Thái: Phiên Tòa siết An Ninh, Có tin Cựu TT Yongluck Đã Trốn; Nếu Xử Có Tội Cựu TT Yongluck Shinawatra Có Thể Bị Tù 10 Năm

BANGKOK - Hàng trăm cảm tình viên của Thủ Tướng bị lật đổ Yongluck Shinawatra tụ tập bên ngoài pháp đình từ sáng sớm Thứ Sáu, trước giờ toà thuợng thẩm Bangkok họp để xét xử bà về tội tắc trách, có thể bị phạt bằng án tù 10 năm.Vụ này gây căng thẳng tại vương quốc đông nam Á chứng kiến bất ổn chính trị từ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2014.Phán quyết cũng sẽ liên quan với bộ trưởng thương mại của nội các Yingluck là Boonsong Teiyapirom.Bộ chỉ huy cảnh sát thủ đô huy động 4000 nhân viên bảo vệ an ninh khu vực toà án.Chương trình thu mua luá gạo nâng đỡ nhà nông theo giá cao hơn thị trường 50% đuợc nông dân hoan nghênh, nhưng đưa tới thiệt hại công quỹ ước luợng 8 tỉ MK, là nguyên nhân chính để truy tố cựu Thủ Tướng em gái của cựu Thủ Tướng Thaksin.Bà Yingluck không nhận tội thiếu trách nhiệm vì bà không làm công việc quản lý hàng ngày.Kết luận của toà thượng thẩm Bangkok sẽ gây căm phẫn 1 trong 2 phe trong xã hội Thái Lan hiện tại.Giám đốc Paul Chambers của Institute of South East Asian Affairs (tại Chiang Mai) nhận xét: chia rẽ vẫn là nặng nề sau ngày Thủ Tướng Thaksin bị loại – các giới đầu tư theo dõi sát tiến trình xét xử này.Chính quyền quân nhân hiện tại của Thái Lan tồn tại lâu nhất từ thập niên 1970 trong khi lịch sử của vương quốc ghi hàng loạt đảo chính từ khi hoàng gia không còn quyền lãnh đạo tối cao, năm 1932.Đảng Puea Thai của gia đình Shinawatra khẳng định không ủng hộ bạo động.Trước khi ra phán quyết về cựu Thủ Tướng Yingluck, toà thượng thẩm Bangkok sẽ quyết định hồ sơ của cựu bộ trưởng Boonsong bị tố cáo làm giả hợp đồng bán gạo cho Trung Cộng năm 2013.Chính quyền quân nhân nhận là muốn duy trì ảnh hưởng thường trực với các chính quyền dân cử tương lai.Dù kết quả xét xử là thế nào, bà Yingluck sẽ bị cấm tranh cử – bà đã bị cấm tham gia chính trị từ 2015 bằng 1 đề luật do chính quyền quân nhân ban hành.Nếu bị kết luận là có tội, cựu Thủ Tướng Yingluck có thể chống án trong thời hạn 30 ngày, và làm thủ tục thế chân hầu tránh bị tống giam.Hôm Thuư Sáu, Tòa Tối cao Thái Lan đã ra trát truy nã cựu Thủ Tướng Yingluck Shinawatra sau khi bà không ra tòa. ếp để tuyên án bà Yingluck. Thông báo của Tòa Tối cao nói rằng có thể bị cáo đang lẩn trốn hoặc đã chạy ra khỏi nước.