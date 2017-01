Sau khi nhiều bệnh viện báo nguy rằng thiếu thuốc chữa bệnh, Bộ Y Tế nói rằng không hề thiếu... Câu chuyện rất là khó hiểu, vì nhiều bệnh viện kêu chớ không phải là cá biệt. Trong khi đó, bệnh ung thư vẫn là nan đề.Bản tin VietnamNet hôm 20/1/2017 ghi rằng: Nhiều bệnh viện lớn 'kêu cứu' vì thiếu thuốc...Chú ý, đó là bệnh viện lớn, không phải bệnh viện nhỏ...Bản tin nói rằng các BV lớn như Chợ Rẫy, TƯ Quân đội 108… gửi văn bản "kêu cứu" lên Bộ Y tế vì không thể mua được thuốc giảm đau, gây mê.Cục phó Cục Quản lý dược Đỗ Văn Đông chiều nay cho biết, Cục đã nhận được văn bản.Theo phản ánh của các bệnh viện, tình trạng thiếu các thuốc thuộc diện kiểm soát đặc biệt (nhóm thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc) như giảm đau, gây mê… bắt đầu diễn ra từ giữa tháng 1.Do vậy, nhiều bệnh viện buộc phải dùng thuốc thay thế hoặc đi mượn lại của cơ sở y tế khác nhưng hết sức khó khăn.Câu hỏi nơi đây là, nghe kêu cứu như thế, Bộ Y Tế có thanh minh thanh nga gì không? Hình như có.Bản tin VOV cho biết rằng Bộ Y tế đã lên tiếng về lo ngại bệnh viện thiếu thuốc.Dĩ nhiên là trấn an...VOV viết rằng Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện có phương án dự trữ, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.Trước thông tin, một số bệnh viện đang thiếu thuốc giảm đau hoặc nhóm thuốc đặc biệt do phải chờ Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dược 2016 có hiệu lực, ngày 20/1, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có phản hồi về vấn đề này.Trong đó khẳng định, trong khi chờ Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dược 2016 có hiệu lực thì từ giữa năm ngoái, Nghị định của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh thuốc đã cho phép việc sản xuất, cung ứng thuốc vẫn được thực hiện theo quy định cũ...Thực tế ra sao? Các bệnh viện lớn than thở là thiếu thuôc.Thế là Bộ Y Tế trấn an là không thiếu thuốc.Phaả chăng Bộ Y Tế đã dùng liều thuốc trấn an qua văn thư giấy tờ?Trong khi đó, những ngày cận Tết vẫn có một nỗi lo... Bản tin BNews/TTXVN nêuc âu hỏi: Tỷ lệ mắc ung thư ở Việt Nam có cao nhất thế giới?Nhưng thống kê có đúng chăng?Bản tin nêu thống kê rằng trong 172 nước có khảo sát về ung thư thì tỷ lệ ung thư của Việt Nam xếp thứ 78, xếp ở nhóm 2.Ngày 17/1, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thanh Hương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phòng chống ung thư Quốc gia cho biết: “Theo số liệu ghi nhận ung thư của cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) thì tỷ lệ mắc ung thư ở Việt Nam thuộc nhóm trung bình thấp của thế giới”.TTXVN ghi rằng trong 172 nước có khảo sát về ung thư thì tỷ lệ ung thư của Việt Nam xếp thứ 78: Các nước có tỷ lệ ung thư cao từ thứ 1 đến thứ 50 được xếp vào nhóm 1; các nước có tỷ lệ ung thư từ thứ 51 đến 100 được xếp vào nhóm 2. Việt Nam nằm trong nhóm 2 chứ không phải là quốc gia có tỷ lệ ung thư cao thứ 2 trên thế giới.Theo số liệu thống kê trên toàn thế giới, thì cứ 100.000 nam giới sẽ có 205 trường hợp mới mắc bệnh ung thư. Tỷ lệ này ở Việt Nam là 173 trường hợp mới mắc/100.000 nam giới. Như vậy, tỷ lệ ung thư ở nam giới Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia đứng hàng thứ 3, có tỉ lệ mắc từ 135 – 178 trường hợp /100.000.Tương tự như vậy, ở nữ giới Việt Nam hàng năm có khoảng 114 trường hợp mới mắc ung thư trên 100.000 phụ nữ trong khi tỷ lệ này ở thế giới là 165 trường hợp mắc mới hàng năm. Như vậy, Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia đứng hàng thứ 4, có tỉ lệ mắc từ 112 – 140 trường hợp mới mắc/100.000 người.Nếu tính chung cả 2 giới tỉ lệ mới mắc hàng năm của Việt Nam là 140 trường hợp mới mắc trên 100.000 dân và của thế giới là 182 trường hợp mới mắc /100.000 dân và như vậy tỷ lệ này ở thế giới cao gấp 1,3 lần so với Việt Nam.Thực tế rằng, dân Việt Nam mình không tin vào thông kê nhà nước. Không lẽ dân VN mình ít bệnh ung thư như thống kê nói sao? Tại sao nhìn quanh khu phố lại thấy bệnh ung thư nhìn thế này?Tại sao nghi ngờ thống kê ung thư tô hồng? Bởi vì ai cũng nhớ câu ông Thiệu dặn dò: Đừng tin những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm...Thống kê ung thư có thiệt là không bị bóp méo chăng?