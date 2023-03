Một báo cáo của LHQ cho thấy Nga đã phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine, nhưng không phải là 'diệt chủng'.

.

- TIN VN. Phái đoàn thương mại Mỹ 'lớn nhất từ ​​​​trước tới nay' sắp đến VN (và có thể sẽ bán vũ khí cho VN).

- LHQ báo cáo: Nga phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine, giết người, tra tấn và hãm hiếp dân thường, nhưng không có ý diệt chủng.

- Nga chọc quê Mỹ: thưởng cho phi công Nga đã không tốn 1 viên đạn mà làm rơi phi cơ không người lái của Mỹ.

- Nga: gửi Ukraine chiến đấu cơ là tăng mức độ can dự vào cuộc chiến, mà chẳng tới đâu.

- Slovakia: sẽ gửi Ukraine toàn bộ chiến đấu cơ MIG-29 do Liên Xô sản xuất, và phụ tùng phòng không KUB

- 2 Ngoại trưởng TQ, Ukraine họp, về nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ và “công thức hòa bình” do Zelenskyy đưa ra

- Sở Biên phòng Nga trong lãnh thổ Nga phát nổ kho đạn, cháy lớn, 1 người chết và 2 người khác bị thương

- Mỹ: OK bán hỏa tiễn Hellfire trị giá 150 triệu đô la cho Ba Lan.

- Trả lời báo Mỹ giọng bi quan, Tiểu đoàn trưởng chiến đấu bị giáng chức xuống làm Tiểu đoàn phó khu huấn luyện, bèn xin từ chức.

- Hoa Kỳ: không biết về bất kỳ chuyến hàng vũ khí sát thương nào từ TQ vào Nga

- TQ đã gửi thiết bị quân sự vào Nga, gồm 1.000 khẩu súng trường tấn công, 12 lô phụ tùng phi cơ không người lái và hơn 12 tấn áo giáp.

- Ba Lan: vài ngày tới, sẽ giao Ukraine 4 chiến đấu cơ MiG-29 đầu tiên

- Trump đấu tố Ron DeSantis: tại sao cúng 5.000 đô/tháng cho báo châm biếm Babylon Bee để chuẩn bị tranh cử Tổng Thống?

- Cựu Phó Tổng thống Mike Pence: Trump chỉ là giáo dân Ky tô dỏm.

- Trump chi 600.000 đô cho 'Project 2020', kết quả Berkeley Research Group viết rằng bầu cử 2020 không có gian lận và Trump đã thua. Nhận báo cáo xong, Trump vẫn tố cáo gian lận, và 3 lần điện thoại tới các quan Cộng Hòa ở Georgia đòi lật ngược bầu cử.

- Có 3 cú phone động trời Trump gọi tới Georgia. Vợ của Bộ trưởng Hành chánh Georgia bật khóc trước đại bồi thẩm đoàn, kể chuyện bị đàn em Trump khủng bố.

- Có ít nhất 20 người bị Công tố đặc biệt triệu tập buộc khai hữu thệ trước đại bồi thẩm đoàn vụ Trump trộm hồ sơ mật về giấu ở Florida.

- Chỉ có ở Mỹ: biến lớp học Alabama thành pháo đài chống đạn.

- Chuyên gia Mỹ: Tội đồ gây ra COVID là chó gấu trúc.

- Hunter Biden (con trai TT Joe Biden) kiện người thợ sửa máy tính xách tay vì chuyển dữ liệu cá nhân trong máy cho phe Trump.

- TQ tố Mỹ dùng kính viễn vọng để xem nhân quyền tại Hoa Kỳ, và dùng kính hiển vi để tìm lỗi nhân quyền nước khác.

- Tập Cận Bình sẽ thăm Nga các ngày 20-22/3.

- TQ: vẫn kiểm soát việc xuất cảng hàng lưỡng dụng, và xuất cảng vũ khí luôn luôn "thận trọng và có trách nhiệm".

- Libya: Tìm lại được 2 tấn rưỡi quặng uranium thất lạc

- Tập đoàn tài chính SVB Financial Group xin phá sản

- Một nhóm 11 ngân hàng sẽ gửi 30 tỷ đô vào cứu Ngân hàng First Republic Bank.

- Mexico bắt 1 cậu bé 14 tuổi có biệt danh là "El Chapito" trong vụ giết 8 người liên quan đến ma túy

- DB Mark Takano (Dân chủ, CA) trình dự luật Tuần làm việc 32 giờ, giảm từ 40 giờ. Làm quá 32 giờ/tuần là lương thêm giờ.

- California: lương sáu hàng số sau thuế (hơn 100.000USD/năm) vẫn sống bi đát vì đắt đỏ nhất là ở Oakland, San Diego, Los Angeles, Long Beach, San Francisco.

- Los Angeles: 65.000 nhân viên học khu tuần sau đình công 3 ngày, đóng cửa tất cả trường, giáo viên đòi tăng lương 20%, công đoàn xin tăng lương 30%.

- TIN VN. Người dân Hà Nội và TP.SG cần "cày cuốc" 169 năm mới mua được nhà mặt phố và hơn 20 năm để mua chung cư.

- TIN VN. Mỗi con heo lỗ gần triệu đồng, nông dân mong được giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương.

- HỎI 1: Khoảng 1/2 nữ khoa học gia toàn cầu đã từng bị quấy nhiễu sex tại sở làm? ĐÁP 1: Đúng thế.

- TRUY NÃ: FBI phát lệnh truy nã công dân Việt Nam bị cáo buộc rửa tiền lên đến ba tỷ đô la (RFA)

.

QUẬN CAM (VB-17/3/2023) ---- Chỉ có ở Mỹ: biến lớp học thành pháo đài chống đạn. Một hệ thống trường học ở Alabama đã chi tiền tới 6 hàng số cho một cặp bảng trắng chống đạn treo trên tường để tạo ra các phòng kiên cố bảo vệ học sinh nếu xảy ra chuyện có kẻ xả súng hàng loạt, theo báo AL.com đưa tin. Các phòng này cũng được thiết kế để hoạt động như nơi trú bão.

.

AL.com đưa tin: “Hai phòng học giáo dục đặc biệt tại Trường Tiểu học West Elementary School hiện đang thử nghiệm công nghệ do KT Security Solutions phát triển, về cơ bản biến các bảng trắng trong lớp học thành nơi trú bão độc lập, chống đạn”.

.

"Kyle Kalhoff, Giám đốc Hệ thống Trường học Thành phố Cullman, cho biết hệ thống này 'có thể tạo ra sự khác biệt giữa sự sống và cái chết trong tình huống bắn súng mà trường học không thể tưởng tượng được.' Khi hệ thống không được triển khai, nó hoạt động như một bảng trắng mà giáo viên có thể nhanh chóng kéo ra trong một căn phòng chứa khoảng 60 trẻ em hoặc 20 người lớn."

.

Video về phòng học chống đạn dài 59 giây đồng hồ:



https://youtu.be/xAMuZkWBNeo

.

---- Chuyên gia Mỹ: Tội đồ của COVID là chó gấu trúc. Một nhóm chuyên gia về virus đã liên kết coronavirus với những con chó gấu trúc (raccoon dogs) được bán bất hợp pháp tại một khu chợ ở Vũ Hán, Trung Quốc, vì "bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy một con vật đã gây ra đại dịch", theo báo The Atlantic.

.

Virus này được tìm thấy trong các mẫu lấy từ Huanan Seafood Wholesale Market (Chợ Bán Sỉ Hải sản Hoa Nam) bắt đầu từ tháng 1/2020, sau khi các con thú bị tiêu hủy, bao gồm cả một số mẫu có nhiễmt hể di truyền của động vật (animal genetic material). Phần lớn tài liệu đó phù hợp với con chó gấu trúc.

Chó gấu trúc (raccoon dogs). Hình Wikipedia

.

Stephen Goldstein, nhà virus học tại Đại học University of Utah, nói với New York Times: “Chúng tôi không thể chứng minh chắc chắn rằng có một con vật bị nhiễm bệnh. Nhưng xét đến việc những con vật có mặt ở chợ không được lấy mẫu vào thời điểm đó, thì đây là nhận định tốt nhất mà chúng tôi có thể hy vọng có được."

.

---- Trump đã tấn công cả Ron DeSantis và cả trang web bảo thủ chuyên về châm biếm The Babylon Bee về các khoản tiền DeSantis bơm hàng tháng cho trang tin châm biếm này. Bên cạnh các ảnh chụp màn hình hiển thị các khoản tiền không ghi ngày tháng từ DeSantis đến báo mạng kia, Trump đã viết trên nền tảng Truth Social vào tối thứ Năm: “Tại sao Ron DeSanctimonious trả cho The Babylon Bee, một tổ chức phi thực thể, 5.000 đô la một tháng, cho đến nay là 21.500 đô la, nếu DeSantis không tranh cử Tổng Thống?" DeSantis, người được cho là sẽ chạy đua với Trump trong cuộc bầu cử năm 2024, vẫn chưa chính thức tuyên bố tranh cử.

.

Trump nổi giận: “Chỉ vì Điểm thăm dò của DeSantis đang suy giảm, có thể là do DeSantis muốn cắt An sinh xã hội và Medicare, không cho phép DeSantis vận động tranh cử mà không có thông báo! Bạn không chi nhiều tiền như vậy cho The Babylon Bee nếu bạn đang tranh cử Thống đốc, trên thực tế, bạn không chi tiền cho The Babylon Bee nếu bạn đang tranh cử cho bất cứ chức vụ gì!”

.

Năm ngoái, báo Miami Herald đã báo cáo rằng ủy ban vận động tái tranh cử thống đốc tiểu bang Florida của DeSantis và một ủy ban hành động chính trị có liên quan đã trả cho The Babylon Bee 15.000 đô la trong năm 2021 “cho các dịch vụ liên quan đến gây quỹ trực tuyến, theo hồ sơ tài chính của chiến dịch tranh cử của tiểu bang”.

.

---- Có 3 cú phone động trời của Trump gọi tới Georgia. Các thành viên của đại bồi thẩm đoàn điều tra vụ Trump can thiệp bầu cử ở Georgia cho biết Trump đã gọi điện cho Chủ tịch Hạ viện Georgia lúc bấy giờ là David Ralston như một phần trong nỗ lực lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020. Các bồi thẩm viên nói với báo Atlanta-Journal Constitution rằng họ đã nghe đoạn ghi âm cuộc gọi, trong đó Trump thúc giục Ralston (Cộng hòa) hãy tổ chức một phiên họp đặc biệt của cơ quan lập pháp tiểu bang để lật ngược chiến thắng của Biden.

.

Một bồi thẩm viên kể: "Ralston về cơ bản đã cắt lời tổng thống. Ralston nói [qua phone], 'Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình mà tôi cho là phù hợp' Bấy giờ Trump nói, 'Ah, cảm ơn', đó là tất cả những gì tổng thống có thể nói khi nghe thế. Nhưng Ralston đã không triêu tập một phiên họp đặc biệt nào [để xóa sổ bầu cử Georgia]."

.

Ralston, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa phục vụ lâu nhất trong lịch sử tiểu bang Georgia, đã ra làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn đặc biệt vào tháng 7/2022. Ông qua đời vào tháng 11/2022, chưa đầy hai tuần sau khi tuyên bố sẽ không tái tranh cử vì lý do sức khỏe.

.

Trump đã thực hiện hai cuộc gọi khác tới các quan chức Georgia trước đó. Trong một cuộc gọi vào ngày 23/12/2020, Trump nói với Trưởng ban điều tra về bầu cử của tiểu bang Georgia rằng bà sẽ là "anh hùng dân tộc" nếu bà có thể "tìm ra kẻ gian lận."

.

Trong cuộc gọi khét tiếng nhất, Trump đã gây áp lực buộc Bộ trưởng Hành chánh Georgia là Brad Raffensperger phải "tìm" cho ra 11.780 phiếu bầu cần thiết để Trump đảo ngược thất bại của mình. Các bồi thẩm viên nói với báo này rằng một số lời khai đau đớn nhất mà họ nghe được là từ Tricia, vợ của Raffensperger, bà đã suy sụp trong khi mô tả những lời đe dọa mà bà đã nhận được [từ những người cuồng nhiệt ủng hộ Trump].

.

---- Trước khi Trump điện thoại tới Bộ trưởng Hành chánh Georgia là Brad Raffensperger để cầu xin Raffensperger tìm những lá phiếu cứu Trump lật ngược bầu cử 2020, ban vận động tranh cử của Trump đã viết một bản báo cáo cho thấy có rất ít hoặc không có bằng chứng gian lận cử tri trong tiểu bang Georgia. Theo Washington Post, Bộ Tư pháp liên bang đã nhận được một bản sao của tài liệu nội bộ một tháng trước, như một phần của cuộc điều tra bạo loạn 6/1/2021.

.

Trong khi Trump đang phàn nàn về gian lận bầu cử tràn lan ở Georgia, thì bản báo cáo do ban vận động của chính Trump đã viết về một câu chuyện hoàn toàn khác. Báo Washington Post, ghi là đã nhận được bản báo cáo bí mật cho thấy rằng, "Các nhà nghiên cứu do nhóm của Trump trả tiền chỉ có 'sự tin tưởng cao' đối với 9 cử tri đã chết ở Quận Fulton, được định nghĩa là những lá phiếu có thể đã được bầu bởi người khác trong tên của một người đã qua đời. Họ tin rằng có một 'tiềm năng tiếp xúc trên toàn tiểu bang' với 23 phiếu bầu như vậy trên toàn tiểu bang Georgia — hoặc ít hơn 4.977 phiếu so với 'tối thiểu' mà Trump tuyên bố."

.

Bản Báo cáo của Trump cũng ghi rằng họ cũng tìm thấy rất ít bằng chứng về gian lận cử tri ở Nevada, một tiểu bang khác mà Trump cũng tranh chấp kết quả sau khi thua Tổng thống Joe Biden. Các báo cáo nội bộ của Trump hiện nằm trong tay Bộ Tư pháp như một phần của cuộc điều tra về cuộc điều tra 6/1/2021.

.

Bản Báo cáo có tên "The 'Project 2020' ('Dự án 2020') do Nhóm nghiên cứu Berkeley Research Group và một nhóm các nhà khoa học thực hiện bây giờ đã bị các công tố viên điều tra vụ tấn công ngày 6/1/2021 thu được. Một bản sao đã được The Washington Post xem xét và nó cho thấy rằng chính ban vận động tranh cử của Trump đã trả hơn 600.000 đô la cho cuộc nghiên cứu mà kết quả cho thấy Trump bịa đặt về cái gọi là gian lận bầu cử, và "Nghiên cứu này chưa bao giờ được công khai."

.

Báo này viết thêm rằng "Bộ Tư pháp đã tìm kiếm và thu được nhiều báo cáo, email và các cuộc phỏng vấn từ các nhân chứng cho thấy các quan chức chiến dịch [của Trump] phân tích và thường trái ngược với những tuyên bố của Trump... Một số người của Trump đã nhận được trát đòi hầu tòa."

.

---- Hunter Biden, con trai của Tổng thống Joe Biden, đã đệ đơn kiện người thợ sửa máy tính xách tay mà Hunter nói đã chuyển dữ liệu cá nhân của mình cho các đồng minh của cựu Tổng thống Donald Trump. Báo Washington Post viết rằng Hunter cáo buộc rằng chủ tiệm sửa máy tính John Paul Mac Isaac đã sao chép và phân phối bất hợp pháp thông tin trên máy tính xách tay của Hunter Biden, kể cả các hình ảnh và video "bí mật riêng tư", cũng như thông tin về các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài của Hunter.

.

Hunter Biden đã lọt vào tầm bắn chính trị của các Dân biểu Cộng hòa tại Hạ viện, những người dự định sử dụng các ủy ban Hạ viện để vạch trần những gì họ cho là những dàn xếp tài chính không phù hợp xoay quanh việc Hunter Biden sử dụng tên tuổi của gia đình mình để làm giàu trong kinh goanh.

.

---- Tập đoàn tài chính SVB Financial Group, công ty mẹ của Ngân hàng Silicon Valley Bank, đã công bố vào thứ Sáu rằng họ đã quyết định nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 của Bộ luật Phá sản Hoa Kỳ. SVB nhấn mạnh thêm rằng nó không còn liên kết với Ngân hàng Silicon Valley Bridge Bank, N.A. (ghi chú: tên mới của ngân hàng tân lập làm cầu nối là Silicon Valley Bridge Bank, N.A. do FDIC điều hành, hoàn toàn do liên bang quản trị), "hoặc doanh nghiệp quản lý tài sản và ngân hàng tư nhân của ngân hàng, SVB Private", do đó, phần này cũng bị loại khỏi hồ sơ theo Chương 11. Công ty lưu ý thêm rằng khoản nợ được tài trợ của nó ở mức khoảng 3,3 tỷ đô la và nó có "3,7 tỷ đô la vốn cổ phần ưu đãi chưa thanh toán" và "khoảng 2,2 tỷ đô la thanh khoản."

.

---- Một khối 2 tấn rưỡi quặng uranium bị thất lạc đã được tìm thấy ở miền đông Libya. Mười chiếc thùng phuy đựng phóng xạ nguyên tử này được đặt gần biên giới với Chad, theo lời quân lực Lybia. Sở Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết họ đang cố gắng chứng thực bản báo cáo của Quân đội Quốc gia Libya, trong đó cho biết các thùng phuy được tìm thấy cách nơi chúng được cất giữ vài dặm.

.

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin hôm thứ Sáu nói rằng có vẻ như "Hoa Kỳ sử dụng kính viễn vọng để xem các vấn đề nhân quyền của chính mình, nhưng lại sử dụng kính hiển vi để tìm ra lỗi nhân quyền của các quốc gia khác." Wang chỉ rõ rằng tội ác căm thù đối với người châu Á ở Mỹ trong năm 2021 đã tăng 339% so với năm 2020. Wang nói rằng Mỹ nên ngay lập tức giải quyết các vấn đề nhân quyền "ngày càng nghiêm trọng" trong nước như phân biệt chủng tộc, tội ác do thù hận, bạo lực súng đạn và tội phạm ma túy.

.

---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Nga từ ngày 20 đến 22/3, theo Bộ Ngoại giao TQ thông báo hôm thứ Sáu. Tập sẽ gặp Tổng Thống Nga Vladimir Putin, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Hoa Xuân Oánh (Hua Chunying) qua một tuyên bố bằng văn bản. Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết 2 nguyên thủ sẽ thảo luận về quan hệ song phương và chiến lược giữa hai nước. Chuyến thăm Nga của ông Tập diễn ra ngay sau khi ông đắc cử nhiệm kỳ thứ ba với tư cách là chủ tịch Trung Quốc.

.

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin nói hôm thứ Sáu rằng TQ "luôn kiểm soát việc xuất cảng các mặt hàng lưỡng dụng theo luật pháp và quy định" và lập trường của TQ về xuất cảng vũ khí luôn luôn "thận trọng và có trách nhiệm". Ông nói TQ sẽ "mang tính xây dựng" trong việc thúc đẩy đàm phán hòa bình và giữ quan điểm "khách quan, công bằng" về tình hình ở Đông Âu, nói thêm rằng các hành động của TQ hoàn toàn trái ngược với một số quốc gia khác áp dụng "tiêu chuẩn kép". về việc bán vũ khí đã châm ngòi cho ngọn lửa của cuộc khủng hoảng Ukraine."

.

Trước đó, truyền thông Hoa Kỳ viết rằng một số công ty Trung Quốc đang chuyển giao thiết bị lưỡng dụng cho các công ty Nga, mà không xác nhận liệu nó có thực sự được sử dụng trên chiến trường Ukraine hay không. Và quân Ukraine đã bắn rớt 1 phi cơ không người lái do TQ sản xuất được Nga gắn thêm bom để dùng tấn công Ukraine.

.

---- Nga chọc quê Mỹ: thưởng cho phi công Nga đã không tốn 1 viên đạn mà làm rơi phi cơ Mỹ... Các phi công chiến đấu cơ của Nga đã chạm rớt một phi cơ không người lái của Mỹ ở Biển Đen đã được trao giải thưởng nhà nước cho hành động của họ, theo lời Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Sáu. Vụ chạm trán hôm thứ Ba - mà các quan chức Mỹ gọi là "liều lĩnh" và "không an toàn" - đã làm rơi phi cơ không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ sau khi bị một trong các phi cơ phản lực Su-27 của Nga đâm vào cánh quạt, theo phiên bản sự kiện của Hoa Kỳ.

.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã trao tặng danh hiệu cho các phi công phản lực sau khi họ “ngăn chặn việc phi cơ không người lái MQ-9 của Mỹ vi phạm biên giới của khu vực chế độ tạm thời việc sử dụng không phận, được thiết lập với mục đích tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt [ở Ukraine]. Các phi cơ chiến đấu của Nga đã không sử dụng vũ khí trên không, không tiếp xúc với phi cơ không người lái và đã trở về phi trường căn cứ của họ một cách an toàn. Chính tác động cơ động mạnh đã làm rơi phi cơ không người lái kia."

.

---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm thứ Sáu rằng việc cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine làm tăng mức độ can dự vào cuộc chiến. Tuyên bố của Peskov đề cập đến thông tin Ba Lan và Slovakia sẽ gửi phi cơ Mig-29 tới Kiev. Tuy nhiên, theo Peskov, tất cả các thiết bị này sẽ là mục tiêu tiêu hủy trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine. Ông tiếp tục nói rằng, bất chấp biện pháp này, sẽ không có gì thay đổi kết quả của "chiến dịch đặc biệt", cuối cùng gây ra nhiều vấn đề hơn cho Ukraine và người dân nước này.

.

---- Quyền Thủ tướng Eduard Heger của Slovakia hôm thứ Sáu nói chính phủ của ông sẽ gửi phi cơ chiến đấu MIG-29 do Liên Xô sản xuất tới Ukraine để giúp Ukraine đẩy lùi quân Nga, qua đó trở thành nước thứ 2 của NATO cung cấp Ukraine chiến đấu cơ, sau Ba Lan. Heger giải thích Slovakia sẽ gửi tất cả các phi cơ phản lực đang hoạt động và sử dụng phần còn lại để cung cấp các bộ phận. Slovakia trước đó đã ngưng bay toàn bộ các chiến đấu cơ này. Heger cho biết thêm Slovakia cũng sẽ gửi các bộ phận của hệ thống phòng không KUB tới Ukraine. Một ngày trước đó, Ba Lan nói sẽ gửi 4 chiếc MiG-29 tới Ukraine.

.

---- Một báo cáo của LHQ cho thấy Nga đã phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine, nhưng không phải là 'diệt chủng'. Ủy ban Điều tra Quốc tế Độc lập của LHQ về Ukraine cho Human Rights Council (Hội đồng Nhân quyền) đã công bố báo cáo toàn diện vào thứ Năm 16/3.

.

Báo cáo trích dẫn các vụ giết người, tra tấn và hãm hiếp dân thường, nhưng nói không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy những vụ này được thúc đẩy bởi ý định diệt chủng, một vấn đề cần được điều tra thêm.

.



Trưởng nhóm điều tra của LHQ là Erik Møse cho biết: "Chúng tôi không phát hiện ra rằng đã có một cuộc diệt chủng ở Ukraine. Điều này nói rằng, tất nhiên, chúng tôi đang theo dõi tất cả các loại bằng chứng trong khu vực này và chúng tôi có ghi nhận rằng có một số khía cạnh có thể đặt ra câu hỏi liên quan đến tội ác đó (diệt chủng)." Hội đồng cũng nói việc chính quyền Nga vận chuyển trẻ em bất hợp pháp ra khỏi Ukraine đã cấu thành "tội ác chiến tranh".

.

---- Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba và người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương (Qin Gang) đã thảo luận về tầm quan trọng của nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ và “công thức hòa bình” do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đưa ra trong một cuộc điện đàm vào ngày 16/3. Kuleba viết trên Twitter: “Trong cuộc điện đàm của tôi với Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Qin Gang hôm nay, chúng tôi đã thảo luận về tầm quan trọng của nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ. Tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của Công thức Hòa bình của Tổng thống Zelenskyy trong việc chấm dứt hành vi xâm lược và khôi phục hòa bình công bằng ở Ukraine.”

Đồng thời, Qin nói với Kuleba rằng Trung Quốc lo ngại về sự leo thang chiến tranh của Nga ở Ukraine và cho biết Bắc Kinh hy vọng rằng Moscow và Kiev sẽ tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình. Qin nói: “Trung Quốc hy vọng rằng tất cả các bên sẽ giữ bình tĩnh, hợp lý và kiềm chế, đồng thời (sẽ) nối lại các cuộc đàm phán hòa bình càng sớm càng tốt.”

.

---- Có ít nhất 1 người chết và 2 người khác bị thương sau khi tòa nhà của Sở Biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) bốc cháy ở Rostov-on-Don, Nga, theo thông tấn TASS của Nga ngày 16-3 đưa tin. Chưa rõ nguyên nhân của vụ nổ, mặc dù đài Telegram Baza của Nga đăng đoạn phim về vụ cháy cho biết nguyên nhân là do một vụ nổ trong kho đạn. Ngược lại, chính quyền địa phương cho rằng chập điện bên trong cơ sở là nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn, theo TASS cho biết. Người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng nổ tại hiện trường, nhiều khả năng là do đạn nổ. Các xe hơi bên ngoài tòa nhà đã được do tản và địa điểm này đã bị phong tỏa.

.

---- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bật đèn xanh cho thương vụ bán hỏa tiễn Hellfire trị giá 150 triệu đô la cho Ba Lan, theo xác nhận do Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) gửi tới Quốc hội hôm thứ Năm. Theo bản văn của DSCA, Ba Lan đang tìm mua 800 hỏa tiễn AGM-114R2 Hellfire và 4 hỏa tiễn huấn luyện trên không M36 Hellfire (CATM), cùng với một hệ thống hỗ trợ kỹ thuật tương thích. Bản văn ghi rằng việc mua bán sẽ hỗ trợ chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ bằng cách thúc đẩy an ninh của Ba Lan, "một đồng minh NATO đang là lực lượng ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở châu Âu."

.

---- Anatolii "Kupol" Kozel, bị giáng chức từ Tiểu đoàn trưởng chiến đấu của Lữ đoàn cơ động số 46 xuống làm Tiểu đoàn phó trung tâm huấn luyện sau ki trả lời phỏng vấn với báo The Washington Post. Nguồn tin Ukrainska Pravda nói rằng quyết định giáng cấp Kupol được đưa ra bởi Thiếu tướng Maksym Myrhorodskyi, Tư lệnh Tác chiến Hàng không của Quân Lực Ukraine.

.

Sau khi bị giáng chức, Kupol đã viết một lá thư từ chức. Kupol là một trong những người được phỏng vấn bởi The Washington Post, và báo này viết rằng dựa theo lời Kupol, Quân lực Ukraine đã mất nhiều chiến binh giàu kinh nghiệm nhất trên chiến trường, và sự thiếu kinh nghiệm của các tân binh, cùng với việc thiếu vũ khí, đã làm giảm lạc quan và đặt ra nghi vấn rằng quân Ukraine có thể chưa đủ sức cho cuộc tổng phản công mùa xuân để duổi quân Nga ra khỏi miền đông Ukraine.

.

---- Patrick Ryder, Thư ký báo chí Pentagon, hôm thứ Năm nói rằng Hoa Kỳ không biết về bất kỳ chuyến hàng vũ khí sát thương nào từ Bắc Kinh đến Moscow sau khi báo chí loan tin suy đoán rằng các công ty Trung Quốc đã cung cấp thiết bị quân sự cho Nga sử dụng trên chiến trường ở Ukraine: "Chúng tôi đang theo dõi sát sao vấn đề này. Nhưng các thỏa thuận thương mại giữa Nga và Trung Quốc là sự kiện không phải bất thường vì hai nước thường tham gia vào các hiệp định thương mại song phương."

.

---- Các công ty Trung Quốc đã gửi thiết bị quân sự cho các đối tác Nga, bao gồm 1.000 khẩu súng trường tấn công, 12 lô hàng phụ tùng phi cơ không người lái và hơn 12 tấn áo giáp, báo Politico đưa tin hôm thứ Năm. Công ty tổng hợp dữ liệu hải quan và thương mại ImportGenius bị cáo buộc đã tiết lộ cho báo chí rằng việc chuyển giao thiết bị lưỡng dụng giữa các công ty, một số có mối liên hệ với chính phủ tương ứng, đã diễn ra vào nửa cuối năm 2022. Không rõ liệu súng trường có được sử dụng hay không trong cuộc chiến ở Ukraine, bản tin viết.

.

Liu Pengyu, phát ngôn viên Đại sứ quán TQ tại Washington nói với hãng tin này: "Trung Quốc không tạo ra khủng hoảng. Họ không phải là một bên trong cuộc khủng hoảng và không cung cấp vũ khí cho bên nào trong cuộc xung đột."

.

---- Báo Rzeczpospolita dẫn lời Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 16/3 nói Ba Lan sẽ giao 4 chiến đấu cơ MiG-29 đầu tiên (thiết kế của Liên Xô) cho Ukraine trong vài ngày tới. Duda nói như thế khi họp báo chung với Tổng Thống Cộng Hòa Tiệp, Petr Pavel. Duda nói Ba Lan hiện có “hàng chục chiếc MiG loại này” mà nước này nhận được từ Cộng hòa Dân chủ Đức từ đầu những năm 1990s. Ông không nói rõ Ba Lan sẽ gửi tổng cộng bao nhiêu chiếc MiG đến Ukraine, nhưng nói: “Chúng tôi sẽ bàn giao 4 phi cơ cho Ukraine trong tình trạng hoạt động bình thường trong vài ngày tới.”

.

---- Có ít nhất 20 người đã bị triệu tập để ra khai hữu thệ trước đại bồi thẩm đoàn liên bang điều tra việc Trump trộm các hồ sơ mật ra khỏi Bạch Ốc, trong đó có nhiều nhân viên cấp thấp của Mar-a-Lago, theo các nguồn tin nói với CNN. Công tố đặc biệt Jack Smith đã triệu tập không chỉ các đồng minh cấp cao của Trump, mà cả những người phục vụ nhà hàng và quản gia tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Trump. “Họ đang giăng một mạng lưới cực kỳ rộng – bất kỳ ai và tất cả những ai có thể đã nhìn thấy điều gì đó,” một nguồn tin nói với CNN.

.

---- Cựu Phó Tổng thống Mike Pence, người đã ám chỉ rằng ông đang chuẩn bị tranh cử tổng thống vào năm 2024, được suy đoán sẽ phất cao lá cờ đức tin Ky tô giáo để tổng động viên các nhà thờ thành một phần quan trọng trong chiến dịch tranh cử của mình. Trong những bình luận mà Pence đưa ra tại bữa tối mùa xuân hàng năm của Câu lạc bộ Gridiron, có vẻ như Pence muốn tách biệt những người Ky tô giáo ra khỏi Donald Trump từ rất sớm, theo báo The Washington Post đưa tin hôm thứ Năm.

.

Những bình luận của Pence được chú ý khi chỉ trích những tuyên bố của Trump khi Trump tự nhận là một giáo dân Ky tô. Pence nói trong bài phát biểu: “Tôi đã từng mời Tổng thống Trump học Kinh thánh. Trump thực sự thích những đoạn nói về sự tàn sát và tiêu diệt kẻ thù của bạn. Như Trump đã nói, 'Bạn biết đấy, Mike, có một số thứ thực sự tốt ở đây.'”

.

Pence cũng đề cập đến vụ Trump chôm hồ sơ mật về giấu, nói rằng đó là bằng chứng cho thấy ông ấy chưa bao giờ đọc Kinh thánh của mình: “Tôi đọc được rằng một số tài liệu mật mà họ tìm thấy ở Mar-a-Lago thực sự được kẹp trong cuốn Kinh thánh của tổng thống… điều đó chứng tỏ Trump hoàn toàn không biết chúng ở đó.”

.

---- Một nhóm 11 ngân hàng xác nhận họ sẽ gửi 30 tỷ đô la vào Ngân hàng First Republic Bank, theo một tuyên bố chung hôm thứ Năm. Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Liên bang, FDIC và OCC đã xác nhận việc này là một dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi của ngành ngân hàng trong nước.

.

Wells Fargo, Citigroup, JPMorgan Chase và Bank of America mỗi công ty sẽ góp 5 tỷ USD. Trong khi đó, Morgan Stanley và Goldman Sachs sẽ góp như thế với 2,5 tỷ USD. PNC, US Bancorp, Truist, State Street và Bank of New York Mellon mỗi ngân hàng sẽ góp 1 tỷ đô.

.

Bản văn các ngân hàng cho biết: "Hệ thống tài chính của Mỹ là một trong những hệ thống tốt nhất trên thế giới và các ngân hàng của Mỹ - ngân hàng lớn, vừa và cộng đồng - làm một công việc phi thường là phục vụ nhu cầu ngân hàng của các khách hàng và cộng đồng đặc biệt của họ. Hệ thống ngân hàng có tín dụng mạnh, nhiều thanh khoản, vốn mạnh và khả năng sinh lời cao. Các sự kiện gần đây không làm thay đổi điều này."

.

---- Mexico đã bắt giữ một cậu bé 14 tuổi có biệt danh là "El Chapito" trong vụ giết 8 người liên quan đến ma túy gần Thành phố Mexico City, theo cảnh sát hôm thứ Năm. Cậu bé bị cáo buộc đã lái một xe gắn máy và nổ súng vào một gia đình ở khu phố nghèo ở ngoại ô Chimalhuacan của Mexico City. Một người đàn ông cũng bị bắt trong vụ giết người ngày 22 tháng 1, và 7 thành viên khác của băng đảng này bị bắt vì tội buôn bán ma túy. Các nạn nhân đang tổ chức một bữa tiệc sinh nhật tại nhà của họ vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, khiến 5 người lớn và 2 trẻ em bị thương.

.

Tên của cậu bé không được tiết lộ, nhưng biệt danh của cậu - có nghĩa là "Little Chapo" - rõ ràng là ám chỉ đến trùm ma túy Joaquin "El Chapo" Guzman đang bị cầm tù. Động cơ của các vụ giết người chưa được công khai, mặc dù các băng đảng ma túy ở Mexico thường nhúng tay vào các vụ bắt cóc và giết người theo hợp đồng. Họ cũng giết các đối thủ bán ma túy trên lãnh thổ của họ hoặc những người nợ tiền họ.

.

---- Một Dân biểu liên bang từ California muốn biến tuần làm việc 4 ngày thành luật liên bang. Dân biểu Mark Takano (Dân chủ) địa hạt CA-39 (trong Quận Riverside bao gồm các thành phố Jurupa Valley, Riverside, Moreno Valley, và Perris) đã trình lại Dự luật Tuần làm việc 32 giờ (32-Hour Workweek Act). Dự luật này sẽ giảm tuần làm việc tiêu chuẩn 40 giờ xuống còn 32 giờ bằng cách sửa đổi Fair Labor Standards Act (Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng).

.

Dự luật cũng sẽ yêu cầu trả lương làm thêm giờ cho bất kỳ công việc nào được thực hiện sau 32 giờ và áp dụng cho những nhân viên không được miễn thuế, những người thường làm việc theo giờ trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm vận tải, bán buôn và bán lẻ. Dự luật này ban đầu được đưa ra bởi các Dân biểu Dân chủ Pramila Jayapal của Washington và Jan Schakowsky của Illinois.

.

DB Takano viết trong một bản tuyên bố: “Chúng ta có cơ hội để thực hiện những thay đổi hợp lý đối với các tiêu chuẩn làm việc được truyền lại từ một thời đại khác. Đạo luật Tuần làm việc 32 giờ sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống của người lao động, đáp ứng nhu cầu về một tuần làm việc được cắt ngắn để có không gian sống, vui chơi và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn bên ngoài công việc.”

.

---- Mức lương sáu hàng số sau thuế (hơn 100.000USD/năm) không phải là nhiều ở Nam California, nơi vật giá tăng vọt, trong khi lạm phát buộc mọi người phải thắt lưng buộc bụng và giá nhà đất tăng đều đặn. Smart Asset, một công ty công nghệ tài chính, đã trích dẫn một cuộc khảo sát cho thấy "51% những người kiếm được hơn 100.000 đô la đã báo cáo mức lương đủ sống cho đến tháng 12/2022."

.

Trong nghiên cứu gần đây do SmartAsset thực hiện, công ty đã xem xét 76 thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ và so sánh mức lương 100.000 đô la mà bạn nhận được sau thuế. Smart Asset cũng điều chỉnh chi phí sinh hoạt ở mỗi thành phố để tiết lộ số tiền còn lại sau 100.000 đô la đó.

.

Trong số 10 thành phố mà 100.000 đô la mang lại cho bạn ít nhất sau khi trừ thuế và sau khi điều chỉnh chi phí sinh hoạt, bạn sẽ tìm thấy 5 thành phố ở California và một số trong số đó ở Nam California. Los Angeles và Long Beach đồng hạng 5.

.

Sau khi điều chỉnh chi phí sinh hoạt và thuế, trung bình cư dân Long Beach còn lại $44,623. Điều đó không đủ cho dù chỉ một học kỳ tại Đại học USC (semester: học kỳ, thường là 3 hay 4 tháng).

.

Không xa phía sau là San Diego với $46,167 còn lại, và Oakland với $46,198. Chỉ có San Francisco đánh bại LA về số tiền còn lại ít nhất so với các thành phố ở California. Tiền bốc hơi nhanh nhất là ở thành phố New York, nơi chỉ còn lại $35,791.

.

Nhóm 10 thành phố đắt đỏ nhất mà lương sau thuế 100.000USD/năm sẽ bốc hơi còn thực giá:

. Arlington, VA $49,989

. Seattle, WA $48,959

. Boston, MA $46,588

. Oakland, CA $46,198

. San Diego, CA $46,167

. Los Angeles, CA (đồng hạng) $44,623

. Long Beach, CA (đồng hạng) $44,623

. Thủ đô Washington, DC $44,307

. San Francisco, CA $36,445

. Honolulu, HI $36,026

. New York, NY $35,791 (nơi vật giá đắt nhất Hoa Kỳ).

.

---- Hàng chục ngàn nhân viên công đoàn trong Học khu Thống nhất Los Angeles lên kế hoạch đình công trong 3 ngày vào tuần tới vì các cuộc đàm phán hợp đồng bị đình trệ, buộc các trường học phải tạm thời đóng cửa, theo công đoàn cho biết hôm thứ Tư. Cuộc đình công đã được thiết lập để bắt đầu từ Thứ Ba. Nó đã được công bố tại một cuộc biểu tình của Liên minh Nhân viên Dịch vụ Quốc tế, đại diện cho khoảng 30.000 phụ tá giáo viên, tài xế xe buýt, lao công, nhân viên cafeteria và nhân viên hỗ trợ khác.

.

Giám đốc điều hành công đoán SEIU Local 99 Max Arias viết trong bản văn rằng các nhân viên ngành giáo dục của quận lương trung bình 25.000 đô/năm và nhiều người sống trong cảnh nghèo đói vì lương thấp hoặc số giờ làm việc hạn chế trong khi phải vật lộn với lạm phát và chi phí nhà ở cao ở Quận L.A. Công đoàn đang xin tăng lương 30%. Giáo viên muốn tăng lương 20% trong hai năm. Cuộc đình công có nghĩa là khoảng 65.000 nhân viên học khu sẽ đình công và buộc các trường công lập ở Los Angeles phải đóng cửa.

.

---- TIN VN. Phái đoàn thương mại Mỹ 'lớn nhất từ ​​​​trước tới nay' sắp đến VN (và có thể sẽ bán vũ khí cho VN). Theo báo VnBusiness. Các công ty bao gồm SpaceX, Netflix và Boeing sẽ tham gia phái đoàn doanh nghiệp "lớn nhất từ ​​trước tới nay" của Mỹ đến Việt Nam vào tuần tới để thảo luận về các cơ hội đầu tư và kinh doanh. Hơn 50 công ty, bao gồm các công ty quốc phòng, dược phẩm và công nghệ, sẽ tham gia phái đoàn do Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN tổ chức. Phái đoàn đến Việt Nam lần này cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của các doanh nghiệp Mỹ đối với Việt Nam, thị trường đang được hưởng lợi từ sự dịch chuyển khỏi Trung Quốc của các doanh nghiệp trong bối cảnh xung đột thương mại Trung-Mỹ. “Đây là phái đoàn lớn nhất mà Việt Nam từng đón”, ông Vũ Tú Thành, đại diện Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN tại Việt Nam cho biết. Các nhà sản xuất hàng không vũ trụ Boeing, Lockheed Martin và Bell sẽ có các cuộc gặp gỡ với doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng, ông Thành cho biết. Tại triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam tổ chức vào tháng 12/2022, chính các công ty này đã đàm phán với phía Việt Nam về khả năng bán máy bay trực thăng và máy bay không người lái.

.

---- TIN VN. Người dân Hà Nội và TP.SG cần "cày cuốc" 169 năm mới mua được nhà mặt phố và hơn 20 năm để mua chung cư. Theo Báo Nhịp Sống Thị Trường. Theo Batdongsan.com.vn, ước tính thu nhập bình quân của người lao động Hà Nội năm 2023 là 135 triệu đồng/năm. Như vậy, để sở hữu một căn nhà mặt phố tại Hà Nội, người dân thủ đô cần “cày cuốc” 169 năm, muốn sở hữu nhà riêng thì cần 132 năm, mua nhà riêng sẽ mất 47 năm, còn mua căn hộ chung cư mất 23 năm (giả thiết họ dùng toàn bộ thu nhập để mua nhà). Trong khi đó, tại TP.HCM, giá rao bán trung bình một căn nhà mặt phố là 25 tỷ đồng, tương đương với 169 năm thu nhập bình quân của người lao động tại thành phố này. Giá trung bình mỗi căn biệt thự là 24 tỷ đồng, tương đương 162 năm thu nhập của người dân. Giá nhà riêng rơi vào khoảng 7,9 tỷ đồng/căn, tương đương 53 năm thu nhập. Còn chung cư được rao bán với mức giá trung bình 3,5 tỷ đồng/căn, gần bằng 24 năm thu nhập. Mức thu nhập bình quân của người lao động TP.HCM trong năm 2023 được ước tính khoảng 148 triệu đồng/năm.

.

---- TIN VN. Mỗi con heo lỗ gần triệu đồng, nông dân mong được giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương. Theo báo SGTT/Kinh tế Sài Gòn Online. Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề xuất giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương từ 2% xuống 0% để hỗ trợ ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi và hộ nông dân nuôi heo. Theo công văn gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết giá heo xuất chuồng đang rất thấp, có nơi đã về 45.000 đồng/kg trong khi giá thành sản xuất lên tới 54.000-55.000 đồng/kg. “Mỗi con heo xuất chuồng thì các doanh nghiệp và hộ chăn nuôi đã lỗ tới gần 1 triệu đồng. Điều này khiến nhiều hộ chăn nuôi phải đóng chuồng trong thời gian tới vì thua lỗ triền miên, càng làm càng lỗ. Nhiều người chăn nuôi không có khả năng tái đàn do giá bán ra thấp hơn nhiều so với giá thành chăn nuôi”, ông Công thông tin trong công văn.

.

.

---- HỎI 1: Khoảng 1/2 nữ khoa học gia toàn cầu đã từng bị quấy nhiễu sex tại sở làm?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát được công bố hôm thứ Năm, một nửa số nữ khoa học gia trên toàn thế giới đã từng là nạn nhân của quấy rối tình dục tại nơi làm việc vào một thời điểm nào đó trong sự nghiệp của họ. Trong cuộc khảo sát, bao gồm hơn 5.000 nhà nghiên cứu trên 117 quốc gia, 49% các nữ khoa học gia báo cáo rằng họ đã từng "bản thân trải qua ít nhất một tình huống" bị quấy rối tình dục.

.

Gần một nửa số trường hợp xảy ra sau khi phong trào MeToo nổi lên vào năm 2017, theo cuộc khảo sát được thực hiện bởi công ty bỏ phiếu Ipsos thay mặt cho Quỹ L'Oreal Foundation. Đối với 65% phụ nữ, việc quấy rối có tác động tiêu cực đến sự nghiệp của họ. Chỉ 1/5 nạn nhân báo cáo vụ quấy rối với tổ chức của họ.

.

Những người trả lời bảng câu hỏi làm việc trong các lĩnh vực bao gồm khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Họ đã làm việc tại hơn 50 định chế/tổ chức công và tư trên khắp thế giới. Có 1/4 số người được hỏi cho biết họ đã từng ở trong tình huống mà ai đó "một cách không phù hợp và liên tục gọi tôi là một cô gái... búp bê, bé xinh hoặc gà con (doll, babe or chick)," hoặc xúc phạm họ cách tương tự. Có tới 24% cho biết họ đã bị hỏi "những câu hỏi xâm phạm và lặp đi lặp lại về đời sống riêng tư hoặc tình dục khiến tôi cảm thấy không thoải mái," theo cuộc khảo sát cho biết.

Chi tiết:

https://phys.org/news/2023-03-women-scientists-worldwide-sexually-survey.html

.

---- TRUY NÃ: FBI phát lệnh truy nã công dân Việt Nam bị cáo buộc rửa tiền lên đến ba tỷ đô la (RFA)

.

FBI phát lệnh truy nã công dân Việt Nam bị cáo buộc rửa tiền lên đến ba tỷ đô la

RFA - 16/3/2023

.

Ảnh truy nã ông Nguyễn Minh Quốc - FBI

.

Ông Nguyễn Quốc Minh, sinh năm 1973, đang bị Cục Điều tra Liên Bang Mỹ (FBI) truy nã vì cho rằng ông này đứng sau sàn "trộn tiền mã hóa" rửa tiền cho các hoạt động tấn công mạng bằng mã độc tống tiền.

FBI cho biết hôm 15/3, việc truy nã ông Nguyễn Minh Quốc nằm trong một cuộc điều tra rửa tiền liên quan sàn tiền điện tử ChipMixer, nơi đã xử lý hơn ba tỷ đô la giao dịch bất hợp pháp.

Ông Quốc, người có bằng tiến sĩ về kỹ thuật điện tử ở Đài Loan, được cho là người đứng sau sàn ChipMixer Việt Nam - một dịch vụ “trộn” tiền điện tử chịu trách nhiệm rửa tiền trị giá hơn ba tỷ đô la tiền điện tử cho các hoạt động lừa đảo, tấn công mã độc đòi tiền chuộc, trộm cắp tiền điện tử....

FBI cho biết Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (Bundeskriminalamt) đã tịch thu các máy chủ phụ trợ ChipMixer và hơn 46 triệu đô la tiền điện tử.

Thông cáo của cơ quan chức năng của Mỹ cũng cho biết, ông Quốc trong ngày 15/3 bị tòa án ở Philadelphia buộc tội rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và đánh cắp danh tính, có liên quan đến hoạt động của ChipMixer.

Giấy chứng minh nhân dân do ông này gửi cho sàn giao dịch tiền điện tử Binance cho thấy ông Nguyễn Minh Quốc sinh ngày 21/10/1973, nguyên quán ở Dĩnh Kế, Bắc Giang. Đăng ký hộ khẩu thường trú tại A10, lô 9, khu ĐTM Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Nguồn:

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/viet-citizen-wanted-by-fbi-for-involvement-in-laundering-usd-3-bil-03162023085409.html

.

.