- Ngày Quốc tế Phụ nữ: biểu tình nhiều nơi vì nữ quyền. - Joe Biden sẽ tiết lộ nhiều biện pháp giảm thâm hụt 2 nghìn tỷ đô la trong 10 năm vào ngày mai, sẽ đề xuất tăng thuế đối với các hộ gia đình cá nhân "có tài sản hơn 100 triệu đô la" - Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden đạt mức cao nhất kể từ tháng 6, tăng lên 42%, theo thăm dò Reuters/Ipsos.

- Joe Biden sẽ tiết lộ nhiều biện pháp giảm thâm hụt 2 nghìn tỷ đô la trong 10 năm vào ngày mai, sẽ đề xuất tăng thuế đối với các hộ gia đình cá nhân "có tài sản hơn 100 triệu đô la"

- Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden đạt mức cao nhất kể từ tháng 6, tăng lên 42%, theo thăm dò Reuters/Ipsos.

- Rupert Murdoch (Chủ đài Fox News) khai hữu thệ ở tòa: cuộc bầu cử tổng thống 2020 là tự do, công bằng, không hề bị đánh cắp.

- Tucker Carlson nói riêng nội bộ là ghét Trump cay đắng vì Trump là "ma quỷ" nhưng lên Fox News nói ngược lại

- Murdoch thú nhận rằng Fox News đi quá xa khi bịa đặt về gian lận bầu cử 2020.

- Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell phản đối cách Fox News mô tả bịa đặt về cuộc tấn công Quốc hội ngày 6/1/2021.

- Trump nói là sẽ có thể cho Nga lấy một phần đất Ukraine để có hòa bình, nhưng đài Fox News cắt câu nói này.

- Họa sĩ Ton Mai bị tòa Thái Lan kết án 2 năm tù vì vẽ lịch vịt vàng bị cho là chế nhạo quốc vương.

- Tập Cận Bình: kêu gọi kỹ nghệ quân sự TQ tăng tốc làm việc.

- Công tố Đức: đã khám xét con tàu dính đến vụ nổ làm hư hại đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream của Nga.

- Ukraine: không dính gì tới vụ nổ phá hoại đường truyền khí đốt Nord Stream.

- Cao ủy đối ngoại của Liên Âu: nhu cầu giúp cuộc chiến Ukraine thì nhiều, khả năng viện trợ chỉ có hạn

- Liên Âu: năm nay sẽ huấn luyện 30.000 quân nhân Ukraine.

- California: sẽ không kinh doanh với Walgreens nữa vì hãng dược này nhượng bộ áp lực Cộng Hòa

- Ai cập: xe lửa trật đường rầy, 4 người chết và 23 người khác bị thương

- Chủ tịch Ủy ban TQ của Hạ viện Mỹ: Tập Cận Bình "rất nghiêm túc về việc xâm lược Đài Loan. Mỹ phải ngăn cản."

- Tiểu bang tốt nhất cho phụ nữ: 1. Vermont; 2. New York; 3. Massachusetts ; 4. Minnesota; 5. Connecticut

- Tiểu bang kém nhất cho phụ nữ: 51. Oklahoma; 50. Mississippi; 49. Louisiana; 48. Arkansas; 47. Alabama.

- Mỹ bỏ yêu cầu xét nghiệm COVID đối với tất cả người đến từ TQ từ 10/3/2023.

- Bạch Ốc: lập trường Mỹ đối với TQ không đổi, "cạnh tranh, chứ không phải xung đột."

- TIN VN. Hai thánh giá hơn trăm tuổi ở Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được mang sang Bỉ phục chế.

- TIN VN. Google quan tâm đến việc chuyển dần dây chuyền sản xuất một số thiết bị sang Việt Nam.

- HỎI 1: Khảo sát cho Ngày Quốc tế Phụ nữ: Có tới 68% đồng ý là đang có bất bình đẳng nam nữ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Hơn 36% phụ nữ đi làm từng bị bình luận về ngoại hình tại sở làm? ĐÁP 2: Theo Báo Nam Hàn là thế.

QUẬN CAM (VB-8/3/2023) ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ tiết lộ một loạt các biện pháp vào thứ Năm 9/3/2023 để giảm thâm hụt liên bang 2 nghìn tỷ đô la trong 10 năm, theo báo New York Times hôm thứ Tư. Chính quyền bị cho là sẽ đề xuất tăng thuế đối với việc mua lại cổ phiếu và các hộ gia đình cá nhân "có tài sản hơn 100 triệu đô la", bao gồm cả thu nhập và các tài sản khác.

Theo bản tin, Biden cũng sẽ tiết lộ một số chi phí chi tiêu. Biden thề sẽ không giảm chi tiêu cho An sinh xã hội hoặc Medicare, nhưng các đề xuất mới có thể bao gồm "việc mở rộng luật mà Biden đã ký hồi năm ngoái cho phép Medicare thương lượng giá của một số loại thuốc theo toa."

---- Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden đạt mức cao nhất kể từ tháng 6, tăng lên 42%, theo một cuộc thăm dò mới của Reuters/Ipsos. Xếp hạng chấp thuận điểm Biden đã tăng một chút so với tháng Hai, khi nó được ghi nhận ở mức 41% và tăng nhiều so với mùa hè năm ngoái khi nó ở mức thấp nhất là 36%, cuộc thăm dò được công bố hôm thứ Tư 8/3/2023 cho thấy.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy 81% đảng viên Đảng Dân chủ ủng hộ chương trình xóa nợ cho sinh viên của Biden, chương trình mà Tòa án Tối cao đã nghe tranh luận vào tuần trước. Cuộc thăm dò cho thấy chỉ có 29% đảng viên Cộng hòa tán thành chương trình này.

---- Các cuộc biểu tình đánh dấu Ngày Quốc tế Phụ nữ đã diễn ra trên khắp thế giới hôm thứ Tư 8/3/2023 sau một năm các bé gái ở Afghanistan bị cấm đi học, với các cuộc biểu tình rầm rộ đòi quyền của phụ nữ nổ ra ở Iran. Các cuộc biểu tình đã được tổ chức ở Paris, Berlin, Beirut, Jakarta, Singapore và những nơi khác.

Tại Manila (Philippines), các nhà hoạt động kêu gọi quyền bình đẳng và tiền lương tốt hơn đã xô xát với cảnh sát ngăn chặn cuộc biểu tình của họ. Tại Melbourne (Úc), những người biểu tình yêu cầu trả lương bình đẳng và đảm bảo an toàn hơn cho phụ nữ. "An toàn, được tôn trọng, bình đẳng", một biểu ngữ tại cuộc tuần hành viết.

Nhiều cuộc biểu tình quốc tế bao gồm lời kêu gọi đoàn kết với phụ nữ ở Iran và Afghanistan, nơi các quyền tự do của họ đã bị siết lại nặng nề, đặc biệt trong năm qua. Roza Otunbayeva, người đứng đầu của Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan, cho biết trong một tuyên bố đánh dấu ngày này: "Afghanistan dưới thời Taliban vẫn là quốc gia đàn áp nhất trên thế giới về quyền của phụ nữ, và thật đáng buồn khi chứng kiến những nỗ lực có phương pháp, có chủ ý và có hệ thống của họ nhằm đẩy phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan ra khỏi khu vực công cộng,"

Biểu tình tại gia ở Afghanistan.

Tại Afghanistan, nhiều nhà hoạt động cho nữ quyền đã tổ chức biểu tình tại gia. Trong một video phóng lên mạng, nhà hoạt động Mahira Karimi nói khi một nhóm phụ nữ tụ tập trong sân một ngôi nhà ở Mazar-i Sharif, miền bắc Afghanistan, kêu gọi quyền làm việc và giáo dục của họ trước Ngày Quốc tế Phụ nữ: "Nếu ở nhà sẽ đưa chúng tôi lên thiên đường, thì tôi không muốn lên thiên đường."

---- Nói trên Fox News là khác, trong bụng lại nghĩ khác. Hai ngày trước cuộc nổi dậy 6/1/2021 mà Tucker Carlson hiện đang minh oan là một cuộc tụ tập “hòa bình”, người dẫn chương trình của Fox News - chính Tucker Carlson -- nói riêng tư rằng Carlson ghét cựu Tổng thống Donald Trump “cay đắng”. Trao đổi tin nhắn văn bản (text message) này và hàng trăm trang tin nhắn riêng tư khác liên quan đến các ngôi sao và giám đốc điều hành của Fox News đã được phổ biến vào tối thứ Ba như một phần của đợt tài liệu mới nhất trong vụ kiện phỉ báng trị giá 1,6 tỷ đô la do Công ty máy bỏ phiếu Dominion kiện Fox News.

“Tôi ghét Trump kinh khủng,” Carlson nhắn tin cho một người trong Fox News không rõ danh tính. “Hôm nay tôi đã nổi giận với [cựu quan chức Trump] Peter Navarro. Tôi thực sự thích Peter. Nhưng tôi không thể xử lý nhiều hơn thế này. Sau đó, Carlson ghi thêm: “Tất cả chúng ta đều giả vờ rằng chúng ta có rất nhiều thứ để nói ra vì điều đó, bởi vì thú nhận nó là một thảm họa như thế nào là điều quá khó để hiểu được. Nhưng thôi nào. Không có gì thực sự thuận lợi đối với Trump.”

Đây không phải là lần duy nhất Carlson, một người dẫn chương trình truyền hình bề ngoài có thiện cảm với Trump, nổi giận chống lại Trump ở hậu trường. Trong một tin nhắn gửi cho một trong những nhà sản xuất chương trình của mình khi bạo loạn ở Điện Capitol nổ ra, Carlson đã gọi Trump là “thế lực ma quỷ” (“demonic force”) và là “kẻ hủy diệt”. Anh ấy cũng lo lắng ngay sau cuộc bầu cử năm 2020 rằng tổng thống khi đó “có thể dễ dàng phá hủy” mạng Fox News, nói rằng đó là “điều mà anh ấy giỏi”. (ghi chú: nhiều giáo dân gốc Việt trong sân nhà thờ nói rằng Thiên Chúa gửi Trump xuống làm sạch Washington, nhưng chính Fox News [cánh tay mặt của Trump] thầm kín nói rằng Trump là ma quỷ.)

---- Một ngày sau lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden, Rupert Murdoch, người sáng lập Fox News, than thở rằng các ngôi sao [xướng ngôn viên] giờ vàng trên mạng của ông có thể đã “đi quá xa” với kiểu bịa đặt bầu cử 2020 là gian lận. Email của Murdoch gửi cho Giám đốc điều hành Fox News Suzanne Scott chỉ là một trong hàng trăm trang tin nhắn văn bản và email được tòa phổ biến vào tối thứ Ba 7/3/2023 trong vụ kiện phỉ báng trị giá 1,6 đô la nộp bở công ty máy bỏ phiếu Dominion chống lại đài Fox News.

Nói với Suzanne Scott rằng ông ta [Murdoch] vừa gặp Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell và “những người chống luận tội khác,” Murdoch than thở rằng Fox News “vẫn đang ném bùn vào tụi mình” qua kiểu đưa tin giả sau bầu cử.

Murdoch viết cho Scott, đề cập đến 2 ngôi sao Fox News là Sean Hannity và Laura Ingraham: “Có phải 'không thể chối cãi rằng những tiếng nói nổi tiếng của Fox đã đưa ra câu chuyện rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp và ngày 6 tháng 1 [là] một cơ hội quan trọng để lật ngược kết quả?' Có lẽ Sean và Laura đã đi quá xa. Sean rất tuyệt vời khi thú thật với cô rằng Sean tuyệt vọng về Trump nhưng Sean đã nói gì với khán giả Fox News?”

---- Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (Cộng Hòa-KY) nói hôm thứ Ba 7/3/2023, ông phản đối cách Tucker Carlson (người dẫn chương trình Fox News) mô tả trên TV về cuộc tấn công Quốc hội ngày 6/1/2021. Carlson đã phát sóng phần đầu tiên trong loạt phim của y về các cuộc tấn công vào Điện Capitol vào thứ Hai sau khi được Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-CA) cung cấp hàng nghìn giờ video quay.

McConnell nói với Manu Raju của CNN khi cầm một lá thư từ Cảnh sát trưởng Điện Capitol Hoa Kỳ Tom Manger: “Liên quan đến tường trình trên Fox News tối qua, tôi muốn hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Cảnh sát trưởng Điện Capitol về những gì đã xảy ra vào ngày 6 tháng 1. Mối quan tâm của tôi là nó được mô tả như thế nào. Rõ ràng, theo quan điểm của tôi, cảnh sát trưởng của Điện Capitol đã mô tả chính xác những gì mà hầu hết chúng ta đã tận mắt chứng kiến vào ngày 6 tháng 1. Vì vậy, đó là phản ứng của tôi đối với điều đó. Theo quan điểm của tôi, đó là một sai lầm khi Fox News mô tả điều này trong một cách hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của người đứng đầu cơ quan thực thi pháp luật của chúng tôi ở đây tại Điện Capitol."

Một hình ảnh ngày 6/1/2021 ở tiền đình Quốc Hội.

Trong bức thư của mình, Manger cho biết chương trình của Carlson "chứa đầy những kết luận xúc phạm và sai lệch về vụ tấn công ngày 6/1/2021. Chương trình được lựa chọn một cách thuận tiện từ những khoảnh khắc bình tĩnh hơn trong 41.000 giờ video của chúng tôi. Phần bình luận không cung cấp ngữ cảnh về sự hỗn loạn và bạo lực xảy ra trước hoặc trong những khoảnh khắc ít căng thẳng hơn này."

---- Trump nói là sẽ có thể cho Nga lấy một phần đất của Ukraine, nhưng đài Fox News cắt câu nói này. Người dẫn chương trình Fox News Sean Hannity đã phỏng vấn cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai 6/3/2023 và như dường đã cố ý bỏ qua những đoạn quan trọng trong cuộc trò chuyện của họ về Ukraine khi nó được phát trên làn sóng phát thanh của Hannity.

Justin Baragona, phóng viên truyền thông thâm niên của The Daily Beast, đã nhận thấy sự khác biệt vào thứ Ba: "Theo Trump, tất cả những gì ông ấy cần làm là để Nga 'tiếp quản' các phần của Ukraine. Nói rằng Nga sẽ chiếm lấy 'toàn bộ đĩa enchilada' với Joe Biden làm tổng thống, Trump nói thêm rằng Nga 'sẽ không lấy gì cả' nếu Trump ngồi ở Bạch Ốc vì Tổng thống Nga Vladimir Putin 'hiểu' rằng 'ông ấy sẽ không bao giờ làm điều đó' .'" (ghi chú: enchilada là món ăn nổi tiếng của Mexico)

Trump nói thêm, "đó là thậm chí không cần đàm phán một thỏa thuận. Tôi có thể đã đàm phán xong. Tệ nhất, tôi có thể thực hiện một thỏa thuận để tiếp quản một thứ gì đó, thẳng thắn mà nói là có một số khu vực nói tiếng Nga, nhưng lẽ ra có thể thương lượng." (ghi chú: trong văn phạm của thì giả định 'could've worked a deal' Trump muốn nói là nếu Biden ép Ukraine cắt đất thì Putin sẽ cho hòa bình.)

Nhưng như Baragona đã chỉ ra, đó không phải là cách mà Hannity tường trình: "Thay vào đó, ngay sau khi Trump nói, 'Tôi có thể đã đàm phán xong', đoạn âm thanh nhanh chóng bỏ qua khoảng 30 giây thời lượng nói trước khi quay lại nơi cựu tổng thống xoay quanh lời phàn nàn rằng 'Trung Quốc không còn tôn trọng Hoa Kỳ nữa'."

Baragona cũng lưu ý rằng "bên cạnh việc khẳng định rằng ông ấy sẽ ngăn Nga xâm lược Ukraine bằng cách thực hiện một thỏa thuận để Nga 'tiếp quản một thứ gì đó', Trump cũng nói trong phần không được Fox phát sóng rằng 'rất nhiều người đang chết nhiều hơn con số đã báo cáo' trong khi nhắc lại điều này 'sẽ không bao giờ xảy ra' dưới sự giám sát của Trump."

TIN VN. Hai thánh giá hơn trăm tuổi ở Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được mang sang Bỉ phục chế.

TIN VN. Google quan tâm đến việc chuyển dần dây chuyền sản xuất một số thiết bị sang Việt Nam

HỎI 1:

HỎI 2:

----cho biết California sẽ không còn kinh doanh với hãng dược Walgreens sau khi hãng này nhượng bộ áp lực Cộng Hòa và không còn phân phối thuốc phá thai cho bệnh nhân ở 20 tiểu bang. “California sẽ không kinh doanh với @walgreens—hoặc bất kỳ công ty nào thu mình lại trước những kẻ cực đoan và khiến tính mạng của phụ nữ gặp rủi ro,” Newsom đã tweet hôm thứ Ba. "Xong rồi."Walgreens xác nhận hôm thứ Sáu rằng họ đã bỏ kế hoạch gửi thuốc mifepristone cho phụ nữ trên khắp đất nước sau khi bị cảnh báo trong một lá thư từ 20 luật sư Cộng Hòa rằng nó có thể vi phạm luật tiểu bang và liên bang. “Chúng tôi dự định trở thành một nhà thuốc được chứng nhận và sẽ chỉ phân phối Mifepristone ở những khu vực tài phán hợp pháp và khả thi về mặt hoạt động,” công ty cho biết trong một tuyên bố.----Thái Lan kết án 2 năm tù hôm thứ Ba vì bán lịch có tranh biếm họa vịt vàng mà tòa cho là đã chế nhạo quốc vương Thái Lan, theo tin từ một nhóm trợ giúp pháp lý cho biết. Tòa Hình sự Bangkok phán quyết rằng lịch năm 2021 có hình ảnh những con vịt vàng trong tư thế giống và chế giễu Vua Maha Vajiralongkorn của Thái Lan, làm giảm uy tín của vua, theo nhóm Luật sư Nhân quyền Thái Lan cho biết. Vịt cao su màu vàng từng là biểu tượng của phong trào biểu tình ủng hộ dân chủ ở Thái Lan.Tòa tuyên bố rằng 6 hình minh họa trong lịch được thực hiện để chế nhạo nhà vua. Nhóm trợ giúp pháp lý cho biết bị cáo 26 tuổi, được xác định bằng nghệ danh Ton Mai, đã được giảm án xuống còn hai năm vì hợp tác với tòa án. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Tư yêu cầu chính quyền Thái Lan “hủy bỏ bản án và nhanh chóng trả tự do cho Narathorn Chotmankongsin.”----hôm thứ Tư kêu gọi kỹ nghệ quân sự của TQ hãy làm việc để thúc đẩy chiến lược và khả năng quốc phòng của quốc gia. Tại cuộc họp với Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) và Cảnh sát Vũ trang Nhân dân (PAP), Tập chỉ ra rằng TQ phải cải thiện "một cách có hệ thống" khả năng "giải quyết rủi ro chiến lược", "duy trì các lợi ích chiến lược" và "đạt được mục tiêu chiến lược." Ông nói,c tăng cường khả năng bảo vệ an ninh quốc gia của đất nước là "cần thiết". Đầu tháng này, Trung Quốc đã công bố kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng thêm 7,2% vào năm 2023.----ứ Tư 8/3/2023 xác nhận rằng họ đã khám xét một con tàu liên quan đến vụ nổ làm hư hại đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream của Nga. Cuộc khám xét diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20/1/2023 do nghi rằng con tàu này có thể đã chở chất nổ để phá hủy các bộ phận của đường ống hồi tháng 9/2022, theo các quan chức Đức, đồng thời thêm rằng “danh tính của thủ phạm và động cơ của họ là chủ đề của các cuộc điều tra đang diễn ra."Hôm Thứ Ba, nhiều cơ quan truyền thông Đức đã đưa tin rằng con tàu đã được thuê bởi một công ty có trụ sở tại Ba Lan thuộc sở hữu của người Ukraine. Cảnh sát Đức đã xác định rằng con tàu khởi hành từ hải sảng Rostock (Đức) vào ngày 6 tháng 9/2022 và nó đã có mặt tại khu vực xảy ra vụ nổ. Họ cũng tìm thấy dấu vết của chất nổ trên tàu.----Reznikov nhấn mạnh hôm thứ Tư rằng Ukraine không chịu trách nhiệm về thiệt hại vật chất gây ra cho đường truyền khí đốt Nord Stream. Bình luận của Reznikov được đưa ra để đáp lại báo cáo rằng các quan chức Hoa Kỳ phát hiện ra một nhóm thân Ukraine có thể đã chủ mưu phá hoại các hoạt động của đường ống do Nga sản xuất. Bộ trưởng đã nói như thế với các phóng viên trước cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng Liên Âu tại Stockholm.----u Josep Borrell hôm thứ Tư đã trả lời với thái độ hoài nghi đối với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov về yêu cầu các hệ thống phòng không cũng như xe bọc thép và xe tăng."Nếu các nước thành viên sẵn sàng cung cấp nhiều hơn, thì chúng tôi sẽ có nó. Nhưng hôm nay, chúng ta hãy thực tế và thực dụng. Đừng thảo luận về vô hạn, hãy thảo luận về điều có thể được thông qua ngày hôm nay", Borrell nói khi đến một cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng Liên Âu tại Stockholm. “Tiền không từ trên trời rơi xuống,” Borrell nhấn mạnh. Trước đó, Reznikov nói với các phóng viên cũng ở Stockholm rằng đề xuất 1,1 tỷ euro để mua đạn pháo sẽ không đủ, đồng thời nói thêm rằng Ukraine cần ít nhất gấp 4 lần con số đó.----von der Leyen hôm thứ Ba bày tỏ sự ủng hộ của Liên Âu đối với Ukraine, nhấn mạnh rằng mục tiêu của khối trong năm nay là huấn luyện 30.000 quân nhân Ukraine: "Cho đến nay, Liên Âu đã chuyển giao các thiết bị quân sự trị giá 12 tỷ euro, song song với đó, chúng tôi sẽ tiếp tục huấn luyện các binh sĩ Ukraine." Nói tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, bà von der Leyen cho biết: "Chúng tôi cũng đã liên kết chặt chẽ với các gói trừng phạt liên tiếp chống lại Nga cùng với các đối tác G7 của chúng tôi. Các biện pháp trừng phạt đang cắn sâu và mạnh."----ương ở phía bắc Cairo khi một đoàn tàu chở khách đâm vào sân ga và trật bánh, theo Bộ Y tế Ai Cập cho biết vào sáng sớm thứ Tư. Bộ Y tế cho biết trong một tuyên bố rằng 18 hành khách đã được đưa đến Bệnh viện Chuyên khoa Qayoub và ba người khác đến Trung tâm Từ thiện Trung tâm. Hai người khác đã được chuyển đến Bệnh viện Viện Nasser ở Cairo.----ch, đã tuyên bố hữu thệ rằng ông tin rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 diễn ra tự do, công bằng và không hề bị đánh cắp [như Trump và đài Fox của ông bịa đặt], theo hồ sơ tòa công bố hôm thứ Ba 7/3/2023 trong vụ kiện từ công ty máy bỏ phiếu Dominion chống lại đài Fox News làm loa kèn cho Trump nói rằng bầu cử 2020 là gian lận. Trong một cuộc thẩm vấn có tuyên thệ vào tháng 1/2023 bởi các luật sư của Công ty làm máy bầu phiếu Dominion, Murdoch đã được hỏi: "Ông có tin rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 là tự do và công bằng không?" "Có," Murdoch trả lời, theo một bản ghi. Sau đó, Murdoch nói tiếp: “Cuộc bầu cử không bị đánh cắp."Dominion đang kiện Fox News với số tiền 1,6 tỷ đô la, nói rằng đài này đã làm tê liệt hoạt động kinh doanh của công ty bằng cách phát đi những tuyên bố sai sự thật từ Trump rằng Dominion đã lật ngược phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden trong cuộc bầu cử năm 2020, AP đưa tin. Các quan chức bầu cử liên bang và tiểu bang, các cuộc rà soát toàn diện ở các bang chiến trường và cả Bộ Trưởng Tư Pháp của Trump không phát hiện thấy gian lận phổ biến nào có thể thay đổi kết quả của cuộc bầu cử năm 2020. Họ cũng không phát hiện ra bất kỳ bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy cuộc bỏ phiếu đã bị đánh cắp. Các cáo buộc gian lận của Trump cũng đã bị hàng chục tòa án bác bỏ hoàn toàn, bao gồm cả các thẩm phán do ông bổ nhiệm.Trong lời khai được công bố hồi tháng trước, Murdoch cho biết ông ước mong Fox lẽ ra phải mạnh mẽ hơn trong việc bác bỏ những tuyên bố bịa đặt của Trump, điều này đã khiến Trump phản ứng giận dữ.----n Hoa Kỳ Mike Gallagher nói hôm thứ Ba rằng kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng thêm 7,2% vào năm 2023 của Trung Quốc cho thấy chủ tịch Tập Cận Bình "rất nghiêm túc về việc xâm lược Đài Loan. Mỹ và các đồng minh cần triển khai sức mạnh cứng rắn để bảo vệ Đài Loan và ngăn chặn một cuộc xâm lược trước khi quá muộn, bao gồm cả việc cung cấp cho Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương các nguồn lực cần thiết, nhanh chóng giải quyết các tồn đọng bán vũ khí cho Đài Loan."----ơi nào tại Hoa Kỳ tốt nhất cho phụ nữ sinh sống? Công ty tài chánh WalletHub đã xem xét hơn hai chục chỉ số cho tất cả 50 tiểu bang và thủ đô DC theo hai hạng mục chính: phúc lợi xã hội và kinh tế của phụ nữ (nghĩa là các yếu tố như thu nhập trung bình, tỷ lệ thất nghiệp và an ninh công việc, như cũng như sự thân thiện với các bà mẹ đang đi làm) và chăm sóc sức khỏe và an toàn cho phụ nữ, xem xét mọi thứ từ tỷ lệ trầm cảm và tự tử, sự thân thiện với trẻ nhỏ và chăm sóc sức khỏe phòng ngừa cho đến các chính sách và khả năng tiếp cận phá thai. Vermont nổi lên đầu danh sách của WalletHub, trong khi Oklahoma hạng bét.Các tiểu bang tốt nhất cho phụ nữ:1. Vermont2. New York3. Massachusetts4. Minnesota5. Connecticut6. Thủ đô Washington, DC7. Washington8. Rhode Island9. Hawaii10. New JerseyTiểu bang tệ hại nhất cho phụ nữ:42. Idaho43. West Virginia44. Texas45. South Carolina46. Georgia47. Alabama48. Arkansas49. Louisiana50. Mississippi51. Oklahoma----coronavirus đối với tất cả những người đến từ Trung Quốc ngay sau ngày 10 tháng 3/2023, theo báo Washington Post hôm thứ Ba. Quyết định miễn xét nghiệm, được đưa ra khi số ca mắc COVID-19 mới ở Trung Quốc đánh dấu sự sụt giảm đều đặn. Chính phủ Mỹ đã áp dụng biện pháp này từ ngày 5 tháng 1/2023 để đáp trả quyết định bất ngờ của Bắc Kinh về việc hủy bỏ các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt, dẫn đến sự gia tăng lớn các ca nhiễm COVID-19 và khiến các cơ quan chức năng trên toàn thế giới thực hiện các hạn chế đi lại từ Trung Quốc.----rre nói hôm thứ Ba trong một cuộc họp báo rằng lập trường của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc vẫn như cũ và tập trung vào "cạnh tranh, không phải xung đột. Chúng tôi tin rằng chúng tôi đã chuẩn bị tốt để vượt qua Trung Quốc và bảo vệ an ninh quốc gia của mình.” Bà nói như thế khi trả lời câu hỏi về khả năng Chiến tranh Lạnh với Trung Quốc biến thành “chiến tranh nóng”. Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Qin Gang đã chỉ trích Mỹ và "sự cuồng loạn" của nước này vì điều mà ông mô tả là làm xấu đi quan hệ giữa hai nước.----Theo Báo Tiền Phong. Ngày 8/3, Tổng giáo phận Sài Gòn cho biết, hai Thánh giá 127 tuổi, cao gần 4 m, ngang hơn 1,8 m, nặng 1.200 kg đặt trên đỉnh tháp chuông Nhà thờ Đức Bà, quận 1 vừa được tháo dỡ để đưa sang Bỉ phục chế. Buổi tháo dỡ dưới sự hướng dẫn của ông Mark Willems - Giám đốc kỹ thuật dự án trùng tu Nhà thờ Đức Bà và ông Ghislain Claerbout - chuyên gia cao cấp về kết cấu và trùng tu của Tập đoàn Monument, Bỉ. Các kỹ sư, công nhân đã dùng máy móc đưa hai Thánh giá xuống từ độ cao hơn 57 m.----. Theo Báo Nhịp Sống Thị Trường. Mới đây, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã có buổi làm việc với ông Darren Ward, Giám đốc cấp cao về nguồn cung ứng toàn cầu của Tập đoàn Google đang có chuyến công tác tại Việt Nam để tìm hiểu về khả năng mở rộng chuỗi cung ứng các sản phẩm công nghệ của Google. Giám đốc này cho biết, Google hiện quan tâm đến việc chuyển dần dây chuyền sản xuất một số thiết bị sang Việt Nam, vì vậy rất quan tâm đến các chính sách của Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thuế.----Khảo sát cho Ngày Quốc tế Phụ nữ: Có tới 68% đồng ý là đang có bất bình đẳng nam nữ?ĐÁP 1: Đúng thế. Ipsos công bố một cuộc nghiên cứu toàn cầu mới được thực hiện ở 32 quốc gia với sự cộng tác của Global Institute for Women’s Leadership (Viện Lãnh đạo Phụ nữ Toàn cầu) tại Đại học King's College London nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ.. Có tới 7/10 (68%) đồng ý rằng hiện có sự bất bình đẳng giữa nam và nữ về các quyền xã hội, chính trị và/hoặc kinh tế ở quốc gia của họ, giảm nhẹ so với năm 2017.. Có tới 3/5 (62%) đồng ý rằng họ có thể thực hiện những hành động để giúp thúc đẩy bình đẳng, với tỷ lệ tương tự (56%) cho biết họ đã thực hiện ít nhất một hành động trong năm qua. Nhưng cũng có bằng chứng về những rào cản, với hơn 1/3 (37%) cảm thấy sợ hãi khi lên tiếng vì quyền của phụ nữ vì những điều có thể xảy ra với họ – cao hơn so với năm 2017.Chi tiết:----Hơn 36% phụ nữ đi làm từng bị bình luận về ngoại hình tại sở làm?ĐÁP 2: Theo Báo Nam Hàn là thế. Một cuộc khảo sát cho thấy hôm thứ Ba rằng hơn 36 phần trăm phụ nữ đi làm đã phải chịu những bình luận không mong muốn về ngoại hình của họ tại nơi làm việc, cho thấy phụ nữ thường xuyên phải đối mặt với bạo lực giới tính tại nơi làm việc hơn nam giới.Chi tiết: