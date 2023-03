Quận Cam: 3 tòa nhà chung cư di tản sau một trận lở đất ở San Clemente. Hình của Sở Cứu Hỏa.

.

- Ukraine bắn rớt 1 phi cơ không người lái Mugin-5 do Trung Quốc sản xuất do quân Nga dùng ở chiến trường

- Anh: Bộ quốc phòng Nga và Tập đoàn lính đánh thuê Wagner đang có mối thù công khai.

- Ba Lan: đã phá lưới gián điệp Nga, bắt 6 người quốc tịch nước ngoài theo dõi tuyến chở vũ khí phương Tây sang Ukraine

- Đài Nga Svoboda: Nga sẽ bắt đầu tuyển quân nhân chuyên nghiệp mới, bổ sung 400.000 tân binh

- 8 thượng nghị sĩ lưỡng đảng đòi Pentagon gửi chiến đấu cơ F-16 đến Ukraine

- Các trường trung học Ukraine sẽ dạy song ngữ - tiếng Ukraine và tiếng Anh.

- Nga nói với Mỹ: bay phi cơ không người lái của Mỹ ngoài khơi Crimea là "khiêu khích" có thể dẫn đến leo thang. Mỹ: Phi công Nga bay nguy hiểm.

- Tướng Mark Milley: trục vớt phi cơ không người lái rơi ở Biển Đen sẽ mất nhiều ngày.

- Nhật, Anh và Ý họp để cùng phát triển kiểu chiến đấu cơ thế hệ mới.

- Thượng đỉnh Nhật và Nam Hàn: sẽ kết thân chặt chẽ, chia sẻ tin tình báo quân sự. Nhật gỡ cấm vận chip.

- Bắc Hàn bắn thử 1 hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa vài giờ trước khi 2 nguyên thủ Nhật, Nam Hàn họp thượng đỉnh ở Tokyo

- Cổ phiếu Credit Suisse đã tăng gần 20% sau khi vay SNB 54 tỷ USD.

- Hai tấn rưỡi uranium đã biến mất ở Libya

- Biden dọa cấm cửa toàn diện TikTok vì l1y do an ninh, nếu không bán cổ phần ra.

- Thăm dò của Đại học Quinnipiac: Trump hơn Thống đốc Florida Ron DeSantis từ 6% lên 14% điểm

- Georgia: đoạn ghi âm thứ 3 của Trump yêu cầu 1 quan chức Cộng hòa Georgia giúp ông lật ngược cuộc bầu cử

- Sau khi Trump nói công nương Diana viết thư kiểu "hôn mông" Trump, em trai của Công nương nói: Diana nói rằng Trump còn tệ hơn khe nứt hậu môn

- Thêm đoàn xe lửa trật đường rầy ở Arizona

- TNS Lindsey Graham (Cộng Hòa-SC) nói trước đại bồi thẩm đoàn Atlanta: Trump mất lý trí, tin người hành tinh tới địa cầu đánh cắp phiếu của Cộng hòa.

- Thế là phe Trump kiện DeSantis: vi phạm đạo đức tranh cử, vì gây qũy tàng hình.

- Biden: cần tăng thuế suất Medicare lên 5% với người lương trên 400.000 đô/năm, hứa Medicare sẽ thương lượng giảm giá thuốc.

- Duy Nguyễn, Dân biểu tiểu bang Nevada, ra dự luật dạy học sinh trung học về kiến thức tài chính.

- Pomona (quận Los Angeles): nhiều ổ gà làm hư xe, Caltrans sẽ bồi thường 10.000 đô la mỗi xe bị hư.

- Đại học University of Southern California mở chi nhánh thủ đô Mỹ.

- California: 1 người trúng 5 số Mega Millions sẽ lãnh 2 triệu đô

- Quận Cam: trong 30 phút, trộm vào 7 tiệm vơ vét tiền.

- TIN VN. Kiến nghị mở phố đêm Chợ Lớn.

- TIN VN. King Coffee của bà Lê Hoàng Diệp Thảo bất ngờ xây nhà máy đắp lốp và tái chế lốp xe tại Mỹ.

- HỎI 1: Nợ y tế quá hạn, tới 73% là nợ bệnh viện? ĐÁP 1: Đúng thế.

- VẤn Đề: “Hãy tự mà xoay xở đi, chúng ông không biết!” (Thái Hạo)

.

QUẬN CAM (VB-16/3/2023) ---- Hai tấn rưỡi uranium đã biến mất khỏi một địa điểm ở Libya, theo cơ quan giám sát nguyên tử của LHQ. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA nói các thanh tra đã phát hiện 10 thùng phuy chứa quặng uranium, còn gọi ám hiệu là "bánh vàng" đã "không có mặt như đã khai báo trước đó tại một địa điểm" bên ngoài lãnh thổ chính phủ kiểm soát trong chuyến thăm hôm thứ Ba, theo CNN và BBC. IAEA nói thêm rằng IAEA đang làm việc "để làm rõ các trường hợp lấy đi vật liệu nguyên tử và vị trí hiện tại của nó." Không rõ chính xác khi nào uranium biến mất.

.

---- Chính quyền Biden hăm dọa sẽ cấm ứng dụng TikTok trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ vì lý do an ninh, trừ khi công ty Trung Quốc ByteDance bán cổ phần của mình. TikTok cho biết họ thất vọng trước quyết định này và đang xem xét các lựa chọn của mình, theo NPR đưa tin. Trước đó, công ty đã cam kết chi 1,5 tỷ đô la cho kế hoạch xây dựng tường lửa giữa dữ liệu tại Hoa Kỳ và nhân viên của công ty mẹ ở Trung Quốc.

.

Giám đốc điều hành TikTok là Shou Zi Chew sẽ trình bày về các vấn đề an ninh trước Ủy ban Thương mại và Năng lượng Hạ viện vào thứ Năm tới. Trong khi đó, Bạch Ốc đang ủng hộ luật lưỡng đảng sẽ trao cho tổng thống nhiều quyền hơn để cấm TikTok và các ứng dụng kỹ thuật thuộc sở hữu nước ngoài khác bị coi là mối đe dọa tiềm ẩn đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ.

.

---- Cựu Tổng thống Trump đã loa kèn quảng cáo cho cuốn sách sắp ra mắt của ông, "Letters to Trump" (Những lá thư gửi Trump), cuốn sách mà ông nói bao gồm những thư từ "đáng kinh ngạc" từ nhiều tên tuổi lớn nhất thế giới, cũng như rất nhiều sự ngưỡng mộ từ những người đã viết thư cho ông. Trump nói hôm Thứ Ba, "Tôi biết tất cả bọn họ — và tất cả họ đều hôn vào mông tôi." Dĩ nhiên là có người không đồng ý với kiểu Trump nói.

.

Charles Spencer, em trai của Công nương Diana, viết trên Twitter hôm thứ Tư: "Thật ngạc nhiên khi biết rằng Donald Trump rõ ràng đang tuyên bố rằng người chị quá cố Diana của tôi muốn 'hôn mông Trump', kể từ lần duy nhất chị tôi đề cập đến Trump với tôi - khi Trump đang sử dụng danh tiếng tốt của chị để bán một số bất động sản ở New York - chị tôi hiển nhiên là nhìn Trump còn tệ hơn khe nứt của hậu môn (anal fissure)."

.

Không chỉ chuyện cuốn sách, trước đó Trump cũng nhiều lần thô lỗ: Trump đã nói tới công nương Diana sau khi bà qua đời, trong đó có một tuyên bố ngay sau cái chết của bà hồi tháng 8/1997, trong đó ông nói trên đài phát thanh Howard Stern rằng ông có thể "đóng đinh" công nương nếu ông muốn (could've "nailed" the princess if he'd wanted to).

.

---- Báo Atlanta Journal-Constitution đưa tin hôm thứ Tư rằng đoạn ghi âm thứ ba của Donald Trump yêu cầu một quan chức Cộng hòa Georgia giúp ông lật ngược cuộc bầu cử đã được phát cho đại bồi thẩm đoàn Quận Fulton nghe. Luật sư Michael Moore của Georgia đã nói với MSNBC về thông tin mới mà trước đây chưa được công khai. Có 3 đoạn ghi âm [qua phone] trong đó Trump áp lực các dân cử thay đổi kết quả bầu cử ở Georgia. Moore giải thích rằng điều này không nhất thiết có nghĩa là Trump phạm một tội nào khác mà là chỉ ra ý định của Trump khi phạm tội.

.

Moore nói: "Tôi thực sự nghĩ rằng đó là một bằng chứng tốt. Tôi không nghĩ nó có thể gây tổn hại như các cuộc gọi tới [Bộ trưởng Hành chánh Brad] Raffensperger và các quan chức bầu cử khác. Nhưng tôi nghĩ nó cho bạn hình dung rõ ràng về tâm trạng và ý định của Trump khi thực hiện những cuộc gọi khác. Vì vậy, chẳng hạn, ông ấy gọi cho chủ tịch Hạ viện [tiểu bang] và nói rằng tôi muốn bạn có một phiên họp đặc biệt và chúng ta hãy, bạn biết đấy, hãy sửa lại cuộc bầu cử này hoặc bất cứ điều gì. Thực ra, dân cử đó không phải là quan chức bầu cử để sẽ thu hồi cuộc bầu cử. Nhưng điều đó cho bạn biết rằng Trump biết có vấn đề."

.

---- Một chuyến tàu lửa chở vật liệu nguy hiểm đã trật bánh ở Arizona vào tối thứ Tư. Cảnh sát Quận Mohave nói với The New York Times rằng đoàn tàu chở hàng đã trật khỏi đường ray gần thị trấn Topock trên các tuyến chạy song song với Xa lộ Liên tiểu bang 40, nhưng không có báo cáo nào về rò rỉ hóa chất nguy hiểm vì trật đường rầy. Tai nạn xảy ra tại cầu Topock và chưa có trường hợp tử vong hay thương tích nào được báo cáo.

.

Vụ trật đường rầy ở Arizona xảy ra một tháng sau khi một đoàn tàu Norfolk Southern trật đường rầy và làm đổ các vật liệu nguy hiểm ở East Palestine, Ohio, và chưa đầy hai tuần sau khi một chuyến tàu khác do cùng công ty vận hành bị trật đường rầy ở Springfield, Ohio. Không có chất độc hại nào liên quan đến vụ trật bánh thứ hai ở Ohio.

.

---- Các bộ trưởng quốc phòng của Nhật Bản, Anh và Ý đã gặp nhau tại Tokyo hôm thứ Năm để thảo luận về một kế hoạch được công bố vào cuối năm ngoái để cùng phát triển một chiến đấu cơ thế hệ tiếp theo. Bộ trưởng Quốc phòng Yasukazu Hamada và 2 người đồng cấp Anh và Ý, Ben Wallace và Guido Crosetto, dự kiến cũng sẽ thảo luận về hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động quân sự, theo các nguồn tin chính phủ.

.

---- Nhật Bản và Nam Hàn đã đồng ý hôm thứ Năm nối lại các chuyến thăm lẫn nhau của các nhà lãnh đạo của họ, vốn đã bị đình chỉ trong 12 năm qua, khi 2 nước láng giềng châu Á cố gắng cải thiện quan hệ song phương bằng cách tìm cách giải quyết những gì đã trở thành một tranh cãi lớn về tranh chấp lao động thời chiến.

.

Họp tại Tokyo, Thủ tướng Fumio Kishida và Tổng thống Yoon Suk Yeol, tổng thống Nam Hàn đầu tiên đến thăm Nhật sau 4 năm, cũng nói sẽ duy trì "liên lạc chặt chẽ" trong nhiều lĩnh vực để giúp củng cố mối quan hệ song phương. Kishida nói rằng hai bên sẽ nối lại các cuộc thảo luận an ninh song phương, trong khi Yoon nhấn mạnh rằng họ đã đồng ý "bình thường hóa hoàn toàn" hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo quân sự.

.

Nhật Bản sẽ dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát xuất cảng nguyên liệu chip chính đối với Nam Hàn sau khi Seoul quyết định rút lại khiếu nại với Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về vấn đề này, theo bộ công nghiệp của 2 nước cho biết hôm thứ Năm trong dấu hiệu mới nhất về việc cải thiện quan hệ song phương. (ghi chú: viễn ảnh chiến tranh Đài Loan và gây hấn từ Bắc Hàn đã buộc Nhật và Nam Hàn phải hòa với nhau, giúp kinh tế cho nhau, và có thể sẽ giúp Đài Loan nhiều hơn.)

.

---- Bắc Hàn đã bắn thử một hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa hôm thứ Năm chỉ vài giờ trước khi 2 nguyên thủ Nhật Bản và Nam Hàn họp thượng đỉnh ở Tokyo để thảo luận về các vấn đề bao gồm hợp tác để đối phó với các mối đe dọa của Bắc Hàn. Bộ Quốc phòng Nhật nói hỏa tiễn lớp ICBM được cho là đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản ở Biển Nhật Bản vào khoảng 8:19 giờ sáng sau khi bay được 70 phút, và các quan chức nói không có báo cáo về thiệt hại cho phi cơ hoặc tàu thuyền. (ghi chú: Biển Nhật Bản, Sea of Japan, được Bắc Hàn gọi là Biển Đông Triều Tiên [Korean East Sea], và Nam Hàn gọi là Biển Đông [East Sea].)

.

---- Cổ phiếu của ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse đã tăng gần 20% hôm thứ Năm sau khi có tin Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (Swiss National Bank - SNB) sẽ cung cấp cho ngân hàng này khoản tiền lên tới 50 tỷ franc Thụy Sĩ (= 54 tỷ USD) để hỗ trợ ngân hàng này thoát khủng hoảng. Được hỗ trợ thanh khoản mới nhất từ SNB, khiến cổ phiếu Credit Suisse gần như phục hồi sau đợt bán tháo hôm qua bằng cách tăng 19,86% lên 2,03 franc Thụy Sĩ lúc 1:24 chiều CET. JP Morgan nhận xét vào vào sáng Thứ Năm, kịch bản có thể vẫn là Credit Suisse sẽ được tiếp quản bởi một số ngân hàng lớn khác, chẳng hạn như Tập đoàn UBS Group.

.

---- Các binh sĩ Ukraine đã bắn hạ 1 phi cơ không người lái Mugin-5 do Trung Quốc sản xuất và trang bị thêm vũ khí vào ngày 11/3, theo tin độc quyền của CNN. Đây có thể là lần đầu tiên phi cơ không người lái của TQ được dùng trong chiến tranh, trong khi chính phủ Ukraine tìm cách hạ thấp sự kiện bằng cách nói rằng họ không thấy bằng chứng nào về việc vũ khí TQ được sử dụng trong cuộc chiến của Nga với Ukraine.

.

Tình báo Ukraine tại các khu vực nơi Nga chiếm đóng đã cảnh báo quân Ukraine về vụ phóng phi cơ không người lái vào ngày 11 tháng 3, theo an ninh SBU của Ukraine nói với CNN. Vào khoảng 2 giờ sáng, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn 111 của Vệ binh Lãnh thổ Ukraine nghe thấy âm thanh của phi cơ không người lái và nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy. Các chiến binh đã nổ súng bằng súng tự động AK-47, bắn rớt phi cơ không người lái, theo CNN đưa tin.

.

Phi cơ không người lái Mugin-5, còn được gọi là 'phi cơ không người lái Alibaba' do có sẵn trên mạng tiếp thị điện tử Alibaba của TQ có giá tương đối rẻ, được sản xuất tại Hạ Môn (Xiamen), Trung Quốc. Công ty xác nhận rằng khung phi cơ của họ đã bị sử dụng trong cuộc tấn công, rằng phi cơ không người lái đã được sửa đổi và nóic là "vô cùng đáng tiếc", thêm rằng họ lên án việc sử dụng sản phẩm của mình cho mục đích chiến tranh. Phi cơ không người lái thương mại nguyên thủy không có camera nên không do thám được, và bây giờ bị Nga gắn thêm bom đ8ể dùng cho chiến trường.

.

---- Bộ Quốc phòng Anh viết trong tin tình báo hôm thứ Năm về cuộc chiến ở Ukraine rằng bộ quốc phòng Nga và Tập đoàn lính đánh thuê Wagner đang có mối thù công khai: “Có khả năng thực tế là Bộ Quốc phòng Nga đã kiên quyết tìm chiến thắng ở Vuhledar, một phần vì họ muốn thành công của chính quân lực Nga để cạnh tranh với thành tích của Wagner. Nhưng nỗ lực của Nga nhằm chiếm thị trấn Vuhledar ở khu vực Donetsk gần như đã khựng lại, sau các đợt tấn công thất bại trong ba tháng trước đó."

.

Bản tin Bộ Quốc phòng Anh nói rằng những gì họ mô tả là "tổn thất nặng nề" của Nga đối với việc "áp dụng thành công" các hệ thống Mìn chống Thiết giáp từ xa (RAAM) của Ukraine nhận được từ Hoa Kỳ và các đồng minh.

.

---- Đài phát thanh Nga Svoboda nói rằng Bộ Quốc phòng Nga sẽ bắt đầu tuyển quân nhân chuyên nghiệp mới cho quân đội Nga từ ngày 1 tháng 4/2023, mục tiêu của họ là bổ sung 400.000 tân binh cho quân đội. Bộ Quốc phòng Nga đã gửi văn thư tới các khu vực địa phương cho biết số lượng người sẽ được ký hợp đồng.

.

Đài phát thanh Svoboda chỉ ra rằng phần chính tuyển binh sẽ thực hiện bởi các văn phòng nhập ngũ của quân đội và các thống đốc sẽ chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch. Cũng có tin rằng 10.000 người nên được tuyển dụng cho các đơn vị quân sự chuyên nghiệp ở các tỉnh Chelyabinsk và Sverdlovsk của Liên bang Nga, và 9.000 người nữa ở Perm Krai.

.

---- An ninh Ba Lan đã vô hiệu hóa một mạng lưới gián điệp Nga đang chuẩn bị phá hoại trên lãnh thổ Ba Lan và theo dõi các chuyến vận chuyển vũ khí phương Tây đến Ukraine, theo thông tấn Ba Lan RMF FM đưa tin vào ngày 15/3. Có 6 người có quốc tịch nước ngoài đã bị bắt vì tình nghi làm việc cho tình báo Nga, sau khi lộ ra hàng chục camera giấu trên các tuyến đường quan trọng và nút giao thông xe lửa, ghi lại giao thông đường sắt và tải dữ liệu này lên mạng.

.

Theo tin này, các camera đã được lắp đặt tại các đoạn đường ray ở tỉnh Podkarpackie, bao gồm cả sân bay ở Jasionka gần Rzeszow. Đó là nút hậu cần chính cho dòng vũ khí và đạn dược của phương Tây vào Ukraine. Máy ảnh cũng đã được cài bí mật ở các nơi khác ở Ba Lan. Sau phát hiện đó, an ninh và cảnh sát khắp Ba Lan đã được đặt trong tình trạng báo động cao.

.

Vào ngày 13/3, báo The Times đưa tin rằng cơ quan phản gián MI-5 của Anh sẽ bắt đầu trực tiếp hỗ trợ các công ty và tổ chức trong việc đẩy lùi các mối đe dọa tình báo nước ngoài do Nga và Trung Quốc gây ra.

.

---- Một nhóm gồm 8 thượng nghị sĩ lưỡng đảng đang kêu gọi Pentagon gửi chiến đấu cơ F-16 đến Ukraine, theo một bức thư họ gửi cho Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin vào ngày 14/3. Vận động này tổ chức bởi cựu phi hành gia và đại úy Hải quân Mark Kelley của Arizona, theo báo Politico cho biết.

Cuộc chiến toàn diện của Nga chống lại Ukraine được các thượng nghị sĩ cho là “hiện đang ở thời điểm quan trọng” và việc cung cấp chiến đấu cơ phản lực F-16 cho Ukraine “có thể chứng minh là một yếu tố thay đổi cuộc chơi trên chiến trường”. Các thượng nghị sĩ đã cho Pentagon thời hạn cuối tuần để nghe ý kiến về các yếu tố cần thiết cần thiết để đảm bảo việc chuyển giao máy bay thành công cho Kiev.

.

Một số câu hỏi đã được đặt ra cho Austin, bao gồm việc liệu các quan chức Ukraine có xếp hạng cao chiến đấu cơ khi đưa ra yêu cầu cung cấp vũ khí hay không và liệu phi cơ phản lực có thể được lấy từ kho dự trữ hay liệu những chiếc mới có cần được sản xuất hay không, nếu được chấp thuận.

.

Các thượng nghị sĩ cũng quan tâm đến đánh giá của quân đội về tác động của F-16 đối với cuộc chiến và người Ukraine có thể điều hành các chiến đấu cơ như thế nào. Họ tin rằng việc 2 phi công từ Ukraine đến Mỹ để đánh giá kỹ năng vận hành máy bay chiến đấu F-16 là một “bước quan trọng trong việc đánh giá” mức độ sẵn sàng của họ để lái chúng.

.

---- Các trường trung học Ukraine có thể đưa ra chương trình giảng dạy song ngữ - tiếng Ukraine và tiếng Anh - theo lời Tổng giám đốc Sở Giáo dục mầm non, phổ thông, ngoại trú và giáo dục hòa nhập của Bộ Giáo dục Ukraine, Oleh Yaresko, nói với kênh truyền hình DOM của Ukraine vào ngày 15/3. Yaresko nói rằng vào năm 2022, Ukraine đã trình bày một chương trình giáo dục quốc gia được cải tiến, trong đó dự kiến thực hiện các cải cách khác nhau. Trong số đó có sự ra đời của hệ thống giáo dục song ngữ.

Yaresko nói: "Chúng tôi có các cơ sở tập hợp những trẻ em có năng khiếu học ngoại ngữ. Các em sẽ thực hành học ngôn ngữ sớm. Tương lai, các môn học ở trường trung học sẽ được dạy bằng hai ngôn ngữ - tiếng Ukraina và tiếng Anh."

Khi được hỏi tại sao tiếng Anh được chọn là ngôn ngữ thứ hai, quan chức này nói rằng tất cả các nguồn tài nguyên giáo dục tốt nhất trên thế giới đều bằng tiếng Anh, vì vậy rất đáng để tận dụng điều đó. Tuy nhiên, vẫn chưa biết khi nào thay đổi này cuối cùng có thể được triển khai.

---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư nói Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoygu đã nói với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin rằng Nga coi các chuyến bay của phi cơ không người lái của Mỹ ngoài khơi bờ biển Crimea là "hành động khiêu khích" có thể dẫn đến leo thang ở Biển Đen. Bộ này thêm rằng Shoygu đã cảnh báo Austin rằng Nga "không quan tâm đến sự phát triển của các sự kiện như vậy" nhưng sẽ "tiếp tục đáp trả tương xứng với mọi hành động khiêu khích" từ Hoa Kỳ.

Trước đó, ông Austin cho biết ông đã nói với Shoygu rằng Mỹ coi hành vi của các phi công Nga được cho là đã dẫn đến việc hạ cánh một phi cơ không người lái của Mỹ là "nguy hiểm, liều lĩnh và thiếu chuyên nghiệp", đồng thời kêu gọi Nga vận hành máy bay quân sự của mình một cách "an toàn và chuyên nghiệp".

---- Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Tướng Mark Milley hôm thứ Tư nói rằng việc trục vớt chiếc phi cơ không người lái rơi ở Biển Đen sau một sự kiện bị quấy rối bởi 2 phic ơ Nga sẽ "khó khăn" do vị trí của nó. Họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin, tướng này cho biết chiếc phic ơ không người lái đang ở độ sâu từ 4.000 đến 5.000 feet (1219 - 1524 mét) và việc thu thập thông tin cần thiết về vị trí của nó sẽ mất nhiều ngày.

Milley xác nhận tuyên bố của Austin rằng có một "mô hình hành vi" đang nổi lên, với việc phía Nga hung hăng hơn. Ông nói thêm rằng quân đội Hoa Kỳ đang cố gắng thiết lập các kênh giảm xung đột để ngăn chặn những chạm trán như vậy trong tương lai.

---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vẫn là người dẫn đầu trong cuộc đua sơ bộ tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa, hơn Thống đốc Florida Ron DeSantis từ 6% lên 14% điểm, theo cuộc thăm dò toàn quốc của Đại học Quinnipiac cho thấy hôm thứ Tư.

Trump nhận được sự ủng hộ từ 46% cử tri Đảng Cộng hòa và cử tri nghiêng về Đảng Cộng hòa tham gia cuộc khảo sát, tăng từ 42% ghi nhận trong cuộc thăm dò trước đó hồi tháng 2/2023. DeSantis vẫn chưa thông báo ứng cử.

Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ Nikki Haley, người đã xác nhận sẽ tranh cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa vào năm tới, được 5% số người được hỏi trong cuộc thăm dò ủng hộ, trong khi tất cả các đảng viên Cộng hòa khác nhận được ít hơn 3% sự ủng hộ.

---- TNS Lindsey Graham (Cộng Hòa-SC) nói trước đại bồi thẩm đoàn khu vực Atlanta hồi năm ngoái, rằng Trump đã xa rời thực tế đến mức Trump có thể tin rằng người ngoài hành tinh đã đến Trái đất và đánh cắp các lá phiếu của Đảng Cộng hòa.

"Graham nói rằng trong thời gian đó, nếu ai đó nói với Trump rằng người ngoài hành tinh đã xuống và đánh cắp các lá phiếu của Trump, thì Trump sẽ tin điều đó," theo lời một đại bồi thẩm viên nói với Atlanta Journal Constitution, đăng hôm thứ Tư dựa trên các cuộc phỏng vấn với năm người thành viên của hội đồng 23 người.

Cuối cùng, đại bồi thẩm đoàn có mục đích đặc biệt đã khuyến nghị rằng Biện lý quận Fulton Fani Willis nên truy tố nhiều người liên quan đến nỗ lực của Cộng Hòa nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử ở Georgia.

---- Thế là phe Trump kiện DeSantis. Các đồng minh của Donald Trump đang đẩy mạnh cuộc chiến với Thống đốc Florida Ron DeSantis, chính thức cáo buộc ông vi phạm đạo đức và luật bầu cử của tiểu bang với "chiến dịch tranh cử tổng thống trong bóng tối" của mình. Make America Great Again Inc. đang đệ trình một đơn khiếu nại dài 15 trang hôm thứ Tư tới Ủy ban Đạo đức Florida, bản thảo của đơn khiếu nại này đã được NBC News độc quyền giữ lấy.

Kể từ khi Trump tuyên bố vào tháng 11 rằng ông sẽ tái tranh cử tổng thống, Trump đã trở nên thù địch công khai hơn với DeSantis, một người từng được chính trị gia bảo trợ hiện được cho là đối thủ chính của Trump trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa. Điều đó bao gồm việc xây dựng thương hiệu DeSantis.

Taryn Fenske, giám đốc truyền thông của DeSantis cho biết: "Thêm điều này [đơn kiện] vào danh sách các cuộc tấn công phù phiếm và có động cơ chính trị - thật không phù hợp khi sử dụng đạo đức nhà nước cho các mục đích đảng phái".

Các đồng minh của Trump phải đối mặt với yêu cầu cao trong việc yêu cầu ủy ban điều tra DeSantis, vì DeSantis đã bổ nhiệm năm trong số chín thành viên. Về lý thuyết, nếu DeSantis phải đối mặt với các hình phạt, chúng có thể bao gồm phạt tiền, khiển trách công khai (public censure), tước quyền bầu cử (ballot disqualification), cách chức hoặc luận tội.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Tư nói quyết định tăng thuế suất Medicare lên 5% đối với tất cả người Mỹ có thu nhập trên 400.000 đô/năm là cần thiết và nó sẽ không ảnh hưởng xấu đến nhóm bị tăng thuế. "Những người giàu sẽ tiếp tục làm ăn phát đạt bất kể thuế", Biden ghi nhận rằng các tỷ phú Mỹ trung bình phải trả 3% thuế liên bang. "Chỉ cần trả phần công bằng của bạn, chỉ cần trả một cái gì đó," ông kêu gọi, thêm rằng các công ty sản xuất thuốc cũng không được phép thu lợi nhuận "trên lưng của các gia đình lao động và người cao niên." (Ghi chú: theo Politifact, con số 3% thuế liên bang do giới tỷ phủ nộp là không đúng, con số trung bình là 8.2%.)

Tổng thống ca ngợi rằng Medicare sẽ có thể thương lượng giá cả với ngành dược phẩm, nhấn mạnh rằng nếu các công ty tăng giá thuốc nhanh hơn tốc độ lạm phát, họ sẽ phải trả lại phần chênh lệch cho chương trình bảo hiểm y tế.

---- Duy Nguyễn, Dân biểu tiểu bang Nevada năm đầu tiên, nói rằng khi vận động tranh cử hồi năm ngoái, có một điều mà các cử tri muốn nếu Nguyen đắc cử: "Một trong những vấn đề tôi muốn quý vị giải quyết là tôi lo ngại. Tôi đang dạy những đứa con nhỏ của mình ở nhà về kiến thức tài chính. Nhưng nhà trường không hợp tác với tôi. Vì vậy, các con tôi sẽ không lắng nghe tôi [về kiến thức tài chính]."

Do vậy, dự luật đầu tiên của Nguyen liên quan đến hiểu biết về tài chính và thanh niên. Được gọi là Dự luật Assembly Bill 274, yêu cầu học sinh tại các trường trung học công lập phải họcmột số tín chỉ nhất định liên quan đến kiến thức tài chính. Những gì đã từng được dạy trong môn kinh tế gia đình không phải là không có đối với học sinh trung học. Nhưng cần là kỹ năng tài chính mà Dân biểu TB DuyNguyen nói có thể giúp thanh niên định hướng trong thế giới tài chính. Như hiểu được lãi suất đơn so với lãi kép, cách thức hoạt động của thẻ tín dụng và quan trọng cũng là cách diễn giải một chi phiếu lương. Và nhiều kỹ năng tài chính khác.

---- Cảnh sát cho biết hơn 30 xe bị hư vỏ xe và các hư hỏng khác sau khi lái xe qua các ổ gà lớn trên Xa lộ 71 ướt đẫm mưa vào sáng thứ Tư ở Pomona (quận Los Angeles): ổ gà đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho xe hơi trên khắp Nam California. Do vậy, phải đóng tất cả các làn đường đi về phía bắc trên xa lộ, giữa Đường Rio Rancho và Đại lộ Mission, ngay sau 5 giờ sáng Thứ Tư. May mắn, không có tai nạn hoặc thương tích đã được báo cáo. Chưa rõ khi nào làn đường sẽ mở lại.

Giao thông trên Xa lộ 71 hướng bắc đã bị tắc nghẽn hàng dặm khi việc đi làm buổi sáng bắt đầu. Hơn hai chục xe hư hỏng tấp vào lề Huỳnh Vũ, một tài xế cho biết, sáng nào anh cũng lái xe đi làm, rồi thì xe bị hư hỏng do ổ gà: "Tôi chỉ thấy xe hơi lộn, đâm vào ổ gà nên thực sự không tránh được. Có cảm giác như bạn đang đi chệch ra khỏi mặt đường nhựa vậy."Vũ cho biết sáng nào anh cũng lái xe trên xa lộ 71, và sáng thứ Tư anh phải đợi hơn 5 tiếng đồng hồ để được xe cẩu kéo sau khi xe của anh bị hư hỏng nặng ở phía trước và phía sau: "Tôi không biết liệu có thể tránh được điều này hay không, nên chỉ cần cẩn thận. Chỉ cần lái xe chậm lại."Caltrans cho biết họ đang làm việc suốt ngày đêm để tráng lại các ổ gà mà họ đổ lỗi cho trận mưa gần đây đã ảnh hưởng đến Nam California. Giám đốc CHP Joseph Davila cho biết: “Mưa gây ra các ổ gà. Caltrans đang liên tục cố gắng sửa chữa các ổ gà." Các quan chức của Caltrans cũng cho biết rằng họ sẽ bồi thường thiệt hại cho xe hơi bị hư vì ổ gà lên tới 10.000 đô la, nhưng bạn sẽ phải chứng minh rằng chính ổ gà đã gây ra hư xe.----đã công bố khai trương Cơ sở Thủ đô mới tại thủ đô Washington, D.C., hôm thứ Tư. Khuôn viên mới sẽ mở rộng “chuyên môn sâu về học thuật và nghiên cứu, sự đổi mới và tài năng của trường đại học ở Bờ Đông [Hoa Kỳ]”. Khuôn viên mới rộng 60.000 foot vuông, tại 1771 N St. NW, cũng sẽ trở thành ngôi nhà mới của Viện Nghiên cứu USC Office of Research Advancement có trụ sở tại thủ đô, nơi đã giúp các nhà nghiên cứu USC nhận được tài trợ cho các dự án nghiên cứu từ năm 2006.-----nh triệu phú mới nhất sau khi trúng số hơn 2 triệu đô la từ vé Mega Millions mua ở Nam California, theo Ty Xổ số California công bố hôm thứ Tư. Chiếc vé may mắn này mua ở tiệm Home Style Donuts ở 12840 Pioneer Blvd. ở Norwalk. Chủ tiệm Home Style Donut là An Chao đã rất vui khi biết rằng tiệm bánh của cô đã bán một vé số trúng thưởng, và là vé số có giá trị tiền tệ lớn nhất mà cửa tiệm từng bán. Tiệm này do bán vé số trúng, nên nhận được tiền thưởng $11,483.Người trúng số chưa được tiết lộ tên, đã thắng giải nhì sau khi vé số trùng với 5 trong chuỗi 6 số trong kỳ quay số tối thứ Ba, chỉ trật số Mega. Vì không có ai trúng độc đắc tối thứ Ba, nên giải độc đắc Mega Millions đã tăng lên 254 triệu đô la với dự đoán quay số vào tối thứ Sáu 17/3/2023.----n hôm thứ Tư sau một trận lở đất ở San Clemente, Quận Cam, khiến phần sau của các tòa nhà trên bờ vực sụp đổ xuống một sườn đồi dốc. Các đội cứu hỏa của Quận Cam đã có mặt vào khoảng 8:20 sáng đến khu nhà 1500 của Buena Vista. Người dân đã được di tản khỏi các tòa nhà nguy hiểm sau khi sườn đồi bị sạt lở trong một đêm mưa xối xả.Hình ảnh từ các nhân viên cứu hỏa cho thấy một phần của sườn đồi trượt ra khỏi khu vực có vẻ là sân sau. Không có thương tích đã được báo cáo. Cả ba tòa nhà đều được gắn dây vàng báo động, yêu cầu người dân tránh khu vực này. Các con đường gần đó và đường mòn bên dưới dốc trượt đã bị đóng lại.-----uận Cam đã dành cả cuối tuần và sáng thứ Hai để sửa chữa tốn kém. Các vụ trộm xảy ra trong khoảng thời gian từ 4 giờ sáng đến 4 giờ 30 sáng Thứ Bảy. Tất cả các tiệm đều ở Santa Margarita và các thám tử đang làm việc để xác định xem liệu có phải cùng một nhóm hay nhiều nhóm thủ phạm đã đột nhập cả 7 tiệm hay không.Daniel Gorman, quản lý của Mountain Mike's Pizza, cho biết có vẻ như bọn trộm biết chúng đang làm gì khi chúng nhắm vào nhà hàng của ông. Ông nói: “Cách mà họ làm, khi vào nhà hàng, họ trông giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, giống như họ đang đặc biệt tìm kiếm, tôi tin là, những chiếc két sắt trong nhà hàng."

Video giám sát từ tiệm pizza đã ghi lại cảnh có vẻ như 2 người đàn ông mặc áo hoodie và khăn che mặt phá cửa trước và đi thẳng đến két sắt. Gorman nói họ đã dùng một chiếc xà beng để cố gắng tháo các chốt ra khỏi đáy két sắt. Những tên trộm không lấy được tiền, nhưng chúng rời khỏi nhà hàng với những sửa chữa tốn kém.

.

---- TIN VN. Kiến nghị mở phố đêm Chợ Lớn. Theo VnExpress. Phố đêm Chợ Lớn, quận 6, dự kiến tổ chức từ 18h mỗi ngày với các gian hàng buôn bán, sân khấu giao lưu văn hóa… để hút khách du lịch, phát triển kinh tế. Đề xuất nêu trong Đề án phố đêm Chợ Lớn với phát triển du lịch tại quận 6, đang được Sở Công thương lấy ý kiến các đơn vị liên quan trước khi trình UBND TP HCM. Khu phố dự kiến tổ chức trên vỉa hè 4 đường quanh chợ Bình Tây (phường 2), gồm: Nguyễn Hữu Thận, Tháp Mười, Lê Tấn Kế, Trần Bình, tổng diện tích hơn 1.500 m2. Phố đêm Chợ Lớn được nghiên cứu có 6 phân khu cùng khu vệ sinh và nhà của ban quản lý. Trong đó, hai khu phục vụ ẩm thực với 23 xe bán hàng (9 xe thiết kế theo đặc trưng Chợ Lớn xưa, phục vụ ẩm thực Trung Hoa). Các khu khác bán văn hóa phẩm, đồ lưu niệm và khu vực sân khấu phục vụ sự kiện văn hóa.

.

---- TIN VN. King Coffee của bà Lê Hoàng Diệp Thảo bất ngờ xây nhà máy đắp lốp và tái chế lốp xe tại Mỹ. Theo Báo Nhịp Sống Thị Trường. King Coffee và Tín Thành Group vừa trở thành đối tác chiến lược trong lĩnh vực sản xuất và thương mại tại Mỹ. Dự án hợp tác đầu tiên giữa hai Tập đoàn là xây dựng nhà máy đắp lốp và tái chế lốp xe tại tiểu bang Nam Carolina (Walkers Road Industrial Site, Barker Mill Pond Road and US Highway 321 Fairfax, South Carolina). Nói về việc đầu tư vào Nhà máy đắp lốp xe và tái chế lốp xe tại Nam Carolina, bà Lê Hoàng Diệp Thảo - Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc King Coffee chia sẻ: “Đây là bước tiến quan trọng trong sự hợp tác chiến lược của King Coffee và Tín Thành Group tại Mỹ. Thông qua việc hợp tác kinh doanh này, King Coffee sẽ gia tăng lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ hơn tại Mỹ.”

.

---- HỎI 1: Nợ y tế quá hạn, tới 73% là nợ bệnh viện?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một nghiên cứu mới, khi người Mỹ mắc nợ y tế, họ thường đến bệnh viện. Cơ quan The Urban Institute (Viện nghiên cứu đô thị) thấy rằng hơn 15% người trưởng thành không cao tuổi ở Hoa Kỳ có nợ y tế quá hạn. Gần 73% nợ các bệnh viện một phần hoặc toàn bộ số tiền đó. Dữ liệu được lấy từ Khảo sát giám sát cải cách sức khỏe của Viện The Urban Institute đối với người trưởng thành từ 18 đến 64 tuổi vào tháng 6 năm 2022.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/03/15/medical-debt-hospitals/6251678807422/

.

---- VẤn Đề: “Hãy tự mà xoay xở đi, chúng ông không biết!” (Thái Hạo)

.

“Hãy tự mà xoay xở đi, chúng ông không biết!”

Thái Hạo, Báo Tiếng Dân - 15-3-2023

.

“Khoảng 56% học sinh Hà Nội có suất vào trường THPT công lập năm học 2023-2024“. Nghĩa là gần một nửa học sinh Hà Nội phải học trường tư. Không biết ở những địa phương khác, thành phố khác, thì tỉ lệ này là bao nhiêu?

.



.

Bạn tôi sống ở một đô thị miền Trung, có con chuẩn bị vào lớp 10, đã tỏ ra lo lắng rất nhiều, vì chi phí học trường tư là rất cao so với thu nhập của gia đình. Theo lời bạn ấy, nếu phải học tư nội trú thì sẽ không dưới 10 triệu/ tháng. Số tiền ấy là một gánh nặng.



Học hết lớp 9, tức vẫn là trẻ em, thì không luật lao động nào cho phép đi làm. Còn các cơ sở giáo dục hướng nghiệp thì ta biết rồi, chất lượng rất tệ, khó mà đảm bảo cho ai một tay nghề khi tốt nghiệp.



Việc phân luồng – hướng nghiệp cho học sinh sớm là đúng, nhưng sự phân luồng ấy cần dựa trên các tiêu chí khoa học được cân nhắc trên rất nhiều phương diện, chứ không phải chỉ điểm thi đầu vào lớp 10, lại càng không thể chỉ căn cứ vào số tiền mà người học có.



Đó là chưa bàn chuyện đề thi lớp 10 có thật sự đánh giá được năng lực của học sinh hay không.



Có rất nhiều học sinh lúc nhỏ học kém nhưng khi lên cấp 3 thì mới trở nên xuất sắc. Với “học giá” tư thục như hiện nay thì đồng nghĩa với việc lấy đi cơ hội học tập của rất nhiều em, nếu không đẩy gia đình họ vào cảnh khốn đốn.



Dần, trên tất cả các lĩnh vực, trách nhiệm đã dồn vào đúng 1 chỗ: người dân. “Hãy tự mà xoay xở đi, chúng ông không biết!”.



Ở nhiều nước, cả Á lẫn Âu, học phổ thông là miễn phí. Nhà nước phải có trách nhiệm giáo dục công dân tương lai của mình, chỉ khi lên đại học, tức là học một ngành nghề để tự nuôi sống và làm giàu thì anh mới phải tự chi trả. Mà ngay cả việc chi trả này cũng được các chính sách cho vay đỡ đầu.



Tình trạng ở Việt Nam là, nếu đã nghèo thì càng nghèo thêm. Nhà nghèo thì tất nhiên không có điều kiện học hành thuận lợi như nhà giàu, cuộc đua vào lớp 10, như thế, họ đã thua ngay từ vạch xuất phát. Cứ thế, bất công kéo dài, có thể suốt đời.



Bình đẳng trong việc thụ hưởng giáo dục không thể tiếp tục căn cứ trên cái nền là tiền. Một tư duy và cách làm như thế, là vừa bất hợp lý, vừa vô nhân đạo.



.

.