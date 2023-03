Tổng thống Biden nói ông sẽ đề cử Thứ trưởng lao động Julie Su làm Bộ trưởng lao động kế tiếp của mình, thayngười đương nhiệm sắp mãn nhiệm. Nếu Thượng viện xác nhận, Su sẽ là người Mỹ gốc Á (và là gốc Hoa) đầu tiên trong chính quyền Biden phục vụ trong Nội các ở cấp Bộ trưởng.

- Kể từ Thứ Tư 1/3/2023, hôm nay, khoảng 30 triệu người khắp Hoa Kỳ (kể cả California) sẽ bị cắt giảm trợ cấp thực phẩm SNAP.

- FBI từ tháng 6/2022 đã muốn ngưng điều tra hồ sơ mật Trump chôm vì sợ bị trả thù nguội, nhưng công tố nói có chứng cớ Trump còn giấu hồ sơ mật, nên phải bố ráp.

- Giám đốc FBI: vi khuẩn coronavirus có lẽ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

- Trump nợ 2 triệu đô tiền giữ an ninh từ các sở cảnh sát địa phương, bây giờ không thể biểu tình đông được

- GM sẽ sa thải 500 nhân viên lương năm

- Tai nạn xe lửa ở Hy Lạp: 36 người chết, 85 người khác bị thương

- Belarus, TQ ký đối tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước.

- Quốc hội Phần Lan: OK xin vào NATO. Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary bảo khoan, còn chờ.

- 2 Tư lệnh Không quân Mỹ-Ukraine họp, có thể F-16 sẽ trao cho Ukraine.

- Ukraine lên lịch điện thoại giữa Zelensky và Chủ tịch Hạ Viện Mỹ Kevin McCarthy, hy vọng Cộng Hòa giúp.

- Ngoại trưởng Mỹ: sẽ không gặp riêng 2 Ngoại Trưởng TQ, Nga.

- Ba Lan: tin tặc từ Nga tấn công hệ thống thuế Ba Lan.

- Nga: chặn đợt phi cơ không người lái "tràn ngập" từ Ukraine tấn công Crimea.

- Ukraine: chận hơn 85 cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ qua.

- Một ông bố đơn thân bị truy tố ở Nga vì con vẽ tranh phản chiến. Cô con gái bị đẩy vào nhà trú ẩn trẻ em.

- Phần Lan bắt đầu xây bức tường 200 km ở biên giới Phần Lan-Nga.

- Nga: tuyển người tị nạn Palestine ở Lebanon để gia nhập quân đội Nga tác chiến ở chiến trường Ukraine.

- Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ: cuộc chiến ở Ukraine là một "thế giằng co", có thể mất nhiều năm để giải quyết.

- Zelensky: đã gặp công tố Tòa án Hình sự Quốc tế nói về truy tố tội ác của lính Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.

- Tổng thống Belarus đến TQ gặp Tập Cận Bình, tăng hợp tác TQ-Belarus.

- Dân Biểu Matt Gaetz (Cộng Hòa-FL) đòi cắt viện trợ Mỹ cho Ukraine, lấy bài báo tuyên truyền của TQ ra nói.

- Biden: Cộng hòa MAGA muốn "xóa sổ rất nhiều bảo hiểm y tế" -- đã đòi xóa bỏ ObamaCare hơn 50 lần.

- Biden: sẽ đề cử Julie Su (gốc Hoa) làm Bộ trưởng lao động Hoa Kỳ.

- Tesla sẽ xây 1 siêu nhà máy Tesla mới ở Mexico.

- Nam Hàn: gần 50% nói con cái không cần phụng dưỡng ba mẹ già, mà nên để chính phủ chăm sóc

- Tripadvisor bầu “Bãi biển đẹp nhất 2023" tại Hoa Kỳ: 2 biển San Diego vào nhóm 10 bãi biển đẹp nhất

- Quận Cam: Giáo viên gắn máy quay phim lén ở phòng tắm 1 trường trung học ở Irvine, bị bắt.

- TIN VN. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giảm 38%.

- TIN VN. Nhiều lo ngại khi doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng.

- HỎI 1: Nhật báo động dân số giảm năm thứ 7 liên tục? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có 80% dân Mỹ đã từng dùng y tế từ xa (telemedicine) trong đời họ? ĐÁP 1: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-1/3/2023) ---- Kể từ hôm nay, Thứ Tư 1/3/2023, khoảng 30 triệu người trên khắp Hoa Kỳ sẽ bị cắt giảm trợ cấp lương thực của gia đình họ. Phúc lợi của Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program - SNAP) ban đầu được tăng lên khi bắt đầu đại dịch CoVID-19. Mặc dù Cộng hòa ở 18 tiểu bang đã chấm dứt các khoản phân bổ khẩn cấp (emergency allotments - EAs), các hộ gia đình ở 32 tiểu bang khác cùng với thủ đô D.C., Guam và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ vẫn tiếp tục nhận được trợ cấp này.

Tuy nhiên, các phúc lợi SNAP tăng lên được thiết lập sẽ kết thúc vào hôm nay, Thứ Tư, ngày đầu tháng 3. "Chúng tôi thực sự sẽ thê thảm", Deanna Hardy, một bà mẹ hai con ở Marshfield, Wisconsin, nói với ABC News. "Chúng tôi sẽ phải quay trở lại với các mặt hàng rẻ hơn như mì và đồ chế biến vì thịt, sữa, trái cây và rau. Nó đắt tiền."

Hardy, người mà gia đình dựa vào thu nhập cố định và sẽ thấy trợ cấp phúc lợi của họ giảm từ 960 đô/tháng xuống còn 200 đô/tháng, nói: "Tôi không nghĩ rằng việc cắt giảm có thể đã xảy ra vào thời điểm nguy hiểm hơn."

Nếu bạn là cư dân California... Trung bình, các hộ gia đình ở California sử dụng các phúc lợi SNAP, còn được gọi là Calfresh, để mua các mặt hàng tạp hóa bây giờ sẽ mất $163/tháng. Tình hình này thê thảm trong khi vật giá tăng vọt: Hồi tháng 11/2022, giá trứng trung bình toàn quốc là 3,59 đô la, tăng từ 1,72 đô la một năm trước đó.

---- Công ty General Motors dự kiến sa thải 500 nhân viên lương năm, theo CNBC hôm thứ ba trích dẫn một lá thư nội bộ GM. Quyết định cắt giảm đã được thông báo nội bộ và sẽ bao gồm một "số lượng nhỏ các giám đốc điều hành toàn cầu và nhân viên được phân loại" để tiết kiệm 2 tỷ đô la trong hai năm tới. Con số cắt giảm này dưới 1% lực lượng lao động của công ty, nơi trên toàn cầu sử dụng 81.000 nhân viên lương năm và 86.000 công nhân lương giờ. Giám đốc điều hành GM Paul Jacobson hồi tháng 1 nói rằng không có việc cắt giảm việc làm nào được lên kế hoạch cho năm nay. (ghi chú: lãnh lương năm là quan chức cao cấp, lãnh lương giờ là thợ bình thường)

---- Số người chết sau vụ tai nạn xe lửa ở Hy Lạp đã tăng lên 36, theo các quan chức hôm thứ Tư, và ít nhất 85 người khác bị thương trong tai nạn. Chính quyền Hy Lạp tuyên bố 3 ngày để tang cho vụ tai nạn xe lửa nghiêm trọng nhất ở nước này trong nhiều thập niên. Tai nạn xảy ra vào rạng sáng thứ Tư khi một chuyến xe lửa chở 350 hành khách đã va chạm với một chuyến xe lửa chở hàng ở thị trấn Tempe phía bắc Hy Lạp.

---- Một bản tin mới từ Washington Post nói rằng một số viên chức FBI muốn dẹp bỏ cuộc điều tra về các hồ sơ mật bị Trump chôm về Florida vì họ sợ trở thành mục tiêu chính trị rồi sẽ bị trả thù. Các đặc vụ này đã nói rằng đã tới lúc dẹp bỏ cuộc điều tar sau khi các luật sư của Trump nói hồi tháng 6/2022 rằng họ đã tìm kiếm "siêng năng" khu vực Mar-a-Lago các tài liệu mật xong rồi. Tuy nhiên, các công tố tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phản bác rằng họ có lý do để tin rằng các luật sư của Trump đã nói sai và công tố đã yêu cầu FBI thực hiện lệnh khám xét để lấy lại hồ sơ mật.

Do vậy, FBI miễn cưỡng thực hiện cuộc khám xét tư dinh của Trump, và thấy Trump còn giấu hồ sơ mật. Bản tin viết: "Họ cũng đã nghe từ các quan chức hàng đầu của FBI rằng một số viên chức FBI có lý dođơn giản là sợ: họ sợ thực hiện các bước tích cực để điều tra Trump có thể tự gây tì vết hoặc thậm chí chấm dứt sự nghiệp của họ."

Thế là 2 tháng sau, FBI đã vào tư dinh Trump, tìm kiếm hồi tháng 8/2022 và hóa ra các công tố viên Bộ Tư Pháp có tin chính xác, vì FBI đã thu hồi nhiều hộp tài liệu mật, bao gồm một số tài liệu bí mật hàng đầu nói chi tiết về chương trình nguyên tử của nước ngoài.

---- Trả lời phỏng vấn trên đài Fox News đêm thứ ba, giám đốc FBI Christopher Wray nói rằng, vâng, Cục Điều tra FBI tin rằng vi khuẩn coronavirus gây ra Covid-19 có lẽ bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm Trung Quốc. "FBI đã khá lâu đã đánh giá rằng nguồn gốc của đại dịch rất có thể là một bất trắc trong phòng thí nghiệm tiềm năng ở Vũ Hán," theo lời Wray nói.

Bộ Năng lượng Mỹ mới đây đã đi đến cùng một kết luận, gây ra sự giận dữ từ Trung Quốc, nói rằng Hoa Kỳ chơi chính trị bằng virus, nhưng hãng tin NPR nói rằng lý thuyết rò rỉ trong phòng thí nghiệm "không phải là sự đồng thuận giữa các cộng đồng tình báo và khoa học."

Các cơ quan tình báo khác của Hoa Kỳ cho biết việc truyền vi khẩun đi tự nhiên có nhiều khả năng hơn, và, như BBC chỉ ra, có "mức độ tự tin khác nhau" liên quan đến những phát hiện của tất cả các cơ quan khác nhau này.

---- Không chỉ trốn thuế, mà ăn quỵt chơi lường cũng là một nghệ thuật. Trump nổi tiếng là xù tiền thuê các sở cảnh sát địa phương giữ an ninh cho các cuộc biểu tình của ông. Bây giờ thì bất lợi rồi. Daily Beast viết rằng Trump và ban vận động của ông nợ một khoản tiền lớn đối với nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ, do vậy họ sẽ do dự cung cấp các dịch vụ an ninh trong tương lai, nghĩa là Trump sẽ phải tổ chức các cuộc biểu tình ở các địa điểm nhỏ hơn.

Bản tin viết: "Đến cuối nhiệm kỳ tổng thống của mình vào năm 2021, Trump vẫn nợ hơn 2 triệu đô la tiền phải chi trả cho cảnh sát địa phương, theo phân tích tin tức của CTV. Các địa điểm biểu tình gần đây nhất của Trump, hầu hết là ở các hội chợ và sân bay cách xa các trung tâm thành phố."

Cựu quan chức của Trump, Alyssa Farah Griffin thú nhận với Daily Beast rằng, ngay cả khi cô đã trả tiền cho cảnh sát địa phương và có quyền truy cập vào các địa điểm cao cấp, cô cũng không thể tìm ra đủ người ủng hộ Trump đông như các năm 2016 và 2020. Vậy thì, tại sao lại trả tiền, nếu có thể quỵt tiền mà không hại gì...

---- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký một tuyên bố chung tại Bắc Kinh về phát triển đối tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước, theo tin Belta hôm thứ Tư -- sẽ hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ, giáo dục, thể thao và du lịch. Bộ Kinh tế Belarus nói Belarus và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận tạo ra một khu thương mại tự do trong năm nay. Khi thăm Trung Quốc, Lukashenko đã nói rằng "việc mở rộng liên hệ với Trung Quốc" là "ưu tiên" trong chính sách đối ngoại của Belarus.

---- Quốc hội Phần Lan hôm thứ Tư đã phê chuẩn các hiệp ước đưa Phần Lan tiến gần hơn vào NATO. Dự luật được hỗ trợ gần như đồngt huận, với 184 phiếu ủng hộ và chỉ có 7 chống. Dù vậy, vẫn còn chờ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary bật đèn xanh để Phần Lan vào NATO, trong khi nước láng giềng Thụy Điển bị chống dữ dội hơn từ Thổ Nhĩ Kỳ. Một cuộc họp ba bên giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển và Phần Lan dự kiến sẽ diễn ra tại Brussels vào ngày 9 tháng 3/2023 trong nỗ lực gỡ các chống đối từ Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cả 2 chính phủ Stockholm và Helsinki vẫn hy vọng sẽ gia nhập NATO vào tháng 7/2023.

---- Ukraine đang làm việc để lên lịch một cuộc gọi điện thoại giữa Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy, theo tin ẩn danh nói với Punchbowl News hôm thứ Tư. Cuộc nói chuyện Zelensky và McCarthy có thể tập trung vào sự hoài nghi của các dân cử Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ về chuyện chính phủ Biden viện trợ thêm cho Ukraine. Mỹ đã cấp cho Ukraine 113 tỷ đô la trong năm qua, bao gồm 50 tỷ đô la vũ khí và các thiết bị quân sự khác, và trong tuần qua bị một số dân biểu Cộng Hòa làm khó bằng nhiều lý luận, kể cả trường hợp Dân biểu Matt Gaetz đem lý luận của báo Global Times (Trung Quốc) ra chất vấn.

---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói hôm thứ Tư rằng ông sẽ không gặp riêng Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Qin Gang hoặc Bộ trưởng Ngoại giao Nga Serge Lavrov trong hội nghị sắp tới của G-20 ở Ấn Độ. Tuy nhiên, Blinken nói với các phóng viên ở Uzbekistan rằng ông sẽ tham gia các phiên nhóm tại hội nghị thượng đỉnh với các nhà ngoại giao hàng đầu từ Bắc Kinh và Moscow, theo AFP. (ghi chú: nếu gặp riêng các Ngoại trưởng khác, Blinken có thể bị nghi ngờ chơi kiểu Kissinger đi đêm để móc nối hòa bình sau lưng Ukraine trong khi mục tiêu tái chiếm lãnh thổ chưa xong. Nếu Ukraine không đuổi quân Nga được trong năm nay, năm bầu cử 2024 sẽ khó khăn cho Biden.)

---- Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan về các vấn đề kỹ thuật số Janusz Cieszynski nói hôm thứ Tư rằng tin tặc từ Nga đã đứng sau cuộc tấn công vào hệ thống thuế của Ba Lan. "Người Nga chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công ngày hôm qua, nó phải được làm rõ", Cieszynski nói với Polsat News, nói rằng chính phủ Ba Lan có thông tin chỉ vào Nga. Ông nói cuộc đình công chỉ muốn làm tê liệt mạng, nhưng không gây nguy hiểm cho dữ liệu. Căng thẳng với Nga ngày càng tăng, sau khi Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda kêu gọi thêm quân đội Hoa Kỳ đóng quân ở Ba Lan để giúp tự vệ "trong trường hợp có bất kỳ mối đe dọa nào."

---- Bộ Quốc phòng Nga nói hôm thứ Tư, Nga đã ngăn chặn một đợt tấn công bằng phi cơ không người lái (UAV) "tràn ngập" từ Ukraine vào Crimea. Bộ nói rằng Nga đã bắn rớt 6 chiếc UAV và vô hiệu hóa 4 chiếc khác. Không nói gì về thương vong hoặc thiệt hại. Đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng quân Ukraine dự định sẽ lấy lại Crimea, nơi nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ năm 2014 khi Nga tuyên bố đó là một phần của lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, cộng đồng toàn cầu hầu hết đã từ chối công nhận đó là đất của Nga.

---- Bộ Quốc phòng Ukraine nói hôm thứ Tư rằng Ukraine đã chận hơn 85 cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ qua. Trong đó Nga đã bắn 2 hỏa tiễn, 12 cuộc không kích, cũng như 68 vụ tấn công từ các hệ thống hỏa tiễn Salvo làm nhiều thường dân bị thương. Ukraine nói đã phá hủy 4 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất mà Nga phóng. Theo Bộ, quân Nga đang tiếp tục tiến về phía Bakhmut. Ukraine cũng nói Ukraine đã bắn 11 cuộc không kích vào "các khu vực tập trung của quân chiếm đóng" và nói rằng "phi đạn Ukraine đã bắn trúng 9 khu vực tập trung đông quân [Nga]."

---- Chuyện của người Nga và xảy ra trên đất Nga. Một ông bố đơn thân đã bị bắt ở Nga và bị truy tố làm mất uy tín của quân đội sau khi con gái ông vẽ một bức tranh phản chiến trong một lớp hội họa ở trường. Alexey Moskalev, từ vùng Tula phía đông Nga, nói rằng tai họa bắt đầu vào tháng 4/2022 khi một giáo viên tại trường con gái của ông đã hướng dẫn lớp học vẽ những bức tranh cổ động ủng hộ quân Nga ở Ukraine.

Thế rồi, con gái của ông, cô Masha đã vẽ một tranh có một lá cờ Nga với dòng chữ “no to war” (nói không với chiến tranh) và một lá cờ Ukraine với dòng chữ “Glory to Ukraine” (Vinh quang cho Ukraine). Tranh cũng có những quả bom bay từ phía Nga về phía một phụ nữ và một đứa trẻ ở phía Ukraine.Giáo viên thông báo cho giám đốc trường, và người này đã gọi cảnh sát, theo lời Alexey nói. Theo luật sư của mình, Vladimir Bilienko, Alexey hiện phải đối mặt với 3 năm tù nếu vụ án của anh ta ra tòa và cô gái sẽ bị gửi đến một trại trẻ mồ côi, theo bản tin OVD-Info. Một nhà hoạt động từ một tổ chức dân sự địa phương đã nói rằng cô gái hiện đã bị gửi đến một nhà trú ẩn trẻ em.----một bức tường ở biên giới Phần Lan-Nga, bắt đầu bằng một hàng rào gần trạm kiểm soát biên giới Imatra, theo hãng tin Yle của Phần Lan ngày 28/2. Việc xây dựng dự kiến kéo dài đến tháng 6/2023. Một con đường mới dành cho lực lượng tuần tra biên giới sẽ được trải nhựa bên cạnh hàng rào. Rào chắn sẽ phải băng qua một số lô đất thuộc sở hữu tư nhân, vì vậy chính quyền đang đàm phán với chủ đất. Khoảng 200 km hàng rào biên giới sẽ được dựng trong vài năm tới, khiến việc vượt biên trái phép trở nên khó khăn hơn nhiều.----ngày 28/2 dẫn lời một quan chức an ninh Lebanon cho biết, những người tị nạn Palestine ở Lebanon đang được trả 350 USD/tháng để gia nhập quân đội Nga và sau đó được gửi đến chiến đấu ở Ukraine. Nhiều người tị nạn Palestine sống ở Lebanon đã ghi danh tham gia cuộc chiến chống lại Ukraine bên phía Nga. Việc tuyển dụng được thực hiện bởi các nhà hoạt động liên kết với đại sứ quán Palestine ở Lebanon.Bản tin viết: “Hầu hết những người nhập ngũ đều sinh sau năm 1969, vì những người sinh sau thời điểm này trở đi không có hồ sơ đăng ký hợp lệ với chính quyền Lebanon, khiến việc di chuyển với mục đích tham gia cuộc xung đột với tư cách lính đánh thuê trở nên dễ dàng hơn.”Các trại tỵ nạn của người Palestine ở cả Syria và Lebanon đều có tỷ lệ thất nghiệp cao, và không có gì ngạc nhiên khi họ đăng lính. Đại sứ quán Palestine tại Lebanon từ chối bình luận về chủ đề này, nhưng nói thêm rằng họ không liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine và không khuyến khích người Palestine tham gia vào cuộc chiến.----hchuk đã thảo luận với Tư lệnh Không quân Hoa Kỳ ở Châu Âu và Châu Phi, Tướng James Hecker, về việc cung cấp chiến đấu cơ đa năng F-16 cho Ukraine, theo phòng báo chí của Không quân Ukraine ngày 28/2/2023. Vấn đề được thảo luận trong bối cảnh tăng khả năng phòng không của Ukraine. Tuy nhiên, trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng "cho đến nay" ông bác bỏ khả năng chuyển giao phi cơ chiến đấu F-16 của Hoa Kỳ cho Ukraine, vì hiện tại chưa có nhu cầu.----Kahl hôm thứ Ba nói cuộc chiến ở Ukraine là một "thế giằng co bào mòn", có thể mất nhiều năm để giải quyết. Ra Hạ viện, Kahl nói rằng Mỹ không thể dự đoán hướng đi của cuộc chiến, nó có thể "kết thúc sau 6 tháng, hoặc có thể sau 2 hoặc 3 năm." Ông nói rằng Nga sẽ không có bước tiến đáng kể trong thời gian tới, ước tính rằng chỉ có những thay đổi nhỏ trên lãnh thổ bị chiếm đóng là có thể xảy ra trong những tuần và tháng tới. Theo Thứ Trưởng, quân Nga hiện nắm giữ khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine.----hôm thứ Ba nói rằng ông đã gặp công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (International Criminal Court - ICC) về các tội ác của lính Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Ông nói với Công tố viên ICC Karim Khan rằng những tội ác này không thể không bị trừng phạt. Vào tháng 3/2022, tòa án đã mở một cuộc điều tra liên quan đến các sự kiện ở Ukraine, trong đó Anh và Đức kêu gọi thành lập một tòa án đặc biệt riêng biệt để giải quyết các tội ác mà Kiev cho là do quân đội Nga gây ra.----ukashenko đã đến Trung Quốc hôm thứ Ba trong chuyến thăm 3 ngày theo lời mời của Chủ Tịch TQ Tập Cận Bình để họp nhiều vấn đề song phương. Lukashenko cũng sẽ gặp các quan chức cấp cao TQ để bàn về hợp tác chính trị, thương mại và kinh tế giữa 2 nước. Phó Thủ tướng Belarus Nikolai Snopkov và Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Aleinik tháp tùng ông Lukashenko. Theo Tân Hoa Xã, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Belarus đã vượt quá 5 tỷ USD về giá trị vào năm ngoái, tăng 33% so với năm trước.----i giọng tuyên truyền của Trung Quốc vào phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Hạ viện hôm thứ Ba nhắm cắt đứt viện trợ của Mỹ cho Ukraine. DB Gaetz lấy ra một “báo cáo điều tra” của Global Times để ghi vào hồ sơ, trích dẫn báo cáo để hỏi Colin Kahl, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, về việc liệu Tiểu đoàn Azov của Ukraine (tiểu đoàn này bị Putin gọi là ổ phát xít cực đoan) có nhận vũ khí của Mỹ hay không.Thứ trưởng Wahl đã phản ứng bình tĩnh trước câu nói của vị dân biểu, hỏi: “'Đây có phải là Global Times từ Trung Quốc không? “Không, đây là…” Gaetz nói, trước khi thừa nhận, “Ừ, có thể là như vậy. Vâng." Sau khi Kahl nói với DB Gaetz rằng ông ta không tin giọng tuyên truyền đọc trên báo Global Times, Gaetz mới thú nhận: “Ông nói hợp lý" (Fair enough).Tờ báo Global Times, thường được gọi là “Fox News của Trung Quốc,” là một cơ quan loa kèn nổi tiếng của chính phủ TQ. Trước khi nói chuyện với Kahl, Gaetz đã dành vài phút không thành công để thuyết phục Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Robert Storch thừa nhận rằng chính quyền Biden bằng cách nào đó đã lạc mất dấu các khoản tài trợ được gửi đến Ukraine.



---- Tổng thống Mexico, ông Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) nói hôm thứ Ba về việc xây một siêu nhà máy Tesla mới ở Nuevo Leon, Monterey, Mexico: "Mọi thứ tốt đẹp; hôm qua, chúng tôi đã nói chuyện với Elon Musk, giám đốc Tesla. Họ sẽ đầu tư vào Mexico và siêu nhà máy sẽ được thành lập... với một loạt cam kết." Thỏa thuận đã gây tranh cãi do áp lực và lợi ích chính trị để thu hút dự án. Tuy nhiên, không bên nào công bố chi tiết cụ thể hơn về thương vụ này.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Ba cho biết "Đảng Cộng hòa MAGA", các nhà lập pháp trung thành với Trump, muốn "xóa sổ rất nhiều bảo hiểm y tế." Trong một bài phát biểu tại Virginia Beach, Virginia, ông nói rằng một trong những thành tựu đáng chú ý nhất của ông là ngày càng có nhiều người Mỹ có bảo hiểm chăm sóc sức khỏe theo Affordable Care Act (Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng) thời Obama hơn bao giờ hết. Theo Biden, các dân cử Cộng hòa đã cố gắng thay đổi và bãi bỏ ACA hơn 50 lần.

Biden cũng nói rằng chính quyền Trump phải chịu trách nhiệm về việc nợ quốc gia tăng 25% chỉ sau 4 năm cầm quyền. Đảng Dân chủ nhắc lại rằng đề xuất ngân sách sắp tới của ông sẽ cắt giảm thâm hụt hơn 2 nghìn tỷ đô la trong 10 năm tới, đồng thời giữ cho các chương trình An sinh xã hội và Medicare không bị ảnh hưởng.

---- Tổng thống Biden hôm thứ Ba cho biết ông dự định đề cử Thứ trưởng lao động Julie Su làm Bộ trưởng lao động kế tiếp của mình, thay thế người đương nhiệm sắp mãn nhiệm, cựu Thị trưởng Boston Marty Walsh. Su, một luật sư về quyền công dân và là cựu giám đốc sở lao động của California, là trung tâm của các cuộc đàm phán giữa các công ty đường sắt và lao động vào cuối năm ngoái, đã giúp ngăn chặn một cuộc đình công làm suy yếu nền kinh tế.

Julie Su cũng đã làm việc để mở rộng các chương trình đào tạo công nhân và trấn áp nạn ăn cắp tiền lương. Nếu được Thượng viện xác nhận, Su cũng sẽ là người Mỹ gốc Á đầu tiên trong chính quyền Biden phục vụ trong Nội các ở cấp Bộ trưởng. Su sinh năm 1969 ở Wisconsin trong một gia đình người Hoa nhập cư. Có bằng Cử nhân BA từ Đại học Stanford và bằng Tiến sĩ Luật từ Trường Luật Harvard.

Su được xem xét là Bộ trưởng khi Biden thắng cử, nhưng thay vào đó lại trở thành Thứ trưởng. Walsh đã thông báo ý định rời khỏi chính quyền vào đầu tháng này để làm chủ tịch National Hockey League Players’ Association (Hiệp hội Liên đoàn Khúc côn cầu Quốc gia). Su sẽ phục vụ với tư cách là quyền Bộ trưởng cho đến khi Thượng viện phê chuẩn.

Julie Su

---- Khi dân Nam Hàn già nhiều hơn, các hộ gia đình có người thân nằm viện ngày càng nhiều và phạm vi bảo hiểm y tế cũng tăng lên, điều này đang làm thay đổi thái độ của giới trẻ đối với trách nhiệm báo hiếu và gia đình. Trong một cuộc thăm dò mới của Viện Y tế và các vấn đề xã hội Nam Hàn với 7.865 hộ gia đình, chỉ 21,39% số người được hỏi cho biết con cái có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ già, trong khi gần một nửa hay 49,14% cảm thấy người già nên tự hỗ trợ với phúc lợi nhà nước.

---- Tripadvisor đã công bố danh sách “Bãi biển đẹp nhất trong số những bãi biển đẹp nhất” năm 2023 tại Hoa Kỳ với Giải thưởng Travellers' Choice Award. Theo Tripadvisor, giải thưởng là “sự công nhận cao nhất” của họ và chỉ được trao cho những bãi biển có đánh giá rất tích cực, những địa điểm này xếp hạng trong số 1% danh sách hàng đầu trên trang web.

Nhóm 10 bãi biển đẹp nhất này có 2 nơi ở California, và đều ở quận San Diego. Nhóm 10 bãi biển đẹp nhất là:

1. Ka’anapali Beach – Maui, Hawaii

2. Siesta Beach – Siesta Key, Florida

3. Driftwood Beach – Jekyll Island, Georgia

4. Hanalei Beach – Kauai, Hawaii

5. Ho’okipa Beach Park – Maui, Hawaii

6. Henderson Beach State Park – Destin, Florida

7. Cannon Beach – Cannon Beach, Oregon

8. Coronado Beach – Coronado, California

9. Ogunquit Beach – Ogunquit, Maine

10. La Jolla Cove – La Jolla, California

---- Quận Cam: ông giáo gắn máy quay phim lén ở phòng tắm trường trung học, bị bắt. Giáo viên Siu Kong Sit tại trường trung học Beckman ở Irvine đã bị bắt vì tàng trữ hoặc sản xuất nội dung khiêu dâm trẻ em, trộm cắp và hai tội tiểu hình và đã bị đưa vào Nhà tù Quận Cam, theo Cảnh sát Irvine cho biết.

Một nhân viên bảo trì đã tìm thấy các thiết bị ghi hình bên trong một nhà vệ sinh gần hồ bơi của trường và giao các vật dụng này cho nhân viên hành chính của trường, sau đó họ đã gọi cho sở cảnh sát. Các thiết bị này đã ghi lại hình ảnh của một số nạn nhân khi họ đang ở trong nhà vệ sinh. Các thám tử xác định Sit đã cài đặt các thiết bị ghi hình.

---- TIN VN. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giảm 38%. Theo Báo Tin Tức. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT), tính đến ngày 20/2, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 3,1 tỷ USD, giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái.

---- TIN VN. Nhiều lo ngại khi doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng. Theo Báo Lao Động. Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, 2 tháng đầu năm 2023, số lượng doanh nghiệp BĐS thành lập mới chỉ có 550 doanh nghiệp, giảm 62,4% so với cùng kỳ. Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp BĐS giải thể là 235, tăng gần 20% so với 2 tháng đầu năm 2022; số lượng doanh nghiệp kinh doanh BĐS quay trở lại hoạt động là 608, giảm 18,8% so với cùng kỳ.

---- HỎI 1: Nhật báo động dân số giảm năm thứ 7 liên tục?

ĐÁP 1: Đúng thế. Số trẻ em sinh ra ở Nhật Bản trong năm 2022 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục mới trong năm thứ bảy liên tiếp, lần đầu tiên giảm xuống dưới 800.000 kể từ khi hồ sơ bắt đầu được ghi nhận vào năm 1899, theo số liệu chính phủ cho thấy hôm thứ Ba.

Tổng số ca sinh đã giảm 5,1% xuống còn 799.728, theo dữ liệu sơ bộ do Bộ Y tế công bố. Sự sụt giảm xảy ra sớm hơn nhiều so với dự báo của chính phủ năm 2017 cho biết số ca sinh sẽ giảm xuống dưới 800.000 vào năm 2033.

Chi tiết:

https://japantoday.com/category/national/japan-births-hit-all-time-low-in-2022-below-800-000-for-1st-time

---- HỎI 2: Có 80% dân Mỹ đã từng dùng y tế từ xa (telemedicine) trong đời họ?

ĐÁP 1: Đúng thế. Có 80% dân Mỹ đã từng dùng y tế từ xa (telemedicine) trong đời họ. Và hiện đây là kênh ưu tiên để nhận đơn thuốc và chăm sóc các bệnh nhẹ, theo 2022 Digital Health Consumer Adoption Survey (Khảo sát về việc chấp nhận người tiêu dùng trong lĩnh vực sức khỏe kỹ thuật số năm 2022) của Rock Health.

Cuộc khảo sát đã hỏi 8.014 người trưởng thành ở Hoa Kỳ về trải nghiệm của họ với sức khỏe kỹ thuật số, cũng cho thấy các phương thức y tế từ xa không đồng bộ và chỉ có âm thanh đã được sử dụng nhiều nhất trong năm qua.

Năm 2022 chứng kiến tỷ lệ sử dụng y tế từ xa cao hơn bởi các nhóm trước đây không được phục vụ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, với việc sử dụng y tế từ xa của người tiêu dùng gốc Tây Ban Nha tăng lên 82%, thể hiện mức tăng 9% kể từ năm 2021 và là mức tăng trưởng đáng kể nhất trong số tất cả các nhóm chủng tộc và dân tộc được khảo sát.

Mặc dù việc sử dụng dịch vụ y tế từ xa qua video vẫn không thay đổi so với năm 2021, nhưng việc sử dụng y tế từ xa khác đã tăng lên: qua điện thoại trực tiếp tăng 12% lên 57%, qua ứng dụng y tế hoặc trang web sử dụng y tế từ xa tăng 11 điểm lên 48%, y tế từ xa qua email tăng 9 điểm phần trăm lên 43 % và qua tin nhắn văn bản (text message) tăng 8 điểm lên 36%.

Chi tiết:

https://www.mobihealthnews.com/news/survey-80-consumers-have-used-telemedicine

.