Lý Bragg sẽ yêu cầu Florida dẫn độ Trump đến New York, và DeSantis - được cho là đối thủ chính của cựu tổng thống cho đề cử tổng thống Cộng Hòa năm 2024 - sẽ cần phải ký vào lệnh bàn giao dẫn độ.

.

Theo báo Herald Tribune, DeSantis sẽ không can thiệp, nói với các phóng viên kiểu chọc quê Trump, "Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ không tham gia vào chuyện đó. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi trả tiền để bịt miệng một ngôi sao khiêu dâm nhằm giấu chuyện ngoại tình. Tôi không thể bênh vực chuyện đó."

.

---- Cựu luật sư của Donald Trump, Michael Cohen, đã xuất hiện trên MSNBC vào tối thứ Hai sau khi đồng minh của Trump, Robert Costello, lên tiếng về những gì ông đã nói với đại bồi thẩm đoàn để bênh vực Trump. Phóng viên MSNBC là Ari Melber dò từng dòng một với những gì Costello nói bên ngoài tòa án New York, và Cohen giải thích tại sao những gì Costello tuyên bố là vô lý.

.

"Khi ông Costello nói rằng ông ta nói chuyện với bạn [Cohen] và tư vấn cho bạn, ông ta có phải là luật sư của bạn vào thời điểm đó không?" Melber hỏi Cohen.

.

Cohen nói: "Không, trên thực tế, có rất nhiều điều về tuyên bố của y [Costello] là không đúng sự thật, trước hết là tôi đã liên hệ với họ. Trên thực tế, đối tác cấp cao của công ty, Jeffrey Citron là người đã giới thiệu chúng tôi và nói rằng chúng tôi nên nói chuyện, vì vậy chúng tôi đã sắp xếp một cuộc họp. Họ đã đến. Tôi nghĩ hoặc họ mang theo một người thuộc hạ cho tôi hoặc nói rằng họ sẽ cử một người hoặc một lá thư hợp đồng. Tôi chưa bao giờ ký tên. Anh ta [Costello] chưa bao giờ là luật sư của tôi."

.

Một lời nói dối khác là Costello nói Cohen cho miễn đặc quyền luật sư-khách hàng, Cohen nói rằng cần muốn biết khi nào, ở đâu và như thế nào vì Cohen không nhớ điều đó.

.

Ông Costello cũng nói rằng ý kiến cho rằng Trump chỉ làm "dàn xếp" với ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels là vô lý vì không hề có vụ kiện nào. Cohen giải thích: “Cô ấy đã công khai vào thời điểm tệ nhất trong chiến dịch [Trump vận động tranh cử]."

.

Cohen cũng nói rằng ý kiến cho rằng Cohen bị thanh trừng và bị cho là nói dối trước Quốc hội là vì Cohen đã trích dẫn các giao dịch bất động sản cho Trump ở mức 3 vụ trong khi thực tế là 10 vụ. Cohen nói, chuyện này không liên quan gì đến cô Daniels hay bất cứ điều gì trong trường hợp này.

.

Cohen nói: “Đó là một vở kịch điển hình của Trump trong cuốn sách cẩm nang đóng kịch. Bôi nhọ, ném bùn. Họ đã làm điều tương tự với cô Cassidy Hutchinson và làm điều tương tự với bất kỳ ai và tất cả mọi người vì sự thật, và vẻ đẹp, vẻ đẹp mà tôi có là tôi có sự thật. Tôi có sự thật. Tôi có tài liệu. Hãy để tôi viết lại điều đó. Công tố quận có tài liệu để xác thực từng lời khai mà tôi đã đưa ra và về cơ bản để bác bỏ bất cứ điều gì mà Bob Costello phải nói, một lần nữa, có lẽ là lý do tại sao họ không cần tôi để bác bỏ [lời Costello]."

.

---- Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, đã viết trên Twitter, vạch ra yếu tố then chốt để thực hiện thành công "kế hoạch hòa bình" của Trung Quốc: “Công thức để thực hiện thành công ‘Kế hoạch Hòa bình’ của Trung Quốc: Điểm đầu tiên và quan trọng là quân Nga đầu hàng, hoặc rút quân chiếm đóng của Nga ra khỏi lãnh thổ Ukraine theo luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ.” Theo quan chức Ukraine, điều này phải được thực hiện “nhằm khôi phục chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ”.

.

---- Yevgeny Prigozhin, chỉ huy tập đoàn lính đánh thuê Wagner, nói với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và viết trên Telegram ngày 20/2 rằng Wagner Group yêu cầu quân lực Nga tiếp viện vì Ukraine dường như đã sẵn sàng cho một cuộc tổng phản công tại Bakhmut, Donetsk Oblast: "Theo tin cho biết, vào cuối tháng 3 - đầu tháng 4, kẻ thù (Ukraine) có kế hoạch tiến hành một cuộc tổng tấn công và nhắm cắt đứt để cô lập các đơn vị Wagner ra khỏi các đơn vị chủ lực của Quân Lực Nga."

Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã bắt đầu

Prigozhin viết công khai cho Shoigu: “Tôi yêu cầu bạn thực hiện các bước cần thiết để ngăn Wagner PMC không bị cắt khỏi phần lớn quân đội Nga, vì điều đó sẽ phản ánh tiêu cực đối với chiến dịch Quân sự Đặc biệt.”Bị lún sình trong cuộc tấn công tốn kém kéo dài nhiều tháng vây quanh thị trấn Bakhmut, Tập đoàn Wagner mất trung bình 500-800 chiến binh mỗi ngày – theo lời các quan chức quân đội Ukraine.----tiến hành tố tụng hình sự đối với các công tố viên và thẩm phán của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC sau khi ICC ra lệnh bắt nhà độc tài Nga Vladimir Putin. Nga tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự đối với Karim Khan, công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế, cũng như các thẩm phán Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala và Sergio Gerardo Ugalde Godinez, theo một tuyên bố được đưa ra ngày 20/3 trên mạng Telegram.Ủy ban Điều tra Liên bang Nga nói rằng lệnh ICC đòi bắt Putin là “bất hợp pháp” và không tìm thấy căn cứ để truy tố Putin. Tuyên bố viết, “Điện Kremlin đã nhìn thấy một số tội ác trong hành động của các công tố viên tại Tòa án Hình sự Quốc tế, bao gồm việc truy tố bất công một cá nhân rõ ràng là vô tội, cùng với cáo buộc bất hợp pháp liên quan đến một tội ác nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, cũng như chuẩn bị tấn công đại diện của một quốc gia nước ngoài đang được quốc tế bảo vệ, nhằm mục đích làm phức tạp quan hệ quốc tế.”

.

---- Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga (NCUO) hôm thứ Hai nói họ đã đưa lên 1 chiếc Sukhoi Su-35 để nghênh chiến 2 phi cơ ném bom chiến lược Boeing B-52 Stratofortress của Mỹ đang bay qua Biển Baltic. Trung tâm viết trong bản văn gửi tới báo chí rằng họ đã gửi một chiếc Su-35 để ngăn cản vi phạm biên giới Nga. Bản văn nói thêm rằng phi cơ phản lực đã hạ cánh sau khi đẩy các phi cơ nước ngoài ra lãnh thổ Nga. Mới đầu tháng này, Nga báo cáo đã làm hạ cánh một phic ơ không người lái của Mỹ trên Biển Baltic.

.

---- Điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Bạch Ốc John Kirby nói hôm thứ Hai rằng dan díu giữa Bắc Kinh và Moscow là kiểu "cuộc hôn nhân thuận tiện" hơn là "yêu thương". Ông nói khi họp báo: "Đây không phải là 2 nước có kinh nghiệm làm việc cùng nhau trong nhiều thập niên và hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Đó là sự phát triển muộn màng dựa trên vai trò lãnh đạo ngày càng tăng của Mỹ trên toàn thế giới và đang cố gắng kiểm soát điều đó".

.

Kirby nói thêm rằng Trung Quốc và Nga đều là những quốc gia "căm phẫn và nổi giận trước sự lãnh đạo của Hoa Kỳ trên toàn thế giới" và "trật tự quốc tế dựa trên luật lệ". Ông kết luận rằng cả hai (TQ-Nga) đều nhận ra rằng họ không có "nền tảng hỗ trợ quốc tế vững chắc" để thách thức vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ.

.

---- Kirby cũng kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky: "[Trung Quốc] nên lắng nghe trực tiếp từ người Ukraine chứ không chỉ người Nga, [vì] nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột này phải tính đến lập trường của Ukraine." Kirby cũng khuyến khích ông Tập trực tiếp gây sức ép với Tổng thống Nga Vladimir Putin về "sự cần thiết phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".

.

Ông nhắc lại rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vẫn muốn có "một cuộc trò chuyện khác với Chủ tịch Tập" và sẽ làm như vậy "vào thời điểm thích hợp nhất", vì việc giữ cho các đường dây liên lạc cởi mở là điều tối quan trọng hiện nay. Kirby cho biết Washington cũng đang thảo luận với Bắc Kinh về việc Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo đến thăm Bắc Kinh.

.

---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Hai cảnh báo rằng thế giới không nên bị "đánh lừa" bởi màn trình diễn của Nga mà Trung Quốc có thể ủng hộ. Blinken nhấn mạnh trong bài phát biểu về nhân quyền trên toàn thế giới rằng cuộc gặp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với người đồng cấp Nga Vladimir Putin sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) phát lệnh bắt giữ ông cho thấy TQ không tin rằng Nga phải chịu trách nhiệm về hành vi xâm lược Ukraine. Ông cũng cảnh báo rằng việc đạt được một lệnh ngừng bắn cho phép quân đội Nga ở lại Ukraine đồng nghĩa với việc thừa nhận chiến thắng của Nga trong cuộc chinh phạt.

.

Bình luận thêm về nhân quyền, Blinken lưu ý rằng những quyền đó là "phổ quát" và phải "áp dụng cho mọi người ở mọi nơi." Ông nhấn mạnh quan điểm của báo cáo là "không phải để thuyết giảng hay làm xấu hổ" mà là "cung cấp nguồn lực cho những cá nhân đang làm việc trên khắp thế giới để bảo vệ và nâng cao phẩm giá con người khi nó đang bị đe dọa theo nhiều cách."

.

---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Hai đã cáo buộc Trung Quốc tiếp tục lạm dụng, bao gồm tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người, đối với quyền của người Duy Ngô Nhĩ (Uyghurs) và người Tây Tạng, cũng như vi phạm quy chế của Hồng Kông.

.

Trong khi trình bày báo cáo nhân quyền hàng năm của Bộ Ngoại giao, Blinken đã chỉ ra Iran và các hành động của nước này "chống lại chính người dân của mình;" Các biện pháp của Afghanistan và Taliban "phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái;" Myanmar, được lãnh đạo bởi chính quyền "tàn bạo hóa dân chúng;" Cuba; Nicaragua; và Ethiopia là những quốc gia mà tình hình có thể coi là nghiêm trọng. Blinken cũng bày tỏ niềm tự hào về Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao và công việc của họ trong việc hỗ trợ nhân quyền và làm sáng tỏ những vi phạm của các vi phạm trên khắp thế giới.

.

---- TikTok của ByteDance Ltd. sẽ nói với Quốc hội Hoa Kỳ rằng họ hiện có 150 triệu người dùng ở Mỹ, theo NBC News đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn một chiến lược gia cấp cao của đảng Dân chủ tư vấn cho công ty. NBC nói Giám đốc điều hành (CEO) Shou Zi Chew của TikTok sẽ chia sẻ thông tin trong phiên điều trần trước Ủy ban Thương mại và Năng lượng Hạ viện, dự kiến vào thứ Năm. Trước đó, hồi năm 2020, TikTok cho biết họ có 100 triệu người dùng hàng ngày ở Mỹ.

.

Shou Zi Chew sẽ trình bày trước ủy ban trong bối cảnh nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ kêu gọi cấm TikTok ở Mỹ vì lo ngại ứng dụng này thu thập dữ liệu cá nhân và sau đó chuyển dữ liệu đó cho chính phủ Trung Quốc.

.

---- Cháy rừng California gây ra đủ thứ bệnh về da. Cháy rừng được biết là có nhiều tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe của những người sống trong đó. Theo Học viện American Academy of Dermatology (AAD), một tai hại thấy rõ là da ngày càng xấu đi. Tiến sĩ Maria Wei (giáo sư y học về da tại Đại học Y khoa UC San Francisco) cho biết: “Tác động sức khỏe của ô nhiễm không khí do cháy rừng chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng bằng chứng từ các nghiên cứu gần đây của chúng tôi cho thấy rằng việc tiếp xúc trong thời gian ngắn với ô nhiễm không khí do cháy rừng có thể ảnh hưởng đến da và gây ra các đợt rối loạn da (skin disorders)."

.

Wei cho biết thêm trong một thông cáo báo chí của AAD: “Chúng tôi thấy rằng ô nhiễm không khí từ các vụ cháy rừng ở California có liên quan đến sự gia tăng bệnh nhân đến gặp bác sĩ da liễu vì cả bệnh chàm (eczema) và bệnh vẩy nến (psoriasis). Những kết quả này phù hợp với các nghiên cứu chỉ ra rằng ô nhiễm không khí do cháy rừng có thể độc hại hơn ô nhiễm không khí do các nguồn giao thông và công nghiệp truyền thống gây ra."

.

---- Một vị thành niên đã bị bắt sau khi cảnh sát nói cậu này nổ súng vào các học sinh trở về sau kỳ nghỉ xuân tại một trường trung học ở Dallas vào sáng thứ Hai. Có 2 học sinh cùng lớp bị bắn bên ngoài trường trung học Lamar ở thị trấn Arlington (Texas), với tiếng súng giết chết một nam sinh và sượt qua má một nữ sinh, theo báo Fort Worth Star-Telegram đưa tin. Cảnh sát nói nghi phạm và cả hai nạn nhân đều là học sinh trường Lamar dưới 17 tuổi.

.

Cảnh sát nói nghi phạm, kẻ đã bị đưa đến một trung tâm giam giữ vị thành niên, sẽ phải đối mặt với tội danh giết người. Không có động cơ nào được tiết lộ, nhưng cảnh sát tin rằng cậu này đang nhắm vào các nạn nhân và không có ý định bắn bất kỳ ai khác. Cảnh sát nói nghi phạm đã chạy khỏi hiện trường mà không vào trường trung học và bị bắt trong vòng vài phút.

.

---- Một người đàn ông ở Connecticut đã khiến chuyến đi đến Quảng trường Times Square ở New York cùng với bạn gái của mình trở nên đặc biệt hơn bằng cách sử dụng một bảng quảng cáo để bật ra câu hỏi. Jose Negron ở Waterbury đã quỳ xuống và cầu hôn bạn gái của mình, Alicia, bên dưới một tấm biển quảng cáo khổng lồ hiển thị bức ảnh của cặp đôi và con trai của họ với thông điệp: "Will You Marry Me?" (Em có đồng ý cưới anh không?). Cô Alicia chấp nhận lời cầu hôn.

.

Negron nói kế hoạch cầu hôn nơi hè phố New York được hình thành sau khi anh biết về một đề nghị trên timessquarebillboard.com, nơi cung cấp cho các cá nhân muốn để ảnh của họ được hiển thị trên bảng quảng cáo kỹ thuật số. Dịch vụ có giá 150 đô la này có ảnh hiển thị trong 15 giây mỗi giờ trong 24 giờ.

.

Jaime Suarez, chủ nhân của tấm biển quảng cáo, cho biết ý tưởng này ra đời như một cách tận dụng hiệu quả không gian quảng cáo trong thời kỳ đại dịch. Ông cho biết một ưu đãi tương tự dành cho các doanh nghiệp sẽ hiển thị quảng cáo ảnh hoặc video ngắn trong 60 giây mỗi giờ trong 24 giờ với giá 500 đô la.

.

---- California: mưa, mưa, và mưa cả tuần. Thời điểm bắt đầu mùa xuân ở California trông giống như cả mùa đông: mưa, mưa và mưa nhiều hơn. Con sông khí quyển thứ 12 trong năm sắp đổ bộ vào tiểu bang này vào tuần này, mang theo lượng mưa lớn và gió mạnh. Mưa bắt đầu vào cuối đêm Thứ Hai 20/3/2023 và kéo dài đến chiều Thứ Tư, nhưng trận mưa lớn nhất dự kiến sẽ rơi vào sáng và chiều Thứ Ba, theo Sở Thời tiết Quốc gia.

.

Trận mưa lớn nhất dự kiến ở các quận San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura và Los Angeles tiên đoán sẽ bắt đầu từ sáng thứ Ba và kéo dài qua đêm đến thứ Tư. Hầu hết các quận dự kiến sẽ có lượng mưa từ 1 đến 3 inch, nhưng các khu vực núi và đồi có thể có lượng mưa lên tới 4 inch. Giông bão có thể xảy ra vào chiều và tối Thứ Ba.

.

.

Các nhà dự báo của Sở Thời tiết Quốc gia cho biết, khu vực đáng lo ngại nhất với cơn bão này là bờ biển vùng miền Trung California. Miền Trung và Miền Nam California sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn bão này, khiến phần phía bắc của tiểu bang có lượng mưa và tuyết khiêm tốn hơn.

.

---- Theo cảnh sát Bell Gardens (quận Los Angeles), 2 người lớn đã bị bắt sau khi có lời đe dọa trên mạng xã hội đối với trường trung học Bell Gardens dẫn đến việc tìm ra vũ khí và đạn dược. Bài đăng hămd ọa trên mạng xã hội vào Chủ nhật và “có thể xác định được nghi phạm đã đưa ra lời đe dọa”, theo Sở Cảnh sát Bell Gardens.

.

Khi điều tra và theo dõi nghi phạm, các thám tử đã nhìn thấy 2 người lớn lên một chiếc xe. Cảnh sát đã tiến hành chặn giao thông và khám xét xe, tìm thấy 2 khẩu súng bị đánh cắp, áo giáp, băng đạn công suất lớn và đạn dược. Cả hai nghi phạm, không được tiết lộ tên, đã bị bắt giam. Không rõ họ có bất kỳ mối liên hệ trực tiếp nào với trường học hay không.

.

---- TIN VN. Viện Nghiên cứu Hán Nôm mời công an điều tra sau vụ mất hơn 120 cuốn sách. Theo Báo Lao Động. Viện Nghiên cứu Hán Nôm đã báo cáo Viện Hàn lâm và có công văn mời cơ quan an ninh điều tra, làm rõ vụ mất hơn 120 cuốn sách quý. Ngày 20.3, Viện Nghiên cứu Hán Nôm xác nhận bị mất hơn 120 cuốn sách quý. Đồng thời, trong kho có 877 cuốn đã mủn nát, không thể cứu vãn.

.

---- TIN VN. Bà Đinh Thị Lan đề nghị khởi tố 46 Youtuber liên quan Nguyễn Phương Hằng. Theo Báo Dân Trí. Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã có buổi làm việc với mẹ và em gái của bà Đinh Thị Lan (47 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để làm rõ một số vấn đề liên quan vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, do bị can Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm thực hiện. Theo bà Lan, bà không yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường thiệt hại nhưng đề nghị cơ quan chức năng khởi tố 46 Youtuber có vai trò đồng phạm với bà Hằng. Trong bản tường trình gửi công an, bà Lan cho rằng, khi bị bà Nguyễn Phương Hằng chửi thì nhiều kênh Youtuber hùa theo vu khống, làm nhục bà Lan trong thời gian dài. Hiện có 15 kênh đã dừng việc này, 31 kênh còn lại vẫn đang vu khống và làm nhục bà.

.

---- TIN VN. Vụ 4 nữ tiếp viên xách hơn 11kg ma túy từ Pháp về: Theo dõi từ lâu. Theo báo SaoStar. Cục Hải quan TP.HCM khẳng định, việc phát hiện 4 nữ tiếp viên hàng không xách 11kg ma túy và thuốc lắc từ Pháp về không phải là tình cờ. Liên quan vụ 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển 11kg ma túy và thuốc lắc, phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) – Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự 4 nữ tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines gồm: Nguyễn Thanh T., Đặng Phương V., Trần Thị Thu N. và Võ Tú Q. để lấy lời khai, điều tra. Cục Hải quan TP.HCM khẳng định, không phải việc phát hiện là tình cờ. Căn cứ loạt thông tin tình báo, các nghiệp vụ kiểm soát hải quan, loạt dấu hiệu nghi vấn, đối tượng trọng điểm, thông tin thu nhập... Cục Hải quan TP.HCM mới chỉ đạo phá án.

.

----- HỎI 1: Tình báo Mỹ và Úc cùng giăng bẫy, dụ dỗ 1 cựu phi công Mỹ từ Trung Quốc về Úc để bị bắt ở Úc?

.

ĐÁP 1: Có vẻ như thế. Daniel Duggan, 54 tuổi, cựu phi công chiến đấu Hoa Kỳ đang bị cáo buộc về tội giúp huấn luyện phi công quân sự Trung Quốc về cách hạ cánh phản lực trên tàu hàng không mẫu hạm. Duggan có vẻ như đã bị tình báo Mỹ và Úc giăng bẫy để dụ Duggan từ TQ về lại Úc, để bị cảnh sát Úc bắt hồi tháng 10/2022. Vào tháng 12/2022, chính phủ liên bang Úc đã chấp thuận yêu cầu dẫn độ Duggan về Hoa Kỳ theo yêu cầu của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, các luật sư của Duggan hiện đang kháng cáo, phản đối để không cho dẫn độ Duggan về Mỹ.

.

Luật sư của Duggan là Dennis Miralis đã yêu cầu thêm 6 tuần nữa để tiếp tục theo đuổi các tài liệu, nhưng Trent Glover, đại diện cho Hoa Kỳ, đã thúc đẩy việc hoãn ngắn hơn, nói rằng "đã đến lúc phải giải quyết vấn đề". Thẩm phán Greg Grogin cho phép có thêm thời gian, lưu ý rằng có những quyết định quan trọng cần được đưa ra.

.

Bên ngoài tòa án, ông Miralis tiết lộ có 63 tài liệu liên quan đến yêu cầu của họ về tài liệu để hiểu rõ hơn về cách thức ông Duggan bị truy tố, những tài liệu "rất quan trọng" đối với việc chuẩn bị bào chữa của ông. Ông cho biết các yêu cầu đã được đưa ra từ ASIO, Ủy ban Tình báo Hình sự Úc, Cảnh sát Liên bang Úc và Bộ Tư Pháp.

Ông Miralis nói: “Chúng tôi rất lo ngại về việc có hợp pháp hay không đối với các yêu cầu hỗ trợ pháp lý lẫn nhau mà Hoa Kỳ đưa ra đối với Úc vào thời điểm mà Daniel trên thực tế là công dân Úc hay không”.

.

Duggan đã nộp đơn xin một công việc của chính phủ ở Úc, mà việc này đòi hỏi phải có giấy phép an ninh và Luật sư Miralis cho biết nhà nước Úc đã biết về các hành tung của ông. Miralis cho biết Duggan đã được ASIO cấp giấy phép an ninh trước khi trở về từ Trung Quốc vào năm 2022 để lấy bằng hàng không (bằng lái hàng không), nhưng vài ngày sau khi Duggan đến, giấy phép an ninh đã bị xóa.

.

Luật sư nói với các phóng viên: “Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là một chuỗi các sự kiện như thế có thể xảy ra. Ở giai đoạn này, chúng tôi đang tìm hiểu xem liệu Duggan có bị Mỹ dụ trở lại Úc hay không, nơi mà Hoa Kỳ biết rằng Duggan sẽ ở trong một khu vực tài phán mà Duggan có khả năng bị dẫn độ trở lại Mỹ.”

.

LS Miralis cho biết mồi nhử thường được chính quyền Hoa Kỳ sử dụng và hợp pháp theo luật pháp Hoa Kỳ, tuy nhiên nếu kiểu đó được triển khai với sự hợp tác của các cơ quan an ninh Úc – bằng cách “dàn dựng” các giấy phép an ninh – thì đó sẽ là “một vấn đề nghiêm trọng”. Duggan sẽ ra lại tòa án vào ngày 1 tháng 5/2023.

Chi tiết:

https://www.abc.net.au/news/2023-03-20/daniel-duggan-lured-back-to-australia-lawyers-claim/102119002

.

---- HỎI 2: Bụi mịn từ TQ bay qua, làm ô nhiễm không khí, phá họai nông nghiệp và ngư nghiệp Nam Hàn?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Ô nhiễm bụi mịn đang gia tăng trở lại ở đây khi Trung Quốc thoát khỏi tình trạng phong tỏa, đây là một tin xấu đối với nông dân và ngư dân Nam Hàn. Theo các chuyên gia, thực phẩm tiếp xúc với bụi mịn không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng nông dân, ngư dân vẫn tạm dừng công việc khi không khí ô nhiễm, thua lỗ. Một số phải chi những khoản tiền khổng lồ để tạo ra các cơ sở trong nhà để làm khô sản phẩm và đánh bắt của họ.

.

Nồng độ bụi mịn đã trở nên tồi tệ hơn so với ba năm qua. Mật độ PM 2,5 trung bình trong tháng trước là 28 ㎍/㎥, cao hơn khoảng 17% so với mức trung bình từ năm 2019 đến năm 2022.

Theo Tổng công ty Môi trường Nam Hàn, 142 cảnh báo bụi mịn đã được đưa ra trong năm nay, so với chỉ 95 cảnh báo cùng kỳ năm ngoái.

Chi tiết:

https://english.chosun.com/site/data/html_dir/2023/03/20/2023032000943.html

.

.