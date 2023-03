Ngu Yên soạn, dịch và giới thiệu

Suy nghĩ và tưởng tượng là hai nguồn năng lực cao siêu của con người, không bao giờ cạn kiệt. Suy nghĩ thuộc về ý thức, đòi hỏi lý luận, đi qua chọn lựa, đến quyết định sau cùng. Người suy nghĩ mà không có kết luận, giống như lái xe ra khỏi nhà, không biết đi đâu, chạy lòng vòng rồi trở về nhà. Trong khi, tưởng tượng sử dụng vô thức, tiềm thức, mang đến sáng tạo. Vì vậy, “suy nghĩ sáng tạo” là một tập hợp quan trọng có khả năng thay đổi đời sống.

Annette Moser-Wellman, tác giả cuốn sách The Five Faces of Genius, khẳng định: “Tài nguyên quý giá nhất mà bạn mang đến cho cá nhân và công ty là sự sáng tạo”.





Trong tác phẩm ‘How Successful People Think', Nhà văn John Maxwell trình bày. Hơn cả những gì bạn thành đạt, hơn cả vai trò, hơn cả chức danh, hơn cả ‘sản xuất’, ý tưởng của bạn mới là điều quan trọng.”





Suy nghĩ sáng tạo không nhất thiết phải là suy nghĩ độc đáo. Trên thực tế, có lẽ, nhiều người thần thoại hóa suy nghĩ. Thông thường, suy nghĩ sáng tạo là tổng hợp của những suy nghĩ khác được khám phá trong quá trình thực hiện. Ngay cả những nghệ sĩ vĩ đại, những người rất độc đáo, đã học hỏi từ những bậc thầy của họ, mô phỏng tác phẩm dựa trên các tác phẩm của những người khác; tập hợp nhiều ý tưởng, phong cách để tạo ra tác phẩm riêng.







Cá tính của suy nghĩ sáng tạo

1- Người suy nghĩ sáng tạo hiểu giá trị của ý tưởng.





Annette Moser-Wellman nhận xét: “Những người có óc sáng tạo cao luôn cống hiến các ý tưởng. Họ không chỉ dựa vào tài năng của mình; họ dựa vào kỷ luật của họ. Trí tưởng tượng của họ giống như một làn da thứ hai. Họ biết cách vận dụng nó đến mức tối đa.” Sáng tạo là có nhiều ý tưởng. Bạn chỉ có thể có ý tưởng nếu biết coi trọng ý tưởng.





2- Người suy nghĩ sáng tạo dò xét khám phá các chọn lựa.





Tôi chưa gặp một nhà tư tưởng sáng tạo nào không thích các lựa chọn. Khám phá vô số khả năng giúp kích thích trí tưởng tượng, và trí tưởng tượng rất quan trọng đối với sự sáng tạo. Như Albert Einstein đã nói, “Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức.”





Những người biết rõ về tôi sẽ nói với bạn rằng tôi đánh giá rất cao các quyền chọn. Tại sao? Vì chúng cung cấp chìa khóa để tìm ra câu trả lời tốt nhất, không phải câu trả lời duy nhất. Những người có bản lãnh suy nghĩ thường đưa ra những câu trả lời tốt nhất. Họ tạo ra kế hoạch dự phòng cung cấp các lựa chọn thay thế. Họ tận hưởng sự tự do mà những người khác không có được.





3- Người suy nghĩ sáng tạo chấp nhận sự mơ hồ.





Nhà văn H. L. Mencken đã nói: “Kẻ đần độn luôn chắc chắn, và kẻ chắc chắn luôn đần độn.”





Những người sáng tạo không cảm thấy cần phải loại bỏ sự không chắc chắn. Họ nhìn thấy tất cả các loại mâu thuẫn và khoảng trống trong cuộc sống. Họ thường thích khám phá những khoảng trống đó, hoặc sử dụng trí tưởng tượng để lấp đầy.





4- Người suy nghĩ sáng tạo thích thú sự khác biệt.





Sự sáng tạo, về bản chất, thường khám phá những đường mòn rồi đi ngược lại. Nhà ngoại giao và viện trưởng lâu năm ở Đại học Yale, Kingman Brewster cho biết, “Có một mối tương quan giữa sự sáng tạo và quả bóng xoáy. Vì vậy, chúng ta phải vui vẻ chịu đựng quả cầu xoay.” Để thúc đẩy sự sáng tạo trong bản thân hoặc người khác, hãy sẵn sàng chấp nhận một chút kỳ quặc.





5- Người suy nghĩ sáng tạo nối kết những thứ không nối kết.





Bởi vì sự sáng tạo sử dụng ý tưởng của người khác, nên có giá trị lớn khi có thể kết nối ý tưởng này với ý tưởng kia—đặc biệt là với những ý tưởng dường như không liên quan. Nhà thiết kế đồ họa Tim Hansen nói: “Tính sáng tạo đặc biệt được thể hiện ở khả năng tạo kết nối, liên tưởng, xoay chuyển mọi thứ và thể hiện chúng theo một cách mới.”





Tư duy sáng tạo hoạt động như thế này:





suy nghĩ+thu nhận+ sáng tạo+Đúng đắn+ Nối kết





Một khi bạn bắt đầu suy nghĩ, bạn có thể tự do thu thập. Bạn tự hỏi, tài liệu nào liên quan đến suy nghĩ này? Một khi bạn có tài liệu, bạn hỏi, Ý tưởng nào có thể làm cho suy nghĩ tốt hơn? Điều đó có thể bắt đầu đưa một ý tưởng lên cấp độ tiếp theo. Sau đó, bạn có thể sửa hoặc điều chỉnh nó bằng cách hỏi, Những thay đổi nào có thể làm cho những ý tưởng này tốt hơn? Cuối cùng, bạn kết nối các ý tưởng bằng cách đặt chúng vào đúng ngữ cảnh (viết xuống) để làm cho ý tưởng trở nên hoàn chỉnh và mạnh mẽ.





6- Suy nghĩ sáng tạo không sợ thất bại.





Sáng tạo đòi hỏi khả năng không sợ thất bại vì sáng tạo đồng nghĩa với thất bại. Bạn có thể ngạc nhiên khi nghe một tuyên bố như vậy, nhưng đó là sự thật. Charles Frankel khẳng định rằng “ưu tư là điều kiện thiết yếu của trí tuệ và sáng tạo nghệ thuật.” Sự sáng tạo đòi hỏi sẵn sàng tỏ ra ngu ngốc. Người ta nói, hãy thoát ra khỏi cành nhánh, khi biết nó thường bị gãy! Nhưng người sáng tạo biết những điều này mà vẫn tiếp tục tìm kiếm những ý tưởng mới. Họ chỉ không để những ý tưởng không hiệu quả để tập trung nghĩ ra nhiều ý tưởng hiệu quả hơn.





Suy nghĩ sáng tạo dành cho tất cả mọi người, không phân biệt. Trong đời sống ai cũng gặp khó khăn, đôi khi bí lối, đôi khi tưởng chừng có thể chết đi cho rảnh nợ đời. Tuy nhiên, không có câu hỏi nào mà không có nhiều câu trả lời. Không có khó khăn nào mà không có nhiều cách giải quyết. Suy nghĩ sáng tạo là một trong ít phương cách giúp bạn vượt qua khốn khó.

Khám phá niềm vui trong suy nghĩ sáng tạo.





Sáng tạo có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của một người.





1- Suy nghĩ sáng tạo gia tăng giá trị cho mọi thứ xung quanh đời sống.





Sáng tạo là có thể nhìn thấy những gì mọi người khác đã thấy và nghĩ những gì không ai khác nghĩ để bạn có thể làm những gì không ai khác làm. Đôi khi tư duy sáng tạo nằm dọc theo dòng phát minh, nơi bạn khai phá nền tảng mới. Những lần khác, nó di chuyển dọc theo dòng đổi mới, giúp bạn làm những việc cũ theo một cách mới. Nhưng dù sao đi nữa, nó đang nhìn thế giới qua đôi mắt đủ mới để các giải pháp mới xuất hiện. Điều đó luôn làm tăng thêm giá trị.





2- Công thức của suy nghĩ sáng tạo.





Trong những năm qua, tôi nhận thấy, suy nghĩ sáng tạo là công việc khó khăn nhưng công thức của nó là: Thời gian + Tập trung.





Có lẽ hơn bất kỳ loại suy nghĩ nào khác, suy nghĩ sáng tạo tự nó thành hình và làm tăng khả năng sáng tạo của người suy nghĩ. Nhà thơ Maya Angelou nhận xét: “Bạn không thể sử dụng hết sức sáng tạo. Bạn càng sử dụng nhiều, bạn càng có nhiều. Đáng buồn thay, sự sáng tạo thường bị dập tắt hơn là được nuôi dưỡng. Cần phải có một môi trường trong đó những cách suy nghĩ, nhận thức, đặt câu hỏi mới được khuyến khích.” Nếu bạn trau dồi suy nghĩ sáng tạo trong một môi trường nuôi dưỡng sự sáng tạo, thì không thể biết trước được bạn có thể nghĩ ra loại ý tưởng nào.





3- Suy nghĩ sáng tạo thu hút nhiều người đến với bạn và tư tưởng của bạn.





Sáng tạo là trí thông minh vui vẻ. Mọi người ngưỡng mộ trí thông minh, và họ luôn bị thu hút bởi sự vui vẻ—vì vậy sự kết hợp này xứng đáng. Nếu ai đó có thể nói vui vẻ với trí thông minh của mình, thì đó là Leonardo da Vinci. Sự đa dạng trong các ý tưởng và chuyên môn của ông ấy khiến tâm trí choáng váng. Ông là một họa sĩ, kiến trúc sư, nhà điêu khắc, nhà giải phẫu học, nhạc sĩ, nhà phát minh và kỹ sư.





Giống như mọi người bị thu hút bởi Da Vinci và những ý tưởng của ông trong thời kỳ Phục hưng, họ bị thu hút bởi sự sáng tạo. Con người ngày nay. Nếu bạn trau dồi khả năng sáng tạo, bạn sẽ trở nên hấp lực và thu hút những người khác.





4- Suy nghĩ sáng tạo giúp bạn học nhiều hơn.





Tác giả và chuyên gia sáng tạo Ernie Zelinski nói: “Sáng tạo là niềm vui khi không biết tất cả. Niềm vui khi không biết tất cả đề cập đến việc nhận ra, chúng ta hiếm khi có tất cả các câu trả lời; chúng ta luôn có khả năng tạo ra nhiều giải pháp hơn cho bất kỳ vấn đề nào. Sáng tạo là có thể nhìn thấy hoặc tưởng tượng rất nhiều cơ hội để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Sáng tạo là có nhiều lựa chọn.”





Nếu bạn luôn tích cực tìm kiếm những ý tưởng mới, bạn sẽ học được: Sáng tạo là khả năng giảng dạy. Nó nhìn thấy nhiều giải pháp hơn là vấn đề. Và số lượng suy nghĩ càng nhiều thì cơ hội học được điều gì đó mới càng lớn.





5- Suy nghĩ sáng tạo thách thức hiện trạng.





Nếu bạn mong muốn cải thiện thế giới của mình hoặc thậm chí là hoàn cảnh của chính bạn, thì sự sáng tạo sẽ giúp ích cho bạn. Hiện trạng và sáng tạo không tương thích với nhau. Sáng tạo và đổi mới luôn đi chung.





Làm sao khám phá niềm vui của suy nghĩ sáng tạo.









Tại thời điểm này, bạn có thể nói, “Được rồi, tôi tin rằng suy nghĩ sáng tạo là quan trọng. Nhưng làm thế nào để tôi tìm thấy sự sáng tạo trong tôi? Làm thế nào để tôi khám phá niềm vui của suy nghĩ sáng tạo?” Dưới đây là năm cách để làm điều đó:

1- Loại bỏ những thứ giết chết sáng tạo





Giáo sư kinh tế và tác giả hài hước Stephen Leacock nói: “Cá nhân tôi thà viết Alice ở xứ sở thần tiên còn hơn viết bộ Bách khoa toàn thư Britannica.” Anh ấy coi trọng sự ấm áp của sự sáng tạo hơn là những sự thật lạnh lùng. Nếu bạn cũng vậy, thì bạn cần loại bỏ thái độ coi thường suy nghĩ sáng tạo.

Hãy xem các cụm từ sau đây. Chúng gần như chắc chắn sẽ giết chết tư duy sáng tạo bất cứ khi nào bạn nghe thấy hoặc nghĩ đến:







- Đừng dại dột. - Hãy thực tế. - Hãy nghiêm túc. - Nghĩ về mặt mũi của bạn. - Điều đó không hợp lý. - Nó không thực tế. - Nó chưa bao giờ được thực hiện. - Nó không thể được thực hiện. - Nó không có hiệu quả. - Chúng tôi đã thử điều đó trước đây. - Có quá nhiều việc làm. - Chúng ta không thể phạm sai lầm. - Quá Khó để thực hiện. - Không có thời giờ. - Không có tiền. - Đúng nhưng… - Chơi là phù phiếm. - Thất bại là cuối cùng. …



- Tôi không phải là người sáng tạo. - Tuân theo quy định. - Đừng đặt câu hỏi. - Đừng làm gì khác biệt. - Ở trong dòng chính. -- Chỉ có một cách duy nhất.- Đừng dại dột. - Hãy thực tế. - Hãy nghiêm túc. - Nghĩ về mặt mũi của bạn. - Điều đó không hợp lý. - Nó không thực tế. - Nó chưa bao giờ được thực hiện. - Nó không thể được thực hiện. - Nó không có hiệu quả. - Chúng tôi đã thử điều đó trước đây. - Có quá nhiều việc làm. - Chúng ta không thể phạm sai lầm. - Quá Khó để thực hiện. - Không có thời giờ. - Không có tiền. - Đúng nhưng… - Chơi là phù phiếm. - Thất bại là cuối cùng. …

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có một ý tưởng tuyệt vời, đừng để bất kỳ ai lung lay bạn về ý tưởng đó, ngay cả khi điều này nghe có vẻ ngu ngốc. Đừng để bản thân hoặc bất kỳ ai khác biến bạn thành kẻ giết chết sự sáng tạo. Rốt cuộc, không thể làm điều gì mới mẻ, thú vị nếu bạn buộc mình phải đi theo lối mòn cũ. Đừng chỉ làm việc chăm chỉ hơn với cùng một thứ cũ kỹ. Hãy thay đổi.





2- Suy nghĩ sáng tạo đặt nhiều câu hỏi chính xác.





Sáng tạo phần lớn là vấn đề đặt câu hỏi đúng. Huấn luyện viên quản lý Sir Antony Jay nói: “Một bộ óc kém sáng tạo có thể phát hiện ra những câu trả lời sai, nhưng cần có một bộ óc sáng tạo để phát hiện ra những câu hỏi sai.” Những câu hỏi sai làm tắt tị quá trình suy nghĩ sáng tạo. Họ hướng những người suy nghĩ đi theo con đường cũ, hoặc khiến họ tin rằng việc suy nghĩ là không cần thiết. Để kích thích suy nghĩ sáng tạo, hãy tự hỏi mình những câu hỏi:





- Tại sao phải được thực hiện theo cách này?





- Vấn đề gốc rễ là gì? - Các vấn đề cơ bản là gì? - Điều này làm tôi nhớ đến điều gì? - Ngược lại là gì? - Phép ẩn dụ hoặc biểu tượng nào giúp giải thích nó? - Tại sao nó lại quan trọng? - Cách khó nhất hoặc tốn kém nhất để làm điều đó là gì? - Ai có quan điểm khác về điều này? - Điều gì xảy ra nếu chúng ta không làm gì cả? …etc…





Bạn có ý tưởng—và có lẽ bạn có thể tự nghĩ ra những câu hỏi hay hơn. Nhà vật lý Tom Hirschfield nhận xét: “Nếu bạn không hỏi, 'Tại sao lại thế này?', thì sẽ có người hỏi, 'Tại sao lại là bạn?'”. Nếu muốn suy nghĩ sáng tạo, phải đặt những câu hỏi đúng. Phải thách thức với các quá trình.





3. Phát triển môi trường sáng tạo.





Charlie Brower nói, “Một ý tưởng mới rất tế nhị. Nó có thể bị giết bởi một cái nhếch mép hoặc một cái ngáp; nó có thể bị đâm chết bởi một câu châm biếm và lo lắng đến chết bởi một cái nhíu mày của người bên phải.” Môi trường tiêu cực giết chết hàng nghìn ý tưởng tuyệt vời mỗi phút.





Mặt khác, một môi trường sáng tạo giống như một nhà kính nơi các ý tưởng được gieo mầm, nảy mầm và phát triển. Một môi trường sáng tạo:





Sự sáng tạo luôn có nguy cơ thất bại. Đó là lý do tại sao niềm tin rất quan trọng đối với những người sáng tạo. Trong quá trình sáng tạo, sự tin tưởng đến từ những người làm việc cùng nhau, từ việc biết rằng những người trong nhóm có kinh nghiệm đưa ra những ý tưởng sáng tạo, thành công và từ sự đảm bảo rằng những ý tưởng sáng tạo sẽ không bị lãng phí vì chúng sẽ được thực hiện.





Những người sáng tạo nói: “Hãy cho tôi một ý tưởng hay và tôi sẽ cho bạn một ý tưởng hay hơn!” Sẵn sàng để mọi người đi ra ngoài ranh giới: Hầu hết mọi người tự động ở trong ranh giới, ngay cả khi những ranh giới đó đã được vẽ tùy tiện hoặc đã lỗi thời. Hãy nhớ rằng hầu hết những hạn chế mà chúng ta gặp phải không phải do người khác áp đặt lên chúng ta, mà chúng ta áp đặt lên chính mình. Thiếu sáng tạo thường rơi vào trường hợp đó. Nếu bạn muốn trở nên sáng tạo hơn, hãy thách thức các giới hạn. Nhà phát minh Charles Ketering nói: “Mọi sự phát triển của con người, dù diễn ra dưới hình thức nào, đều phải nằm ngoài quy luật; nếu không, chúng tôi sẽ không bao giờ có bất cứ điều gì mới.” Một môi trường sáng tạo sẽ tính đến điều đó.









Đánh giá cao sức mạnh của ước mơ: Một môi trường sáng tạo khuyến khích sự tự do của ước mơ. Môi trường sáng tạo cho phép Martin Luther King, Jr., nói với niềm đam mê và tuyên bố với hàng triệu người: “Tôi có một giấc mơ” chứ không phải “Tôi có một mục tiêu”. Mục tiêu có thể mang lại sự tập trung, nhưng ước mơ mang lại sức mạnh. Ước mơ mở rộng thế giới. Đó là lý do tại sao James Allen gợi ý rằng “những người mơ mộng là những vị cứu tinh của thế giới.” Bạn càng tạo ra môi trường thân thiện với sự sáng tạo bao nhiêu thì môi trường đó càng có nhiều tiềm năng trở nên sáng tạo bấy nhiêu.

4- Dành thời giờ giao tiếp với những người sáng tạo khác.





Điều gì sẽ xảy ra nếu nơi làm việc có một môi trường không phù hợp với sự sáng tạo và có rất ít khả năng để thay đổi nó? Một trong những cách thay đổi là thay đổi công việc.





Nhưng nếu muốn tiếp tục làm việc ở đó bất chấp môi trường tiêu cực thì sao? Lựa chọn tốt nhất của bạn là tìm cách dùng nhiều thời giờ với những người sáng tạo khác. Sáng tạo là truyền nhiễm. Bạn đã bao giờ để ý việc gì xảy ra trong một phiên họp động não có hiệu quả chưa? Một người ném ra một ý tưởng. Một người khác sử dụng nó như một bàn đạp để khám phá một ý tưởng khác. Một số người khác đưa nó theo một hướng khác, thậm chí tốt hơn. Sau đó, ai đó nắm lấy nó và đưa nó lên một cấp độ hoàn toàn mới.





Sau một thời gian giao tiếp với những người suy nghĩ sáng tạo, bạn sẽ bắt đầu suy nghĩ giống những họ. Càng dành nhiều thời giờ với những người này, tham gia vào các hoạt động sáng tạo, bạn sẽ càng trở nên sáng tạo hơn.





5- Thoát khỏi vòng vây.





Nữ diễn viên Katharine Hepburn nhận xét: “Nếu bạn tuân theo tất cả các quy tắc… bạn sẽ bỏ lỡ tất cả niềm vui.” Mặc dù tôi không nghĩ rằng cần phải phá vỡ tất cả các quy tắc (nhiều quy tắc được đặt ra để bảo vệ chúng ta), nhưng tôi nghĩ thật không khôn ngoan nếu để cho những giới hạn tự đặt ra cản trở chúng ta. Những người có suy nghĩ sáng tạo biết rằng họ phải liên tục thoát ra khỏi “vòng vây” lịch sử và giới hạn cá nhân để trải nghiệm những đột phá sáng tạo.





Cách hiệu quả nhất để giúp bạn thoát ra khỏi khuôn khổ là tiếp xúc với những mô hình mới. Một cách có thể làm điều đó là đi du lịch đến những địa điểm mới. Khám phá các nền văn hóa, quốc gia và truyền thống khác. Tìm hiểu xem những người rất khác với bạn sống và suy nghĩ như thế nào. Một cách nữa là đọc về các chủ đề mới. Bản chất tôi là người tò mò và thích học hỏi, nhưng tôi vẫn có xu hướng chỉ đọc sách về những chủ đề yêu thích của mình, chẳng hạn như lãnh đạo. Đôi khi tôi phải ép mình đọc những cuốn sách mở rộng suy nghĩ của mình, bởi vì tôi biết nó đáng giá. Nếu bạn muốn thoát ra khỏi vòng vây của chính mình, hãy bước vào vòng vây của người khác. Đọc rộng rãi.





Nhiều người lầm tưởng rằng nếu các cá nhân không được sinh ra với sự sáng tạo, họ sẽ không bao giờ sáng tạo. Nhưng bạn có thể thấy từ nhiều chiến lược và ví dụ mà tôi đã đưa ra: sự sáng tạo có thể được xây dựng, trau dồi trong môi trường hỗ trợ phù hợp.





John Maxwell đã cho người đọc một số chi tiết khá rõ ràng về tầm quan trọng của suy nghĩ sáng tạo. Tuy nhiên, phạm vi suy nghĩ và nội dung sáng tạo là vô hạn. Có nghĩa, mỗi người, ai cảm nhận được sức mạnh của suy nghĩ và sáng tạo, nên tự mình đào sâu thêm. Biết suy nghĩ sẽ trở nên người khôn ngoan lịch lãm; biết sáng tạo sẽ trở nên người cao kỳ. Biết cả hai, bạn sẽ là ai?

Ngu Yên

(Ghi chú: Chữ in thẳng là bài dịch của tác phẩm chọn lọc và tổng hợp. Chữ in nghiêng, của người dịch.)

Ghi:

- Maxwell, John C. How Successful People Think. Soạn và trích: Harness Creative Thinking. Center Street xuất bản 2009.

- Ramalingam, Dara; Ptue Anderson; Daniel Duckworth; Claire Scoutlar; Jonathan Heard. Creative Thinking: Definition and Structure. Acer xuất bản 2020.