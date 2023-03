- Mekong cạn dòng: Khách du lịch kéo đến Nong Khai (Thái Lan) khi bảo tháp linh thiêng nổi lên từ sông Mekong. - Trump: Nữ hoàng Elizabeth II, Oprah Winfrey, Hillary Clinton gửi thư với lời lẽ hôn mông tôi. - Trump bị điều tra tội rửa tiền vì vay tiền tình nghi từ thủ hạ Putin. - Cổ phiếu ngân hàng Credit Suisse giảm 30%.

Khi dòng sông Mekong cạn nước: Khách du lịch kéo đến Nong Khai (Thái Lan) khi bảo tháp linh thiêng nổi lên từ sông Mekong.

QUẬN CAM (VB-15/3/2023) ---- Khách du lịch kéo đến Nong Khai (Thái Lan) khi bảo tháp linh thiêng nổi lên từ sông Mekong. Theo Biên niên sử Urangkhathat (Phrathat Phanom), bảo tháp cất giữ 9 xá lợi xương bàn chân của Đức Phật. Bản tin này dịch theo báo The Nation.



Bảo tháp Phra That Klang Nam được xây dựng cách nay khoảng 700 năm trên bờ sông. Tuy nhiên, tháp đã đổ xuống sông Mekong vào năm 1847 và bị nhấn chìm hoàn toàn khi dòng sông thay đổi dòng chảy trong nhiều năm. Hôm Chủ nhật 12/3/2023, rất đông du khách đã đến để có cái nhìn hiếm hoi về bảo tháp, hiện ra trước mắt sau khi mực nước sông rút mạnh trong những ngày gần đây.

Theo Biên niên sử Urangkhathat (Phrathat Phanom), bảo tháp cất giữ 9 xá lợi xương bàn chân của Đức Phật. Khách du lịch đã tụ tập trên lối đi dạo ven sông ở Nong Khai để xem bảo tháp trong khi những người khác đi thuyền để quan sát cận cảnh. Mực nước sông rút dần cho thấy cấu trúc cổ xưa đang bị xói mòn do dòng chảy của sông Mekong, đang bào mòn lớp đá bên ngoài của tháp.

Theo Sở Du lịch Thái Lan, một cuộc khảo sát dưới nước của Regional Fine Arts Unit (Đơn vị Mỹ thuật Khu vực) đã tiết lộ rằng bảo tháp hình vuông với các góc nhấn vào đã bị vỡ thành ba phần. Tháp được cho là đã được xây dựng vào thế kỷ 15 của Công nguyên, dựa trên sự tương thích của tháp với các ngôi đền và công trình kiến trúc khác có từ thời đó.



Theo Sở Tài nguyên Nước hôm Chủ nhật, độ sâu của sông Mekong đã giảm xuống dưới một mét ở những nơi do hạn hán. Các thuyền đã được cảnh báo phải hết sức thận trọng trong khi điều hướng xung quanh bảo tháp đã bị lộ một phần. Người lái thuyền địa phương Rapin Butsen xác nhận rằng một số lượng lớn khách du lịch đã đến thăm Nong Khai vào cuối tuần để tỏ lòng thành kính với bảo tháp. Ông cho biết có rất nhiều thuyền cho thuê với giá hợp lý để chở khách hành hương và khách du lịch đến thăm di tích cổ.

Bảo tháp nổi lên khi sông Mekong cạn dòng.

---- Nữ hoàng Elizabeth II. Oprah Winfrey. Hillary Clinton. Đó chỉ là một vài trong số những người đã viết thư cho Donald Trump — và “tất cả bọn họ đã hôn vào mông tôi (kissed my ass),” theo lời Trump nói. Trong một cuộc phỏng vấn để quảng bá cho cuốn sách tập họp các lá thư gửi Trump sắp xuất bản, Trump cho biết tất cả những cái tên nổi tiếng bị đưa vào cuốn sách này — từ Kim Jong Un đến Barack Obama đến Michael Jackson — đều bị Trump thu hút.

Trump nói với Breitbart về sách Letters to Trump do ông sắp xuất bản: “Tôi biết tất cả bọn họ, và tất cả bọn họ đều hôn mông tôi, và bây giờ chỉ còn phân nửa số đó vẫn còn hôn mông tôi,” Trump nói với Breitbart về những người có lời lẽ sẽ xuất hiện trong Thư gửi Trump. Trump cũng hứa với những độc giả đã mua cuốn sách rằng họ sẽ thấy một “cuộc đời rất hấp dẫn”.

Con trai cả của Trump là cậu Don Jr., nói thêm: “Thật ngạc nhiên là sự tôn thờ của họ đối với ông đã thay đổi nhanh chóng như thế nào khi ông ra tranh cử với tư cách là một đảng viên Đảng Cộng hòa. Những bức thư gửi Trump cho bạn thấy chính xác họ cảm thấy thế nào về ông ta và thái độ khinh thường mới phát hiện của họ thực sự giả tạo như thế nào.”

---- Trump bị điều tra tội rửa tiền vì vay tiền tình nghi từ thủ hạ Putin. Theo The Guardian, các nhà điều tra liên bang tham gia vào cuộc điều tra hình sự đối với công ty truyền thông xã hội của Donald Trump đã thấy rằng tổ chức này có thể đã vi phạm luật rửa tiền cuối năm ngoái. Tờ báo cho biết các nguồn quen thuộc với cuộc điều tra nói rằng các công tố viên liên bang ở New York bắt đầu xem xét hai khoản vay trị giá 8 triệu đô la được chuyển cho Trump Media qua vùng biển Caribbean nhưng dường như có nguồn gốc từ các công ty được cho là do một thân nhân của 1 đàn em của Putin kiểm soát một phần. Trump Media ban đầu bị điều tra hình sự khi chuẩn bị thu xếp để sáp nhập với Digital World, một công ty chi phiếu trắng (a blank check company: công ty lập để gây quỹ để mua công ty khác) trước đó đã bị SEC điều tra.

---- Cổ phiếu của Credit Suisse, một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới, đã giảm 30% vào sáng thứ Tư, làm dấy lên nỗi sợ hãi gây ra vào tuần trước bởi sự thất bại của Ngân hàng Silicon Valley Bank rằng hệ thống tài chính toàn cầu có thể đang trên bờ vực của một cuộc khủng hoảng rộng lớn hơn. Cú lao dốc đã gây ra làn sóng chấn động khắp các thị trường châu Âu, với các ngân hàng lớn khác trên lục địa chứng kiến giá cổ phiếu của họ bị giảm mạnh.

Sự sụp đổ của giá cổ phiếu Credit Suisse xảy ra sau khi chủ tịch của Ngân hàng Saudi National Bank, nơi có 10% cổ phần của Credit Suisse, loại trừ việc cung cấp cho ngân hàng bất kỳ hỗ trợ tài chính nào nữa. Một số nhà phân tích nói rằng cuộc khủng hoảng ngân hàng mới nhất đã được kích hoạt bởi lãi suất tăng.

---- Phát ngôn viên An ninh Quốc gia Bạch Ốc John Kirby nói trong một cuộc họp báo trực tuyến ngày 14/3 rằng Hoa Kỳ nói các quốc gia chuyển giao phi cơ chiến đấu cho Ukraine là hoàn toàn bình thường, và Mỹ sẽ hỗ trợ các nước quyết định chuyển giao chiến đấu cơ cho Ukraine. Kirby nói rằng Mỹ đang phối hợp với các đồng minh trong Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (còn được gọi là các cuộc họp “Ramstein format”) về chuyển giao vũ khí cho Ukraine.

Nói về ý định Ba Lan giao chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine, ông nói các nước có chủ quyền trong việc đưa ra các quyết định này. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm 8/3 nói với CNN rằng Ba Lan sẵn sàng bàn giao toàn bộ phi đội máy bay MiG-29 từ thời Liên Xô cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia khi đó là Jaroslav Nad nói vào ngày 9 tháng 3 rằng 2 chính phủ Ba Lan và Slovakia đã cùng đồng ý chuyển giao chung các chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine.

Sau đó, người phát ngôn Không quân Ukraine Yuriy Ihnat cho biết quá trình cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine đã bắt đầu. Đồng thời, ông nhấn mạnh Kiev cũng cần những chiến đấu cơ hiện đại hơn, chẳng hạn như chiến đấu cơ F-16. Ihnat cũng nói rằng những chiếc MiG-29 của Ba Lan và Slovakia có thể được sử dụng một phần để cung cấp phụ tùng thay thế cho các chiến đấu cơ hiện đang hoạt động của Ukraine.

---- Cận chiến từng góc phố ở Bakhmut. Quân đội Nga áp sát từ 3 hướng. Vẫn còn một số ít người dân nơi thành phố đang phòng thủ. Video dài 2:12 phút:



---- Hãng TASS của Nga đưa tin, quân nhân Ukraine đóng quân ở các hướng Svatovo và Kremennaya của Luhansk đang rời vị trí do "cuộc tấn công thành công" của Nga. Theo tin này, tình hình quân đội Ukraine đang "xấu đi" vì "các đòn tấn công hỏa lực chính xác" của binh lính Nga. TASS cho biết thêm rằng những tổn thất đang buộc quân Ukraine phải rời đi và "tập trung lực lượng chính vào những khu vực nguy hiểm nhất."

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc chính phủ Ukraine bắt Giáo hội Chính thống Ukraine-hệ-phái-Nga làm con tin, theo TASS hôm thứ Tư. Zakharova nói: “Bằng văn bản rõ ràng, không chút ngượng ngùng, chế độ Kiev đã nói lên logic hình sự: quyền tự do tôn giáo ở Ukraine bị bọn cướp trên phố Bankova bắt làm con tin”. Bình luận của bà đưa ra để đáp lại tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Chính sách Thông tin Ukraine Oleksandr Tkachenko, người đã gợi ý rằng các linh mục nhà thờ có thể ở lại khu tự viện Kiev-Pechersk Lavra nếu họ gia nhập Giáo hội Chính thống ly giáo của Ukraine. Nếu không, thì phải dọn ra, hạn chót là ngày 29/3.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư nói trong buổi họp của Văn phòng Tổng Công Tố rằng Nga đang trên đường "thay đổi tích cực quy mô lớn" nhằm củng cố chủ quyền, độc lập và tương lai, cũng như "tạo điều kiện cho sự phát triển tự tin của Nga. Mặc dù chúng ta đang sống trong thời đại thay đổi, nhưng chúng tôi đang làm việc với các bạn trong một hệ thống được tổ chức khá tốt và trong một môi trường ổn định, trong một môi trường kinh doanh dựa trên niềm tin của người dân."

Đầu tuần này, Putin nhấn mạnh rằng Nga đang đấu tranh để sống còn định chế nhà nước trong cuộc chiến với Ukraine, nhấn mạnh rằng "Các nền tảng cơ bản cho sự ổn định của Nga lại vững chắc hơn nhiều so với bất kỳ những gì người ta từng nghĩ."

---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Tư nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện phần việc của mình và tôn trọng lời hứa với Phần Lan về việc nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Erdogan nói vấn đề gia nhập NATO của Phần Lan sẽ sớm nằm trong chương trình nghị sự của quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Bộ Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận rằng Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto sẽ thăm Istanbul vào ngày 16 và 17 tháng 3 và gặp ông Erdogan vào thứ Sáu.

---- Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Tư tiết lộ trong một tuyên bố rằng TQ, Nga và Iran sẽ tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung từ ngày 15 đến ngày 19/3. Bộ nói rằng cuộc tập trận hàng hải mang tên "Security Ties-2023" sẽ được tổ chức tại Vịnh Oman và dự kiến sẽ "làm sâu sắc thêm sự hợp tác thiết thực giữa hải quân của các nước tham gia".

---- Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov hôm thứ Ba cho biết Moscow không muốn đối đầu với Washington và Nga "ủng hộ việc xây dựng quan hệ thực dụng" để mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Nhà ngoại giao Nga đưa ra bình luận trên sau khi ông bị Bộ Ngoại giao Mỹ triệu tập về một sự kiện trên không liên quan đến phi cơ quân sự của hai nước. Mặc dù Antonov mô tả cuộc gặp với các nhà ngoại giao Mỹ là "mang tính xây dựng" và tiết lộ rằng không có "hậu quả" nào được đề cập, nhưng ông chỉ ra rằng Nga vẫn coi sự kiện phi cơ là một "sự khiêu khích", theo các hãng thông tấn nhà nước Nga.

Quân đội Hoa Kỳ cho biết

Hãng thông tấn nhà nước KCNA dẫn

Khoảng 6 triệu liều cocaine c

Bão, gió, tuyết, mưa... ở cả hai bờ Đ

Lụt California.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

Nơi nào ở Hoa Kỳ ô nhiễm khô

Bị kết án 400 năm tù, ở tù 35 năm mới được minh oan, ra tù

Bi thảm Texas: 3 cậu trộm 3 ngựa, kết quả 1 cậu chết và 2 cậu bị thương

TIN VN. Chủ doanh nghiệp bất động sản phải bán đồng hồ, nữ trang lấy tiền xoay xở

TIN VN. Điện gió gặp khó, 36 doanh nghiệp “cầu cứu” Thủ tướng trước lo ngại vỡ nợ, phá sản?

HỎI 1:

- HỎI 2:

----họ đã buộc phải hạ một phi cơ không người lái của Không quân Mỹ ở vùng biển quốc tế hôm thứ Ba sau khi một chiến đấu cơ của Nga va chạm vào cánh quạt của nó trong khi quấy rối phi cơ không người lái do thám. Chuyện này xảy ra trên Biển Đen, với việc Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ đưa ra tuyên bố cho biết 2 chiến đấu cơ Su-27 của Nga "đã thực hiện một vụ nghênh chặn không an toàn và thiếu chuyên nghiệp", theo AP.Trước khi cánh quạt của phi cơ không người lái MQ-9 Reaper bị [phi cơ Nga] va chạm, những chiếc Su-27 đã đổ nhiên liệu lên nó và bay phía trước nó theo "một cách liều lĩnh, không thân thiện với môi trường và thiếu chuyên nghiệp. Sự kiện này cho thấy sự thiếu năng lực bên cạnh việc không an toàn và không chuyên nghiệp," theo tuyên bố của Mỹ.CNN đưa ra bối cảnh: "Phi cơ Nga và Mỹ đã hoạt động trên Biển Đen trong suốt cuộc chiến [Ukraine], nhưng đây là lần đầu tiên được biết đến sự tương tác như vậy, một sự leo thang nguy hiểm tiềm ẩn vào thời điểm quan trọng của cuộc giao tranh."NBC News dẫn quan điểm của Tướng Không quân James B. Hecker, Tư lệnh Lực lượng Không quân Hoa Kỳ tại Châu Âu và Lực lượng Không quân Châu Phi: "Phi cơ của Hoa Kỳ và Đồng minh sẽ tiếp tục hoạt động trong không phận quốc tế và chúng tôi kêu gọi người Nga hành xử một cách chuyên nghiệp và an toàn."-----nguồn Quân đội Nhân dân Bắc Hàn đưa tin Bắc Hàn xác nhận đã phóng thành công 2 hỏa tiễn hôm thứ Ba. Chỉ huy đơn vị tiến hành cuộc diễn tập cho biết, kết quả cho thấy "quân địch nhất định sẽ bị tiêu diệt trong cuộc chiến đấu". Quân đội Bắc Hàn nói rằng các hỏa tiễn được bắn ở tỉnh Nam Hwanghae đã đánh trúng mục tiêu ở tỉnh Bắc Hamgyong, nằm cách đó khoảng 600 km.----ó khả năng hướng đến Trung Mỹ đã bị chính quyền chặn lại cùng với 2 xác người. Hải quân Colombia hôm Chủ nhật cho biết họ đã bắt giữ một chiếc tàu ngầm dài 50 feet ở Thái Bình Dương đang vận chuyển 5.800 pound cocaine trị giá lên tới 87 triệu USD. Bốn người trên tàu: 2i người chết và 2 người ốm yếu. "Tình trạng sức khỏe kém của những người này có lẽ là do hít phải khói độc do vấn đề về nhiên liệu bên trong thuyền", theo Hải quân Colombia nói.----ông và Tây Hoa Kỳ. Các đội cứu hộ ở California đã gấp rút sửa chữa hai con đê bị vỡ trên một con sông bị bão ở bờ biển miền trung California đổ tràn lên các cộng đồng nông nghiệp và đất nông nghiệp bị đầm lầy, theo AP. Nghĩa là, năm nay thiệt hại mùa màng lón tại nhiều vùng California.Dọc theo bờ biển Nam California, lệnh di tản có hiệu lực vào lúc 8 giờ sáng thứ Ba tại Quận Santa Barbara đối với một số khu vực bị cháy rừng trong những năm gần đây. Đất cháy có thể thấm nước, làm tăng nguy cơ lũ quét và các mảnh vụn như cây đổ.Miền Đông Bắc Hoa Kỳ cũng thê thảm. Một cơn bão mùa đông mang theo tuyết dày và ẩm ướt đã khiến một phi cơ trượt khỏi đường băng và khiến hàng trăm trường học phải đóng cửa, các chuyến bay bị hủy và hàng nghìn vụ mất điện ở các vùng Đông Bắc Hoa Kỳ hôm thứ Ba.Một phi cơ của Delta Air Lines đã chệch khỏi đường băng khi cố gắng cất cánh từ một phi trường ở Syracuse, New York, vào sáng thứ Ba. Nó trượt vào một bãi cỏ, buộc 61 hành khách phải rời khỏi phi cơ và quay trở lại phi trường.Hơn 400 chuyến bay đi, đến hoặc trong nước Mỹ đã bị hủy vào thứ Ba, trong đó các phi trường khu vực Boston và Thành phố New York có số lượng chuyến bay bị hủy cao nhất, theo FlightAware.Sở thời tiết quốc gia cho biết ở New York, tuyết dày 2 inch mỗi giờ trở lên đang rơi ở độ cao cao hơn, ở phía đông Catskills qua Thung lũng giữa Hudson, trung tâm Taconics và Berkshires. Khoảng 20 inch đã chất đống trong các khu vực, và sẽ còn nhiều hơn nữa.Tuyết dày, ẩm ướt làm gãy cành cây và làm đứt đường dây điện trên khắp khu vực thủ phủ New York, gây mất điện cho các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh ở khu vực thành phố Albany.----hôm thứ Ba đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm tăng số lần kiểm tra lý lịch được tiến hành trước khi bán vũ khí. Phát biểu trước công chúng ở thị trấn Monterey Park (quận Los Angeles), tổng thống nhắc chuyện các nạn nhân của vụ xả súng bên trong một phòng tập khiêu vũ diễn ra ở thành phố California vào tháng 1/2023, nói rằng lệnh này được xây dựng dựa trên dự luật hạn chế súng của liên bang năm ngoái.Biden kêu gọi Quốc hội mở rộng luật an toàn súng đạn để thực hiện mọi bước có thể nhằm tiến hành kiểm tra an toàn đối với tất cả những người muốn mua súng. Biden nhấn mạnh rằng ông sẽ buộc các công ty sản xuất súng phải chịu trách nhiệm, đồng thời công bố một nghiên cứu về cách kỹ nghệ súng tiếp thị sản phẩm vũ khí tới người tiêu dùng trẻ tuổi.----ng khí nhất? Đó là hai thành phố của California. Một nghiên cứu gần đây do The Guardian công bố cho thấy khu vực Bakersfield và South Los Angeles ở California là hai nơi có chất lượng không khí ô nhiễm nhất ở Mỹ. Bakersfield chiếm vị trí đầu bảng, trong khi khu vực Nam L.A., bao gồm các thành phố như Compton, Maywood và Paramount, chiếm vị trí thứ hai.Báo cáo dựa trên mô hình chất lượng không khí mà các nhà nghiên cứu tại nhiều tổ chức khác nhau, chẳng hạn như Đại học Washington, đã phát triển. Mặc dù các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu này từ năm 2011 đến năm 2015, nhưng các chuyên gia cho rằng mô hình ô nhiễm không khí thường duy trì ổn định và không thay đổi trong nhiều năm.Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khu vực Bakersfield có chất lượng không khí tồi tệ nhất trên toàn quốc, chủ yếu là do “vị trí không may mắn” của nó. Các chuyên gia hàng không nói với The Guardian rằng thành phố “được bao quanh bởi những ngọn núi bẫy hóa chất nông nghiệp độc hại, bụi, khói xe tải và xe lửa và khí thải khoan dầu, cũng như ô nhiễm thổi về phía nam từ các khu vực khác của tiểu bang đông dân.”Nhóm 10 nơi ô nhiễm không khí nhất ở Mỹ:1. Bakersfield area, California2. South Los Angeles, California3. Chicago’s South and West Sides4. Northwest Indiana5. Central Indianapolis6. Houston, Texas7. St. Louis, Missouri8. Central Pennsylvania9. Central Atlanta, Georgia10. Central Birmingham, Alabama----. Một người đàn ông đã ngồi tù hơn 3 thập niên sau khi bị kết án 400 năm tù vì tội cướp có vũ trang đã được trả tự do hôm thứ Hai sau khi tiểu bang Florida điều tra lại vụ án và minh oan cho anh. “Thiệt là siêu thực. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng,” Sidney Holmes, hiện 57 tuổi, nói khi rời Nhà tù Quận Broward. “Tôi biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến, và hôm nay chính là ngày đó.”Holmes bị bắt vào năm 1988 vì bị cáo buộc lái xe cho 2 người đàn ông không rõ danh tính đã cướp của một người đàn ông và một phụ nữ bằng súng bên ngoài một cửa tiệm, nhà chức trách cho biết. Việc tái điều tra vụ án bởi Đơn vị Xem xét Bản án của Luật sư Tiểu bang “đã làm dấy lên những nghi ngờ hợp lý về tội lỗi của anh ta,” nói rằng bản án của anh ta phụ thuộc rất nhiều vào một nhân chứng.Tuy nhiên, nhân chứng này có khả năng đã nhận dạng sai anh ta do hình ảnh “không đáng tin cậy về mặt khoa học” và các phương pháp sắp xếp đội hình nhận dạng trực tiếp (live lineup: cho nhiều người đứng hàng ngang bên nhau để nhân chứng chỉ ra thủ phạm) được cảnh sát ưa chuộng lúc đó, theo văn phòng Biện lý. Hôm thứ Hai, Holmes đã ôm mẹ, các dì và các thành viên khác trong gia đình bên ngoài nhà tù, rồi nói: “Tôi không thể giữ căm hận. Tôi phải quên thôi.".----. Cảnh sát cho biết vụ trộm ba con ngựa đã kết thúc trong thảm kịch trên một con đường ở Dallas. NBC-DFW báo cáo rằng một thiếu niên 14 tuổi đã chết tại hiện trường và hai thiếu niên khác, 16 và 17 tuổi, đã được nhập viện trong tình trạng ổn định sau khi một chiếc xe đâm vào một nhóm cưỡi ngựa vào đầu ngày thứ Ba. Cảnh sát cho biết người lái xe vẫn ở hiện trường và dự kiến sẽ không phải đối mặt với cáo buộc, theo báo Dallas Morning News đưa tin.Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5:30 sáng tại Great Trinity Forest và Julius Schepps Freeway, theo cảnh sát cho biết trong một thông cáo. Các thiếu niên cưỡi ngựa và sau đó được xác định là ngựa đã bị đánh cắp. Một con ngựa chết tại nơi xe đụng, con thứ hai được bác sĩ thú y cho chết và con thứ ba bị thương nhưng được cho là sẽ sống sót.----. Theo Báo Thanh Niên. Khó khăn, nhiều chủ doanh nghiệp bất động sản phải bán cả tư trang cá nhân lấy tiền trang trải nợ nần, duy trì hoạt động công ty. Nhiều chủ doanh nghiệp khác lâm vào cảnh nợ nần đã phải bán tháo các dự án với giá rẻ, thậm chí bằng 50% giá thị trường để thu hồi vốn, trả nợ ngân hàng, trả nợ cho các nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, để duy trì bộ máy công ty… Một nữ đại gia cũng tiết lộ, bà đã phải bán đi một số món nữ trang trong bộ sưu tập nhẫn, dây chuyền của mình để có tiền mặt chi tiêu. Lý do, các dự án của doanh nghiệp đã triển khai nhiều năm nhưng vẫn chưa xong pháp lý trong khi toàn bộ vốn liếng bà đều bỏ vào đó, chưa kể tiền vay ngân hàng.----Theo báo Người Quan Sát. Đầu năm 2023, Bộ Công Thương đã ban hành khung giá phát điện mới cho các dự điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp với mưac giá trần lần lượt là 1.185-1.508 đồng/kWh và 1.587-1.816 đồng/kWh. 36 nhà đầu tư điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng về những bất cập trong cơ chế giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp. "Nếu cơ chế mới được áp dụng, chỉ tính riêng 34 dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, ước tính tổng vốn đã đầu tư gần 85.000 tỷ đồng, trong đó khoảng trên 58.000 tỷ đồng được tài trợ từ nguồn vốn ngân hàng, sẽ có nguy cơ vỡ phương án tài chính, nợ xấu, doanh nghiệp và ngân hàng khó thu hồi vốn", doanh nghiệp tính toán.-----Thành phố ô nhiễm không khí nhất là Lahore, quốc gia ô nhiễm nhất là Chad?ĐÁP 1: Đúng thế. Lahore ở Pakistan đã tăng hơn 10 bậc để trở thành thành phố có không khí ô nhiễm nhất thế giới trong năm 2022, theo một cuộc khảo sát toàn cầu hàng năm của một công ty sản xuất máy lọc không khí Thụy Sĩ. Báo cáo do IQAir công bố hôm thứ Ba cũng cho biết Chad ở miền trung châu Phi đã thay thế Bangladesh trở thành quốc gia có không khí ô nhiễm nhất trong năm ngoái.IQAir đo mức chất lượng không khí dựa trên nồng độ của các hạt trong không khí gây hại cho phổi được gọi là PM2.5. Khảo sát hàng năm của nó được trích dẫn rộng rãi bởi các nhà nghiên cứu và các tổ chức chính phủ.Chi tiết:----Có phải 76% phụ nữ lo sợ không đủ tiền tiết kiệm?ĐÁP 2: Đúng thế. Cuộc khảo sát "Fidelity Investments Women's History Month 2023" của Fidelity Investments đã xem xét tình trạng tài chính hiện tại của phụ nữ. Nghiên cứu cho thấy 59% phụ nữ được khảo sát cho biết mục tiêu tài chính dài hạn số một của họ là cảm thấy an toàn và không cảm thấy lo lắng về tiền bạc. Nghiên cứu cũng xem xét các mối quan tâm tài chính mà phụ nữ có. Một nỗi sợ hãi chung hàng đầu là thiếu tiền tiết kiệm.Cuộc khảo sát cho thấy 76% phụ nữ lo sợ không có đủ tiền tiết kiệm, trong khi chỉ có 65% nam giới có chung nỗi sợ hãi.Chi tiết: