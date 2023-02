Động đất 7,8 độ ở giáp biên Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, 1.900 người chết, nhiều ngàn người khác bị thương và mất tích.

- Động đất 7,8 độ ở giáp biên Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, 1.900 người chết, nhiều ngàn người khác bị thương và mất tích. Mỹ, Nga, TQ điện thoại, nói sẵn sàng cứu hộ và viện trợ.

- Melbourne: Chùa Bright Moon cháy lớn

- Đại sư Tinh Vân từ trần tại Đài Loan, thọ 97 tuổi.

- Dell: sẽ cắt giảm 6.650 việc làm.

- Cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett nói, Putin hứa sẽ không giết Tổng Thống Zelensky. Nhưng Ukraine nói: Đừng tin, Putin nói dối nhà nghề.

- Biệt kích Ukraine nhảy toán vào Nga để phá hoại.

- Liên Âu suy tính phạt Georgia nếu cứ cho các chuyến bay của Nga vào.

- Dân nhà giàu Trung Quốc rủ nhau bỏ nước.

- Thượng viện sẽ có bản báo cáo đầy đủ về khí cầu TQ.

- Mỹ: khinh khí cầu TQ lớn bằng 3 xe buýt chở học sinh, gắn đồ nghề do thám. Trong nhiệm kỳ Trump, có 3 lần khí cầu TQ vào Mỹ, nhưng Mỹ im lặng.

- Cựu Thống đốc Arnold Schwarzenegger gặp nữ nạn: lái xe ở Los Angeles, đụng 1 phụ nữ đi xe đạp, cô phải nhập viện

- TNS Ted Cruz kêu gọi cấm giữ quá 2 nhiệm kỳ tại Thượng viện... nhưng tưng bừng tranh cử cho nhiệm kỳ thứ 3

- Mạng lưới tỷ phú bảo thủ Koch: sẽ xào nấu bầu cử sơ bộ Cộng Hòa 2024 để tìm người mới, thay Trump

- Phim chiếu lại sẽ làm mất vui: chỉ có 17% cử tri mừng vì Trump tái tranh cử và 7% nghĩ tương tự về Biden 2024

- TIN VN. Hàng hóa bán lẻ không lấy hóa đơn khiến ngân sách thất thu.

- TIN VN. TP.SG xây dựng đề án thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố.

- HỎI 1: Nhiều quan chức Cộng Hòa tin là Trump sẽ lại thua Biden năm 2024? ĐÁP 1: Đúng thế, sẽ thua.

- HỎI 2: Trồng thêm cây ở thành phố sẽ giảm 1/3 số người chết vì nóng? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-6/2/2023) ---- Công ty Dell tuyên bố sẽ cắt giảm hàng nghìn việc làm, theo một bản tin. Theo Bloomberg, khoảng 6.650 việc làm, tương đương khoảng 5% lực lượng lao động của công ty kỹ thuật điện toán này, sẽ bị xóa khỏi bảng lương của Dell, khi Dell điều hướng các xu hướng kinh tế đầy thách thức trong năm 2023.

Giám đốc điều hành Jeff Clarke đã viết trong một bản ghi nhớ cho nhân viên về tin cắt giảm này. Cắt giảm việc làm diễn ra sau khi Dell đã tạm dừng tuyển dụng bên ngoài, hạn chế đi lại và giảm chi tiêu cho các dịch vụ bên ngoài — trong nhiều biện pháp tiết kiệm chi phí mà Clarke nói là “không còn đủ nữa”. Việc sa thải diễn ra sau khi những công ty như Meta, Amazon và Goldman Sachs công bố những đợt cắt giảm lớn của riêng họ trong những tuần gần đây.

---- Hơn 1.900 người đã chết, nhiều ngàn người khác bị thương và một số người mất tích vì trận động đất 7,8 độ richter tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi sáng sớm thứ Hai 6/2/2023. Sở Khảo sát Địa chất Mỹ nói trận động đất, một trong những trận mạnh nhất tấn công khu vực này trong hơn 100 năm qua, xảy ra cách 23 km (14,2 dặm) về phía đông Nurdagi, thuộc tỉnh Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ, ở độ sâu 24,1 km.

Nhiều dư chấn mạnh đã được cảm nhận trên khắp khu vực trong nhiều giờ sau trận động đất đầu tiên, trong các dư chấn có một trận động đất mạnh 7,5 độ richter. Cơ quan thiên tai của Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế trong khi họ tiến hành tìm kiếm người mất tích và cứu nạn.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, sinh viên Muhammet Fatih Yavus nói có 3 tòa nhà đổ xuống gần nhà anh ở Adana. Anh nói rằng anh nghe thấy một người sống sót kêu lên từ bên dưới đống đổ nát: "Tôi kiệt sức nữa."

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết hơn 1.000 người đã thiệt mạng và ít nhất 5.300 người bị thương chỉ riêng ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại Syria, ở các khu vực do chính phủ kiểm soát đã vượt quá 430 người chết và 1.000 người bị thương, theo Bộ Y tế Syria đưa tin. Tại các khu vực do quân nổi dậy kiểm soát, hơn 380 người đã chết, theo Tổ chức Syrian Civil Defense – the White Helmets (Phòng vệ Dân sự Syria – Mũ bảo hiểm trắng).

Hiện thời có hàng trăm người được cho là bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và con số thiệt hại dự kiến sẽ tăng lên khi các nhân viên cứu hộ đào bới các đống đổ nát. Hàng nghìn người sống sót đã mất nhà cửa trong mưa băng tuyết lạnh giá.

Hàng ngàn tòa nhà được báo cáo là đã sụp đổ từ các thành phố Aleppo và Hama của Syria cho đến Diyarbakir của Thổ Nhĩ Kỳ, cách hơn 200 dặm về phía đông bắc. Tổng Thống Erdogan cho biết ông đã nói chuyện với một số thị trưởng, những người báo cáo rằng gần 3.000 tòa nhà đã bị sập. Ông cho biết khoảng 2.500 người đã được kéo ra khỏi các đống đổ nát. Các trường học trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng cửa ít nhất một tuần và các trường gần động đất sẽ đóng cửa trong hai tuần, theo các quan chức cho biết.

Chính quyền Biden đã đưa ra một tuyên bố bày tỏ lo ngại, và nói thêm rằng "chúng tôi sẵn sàng cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, và tất cả các hỗ trợ cần thiết." Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh cho USAID và các cơ quan chính phủ liên bang khác "đánh giá các lựa chọn phản ứng của Hoa Kỳ để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất", trong việc phối hợp với các nỗ lực của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.





Nga và Trung Quốc hôm thứ Hai cũng nói sẵn sàng cung cấp viện trợ cho các nạn nhân của trận động đất tàn phá nhiều thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Điện Kremlin nói Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói chuyện với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, và sẽ có một cuộc điện đàm với Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để thảo luận về hỗ trợ sau hậu quả của trận động đất chết người.

Đồng thời, Xu Wei, người phát ngôn của China International Development Cooperation Agency (Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Trung Quốc), bày tỏ sự thông cảm và lo ngại về thương vong và thiệt hại tài sản, xác nhận rằng Bắc Kinh sẽ cung cấp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho những người cần giúp đỡ.

---- Cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett nói, ông đã thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin hứa không giết Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi bắt đầu cuộc chiến của Nga với Ukraine. Bennett, người có một thời gian ngắn đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Nga-Ukraine trong thời gian ngắn làm thủ tướng, cho biết ông đã khiến Putin phải hứa với mình, trước khi chuyển lời tới Zelensky rằng “100% Putin sẽ không giết bạn”.

.

Nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đã đáp lại những tuyên bố của Bennett bằng một cú đánh mạnh vào Putin, viết trên Twitter: “Đừng để bị lừa: Putin là một kẻ nói dối lão luyện. Mỗi khi Putin hứa sẽ không làm điều gì đó, thì đó chính xác là một phần trong kế hoạch của Putin.”

---- Các đơn vị đặc nhiệm Ukraine đang hành động bên ngoài biên giới Ukraine và tấn công Nga trên lãnh thổ của Nga, theo báo The Guardian. Báo này đã nói chuyện với 3 biệt kích Ukraine – Taras 23 tuổi, Vladyslav 21 tuổi và chỉ huy của họ, Oleksii, 39 tuổi. Quân đội Ukraine nói rằng trong trường hợp xấu nhất xảy ra, chính phủ Ukraine sẽ phủ nhận mọi thông tin về họ. The Guardian nói rằng họ thuộc tiểu đoàn Brotherhood, một nhóm tình nguyện của lực lượng đặc biệt Ukraine hoạt động sâu trong lãnh thổ Nga.

Công việc của họ "bao gồm từ bắt cóc các quan chức cấp cao của Nga, đến phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng và bắn rớt phi cơ Nga trên lãnh thổ Nga". Một trong những người lính, Vladyslav, nói rằng họ nói điều này một cách công khai để Putin và những kẻ xâm lược biết rằng "rất dễ dàng để chúng tôi [những người lính Ukraine] xâm nhập biên giới Nga".

Taras nói rằng anh ta đã trở lại hai tuần trước, sau những gì anh ta nói là một hoạt động đơn giản: "Nhóm của chúng tôi cần mang một lượng chất nổ nhất định đến lãnh thổ của Nga và để chúng ở một nơi nhất định."

Tuy nhiên, anh cho biết, sáu tuần trước, anh đã hoàn thành chiến dịch thành công nhất của mình: "Chúng tôi có nhiệm vụ tiêu diệt một chiếc trực thăng Nga chở các quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ Nga."

Hoạt động lần đầu tiên không thành công, nhưng một ngày nọ, họ đã bắn rớt được một chiếc trực thăng bằng MANPAD từ khoảng cách 4 km. Những người lính đã bắn chiếc trực thăng nổ tung. Bất kể các quan chức Điện Kremlin có chết trong trực thăng hay không, đối với Taras, đó là một nhiệm vụ thành công.

Hoạt động cuối cùng ở Nga mà Vladyslav tham gia là "một tháng trước tại khu vực xung quanh thành phố Belgorod, nơi một số kho đạn dược đã phát nổ trong những tháng gần đây."

---- Peter Stano, người phát ngôn chính của Cơ quan hành động đối ngoại của Ủy ban châu Âu, nói với Netgazet trong một cuộc phỏng vấn rằng Liên Âu có thể xem xét trừng phạt Georgia nếu nước này tiếp tục cho phép các chuyến bay với Nga tiếp tục: "Chế độ trừng phạt của Liên Âu quy định việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người tham gia hoặc hỗ trợ khả năng lách lệnh trừng phạt của Liên Âu đối với Nga." Stano cũng nói rằng do các lệnh trừng phạt, Nga không thể duy trì phi đội máy bay của mình theo đúng quy định, với các yêu cầu kỹ thuật và an toàn toàn cầu. "Georgia không nên cho phép máy bay nguy hiểm của Nga vào lãnh thổ của mình," ông kết luận.

---- Đại sư Tinh Vân (Hsing Yun) đã từ trần hôm Chủ nhật tại Đài Loan, lúc 5 giờ chiều giờ địa phương, hưởng thọ 97 tuổi. Thầy Tinh Vân là người sáng lập Fo Guang Shan (Phật Quang Sơn) và hội bất vụ lợi Buddha’s Light International Association (Phật Quang Quốc Tế Hội). The Merit Times, thông tấn của Fo Guang Shan, nói rằng một thông báo chính thức đã được đưa ra bởi Đại sư Hsin Bau, chủ tịch Hội đồng Quản trị Phật Quang Sơn vào 5 giờ sáng thứ Hai trong khi hàng ngàn thành viên xuất gia và cư sĩ của Dòng Phật Quang Sơn đã quỳ gối trong sân điện thờ chính của Tu viện Phật Quang Sơn để nghe thông báo.

The Merit Times đưa tin: “Trưởng lão Hòa thượng Tinh Vân đã cống hiến cuộc đời mình cho việc truyền bá Phật giáo Nhân văn [nhấn mạnh việc kết hợp các thực hành Phật giáo vào cuộc sống hàng ngày] và sự chứng ngộ Tịnh độ Phật Quang. Trong 56 năm qua kể từ khi thành lập Phật Quang Sơn, Ngài đã thành lập hơn 300 ngôi chùa trên toàn thế giới và thành lập năm trường đại học ở Đài Loan, Úc, Philippines và Hoa Kỳ, cũng như Hiệp hội Phật Quang Quốc tế với hàng triệu thành viên. Vô số người đã được hưởng lợi ích từ những nỗ lực từ bi của ngài.”

Ngài Tinh Vân bị hai cơn đột quỵ nhẹ vào năm 2011 và gặp một số vấn đề về sức khỏe trong những năm cuối đời, bao gồm bệnh tiểu đường và suy giảm thị lực. Sau vài năm sức khỏe không ổn định phải thường xuyên đến bệnh viện, Thầy Tinh Vân nhập viện trước Tết Nguyên đán năm nay và được chăm sóc đặc biệt trong khoảng ba tuần. Vào ngày 5 tháng 2/2023, theo nguyện vọng của mình, ngài Tinh Vân trở về Phật Quang Sơn nơi ông có thể ra đi thanh thản.

Ngài Tinh Vân được nhiều người biết đến ở Đài Loan với tư cách là một trong “Tứ đại thiên vương” của Phật giáo, những người khác là: Ni trưởng Chứng Nghiêm (Cheng Yen) của Từ Tế Hội (Tzu Chi); Thiền sư Thánh Nghiêm (Sheng Yen), người sáng lập Dharma Drum Mountain (Pháp Cổ Sơn); và Hòa Thượng Wei Chueh, người sáng lập Chung Tai Shan. Bốn dòng Phật giáo toàn cầu này, tương ứng được gọi là “Tứ đại sơn”, đã phát triển để trở thành một trong những tổ chức Phật giáo Trung Quốc có ảnh hưởng nhất trên thế giới.

Ngài Tinh Vân sinh ra ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, vào tháng 8 năm 1927. Năm 12 tuổi, ông xuất gia tại Tu viện Qixia ở Nam Kinh, và thọ giới cụ túc ở tuổi 15. Ông tốt nghiệp Học viện Phật giáo Giao Sơn năm 1947. Năm 1949, ở tuổi 22, HT Tinh Vân chuyển đến Đài Loan, nơi ông tiếp tục thành lập Phật Quang Sơn vào năm 1967 tại Cao Hùng, tây nam Đài Loan, với bốn mục tiêu hướng dẫn: hoằng pháp; bồi dưỡng nhân tài thông qua giáo dục: mang lại lợi ích cho xã hội thông qua hoạt động từ thiện; và để thanh lọc tâm trí con người thông qua tu luyện và thực hành tâm linh.

Trong lĩnh vực giáo dục, những thành tựu của Thầy Tinh Vân và Phật Quang Sơn bao gồm việc thành lập Đại học University of the West ở Hoa Kỳ, Đại học Nanhua University và Đại học Fo Guang University ở Đài Loan, Viện Nan Tien Institute ở Úc và Cao đẳng Guang Ming College ở Philippines, bên cạnh đó là 16 trường Cao đẳng Phật giáo, 27 phòng trưng bày nghệ thuật, thư viện, nhà xuất bản, cửa hàng sách và hơn 50 trường học tiếng Trung Hoa. Các doanh nghiệp từ thiện của bậc thầy đã bao gồm nhà trẻ em, nhà cho người già, và nhiều bệnh viện và phòng khám y tế, ngoài việc cung cấp viện trợ và cứu trợ khẩn cấp, cũng như giáo dục cho thanh niên, người già và người có hoàn cảnh khó khăn.

----- Cộng đồng Phật giáo ở phía đông nam Melbourne đang kinh hoàng vì một ngôi chùa nổi tiếng, lớn nhất trong khu vực, đã bị lửa thiêu rụi vào tối Chủ Nhật. Hơn 80 lính cứu hỏa đã chiến đấu với ngọn lửa tại Chùa Bright Moon Buddhist Temple (Chùa Trăng Sáng) ở Springvale sau khi báo động được đưa ra vào khoảng 8 giờ tối. Chùa thiệt hại lớn. Nguyên nhân cháy vẫn chưa rõ.

Chùa này còn được cộng đồng Việt gọi là Chùa Cư Sĩ Lâm, cách Chùa Hoa Nghiêm của cộng đồng Việt khoảng 1 kilômét. Joanne Tran, cư dân của một ngôi nhà phố nơi hướng phía sau ngôi chùa Bright Moon Buddhist Temple, nói với báo Herald Sun rằng cô ban đầu tưởng rằng ngôi chùa đang tổ chức Tết Nguyên đán vào thời điểm đám cháy bùng phát. Cô nói: "Họ thường đốt pháo và thắp nến, có thể thứ gì nơi đó bắt lửa ra toàn bộ."

Paul Foster, Phó Giám đốc Ty Cứu hỏa Victoria, cho biết tòa nhà dường như không có người vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn: “Chúng tôi không thể kiểm tra toàn bộ tòa nhà do cấu trúc của tòa nhà không ổn định, vì vậy đó là điều chúng tôi sẽ xem xét sau, nhưng nhìn chung không có ai ở trong tòa nhà. Tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng. Các bức tường phía sau có nguy cơ sụp đổ nên sẽ cần một công việc dọn dẹp khá lớn."

Vinh Ly, Chủ tịch Hội Bright Moon Buddhist Society, nhìn qua đống đổ nát của tòa nhà vào sáng thứ Hai và nói rằng ông "rất đau lòng" trước thiệt hại: "Đêm qua tôi không ngủ được. Cả đêm không ngủ, tự nhủ [với chính mình] tại sao, tại sao?" Ông cho biết ngôi chùa có khoảng 600 bình đựng tro cốt của những người trong cộng đồng đã được hỏa táng. Ông hy vọng những chiếc bình đựng tro cốt nằm ở một phần của ngôi đền không bị hư hại nặng nề do hỏa hoạn.

TIN VN. Hàng hóa bán lẻ không lấy hóa đơn khiến ngân sách thất thu.

TIN VN. TP.SG xây dựng đề án thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố

Sean O'Reilly, ủy viên hội đồng Greater Dandenong, đã tham dự lễ khánh thành ngôi chùa vào năm 2014 và cho biết địa điểm này có tầm quan trọng rất lớn đối với cộng đồng người Hoa, người Việt và người Campuchia tại địa phương: “Ngôi chùa này là một ngọn hải đăng trong cộng đồng đó cho các Phật tử và bất kỳ ai muốn có thời gian yên tĩnh để thiền định." O'Reilly cho biết ngôi chùa đã bị "tàn phá" bởi ngọn lửa nhưng cho biết không có vẻ như các tòa nhà khác gần đó bị hư hại.Jenny Tang, cư dân địa phương, có tro cốt của cha trong chùa, nói rằng cô ngọn lửa đã làm cô đau đớn. "Ngôi chùa là nơi chúng tôi có thể đến ở với cha mình. Nó giống như ngôi nhà thứ hai vậy. Đó là nơi nhiều người cầu nguyện và nó rất đặc biệt đối với nhiều người nên đây là một mất mát lớn.” Cha của Tang, một người tị nạn đến Úc từ Việt Nam, được mô tả là một người được nhiều người yêu mến.----ông ty luật Sobirovs, chuyên về nhập cư Canada, nói có sự cấp bách từ các khách hàng Trung Quốc muốn di cư vào Canada. “Tôi muốn nói rằng 6 tháng qua mọi người thực sự chán ngấy. Và vì vậy, chúng tôi nhận thấy lượng ghi danh xin cố vấn tăng đột biến,” theo lời Feruza Djamalova, luật sư cấp cao tại Sobirovs cho biết. “Bây giờ khách hàng của chúng tôi từ Trung Quốc, họ sẵn sàng di dời và họ muốn càng sớm càng tốt.”Người vượt biên, cũng là tiền vươt biên. Alicia Garcia Herrero, nhà kinh tế trưởng khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại Natixis, cho biết trước đại dịch, Trung Quốc đã phải hứng chịu mất đi khoảng 150 tỷ Mỹ kim (213 tỷ đô la Canada) hàng năm từ những người ra nước ngoài, nhưng con số này có thể sẽ tăng lên vào năm 2023 kể từ sau ba năm hạn chế đi lại. Tính toán này – được thực hiện bằng cách xem xét sự khác biệt không giải thích được trong dữ liệu du lịch toàn cầu – là ước tính số tiền mà các công dân Trung Quốc để lại vĩnh viễn ở nước ngoài khi đi du lịch.Bà Herrero cho rằng dòng vốn tháo chạy có thể không lớn hơn những năm trước nếu nhiều người không thể rút tiền, nhưng nó vẫn có thể ảnh hưởng đến lực lượng lao động, năng suất và tăng trưởng.Trung Quốc có số lượng người siêu giàu lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ, với hơn 32.000 người có tài sản trên 50 triệu USD, theo ngân hàng Credit Suisse cho biết trong một báo cáo hồi tháng 9/2022.Làn sóng bỏ nước ra đi của những người giàu Trung Quốc đã bắt đầu từ năm 2022. Khoảng 10.800 người giàu Trung Quốc đã di cư trong năm 2022, nhiều nhất kể từ năm 2019 và nhiều thứ hai sau Nga, theo công ty New World Wealth, đối tác của công ty tư vấn di cư đầu tư Henley & Partners, cho biết.----Schumer hôm Chủ nhật nói rằng Thượng viện sẽ được các thông tin đầy đủ hơn về Trung Quốc vào tuần tới. Schumer nói thế một ngày sau khi Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc trên bầu trời Hoa Kỳ. Schumer nói, Thượng viện sẽ có "bản tóm tắt đầy đủ" sẽ do Bộ Quốc phòng trình lên. Báo cáo đó cũng sẽ có thông tin về khả năng do thám của Trung Quốc trong số những thứ khác."Chúng ta đã gửi một thông điệp rõ ràng tới Trung Quốc rằng điều này là không thể chấp nhận được", Schumer nói về việc Washington bắn rớt khinh khí cầu ngoài biển South Carolina. "Chúng ta bảo vệ thường dân.... Và điểm mấu chốt ở đây là bắn hạ khinh khí cầu giám sát trên mặt nước không chỉ là lựa chọn an toàn nhất mà còn là lựa chọn giúp tối đa hóa tải trọng thông tin tình báo của chúng ta."----ác của Hoa Kỳ nói rằng đó là một khinh khí cầu gián điệp của Trung Quốc - có kích thước bằng 3 chiếc xe buýt chở học sinh, mang theo cảm biến và thiết bị giám sát, có thể điều khiển được và cho thấy nó có thể thay đổi hướng đi. Nó đã lảng vảng trên các khu vực nhạy cảm của Montana, nơi chứa các đầu đạn nguyên tử, khiến quân đội Mỹ phải hành động để ngăn nó thu thập thông tin tình báo.Nhiều người Cộng Hòa nổi giận vì sao Biden phản ứng chậm, để khinh khí cầu do thám của TQ vào bầu trời Hoa Kỳ vài ngày rối mới bắn rớt. Tuy nhiên, bản tin AP nói rằng trong nhiệm kỳ Trump, khinh khí cầu TQ đã vào bầu trời Hoa Kỳ 3 lần khác nhau, nhưng không có thông báo nào cho công chúng.Người dẫn chương trình ABC Jonathan Karl nhắc Thượng nghị sĩ Marco Rubio (R-FL) rằng cựu Tổng thống Donald Trump đã không thông báo cho người Mỹ ít nhất 3 lần khi khinh khí cầu bay Trung Quốc xâm nhập không phận Hoa Kỳ.Trong một cuộc phỏng vấn trên ABC, Karl đã hỏi Rubio rằng liệu Tổng thống Joe Biden có nên làm trái lời khuyên của quân đội Hoa Kỳ và thay vào đó bắn khinh khí cầu trên vùng đất đông dân cư hay không. Rubio đồng ý rằng mảnh vỡ bị bắn rớt có thể đã "làm tổn thương, làm hại hoặc giết người."TNS Cộng Hòa Rubio thú nhận: "Nếu đó là trường hợp, thì tôi nghĩ sẽ thực sự hữu ích nếu tổng thống Hoa Kỳ lên truyền hình quốc gia và giải thích với người dân Mỹ, đây là những gì chúng ta đang giải quyết, đây là những gì tôi đang giải quyết, tôi sẽ làm về nó, và đây là lý do tại sao tôi vẫn chưa làm được. Không có chuyện nào xảy ra cả. Và tôi không biết tại sao. Tôi không biết tại sao họ đợi quá lâu để nói với mọi người về điều này."Nhưng Karl chỉ ra rằng chính phủ Trump đã ém tin, đã không tiết lộ những vụ việc tương tự ít nhất 3 lần: "Điều này đã xảy ra ba lần dưới thời tổng thống tiền nhiệm. Rõ ràng là không có thông báo công khai nào ở đó."Các quan chức Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Bảy rằng những quả khí cầu bay tương tự của Trung Quốc đã bay qua lục địa Hoa Kỳ trong thời gian ngắn ít nhất 3 lần dưới thời chính quyền Trump và một lần mà họ biết trước đó dưới thời chính quyền Biden. Nhưng không có sự kiện nào kéo dài trong khoảng thời gian này.Dân biểu Michael Waltz (R-FL) tiết lộ rằng những khí cầu do thám xảy ra dưới thời Donald Trump chưa bao giờ được thảo luận bên ngoài Pentagon. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper nói với CNN: “Tôi chưa bao giờ nhớ có ai đó vào văn phòng của tôi hoặc đọc bất cứ thứ gì nói rằng Trung Quốc có khinh khí cầu giám sát phía trên nước Mỹ. Tôi chắc chắn sẽ nhớ điều đó."Trong một tuyên bố trên mạng xã hội Truth của mình được báo The Hill trích dẫn, chính Trump đã nói rằng chính quyền Biden bây giờ bịa ra "một tin giả rằng có một khinh khí cầu Trung Quốc bay vào Mỹ dưới thời Chính quyền Trump." Trump viết rằng Bắc Kinh tôn trọng Trump, không hề dám thả khí cầu vào Mỹ để chọc giận Trump.----đã gặp tai nạn xe hơi vào Chủ nhật sau khi một phụ nữ đi xe đạp rẽ vào làn đường của ông và đâm vào xe của ông. Nam diễn viên lúc đó đang lái xe ở West Los Angeles thì người phụ nữ rẽ trái trước mặt ông trước khi ông kịp thắng gấp.Cảnh sát đã đến hiện trường, đưa người phụ nữ vào bệnh viện, nơi cô bây giờ đang trong tình trạng ổn định, và các nhân chứng cho biết Schwarzenegger không thể làm gì nhiều để ngăn chặn vụ tai nạn.Theo TMZ, Schwarzenegger đã nói chuyện với cảnh sát và sau khi được phép rời đi, ông đã mang chiếc xe đạp của người phụ nữ đi sửa tại một tiệm xe đạp địa phương. Vụ tai nạn xảy ra sau một vụ bạo lực hơn nhiều vào năm ngoái khi chiếc SUV của Schwarzenegger cán lên một chiếc xe hơi khác.----dường như không nhận ra sự đạo đức giả của việc ủng hộ giới hạn hai nhiệm kỳ tại Thượng viện... trong khi bản thân ông đang tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Nhưng người dẫn chương trình của CBS, Margaret Brennan, đã có mặt để làm nổi bật nó, hỏi thượng nghị sĩ về đề xuất sửa đổi hiến pháp của ông từ tháng trước.“Tại sao Thượng nghị sĩ không giữ mình theo tiêu chuẩn đó?” cô ấy hỏi. Khi Cruz cố gắng thể hiện niềm tin của mình vào việc sửa đổi và sự cần thiết phải giới hạn nhiệm kỳ của quốc hội, cô Brennan đã đào sâu hơn: “Nhưng Thượng nghị sĩ vẫn đang tái tranh cử!”TNS Cruz đưa ra một lời đề nghị nhẹ nhàng, nói rằng ông sẵn sàng tuân thủ quy tắc — nếu nó trở thành luật. “Nếu và khi nó được thông qua, tôi sẽ vui vẻ, vui vẻ tuân theo. Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi sẽ đơn phương tuân thủ.” TNS Cruz chuẩn bị tái tranh cử—nhiệm kỳ thứ ba—vào năm 2024.----tập hợp các nhóm bảo thủ do hai anh em tỷ phú Charles và David Koch thành lập, có kế hoạch tham gia vào cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 của Đảng Cộng hòa nhằm nỗ lực lật lại “trang quá khứ”—và mang lại những khuôn mặt mới cho Cộng Hòa.Trước đây, mạng này chưa bao giờ sử dụng nguồn lực của mình cho một ứng cử viên trong sơ bộ, và theo The New York Times, quyết định làm như vậy của họ bắt nguồn từ việc các ứng cử viên cực đoan (và thua cuộc) gần đây của Đảng Cộng hòa — ám chỉ những ứng cử viên trong bầu cử 2022 do Trump ủng hiộ và thua phiếu.“Đảng Cộng hòa đã đề cử những ứng cử viên kém, ủng hộ những điều đi ngược lại các nguyên tắc cốt lõi của Mỹ,” theo một bản ghi nhớ sẽ được gửi sau hội nghị các nhà tài trợ đang diễn ra vào cuối tuần này. “Và người dân Mỹ từ chối họ.”----d Trump lại trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng họ vào năm 2024 sẽ không chỉ khiến cử tri không vui, theo một cuộc thăm dò mới cho thấy, chiến thắng của một trong hai người sẽ khiến nhiều người trong số họ tức giận. Báo Washington Post đưa tin, sự thiếu nhiệt tình cũng xảy ra với những người Cộng hòa đối với Trump và những người Dân chủ đối với Biden.Cuộc thăm dò của Washington Post-ABC News cho thấy 17% số người được hỏi bày tỏ sự nhiệt tình về việc Trump tái tranh cử và 7% cũng cảm thấy tương tự về việc ứng cử Biden — mặc dù thực tế là cả hai đều nhận được tổng số phiếu bầu kỷ lục trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.Nhìn chung, 62% trả lời rằng họ sẽ không hài lòng hoặc tức giận nếu Biden tái đắc cử vào năm 2024, trong khi 56% nói rằng về việc Trump sẽ giành được nhiệm kỳ thứ hai. Nếu họ là những người được đề cử, 48% cử tri cho biết họ ủng hộ Trump và 45% sẽ ủng hộ Biden, điều này nằm trong giới hạn sai số của cuộc thăm dò.----Theo Báo Tin Tức. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, hiện có lượng hàng hóa bán lẻ thường không có hóa đơn, hay có thể nói là không lấy hóa đơn, gây ngân sách Nhà nước. Trước mắt, Bộ Tài chính sẽ chọn Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM thí điểm triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền 100%, tập trung vào nhà hàng, siêu thị, trung tâm thương mại, khách sạn. “Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra hoạt động bán lẻ, nếu không xuất hóa đơn thì bị xử phạt" , Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.----. Theo VOV. Sở GTVT TP.HCM đã gửi văn bản đến UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện, cùng những đơn vị liên quan về việc rà soát, cung cấp danh mục các tuyến đường có lòng đường, vỉa hè đủ điều kiện để xây dụng đề án thu phí sử dụng tạm thời một phần. Trong dự thảo có quy định nội dung về 7 trường hợp sử dụng tạm thời một phần hè phố phải đóng phí như: Điểm tổ chức kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa; Điểm bố trí các công trình, tiện ích phục vụ giao thông công cộng có thu tiền sử dụng; Điểm tổ chức các hoạt động văn hóa; Điểm trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa; Điểm trung chuyển vật liệu, phể thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình...

----- HỎI 1: Nhiều quan chức Cộng Hòa tin là Trump sẽ lại thua Biden năm 2024?

ĐÁP 1: Đúng thế, sẽ thua. Cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie và Thống đốc New Hampshire đương nhiệm Chris Sununu, hai nhân vật ôn hòa nổi bật trong Đảng Cộng hòa, đều dự đoán hôm Chủ nhật rằng cựu Tổng thống Trump không thể đánh bại Tổng thống Biden nếu họ tái đấu vào Bạch Ốc vào năm 2024.

Cả hai (Trump, Biden) đang phải đối mặt với sự hoài nghi từ chính đảng của họ, với đảng Dân chủ gọi Biden là quá già để tái tranh cử và đảng Cộng hòa bày tỏ mong muốn thấy một ứng cử viên khác trở thành ứng cử viên của đảng Cộng hòa của họ.

Một cuộc thăm dò của ABC-Washington Post được thực hiện vào tuần trước cho thấy có rất ít sự hào hứng cho cuộc tái đấu giữa Trump và Biden, với nhiều cử tri ở cả hai đảng hy vọng có một sự lựa chọn khác. Trump dự kiến sẽ vấp phải sự phản đối của một số ứng cử viên khác trong Cộng Hòa, nhưng Biden vẫn chưa nhận được bất kỳ sự phản đối chính thức nào từ một ứng cử viên Đảng Dân chủ khác.

Khi được người đồng dẫn chương trình Jonathan Karl hỏi trên chương trình “This Week” của ABC rằng liệu Trump có thể thắng Biden năm 2024 hay không, Christie nói “Tôi không nghĩ vậy.”

Sununu cũng nói “không” khi được hỏi câu hỏi tương tự trước đó trong chương trình, nói rằng Trump bị coi là quá “cực đoan. Không [thắng nổi Biden]. Trump sẽ được coi là một ứng cử viên rất cực đoan. Đất nước sẽ đẩy lùi nó phe cực đoan. Trump có thể nhận được đề cử, nhưng rồi sẽ thua Biden." Bản thân Sununu đang cân nhắc tự thân sẽ tranh cử vào Bạch Ốc.

---- HỎI 2: Trồng thêm cây ở thành phố sẽ giảm 1/3 số người chết vì nóng?

ĐÁP 2: Đúng thế. Các nhà nghiên cứu cho biết trồng nhiều cây xanh hơn ở các khu vực đô thị để giảm nhiệt độ vào mùa hè có thể làm giảm 1/3 số ca tử vong liên quan trực tiếp đến thời tiết nóng và sóng nhiệt. Mô hình hóa cho thấy rằng việc tăng độ che phủ của cây lên 30 phần trăm sẽ làm giảm trung bình 0,4 độ C (0,7 độ F) tại địa phương trong những tháng mùa hè nóng bức, theo kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí The Lancet.

Trong số 6.700 trường hợp tử vong sớm do nhiệt độ cao hơn ở 93 thành phố châu Âu trong năm 2015, một phần ba có thể được ngăn chặn, theo kết quả nghiên cứu. Hiện tại, trung bình chỉ dưới 15% diện tích môi trường đô thị ở châu Âu được bao phủ bởi một số loại cành lá.

