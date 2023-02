Nam diễn viên Ke Huy Quan (gốc Việt) hôm Chủ nhật 26/2/2023 đã thắng giải điện ảnh Screen Actors Guild Awards cho vai nam diễn viên phụ xuất sắc trong phim "Everything Everywhere All at Once" -- giải này được xem như, phần lớn là, dự báo cho Giải Oscars.

.

- Trao giải điện ảnh SAG: nam diễn viên gốc Việt Ke Huy Quan thắng giải SAG cho vai nam diễn viên phụ xuất sắc.

- Dân Mỹ chưa đi bầu 2024, nhưng Trump đã chụp mũ là có gian lận bầu cử 2024.

- Trump chửi mắng cựu Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan (Cộng Hòa) là xin đi bắt chó cũng hỏng.

- Nhiều tỷ phú Cộng hòa ở New York rời Trump. Cựu DB D'Amato thú nhận: Trump có thể làm Cộng Hòa thua nữa trong năm 2024, vì Biden thông minh hơn và vận động giỏi hơn.

- Quốc hội Mỹ sẽ kiểm tra các công ty Mỹ đầu tư ở TQ.

- Belarus: có 2 cú nổ lớn ở căn cứ không quân Machulishchy, một phi cơ vận tải quân sự và một máy quét tuyết của Nga hư hại

- Zelensky sa thải Tư lệnh chiến trường vùng Donbas

- Putin: phương Tây đang cố gắng "giải thể" Liên bang Nga.

- Liên Âu sẽ xem xét đề xuất hòa bình 12 điểm của TQ.

- Giám đốc CIA: Tập Cận Bình chỉ thị quân đội TQ “sẵn sàng xâm lược Đài Loan vào năm 2027”

- Thổ Nhĩ Kỳ: thêm cú động đất 5,6 độ, làm 1 người chết, hàng trăm nhà sụp.

- Động đất Thổ Nhĩ Kỳ cập nhật: ít nhất 44.374 người chết.

- Ấn Độ: cháy lớn tại 1 nhà máy làm phụ tùng cho Apple Inc.

- TQ: sẽ không để Mỹ lèo lái bang giao giữa TQ với Nga

- TQ: đang liên lạc với các phe trong cuộc chiến ở Ukraine.

- Ba Lan: đã cấp Ukraine vũ khí trước khi Nga tấn công Ukraine

- Belarus sẽ cần đẩy mạnh sản xuất phi cơ không người lái tấn công kiểu mạnh hơn.

- Nhật Bản xem xét mua 400 hỏa tiễn hành trình Tomahawk của Hoa Kỳ.

- Cựu linh mục Frank Pavone bị 4 phụ nữ cáo buộc có hành vi sai trái tình dục.

- Các phóng viên Fox News bị đài bịt miệng, cấm nói về đơn kiện của Dominion.

- Twitter Inc. đã sa thải thêm 200 nhân viên

- Bộ Năng lượng Hoa Kỳ có tin tình báo: vi khuẩn coronavirus có thể là do rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, Trung Quốc.

- Kim Jong-un họp đảng: cả nước đói thê thảm

- Tiêu thụ nhựa trong Nhóm 20 nền kinh tế lớn vào năm 2050 sẽ cao gấp 1,7 lần so với mức năm 2019

- Italy: thuyền gỗ chở đầy người vượt biên đụng đá ngầm, vỡ tan, vớt lên 60 xác, mất tích nhiều người.

- Nam California: thêm cơn bão mới, mưa lụt, tuyết rơi, nhiều tai nạn.

- Los Angeles: mưa, lở đất, nhiều nhà xe RV lọt sông, bị cuốn trôi.

- TIN VN. Thị trường ảm đạm, nhưng ô tô nhập vào Việt Nam lại tăng hơn 20%.

- TIN VN. Thiếu đơn hàng, doanh nghiệp lại thê thảm vì lãi suất vay quá cao, trên 10%/năm, xin hạ lãi suất về 3%.

- HỎI 1: Hơn 1/2 phụ nữ Nam Hàn nói kết hôn và sinh con không quan trọng? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có tới 60% dân Mỹ lo ngại nếu dùng trí tuệ nhân tạo chẩn bệnh hay chữa trị? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-27/2/2023) ---- Quốc hội Mỹ sẽ bắt đầu kiểm tra hoạt động của các công ty Mỹ tại Trung Quốc hôm thứ Ba, tập trung vào các hãng đầu tư vào công nghệ TQ, theo báo Financial Times hôm thứ Hai. Dân Biểu Mike Gallagher nói rằng 1 hội đồng, bao gồm 13 Dân biểu Cộng hòa và 11 Dân biểu Dân chủ, sẽ hỏi các Tổng quản trị và giám đốc các hãng để hiểu về các khoản đầu tư và hoạt động của họ ở TQ. Trọng tâm sẽ là các công ty có "đầu tư lớn" vào công nghệ TQ và những công ty có thể liên hệ với quân đội TQ.

.

DB Gallagher nói rằng kinh doanh ở Trung Quốc mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư, nhưng nó không mang lại lợi ích "về mặt chính trị, địa chính trị hay chính trị" cho công dân Mỹ hoặc người Trung Quốc. Kiểm tra này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng do khủng hoảng Ukraine và tranh cãi về khinh khí cầu giám sát. (ghi chú: Trump Organization có các khoản nợ 1 tỷ đô tại TQ, trong đó hơn 200 triệu đô là nợ Bank of China. Riêng cô Ivanka kinh doanh thời trang ở TQ, năm 2018 được nhiều thương hiệu độc quyền [trademarks] do TQ cấp. Dưới thời Trump, các thắc mắc đều bị dẹp bỏ. Xem tin năm 2020: https://www.politico.com/news/2020/04/24/trump-biden-china-debt-205475 )

.

---- Dân Mỹ chưa đi bầu 2024, nhưng Trump đã chụp mũ là có gian lận bầu cử 2024. Trump viết lên mạng đêm Chủ Nhật: “Các công tố viên Đảng Dân chủ gian dối, nhiều người trong số họ là Kỳ thị chủng tộc Ngược, đang tìm cách chôm một cuộc Bầu cử Tổng thống lần thứ hai. Họ đã làm điều đó vào năm 2020 và chúng tôi sẽ không để họ làm điều đó một lần nữa vào năm 2024. MAGA!!!” Trump viết như thế vài giờ sau khi các luật sư bào chữa của Trump cho biết họ đã “mất niềm tin 100%” vào cuộc điều tra của Georgia về những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử 2020. Luật sư của Trump, Drew Findling nói với CBS hôm Chủ nhật rằng ông tin rằng "quy trình đã bị vi phạm" sau những bình luận với truyền thông của trưởng bồi thẩm đoàn Emily Kohrs về vụ án.

.

---- Trump lại chửi mắng những người Cộng Hòa không ủng hộ ông. Trump viết trong một bài đăng trên mạng Truth Social, chửi mắng cựu Dân biểu Paul Ryan, người từng một thời là Chủ tịch Hạ viện, gọi Ryan là "kẻ thua cuộc", sau khi cựu Dân Biểu tiểu bang Wisconsin nói rằng ông sẽ tẩy chay Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa tại tiểu bang nhà vào năm tới nếu Trump có khả năng là ứng cử viên tổng thống. Trump gõ bàn phím: "Paul Ryan là một kẻ thua cuộc. Ryan cũng không thể được bầu làm người bắt chó trong Đảng Cộng hòa!"

.

---- Nhiều tỷ phú Cộng Hòa không ưa Trump nữa. Theo cựu Thượng nghị sĩ Cộng hòa Al D'Amato, các nhà tài trợ giàu có của Cộng hòa ở New York đang tìm cách hỗ trợ các ứng cử viên khác ngoài Donald Trump trước cuộc bầu cử năm 2024. D'Amato, người trước đây đã ủng hộ Trump trong các cuộc bầu cử năm 2016 và 2020, đã đưa ra đánh giá tai hại về sự ủng hộ Trump tại New York. D’Amato nói với The New York Times: “Trump không thể chiêu dụ New York được. Càng nhiều người nhìn thấy, Trump càng trông tệ hơn.”

.

D'Amato, người đại diện cho New York từ năm 1981 đến 1999, nói thêm rằng ông và nhiều nhà tài trợ giàu có của New York lo lắng "cái tôi" của Trump có thể khiến đảng Cộng Hòa phải trả giá bằng một cuộc bầu cử khác. D’Amato nói: “Tôi sẽ là người đầu tiên nói với bạn rằng với tư cách là tổng thống, Trump đã làm rất tốt. Nhưng sau đó Trump tự mổ bụng, đã làm hỏng cuộc bầu cử và tuyên bố đó là một cuộc bầu cử bị đánh cắp. Thực ra, họ [Dân Chủ và Biden] vượt trội hơn chúng ta [Cộng Hòa], họ thông minh hơn chúng ta, họ vận động thắng chúng ta."

.

---- Các tòa nhà đổ sập khi trận động đất mạnh 5,6 độ richter tấn công miền nam Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Hai 27/2/2023, chỉ ba tuần sau trận động đất thảm khốc tàn phá khu vực. Trận động đất mới nhất tập trung tại thị trấn Yesilyurt, tỉnh Malatya, có ít nhất 1 người chết. Mehmet Cinar, thị trưởng của Yesilyurt, nói rằng nhiều tòa nhà trong thị trấn đã sụp đổ trong trận động đất mới hôm thứ Hai. Khoảng 48.000 người chết cho đến nay đã được ghi nhận ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria do hậu quả của trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra vào ngày 6/2/2023.

.

---- Một trận cháy lớn đã bùng phát hôm thứ Hai tại một nhà máy ở Ấn Độ thuộc sở hữu của Cheng Uei Precision Industry Co. Ltd., còn được gọi là Foxlink, nơi cung cấp đầu nối, cụm cáp và bộ nguồn hàng đầu cho các sản phẩm của Apple Inc. Theo cảnh sát, ngọn lửa bùng phát ở tầng một của tòa nhà tại Khu công nghiệp Renigunta ở Andhra Pradesh, nhanh chóng lan sang các khu sản xuất. Báo địa phương nói có 2 người bị thương trong số 400 người đang làm việc khi lửa bùng phát. Cơ xưởng bị thiệt hại nặng nề, trong khi ngọn lửa phần lớn đã được kiểm soát.

.

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning hôm thứ Hai nói rằng TQ sẽ không cho phép Hoa Kỳ lèo lái quan hệ song phương của TQ với Nga, rằng Mỹ không có quyền giải quyết các quan hệ Nga-TQ, rằng TQ "sẽ không chịu áp lực và bị đe dọa từ phía Mỹ." Bà nói rằng Mỹ không chỉ viện trợ Ukraine về quân sự mà còn vi phạm Three Communiques (Ba Thông cáo chung) giữa Mỹ và TQ, bằng cách bán vũ khí tiên tiến cho Đài Loan. Bình luận của bà đưa ra để đáp lại những cáo buộc rằng TQ dự tính cung cấp Nga vũ khí và điều đó có thể giúp Nga tránh các biện pháp trừng phạt do phương Tây áp đặt.

.

---- Mao Ning hôm thứ Hai cũng cho biết rằng TQ đang "liên lạc với từng bên liên quan [trong cuộc chiến ở Ukraine]", kể cả chính phủ Kiev: "Trung Quốc có quan điểm rất rõ ràng và kiên định về cuộc khủng hoảng Ukraine. Yếu tố then chốt là tiến tới các cuộc hòa đàm." Trước đó, TQ đưa ra đề xuất hòa bình, kêu gọi Ukraine và Nga nối lại hòa đàm, nhấn mạnh rằng phải ngăn chặn chiến tranh nguyên tử (nhưng không đoi Nga rút quân). Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói ông đang lên kế hoạch gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Lập trường Ukraine là Nga phải rút quân mới có hòa bình, và Ukraine không chấp nhận cắt đất cầu hòa.

.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak hôm thứ Hai nói, Ba Lan đã cung cấp vũ khí cho Ukraine ngay cả trước khi Nga tấn công vào Ukraine, theo hãng tin PAP của Ba Lan đưa tin. Gặp người đồng cấp Croatia Mario Banozic, Blaszczak nói các nước NATO nên tiếp tục gửi viện trợ quân sự cho Ukraine và cung cấp huấn luyện quân sự cho lính Ukraine vì điều đó "quan trọng" đối với an ninh châu Âu để đảm bảo: đế chế Nga sẽ không tái sinh. Blaszczak cũng kêu gọi tăng cường trừng phạt Moscow.

.

---- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng Belarus cần đẩy mạnh sản xuất máy bay không người lái tấn công hiện đại, theo Sputnik Belarus đưa tin hôm thứ Hai. Khi họp về chi tiêu quân sự, Lukashenko nói rằng mặc dù Belarus đã nỗ lực giới thiệu một kiểu phi cơ quân sự không người lái, nhưng cần nỗ lực hơn để chế tạo phi cơ không người lái chiến đấu tối tân: "Tôi không nói về vũ khí nhỏ... Chúng ta có rất nhiều thứ này. Tôi đang nói về một loại vũ khí mạnh hơn."

.

---- Có 2 cú nổ lớn được nghe thấy tại căn cứ không quân Machulishchy, cách thủ đô Minsk của Belarus khoảng 12 km, theo kênh Telegram của BYPOL, một nhóm đối lập chống nhà nước thân Nga của Belarus, đã viết ngày 26/2/2023, theo các nguồn tin riêng. Một phi cơ vận tải quân sự và một máy quét tuyết của Nga đã bị hư hại trong vụ nổ. Hãng tin độc lập Motolko Help dựa theo tin từ cư dân địa phương, nói rằng 2 vụ nổ xảy ra trong khoảng thời gian từ 08:00 đến 09:30 sáng và một vụ nổ nữa có thể xảy ra vào ban đêm. Có 1 phụ nữ bị cảnh sát bắt. Chưa rõ thông tin về chị này.

.

---- Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật đã sa thải một chỉ huy quân sự cấp cao được giao nhiệm vụ giám sát cuộc chiến chống Nga ở vùng Donbas của Ukraine, theo Reuters. Việc sa thải Edward Moskalyov đã được tổng thống công bố trong một sắc lệnh một dòng, không đưa ra lời giải thích nào. Moskalyov được bổ nhiệm vào vị trí chỉ huy liên quân của Ukraine vào tháng 3/2022, chưa đầy một tháng sau khi quân đội Nga tiến hành cuộc xâm lược Ukraine. Rất ít khu vực ở Ukraine chứng kiến nhiều bạo lực như Donbas, Tướng Oleksiy Hromov, Phó Tổng tham mưu trưởng Ukraine, gần đây cho biết khoảng 380 vụ giao chiến đã được ghi nhận trong khu vực kể từ đầu tháng 2/2023.

.

---- Vladimir Putin đã nói rằng dân tộc Nga có thể không tồn tại trong tình trạng hiện tại của họ vì ông tuyên bố phương Tây đang cố gắng "giải tán" Liên bang Nga. Putin nói phương Tây muốn chia rẽ nước Nga và sau đó sẽ kiểm soát quốc gia sản xuất nguyên liệu thô lớn nhất thế giới, một bước đi có thể dẫn đến sự hủy diệt của nhiều dân tộc Nga, bao gồm cả dân tộc Nga chiếm đa số. Putin nói thêm: "Tôi thậm chí không biết liệu một nhóm dân tộc như người Nga có thể sẽ tồn tại trong hình thức tồn tại như ngày nay hay không." Putin cho biết kế hoạch của phương Tây đã ghi ra giấy, mặc dù không nói rõ ở đâu.

.

---- Cao Ủy đối ngoại của Liên Âu Josep Borrell hôm Chủ nhật cho biết Liên Âu sẽ xem xét đề xuất hòa bình 12 điểm của Trung Quốc về cuộc chiến ở Ukraine, mặc dù đã biết rằng vẫn thiếu một số khía cạnh quan trọng để đạt được hòa bình. Borrell nói: “Đó thực sự không phải là một kế hoạch hòa bình và chủ yếu nhắc lại các quan điểm nổi tiếng của Trung Quốc, một số trong đó chúng tôi chia sẻ trong khi những điểm quan trọng bị thiếu. Chúng tôi sẽ phân tích nó, nhưng rõ ràng vấn đề chính là nó không thực sự phân biệt kẻ gây hấn [Nga] với nạn nhân [Ukraine], đặt 2 bên ở mức bình đẳng." Ukraine đã bác bỏ đề xuất này, vì phải bao gồm việc Nga rút quân khỏi Ukraine (mà TQ không nhắc tới).

.

---- Giám đốc CIA William Burns cho biết tình báo Hoa Kỳ cho thấy Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị cho quân đội nước này “sẵn sàng xâm lược Đài Loan vào năm 2027” mặc dù hiện tại Tập có thể đang nghi ngờ về khả năng để làm như vậy do kinh nghiệm của Nga trong cuộc chiến với Ukraine. Burns, trả lời phỏng vấn trên truyền hình phát sóng hôm Chủ nhật, nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ phải xem xét “rất nghiêm túc” mong muốn kiểm soát Đài Loan của Tập Cận Bình ngay cả khi xung đột quân sự là không thể tránh khỏi.

.

Burns nói với “Face the Nation” của CBS: “Chúng tôi biết, như đã được công khai, rằng Chủ tịch Tập đã chỉ thị cho quân đội Trung Quốc, sẵn sàng xâm lược Đài Loan vào năm 2027, nhưng điều đó không có nghĩa là Tập quyết định xâm lược vào năm 2027 hay bất kỳ năm nào khác. Tôi nghĩ rằng phán đoán của chúng tôi ít nhất là Chủ tịch Tập và giới lãnh đạo quân sự của ông ấy ngày nay nghi ngờ về việc liệu họ có thể thực hiện được cuộc xâm lược đó hay không”.

.

---- Sau 2 tuần, đếm lại. Ít nhất 44.374 người đã chết do hậu quả của trận động đất kinh hoàng tấn công phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ khoảng hai tuần trước, theo Giám đốc Văn phòng Đối Phó Thiên tai (AFAD) Yunus Sezer. Trận động đất kép 7,8 và 7,5 độ xảy ra trong khu vực trong vòng 9 giờ gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria vào ngày 6/2. Theo Sezer, lực lượng cứu hộ đã kiểm tra hơn 20 nghìn tòa nhà và hiện đang tập trung dọn dẹp các mảnh vỡ.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói hôm thứ Hai, tại phiên điều trần của ủy ban ngân sách của Hạ viện, báo cáo rằng Tokyo đang xem xét mua tới 400 hỏa tiễn hành trình Tomahawk của Hoa Kỳ. Trong phiên điều trần, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada nói rằng việc mua sắm như vậy đang được cân nhắc khi Nhật muốn tăng cường khả năng tự vệ. Tuần trước, Hamada giải thích rằng việc mua hỏa tiễn sẽ được thực hiện một lần vào năm tài khóa 2023. Kế hoạch đưa ra trong bối cảnh lo ngại về các vụ thử phi đạn mới nhất của Bắc Hàn. Dương Tử Quỳnh, nữ diễn viên châu Á đầu tiên thắng giải SAG cho vai nữ chính, đã phát biểu trong khi nhận giải: "Giải thưởng này không chỉ dành cho tôi. Nó dành cho tất cả những cô gái nhỏ trông giống tôi."cũng là người gốc Á đầu tiên đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng SAG. Quan Huy Ke là người Việt gốc Hoa, sinh tại Việt Nam. Quân đã mang về bức tượng SAG cho vai diễn Waymond Wang trong bộ phim ăn khách năm 2022 "Everything Everywhere All at Once."Trong một bài phát biểu xúc động, Quan nhắc đến thời điểm anh từ bỏ diễn xuất sau những bước ngoặt nổi bật của mình vào những năm 80s – trong phim “Indiana Jones and the Temple of Doom” năm 1984 và phim “The Goonies” năm 1985 – bởi vì không có “đủ cơ hội” cho các diễn viên gốc châu Á.Vai diễn của Quan trong "Everything Everywhere All at Once" là tác phẩm điện ảnh lớn đầu tiên của Quan kể từ những năm 90s. Hôm Chủ nhật, Quan tiếp tục cảm ơn các bạn diễn và đạo diễn Daniel Dan Kwan và Daniel Scheinert, nói rằng “phong cảnh bây giờ trông rất khác so với trước đây.” Quan cũng cảm ơn mọi người trong hội trường đã “đóng góp vào những thay đổi đó.”Nam diễn viên Quan Huy Ke sau đó cảm ơn bạn diễn Dương Tử Quỳnh, nói với cô rằng Quan “rất vui vì khi cả hai chúng ta bắt đầu sự nghiệp vào năm 1984, một ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau trên màn ảnh rộng.” Quan cũng gửi lời cảm ơn đến bạn diễn Jamie Lee Curtis trong bài phát biểu, cô Curtis cũng đã thắng được giải thưởng SAG hôm Chủ nhật cho vai nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.Quan cũng nhân cơ hội khi nhận giải của mình để chia sẻ một số lời động viên cho các diễn viên khác ngoài kia “những người đang đấu tranh để được nhìn thấy. Hãy tiếp tục đi. Bởi vì ánh đèn sân khấu một ngày nào đó sẽ tìm thấy bạn.” Quan cũng nhắc tên cô Hồng Châu, nữ diễn viên gốc Việt được đề cử Giải Oscars 2023.Phim “Everything Everywhere All at Once” trước đó đã được 11 đề cử cho giải Oscar (sẽ tổ chức ngày 12 tháng 3/2023), trong đó có giải Phim hay nhất và Quan Huy Ke được đề cử cho Nam diễn viên phụ. Quan cũng đã thắng giải Quả cầu vàng (Golden Globe Awards) hồi tháng trước cho màn trình diễn của Quan trong phim này.Diễn viên Ke Huy Quan (tên tiếng Việt là Quan Kế Huy, người Việt gốc Hoa, sinh tại Sài Gòn năm 1971) đêm Thứ Ba 10/1/2023 đã được trao giải thưởng điện ảnh Golden Globe (Quả cầu vàng) cho vai nam diễn viên phụ xuất săc nhất trong năm 2022. Quan nói lời cảm ơn, xúc động nghẹn lời, có lúc ứa nước mắt.Quan sinh ngày 20/8/1971 tại Sài Gòn, với cha mẹ là người Việt gốc Hoa. Ông có tám anh chị em. Năm 1978, gia đình anh vượt biên, trốn khỏi Việt Nam. Anh, cha và năm anh chị em đến một trại tị nạn ở Hồng Kông, trong khi mẹ anh và ba anh chị em khác trốn sang Malaysia. Cả gia đình anh di cư sang Hoa Kỳ năm 1979.Quan học trường trung học cơ sở Mount Gleason ở Tujunga, California, và trường trung học Alhambra ở Alhambra, California. Quan tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Điện ảnh USC năm 1999. Sau khi tốt nghiệp, anh đã làm việc với biên đạo múa Hồng Kông Corey Yuen trong một số dự án phim. Quan thông thạo tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, tiếng Việt và tiếng Quan Thoại. Quan đã kết hôn và cư trú tại Woodland Hills, Los Angeles.----báo Daily Beast, Frank Pavone --- cựu cố vấn tôn giáo của Trump, cũng là cựu linh mục bị Vatican truất chức linh mục hồi tháng 12/2022, và là Hội trưởng Hội Priests for Life chuyên chống phá thai --- đã bị nhiều cáo buộc về hành vi sai trái tình dục. Giờ đây, ít nhất 4 phụ nữ đã cáo buộc Pavone có hành vi sai trái tình dục.Các khiếu nại liên quan đến hành vi "không phù hợp tại nơi làm việc", có từ năm 1999 đến 2018 và được cho là bao gồm hành vi đụng chạm không có sự đồng thuận, những lời đề nghị dâm ô và hành vi gạ gẫm tình dục không mong muốn. Một trong những phụ nữ cáo buộc Pavone có hành vi không phù hợp là một nhà văn tự do cho Daily Beast, người từng làm việc cho cựu linh mục Pavone khi cô 22 tuổi. Ít nhất hai cựu thành viên của nhóm linh mục Priests for Life đã lên án Pavone và kêu gọi Pavone từ chức, ra khỏi Hội.----cấm nói về đơn kiện của Dominion. Người dẫn chương trình Fox News Howard Kurtz nói rằng đài đã cấm anh đưa tin về vụ kiện do công ty Dominion chống lại đài về tiếp tay Trump để vu khống Dominion trong khi lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Kurtz nói vào Chủ nhật trên “Mediabuzz” rằng: “Một số bạn đã hỏi tại sao tôi không đưa tin về vụ Công ty máy bỏ phiếu Dominion kiện đài Fox. Tôi tin rằng tôi nên loan tin đó. Nhưng Fox News đã quyết định rằng với tư cách là một phần của nơi bị kiện, tôi không thể nói hay viết về nó, ít nhất là vào lúc này. Tôi rất không đồng ý với quyết định đó, nhưng là một nhân viên, tôi phải chấp hành. Và nếu điều đó thay đổi, tôi sẽ cho quý bạn biết."----nhân viên vào tối thứ Bảy, tức là khoảng 10% số nhân viên vẫn làm việc ở đó, theo báo New York Times. Phần lớn nhân viên phát hiện ra rằng họ có thể bị sa thải sau khi nhận ra rằng họ không còn đăng nhập vào tài khoản e-mail và máy tính xách tay của công ty nữa. Các nhân viên còn lại không được cung cấp danh sách những người bị sa thải nên họ không biết họ sẽ làm việc với ai vào ngày hôm sau. Trước đó, báo Wall Street Journal đưa tin Twitter sa thải thêm nhiều người vào cuối tuần mà không nêu rõ con số.----, rằng Bộ Năng lượng Hoa Kỳ trong nghiên cứu các tin mật báo về tình báo cập nhật gần đây đã xác định rằng coronavirus rất có thể là do rò rỉ trong phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Nghiên cứu này được đưa vào như một phần của bản cập nhật tài liệu năm 2021 về đại dịch từ văn phòng của Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines.Hồ sơ tình báo cập nhật được đưa ra sau khi Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, trước đây chưa quyết định về cách thức virus xuất hiện, nhận được thông tin mới, theo báo Wall Street Journal. Bộ cho biết họ có "độ tin cậy thấp" rằng virus COVID-19 đã vô tình thoát ra khỏi một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, cho thấy rằng Hoa Kỳ không có đủ bằng chứng để đưa ra kết luận chắc chắn hơn về vấn đề này.----ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) về kế hoạch tăng cường sản xuất nông nghiệp, theo hãng tin nhà nước KCNA. Cuộc họp diễn ra hôm Chủ nhật, với những người tham dự tìm cách xác định các nhiệm vụ nông nghiệp quan trọng nhất và đồng ý về cách thực hiện chúng. Ủy ban cũng dự kiến sẽ công bố đánh giá về những nỗ lực đã thực hiện và kết quả đạt được cho đến nay. Bắc Hàn đang trải qua cuộc khủng hoảng lương thực, vốn đã đói kém hơn trong vài năm qua trong bối cảnh các lệnh trừng phạt mà nhiều nước áp đặt lên Bắc Hàn trong khi đại dịch COVID-19 làm tê liệt và phong tỏa một phần.---ế lớn vào năm 2050 sẽ cao gấp 1,7 lần so với mức năm 2019 nếu không có các biện pháp mới để giảm sử dụng, làm gia tăng vấn đề ô nhiễm nhựa biển, theo một nghiên cứu hôm Thứ Hai. Hai viện nghiên cứu Economist Impact và Nippon Foundation ước tính trong nghiên cứu chung của họ rằng việc sử dụng nhựa có thể tới 451 triệu tấn vào năm 2050, tăng từ 261 triệu tấn trong năm 2019 nếu không có các bước tiếp theo.----i di cư đụng phải đá ngầm và vỡ tan tành trước bình minh ngoài khơi bờ biển Italy. Đến lúc mặt trời lặn hôm Chủ nhật, lính cứu hộ đã vớt được gần 60 xác trong khi hàng chục người khác đang mất tích trong dòng nước hỗn loạn. Các quan chức LHQ lo ngại số người chết có thể lên tới 100 người vì những người sống sót cho biết con thuyền chở tới 200 người khi khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ.

---- Khi Nam California thoát khỏi cơn bão mùa đông đã tàn phá khu vực này trong mấy ngày qua, một trận bão khác đang mang đến nhiều mưa hơn nữa, sẽ bắt đầu từ đêm Chủ Nhật 26/2/2023 và mang theo mưa và tuyết trên núi cho đến hết Thứ Tư 1/3/2023. Mưa nhiều gây ra lụt vài nơi, trong khi tuyết rơi phủ trên các núi đồi Nam California.

.

.

Một khuyến cáo cảnh giác cho vùng Nam California về thời tiết mùa đông có hiệu lực đến tối thứ Tư trong những khoảng thời gian có tuyết rơi từ nhẹ đến trung bình, thỉnh thoảng có gió.

.

---- Đài KTLA đã chiếu một đoạn video ghi lại cảnh một chiếc RV (xe dùng làm nhà) lao khỏi bờ kè trước khi bị cuốn xuống sông ở Castaic (quận Los Angeles) hôm thứ Bảy. Xe RV này là nạn nhân mới nhất của cơn bão mùa đông ập đến Nam California hôm cuối tuần. Có 3 ngôi nhà di động khác cũng chịu chung số phận, rơi xuống và bị sông Santa Clara cuốn trôi.

.

.

Sáng hôm sau, phóng viên ảnh Joshua Jenkins có mặt ở đó và chụp được một chiếc RV khác trượt khỏi bờ kè và rơi xuống sông. Có 15 xe kéo đã được di tản khỏi Làng Valencia Travel Village khi sự tàn phá bắt đầu từ tối thứ Sáu. Người dân địa phương hoang mang, lo sợ sẽ xảy ra nạn đất xói lở thêm nữa.

.

---- TIN VN. Thị trường ảm đạm, nhưng ô tô nhập vào Việt Nam lại tăng hơn 20%. Theo Cafe Auto. Theo các thống kê trong nữa đầu tháng 2/2023, số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam tăng hơn 20% so với tháng trước. Cụ thể theo báo cáo mới nhất từ Tổng cục Hải quan thì lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc trong giai đoạn nửa đầu tháng 2 là 7.789 xe ôtô các loại, tăng trưởng 23.5% so với cùng kỳ tháng trước. Hồi nửa đầu tháng 1, lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc được bổ sung cho thị trường Việt Nam là 6.306 xe, giảm 46,4% so với số liệu ở cùng giai đoạn của tháng 12.2022.

.

---- TIN VN. Thiếu đơn hàng, doanh nghiệp lại thê thảm vì lãi suất vay quá cao, trên 10%/năm, xin hạ lãi suất về 3%. Theo Báo Dân Việt. Nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều ngành hàng tại TP.HCM khốn đốn vì lãi suất cho vay trên 10%/năm. Lãi suất cho vay cao trong bối cảnh thiếu đơn hàng, kinh tế suy thoái khiến các doanh nghiệp khó chồng khó. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) Nguyễn Ngọc Hòa cho biết doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực tại TP.HCM như dệt may, chế biến gỗ đang gặp nhiều khó khăn do thiếu đơn hàng. Trong khi đó, ở lĩnh vực bất động sản, theo đánh giá của HUBA, thị trường hiện rất khó khăn và đi vào suy thoái. Các doanh nghiệp đang thu hẹp quy mô, dừng đầu tư, ngưng thi công các dự án mới, thị trường gần thư đóng băng và có khả năng kéo dài. Chủ tịch HUBA kiến nghị Ngân hàng Nhà nước có biện pháp hạ lãi suất huy động vốn của các ngân hàng thương mại, khống chế tỷ lệ “biên độ lãi ròng” (NIM) ở mức 3% là giải pháp cần thiết để các ngân hàng thương mại chia sẻ khó khăn với nền kinh tế hiện nay nhằm hạ lãi suất cho vay.

.

---- HỎI 1: Hơn 1/2 phụ nữ Nam Hàn nói kết hôn và sinh con không quan trọng?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Hơn một nửa phụ nữ cho biết kết hôn và sinh con không phải là một phần thiết yếu trong cuộc sống của họ, theo một cuộc khảo sát cho thấy hôm Chủ nhật, cho thấy xu hướng ngày càng tăng của phụ nữ bất chấp những kỳ vọng về vai trò giới tính truyền thống trong xã hội Nam Hàn. Theo một cuộc khảo sát của Korean Association for Social Welfare Studies (Hiệp hội Nghiên cứu Phúc lợi Xã hội Nam Hàn), chỉ có 4% phụ nữ được hỏi cho biết kết hôn và sinh con là "bắt buộc", trong khi 12,9% nam giới trả lời như vậy.

Chi tiết:

https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230226000077

.

---- HỎI 2: Có tới 60% dân Mỹ lo ngại nếu dùng trí tuệ nhân tạo chẩn bệnh hay chữa trị?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) đã cho thấy nhiều hứa hẹn về phương diện y tế lâm sàng, từ việc giúp dự đoán quỹ đạo sức khỏe như nguy cơ mắc bệnh lãng trí Alzheimer cho đến theo dõi các dấu hiệu sinh tồn. Nhưng phần lớn người Mỹ nói rằng họ vẫn chưa thoải mái với ý tưởng sử dụng AI trong chăm sóc sức khỏe, theo kết quả từ một cuộc thăm dò mới của Pew Research được công bố vào ngày 22/2/2023.

.

Có tới 60% số người được hỏi trong cuộc thăm dò nói rằng họ sẽ cảm thấy không thoải mái nếu nơi (bác sĩ, bệnh viện...) cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của chính họ sử dụng AI để hỗ trợ các nhiệm vụ như chẩn đoán bệnh và đề nghị phương pháp điều trị.

Chi tiết:

https://www.mcknights.com/news/clinical-news/poll-americans-uneasy-with-clinical-use-of-artificial-intelligence/

.

.