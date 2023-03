- Tổng thống Joe Biden ca ngợi đang xây khắp Hoa Kỳ nhiều nhà máy chip, xe điện (EV) và pin xe điện, nghĩa là việc làm lương cao. - Trong hội nghị Cộng Hòa CPAC, Nikki Haley (cựu thống đốc South Carolina bây giờ là một ứng cử viên Tổng Thống) kêu gọi "kiểm tra năng lực" các chính khách trên 75 tuổi (ám chỉ Trump). - Anh: giao chiến dữ dội ở thị trấn Bakhmut, trong 36 giờ qua, có 2 cây cầu bị phá s

Khoảng 6.000 lính Mỹ cùng với nhiều ngàn chiến binh Thái Lan và Nam Hàn tập trận chung trên một bãi biển ở Thái Lan hôm thứ Sáu.

- Tổng thống Joe Biden ca ngợi đang xây khắp Hoa Kỳ nhiều nhà máy chip, xe điện (EV) và pin xe điện, nghĩa là việc làm lương cao.

- Trong hội nghị Cộng Hòa CPAC, Nikki Haley (cựu thống đốc South Carolina bây giờ là một ứng cử viên Tổng Thống) kêu gọi "kiểm tra năng lực" các chính khách trên 75 tuổi (ám chỉ Trump).

- Anh: giao chiến dữ dội ở thị trấn Bakhmut, trong 36 giờ qua, có 2 cây cầu bị phá sập, đường tiếp tế cho quân Ukraine bị siết lại.

- Ukraine: 152.190 lính Nga đã chết. Và có 820 lính Nga chết trong 24 giờ qua.

- Ukraine xin Liên Âu cấp 250.000 quả đạn pháo mỗi tháng vì nhu cầu chiến trường.

- Ukraine được cho làm thủ tục gia nhập Liên Âu năm nay.

- Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm miền nam Ukraine, nghe tình hình tuyến đầu.

- Zelensky: đã ghi được và sẽ truy tố hơn 70.000 tội ác chiến tranh của quân Nga ở Ukraine, từ phòng tra tấn, hiếp dâm trẻ em tới xử bắn tập thể.

- Ukraine: Ukraine sẽ có 2 hoặc 3 loại phi cơ chiến đấu, với một trong số chúng sẽ trở thành loại phi cơ chính cho quân đội Ukraine.

- Nhật từ năm 2027 sẽ sản xuất phi đạn mới có khả năng bắn rớt các hỏa tiễn và các vũ khí siêu thanh

- Nhà khoa học Nga trong nhóm chế tạo vaccine Sputnik V chống coronavirus bị siết cổ chết.

- TNS Dan Sullivan cảnh báo rằng nếu TQ chiếm Đài Loan. kinh tế toàn cầu có thể thiệt hại 2,5 nghìn tỷ đô la Mỹ mỗi năm

- Mỹ: Hoa Kỳ "rất muốn thấy" Trung Quốc giúp đỡ Ukraine về khả năng tự vệ và lên án Nga về tội xâm lược

- Ukraine bắt linh mục chính tòa của Nhà thờ Chính thống Ukraine vì làm gián điệp cho Nga

- Zelensky: Putin cùng với thủ hạ phải bị truy tố vì tất cả những gì họ đã làm.

- Bộ Trưởng Tư Pháp Mỹ tới Ukraine, nói Mỹ quyết tâm bắt Nga phải chịu trách nhiệm về những tội ác gây ra trong cuộc xâm lược

- Một phụ nữ Ba Lan ca ngợi Putin và cuộc xâm lược ở Ukraine bị bắt, truy tố

- Luật sư của Trump xin tòa ngăn, không cho nghe đoạn ghi âm Trump khoe sờ soạng trong vụ cô E. Jean Carroll kiẹn Trump tội phỉ báng.

- Trump xin tòa hoãn 6 tháng trong vụ New York kiện Trump Organization, Trump và 3 con gian lận tài chánh

- Hai tổ chức yêu cầu FEC điều tra Fox Corp. và ban vận động tranh cử 2020 của Trump vì phạm luật tài chính tranh cử.

- Một vết thương nơi da được lấy ra khỏi ngực của Joe Biden hồi tháng trước là một dạng ung thư da phổ biến

- Cặp vợ chồng Cộng Hòa Kellyanne Conway và George Conway sắp ly dị sau 22 năm bên nhau, chỉ vì Trump

- Trump chúc mừng cô Kellyanne Conway (cực kỳ MAGA) sắp ly hôn chồng (chống MAGA).

- Xây tuyến xe lửa cao tốc từ Los Angeles tới Las Vegas sẽ tạo ra gần 35.000 việc làm, thu về hơn 10 tỷ đô la

- California đã gia hạn thời hạn nộp thuế tiểu bang đến ngày 16/10/2023 đối với các quận bị bão, có Los Angeles, Quận Cam, Santa Clara

- Tình trạng tài chính tốt nhất Hoa Kỳ: thủ đô DC, San Francisco, Irvine, Los Angeles, Fresno, Long Beach

- TIN VN. Từ vụ bà Nguyễn Phương Hằng, Tướng Công an Tô Ân Xô khuyến cáo về phát ngôn trên mạng.

- TIN VN. Đo chỉ số hạnh phúc của công nhân: Trông chờ điều chỉnh lương tối thiểu!

- HỎI 1: Kinh tế Trung Quốc có thể sụp đổ trước năm 2030? ĐÁP 1: Có thể như thế.

- HỎI 2: Gần 70% người lái xe Hoa Kỳ lo ngại chuyện đi xe tự lái? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-4/3/2023) ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ca ngợi rằng, nhiều nhà máy chuyên thiết kế chip, xe điện (EV) và pin cho các loại xe này đang được xây dựng trên khắp Hoa Kỳ. Biden viết trên Twitter: "Điều đó có nghĩa là việc làm. Công việc được trả lương cao." Gần đây, Biden đã thông báo rằng Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (Công ty TNHH Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan - TSMC) sẽ đầu tư 40 tỷ USD vào nhà máy mới ở Arizona.

---- Nikki Haley (cựu thống đốc South Carolina bây giờ là một ứng cử viên Tổng Thống của Cộng hòa) đêm thứ Sáu đã tấn công Donald Trump về tuổi của ông - mà không nêu tên Trump - kêu gọi cử tri bảo thủ tại diễn đàn quốc gia bảo thủ CPAC hãy tin vào một "thế hệ lãnh đạo mới". Bà Haley chỉ trích gay gắt những thất bại của Cộng hòa trong các cuộc bầu cử gần đây, trong đó Trump, 76 tuổi, đã cố gắng đóng vai như vua. Haley, 51 tuổi, người được Trump mời hồi năm 2017 để làm đại sứ LHQ, là ứng cử viên đáng chú ý đầu tiên thách thức Trump cho ghế Tổng Thống. Nói trước CPAC trong đêm Thứ Sáu, bà kêu gọi "kiểm tra năng lực" cho các chính trị gia trên 75 tuổi. Trump dự kiến ​​sẽ lên sân khấu CPAC vào chiều thứ Bảy.

---- Phản ứng trước bản tin từ báo Page Six rằng cựu cố vấn Bạch Ốc Kellyanne Conway và chồng bà, luật sư bảo thủ George Conway (2 vợ chồng đều là Cộng Hòa, nhưng vợ bênh Trump và chồng chống Trump) đang chuẩn bị ly hôn, Donald Trump đêm Thứ Sáu đã nhảy vào cuộc vào tối thứ Sáu. Page Six đã đưa tin, cuộc hôn nhân của Conway đã tan vỡ bởi lòng trung thành của cô với Trump trong khi chồng cô chỉ trích Trump nhiều nhất.

Trump đã cân nhắc về sự ly hôn dự kiến và chúc mừng cô Kellyanne vào tối thứ Sáu bằng cách viết lên mạng Truth Social: "Xin chúc mừng Kellyanne Conway đã LY HÔN với người chồng lập dị của cô, ông Kellyanne Conway. Cuối cùng cũng được tự do, cô cuối cùng đã thoát khỏi con hải âu kinh tởm quanh cổ mình. Cô là một người tuyệt vời, và bây giờ sẽ được tự do sống theo cách mà cô xứng đáng... và đó sẽ là một cuộc sống tuyệt vời khi không có kẻ thua cuộc cực kỳ kém hấp dẫn bên cạnh cô!"

---- Nhật Bản đang lên kế hoạch sản xuất một loại phi đạn mới có khả năng bắn rớt các hỏa tiễn đạn đạo và các vũ khí siêu thanh khác vào năm 2027 để đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc, Nga và Bắc Hàn, với thử nghiệm sẽ bắt đầu năm nay 2023, theo tin Nikkei Asian Review hôm thứ Bảy. Phi đạn mới sẽ là loại hỏa tiễn đất-đối-không tầm trung Type-03, hay còn gọi là Chu-SAM, với nhu liệu (phần mềm) điều khiển được nâng cấp. Một phiên bản về cương liệu (phần cứng) được nâng cấp sẽ ra vào năm 2030. Phi đạn mới sẽ bố trí cho 14 đơn vị trên cả nước. Quần đảo Ryukyu gần Đài Loan dự kiến là 1 địa điểm cho nhiều loại vũ khí mới.

---- Nhà khoa học Nga Andrey Botikov trong nhóm chế tạo vaccine Sputnik V để chống coronavirus được tìm thấy đã chết trong căn hộ của ông ở Moscow, theo đài Nga RIA Novosti hôm 3/3/3023 dẫn tin riêng từ cảnh sát. Tin này viết rằng, một người thuê nhà 29 tuổi đã cãi nhau với chủ một căn hộ và đã dùng thắt lưng siết cổ chủ hộ đến chết. Người chủ căn hộ được báo cáo là Botikov. Nghi phạm đã thú nhận tội ác trong một cuộc thẩm vấn. Y đã bị truy tố và nếu bị kết án, y sẽ phải đối mặt với án tù 15 năm.

---- Ukraine xin Liên Âu cung cấp 250.000 quả đạn pháo mỗi tháng cho quân đội Ukraine vì nhu cầu chiến trường, theo báo Financial Times ngày 3/3. Báo này đã đọc một bức thư do Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov viết, rằng quân Ukraine "chỉ bắn 1/5 số đạn mà họ có thể" do nguồn cung bị hạn chế. Bộ trưởng viết rằng pháo binh đóng một "vai trò quan trọng trong việc xóa sổ sức mạnh quân sự của quân thù. Nếu chúng tôi không bị hạn chế về số lượng đạn pháo, thì chúng tôi có thể bắn số đạn pháo là 594.000 viên đại pháo mỗi tháng."

---- Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola hôm thứ Bảy cho phép Ukraine bắt đầu tiến trình gia nhập Liên Âu trong năm nay. "Tương lai của Ukraine là ở Liên Âu," Metsola nói, đồng thời nhắc đến tốc độ "ấn tượng" mà Verkhovna Rada (tức: Quốc Hội Ukraine) và chính phủ Ukraine đang tiến hành để thích ứng. Vào tháng 6/2022, bốn tháng sau khi Nga tấn công quân sự Ukraine, Brussels chính thức công nhận Kiev là ứng cử viên Liên Âu.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm thứ Bảy đã đến thăm chỉ huy của một đơn vị quân đội quốc gia đang đóng quân ở miền nam Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng, Shoigu "đã thị sát sở chỉ huy tiền phương của một trong những đội hình của quân khu phía đông ở hướng Nam Donetsk." Bộ trưởng đã nghe báo cáo từ chỉ huy và ban tham mưu về các trận giao chiến. Trong cuộc xâm lược Ukraine trong năm qua, các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu của Nga chỉ thực hiện các chuyến đi lẻ tẻ ra tiền tuyến.

---- Bộ Quốc phòng Anh trong bản tin cập nhật mới nhất cho biết thị trấn Bakhmut của Donbas miền đông Ukraine đang chịu "áp lực ngày càng nghiêm trọng" khi giao chiến ác liệt diễn ra trong và ngoài thành phố. "Ukraine đang củng cố khu vực bằng các đơn vị ưu tú", Bộ này cho biết, nói rằng trong vòng 36 giờ qua, 2 cây cầu quan trọng trong khu vực đã bị phá sập, trong đó có một cây cầu quan trọng nối thành phố với tuyến đường tiếp tế chính cuối cùng từ Bakhmut đến thành phố Chasiv Yar. Do vậy, các tuyến tiếp tế do Ukraine đang bị hạn chế.

----- Bộ tổng tham mưu quân lực Ukraine hôm thứ Bảy nói 152.190 lính Nga đã chết tại Ukraine kể từ khi Nga tổng xâm lăng từ tháng 2/2022. Và theo tin này, có 820 binh sĩ Nga đã chết trong 24 giờ qua. Trong ngày qua, Nga cũng bị cho mất thêm ít nhất 4 xe tăng, 10 xe bọc thép bảo vệ, 12 hệ thống pháo, 3 bệ phóng rocket, 1 máy bay, 5 máy bay không người lái cấp chiến thuật cùng 8 xe tải và xe chở dầu.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hơn 70.000 tội ác chiến tranh của Nga đã được ghi nhận trong năm qua kể từ khi Nga xâm lược toàn diện từ tháng 2/2022. Zelensky nói hôm thứ Sáu trong hội nghị pháp lý United for Justice rằng chưa biết về tất cả các tội ác chiến tranh đã xảy ra và họ không thể dự đoán có bao nhiêu tội ác sẽ được phát hiện sau khi Ukraine giải phóng lãnh thổ mà Nga đã chiếm đóng. Hội nghị tổ chức tại thành phố Lviv phía tây Ukraine và được thiết kế để tập trung vào việc buộc Nga phải chịu trách nhiệm về những tội ác chiến tranh mà nước này đã gây ra.

Zelensky đã đề cập đến các tội ác chiến tranh xảy ra ở Bucha, nơi xác bị đốt cháy và chất thành đống và những thường dân không vũ trang bị xử bắn ở làng Yahidne, nơi lính Nga biến tầng hầm của một trường học thành một “trại tập trung” và đã cưỡng hiếp hàng loạt cà người lớn và trẻ em. Ukraine đã tìm thấy các phòng tra tấn và mộ tập thể khi quân Ngabị đẩy lui ra khỏi nhiều thành phố. Người ta tìm thấy ít nhất 20 phòng tra tấn ở riêng vùng Kherson sau khi quân Ukraine tái chiếm nơi này.

---- Oleksii Reznikov, Bộ Trưởng Quốc Phòng Ukraine, nói: "Tôi chắc chắn rằng Ukraine sẽ có 2 hoặc 3 loại phi cơ chiến đấu, với một trong số chúng sẽ trở thành loại phi cơ chính (cho quân đội Ukraine). Điều đó phụ thuộc vào việc cái nào phù hợp nhất với Ukraine – cho các phi trường của chúng ta, cho các kỹ sư của chúng ta, cho việc bảo trì của chúng ta.”

Khi được nhắc về việc Thủ tướng Đức Olaf Scholz từ chối cung cấp phic ơ tấn công cho Ukraine, Reznikov nói: "Tôi có thể nhớ Đức đã từ chối cung cấp xe tăng cho Ukraine như thế nào. Bây giờ, đất nước mình có những xe tăng Leopard mà cá nhân tôi đã thử nghiệm. Chúng đến từ Đức."

Bộ trưởng nói thêm rằng ông tin rằng một liên minh sẽ được thành lập để cung cấp cho Ukraine các phi cơ chiến đấu, tương tự như xe tăng, qua đó Kyiv cuối cùng đã nhận được những chiếc Leopards của Đức làm xe tăng chiến đấu chính của mình, và cũng đang chờ chuyển giao những xe tăng Challengers của Anh, Abrams của Mỹ. và AMX của Pháp.

Trong khi đó, Slovakia đã thông báo rằng họ có thể chuyển các phi cơ chiến đấu MiG-29 (kiểu Nga) của mình cho Ukraine, trong khi Ba Lan cho biết họ sẵn sàng hành động trong một liên minh phi cơ chiến đấu rộng lớn hơn. Cuộc thảo luận về việc phương Tây cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine vẫn tiếp tục.

---- Một đặc vụ khác của Nga - hóa ra là một linh mục chính của Nhà thờ Thiên chúa Chính thống Ukraine (thuộc Giáo hội thượng phụ Moscow) - đã bị lộ thông qua các hoạt động gián điệp ở Sumy Oblast, theo lời Sở An ninh Ukraine (SBU) công bố vào ngày 3/3/2023. Vị linh mục trường của nhà thờ do Nga kiểm soát đã thu thập thông tin về việc bố trí quân đội Ukraine trong khu vực theo lệnh của Nga, theo Sở này cho biết.

SBU nói: "Đầu tiên, ông cố gắng xác định vị trí của các sở chỉ huy và kho chứa vũ khí pháo binh của Quân Lực Ukraine. Để làm điều này, ông đã đi vòng quanh khu vực biên giới và bí mật chụp ảnh và quay video về các cơ sở của Ukraine”.

Cơ quan này cho biết Nga đã sử dụng thông tin tình báo để tiến hành các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và pháo quy mô lớn vào khu vực, cũng như thực hiện các cuộc tấn công phá hoại. Đặc vụ Nga cũng thu thập dữ liệu cá nhân của các quan chức chính quyền địa phương và nhân viên thực thi pháp luật.

---- Tổng thống Ukraine Zelensky nói trong bài phát biểu buổi tối rằng Tổng thống Nga Putin cùng với các đồng minh Putin phải bị truy tố "vì tất cả những gì họ đã làm. Nhiệm vụ này là khôi phục công lý và đưa nhà nước khủng bố cùng những kẻ cầm đầu ra trước công lý. Công lý là không thể tránh khỏi. Chiến thắng của Ukraine là tất yếu."

Trong chuyến thăm tới thành phố Lviv phía tây Ukraine, Zelensky đã gặp Tổng Thống Latvia Egils Levits. Người đứng đầu nhà nước Latvia bày tỏ sự ủng hộ đối với việc thành lập tòa án chiến tranh để buộc Nga phải chịu trách nhiệm về "sự xâm lược" đối với Ukraine.

---- Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Merrick Garland đã có chuyến đi không báo trước tới thành phố Lviv của Ukraine. Ông giải thích rằng vì lý do an ninh, không có thông báo nào về chuyến thăm được đưa ra trước đó. Ông tiếp tục nói rằng tổng công tố Ukraine là người đã mời Garland đến thăm thành phố, nơi ông đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại "Hội nghị Thống nhất vì Công lý." Garland đã dự một số cuộc họp, nhắc lại rằng Mỹ quyết tâm "bắt Nga phải chịu trách nhiệm về những tội ác đã gây ra trong cuộc xâm lược vô cớ và vô cớ của nước này chống lại nước láng giềng có chủ quyền".

---- Điều phối viên về Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby nói với CNN hôm thứ Sáu rằng Hoa Kỳ "rất muốn thấy" Trung Quốc giúp đỡ Ukraine "về khả năng tự vệ. Ngoài ra, Mỹ muốn thấy Trung Quốc cùng với phần còn lại của thế giới lên án cuộc xâm lược này và đừng làm gì để giúp Nga tiếp tục xâm lấn trong cuộc chiến này." Khi đề cập đến câu hỏi về việc TQ gửi hỗ trợ quân sự sát thương cho Nga, quan chức Mỹ nhắc lại rằng Mỹ vẫn không tin rằng TQ đã "quyết định tiến tới" với điều đó, mặc dù TQ chưa công khai dẹp bỏ chuyện hỗ trợ Nga.

---- Một phụ nữ Ba Lan ca ngợi đã Vladimir Putin và cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine trong các bài đăng trên mạng xã hội đã bị đưa ra tòa xét xử tại thành phố Wrocław. Cô bị truyt ố vì công khai ca ngợi chiến tranh xâm lược, một tội ở Ba Lan có thể lãnh án tù lên đến 5 năm. Nhật báo Gazeta Wyborcza trích dẫn một trong những bài viết: “Sự thiếu liêm chính và thiếu sự thật trong chính phủ Ukraine cũng giống như ở Ba Lan, tôi tin vào chiến thắng của Nga và sự giúp đỡ của những người sắc tộc Slav chúng tôi. Cảm ơn trước và tôi đang cầu nguyện cho nước Nga. Tổng thống Putin đã lãnh đạo tất cả các quốc gia bị áp bức bởi chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Ngài trở thành người đứng đầu của tất cả chủng tộc người Slav. Có thể Ba Lan sẽ tự giải phóng mình khỏi những kẻ áp bức.”

Các bài cô ca ngợi Putin đăng từ ngày 25 tháng 2/2022 (một ngày sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine) đến ngày 12 tháng 5/2022 của Marzena T., 59 tuổi (giữ kín họ theo luật riêng tư của Ba Lan).

Trong phiên tòa tuần này, người phụ nữ đã không nhận tội, nói rằng cô đã viết như thế vì lo sợ cho con cái và vì chịu ảnh hưởng của thiền định (?). Thẩm phán chủ tọa vụ án, Artur Kosmala, đã ra lệnh kiểm tra tâm thần đối với bị cáo để xác định "tình trạng tỉnh táo hay điên khùng của cô có thể liên quan đến các bài viết bị cáo buộc".

---- Khoảng 6.000 lính Mỹ cùng với nhiều ngàn chiến binh Thái Lan và Nam Hàn tập trận chung trên một bãi biển ở Thái Lan hôm thứ Sáu. Năm nay là năm thứ 42, cuộc tập trận Cobra Gold quy tụ hàng nghìn lính từ Hoa Kỳ, Thái Lan và các quốc gia khác huấn luyện thường niên. Năm nay, lính Mỹ, Thái Lan và Nam Hàn tập trận đổ bộ chung gần một căn cứ hải quân ở phía đông Thái Lan, trong đó các phi cơ chiến đấu gào thét trên đầu và xe tăng gầm rú trên cát.

Bất trắc bất ngờ. Các quan chức Hoa Kỳ và Thái Lan cho biết hôm thứ Tư, Thiếu tá Quân đội Hoa Kỳ Andrew Cotter đã chết bất đắc kỳ tử trong khi tham gia tập trận quân sự Cobra Gold, một cuộc tập trận huấn luyện và phối hợp với Hoa Kỳ và nước chủ nhà Thái Lan với sự tham gia của 5 đồng minh lớn ở châu Á, với sự tham gia bổ sung của 23 quốc gia khác. Tổng cộng 10.000 lính từ khoảng 30 quốc gia tham dự.

Cotter là sĩ quan tác chiến cho Lữ đoàn Thunderbolt Pháo binh dã chiến số 17 trong Quân đoàn I của quân đội Hoa Kỳ, theo một tuyên bố từ nơi đơn vị thường đóng quân, Căn cứ chung Lewis-McChord ở tiểu bang Washington. Bản văn cho biết người ta thấy Cotter nằm chết bất động ở Lopburi, miền trung Thái Lan, tại một trong những nơi tập trận. Bản tin nói không có gì khả nghi trong cái chết này vì trước đó đã thấy Cotter có dấu hiệu kiệt sức.Hôm Thứ Sáu, các chiến binh từ Singapore, Indonesia, Malaysia, Nam Hàn và Nhật Bản cũng tham gia các cuộc tập trận bao gồm trên không, trên bộ và trên biển, đồng thời có một khóa học sinh tồn trong hiểm trở rừng núi sình lầy. Với khoảng 6.000 chiến binh, phái đoàn Hoa Kỳ đông hơn gấp 4 lần so với phái đoàn được gửi hồi năm 2022.----Sullivan (Cộng Hòa, AK) hôm thứ Năm 2/3/2023 cảnh báo rằng nếu Đài Loan rơi vào tay Trung Quốc, nền kinh tế toàn cầu có thể thiệt hại 2,5 nghìn tỷ đô la Mỹ mỗi năm, cho nên cần ủng hộ "STAND with Taiwan Act" ("Đạo luật ĐỨNG VỚI Đài Loan") để ngăn chặn. Sullivan nói tại một sự kiện do Viện Hudson tổ chức có nhan đề "A Test of Will: Why Taiwan Matters" ("Một thử nghiệm về ý chí: Tại sao Đài Loan lại quan trọng"), Sullivan nói thông tin được cung cấp trong bài lý luận của ông dựa trên một câu hỏi mà ông đã đặt ra cho các sở tình báo, các tổ chức tư vấn khác và các chỉ huy chiến đấu: "Thế giới sẽ như thế nào sau cuộc xâm lược thành công của CSTQ vào Đài Loan?"Sullivan nói Đài Loan sản xuất 92% sản phẩm bán dẫn tiên tiến nhất thế giới (most advanced semiconductors). “Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu ngành bán dẫn không chỉ bị loại bỏ mà còn bị CSTQ kiểm soát?” Ông nói Bộ Thương mại ước tính nền kinh tế Hoa Kỳ bị thiệt hại 240 tỷ đô la Mỹ do tình trạng thiếu nguồn cung chip cấp thấp do đại dịch gây ra.Dựa trên báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Sullivan cho biết nếu Đài Loan bị TQ xâm chiếm, sẽ tác động đến các hệ thống vũ khí tiên tiến của Mỹ như phi cơ chiến đấu F-35, radar và khả năng phòng thủ hỏa tiễn. Trích dẫn hồi ký của cựu Tổng thống Dwight D. Eisenhower, ông cho biết việc mất Đài Loan sẽ ảnh hưởng đến an ninh của Nhật Bản, Philippines, Thái Lan, Việt Nam và Okinawa.----chặn một đoạn ghi âm được đưa ra làm bằng chứng trong phiên tòa xét xử tội phỉ báng dự kiến diễn ra vào tháng tới. E. Jean Carroll, nghuyên là nhà văn chuyên mục của Elle, đã kiện Trump tội phỉ báng sau khi Trump phủ nhận việc cưỡng hiếp cô trong phòng thay đồ của một cửa hàng bách hóa vào những năm 1990s, muốn đưa vào làm bằng chứng đoạn video năm 2005 trong đó Trump khoe với người dẫn chương trình "Access Hollywood" Billy Bush về việc sờ soạng phụ nữ."Tôi thậm chí không chờ đợi," người ta nghe thấy Trump nói trong đoạn băng, được đưa ra ánh sáng trong cuộc đua tổng thống năm 2016. "Tôi bắt đầu hôn họ. Nó giống như một cục nam châm. Cứ hôn đi. Tôi thậm chí không chờ đợi. Và khi bạn là một ngôi sao, họ sẽ để bạn làm điều đó. Bạn có thể làm bất cứ điều gì, chộp các cô ngay hạ bộ, rồi bạn có thể làm bất cứ việc gì."Luật sư của Trump, Alina Habba, viết trong đơn gửi tòa án vào cuối ngày thứ Năm 2/3/2023 rằng cuốn băng "Access Hollywood" không có điểm đặc biệt nào trong vụ Carroll: "Hành vi được mô tả trên Đoạn băng, mà Bị cáo phủ nhận chưa từng thực sự xảy ra, được thực hiện mười năm sau khi sự kiện được cho là có chủ đích xảy ra và không phản ánh loại hành vi độc đáo và đặc biệt..." (ghi chú: ý luật sư nói rằng Trump nói vậy nhưng không làm vậy, nên không nên xem là bằng chứng).Luật sư của Carroll, Roberta Kaplan, nói rằng đoạn ghi âm [khoe chuyện sờ soạnh] là bằng chứng về một kiểu hành vi của Trump. Phiên tòa dự kiến bắt đầu vào ngày 25/4/2023, mặc dù một quyết định đang chờ xét tại tòa án ở Washington, D.C., có thể tạm dừng vụ án nếu xác định rằng Trump đang hành động với tư cách là tổng thống chính thức khi ông bác bỏ cáo buộc hiếp dâm của Carroll.----in trì hoãn khoảng 6 tháng trong vụ kiện gian lận dân sự do Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James (Dân Chủ) chống lại TRump Organization. Đề nghị của Trump, nếu được chấp thuận, có thể sẽ lùi phiên tòa xét xử Trump cho đến khi mùa bầu cử sơ bộ diễn ra sôi nổi vào những tháng đầu năm 2024. Hồ sơ tòa mới nộp cho thấy rằng Thẩm phán Arthur Engoron, người đang giám sát vụ án, đã nói với các bên trong một phiên tòa gần đây rằng phiên tòa sẽ bắt đầu như dự kiến vào ngày 2 tháng 10/2023 “bất chấp mọi sóng gió”.James đã đệ đơn kiện vào tháng 9/2022 cáo buộc Trump và công ty khai gian về giá trị tài sản trong nhiều năm để trốn thuế và tìm đầu tư. Hồ sơ nêu tên cựu tổng thống và ba người con trưởng thành của ông - Donald Trump Jr., Ivanka Trump và Eric Trump - cùng với một số đơn vị kinh doanh của gia đình là bị cáo và yêu cầu khoản phạt tài chính ước tính 250 triệu USD. Luật sư của Trump nói cần thêm thời gian để xem hàng triệu trang tài liệu và tiến hành phỏng vấn nhân chứng.----ban Bầu cử Liên bang (FEC) điều tra Fox Corp. và ban vận động tranh cử 2020 của Trump vì vi phạm luật tài chính tranh cử. Hôm thứ Sáu, Ủy ban End Citizens United PAC đã đệ đơn khiếu nại lên FEC nói rằng chủ tịch Rupert Murdoch của Fox Corp. đã vi phạm luật khi ông chia sẻ chiến lược tranh luận và quảng cáo tranh cử của Joe Biden với cố vấn Trump lúc đó là Jared Kushner.Việc trao đổi thông tin bí mật (giữa Fox News và phe Trump năm 2020) lần đầu tiên được công khai vào tuần này trong vụ kiện phỉ báng do công ty máy bầu phiếu Dominion chống lại Fox News và Fox Corp. đã được công khai, cũng như họ chia sẻ chiến lược tranh luận của Biden trong khi vận động năm 2020.End Citizens United PAC, một nhóm thúc đẩy cải cách tài chính cho chiến dịch, đã chia sẻ một bản sao đơn khiếu nại của mình với NBC News. Theo nhóm, hình phạt tối đa là 5 năm tù và phạt 200% giá trị đóng góp. Chủ tịch End Citizens United Tiffany Muller viết: “Hành động trắng trợn và ung dung của Fox Corporation là một đóng góp bị cấm của công ty. Ủy ban phải điều tra ngay lập tức.” Hồ sơ cho biết ban vận động tranh cử của Trump cũng đã vi phạm luật khi không tiết lộ khoản đóng góp bằng hiện vật.Tổ chức Media Matters for America cũng đã đệ đơn khiếu nại FEC hôm thứ Sáu chống lại hai thực thể, cáo buộc rằng công ty Fox Corp. đã thực hiện "đóng góp bằng hiện vật bất hợp pháp cho ban vận động của Trump [năm 2020]."---ợc lấy ra khỏi ngực của Tổng thống Joe Biden hồi tháng trước là basal cell carcinoma (ung thư biểu mô tế bào đáy - một dạng ung thư da phổ biến) theo lời bác sĩ của Biden cho biết hôm thứ Sáu, đồng thời nói thêm rằng không cần điều trị thêm. Bác sĩ Bạch Ốc Kevin O'Connor, từng là bác sĩ lâu năm của Biden, cho biết "tất cả các mô ung thư đã được cắt bỏ thành công" trong buổi khám sức khỏe định kỳ của tổng thống vào ngày 16/2/2023.Biden, 80 tuổi, được O'Connor coi là “khỏe mạnh, linh hoạt” và “phù hợp” với các trách nhiệm Tổng Thống trong cuộc kiểm tra thể chất đó, khi Biden chỉ còn vài tuần nữa là dự kiến tuyên bố tái tranh cử cho 2024. O'Connor cho biết vị trí cắt bỏ trên ngực của Biden đã "lành lặn tốt đẹp" và tổng thống sẽ tiếp tục kiểm tra da thường xuyên như một phần trong kế hoạch sức khỏe định kỳ của ông.----, chỉ vì nàng là CC (nhiệt tình MAGA) và chàng là CCC (chống MAGA). Cô Kellyanne Conway (cựu cố vấn của Trump) và chồng là George Conway được cho là đã kết thúc cuộc hôn nhân của họ sau 22 năm bên nhau. Đó là theo Page Six, đã trích dẫn các nguồn tin giấu tên vào cuối ngày thứ Sáu để khẳng định rằng cặp đôi đã cố gắng hàn gắn các xung khắc trong cuộc hôn nhân của họ, nhưng George bây giờ “chỉ muốn ra ngoài”. Cả hai hiện đã thuê luật sư để ly hôn, theo Page Six.Kết hôn từ năm 2001, mối quan hệ của cặp đôi thường xuyên gây chú ý trong thời gian Kellyanne ở Bạch Ốc, khi chồng cô thường xuyên chỉ trích Trump một cách công khai. Trong cuốn hồi ký năm 2022 của mình, bản thân cô Kellyanne đã ám chỉ về một số xích mích trong cuộc hôn nhân do quan điểm chính trị của họ, lưu ý rằng Ivanka Trump thậm chí đã từng đề nghị tìm bác sĩ tâm lý cố vấn về liệu pháp hôn nhân.Hồi tháng 8/2022, con gái của hai gnười là cô Claudia Conway, đã công khai tuyên bố là người đồng tính trên mạng xã hội. Trong một số video TikTok do Radar phát hiện, Claudia, lúc đó 17 tuổi, đã trình làng cô bạn gái Valentina Olson, một ca sĩ kiêm nhạc sĩ, “Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi là một phần của cộng đồng LGBTQ và đây là người bạn thân nhất của tôi, Valentina, cô ấy là một đồng minh!” Và cô Claudia đã làm hàng loạt video chỉ trích Trump công khai về nhiều vấn đề.

---- Việc xây tuyến xe lửa cao tốc sẽ vận chuyển cư dân Nam California (hiểu là Los Angeles, không phải Quận Cam) tới Las Vegas sẽ bắt đầu trong năm 2023 sau khi Brightline, công ty đứng sau dự án, ký một thỏa thuận với liên minh các liên đoàn lao động lớn. Liên minh High-Speed Rail Labor Coalition bao gồm “13 công đoàn đường sắt đại diện cho hơn 160.000 công nhân đường sắt vận chuyển hàng hóa, khu vực, đi lại và hành khách ở Hoa Kỳ. Người Mỹ muốn có xe lửa cao tốc, và Brightline West và Liên minh HSRLC sẽ cung cấp,” theo bản thông cáo của Liên minh.

Dự án xe lửa cao tốc sẽ hoàn thành vào năm 2026 hoặc 2027, dài 218 dặm sẽ kết nối Nam California (San Bernadino, L:os Angeles) với Las Vegas. Các đoàn tàu sẽ có thể đạt tốc độ 200 dặm/giờ và sẽ là một hệ thống hoàn toàn không có khí thải độc hại như xe hơi. Khoản đầu tư 10 tỷ USD cũng sẽ mang lại lợi ích kinh tế, sẽ tạo ra gần 35.000 việc làm, thu về hơn 10 tỷ đô la tài chính và tạo ra 1.000 việc làm vĩnh viễn sau khi dự án xe lửa cao tốc hoàn thành.

---- California đã gia hạn thời hạn nộp thuế tiểu bang đến ngày 16/10/2023 đối với các khu vực bị ảnh hưởng bởi một loạt cơn bão mùa đông mạnh. Việc gia hạn phù hợp California với Sở Thuế IRS, tuần trước đã gia hạn thời hạn nộp thuế liên bang đến ngày 16/10 cho các khu vực bị ảnh hưởng bão.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các quận của California đủ điều kiện được nới hạn khai thuế cả thuế tiểu bang và thuế liên bang: các quận Alameda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra Costa, Del Norte, El Dorado, Fresno, Glenn, Humboldt, Inyo, Kings, Lake, Los Angeles, Madera, Marin, Mariposa, Mendocino, Merced, Mono, Monterey, Napa, Nevada, Quận Cam, Placer, Riverside, Sacramento, San Benito, San Bernardino, San Diego, San Francisco, San Joaquin, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz, Siskiyou, Solano, Sonoma, Stanislaus, Sutter, Tehama, Trinity, Tulare, Tuolumne, Ventura, Yolo, Yuba.

---- Một thành phố ở Quận Cam có tình trạng tài chính tốt nhất, theo một nhóm giám sát tài chính phi lợi nhuận của chính phủ. Truth in Accounting đã xếp hạng thành phố Irvine ở vị trí "hạng 3 toàn quốc" về điều kiện tài chính, trong số 75 thành phố đông dân nhất Hoa Kỳ! Báo cáo lưu ý rằng Irvine "có sẵn 550,1 triệu đô la để thanh toán các hóa đơn trong tương lai." Kết quả thặng dư là $5,400 cho mỗi người nộp thuế tại Irvine.

Đứng thứ nhì Hoa Kỳ là thành phố San Francisco ở Bắc California. Thành phố San Francisco có sẵn 2,1 tỷ đô la để thanh toán các hóa đơn trong tương lai. Khoản thặng dư này tương đương với $7,700 cho mỗi người đóng thuế của thành phố. Thành phố đứng đầu về tình hình tài chính là thủ đô Washington DC. Đứng thứ 4 Hoa Kỳ về thặng dư tài chính là thành phố Los Angeles, thứ 5 là Fresno, thứ 6 là Long Beach. Nghĩa là, trong 5 vị trí cao nhất, có 5 thành phố ở California.

---- TIN VN. Từ vụ bà Nguyễn Phương Hằng, Tướng Công an Tô Ân Xô khuyến cáo về phát ngôn trên mạng: tự do ngôn luận nhưng chỉ nên chia sẻ thông tin chính thống (để làm loa kèn). Theo Báo Tiền Phong. Ngày 3/3, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, phóng viên đề cập đến việc Công an TP. HCM đã khởi tố thêm một số bị can trong vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng. Vậy cơ quan công an có khuyến cáo gì về những bài học rút ra sau vụ việc này, nhất là phát ngôn thế nào để không vi phạm pháp luật trên mạng? Trả lời câu hỏi, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, những nội dung liên quan đến vụ việc trên “không có gì mới”. Theo ông Xô, mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận và các quyền tự do dân chủ khác được pháp luật đảm bảo. Trung tướng Xô cũng khuyên rằng, công dân chỉ nên chia sẻ những thông tin chính thống, có nguồn tin cậy, đồng thời có hành vi ứng xử phù hợp với đạo đức, truyền thống văn hóa của dân tộc, không sử dụng những ngôn ngữ gây hằn thù, kích động, bạo lực. (Tự do ngôn luận để chỉ nên chia sẻ thông tin chính thống? Nghĩa là tự do làm loa kèn, lặp lại báo nhà nước.)

---- TIN VN. Đo chỉ số hạnh phúc của công nhân: Trông chờ điều chỉnh lương tối thiểu! Theo Báo Dân Trí. Trong số 6.000 công nhân, người lao động, có 54% số người tham gia khảo sát nêu mong muốn nhà nước kịp thời điều chỉnh tiền lương tối thiểu. Qua điều tra, khảo sát khoảng 6.000 đoàn viên công đoàn thuộc 16 tỉnh, ngành, Viện Công nhân Công đoàn cho biết, công nhân lao động mong muốn nghỉ theo chế độ, nghỉ hằng năm có hưởng lương, phúc lợi tập thể chiếm 64% số người được khảo sát. Về những yếu tố liên quan đến tiền lương, điều kiện lao động, quan hệ lao động và an sinh xã hội, có 64% công nhân mong có chế độ trợ cấp, phụ cấp, tiền thưởng đầy đủ. Bên cạnh đó, đa số công nhân cũng muốn được tham gia đối thoại, thương lượng tập thể để bảo vệ quyền, lợi ích của mình (chiếm 54%). Đặc biệt, 54% số công nhân được khảo sát mong muốn nhà nước kịp thời điều chỉnh tiền lương tối thiểu.

---- HỎI 1: Kinh tế Trung Quốc có thể sụp đổ trước năm 2030?

ĐÁP 1: Có thể như thế. Trung Quốc đối mặt với sự sụp đổ kinh tế trước năm 2030: đó là nhận xét của Peter Zeihan. Nhà phân tích và tư vấn địa chính trị Peter Zeihan đã thảo luận về bối cảnh kinh tế, nhân khẩu học và chính trị ở Đông Á với Taiwan News vào đầu tháng 2/2023.

Zeihan, người gần đây đã xuất bản cuốn sách thứ ba của mình, "The End of the World is Just the Beginning: Mapping the Collapse of Globalization" ("Ngày tận thế chỉ mới bắt đầu: Lập bản đồ về sự sụp đổ của toàn cầu hóa"), đã nói rất nhiều về các xu hướng nhân khẩu học có thể thay đổi hoàn toàn các xã hội trên toàn cầu trong thập niên tới.

Trong phần một của cuộc phỏng vấn, Zeihan đã nói khá dài về cuộc khủng hoảng nhân khẩu học đang ảnh hưởng đến Trung Quốc. Dựa trên phân tích của ông, Trung Quốc đang trên bờ vực sụp đổ kinh tế vì nước này không có đủ mức tăng trưởng dân số để duy trì sinh kế kinh tế của chính mình.

Như Zeihan giải thích, mức độ nghiêm trọng của sự sụp đổ nhân khẩu học của Trung Quốc là kết quả của chính sách một con của Bắc Kinh, được ban hành vào năm 1980 và có hiệu lực cho đến năm 2015. Trung Quốc rất có thể “đã vượt qua đỉnh cao về dân số 15 năm trước và chúng ta đang nhìn thấy viễn ảnh giải thể Trung Quốc với tư cách là một thực thể kinh tế trước cuối thập niên này,” theo lời Zeihan nói.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4819568

---- HỎI 2: Gần 70% người lái xe Hoa Kỳ lo ngại chuyện đi xe tự lái?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc thăm dò mới từ Hiệp hội American Automobile Association (AAA), gần 70% người lái xe lo lắng về việc sử dụng xe hơi tự lái. Cuộc thăm dò của AAA công bố hôm thứ Năm cho thấy 68% số người được hỏi cho biết họ sợ các xe tự lái hoàn toàn, tăng so với tỷ lệ 55% nói như vậy trong cuộc thăm dò của hiệp hội năm ngoái. Mức tăng 13 điểm phần trăm là mức tăng lớn nhất kể từ năm 2020, mặc dù phương pháp thu thập dữ liệu cho cuộc thăm dò của nhóm đã thay đổi vào năm 2021.

Greg Brannon, giám đốc nghiên cứu về xe hơi của AAA, cho biết trong một thông cáo: “Chúng tôi không ngờ niềm tin lại sụt giảm nghiêm trọng như vậy so với những năm trước. Mặc dù với số lượng lớn các vụ tai nạn xảy ra do quá phụ thuộc vào các công nghệ xe hiện tại, điều này không hoàn toàn đáng ngạc nhiên.”

Tỷ lệ những người cho biết họ tin tưởng vào xe tự lái đã giảm từ 30% năm ngoái xuống còn 23% trong năm nay, trong khi 9% nói rằng họ không chắc chắn trong năm nay.

Chi tiết:

https://thehill.com/policy/technology/3881883-nearly-70-percent-of-motorists-nervous-about-self-driving-cars-aaa-survey/

----