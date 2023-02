Chính phủ Ấn Độ kêu gọi dân hãy xóa sổ Ngày Valentine's Day để ủng hộ một ngày lễ mới: “Ngày ôm bò” (“Cow Hug Day”). - Biden lặng lẽ chận luồng đô la chảy vào lĩnh vực máy tính tiên tiến TQ. - Bắc Hàn diễn binh, nhiều kỷ lục các hỏa tiễn xuyên lục địa ICBM đời mới. Un dẫn vợ và con gái ra xem.

Bò được thờ tại Ấn Độ, nên ra phố không ai phiền. Bộ phúc lợi thú vật của chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu công dân Ấn Độ hãy rời bỏ Ngày lễ tình nhân (Valentine's Day) để ủng hộ một ngày lễ mới mang các giá trị truyền thống của Ấn Độ Giáo—“Ngày ôm bò” (“Cow Hug Day”).

QUẬN CAM (VB-9/2/2023) ---- Chính quyền Biden đang lặng lẽ chận luồng đô la chảy vào lĩnh vực mở rộng các công nghệ máy tính tiên tiến ở Trung Quốc, theo báo The New York Times đưa tin hôm thứ Năm. Theo bản tin, vẫn chưa rõ những lĩnh vực cụ thể nào sẽ nằm trong các biện pháp mới. Tuy nhiên, có vẻ như chúng sẽ được áp dụng cho lĩnh vực điện toán lượng tử, chất bán dẫn tiên tiến và một số loại trí tuệ nhân tạo AI nhất định. Chính quyền Mỹ hiện đang thảo luận về các kế hoạch với Liên Âu và các đồng minh khác.

Ngoài ra, các biện pháp có thể vấp phải một số phản đối. "Ngành công nghiệp đồng thuận nêu ý kiến: chúng tôi không muốn điều này," một nguồn nhận xét. Tuy nhiên, theo The New York Times, hành động của chính quyền Biden có thể hạn chế hơn nhiều so với dự kiến.

---- Hạ viện đa số Cộng Hòa của Missouri hôm thứ Tư đã bỏ phiếu chống lại việc đưa ra lệnh cấm trẻ em mang súng mà không có sự giám sát của người lớn ở nơi công cộng. Chỉ một Dân biểu Cộng hòa ủng hộ đề luật (cấm trẻ em mang súng nơi công cộng...) đã bị bác bỏ với tỷ lệ phiếu 104-39. Dân biểu Dân chủ Donna Baringer cho biết cảnh sát ở quận của bà muốn có lệnh cấm để họ có thể ngăn chặn “những đứa trẻ 14 tuổi đi bộ ra giữa đường phố ở thành phố St. Louis mang theo súng AR-15.”

Baringer nói thêm rằng cảnh sát bất lực trong việc làm bất cứ điều gì cho đến khi thanh thiếu niên “thực sự vung súng lên và chỉa súng với ý định gì đó.” Cộng Hòa coi đề luật này là một hạn chế không chính đáng đối với quyền sử dụng súng. “Mặc dù có thể trực quan rằng một đứa trẻ 14 tuổi không có mục đích chính đáng, nhưng điều đó thực sự không có nghĩa là chúng sẽ làm hại ai đó. Chúng ta chưa biết điều đó,” theo Dân biểu Cộng hòa Tony Lovasco nói. “Nói chung, chúng ta không buộc tội mọi người chỉ vì chúng ta suy luận rằng họ sẽ làm tổn thương ai đó.”

---- Bộ phúc lợi thú vật của chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu công dân Ấn Độ hãy rời bỏ Ngày lễ tình nhân (Valentine's Day) để ủng hộ một ngày lễ mới mang các giá trị truyền thống của Ấn Độ Giáo—“Ngày ôm bò” (“Cow Hug Day”). Bộ hôm thứ Tư ra bản văn rằng “ôm bò sẽ mang lại cảm xúc phong phú và tăng hạnh phúc cho cá nhân và tập thể.” Bò được người theo Ấn Độ Giáo sùng đạo tôn thờ như một vị thánh, và các nhóm tín đồ cực hữu đã tấn công Ngày lễ tình nhân trong những năm gần đây với lý do truyền thống phương Tây khuyến khích sự lãng mạn tình dục.

Bò được thờ tại Ấn Độ, nên ra phố không ai phiền.

Thủ tướng theo chủ nghĩa dân tộc Ấn Độ Giáo Narendra Modi đã thúc đẩy một chương trình nghị sự của Ấn Độ Giáo để loại trừ các tôn giáo và tín ngưỡng khác — nhưng Lời kêu gọi hãy ra ngoài và ôm bò vào ngày 14/2/2023 đã vấp phải sự chế giễu rộng rãi trên mạng. Nilanjan Mukhopadhyay, một nhà phân tích chính trị, cho biết lời kêu gọi ôm bò “hoàn toàn điên rồ và bất chấp logic.”

---- Lính cứu hộ đã kéo thêm nhiều người sống sót từ bên dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị sập hôm thứ Năm, nhưng hy vọng tìm thấy nhiều người còn sống hơn ba ngày sau trận động đất thảm khốc và hàng loạt dư chấn tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, giết chết hơn 16.000 người, đã bắt đầu mờ nhạt.

Ngoài 12.873 người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ, cơ quan quản lý thiên tai nước này cho biết hơn 60.000 người bị thương. Về phía biên giới Syria, 3.162 người đã chết và hơn 5.000 người bị thương. Hàng trăm nghìn người đã mất nhà cửa, AP đưa tin.

Theo cơ quan quản lý thiên tai, hơn 110.000 lính cứu hộ hiện đang tham gia nỗ lực đào bới cứu người kẹt dưới đống đổ nát. Steven Godby, chuyên gia về thiên tai tại Đại học Nottingham Trent, Anh, cho biết: "Thời gian 72 giờ đầu tiên được coi là rất quan trọng. Tỷ lệ sống trung bình trong vòng 24 giờ là 74%, sau 72 giờ là 22% và đến ngày thứ năm là 6%”.

---- Bắc Hàn đã thể hiện sức mạnh quân sự rõ ràng của mình trong một cuộc duyệt binh rầm rộ vào ban đêm ở Bình Nhưỡng mà các nhà phân tích cho rằng đã phô diễn một hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới, sử dụng nhiên liệu rắn. Lãnh tụ Kim Jong Un đã xuất hiện trước công chúng, điều rất hiếm hoi, cùng vợ và con gái tại sự kiện kỷ niệm 75 năm thành lập quân đội Bắc Hàn và theo NK News, sự kiện này có nhiều vũ khí nguyên tử hơn bao giờ hết. Trong số đó, NK News cho biết, có một hỏa tiễn tầm xa sử dụng nhiên liệu rắn mới và ít nhất 11 hỏa tiễn ICBM đã được thử nghiệm trước đó.

Nhiên liệu rắn IBM “đóng vai trò là phần cuối, huy hoành nhất của cuộc diễu hành.” Trong khi Bắc Hàn đã sử dụng nhiên liệu lỏng IBM, hỏa tiễn nhiên liệu rắn “có thể được chuẩn bị sẵn sàng nhanh hơn và vận chuyển dễ dàng hơn”. Ankit Panda, thành viên cấp cao của Stanton trong Nuclear Policy Program (Chương trình chính sách nguyên tử) tại Carnegie Endowment for International Peace (Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế), nói với NK News “đó là một minh chứng khác của Bắc Hàn rằng họ đang tìm cách khẳng định mối quan hệ răn đe nguyên tử đối với Hoa Kỳ, cho dù Mỹ có thích hay không."

---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Năm cho biết Nga cần tăng tốc sản xuất thiết bị quân sự, kể cả xe tăng, do cuộc chiến ở Ukraine và quyết định của các nước phương Tây cung cấp vũ khí và xe tăng cho Ukraine. Trong chuyến thăm Nhà máy JSC Omsk Transport Engineering Plant, Medvedev tuyên bố rằng "hàng nghìn xe tăng" nên được chế tạo và hiện đại hóa.

Các bình luận được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang có chuyến công du châu Âu, trong đó ông đã thúc giục Anh và Liên Âu gửi thêm vũ khí cho đất nước của ông, bao gồm cả phi cơ chiến đấu. Trong khi đó, Cao Ủy về đối ngoại của Liên Âu Josep Borrell tuyên bố khối này sẽ hỗ trợ quân sự nhiều hơn cho Kiev.

---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm thứ Năm đã tweet rằng Nga "phải trả giá cho sự tàn phá đã gây ra và đổ máu" trong cuộc chiến ở Ukraine. Bà viết giữa chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Brussels: "Gói trừng phạt thứ 10 của chúng tôi sẽ làm suy yếu hơn nữa cỗ máy chiến tranh của Nga. Và chúng tôi có ý chí buộc Nga phải chịu trách nhiệm về những tội ác của mình, bao gồm cả tội ác xâm lược." Trước đó, von der Leyen tuyên bố Liên Âu đang tìm cách tiết lộ gói trừng phạt mới, gói thứ 10 chống lại Nga. trước ngày 24/2/2023.

---- Bộ Ngoại giao Anh tiết lộ hôm thứ Năm rằng Hoa Kỳ và Anh đã trừng phạt 7 tên "tội phạm mạng" của Nga. Bộ Tài chính Hoa Kỳ nói rằng các cá nhân bị trừng phạt là thành viên của "băng đảng tội phạm mạng Trickbot" và Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Brian Nelson nói rằng "tội phạm mạng, đặc biệt là những kẻ có trụ sở tại Nga, tìm cách tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng, nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp Hoa Kỳ và khai thác hệ thống tài chính quốc tế”.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm nói rằng các công ty nước ngoài rời khỏi thị trường Nga đang chịu tổn thất vì họ rút khỏi lãnh thổ Nga. Trước Ban Giám sát của Agency for Strategic Initiatives for the Promotion of New Projects (ANO), Putin nói rằng các công ty này đã để lại một "di sản tốt". Ông cũng nói rằng sau sự ra đi của họ, không có gì sụp đổ như một số người đã dự đoán trước đó. Cuối cùng, Putin kêu gọi các công ty trong nước thành công ở nước ngoài và không nên chỉ dừng lại ở thị trường trong nước Nga.

---- Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki kêu gọi các quốc gia thành viên NATO hôm thứ Năm hành động thống nhất trong việc gửi phi cơ chiến đấu đến Kiev. Morawiecki nói tại Brussels trước một cuộc họp của Liên Âu: "Chúng tôi sẽ không phải là những người đầu tiên bàn giao phi cơ chiến đấu, nhưng chúng tôi sẽ phản ứng tích cực, với điều kiện là những người có nhiều phi cơ phản lực nhất sẽ có thể cung cấp chúng cho Ukraine."

Hơn nữa, thủ tướng Ba Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga và cho biết chúng sẽ được thống nhất trong hai tuần tới. Ông nói: "Chúng ta phải đưa ra các điều khoản rất cụ thể để cho Nga thấy rằng chúng ta quyết tâm chiến đấu để giành chiến thắng."

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm nói rằng "chế độ Nga" muốn "phá hủy" các giá trị châu Âu và lối sống của người châu Âu. Phát biểu trước Nghị viện Châu Âu tại Brussels, Zelensky tuyên bố Moscow là "lực lượng chống Châu Âu của thế giới hiện đại" lớn nhất và họ muốn đưa "những thực tế vô nhân đạo" của những năm 1930 và 1940 trở lại Châu Âu.

Zelensky nhấn mạnh rằng chỉ có chiến thắng của Ukraine trong cuộc chiến với Nga mới có thể giúp cứu vãn các giá trị châu Âu. Ông cũng cảm ơn các nước Liên Âu vì sự hỗ trợ mà họ đã dành cho Kiev trong cuộc chiến.

---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm thứ Tư nói rằng Ukraine "thuộc về gia đình châu Âu" và ông sẽ đưa "thông điệp rõ ràng" đó tới hội nghị thượng đỉnh Liên Âu vào thứ Năm, nơi các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với Ukraine. Tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Scholz hứa tiếp tục viện trợ quân sự "khi còn cần thiết" và tái khẳng định châu Âu "cùng Ukraine bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình."

Ông Macron nhắc lại rằng Pháp sẽ tiếp tục "sát cánh vững chắc với Ukraine" và cùng nước này giành chiến thắng trước Nga. Macron nhấn mạnh những gì đang xảy ra ở Ukraine sẽ ảnh hưởng đến tương lai của châu Âu và nói thêm rằng Paris sẽ nỗ lực xây dựng hòa bình và an ninh cùng với Kiev. Trong khi đó, Zelensky ca ngợi "sự đoàn kết liên tục", một lần nữa cảm ơn các đồng minh phương Tây đã gửi các thiết bị quân sự "cần thiết để ngăn chặn khủng bố của Nga."

---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói hôm thứ Tư rằng các hành động quân sự mới nhất của Nga ở Ukraine cho thấy Tổng thống Vladimir Putin hiện không có bất kỳ quan tâm nào về giải pháp ngoại giao với Kiev. Họp báo chung với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ở Washington, Blinken nói rằng con đường tốt nhất phía trước sẽ là tiếp tục hỗ trợ cuộc chiến theo hướng có lợi cho Ukraine cho đến khi các nỗ lực ngoại giao được nối lại.

Blinken kết luận rằng điều quan trọng là phải tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, nhấn mạnh rằng "cuộc chiến của Putin tiếp tục là một thất bại chiến lược." Về vấn đề đó, Blinken nhắc lại các đồng minh phương Tây sẽ cung cấp cho quân đội Ukraine xe tăng để tăng cường khả năng phòng thủ trước Nga.

---- Đại sứ quán Nga tại London nói với truyền thông Nga, cảnh báo hôm thứ Tư rằng những hậu quả quân sự và chính trị sẽ xảy ra nếu Anh quốc chuyển giao phi cơ chiến đấu cho Ukraine -- và hù dọa Anh sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi sự leo thang tiếp theo trên lục địa châu Âu và trên toàn thế giới.

Trước đó cùng ngày, một phát ngôn viênchính phủ Anh xác nhận rằng họ đang xem xét việc gửi các phi cơ chiến đấu tới Ukraine. Tuy nhiên, khả năng chuyển giao phi cơ sẽ đại diện cho "một giải pháp lâu dài hơn là khả năng ngắn hạn, tuy đó là điều Ukraine cần nhất hiện nay", theo lời người phát ngôn.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết trong một cuộc họp báo sau đó rằng "khi nói đến viện trợ quân sự" cho Kiev, "không có hạn chế nào khi thảo luận". Vì lý do đó, Sunak nói rằng việc cung cấp phi cơ chiến đấu cũng là "một phần của cuộc thảo luận". Sunak nhấn mạnh rằng Anh sẽ đẩy nhanh việc cung cấp thiết bị quân sự cho Kiev để chúng đến "trong vòng vài ngày hoặc vài tuần chứ không phải vài tháng hay vài năm".

Ông tiếp tục nói rằng Anh cũng sẽ mở rộng chương trình đào tạo cho binh lính Ukraine, hiện sẽ bao gồm cả thủy quân lục chiến và phi công. Ông giải thích rằng đào tạo phi công là bước đầu tiên để có thể cung cấp phi cơ tối tân, vì họ cần có khả năng vận hành những chiếc phi cơ đó.

----Cộng Hòa - Ohio) kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden "vạch ra một kế hoạch rõ ràng để chấm dứt cuộc chiến" ở Ukraine "theo cách có lợi cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ."Vance nói hôm thứ Tư rằng Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Bạch Ốc Shalanda Young "đã không gửi báo cáo về tổng số tiền tài trợ được cung cấp cho Ukraine" và chính quyền Biden "đã không thực hiện nghĩa vụ minh bạch của chính mình" trong việc chi tiêu của người nộp thuế Hoa Kỳ: "Không còn tấm chi phiếu trắng nào nữa. Đã đến lúc Tổng thống phải nói với người dân Mỹ chuyện này sẽ kết thúc như thế nào."----hôm thứ Tư kết luận rằng có "dấu hiệu rõ ràng" cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho phép chuyển giao hệ thống phi đạn đã bắn hạ chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines vào năm 2014.Nhóm điều tra chung của Sở Công tố Công cộng [Hòa Lan] nói rằng Putin "đã đưa ra quyết định về việc cung cấp [hệ thống phi đạn] Buk-TELAR cho quân ly khai của DPR [Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự phong]." Tuy nhiên, các nhà điều tra ghi rằng không có "bằng chứng thuyết phục" về quyết định này.Chuyến bay 17 của Malaysia Airlines là một chuyến bay chở khách từ Amsterdam đến Kuala Lumpur đã bị dân quân DPR do Nga hậu thuẫn bắn rơi vào ngày 17/7/2014, khi đang bay qua các khu vực tranh chấp ở miền đông Ukraine.----ên bố hôm thứ Tư bác bỏ bài báo quy chụp rằng Hoa Kỳ đứng sau vụ phá hoại các đường ống Nord Stream hồi tháng 9/2022. Bạch Ốc viết rằng, bài viết do nhà báo điều tra Seymour Hersh công bố sớm hôm Thứ Tư là "hoàn toàn sai sự thật và hoàn toàn là hư cấu."(Cần ghi chú: Hersh từng được giải Pulitzer nhờ khui ra Vụ thảm sát Mỹ Lai năm 1969, chuyên điều tra các hồ sơ lớn. Nhưng Hersh mất uy tín vì nhiều bài viết gần đây, bể nhất là viết bài quy chụp Tổng Thống Obama bịa đặt ra trận bố ráp 2011 bắn chết Osama bin Laden là "một lời nói dối lớn, không một lời nào là sự thật". Tất cả chứng cớ, kể cả từ chính phủ Pakistan, nơi bao che cho bin Laden, cho thấy đúng là TT Obama ra lệnh cho trận đột kích 2011 và đã giết bin Laden. Một cú bể lớn của Hersh cũng thời Tổng Thống Obama, khi Hersh viết bài nói vũ khí hóa học [chất Sarin] sử dụng tại Syria năm 2013 là của loạn quân [do Mỹ hỗ trợ], không phải của Tổng Thống Bashar al-Assad. Các chuyên gia quốc tế cho tới bây giờ đã bác bỏ bài báo đó của Hersh và đưa nhiều chứng cớ.)Blog của Hersh cáo buộc rằng các thợ lặn của Hải quân Hoa Kỳ đã đặt chất nổ trong một cuộc tập trận của NATO vào tháng 6/2022 tại các đường ống, rồi được cho nổ từ xa khoảng 3 tháng sau đó vào ngày 26/9/2022. Hersh viết rằng Biden đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công từ cuối năm 2021, và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan có liên quan trực tiếp đến vụ bom này.Hersh đã từng là một nhà báo cho New York Times. Ông đã nhận được Giải thưởng Pulitzer năm 1970 cho Phóng sự Quốc tế sau khi phơi bày Vụ thảm sát Mỹ Lai năm 1969.Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hôm thứ Năm cho biết "hậu quả" rất có thể sẽ xảy ra sau bài viết của Hersh tiết lộ rằng người nhái Mỹ đứng sau vụ nổ làm hư hại đường ống khí đốt tự nhiên Nord Stream hồi tháng 9/2022.----biết hôm thứ Tư họ đã tìm thấy 3,5 tấn cocaine trôi nổi ở một vùng xa xôi của Thái Bình Dương sau khi nó được một tổ chức buôn lậu ma túy quốc tế thả xuống đó [để chờ được nhận]. Dù chưa bắt giữ ai, cảnh sát nói họ đã giáng một đòn mạnh vào mạng lưới ma túy, từ các nhà sản xuất ma túy ở Nam Mỹ đến những người phân phối trong vụ thu giữ ma túy lớn nhất từ trước đến nay của quốc gia.Ủy viên Cảnh sát New Zealand Andrew Coster cho biết số cocaine này đã được thả xuống một điểm trung chuyển nổi trong 81 kiện hàng, nhưng đã bị một tàu hải quân chặn lại, được triển khai đến khu vực này vào tuần trước. Sau khi gom ma túy, tàu hải quân sau đó thực hiện chuyến đi kéo dài sáu ngày trở lại New Zealand, nơi ma túy được lập hồ sơ và thiêu hủy.Coster cho biết giá trị bán buôn của số cocaine này là khoảng 316 triệu đô la và nó có khả năng được chuyển đến Úc, AP đưa tin. Coster cho biết: “Chúng tôi tin rằng có đủ cocaine để phục vụ thị trường Úc trong khoảng một năm và số lượng này sẽ nhiều hơn lượng mà thị trường New Zealand sẽ sử dụng trong 30 năm."----hôm thứ Tư nói rằng rất nhiều đảng viên Cộng hòa "ước mơ" về việc cắt giảm các chương trình An sinh xã hội và Medicare. Nói tại Wisconsin, Biden thề sẽ biến những giấc mơ đó thành "cơn ác mộng". Tổng thống nhấn mạnh rằng 2 phúc lợi đó thuộc về người lao động Mỹ và hứa sẽ không cho bất kỳ ai cắt giảm các chương trình.Biden cũng chỉ ra rằng một số nhà lập pháp Cộng Hòa đang "đe dọa sẽ khiến nước Mỹ vỡ nợ" nếu ông không đồng ý cắt giảm chi tiêu [vì tới mép trần nợ]. Biden nói rằng Hoa Kỳ chưa bao giờ bỏ lỡ một khoản thanh toán nợ nào và các đề xuất của Đảng Cộng hòa sẽ dẫn đến "sự hỗn loạn".----y đã thú nhận hôm thứ Tư rằng Tổng Thống Biden đã thả câu trong bài diễn văn Tình trạng Liên bang, và nhiều dân cử Cộng Hòa đã “cắn câu” bằng cách cho phép Tổng thống Joe Biden biến sự chỉ trích của đảng Cộng hòa trong bài diễn văn trở thành mỏ vàng chính trị. McCarthy nói Biden đã sử dụng hiệu quả sự nổi giận bộc phát của Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (CH-Ga.) và các dân cử khác để lấy điểm người xem TV tại nhà.McCarthy nói với Fox News vào buổi sáng sau bài diễn văn của Biden: “Một điều chúng ta cần là, chúng ta cần phải thông minh. Đừng cắn câu, hãy ở lại với công chúng Mỹ về những gì chúng ta muốn làm.”DB Greene, một người bảo thủ kiên quyết, đã đứng bật dậy, cắt ngang bài diễn văn của Biden và hét lên rằng "Đồ nói dối" khi Biden tố cáo một số dân cử Cộng hòa lên kế hoạch xóa sổ An sinh xã hội và Medicare. Một số dân cử khác của phe MAGA cũng tham gia chỉ trích, khiến DB McCarthy [đang ngồi sau Biden] phải lắc đầu.Biden đã khéo léo phản chiêu bằng cách kêu gọi các dân cử Cộng Hòa hãy công khai cho người Mỹ thấy rằng họ đồng ý rằng không nên cắt bỏ 2 chương trình đó. Kết quả là sự hoan nghênh nhiệt liệt của lưỡng đảng — và là một chiến thắng chính trị cho Biden [khi người xem TV chứng kiến như thế].----bố vào thứ Tư, là sẽ chia thành 3 đơn vị riêng biệt như một phần của kế hoạch tổ chức lại, sa thải tới 7.000 người tức là 3% lực lượng lao động. Công ty sẽ bao gồm 3 bộ phận sau khi tổ chức lại, Disney Entertainment, ESPN và bộ phận liên quan đến công viên, trải nghiệm và các sản phẩm khác. Quyết định này sẽ giảm 5,5 tỷ đô chi phí. Thông báo được đưa ra vài phút sau khi Disney công bố kết quả thu nhập, khiến cổ phiếu của công ty tăng gần 9% trong giao dịch sau giờ làm việc.----chu kỳ kinh nguyệt của nữ sinh trung học... Mặc dù thay đổi chế độ ăn uống, thuốc men, tập thể dục và căng thẳng đều có thể ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt của một cô gái, nhưng các bác sĩ cho biết sự bất thường của chu kỳ không ảnh hưởng đến khả năng chơi thể thao của họ và đang làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư khi hội đồng tiểu bang yêu cầu học sinh Florida phải cung cấp thông tin đó khi chơi thể thao ở trường trung học.Hội đồng quản trị gồm 16 thành viên của The Florida High School Athletic Association (Hiệp hội thể thao trường trung học Florida - FHSAA) - gồm 14 nam và hai nữ - đã lên kế hoạch bỏ phiếu về vấn đề này vào cuối tháng này. Hội đồng sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào thứ Năm để thảo luận về đề xuất của FHSAA, vốn đã vấp phải sự chỉ trích từ các chuyên gia y tế, học sinh, phụ huynh, huấn luyện viên và những người khác về các vấn đề bảo mật y tế của vận động viên học sinh. Giám đốc điều hành của hiệp hội hiện đang khuyến nghị học sinh chỉ nộp một trang cho các trường, trên đó bác sĩ sẽ quy định vận động viên có đủ sức khỏe để thi đấu hay chỉ có thể tham gia một phần. Thông tin chi tiết về sức khỏe của người chơi sẽ không được đưa vào bản báo cáo thông tin y tế đó.Đề xuất ban đầu của FHSAA yêu cầu một loạt câu hỏi bắt buộc liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt của một cô gái. Nếu học sinh không trả lời chúng, cô có khả năng bị cấm chơi các môn thể thao ở trường trung học. Trước đây, các câu hỏi về kinh nguyệt là tùy chọn trong biểu mẫu, được điền bởi cả bác sĩ và học sinh và hỏi nhiều câu hỏi về sức khỏe, chẳng hạn như học sinh đã từng bị co giật hay các vấn đề về tim hay chưa. Các câu hỏi bắt buộc do hội đồng đề xuất về kinh nguyệt của một vận động viên nữ đã khiến các bác sĩ, cùng với một số học sinh, phụ huynh và các nhà lãnh đạo chính trị, cảnh giác. Và bây giờ là tranh luận sôi nổi. Florida là cứ địa bảo thủ của Cộng Hòa, chuyên làm điều không giống với các tiểu bang khác.----ằng Trung Quốc đã dùng khinh khí cầu do thám các nước này. Ngoại trưởng Antony Blinken tiết lộ hôm thứ Tư rằng Hoa Kỳ đánh giá vụ khinh khí cầu gián điệp Trung Quốc bị bắn hạ vào cuối tuần qua là một phần của chương trình do thám mở rộng nhằm thu thập thông tin tình báo từ các mục tiêu trên toàn cầu. Họp báo chung với quan chức NATO, Blinken cho biết chính quyền Mỹ đã chia sẻ những gì cộng đồng tình báo Hoa Kỳ đã phát hiện ra với các đồng minh và Quốc hội của Hoa Kỳ.Blinken nói: “Các quan chức cấp cao của chính quyền đã có mặt tại Quốc Hội trong tuần này và chúng tôi đã chia sẻ thông tin với hàng chục quốc gia trên thế giới, cả từ Washington và từ các đại sứ quán của chúng tôi. Chúng tôi đang làm điều này bởi vì Hoa Kỳ không phải là mục tiêu duy nhất của chương trình rộng lớn hơn này, vốn đã vi phạm chủ quyền của các quốc gia trên khắp năm châu lục."Trong khi đó, tại một cuộc họp báo của Pentagon, Chuẩn Tướng Pat Ryder tiết lộ rằng Trung Quốc đã thực hiện bốn chuyến do thám bằng khinh khí cầu trên "các địa điểm nhạy cảm" trên bầu trởi lãnh thổ Hoa Kỳ trong những năm gần đây, nhưng không tiết lộ chính xác thời gian và địa điểm. Tuy nhiên, một quan chức Hoa Kỳ nói với phóng viên ABC, Martha Raddatz, rằng các vụ xâm phạm không phận của Mỹ trước đó đã diễn ra ở Hawaii và ngoài khơi bờ biển của lục địa Hoa Kỳ -- cụ thể là gần Coronado, California và Norfolk, Virginia -- 2 nơi trong số các căn cứ hải quân lớn nhất của Hoa Kỳ.Quan chức đó cũng cho biết rằng Hoa Kỳ đã thông báo cho Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam và Đài Loan – tất cả những nước này có vẻ như đã bị khinh khí cầu Trung Quốc do thám.----30 tuổi, ở Marrero, Louisiana, đã nhận tội vào ngày 7/2/2023 về việc nhận được các phim, hình ảnh sex trẻ em. Theo các tài liệu nộp tại tòa án liên bang, vụ kiện chống lại Nguyen bắt đầu do một báo cáo CyberTip từ Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích và Bị bóc lột (National Center for Missing and Exploited Children - “NEMEC”) gửi cho Cục Điều tra Louisiana (“LBI”). Các đặc vụ đã thi hành lệnh khám xét nhà của Nguyen ở Marrero. Cuộc điều tra của HSI xác định rằng Nguyen đã nhận được các hình ảnh và video mô tả việc bóc lột tình dục trẻ vị thành niên.Nguyen phải đối mặt với bản án tối thiểu bắt buộc là 5 năm tù và bản án tối đa là 20 năm tù, và/hoặc phạt tiền lên đến $250.000,00 hoặc cao hơn. Ngoài ra, Nguyen phải đối mặt với thời hạn phóng thích có giám sát ít nhất là 5 năm.----ĐBSCL bị tác động ra sao khi thủy điện Cảnh Hồng sắp giảm xả nước? Theo Báo Nông Nghiệp. Thủy điện Cảnh Hồng (Trung Quốc) giảm xả nước xuống hạ du từ ngày 19/1 đến khoảng đầu tháng 2/2023 sẽ làm gia tăng xâm nhập mặn tại ĐBSCL. Theo thông tin cập nhật từ nguồn của Ủy hội sông Mê Công Quốc tế, hồ chứa thủy điện Cảnh Hồng (Trung Quốc) giảm xả nước xuống hạ du từ ngày 19/1/2023 đến khoảng đầu tháng 2 với lưu lượng còn lại khoảng 650 m3 (bằng 50% so với thời gian trước). Việc giảm lượng xả thủy điện ở thượng nguồn sẽ làm gia tăng xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long từ khoảng ngày 16/2/2023 đến khoảng nửa đầu tháng 3/2023----Theo Báo Lao Động. Khoảng 4.000 cây thông non ở huyện Đắk Glong (Đắk Nông) được các ngành chức năng tái sinh trong mùa mưa vừa qua đã bị nhổ bỏ, triệt hạ một cách không thương tiếc. UBND huyện Đắk Glong cho biết, các đối tượng hủy hoại rừng thì có những thủ đoạn tinh vi và có sự chuẩn bị từ trước. Mặt khác, khu vực rừng thông mới bị nhổ bỏ xung quanh có nhiều vườn rẫy của người dân nên chủ rừng gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản lý, bảo vệ.----Theo Báo Tiền Phong. Ông Hoàng Văn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang, Khánh Hoà - cho biết thấy bất ngờ trước thông tin Trung Quốc nối lại các chuyến du lịch theo tour đến 20 quốc gia nhưng không có Việt Nam. Tết vừa qua, Nha Trang đón hơn 200 khách đến từ Trung Quốc, nhưng từ đó đến nay chưa có thêm đoàn nào. Hôm 6/2, Trung Quốc đã cho phép các doanh nghiệp nước này được nối lại hoạt động đưa khách theo nhóm đi du lịch nước ngoài, với danh mục 20 nước. Tuy nhiên, trong 20 nước này không có Việt Nam. Trong 20 nước Trung Quốc cho phép mở tour trở lại có 11 nước ở châu Á - Thái Bình Dương: Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Maldives, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, New Zealand và Fiji. Và không Việt Nam.----ãng mạn nhất Hoa Kỳ cho Ngày Lễ Tình Nhân (Valentine's Day) vào tuần sau?ĐÁP 1: San Francisco. Theo khảo sát của WalletHub, thành phố lãng mạn nhất cho Ngày Lễ Tình Nhân (Valentine's Day) vào tuần sau sẽ là, theo thứ tự:1. San Francisco, CA;2. Seattle, WA;3. San Diego, CA;4. Las Vegas, NV;5. Portland, OR;6. Scottsdale, AZ;7. Honolulu, HI;8. Orlando, FL;9. Denver, CO;10. Washington, DC.Chi tiết:----Bổ sung vitamin D sẽ giảm nguy cơ bệnh tiểu đường?ĐÁP 2: Đúng thế. Các chất bổ sung vitamin D thường được sử dụng để bảo vệ chống loãng xương và gãy xương, nhưng nghiên cứu mới đưa ra một khả năng khác: Đối với những người mắc bệnh tiền tiểu đường, chúng có thể giúp giảm nguy cơ chẩn đoán bệnh tiểu đường hoàn toàn.Qua ba thử nghiệm lâm sàng, các nhà điều tra phát hiện ra rằng bổ sung vitamin D có hiệu quả khiêm tốn trong việc hạn chế nguy cơ tiền tiểu đường tiến triển thành bệnh tiểu đường Loại 2. Trong ba năm, chỉ dưới 23% bệnh nhân nghiên cứu sử dụng vitamin D mắc bệnh tiểu đường, so với 25% những người dùng thuốc giả dược. Trung bình, nghiên cứu cho thấy, các chất bổ sung làm giảm 15% nguy cơ tiến triển thành bệnh tiểu đường Loại 2.Chi tiết: