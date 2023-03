Trump viết vào sáng thứ Bảy 18/3/2023 rằng Trump sẽ bị bắt vào thứ Ba 21/3/2023 với các cáo buộc về khoản tiền 130.000 đô la mà Trump chi trả để cô Stormy Daniels im lặng năm 2016 vì như thế là phạm luật bầu cử. Trump cũng kêu gọi những người ủng hộ “hãy biểu tình, giành lại đất nước của chúng ta” (Protest, Take our nation back!)

- Trump viết: Trump sẽ bị bắt vào thứ Ba 21/3/2023 để ra tòa. Trump kêu gọi tất cả những người ủng hộ “hãy biểu tình, giành lại đất nước"...

- Đại sứ Mỹ tại LHQ: Kim Jong-un phải chịu trách nhiệm về vi phạm nhân quyền ở Bắc Hàn.

- Thủ tướng Đức: Tòa Hình sự Quốc tế ICC ra lệnh truy nã Putin chứng tỏ "không ai đứng trên luật pháp".

- Putin ký luật truy tố hình sự người chỉ trích bất kỳ ai tham dự cuộc chiến xâm lược Ukraine

- Anh: Nga sẽ tăng tuổi bắt lính với nam giới từ 18-27 tuổi hiện tại lên mức 21-30 tuổi, sẽ hiệu lực từ tháng 1/2024.

- Mỹ: xuất cảng lương thực của Nga "ít nhất cao bằng mức trước chiến tranh" vì trừng phạt không nhắm vào thực phẩm

- Quân Nga luân chuyển huấn luyện ở Belarus.

- Hải quân Mỹ: Tàu không người lái sẽ chiếm 40%, phi cơ không người lái sẽ chiếm 60% phi cơ Hải quân Mỹ vào năm 2040.

- Tòa ra lệnh cho luật sư Evan Corcoran của Trump ra khai trước đại bồi thẩm đoàn vì có chứng cớ Corcoran thúc đẩy tội phạm

- Cảnh sát và an ninh lên kế hoạch phòng ngửa bạo động, vì dự kiến tuần sau Trump sẽ bị lôi ra tòa truy tố hình sự

- Luật sư của Trump: Trump ra tòa sẽ trình diện nếu bị truy tố hình sự về khoản tiền bịt miệng bạn tình cũ

- Trump và các con phạm luật: giấu hơn 100 món quà trị giá gần 300.000 đô nhận từ các chính phủ nước ngoài

- Trump vào lại YouTube, Facebook.

- Trump ca ngợi Nga và chụp mũ các đối thủ ở Mỹ là Mác xít, phóng viên MSNBC nói Trump nên di tản qua Nga

- Giới lãnh đạo Nga sợ thua trận, nhưng lỡ rồi phải tới luôn.

- NATO: Thương vong hàng ngày của Nga ở Ukraine lên tới 1.500 lính, hầu hết ở thành phố Bakhmut

- Nga chôm ý tưởng Ukraine: làm tem hình lính Nga chĩa tay mắng phi cơ không người lái của Mỹ

- Tòa Hình sự Quốc tế ICC ra lệnh bắt Tổng thống Nga Putin và ủy viên phụ trách trẻ em Maria Lvova-Belova vì tội chuyển trẻ em bất hợp pháp từ Ukraine sang Nga.

- Nga: Tổng thống Nga được miễn trừ quyền tài phán hình sự nước ngoài theo luật pháp quốc tế.

- Nhóm 10 thành phố có chất Ireland nhiều nhất là: New York, Chicago, Boston, Philadelphia, San Francisco, Pittsburgh, Denver, San Diego, Seattle, Omaha.

- San Francisco: xe của 2 phóng viên CNN bị đập kính chôm đồ trong khi 2 người vào tòa thị chính quay phóng sự về nạn trộm cắp

- California ra dự luật miễn tố các bác sĩ gửi thuốc phá thai cho người dân ở các tiểu bang khác

- Houston: Jaidan Vu Nguyen, Polie Phan bị truy nã về tội giết người. Kathy Vu ra tòa về tội xóa chứng cớ.

- HỎI 1: Nữ sinh bị Afghanistan cấm đi học, rủ nhau vào đền Hồi giáo học? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Hơn 1/4 người Cộng Hòa ủng hộ bạo loạn 6/1/2021? ĐÁP 2: Đúng thế, chính xác là 27%.

QUẬN CAM (VB-18/3/2023) ---- Trump đã viết vào sáng thứ Bảy 18/3/2023 rằng Trump sẽ bị bắt vào thứ Ba 21/3/2023 với các cáo buộc về khoản tiền 130.000 đô la mà Trump đã chi trả để cô diễn viên phim người lớn Stormy Daniels im lặng năm 2016 vì như thế là phạm luật bầu cử. Trump cũng kêu gọi những người ủng hộ “hãy biểu tình, giành lại đất nước của chúng ta” (Protest, Take our nation back!) - theo cách được hiểu là lời kêu gọi bạo lực - trên mạng xã hội Truth Social của ông.

Đọc văn bản Trump viết ở đây:

Hôm thứ Sáu, luật sư Joe Tacopina của Trump xác nhận Trump sẽ trình diện tòa nếu Trump bị truy tố. Tacopina nói với Insider: “Chúng tôi sẽ làm theo quy trình bình thường nếu đến thời điểm đó. Sẽ không có sự đối đầu tại Mar-a-Lago với Cơ quan Mật vụ và văn phòng của Biện Lý Manhattan DA.”

---- Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield cho biết trong một cuộc phỏng vấn cho Yonhap của Nam Hàn rằng nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un phải chịu trách nhiệm cuối cùng về các vi phạm nhân quyền ở nước này. Bà nói thêm rằng "có những điều kiện và báo cáo" do LHQ cung cấp sẽ "biện minh cho việc buộc mọi người phải chịu trách nhiệm và chúng tôi mong muốn làm việc theo hướng đó", mặc dù bà từ chối chỉ định những cơ chế nào có thể liên quan.

Thomas-Greenfield nói rằng việc trao cho Nam Hàn một ghế không thường trực trong Hội đồng Bảo an sẽ giúp giữ cho cuộc khủng hoảng Bắc Hàn "liên tục nằm trong chương trình nghị sự của chúng tôi." Bà bày tỏ hy vọng rằng hội đồng sẽ "tiếp tục tham gia tích cực và chủ động" vào các vấn đề liên quan đến Bình Nhưỡng.

----- Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm thứ Bảy ca ngợi lệnh bắt giữ do Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, coi đó là bằng chứng cho thấy "không ai đứng trên luật pháp". ICC cáo buộc Putin vận chuyển trái phép các cá nhân từ Ukraine đến Nga kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Scholz nói trong một cuộc họp báo, theo hãng tin Deutsche Welle: “Thực tế là không ai đứng trên luật pháp và đó là điều đang trở nên rõ ràng ngay bây giờ.”

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Bảy đã ký một đạo luật mở rộng trách nhiệm ngoài việc làm mất uy tín việc sử dụng Lực lượng Vũ trang Nga ở nước ngoài để bao gồm bất kỳ thành viên nào trong hoạt động quân sự đặc biệt của họ ở Ukraine, bao gồm các đơn vị tình nguyện, tổ chức hoặc người hỗ trợ hoàn thành các nhiệm vụ được giao cho quân đội Nga. Theo TASS, luật được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức cho thấy những cá nhân bị kết tội làm mất uy tín của những người tham gia Nga có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự.

---- Bộ Quốc phòng Anh trong bản tin cập nhật mới nhất về cuộc xung đột Nga-Ukraine cho biết có vẻ như Nga đang có kế hoạch mở rộng nghĩa vụ quân sự của họ đối với nam giới trong độ tuổi 21-30, đây có thể là một nỗ lực nhằm tăng cường quân số và đảm bảo rằng các sinh viên đều phải đi lính. Bộ nói rằng Nga chính thức cấm lính nghĩa vụ tham gia chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, lính nghĩa vụ bổ sung có thể giúp Nga đưa thêm quân nhân chuyên nghiệp sang Ukraine.

Bộ viết trong bản tin: "Vào ngày 13/3/2023, các đại biểu Duma Nga đã đưa ra dự luật thay đổi khung tuổi bắt buộc đối với nam giới từ 21-30 tuổi, từ 18-27 tuổi hiện tại. Luật này có thể sẽ được thông qua và sẽ có hiệu lực vào tháng 1 năm 2024."

---- Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield nói rằng xuất cảng lương thực của Nga "ít nhất cao bằng mức trước chiến tranh" và cho biết những cáo buộc của Nga về việc giảm xuất cảng là "không đúng sự thật." Đáp lại tuyên bố của Nga rằng các biện pháp trừng phạt thực phẩm của phương Tây ngăn nước này xuất cảng nông sản, Thomas-Greenfield cho biết chính quyền Biden đã nỗ lực hết sức để truyền đạt các kế hoạch rõ ràng về thực phẩm và phân bón cho các chính phủ và khu vực tư nhân.

---- Nhóm giám sát Belarusian Hajun đã báo cáo trên Telegram vào ngày 18/3 rằng việc một đơn vị Nga rời khỏi Belarus đã được xác nhận bằng hình ảnh vệ tinh, tuy nhiên, có khả năng Nga có thể triển khai các đội quân khác đến khu vực. Nhóm đã báo cáo về việc rút một phần quân đội Nga khỏi Belarus vào ngày 14/3 và sau đó, các hình ảnh vệ tinh về bãi tập Obuz-Lesnovsky đã được công bố, xác nhận việc luân chuyển. Tuy nhiên, Belarusian Hajun nhận xét rằng mặc dù số lượng binh sĩ Nga tại thao trường đã giảm, nhưng những chiếc lều trống để họ ở có thể vẫn chưa được dỡ bỏ.

---- Giới lãnh đạo Nga vô cùng lo lắng về một thất bại quân sự có thể xảy ra ở Ukraine, nhưng Điện Kremlin quyết tâm tiếp tục chiến đấu, theo tờ Bild của Đức đưa tin ngày 17/3, trích dẫn Sở tình báo Estonia. Theo báo cáo, một phe cấp tiến trong giới cầm quyền của Nga đang cố gắng “lên hàng đầu”, trong khi ngay cả những người ôn hòa gần đây cũng đưa ra những tuyên bố khá cực đoan. Báo cáo tình báo cho biết: “Hành vi của họ có thể là dấu hiệu của sự hoảng loạn. Có lẽ họ đã nhận ra rằng cuộc chiến ở Ukraine là một sai lầm to lớn không thể sửa chữa, và cách duy nhất là tiếp tục chiến đấu, với những phương pháp ngày càng cực đoan hơn”.

---- Thương vong hàng ngày của Nga ở Ukraine lên tới 1.500 binh sĩ, chủ yếu tập trung xung quanh trận chiến giành thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk, theo một quan chức cấp cao của NATO nói với The Guardian hôm 17/3: “Nga đang chịu 1.200, 1.300, thậm chí 1.500 thương vong mỗi ngày trong cuộc tấn công hiện tại, chủ yếu ở Bakhmut. Tỷ lệ lính bị giết trên số bị thương là một trên ba.” Quan chức này nói thêm rằng Ukraine chịu tổn thất "ít nghiêm trọng hơn" trong các trận chiến mà hai bên sử dụng "vài nghìn" quả đạn pháo mỗi ngày.

---- Nga đã chôm ý tưởng của Ukraine kiểu Ukraine làm sau khi đánh chìm soái hạm Moskva của Nga. Lúc đó họa sĩ người Ukraine Borys Hrokh mô tả một người lính Ukraine đứng trước soái hạm Moskva ở Biển Đen của Nga, thốt ra câu nói mang tính biểu tượng hiện nay “Tàu chiến Nga, tự biến đi”.

Khác với phiên bản Ukraine, trên mẫu tem Nga vẽ phi cơ không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ thay vì soái hạm Moskva. Rõ ràng, các nhà sản xuất tem của Nga tin rằng việc sử dụng 2 máy bay phản lực để làm rớt 1 máy bay không người lái và không có vũ khí tương đương với việc đánh chìm một soái hạm ở Biển Đen đang chở hàng trăm binh sĩ Nga và các thiết bị quân sự quan trọng – từ đất liền.

---- Tòa án Hình sự Quốc tế (International Criminal Court - ICC) hôm thứ Sáu đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin và ủy viên phụ trách trẻ em Maria Lvova-Belova vì tội chuyển trẻ em bất hợp pháp từ Ukraine sang Nga. Tòa ICC, vốn không được Nga và Mỹ công nhận, cho biết họ tin rằng Putin phải chịu trách nhiệm về việc trục xuất trẻ em từ Ukraine về Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược nước này hơn một năm trước. ICC nói Lvova-Belova, ủy viên về Quyền Trẻ em Nga tại Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga, cũng là người chịu trách nhiệm cho việc bắt cóc trẻ em Ukraine sang Nga.

Chủ tịch ICC Piotr Hofmanski cho biết trong một tuyên bố video: “Luật pháp quốc tế cấm các cường quốc chiếm đóng chuyển dân thường từ lãnh thổ họ sinh sống sang các lãnh thổ khác. Trẻ em được hưởng sự bảo vệ đặc biệt theo Công ước Geneva."

ICC, có trụ sở tại The Hague, Hoà Lan, hôm thứ Ba cho biết họ đang theo đuổi các cáo buộc tội ác chiến tranh đối với Nga liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine, khiến các quan chức Moscow ngay lập tức phản đối vì cho rằng Điện Kremlin không công nhận tòa án. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ các cáo buộc có thể xảy ra, nói rằng ICC thiếu tầm với: "Chúng tôi không công nhận tòa án này và chúng tôi không công nhận thẩm quyền của tòa án."

---- Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev nói hôm thứ Sáu rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin được miễn trừ quyền tài phán hình sự nước ngoài theo luật pháp quốc tế: "Quyết định hôm nay của ICC không liên quan gì đến công lý, nhưng thể hiện cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất về luật pháp quốc tế do phương Tây kích động. Trong những điều kiện này, Nga có mọi cơ sở pháp lý để áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với ICC, các thẩm phán và quan chức của ICC."

---- Tàu chiến không người lái sẽ chiếm 40% lực lượng mặt nước của Hải quân Hoa Kỳ và phi cơ không người lái sẽ chiếm 60% phi cơ của Hải quân Mỹ vào năm 2040, theo lời người đứng đầu các hoạt động hải quân cho biết hôm thứ Tư 15/3/2023. Đô đốc Michael Gilday cho biết Hải quân Mỹ vẫn còn “nhiều việc phải làm về mặt tìm hiểu cách chúng ta kết hợp các công nghệ đó lại với nhau” trước khi triển khai các thử nghiệm hợp tác lớn giữa người và máy trong Biển Đông [ở Châu Á].

Hải quân Mỹ từ lâu đã dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo. Vào năm 2014, khi các binh chủng khác vẫn đang vật lộn với các cơ giới được điều khiển từ xa, một cuộc thử nghiệm của Hải quân trên sông James ở Virginia đã chứng kiến 13 chiếc thuyền tự hành phát triển chiến thuật bầy đàn để ngăn chặn cuộc tấn công vào một con tàu lớn hơn. Năm sau, một chương trình chung giữa Hải quân và DARPA cho thấy một con tàu robot dài 132 feet (40.2 mét) có thể tự động di chuyển trên quãng đường dài trong khi vẫn tuân theo các quy tắc của biển.

Hải quân Mỹ thử nghiệm nhiều loại tàu không người lái. Hình: US Navy.

Lực lượng đặc nhiệm 59 của Hạm đội thứ năm đang thực hiện các thí nghiệm liên tục với các đội tàu chiến có người lái và không người lái. Vào tháng 2/2023, Hải quân Mỹ đã tiến hành một thử nghiệm ở Trung Đông với sự tham gia của Hải quân từ 50 quốc gia và hơn 30 hệ thống không người lái.

---- Một thẩm phán liên bang đã ra lệnh cho luật sư của Trump, Evan Corcoran, ra khai trước khi đại bồi thẩm đoàn đang xem xét việc trộm và giấu hồ sơ Bạch Ốc tại Mar-a-Lago. Trong một phán quyết niêm phong từ Thẩm phán Beryl Howell của Tòa liên bang Hoa Kỳ, bà đã tìm thấy đủ bằng chứng cho thấy lời khuyên pháp lý của Corcoran được đưa ra để thúc đẩy tội phạm, một trong số ít quyết định có thể buộc luật sư trình tòa về các thông tin liên lạc mà lẽ ra được đặc quyền bảo vệ những điều nói chuyện giữa luật sư và thân chủ.

Diễn biến này là một chiến thắng quan trọng đối với Công tố đặc biệt Jack Smith và có thể khiến Corcoran trở thành nhân chứng quan trọng khi các công tố viên tiến hành cuộc điều tra về hơn 300 hồ sơ mật được phát hiện tại nhà của Trump ở Florida. Trong lệnh khám xét khu nhà, các công tố viên cho biết việc hồ sơ chuyển đến Mar-a-Lago có thể vi phạm Đạo luật Gián điệp, cấm mang đi hoặc đem giấu hồ sơ quốc phòng.

----- Có thể sẽ có bạo lực tuần sau... Theo 5 quan chức cấp cao quen thuộc với các cuộc thảo luận, các cơ quan pháp luật và an ninh địa phương, tiểu bang và liên bang đang chuẩn bị cho khả năng cựu Tổng thống Donald J. Trump có thể bị truy tố vào đầu tuần tới. Cảnh sát và an ninh đang thảo luận về các kế hoạch an ninh tiềm năng cho bên trong và xung quanh Tòa án Hình sự Manhattan Criminal Court ở New York trong trường hợp Trump bị truy tố về vi phạm luật bầu cử khi bơm tiền bịt miệng cô Stormy Daniels và Trump sẽ đi đến New York để đối mặt với các cáo buộc.

Các quan chức nói rằng việc lập kế hoạch giữa các cơ quan về bản chất là phòng ngừa vì chưa có hồ sơ truy tố Trump. Các cơ quan liên quan bao gồm Ty cảnh sát New York NYPD, Viên chức Tòa án tiểu bang New York, Sở Mật vụ Hoa Kỳ, Liên Ủy ban Đặc nhiệm Chống Khủng bố của FBI và Văn phòng Biện lý Quận Manhattan.

Các công tố viên đã điều tra kể từ khi cựu luật sư riêng của Trump, Michael Cohen, kể lhồi năm 2018 rằng Trump (ứng trước qua Cohen) đã trả cho Daniels 130.000 đô la trong năm 2016 trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 để xin giấu chuyện dan díu sex mà Trump và cô đã có nhiều năm trước đó. Sau đó, Trump hoàn trả Cohen số tiền đó.

---- Luật sư của Donald Trump, Joe Tacopina, nói hôm thứ Sáu rằng Trump sẽ trình diện mà không phản đối nếu bị truy tố hình sự về khoản tiền bị cáo buộc đã trả cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels—được gửi xuống từ văn phòng Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg. Luật sư Joe Tacopina của Trump nói với phóng viên Molly Crane-Newman của Daily News: “Sẽ không có sự đối đầu tại Mar-a-Lago với Sở Mật vụ và văn phòng của Manhattan DA."

Tin đó theo sau NBC News đưa tin trước đó trong ngày rằng các cơ quan thực thi pháp luật đang chuẩn bị cho một lệnh truy tố có thể có của Trump sẽ đưa ra vào đầu tuần tới. “Các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh địa phương, tiểu bang và liên bang đang chuẩn bị cho khả năng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ bị truy tố vào đầu tuần tới, theo lời 5 quan chức cấp cao quen thuộc với các hoạt động chuẩn bị [về an ninh].”

---- Trump và các thành viên trong gia đình đã không tiết lộ hơn 100 món quà trị giá gần 300.000 đô la mà họ nhận được từ các chính phủ nước ngoài trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump, theo một báo cáo của Ủy ban House Oversight and Accountability Committee Democrats của Đảng Dân chủ công bố hôm thứ Sáu.

Trump tuyên bố trở lại Facebook,

YouTube đã công bố hôm thứ

Donald Trump đã đăng một vide

những người theo chủ nghĩa Mác

Trump ca ngợi Nga và chụp mũ các đối thủ của Trump ở Mỹ là Mác xít

---- Trump tuyên bố trở lại Facebook, đăng bài lần đầu tiên kể từ khi bị cấm sử dụng nền tảng này sau cuộc nổi dậy ở Điện Capitol. "Tôi đã trở lại", Trump viết trên trang cá nhân của mình, đồng thời chia sẻ một đoạn video quay cảnh ông nói "xin lỗi đã để các bạn chờ đợi, công việc phức tạp". Công ty mẹ của Facebook Meta Platforms Inc' đã chính thức khôi phục tài khoản của Trump vào tháng 2, nói rằng công chúng sẽ có thể nghe những gì các chính trị gia đang nói, bao gồm cả "điều tốt, điều không tốt, và cả điều xấu".

---- YouTube đã công bố hôm thứ Sáu rằng cựu Tổng thống Donald Trump, lần đầu tiên sau hơn hai năm, được phép tải lên các video mới. Sau đó trong ngày, anh ấy đã làm. Cùng với lời "Tôi đã trở lại!", Trump đã chia sẻ một video clip cũ, trong đó Trump nói: "Xin lỗi đã để các bạn chờ đợi. Công việc phức tạp." YouTube đã dỡ bỏ các hạn chế đối với tài khoản của Trump, tài khoản có hơn 2,6 triệu người theo dõi, sau hơn hai năm, theo Axios.

---- Donald Trump đã đăng một video khác tấn công chính quyền Biden và liên minh NATO, kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, phủ nhận rằng Nga là mối đe dọa đối với Hoa Kỳ và đặc biệt, Trump chụp mũ các kẻ thù trong nước Mỹ của Trump là "những người theo chủ nghĩa Mác xít". Xướng ngôn viên Joe Scarborough của đài MSNBC nói rằng ông phát bệnh vì "lòng căm thù nước Mỹ" của cựu tổng thống Trump.

"Blah, blah, blah - bạn có biết điều gì khiến tôi chán nản không?" Scarborough nói. "Điều nhàm chán là sự căm ghét nước Mỹ, sự căm ghét nước Mỹ mà bạn nghe thấy phát ra từ miệng của Donald Trump. Donald Trump ghét nước Mỹ trước khi Trump trở thành tổng thống Hoa Kỳ, nói về việc giấc mơ Mỹ đã chết như thế nào -- vâng, hãy thử nói điều đó cho những người nhập cư, những người di cư, những người tị nạn mạo hiểm mạng sống của họ để đến Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ... Hãy nói chuyện với những người nhập cư đến đây, họ sẽ kể cho bạn nghe về giấc mơ Mỹ, nó được nói đến trên toàn thế giới."

"Thật điên rồ, Donald Trump ghét nước Mỹ - hãy nghe ông ấy nói về điều đó," Scarborough tiếp tục. "Hoa Kỳ, đất nước, như người dẫn chương trình của Fox News thường nhắc nhở chúng tôi, đất nước đã nuôi sống và -- khoan đã, đất nước này đã nuôi sống và giải phóng nhiều người hơn bất kỳ hành tinh nào khác trong lịch sử thế giới... Chúng tôi đã thắng Thế giới Chiến tranh thứ nhất, chúng tôi đã thắng Thế chiến thứ hai với sự giúp đỡ của các đồng minh, chúng tôi là động lực, chúng tôi là kho vũ khí của nền dân chủ. Hãy nhìn những gì chúng tôi đang làm, giúp Ukraine đẩy lùi tội ác chiến tranh hàng ngày, nhưng tất cả những gì Trump làm, tất cả những người khác làm là, họ tấn công Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, họ tấn công quân đội Hoa Kỳ, những nam và nữ chiến binh của chúng ta, họ tấn công cộng đồng tình báo của chúng ta."

"Họ ghét nước Mỹ," ông kết luận. "Theo cách nói của họ, nếu họ ghét nó đến vậy, tại sao họ không chuyển sang Nga ở? Nga sẽ đón nhận họ, họ đã đón nhận Steven Segal, họ sẽ đón nhận Donald Trump và những người khác nói rằng quân đội Hoa Kỳ sẽ sử dụng những chiếc trực thăng mà nó đã sử dụng ở Afghanistan để giết những người Mỹ đã bỏ phiếu cho Trump. Họ ghét chúng tôi, họ ghét nước Mỹ, vậy tại sao họ vẫn ở đây?"

Video dài 3:23 phút



https://youtu.be/bbOxUcg7nGA

---- Hôm Thứ Sáu 17/3/2023 là ngày của Thánh St. Patrick's Day, vị Thánh bảo trợ của dân tộc Ái Nhĩ Lan. Bạn đã thấy biểu tượng Ái Nhĩ Lan (Ireland) như bánh mì tròn xanh và bia ở một số thành phố của Hoa Kỳ nhiều hơn những thành phố khác. LawnStarter đã xem xét 200 thành phố lớn nhất ở Mỹ, sử dụng dữ liệu có sẵn công khai để xếp hạng những thành phố nào "giống Ireland nhất".

Trang web đã xem xét 10 số liệu trong bốn hạng mục: cộng đồng, bao gồm bao nhiêu dân số của một thành phố thực sự là người Ireland; các tổ chức, xem xét cả các nhóm người Ireland địa phương và tiểu bang; thực phẩm và đồ uống (ví dụ: người bán cá và khoai tây chiên, cũng như các quán rượu và nhà hàng kiểu Ireland); và làm phong phú thêm văn hóa, bao gồm mọi thứ từ các trường khiêu vũ Ireland và các địa danh cho đến các sự kiện Ngày Thánh Patrick. Thành phố New York giành được danh hiệu hàng đầu của Ireland, tiếp theo là Chicago.

Nhóm 10 thành phố có chất Ireland nhiều nhất là: New York, Chicago, Boston, Philadelphia, San Francisco, Pittsburgh, Denver, San Diego, Seattle, Omaha.

---- Chuyện không lạ: 2 phóng viên của CNN cho biết xe của họ đã bị trộm đập kính xe để chôm đồ chỉ trong chưa đầy 4 giây đồng hồ bên ngoài Tòa thị chính của San Francisco vào chiều thứ Sáu. Kyung Lah đã tweet rằng cô và Jason Kravarik - nhà sản xuất cấp cao của văn phòng CNN ở Los Angeles - đang ở bên trong Tòa thị chính để phỏng vấn thì những tên trộm đã phá cửa kính xe hơi của họ và lấy đi đồ đạc trong vòng vài giây, bao gồm cả hộ chiếu và thẻ ID của Lah.

Cô cho biết thêm, bảo vệ được thuê của Lah và Kravariks đã ngăn chặn những tên trộm lấy cắp những chiếc túi khác và họ đã chụp được một bức ảnh về chiếc xe của mình. Cô viết, "Bị cướp. Một lần nữa... Chúng tôi có an ninh để giữ chiếc xe cho thuê + xe của đoàn. Kẻ trộm đã làm điều này trong vòng chưa đầy 4 giây.” Bi hài là, Lah cho biết các phóng viên tới Tòa thị chính để viết về sự bất bình của cử tri trong thành phố do “tội phạm đường phố tràn lan”.

---- Các bác sĩ ở California gửi thuốc phá thai cho người dân ở các tiểu bang khác sẽ được bảo vệ khỏi bị truy tố theo một dự luật mới được công bố hôm thứ Sáu tại Cơ quan Lập pháp California. Dự luật sẽ cấm California dẫn độ các bác sĩ đang phải đối mặt với cáo buộc ở một tiểu bang khác vì gửi thuốc phá thai. Nó cũng sẽ bảo vệ các bác sĩ khỏi phải trả tiền phạt. Và nó sẽ cho phép các bác sĩ California kiện bất cứ ai cố gắng ngăn cản họ phá thai.

Dự luật sẽ chỉ bảo vệ các bác sĩ ở California. Nếu một bác sĩ rời California để phá thai cho một người nào đó ở tiểu bang khác, thì bác sĩ đó sẽ không được bảo vệ. Nó cũng sẽ không bảo vệ bệnh nhân ở các tiểu bang khác nhận thuốc.

Thượng nghị sĩ tiểu bang Nancy Skinner (Dân chủ, Berkeley) là tác giả của dự luật, cho biết mục đích của bà là đảm bảo cư dân California đang đi du lịch ở các tiểu bang khác hoặc sống tạm thời ở đó — như sinh viên đại học — vẫn có thể tiếp cận với thuốc hợp pháp ở tiểu bang nhà. Nhưng bà cũng nói rằng dự luật cũng sẽ áp dụng cho các bác sĩ ở California điều trị cho bệnh nhân sống ở các tiểu bang khác: “Đây là dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu. Những người hành nghề chăm sóc sức khỏe của chúng ta nên được bảo vệ để điều trị cho bệnh nhân của họ bất kể bệnh nhân của họ ở đâu về mặt địa lý.”

Theo văn phòng của Skinner, Massachusetts, New York, Connecticut, Maryland và Vermont đã đề xuất hoặc thông qua các luật tương tự. Luật của Connecticut, trong số những luật khác, ngăn chặn lệnh triệu tập hình sự từ các tiểu bang khác liên quan đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản hợp pháp ở Connecticut đồng thời ngăn chặn việc dẫn độ — trừ khi người đó bỏ trốn khỏi tiểu bang yêu cầu họ.

---- Cảnh sát Houston đang truy nã 2 người đàn ông liên quan đến một vụ giết người ở khu vực Heights hồi tháng 1 có vẻ như liên quan đến ma túy. Polie Phan, 26 tuổi và Jaidan Vu Nguyen, 25 tuổi, bị cáo buộc tội giết người trong vụ bắn chết người và đang bị truy nã. Cảnh sát được gọi đến khu phố 1700 của West TC Jester hôm thứ Sáu, ngày 27/1/2023, vì một người hàng xóm lo ngại rằng một chiếc Toyota Prius đang chạy bên trong ga ra vào khoảng 8:30 sáng.

Dana Ryssdal, 35 tuổi, được tìm thấy đã chết tại nhà trong khi bạn của anh là James Martin III, 37 tuổi, được thông báo mất tích cùng với chiếc xe tải Dodge Ram màu trắng của Ryssdal. Ba ngày sau, vào ngày 30/1/2023, chiếc xe tải đó được tìm thấy ở phía đông nam Houston, nhưng Martin không được tìm thấy. Mãi đến ngày 1 tháng 2, xác của Martin mới được tìm thấy trong cốp xe Prius tại một bãi tạm giữ của Cảnhs át Houston, nơi nó được kéo đi để làm bằng chứng. Cảnh sát cho biết xác của Martin bị trói bằng băng keo và đã bị bắn nhiều phát.

Theo cảnh sát, một phụ nữ bị truy tố tội dọn dẹp một ngôi nhà ở khu vực Heights, nơi những người đàn ông kia bị giết, đã bị bắt vào chiều thứ Sáu. Kathy Vu, 23 tuổi, bị buộc tội xóa sạch bằng chứng. Một thẩm phán trong phiên tòa về lý do có thể xảy ra đã đặt tiền thế chân của cô Vu là 40.000 đô la.

---- HỎI 1: Nữ sinh bị Afghanistan cấm đi học, rủ nhau vào đền Hồi giáo học?

ĐÁP 1: Đúng thế. Tại một madrassa (trường học trong khuôn viên nhà thờ Hồi Giáo) ở thủ đô Afghanistan, hàng dãy các cô gái tuổi vị thành niên đung đưa qua lại đọc những câu kinh Koran dưới con mắt cảnh giác của một học giả tôn giáo. Số lượng trường học Hồi giáo đã tăng lên trên khắp Afghanistan kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền vào tháng 8/2021, với các nữ sinh tuổi vị thành niên ngày càng tham gia nhiều lớp học hơn sau khi họ bị cấm đến các trường trung học cơ sở.

Farah, 16 tuổi, trùm khăn che mặt và tóc cho biết: “Chúng em rất chán nản vì không được đi học. Đó là lúc gia đình em quyết định ít nhất em nên đến đây [học trong đền thờ]. Nơi duy nhất còn trống cho chúng em bây giờ là một madrassa."

Thay vì học toán và văn, các cô gái tập trung vào việc học thuộc lòng kinh Koran bằng tiếng Ả Rập - ngôn ngữ mà hầu hết các em không hiểu. Những người muốn tìm hiểu ý nghĩa của những câu thơ học riêng, nơi một giáo viên dịch và giải thích văn bản bằng ngôn ngữ địa phương của họ. Phóng viên AFP đã đến thăm ba madrassas ở Kabul và ở thành phố phía nam Kandahar, nơi các học giả cho biết số lượng nữ sinh đã tăng gấp đôi kể từ năm ngoái.

Đối với Farah, tham vọng trở thành luật sư của cô đã tan thành mây khói khi chính quyền Taliban cấm các cô gái đến trường cấp hai - và nhiều tháng sau đó cấm phụ nữ theo học đại học. Cô nói: "Giấc mơ của mọi người đều tan biến cả rồi."

Tuy nhiên, Farah - tên thật đã được thay đổi để bảo vệ danh tính của cô giống như những sinh viên khác mà AFP đã phỏng vấn cho câu chuyện này - tự cho mình là người may mắn khi được cha mẹ cho phép tham gia các lớp học [trong nhà thờ].

Chính phủ Taliban giải thích khắc khổ về đạo Hồi. Một số quan chức cho biết các chính sách được thông qua bởi nhà lãnh đạo tối cao ẩn dật Hibatullah Akhundzada và nhóm cố vấn tôn giáo bên trong của ông, những người chống lại giáo dục cho trẻ em gái và phụ nữ. Akhundzada đã ra lệnh xây dựng hàng trăm madrassa mới khi ông thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo của mình dựa trên luật sharia. Các nhà chức trách ở Kabul đã đưa ra một số lý do cho việc đóng cửa các trường nữ sinh - bao gồm nhu cầu tách biệt các lớp học và đồng phục Hồi giáo, phần lớn đã được áp dụng. Chính phủ khẳng định các trường học cuối cùng sẽ mở cửa trở lại.

Giáo dục là điểm vướng mắc chính đằng sau sự bế tắc với cộng đồng quốc tế, vốn đã lên án việc tước bỏ các quyền tự do của phụ nữ và trẻ em gái. Theo các cơ quan viện trợ, không có quốc gia nào công nhận chính phủ Taliban, nhà nước này đang chiến đấu để duy trì nền kinh tế nơi hơn một nửa dân số phải đối mặt với nạn đói.

Cô Hosna, cựu sinh viên đại học y khoa, đang dạy tại một madrassa ở Kandahar, đọc những câu kinh Koran cho một lớp gồm hơn 30 nữ sinh lặp lại những từ đó cho cô nghe. “Việc học ở trường đại học giúp xây dựng tương lai, giúp chúng tôi nhận thức được các quyền của mình,” cô nói. "Nhưng không có tương lai ở madrassas. Họ đang học ở đây vì họ bất lực." Madrassa, nằm trong một tòa nhà cũ, có những lớp học nhỏ không có điện. Bất chấp những hạn chế về tài chính mà ban quản lý của trường phải đối mặt, hàng chục học sinh vẫn theo các lớp học miễn phí.

Giá trị giáo dục của madrassas là chủ đề gây tranh cãi gay gắt, vì các chuyên gia nói rằng họ không cung cấp các kỹ năng cần thiết để có việc làm tốt khi trưởng thành. Abdul Bari Madani, một học giả thường xuyên xuất hiện trên truyền hình địa phương để thảo luận về các vấn đề tôn giáo, cho biết: “Với điều kiện hiện tại, nhu cầu giáo dục hiện đại là ưu tiên hàng đầu. Cần phải nỗ lực để thế giới Hồi giáo không bị bỏ lại phía sau... buông bỏ nền giáo dục hiện đại chẳng khác gì phản bội quốc gia."

Trên khắp thế giới, một số madrassa có liên quan đến hoạt động quân sự. Nhiều thủ lĩnh của Taliban đã được đào tạo tinh thần thánh chiến tại Darul Uloom Haqqania madrassa ở Pakistan, nơi có biệt danh là "Đại học Jihad". Niamatullah Ulfat, người đứng đầu bộ phận Nghiên cứu Hồi giáo tại sở giáo dục của tỉnh Kandahar, cho biết chính phủ đang "suy nghĩ cả ngày lẫn đêm về cách tăng số madrassa. Ý tưởng là chúng ta có thể đưa thế hệ mới của đất nước này ra thế giới bằng sự đào tạo tốt, giáo dục tốt và đạo đức tốt," ông nói với AFP.

Cô gái 16 tuổi Yalda, có cha là kỹ sư và mẹ là giáo viên dưới chế độ bị lật đổ do Mỹ hậu thuẫn, đứng đầu lớp ở trường cũ, nhưng vẫn nổi bật ở madrassa và đã thuộc lòng kinh Koran trong vòng 15 tháng: "Madrassa không thể giúp tôi trở thành bác sĩ... Nhưng nó vẫn tốt. Nó tốt cho việc mở rộng kiến thức tôn giáo của chúng tôi."

Madrassa, ở ngoại ô thủ đô Kabul, được chia thành hai dãy nhà - một dành cho nữ sinh và một dành cho nam sinh. Tuy nhiên, các lớp học được tổ chức vào những thời điểm khác nhau để đảm bảo không có sự tương tác nào giữa hai giới. Một số cô gái nói với AFP rằng việc tham dự madrassa mang lại một số kích thích -- và cơ hội được ở bên bạn bè. Sara nói: “Tôi tự nhủ rằng một ngày nào đó các trường học có thể mở cửa và việc học của tôi sẽ tiếp tục. Bây giờ có điện thoại thông minh và internet… trường học không phải là cách duy nhất để được học hành.”

Chi tiết:

https://japantoday.com/category/world/banned-from-school-afghan-girls-turn-to-madrassas

---- HỎI 2: Hơn 1/4 người Cộng Hòa ủng hộ bạo loạn 6/1/2021?

ĐÁP 2: Đúng thế, chính xác là 27%. Một cuộc thăm dò mới cho thấy cứ 4 đảng viên Cộng hòa thì có hơn 1 người nói rằng họ tán thành việc những người ủng hộ Trump tiếp quản Điện Capitol trong các cuộc tấn công ngày 6 tháng 1/2021.

Một cuộc thăm dò của Economist-YouGov được công bố vào thứ Tư cho thấy 27% đảng viên Cộng hòa ủng hộ mạnh mẽ hoặc phần nào tán thành nỗ lực của những kẻ bạo loạn vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 nhằm ngăn chặn các thủ tục tố tụng của Quốc hội. Kết quả cuộc thăm dò cũng cho thấy 19% đảng viên Đảng Dân chủ cũng tán thành mạnh mẽ hoặc phần nào cuộc bạo loạn ở Điện Capitol.

Chi tiết:

https://thehill.com/regulation/national-security/3902134-more-than-one-in-four-republicans-approve-of-jan-6-rioters-poll/

.