Hình trên, tiệm của người Hồi giáo tại Ấn Độ chuyên bán thịt. Trên khắp Ấn Độ, các biện pháp gây khó dễ cho việc tiêu thụ thịt đã được tăng cường, từ việc đóng cửa các cửa hàng thịt đến tăng án tù đối với hành vi giết mổ bò. Những người theo đạo Ấn độ giáo cực đoan đang dẫn đầu làn sóng "chủ nghĩa dân tộc ăn chay" này.

- Vật thể lạ bay vào Nga: Phi trường Pulkovo của thành phố St. Petersburg cấm bay trên bán kính 200 km, chiến đấu cơ lên nghênh chiến. Nga: chỉ tập trận phòng không.

- Ngoại trưởng Mỹ: nếu TQ cấp vũ khí sát thương cho Nga, Mỹ sẽ trừng phạt

- Cố vấn của Zelensky: Nga muốn ngừng bắn tức khắc để giữ lãnh thổ đang chiếm đóng. Ukraine sẽ không ngừng bắn cho đến khi quân Nga rút về Nga.

- Tướng Nga: Mỹ sẽ "khiêu khích" ở Ukraine bằng vũ khí hóa học và sẽ đổ lỗi cho Nga.

- TTK/NATO: viễn ảnh lâu dài là, Ukraine sẽ vào NATO.

- Nga: Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng phi cơ không người lái

- Mỹ: TQ không phải là một "nhà môi giới trung thực" trong cuộc chiến Nga-Ukraine

- Biden suy tính thu hồi giấy phép xuất cảng đối với các công ty Mỹ đang bán sản phẩm kỹ thuật cho Huawei

- Bạch Ốc: các cơ quan liên bang trong 30 ngày phải xóa Tiktok ra khỏi tất cả các thiết bị chính phủ

- Thiên đường Bắc Hàn đói thê thảm. Kim kêu gọi "bước ngoặt cách mạng" trong sản xuất nông nghiệp. Nam Hàn: nhiều dân Bắc Hàn chết vì đói.

- Biden sẽ siết tài chính nghiêm ngặt mới đối với các công ty để thúc đẩy sản xuất chip trong nước

- Hệ thống radar dò hỏa tiễn của Israel sẽ tới Ukraine trong vòng 4 tháng nữa.

- Ukraine: Nga không thể đưa thêm lính vào Transnistria (tỉnh thân Nga đã ly khai ra khỏi Moldova)

- Bạch Ốc: Kinh tế Joe Biden thành công lớn.

- Biden sẽ đón Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 3/3 bàn về nhiều vấn đề, bao gồm cả cuộc chiến ở Ukraine.

- Biden ca ngợi thỏa thuận mới đạt được giữa Anh và Liên Âu về các quy tắc thương mại ở Bắc Ireland

- Chính phủ TQ suy tính biện pháp tăng dân số

- Ấn Độ: bùng phát chủ nghĩa dân tộc ăn chay, nhiều tiệm thịt Hồi giáo đóng cửa

- Mỹ sẽ gửi hơn 444 triệu đô viện trợ nhân đạo cho Yemen.

- Rupert Murdoch (ông trùm Fox News) ra tòa thú nhận: nhiều người dẫn chương trình Fox News loan tin vịt do Trump bịa ra về bầu cử 2020.

- Trump nổi giận vì Murdoch (ông trùm Fox News) khai ở tòa rằng lẽ ra Fox News không nên ủng hộ lời bịa đặt của Trump về bầu cử 2020 bị trộm: Fox News sẽ thua kiện, sẽ mất khán giả.

- Bạch Ốc: không có sự đồng thuận giữa chính phủ và các sở tình báo về nguyên nhân gây ra coronavirus.

- New York: rạch thủng vỏ xe của 7 xe cảnh sát ngoài trạm cảnh sát ở Queens, rồi 2 hôm sau vào khai mất xe, bị bắt

- California: Southern California Gas Company xin tăng giá khí đốt trong năm 2024.

- California: 321.900 việc làm có “nguy cơ cao” và 1,2 triệu việc làm khác đang ở mức “rủi ro trung bình” bị AI thay thế.

- Quận Cam: Jeff Reitz đạt kỷ lục về số lần đến Disneyland liên tiếp nhiều nhất, 2.995 lần kể từ năm 2012.

- Quận Cam: 3 cậu thiếu niên trúng đạn, nhập viện.

- South Carolina: Nghia Pham bị truy tố về tội say rượu lái xe và gây nguy hiểm cho trẻ em.

- TIN VN. Vẫn còn hơn 5.400 người lao động bị nợ lương hơn 56 tỷ đồng (2,4 triệu USD).

- TIN VN. Nhiều bệnh viện thiếu trang thiết bị, vật tư: Nguy cơ ngừng hoạt động.

- TIN VN. Báo động tháng 1/2023: số lượng doanh nghiệp giảm, vốn giảm, nhân sự lao động giảm.

- HỎI 1: Đường hóa học (erythritol) gây cơ nguy cho tim, đột quỵ? ĐÁP 1: Nghiên cứu mới nói như thế.

- HỎI 2: Bạn thiếu ngủ, sẽ bị giảm thọ? ĐÁP 2: Đúng thế, theo nghiên cứu mới.

QUẬN CAM (VB-28/2/2023) ---- Donald Trump nổi giận với đồng minh cũ Rupert Murdoch (ông trùm Fox News) sau khi Murdoch thú nhận trước tòa rằng nhiều người dẫn chương trình Fox News đã ủng hộ lời bịa đặt của Trump rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp. Murdoch, 91 tuổi, cũng thú nhận trong tờ khai hữu thệ trước tòa rằng ông ước rằng lẽ ra Fox News phải cứng rắn gạt bỏ những lời bịa đặt về chuyện máy bầu Dominion lật ngược phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden. Dominion đang kiện Fox News đòi bồi thường 1,6 tỷ đô vì phỉ báng máy bầu. Trump viết trên Truth Social hôm Thứ Ba: "Tại sao Murdoch lại đổ tội cho các bình luận viên của ông và xô họ xuống gầm bàn? Như thế sẽ làm thua vụ kiện và làm mất khán giả, họ đang rủ nhau ngừng xem Fox News rồi."

---- Dân số giảm, tương lai sẽ thiếu lính? Chính phủ TQ suy tính sẽ mời gọi các nữ đảng viên độc thân cấy tinh trùng để sinh con, và như thế sẽ xóa sổ nạn dân số giảm? Lu Weiying, một thành viên của cơ quan tư vấn chính trị hàng đầu của Trung Quốc, nói với báo Global Times cô sẽ đề xuất cho phép phụ nữ chưa lập gia đình tiếp cận đóng băng trứng như một biện pháp bảo tồn khả năng sinh sản của họ sau khi dân số của đất nước giảm vào năm ngoái sau 6 thập niên. Lu nói cô sẽ đề nghị như thế trong Hội nghị tư vấn chính trị nhân dân Trung Quốc sắp tới (CPPCC), bắt đầu vào ngày 4 tháng 3/2023.

Lu, một bác sĩ sản khoa ở tỉnh Hải Nam của Trung Quốc, cho biết việc cho phụ nữ độc thân tiếp cận với việc đóng băng trứng cho phép họ "bảo quản trứng trước khi họ vượt qua những năm sinh sản cao điểm của họ. Người phụ nữ vẫn cần kết hôn nếu cô muốn sử dụng trứng đông lạnh của mình Và mang thai trong tương lai," cô nói với The Global Times. Hiện tại các phương pháp điều trị sinh sản như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và đóng băng trứng ở Trung Quốc bị cấm đối với phụ nữ chưa kết hôn.

---- Chính quyền Joe Biden suy tính thu hồi giấy phép xuất cảng đối với các công ty Mỹ đang bán cho công ty Trung Quốc Huawei Technologies Co. Trước đó, Hoa Kỳ đã lên kế hoạch chỉ ngừng cấp giấy phép mới để xuất cảng khoa học kỹ thuật của Hoa Kỳ sang Huawei, nhưng hiện được cho là đang xem xét thu hồi tất cả giấy phép xuất cảng công nghệ hiện có. Một cựu quan chức an ninh cao cấp nói: "Chính sách cũ đã cho phép xuất cảng sản phẩm kỹ thuật sang Huawei, chỉ gây tự tổn thương. Bạch Ốc bây giờ nói với Bộ thương mại, 'Tới lúc phải cắt thương vụ 4G, gây đau đớn hơn cho Huawei, để làm nó sụp đổ.'"

---- Bạch Ốc hôm thứ Hai ra lệnh cho các cơ quan liên bang rằng họ có 30 ngày để xóa Tiktok ra khỏi tất cả các thiết bị chính phủ vì lo ngại rằng dữ liệu Hoa Kỳ có thể vào tay tình báo TQ. Quốc hội Mỹ đã thông qua Luật No TikTok on Government Devices Act (Đạo luật không Tiktok trên các thiết bị của chính phủ) từ cuối năm ngoái. Lệnh Bạch Ốc đưa ra yêu cầu xóa Tiktok trong vòng 30 ngày ra khỏi tất cả các thiết bị điện tử do các cơ quan liên bang sở hữu hoặc vận hành, cũng như tất cả các nhân viên hợp đồng.

Về chuyện Tik Tok bị cấm, Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao TQ Mao Ning nói trong một cuộc họp báo hôm thứ ba rằng Hoa Kỳ đã quá căng thẳng về khái niệm an ninh quốc gia và lạm dụng quyền lực nhà nước để đàn áp các quốc gia khác.

---- Thiên đường Bắc Hàn XHCN đói thê thảm. Truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ ba rằng lãnh tụ Kim Jong Un kêu gọi "thay đổi căn bản trong vòng vài năm tới về sản xuất nông nghiệp" để vượt qua tình hình thiếu lương thực ngày càng tệ hại hơn. Kim đã đưa ra kêu gọi "thay đổi căn bản" vào ngày thứ hai của một cuộc họp toàn thể của Đảng Công nhân cầm quyền được triệu tập để giải quyết sản lượng vụ mùa đói kém và sự phát triển nông thôn. Kim nói chính phủ đã quyết tâm mang đến một "bước ngoặt cách mạng" trong sản xuất nông nghiệp. Nam Hàn nói rằng đã có tin nhiều người dân Bắc Hàn chết vì đói.

---- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken họp báo khi thăm Kazakhstan, nói rằng nếu Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ TQ với Mỹ và phần còn lại của thế giới: "Trung Quốc không thể hai mặt khi nói đến sự xâm lược của Nga ở Ukraine." Blinken nói, TQ không nên đưa ra đề xuất hòa bình, trong khi "bơm dầu vào lửa" mà Nga đã mồi lên, và nếu thế, Mỹ sẽ trừng phạt bổ sung đối với bất kỳ cá nhân TQ hay tổ chức TQ nào vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ về hỗ trợ Nga. Blinken nói rằng hiệp ước đối tác "Không có giới hạn" mà Putin và Tập Cận Bình ký trước khi Nga xâm lăng Ukraine là "một mối quan tâm thực sự."

---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ ba họp báo ở Helsinki, Phần Lan, nói rằng mặc dù các đồng minh đã đồng ý rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO, đó là "viễn ảnh lâu dài" vì mục tiêu hiện tại là giúp Ukraine chiến thắng trong cuộc chiến chống Nga "với tư cách là một quốc gia có chủ quyền và độc lập." Do đó, trọng tâm là hỗ trợ trước, ông nhấn mạnh. Trước đó, Putin đã cáo buộc NATO là đồng phạm gián tiếp trong "các tội ác của chế độ Kiev, vì viện trợ vũ khí" cho Ukraine.

---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ ba nói rằng không phận ở St. Petersburg đã đóng cửa để huấn luyện phòng không, sau các tin về một vật thể không xác định được phát hiện bay gần thành phố: "Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ đã tìm ra các vấn đề phát hiện, chặn và xác định mục tiêu bị cáo buộc của kẻ xâm nhập, cũng như tương tác với các dịch vụ khẩn cấp và các cơ quan thực thi pháp luật trong trường hợp khẩn cấp."

---- Phi trường Pulkovo của thành phố St. Petersburg đã gỡ bỏ tất cả các lệnh hạn chế bay đưa ra trước đó trong ngày, theo hãng tin TASS. Lệnh ngưng các chuyến bay đã gỡ bỏ và không phận trong bán kính 200 km quanh phi trường đã được mở lại. Trước đó, các hãng tin nói các chiến đấu cơ của Nga đã bay lên nghênh chiến khi báo động có 1 vật thể bay lạ trong vùng lân cận thành phố. Tuy nhiên, chính quyền Nga đã không bình luận về các bản tin này.

Hãng tin địa phương Fontanka hôm Thứ Ba loan tin theo một nguồn riêng, một vật bay lạ được phát hiện bay ở độ xa từ 160 đến 200 km cách thành phố St. Petersburg. Bản tin đưa ra sau khi Phi trường Pulkovo của St. Petersburg đình chỉ tất cả các chuyến bay đến và đi cho đến 11:20 giờ sáng giờ địa phương.

---- Cố vấn cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, đã mô tả về mong muốn của Nga về một "lệnh ngừng bắn ngay lập tức" như một "quả bom giờ nổ chậm." Viết trên Twitter, Podolyak ghi rằng Nga đang đòi ngưng bắn tức khắc để "đóng băng xung đột, giữ quyền kiểm soát lãnh thổ bị chiếm đóng và xây dựng sức mạnh quân sự." Ông nhấn mạnh rằng sẽ không có lệnh ngừng bắn hay kế hoạch hòa bình cho đến khi quân Nga rút khỏi lãnh thổ Ukraine.

---- Tướng Nga Igor Kirillov hôm thứ ba nói Hoa Kỳ có thể đang lên kế hoạch "khiêu khích" ở Ukraine bằng vũ khí hóa học và sẽ đổ lỗi cho Nga. Kirillov nói, Mỹ có thể hy vọng cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine đang diễn ra sẽ gây khó khăn cho cộng đồng quốc tế để tổ chức một cuộc điều tra hiệu quả. Kết quả của điều đó, theo Kirillov, "thủ phạm thực sự có thể tránh được trách nhiệm. Chúng tôi cảnh báo rằng trong trường hợp khiêu khích sử dụng hóa chất độc hại, thủ phạm thực sự sẽ bị chúng tôi xác định và trừng phạt."

---- Bộ Quốc phòng Nga loan tin rằng Quân Lực Ukraine tấn công bằng 2 phi cơ không người lái vào lãnh thổ Nga và Cộng hòa Adygea, trong khi đưa ra hình ảnh mảnh vở một trong các phi cơ này từ chỉ huy quân sự địa phương. Bộ này nói, phòng không Nga đã đối phó với cuộc tân công xảy ra rạng sáng Thứ Ba, nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự, theo bản văn của Bộ.

---- Hệ thống phát hiện sớm hỏa tiễn của Israel có thể được triển khai tại Ukraine trong vòng 4 tháng, theo lời Ngoại trưởng Israel Eli Cohen cho biết trong chuyến thăm Kiev, theo báo Times of Israel hôm 27/2/2023. Đại sứ Ukraine tại Israel Yevheny Korniychuk, nói rằng Ukraine đã xin hệ thống này trong 6 tháng, đã được hứa hẹn nhưng chưa thấy đến. Bài báo nói rằng việc triển khai ban đầu hệ thống sẽ là một dự án thử nghiệm và "tốt nhất sẽ bao phủ một thành phố như Kiev." Korniychuk tin rằng Ukraine có thể thắng Nga chỉ trong vòng vài tháng – nếu nhận được vũ khí viện trợ từ các đồng minh.

---- Nga không thể đưa thêm lính vào Transnistria (tỉnh thân Nga đã ly khai ra khỏi Moldova), nơi 2.000 lính Nga còn trú đóng bất hợp pháp từ 1992, theo người phát ngôn của Bộ chỉ huy tác chiến phía Nam của Ukraine, Natalia Humeniuk, nói với các đài truyền hình Ukraine vào ngày 27/2: "Quân Nga đổ bộ vào Transnistria là bất khả, vì họ cần đi qua không phận của NATO hoặc Ukraine; không ai cho phép điều đó."

Bà nói thêm rằng quân Nga đang chiếm đóng ở Transnistria, nơi mà Moscow đã hứa sẽ rút lui vào năm 1999, "vô cùng ngạc nhiên với câu chuyện về sức mạnh của họ do tuyên truyền của Nga lan truyền." Theo bà, người Nga sẽ gặp chống trả dữ dội nếu cố gắng tiến về phía Moldova.

Vào ngày 20/2/2023, Zelenskyy nói rằng Moscow đang xem xét đảo chính ở Moldova bằng cách chiếm giữ một sân bay ở thủ đô Chisinau và sau đó chở quân đến đó. Sau đó, Thủ tướng Moldova Dorin Recean đã xác nhận tin đó, kêu gọi phi quân sự hóa Transnistria và trục xuất quân đội Nga ra khỏi khu vực.

Moldova là quốc gia đầu tiên bị Nga xúi giục những người thân Nga mở phong trào ly khai sau khi Liên Xô sụp đổ. Cuộc xung đột đẫm máu kéo dài vài tháng vào năm 1992, sau đó bị đóng băng với khoảng 2.000 quân Nga vẫn đóng tại Transnistria.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ca ngợi thỏa thuận mới đạt được giữa Anh và Liên Âu về các quy tắc thương mại ở Bắc Ireland, gọi Khuôn khổ Windsor Framework là "bước thiết yếu" hướng tới việc duy trì hòa bình và tiến bộ "đã vất vả mới đạt được" từ hiệp ước Good Friday Agreement.

Biden nói: "Tôi đánh giá cao nỗ lực của các nhà lãnh đạo và quan chức của tất cả các bên đã làm việc không mệt mỏi để tìm ra con đường phía trước nhằm bảo vệ vị trí của Bắc Ireland trong thị trường nội bộ của Anh cũng như thị trường chung của Liên Âu, vì lợi ích của tất cả các cộng đồng ở Bắc Ireland. Tôi mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác của chúng tôi ở Bắc Ireland, Chính phủ Anh và Ireland, và Liên Âu, để thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng đó."

Biden dự kiến sẽ công bố một lo

Thư ký Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre

Điều phối viên Truyền thông Chiến lược c

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa K

Trên khắp Ấn Độ, các biện pháp gây khó dễ ch

Tiệm thịt cho người Hồi Giáo

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói h

Chủ tịch News Corp Rupert Murdoch

John Kirby nói không có sự đồng

Hôm thứ Sáu, có ai đó đã rạch thủng vỏ x

Khi một cơn bão mùa đông tiếp tục

Khi trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục

Quận Cam: ông Jeff Reitz đã thắng được danh

Quận Cam: 3 cậu thiếu niên trúng đạn, nhập viện.

Một phụ nữ tên là Nghia Pham

----ạt các yêu cầu tài chính nghiêm ngặt mới đối với các công ty muốn xin tài trợ liên bang từ kế hoạch 39 tỷ đô la của chính phủ để thúc đẩy sản xuất chip trong nước, một phần của Đạo luật Khoa học và CHIPS, theo báo The New York Times. Một trong những biện pháp sẽ được Bộ Thương mại công bố vào sáng thứ Ba sẽ yêu cầu các công ty tiết lộ chi tiết cụ thể về bất kỳ kế hoạch tiềm năng nào để mua lại cổ phần của họ trong vòng 5 năm tới. Ngoài ra, các công ty sẽ phải đáp ứng các mốc quan trọng theo thời gian để nhận được tiền, do đó sẽ được phân phối theo từng đợt. Bộ quy tắc mới của chính phủ được cho là nhằm bảo vệ tiền của người nộp thuế.----hôm thứ Hai nói trong phiên họp báo thường kỳ rằng dữ liệu mới nhất cho thấy chính sách kinh tế của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang "có tác dụng. Rõ ràng, lạm phát vẫn còn quá cao, tổng thống đang làm mọi thứ có thể để giảm chi phí cho người dân Mỹ, do đó Đạo luật Giảm lạm phát cũng sẽ giảm chi phí cho chăm sóc sức khỏe, năng lượng và cũng giảm thâm hụt bằng cách 200 tỷ USD. Đảng Cộng hòa đang cố gắng đảo ngược công việc mà chúng tôi đã cố gắng thực hiện trong hai năm qua." Jean-Pierre nói rằng những nỗ lực của Đảng Cộng hòa nhằm "bãi bỏ Đạo luật Giảm lạm phát" sẽ chỉ làm tổn hại nền kinh tế và gia tăng các chi phí.----ủa Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby hôm thứ Hai nói rằng Tổng thống Joe Biden sẽ tiếp đón Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 3/3 dự kiến sẽ thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm cả cuộc chiến ở Ukraine. "Đức là một đồng minh của NATO, đồng thời là một người bạn và đối tác tốt. Chúng tôi rất vui mừng được đón Thủ tướng tới đây vào thứ Sáu," Kirby nói thêm, đồng thời lưu ý rằng Mỹ đánh giá cao những nỗ lực của Đức trong việc hỗ trợ Ukraine bằng cách "tăng cường" hỗ trợ dành cho Kiev. Trước đó, Đức đã thông qua việc chuyển giao 178 xe tăng Leopard-1 cho Ukraine.----ỳ Ned Price hôm thứ Hai nói rằng Trung Quốc không phải là một "nhà môi giới trung thực" trong cuộc chiến Nga-Ukraine,và nói rằng Bắc Kinh dường như đang cân nhắc cung cấp hỗ trợ sát thương cho Moscow."TQ đã cung cấp các hình thức hỗ trợ quan trọng cho Nga, bao gồm cả trong bối cảnh Nga gây chiến với Ukraine," theo Price cho biết, đồng thời lưu ý rằng TQ đã đề nghị hỗ trợ ngoại giao và kinh tế cho Nga trong "trên sân khấu thế giới." Price cũng chỉ trích kế hoạch hòa bình do TQ đề xuất cho Moscow và Kiev, cáo buộc TQ "đứng lệch về 1 phía" trong cuộc chiến "rất rõ ràng".----o việc tiêu thụ thịt đã được tăng cường kể từ khi Thủ tướng Narendra Modi đắc cử vào năm 2014, từ việc đóng cửa các cửa hàng thịt đến tăng án tù đối với hành vi giết mổ bò. Những người theo đạo Ấn độ giáo cực đoan đang dẫn đầu làn sóng "chủ nghĩa dân tộc ăn chay" này.Những người bán thịt ở tiểu bang Haryana, nơi chủ yếu là người Hồi giáo, đã buộc phải đóng cửa hàng vào thứ Ba hàng tuần, trong khi những người "bảo vệ bò" dừng lại và khám xét các xe mà họ nghi ngờ vận chuyển động vật - các hành động chận xe và khám xét này có thể gây chết người.Theo báo cáo của Human Rights Watch (Tổ chức Theo dõi Nhân quyền) năm 2019, ít nhất 44 người đã bị giết bởi "những người bảo vệ bò" ở Ấn Độ kể từ năm 2015. Với 36 người trong số nạn nhân bị giết là người Hồi giáo.----ôm thứ Hai rằng Hoa Kỳ sẽ gửi hơn 444 triệu đô la hỗ trợ nhân đạo cho Yemen. Theo Blinken, Hoa Kỳ đã quyên góp hơn 5,4 tỷ đô la cho đất nước bị chiến tranh tàn phá kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột quân sự hồi năm 2014: "Dựa trên động lực từ thỏa thuận ngừng bắn do LHQ làm trung gian, các bên giờ đây có cơ hội chấm dứt cuộc chiến này. Quốc tế phải làm mọi thứ có thể để giúp đỡ - bao gồm thông qua hỗ trợ mạnh mẽ cho hoạt động nhân đạo ở Yemen - để xây dựng động lực tích cực hơn nữa và đảm bảo người dân Yemen thấy được những lợi ích hữu hình mà hòa bình có thể mang lại."-----trả lời hữu thệ rằng một số người dẫn chương trình của Fox News đã đưa ra các thuyết âm mưu sai lầm rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã bị đánh cắp từ cựu Tổng thống Donald Trump, theo hồ sơ tòa công bố hôm thứ Hai.Murdoch khai trước tòa trong vụ công ty Dominion Voting Systems kiện Fox News về tội phỉ báng để đòi bồi thường 1,6 tỷ đô la. Công ty đã kiện Fox News hồi năm 2021 sau khi một số người dẫn chương trình đưa ra những tuyên bố hoang đường và vô căn cứ rằng máy bỏ phiếu Dominion đã lật ngược phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden. Không có bằng chứng để hỗ trợ những lời bịa đặt đó. Trump đã thua Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử với hơn 7 triệu phiếu bầu.Khi bị các luật sư của Dominion hỏi trước tòa vào tháng trước, Murdoch cho biết những người dẫn chương trình của Fox News -- Sean Hannity, Lou Dobbs, Maria Bartiromo và Jeanine Pirro -- đều đồng ý rằng cuộc bầu cử đã bị [Biden] đánh cắp.Murdoch nhấn mạnh rằng những tuyên bố sai sự thật đến từ những người dẫn chương trình, nhưng không nói rằng Fox News với tư cách là một thực thể đã chứng thực những tuyên bố đó. Tuy nhiên, những tiết lộ có thể sẽ củng cố bằng chứng của Dominion khi tìm cách khôi phục những thiệt hại to lớn mà Dominion nói rằng đã phải gánh chịu sau các cuộc tấn công.Các luật sư của Fox News đã biện hộ rằng các bình luận của những người dẫn chương trình được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất, biện hộ rằng việc đưa tin về Trump và những âm mưu của Trump là tin đáng loan truyền.----thuận giữa chính phủ Hoa Kỳ và các cơ quan tình báo về nguyên nhân gây ra coronavirus. Kirby nói, nghiên cứu về vấn đề này vẫn đang tiếp tục và điều quan trọng là phải ngăn chặn các đại dịch trong tương lai. Kirby nhấn mạnh khi được hỏi về các báo cáo trên truyền thông cho rằng Bộ Năng lượng Hoa Kỳ có "độ tin cậy thấp" rằng coronavirus đã vô tình thoát ra khỏi một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc, vẫn chưa có kết luận chắc chắn về nguồn gốc của COVID.----e của 7 xe cảnh sát bên ngoài một trạm cảnh sát ở Queens, New York. Cảnh sát đã công bố hình ảnh giám sát và xin công chúng giúp truy tìm người đàn ông "đội mũ nâu, mặc áo khoác nhiều màu và quần đen", theo Daily News. Thế rồi hôm Chủ nhật, một người đàn ông bước vào trạm cảnh sát trên để báo cáo rằng chiếc xe của anh đã bị mất trộm. Anh này đội một chiếc mũ màu nâu, áo khoác nhiều màu và quần đen.Thế là, cảnh sát bắt được Jose Patino, 74 tuổi ở Brooklyn, và truy tố hình sự anh này. Cảnh sát nói rằng họ nhanh chóng nhận ra Patino là kẻ phá hoại xe cảnh sát, khi anh bước vào trạm cảnh sát, và họ nói rằng Patino đã thú nhận khi bị thẩm vấn. Động cơ phá hoại không nói rõ trong bản tin.----di chuyển qua California, khiến nhiều cư dân bật sưởi khí đốt để tăng nhiệt, Southern California Gas Company (Công ty Khí đốt Nam California) đã công bố kế hoạch tăng giá vào năm tới, rằng họ sẽ tổ chức hai diễn đàn công khai qua mạng để nói về đơn xin tăng giá của mình. Các cuộc họp sẽ được tổ chức vào ngày 6/3 và ngày 15/3/2023.Đơn đã được đệ trình lên Ủy ban Tiện ích Công cộng California vào tháng 5/2022 trước khi chi phí khí đốt tự nhiên tăng lên đáng kể. Đơn cũng xin tăng giá nhiều hơn được thực hiện cho đến năm 2027. Nếu được chấp thuận, hóa đơn khí đốt cho mỗi hộ dân cư trung bình sẽ tăng khoảng 8,28 đô/tháng, theo trang web của công ty. Theo đó, tăng giá sẽ cho phép công ty đầu tư vào hệ thống phân phối khí đốt, công nghệ năng lượng sạch và duy trì lực lượng lao động.----được cải thiện, nhiều chuyên gia cảnh báo rằng những tiến bộ công nghệ có thể khiến hàng trăm nghìn người Mỹ mất việc làm. Một nghiên cứu từ Net Voucher Codes cho thấy 321.900 việc làm ở California có “nguy cơ cao” bị thay thế bởi AI. Theo báo cáo, 1,2 triệu việc làm khác đang ở mức “rủi ro trung bình”.Sau đây là 10 nghề nghiệp hàng đầu có nguy cơ cao bị thay thế bởi AI:1. Thu ngân.2. Đại diện dịch vụ khách hàng.3. kế toán (Bookkeeper).4. Kỹ thuật viên hỗ trợ tin học.5. Thư ký làm hóa đơn (Billing Clerk).6. Thư ký phòng nhân sự.7. Phụ tá luật sư.8. Nhân viên giúp công ty làm đúng luật (Compliance Officer).9. Người đánh giá yêu cầu bồi thường (Claims Assessor).10. Phụ tá điều hành.----hiệu kỷ lục về số lần đến Disneyland liên tiếp nhiều nhất, theo Kỷ lục Guinness Thế giới. Đài KTLA đưa tin, Reitz, cư dân Huntington Beach, đã đến thăm công viên Disneyland 2.995 lần kể từ năm 2012.Hành trình trở thành người giữ kỷ lục về số lần đến thăm Disneyland nhiều nhất của anh bắt đầu như một trò đùa giữa những người bạn. Reitz kể với Guinness: “Mọi chuyện bắt đầu như một trò đùa giữa những người bạn khi Disneyland thông báo rằng họ sẽ tổ chức một Disneyland ('Ngày Disney bổ sung') khi họ công bố sự kiện 24 giờ của Leap Day (Ngày nhuận) hồi năm 2012.----, nhập viện. Có 3 nam thiếu niên đã nhập viện vào tối Chủ Nhật sau khi bị thương trong một vụ mà cảnh sát tin là liên quan đến băng đảng. Hai thiếu niên 15 tuổi và một 16 tuổi bị trúng đạn vào khoảng 10:40 tối trên dãy nhà 3800 Đại lộ Franklin ở Fullerton, theo Sở Cảnh sát Fullerton.Cả ba cậu đã nhập viện, không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát Fullerton tiếp tục điều tra vụ nổ súng, nhưng cho biết chưa bắt giữ ai, và cũng không có thông tin mô tả về tay súng. Bất kỳ ai có thông tin về vụ nổ súng được khuyến khích liên hệ với Sở cảnh sát Fullerton theo số 714-738-6700.----, 40 tuổi, ở Mount Pleasant, South Carolina, bị truy tố về tội say rượu lái xe và gây nguy hiểm cho trẻ em. Cô bị bắt vào sáng sớm Chủ Nhật trên xa lộ I-26, theo lời Cảnh sát North Charleston. Vào khoảng 1:50 sáng Chủ nhật, một cảnh sát tuần tra đã chứng kiến một chiếc SUV, do cô Pham lái, trên I-26 không giữ làn đường của mình và không bật đèn xi nhan khi chuyển làn đường.Cảnh sát đã chận xe cô Pham lại, lúc đó đứa con 8 tuổi của Pham đã ngồi cùng cô ở ghế hành khách phía trước. Cảnh sát ghi nhận mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ cô Phạm. Mẫu hơi thở cho thấy Nồng độ cồn trong máu (BAC) của cô Pham ở mức 0,16% – gấp đôi giới hạn pháp lý là 0,08%.

---- TIN VN. Vẫn còn hơn 5.400 người lao động bị nợ lương hơn 56 tỷ đồng (2,4 triệu USD). Theo Báo Công Luận. Theo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, vẫn còn 5.493 người lao động bị nợ tiền lương, chưa giải quyết 56,45 tỷ đồng. Theo đó, có 36 doanh nghiệp ở 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nợ 74,29 tỷ đồng tiền lương của 5.979 người lao động, bình quân nợ 12,42 triệu đồng/người; đến nay đã giải quyết 17,83 tỷ đồng tiền lương của 486 người lao động; chưa giải quyết 56,45 tỷ đồng tiền lương của 5.493 người lao động.

---- TIN VN. Nhiều bệnh viện thiếu trang thiết bị, vật tư: Nguy cơ ngừng hoạt động. Theo Báo Tiền Phong. Gặp nhiều khó khăn trong việc mua sắm vật tư cũng như sửa chữa trang thiết bị y tế đang khiến nhiều bệnh viện đối mặt với nguy cơ phải tạm ngừng hoạt động. Sở Y tế TPHCM lo ngại, 2 đến 3 tháng tới tình trạng thiếu trang thiết bị sẽ xảy ra, ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh nếu các khó khăn không được giải quyết.

----- TIN VN. Báo động tháng 1/2023: số lượng doanh nghiệp giảm, vốn giảm, nhân sự lao động giảm. Báo Hà Nội Mới. Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 1-2023, cả nước có 10.843 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 99 nghìn tỷ đồng và thu hút thêm 68.600 lao động. Kết quả này giảm 16,5% về số doanh nghiệp, giảm hơn 48% về vốn và giảm 11% về số lao động so với cùng kỳ năm 2021. Vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp mới thành lập chỉ đạt 9,1 tỷ đồng, giảm 38,2%. Thêm vào đó, có tới 43.873 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 14,4% so với tháng 1-2022. Như vậy, số doanh nghiệp ngừng hoạt động, rút lui khỏi thị trường đã vượt xa số đơn vị mới ra đời.

---- HỎI 1: Đường hóa học (erythritol) gây cơ nguy cho tim, đột quỵ?

ĐÁP 1: Nghiên cứu mới nói như thế. Đó là kết quả nghiên cứu của viện Cleveland Clinic's Lerner Research Institute, cho thấy erythritol, một chất làm ngọt nhân tạo thường được sử dụng trong thực phẩm chế biến có thể làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Erythritol là một loại rượu đường tự nhiên (natural sugar alcohol) được tìm thấy trong nhiều loại rau và trái cây. Ngay cả cơ thể con người cũng sản xuất một lượng nhỏ erythritol. Nhưng các chuyên gia khác bày tỏ sự hoài nghi, nói rằng cần phải nghiên cứu thêm trước khi nói erythritol có thể được coi là có khả năng gây hại. Bởi vì một tổ chức về kinh doanh thương mại, có tên là, Calorie Control Council, nói rằng đường hóa học này đã dùng hơn 30 năm tại hơn 50 quốc gia, và nhiều cuộc nghiên cứu trước đây cho thấy sử dụng đường này an toàn. Để chắc ăn, bạn chỉ nên sử dụng ít thôi.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/02/27/artificial-sweetener-heart-attack-stroke/7111677531913/

---- HỎI 2: Bạn thiếu ngủ, sẽ bị giảm thọ?

ĐÁP 2: Đúng thế, theo nghiên cứu mới. Thiếu ngủ? Một nghiên cứu mới cho thấy nó có thể rút ngắn tuổi thọ của bạn. Theo nghiên cứu từ American College of Cardiology (Đại học Tim mạch Hoa Kỳ) công bố hôm thứ Năm, ngủ đủ giấc mỗi đêm có thể đóng một vai trò quan trọng đối với tim và sức khỏe tổng thể, từ đó có thể kéo dài tuổi thọ của bạn. Dữ liệu cũng cho thấy rằng khoảng 8% trường hợp tử vong có thể là do thói quen ngủ kém. Lời khuyên: Ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm, khó ngủ không quá hai lần một tuần, không sử dụng thuốc ngủ, thức dậy cảm thấy sảng khoái ít nhất năm ngày một tuần.

Chi tiết:

https://news.yahoo.com/want-live-longer-sleeping-may-164500953.html

.