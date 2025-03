Hình trên: một hình ảnh trong Hội Tết Sinh Viên 2023. Các hội sinh viên Mỹ gốc Việt tại các đại học và các trung học công lập gặp cơ nguy đóng cửa theo chỉ thị mới của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump.

.

- Các hội SV Mỹ gốc Việt sẽ bị đóng cửa theo chỉ thị của Trump: nếu không, các đại học sẽ mất tiền liên bang

- TNS Jack Reed (Dân Chủ) nói trên ABC: Trump đã đầu hàng người Nga.

- Anh và Pháp có kế hoạch đưa 30.000 quân vào Ukraine gìn giữ hòa bình (với Mỹ yểm trợ không quân từ xa) nếu Ukraine-Nga ngừng bắn

- Anh sẽ áp đặt thêm trừng phạt đối với Nga

- Kash Patel (tân Giám đốc FBI): cấm nhân viên FBI trả lời Elon Musk.

- Chuẩn bị sau Trump, Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ CPAC: ứng viên Cộng Hòa 2028 sẽ là Vance (61% phiếu), Steve Bannon (12%), Ron DeSantis (7%)

- Sa thải công chức có lẽ đã tới 200.000 người, và sẽ sớm gây ra một cuộc suy thoái lớn.

- Elon Musk: tất cả nhân viên liên bang trong 48 giờ phải nộp giải thích những gì họ đã làm trong tuần qua hoặc sẽ bị sa thải. Dân Chủ: như thế là phi pháp.

- Musk cắt việc làm ở Sở an toàn xe cộ đang giám sát an toàn của xe Tesla và đã tiến hành điều tra các vụ Tesla đụng chết người

- Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Josh Hawley lo ngại về cắt giảm rất sâu đối với Medicaid trong đề xuất của Hạ viện mà Trump ủng hộ: nhiều cử tri Cộng Hòa sẽ nổi giận

- Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent: nếu các mỏ khoáng sản Ukraine cho Mỹ khai thác chung, người dân Ukraine sẽ an toàn hơn

- Tin tình báo: Nga có thể mở 1 cuộc chiến khu vực khác, Đan Mạch liền bơm thêm 70% tiền mua vũ khí mới.

- Chính quyền Trump có thể sắp gặp một hóa đơn "khủng" và đang vi phạm luật pháp khi sa thải công chức với lý do vô căn cứ

- Bộ Cựu chiến binh sa thải hàng loạt, rồi khôi phục chức vụ cho một số nhân viên y tế, nhưng tinh thần căng thẳng rồi

- Đài Loan lạc quan: Mỹ giải ngân 5,3 tỷ đô viện trợ ban đầu bị Trump đóng băng

- Sau khi Trump tự phong chức Giám đốc Trung tâm Kennedy: nhiều nghệ sĩ hủy bỏ các buổi trình diễn, lượng bán vé giảm 50%

- Chính quyền Trump rao bán 2 tòa nhà chính phủ ở San Francisco, một trong đó mang tên cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi

- Sàn giao dịch tiền điện tử Bybit trở lại bình thường sau khi bị tin tặc trộm 1,5 tỷ đô

- Hãy nộp tờ khai thuế sớm, nhằm ngăn chận bọn trộm căn cước (trong mùa nộp thuế năm 2024, IRS nói có hơn 15.600 tờ khai thuế trộm danh tính)

- Vatican: sức khỏe Đức Giáo hoàng "nguy kịch"

- Nhật Bản: dư nhà, thiếu người, có 13,8% tổng số nhà ở đang bỏ trống (9 triệu căn trống)

- 10 thành phố lo nhất về tài chính: 1. Houston, TX; 2. Atlanta, GA; 3. Jacksonville, FL; 4. Dallas, TX; 5. Charlotte, NC; 6. Orlando, FL; 7. San Antonio, TX; 8. Tampa, FL; 9. Miami; 10. Austin, TX.

- Trong 10 thành phố Mỹ ít lo nhất về về tài chính có 3 nơi ở California: Fremont, Stockton, Oakland.

- Nhan sắc tử thần:1 phụ nữ bị bắt vì lừa tình 4 ông, gài thuốc mê, gạt tiền, làm chết 3 ông

- Virginia: dừng xe khám, 2 cảnh sát bị bắn chết, bị truy nã, hung thủ tự sát

- Pennsylvania: tay súng vào bắn nhiều người bị thương, tay súng bị bắn chết

- HỎI 1: Thực phẩm nhiều chất flavonoid (táo, trà, cam, quýt, sôcôla đen...) làm chậm lão hóa? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Thanh thiếu niên ít vận động lớn lên dễ căng thẳng, tâm thần? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-25/8/2024) ⦿ ---- Sàn giao dịch tiền điện tử Bybit cho biết vào Chủ Nhật rằng các giao dịch trên nền tảng đã trở lại bình thường sau một cuộc tấn công tin tặc lớn vào ngày 21 tháng 2. "Sau sự trục trặc bảo mật ngày hôm qua liên quan đến các hoạt động trái phép trong ví lạnh ETH của chúng tôi, Bybit vui mừng thông báo về việc khôi phục hoàn toàn các dịch vụ và tiến triển đáng kể trong nỗ lực phục hồi của chúng tôi", Bybit cho biết trong một thông cáo báo chí, đồng thời nói thêm rằng "Hoạt động gửi và rút tiền đã trở lại mức trước sự cố".

.

Trước đó, sàn giao dịch tiền điện tử đã tiết lộ cuộc tấn công vào ví Ethereum của mình, nhấn mạnh rằng hơn 400.000 ETH và stETH trị giá hơn 1,5 tỷ đô la đã bị đánh cắp trong vụ vi phạm bảo mật. Bây giờ Bybit cho biết rằng họ đã thu hồi được 15.000 cmETH, trị giá khoảng 42,76 triệu đô la, thông qua sự hợp tác với Giao thức mETH.

.

⦿ ---- Các hội sinh viên Mỹ gốc Việt tại các đại học và các trung học công lập gặp cơ nguy đóng cửa theo chỉ thị của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump? Bản tin sau đây dịch từ báo The Hill sáng Chủ Nhật, nhan đề "College student groups based on race, ethnicity could be in jeopardy under Trump" (Các hội sinh viên đại học dựa trên chủng tộc, dân tộc có thể gặp nguy hiểm dưới thời Trump).

.

Tương lai của các nhóm sinh viên đại học dựa trên chủng tộc hoặc dân tộc có thể bị đe dọa. Khi chính quyền Trump tăng cường nỗ lực chống lại sự đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI), Bộ Giáo dục (DOE) đang ra tín hiệu rằng họ sẽ tìm cách mở rộng phán quyết của Tòa án Tối cao cấm hành động tích cực trong tuyển sinh đại học sang mọi khía cạnh của đời sống trong khuôn viên trường, có khả năng sẽ truy tố các tổ chức như hội nam sinh da đen hoặc hội danh dự (honor societies), vốn có ở hầu hết các trường học.

.

Tại phiên điều trần phê chuẩn của Thượng viện vào tuần trước, ứng cử viên Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon, người đã chứng kiến ​​đề cử của mình tiến triển vào thứ năm, sẽ không nói liệu các nhóm dựa trên chủng tộc — chẳng hạn như Liên minh sinh viên da đen của Đại học Yale hay Hiệp hội doanh nghiệp Latino tại Đại học California ở Santa Barbara — có an toàn trong bộ của bà hay không.

.

“Có mối lo ngại chính đáng rằng chính quyền mới có thể tìm cách hạn chế các tổ chức sinh viên, bao gồm các tổ chức sinh viên đã đăng ký và thậm chí có thể là các hội nam sinh và nữ sinh tập trung không phân biệt đối xử vào chủng tộc, dân tộc, giới tính, tôn giáo và các bản sắc văn hóa khác mà DOE xác định là bị cấm”, Paulette Granberry Russell, Tổng giám đốc điều hành kiêm chủ tịch Hiệp hội các quan chức đa dạng trong giáo dục đại học quốc gia (NADOHE: National Association of Diversity Officers in Higher Education) cho biết.

.

Trong phiên điều trần phê chuẩn của McMahon, bà đã không trả lời trực tiếp câu hỏi của Thượng nghị sĩ Chris Murphy (D-Conn.) về việc liệu lệnh cấm DEI tại các trường đại học do công chúng tài trợ của Tổng thống Trump có ảnh hưởng đến các câu lạc bộ sinh viên hay không.

.

TNS Murphy chất vấn bà McMahon: “Bà đang nói rằng có khả năng nếu một trường có câu lạc bộ dành cho sinh viên người Mỹ gốc Việt hoặc sinh viên da đen, nơi họ gặp nhau sau giờ học, thì họ có thể có nguy cơ mất nguồn tài trợ của liên bang. Điều đó khá lạnh lùng. Tôi nghĩ các trường học trên khắp cả nước sẽ nghe thấy điều đó."

.

Một ngày sau phiên điều trần, Bộ Giáo dục đã gửi một lá thư Kính gửi đồng nghiệp (DCL) tới các trường cao đẳng, trong đó nêu rõ họ có 14 ngày để tuân thủ lệnh Trump yêu cầu thanh trừng DEI. Trong lá thư, Bộ Giáo dục mở rộng thêm về phán quyết của Tòa án Tối cao năm 2023 đã cấm Hành động Tích cực (affirmative action) trong tuyển sinh đại học, nói rằng những hàm ý này vượt xa cách các trường tuyển sinh sinh viên.

(GHI CHÚ: affirmative action: thực hiện các bước tích cực để chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử, ngăn ngừa tình trạng này tái diễn và tạo ra những cơ hội mới mà trước đây bị từ chối đối với nhóm thiểu số và phụ nữ. Lý do có "affirmative action" trong các đời Tổng Thống trước, là để quân bình, bởi vì từ cả trăm năm dân da màu và phụ nữ bị chèn ép ở Mỹ. Nói dễ hiểu: bây giờ kết thúc "affirmative action" nghĩa là, Trump cấm ưu đãi dân thiểu số và phụ nữ.)

.

“Mặc dù SFFA [Students for Fair Admissions] đã giải quyết các quyết định tuyển sinh, nhưng phán quyết của Tòa án Tối cao áp dụng rộng rãi hơn. Về cơ bản, bài kiểm tra rất đơn giản: Nếu một tổ chức giáo dục đối xử với một người thuộc một chủng tộc khác với cách đối xử với một người khác vì chủng tộc của người đó, thì tổ chức giáo dục đó đã vi phạm luật pháp", bức thư nêu rõ.

.

Craig Trainor, quyền phụ tá Bộ trưởng về quyền công dân tại Bộ Giáo dục, cho biết trong bức thư rằng điều này liên quan đến các hoạt động tuyển dụng, hỗ trợ tài chính, học bổng, lễ tốt nghiệp và mọi khía cạnh khác của đời sống đại học. Khi báo The Hill hỏi liệu bức thư có đề cập đến các nhóm sinh viên hay không, Bộ Giáo dục không trả lời trực tiếp.

.

Trainor cho biết trong một tuyên bố: "Bộ Giáo dục sẽ không còn cho phép các tổ chức giáo dục phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc nữa. Điều này không phức tạp. Khi có nghi ngờ, mọi trường học nên tham khảo bài kiểm tra pháp lý SFFA có trong DCL: 'Nếu một tổ chức giáo dục đối xử với một người thuộc một chủng tộc khác với cách đối xử với một người khác vì chủng tộc của người đó, thì tổ chức giáo dục đó đã vi phạm luật pháp.' Hướng dẫn bổ sung về việc thực hiện sẽ sớm được đưa ra."

.

Mặc dù DCL không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng những người phản đối cho rằng cách giải thích phán quyết của tòa án cấp cao của bộ này là sai sót và các trường cần phải chuẩn bị để đấu tranh nếu đây là con đường mà chính phủ liên bang lựa chọn.

.

Marybeth Gasman, giám đốc điều hành của Trung tâm phục vụ người thiểu số thuộc Đại học Rutgers cho biết: "Trong SFFA, tòa án cấp cao đã ra phán quyết cụ thể về việc tuyển sinh có tính đến chủng tộc, nhưng lá thư này mở rộng phán quyết đó ra ngoài phạm vi ban đầu và nhắm vào viện trợ tài chính, hỗ trợ sinh viên, tuyển dụng, chương trình DEI và văn hóa trường học. Như chú thích 3 của lá thư ghi chú, nó không có hiệu lực pháp lý. Tuy nhiên, nó thể hiện một cách tiếp cận thù địch đối với bất kỳ nỗ lực nào nhằm tăng cường sự đa dạng và giải quyết các rào cản có hệ thống trong giáo dục - vốn là có thật".

.

“Tôi lo ngại rằng chính quyền Trump có thể nhắm vào các tổ chức sinh viên là các nhóm có chung chủng tộc. Họ sẽ tuyên bố rằng họ đang thực thi ‘trung lập chủng tộc’ — điều này vô lý”, Gasman nói, đồng thời nói thêm rằng “tiền lệ pháp lý bảo vệ mạnh mẽ quyền tự do lập hội theo Tu chính án thứ nhất, có nghĩa là bất kỳ nỗ lực nào nhằm chấm dứt các tổ chức này sẽ phải ra tòa”.

.

NADOHE đã kiện Tổng thống Trump về lệnh hành pháp của ông cấm DEI trong chính phủ liên bang, nói rằng ông Trump đã vượt quá thẩm quyền của mình.

.

Hình trên: một hình ảnh trong Hội Tết Sinh Viên 2023. Các hội sinh viên Mỹ gốc Việt tại các đại học và các trung học công lập gặp cơ nguy đóng cửa theo chỉ thị mới của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump.

.

.

⦿ ---- Trong một cuộc phỏng vấn vào Chủ Nhật trên chương trình "This Week" của ABC News, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jack Reed đã lên án những lời công kích bằng lời nói gần đây của Tổng thống Donald Trump đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và sự liên kết ngày càng tăng với Nga.

.

Reed nói với người dẫn chương trình đồng thời Martha Raddatz: "Về cơ bản, đây là Tổng thống Trump đầu hàng người Nga. Đây không phải là một chính khách hay nhà ngoại giao. Đây chỉ là một người ngưỡng mộ Putin, không tin vào cuộc đấu tranh của người Ukraine và cam kết khép kín với một nhà độc tài".

.

Sau đó, khi nói chuyện với Raddatz, Dân biểu đảng Cộng hòa Mike Lawler đã chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin là "một tên độc tài và côn đồ đê tiện", người "rõ ràng phải chịu trách nhiệm cho cuộc chiến ở Ukraine", bất chấp những lời khẳng định sai sự thật của Trump vào đầu tuần rằng Zelenskyy là người phát động chiến tranh.

.

Lawler cho biết: "Nga, Trung Quốc và Iran đã phối hợp hành động để phá hoại và gây bất ổn cho Hoa Kỳ, Châu Âu, Israel và thế giới tự do. Họ không phải là đồng minh hay bạn bè của chúng ta -- chúng ta phải tỉnh táo về điều đó."

.

⦿ ---- Anh và Pháp đang xây dựng một kế hoạch sẽ đưa 30.000 quân vào Ukraine gìn giữ hòa bình với sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ—nếu Ukraine và Nga đạt được thỏa thuận ngừng bắn, theo báo The Wall Street Journal đưa tin vào ngày 23 tháng 2, trích dẫn lời các quan chức châu Âu.

.

Theo các quan chức, kế hoạch của châu Âu không yêu cầu lính Hoa Kỳ vào Ukraine—một lựa chọn mà chính quyền Trump gần như đã loại trừ—nhưng nhằm mục đích tận dụng năng lực quân sự của Hoa Kỳ mà quân đội châu Âu không có. Đề xuất này cho thấy Hoa Kỳ có thể vận hành các hệ thống phòng không ở các nước láng giềng để bảo vệ lãnh thổ Ukraine trong khi cung cấp thêm các hệ thống phòng không cho các lực lượng châu Âu.

.

Bản tin lưu ý rằng "Các đơn vị Không quân Hoa Kỳ đóng quân bên ngoài Ukraine có thể vẫn ở chế độ chờ trong trường hợp quân đội châu Âu gặp nguy hiểm". Các quan chức châu Âu cho biết Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến ​​sẽ thảo luận về kế hoạch được đề xuất với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày 27/2, mặc dù ông không có khả năng đưa ra yêu cầu chính thức về sự hỗ trợ của Hoa Kỳ vào thời điểm này.

.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người sẽ gặp Trump vào ngày mai, 24/2 - kỷ niệm ba năm cuộc xâm lược toàn diện của Nga - sẽ phác thảo quan điểm rộng hơn của đồng minh về cuộc chiến và các cách để "ổn định Ukraine". Nếu không có sự ủng hộ của Trump, các quan chức châu Âu thừa nhận, kế hoạch gìn giữ hòa bình sẽ phải đối mặt với "con đường khó khăn phía trước".

.

Đề xuất này hình dung lực lượng Anh và Pháp, cùng với các đơn vị hải quân và không quân, sẽ hình thành nên nòng cốt của cái gọi là "lực lượng an ninh". Những đội quân này không được dự kiến ​​sẽ được triển khai ở tuyến đầu ở miền đông Ukraine. Thay vào đó, vai trò của họ sẽ là bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng, các thành phố và cảng, đặc biệt là ở khu vực Biển Đen. Máy bay không người lái và vệ tinh sẽ theo dõi tuyến đầu để đảm bảo Nga tuân thủ lệnh ngừng bắn.

.

"Nỗ lực quốc tế nhằm giúp Ukraine xây dựng lực lượng vũ trang lớn và có năng lực của riêng mình sẽ tiếp tục và mục tiêu của các lực lượng châu Âu sẽ không phải là thay thế quân đội của Kyiv", WSJ tóm tắt.

(GHI CHÚ: Dựa thuần túy vào bản tin trên, nếu có ngừng bắn và có 30.000 lính Châu Âu vào giữ hòa bình, hàm ý rằng ngừng bắn nơi thực địa chiến trường, là Ukraine sẽ mất một số đất cho Nga. Và nếu có viện trợ Mỹ theo thỏa thuận Trump đưa ra để Ukraine có vũ khí tự vệ, thì 1/2 lợi tức khoáng sản của Ukraine sẽ trở thành tài sản của Mỹ. Vì nếu tiếp tục chiến đấu trong khi Mỹ bang giao, hợp tác kinh tế với Nga, ngưng quân viện cho Ukraine thì 6 tháng sau Ukraine cũng sụp đổ. Dự kiến, ngày mai, Thứ Hai, Zelensky sẽ trả lời Trump về chia 1/2 khoáng sản Ukraine để Mỹ viện trợ vũ khí cho Ukraine tự vệ.)

.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh David Lammy nói với ITV rằng London có kế hoạch áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga vào ngày 24/2/2025, đánh dấu kỷ niệm ba năm ngày bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine. "Đây cũng là thời điểm để siết chặt quyền lực đối với nước Nga của Putin. Ngày mai, tôi có kế hoạch công bố gói lệnh trừng phạt lớn nhất đối với Nga kể từ những ngày đầu của cuộc chiến - làm xói mòn cỗ máy quân sự của họ và giảm doanh thu, tiếp thêm nhiên liệu cho ngọn lửa hủy diệt ở Ukraine", Lammy tuyên bố. Ông nói thêm rằng đây là "thời điểm quan trọng" đối với Ukraine, Châu Âu và Vương quốc Anh.

.

Các nước châu Âu đã lên tiếng lo ngại về việc bị Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump loại khỏi các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm ra giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột kéo dài này trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Nga gần đây tại Riyadh.

.

⦿ ---- Kash Patel (tân Giám đốc FBI): cấm nhân viên FBI trả lời Elon Musk. Những vết rạn nứt có thể đã xuất hiện trong chính quyền Trump, với việc giám đốc FBI mới tuyên thệ Kash Patel gửi email cho tất cả nhân viên trong bộ phận của mình, chỉ thị họ "tạm dừng mọi phản hồi" mà họ có thể đã thực hiện sau yêu cầu của Elon Musk rằng các nhân viên liên bang phải cung cấp tóm tắt hàng tuần về các thành tích của họ hoặc có nguy cơ mất việc.

.

Email, mà NBC có được, có nội dung: "Nhân viên FBI có thể đã nhận được email từ OPM yêu cầu cung cấp thông tin. FBI, thông qua Văn phòng Giám đốc, chịu trách nhiệm về tất cả các quy trình đánh giá của chúng tôi và sẽ tiến hành đánh giá theo các thủ tục của FBI. Khi nào và nếu cần thêm thông tin, chúng tôi sẽ phối hợp các phản hồi. Hiện tại, vui lòng tạm dừng mọi phản hồi."

.

Trước đó, Musk đã yêu cầu các nhân viên liên bang trả lời email của ông với "khoảng 5 gạch đầu dòng về những gì bạn đã hoàn thành trong tuần này" và CC cho các nhà quản lý của họ, thêm vào X rằng "Việc không trả lời sẽ được coi là đơn từ chức."

.

⦿ ---- Sau Trump sẽ là Vance? Một cuộc thăm dò ý kiến ​​được tiến hành tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC: Conservative Political Action Conference) vào cuối tuần này cho thấy những người tham dự ủng hộ áp đảo Phó Tổng thống J.D. Vance làm người kế nhiệm Tổng thống Donald Trump vào năm 2028.

.

Trong số 1022 người tham dự được khảo sát, 61% thích Vance làm ứng cử viên của Đảng Cộng hòa cho chức tổng thống trong cuộc bầu cử tiếp theo. Ở vị trí thứ hai cách xa là cựu Chiến lược gia trưởng Bạch Ốc và giám đốc điều hành Breitbart Steve Bannon với 12%, Thống đốc Ron DeSantis và Ngoại trưởng Marco Rubio theo sau với lần lượt 7% và 3%.

.

Jim McLaughlin, chủ tịch của McLaughlin & Associates Polls, đã công bố kết quả trên sân khấu tại CPAC, giải thích rằng Vance là sự lựa chọn rõ ràng vì "ông ấy được coi là người gần gũi nhất với Donald Trump". Một người có tuyên bố thậm chí còn tốt hơn đối với danh hiệu đó - con trai trưởng của Trump, Donald Trump Jr. - là ứng cử viên được ưa thích chỉ với 2% những người tham dự hội nghị.

.

⦿ ---- Tổng số nhân viên chính phủ liên bang sẽ mất việc do các đợt sa thải hàng loạt do Chính quyền Trump và Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do Elon Musk lãnh đạo vẫn chưa được biết. Nhưng theo báo cáo từ Washington Post và Newsweek, con số này có thể lên tới 200.000 công chức. Trong một bài báo hôm thứ Bảy, Daria Solovieva của báo Salon đã xem xét tác động kinh tế có thể xảy ra của các đợt sa thải. Và bà cảnh báo rằng theo một số nhà kinh tế, các đợt sa thải có thể gây ra một cuộc suy thoái lớn.

.

"Một tháng sau nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump", Solovieva đưa tin, "Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) — không phải là một cơ quan chính phủ mà là một nhóm cố vấn bên ngoài — đã nổi cơn thịnh nộ trong cuộc thanh trừng chính phủ liên bang lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ…. Trong khi hầu hết người Mỹ ủng hộ ý tưởng làm cho chính phủ hoạt động hiệu quả hơn, thì cách thức thực hiện các đợt sa thải này đang làm dấy lên mối lo ngại về tác động tức thời và lâu dài đối với nền kinh tế Hoa Kỳ".

.

Một trong những nhà kinh tế đang gióng lên hồi chuông cảnh báo là Jesse Rothstein, giảng viên tại Đại học California, Berkeley. Trong một chủ đề được đăng trên Bluesky vào ngày 18 tháng 2, Rothstein đã viết, "Có vẻ như gần như không thể tránh khỏi vào thời điểm này rằng chúng ta đang hướng đến một cuộc suy thoái sâu sắc. Chỉ dựa trên hơn 200.000 người bị sa thải từ liên bang và hủy hợp đồng, báo cáo việc làm tháng 3 (sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 4) có vẻ chắc chắn sẽ cho thấy tình trạng mất việc làm lớn hơn bất kỳ tháng nào ngoại trừ một vài tháng trong năm 2008-9 và 2020…. Thêm vào đó là sự bất ổn to lớn của thị trường tư nhân - làm sao bạn có thể tìm việc mới trong những điều kiện này? - và điều này sẽ rất, rất tệ."

.

Solovieva lưu ý rằng mức thuế quan mạnh tay mà Trump đang thúc đẩy có thể khiến tác động của việc sa thải trở nên tồi tệ hơn. Nhưng Ira Kalish, nhà kinh tế trưởng tại Deloitte, không dự đoán rằng sẽ sớm xảy ra suy thoái.

.

⦿ ---- Elon Musk cho biết tất cả nhân viên chính phủ liên bang sẽ phải giải thích những gì họ đã làm trong tuần qua hoặc sẽ bị sa thải. Musk đăng trên X rằng nhân viên sẽ sớm nhận được email yêu cầu "hiểu về những gì họ đã làm trong tuần qua". Musk cho biết việc không phản hồi "sẽ được coi là đơn từ chức".

.

Email — được gửi với dòng tiêu đề "Bạn đã làm gì vào tuần trước?" chỉ hai giờ sau bài đăng của Musk và được chia sẻ với POLITICO — yêu cầu nhân viên vui lòng trả lời "khoảng 5 điểm chính về những gì bạn đã hoàn thành trong tuần qua và CC [cùng gửi] cho người quản lý của bạn".

.

Email hướng dẫn nhân viên không gửi bất kỳ thông tin mật nào. Thời hạn trả lời: cuối ngày thứ Hai, chỉ hơn 48 giờ kể từ khi gửi. Email không bao gồm bất kỳ lời đe dọa trừng phạt nào đối với những người không trả lời. Không rõ Musk đang dựa vào thẩm quyền pháp lý nào, nếu có.

.

Thông báo này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump lên Truth Social để khen ngợi Musk về công việc của ông với Bộ Hiệu quả Chính phủ trong việc giảm quy mô của chính phủ liên bang — và thúc đẩy ông "hành động quyết liệt hơn".

.

Michael Fallings, một luật sư chuyên về luật lao động liên bang, nói với POLITICO rằng những hành động mà Musk mô tả trong bài đăng sẽ là bất hợp pháp. “Tôi không tin điều đó là hợp pháp, và tôi không nghĩ là ông ấy thực sự hiểu ngay lúc này ông ấy sẽ làm những gì ông ấy đã đe dọa sẽ làm như thế nào”, Fallings nói.

.

Email này dường như đã được gửi rộng rãi trên toàn chính phủ. Các nhân viên tại Bộ Ngoại giao, Viện Y tế Quốc gia, Tổng cục Dịch vụ, Cựu chiến binh, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm và các cơ quan khác đều nhận được một bản sao. Có vẻ như cuộc kiểm toán toàn chính phủ đối với công việc của mọi nhân viên diễn ra sau nhiều tuần chính quyền Trump cắt giảm các cơ quan liên bang và sa thải các nhân viên thử việc trên toàn chính phủ.

.

⦿ ---- Nhóm cắt giảm chi phí của Elon Musk đang cắt giảm việc làm tại cơ quan an toàn xe cộ đang giám sát an toàn của các kiểu xe Tesla và đã tiến hành điều tra các vụ tai nạn chết người liên quan đến xe của công ty của Musk. Theo một tuyên bố từ cơ quan này, Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia (NHTSA: National Highway Traffic Safety Administration) đã cắt giảm một lượng "khiêm tốn" các vị trí. Musk đã cáo buộc NHTSA kìm hãm tiến độ phát triển công nghệ xe tự lái bằng các cuộc điều tra và thu hồi của mình.

.

Khi được hỏi liệu việc cắt giảm có ảnh hưởng đến bất kỳ cuộc điều tra nào đối với Tesla hay không, cơ quan này đã nhắc đến tuyên bố của mình rằng họ sẽ "thực thi luật đối với tất cả các nhà sản xuất xe cơ giới và thiết bị". Việc cắt giảm việc làm tại NHTSA do nhóm cố vấn của Musk ban hành về việc thu hẹp chính phủ liên bang, Bộ Hiệu quả Chính phủ, đã được The Washington Post đưa tin trước đó.

.

Ngoài các cuộc điều tra về xe tự lái một phần của Tesla, NHTSA đã yêu cầu Tesla và các nhà sản xuất xe hơi khác sử dụng công nghệ xe tự lái phải báo cáo dữ liệu về vụ tai nạn trên xe, một yêu cầu mà Tesla đã chỉ trích và các cơ quan giám sát lo ngại có thể bị loại bỏ.

.

⦿ ---- Các nhà báo khu vực thủ đô đã đưa tin vào thứ năm về "sự nhầm lẫn" lan rộng khắp Bạch Ốc và nhóm Cộng hòa sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump xác nhận một kế hoạch của Hạ viện sẽ cắt giảm Medicaid và các bình luận từ chính quyền cho rằng Trump sẽ không bảo vệ Medicare—nhưng các nhà lập pháp Dân chủ và những người ủng hộ tiến bộ cho biết thông điệp này rất rõ ràng. (Ghi chú: Medicare là bảo hiểm y tế cho người trên 65 tuổi; Medicaid là y tế cho trẻ em gia đình nghèo, người , người khuyết tật...)

.

"Donald Trump và Elon Musk muốn cắt giảm thuế cho những tỷ phú như họ—và trả tiền bằng cách cắt giảm Medicare và Medicaid", theo lời Maurice Mitchell, giám đốc quốc gia của Đảng Gia đình Lao động (Working Families Party), cho biết trong một tuyên bố. "Họ không quan tâm nếu các gia đình phải gánh khoản nợ khổng lồ để trả tiền chăm sóc, miễn là điều đó khiến họ giàu có hơn rất nhiều".

.

Mitchell đã đưa ra bản giải thích các tuyên bố mâu thuẫn của Trump đưa ra vào thứ tư, với việc tổng thống bày tỏ sự ủng hộ đối với một nghị quyết của Hạ viện nhằm áp đặt các chính sách biên giới và năng lượng của ông và kéo dài các khoản cắt giảm thuế năm 2017 của ông, chủ yếu có lợi cho những người giàu có.

.

Nghị quyết của Hạ viện "thực hiện TOÀN BỘ Chương trình nghị sự Nước Mỹ trên hết của tôi, MỌI THỨ, không chỉ một phần của nó", tổng thống cho biết, ám chỉ sự phản đối của ông đối với đề xuất của Thượng viện sẽ thúc đẩy hai dự luật riêng biệt.

.

Kêu gọi cắt giảm 2 nghìn tỷ đô la chi tiêu để lấp đầy lỗ hổng 4,5 nghìn tỷ đô la mà việc cắt giảm thuế sẽ tạo ra trong thâm hụt, đề xuất sẽ bao gồm các khoản cắt giảm tiềm năng 880 tỷ đô la cho Medicaid, điều này khiến một số đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội bày tỏ sự nghi ngờ rằng họ có thể ủng hộ gói này mà không khiến hàng triệu cử tri đang dựa vào chương trình chăm sóc sức khỏe thu nhập thấp tức giận.

.

Thượng nghị sĩ Josh Hawley (R-MO) là một trong những đảng viên Cộng hòa đã bày tỏ "mối quan ngại" về "các khoản cắt giảm rất sâu đối với Medicaid" được đưa vào đề xuất của Hạ viện, mà Larry Levitt của Kaiser Family Foundation cho biết sẽ "vượt xa mục tiêu loại bỏ gian lận và lạm dụng".

.

Vài giờ trước khi ông ủng hộ kế hoạch của Hạ viện, Trump đã nói rằng cả Medicaid và Medicare "sẽ không bị động đến" trong ngân sách của Đảng Cộng hòa, và những bình luận sau đó của ông được cho là đã gây bất ngờ cho các phụ tá hàng đầu của Trump, những người không biết Trump sẽ sẵn sàng chấp thuận cắt giảm Medicaid thế nào.Bạch Ốc đã làm lu mờ thêm thông điệp của mình về cách họ dự định tài trợ cho các khoản cắt giảm thuế cho những người Mỹ và tập đoàn giàu có nhất, bao gồm cả những người đã giúp tài trợ cho chiến dịch tranh cử của Trump, khi một người phát ngôn cố gắng làm rõ rằng các chương trình chăm sóc sức khỏe của chính phủ mà hơn 100 triệu người dựa vào sẽ được bảo tồn."Chính quyền Trump cam kết bảo vệ Medicare và Medicaid trong khi cắt giảm lãng phí, gian lận và lạm dụng trong các chương trình đó—những cải cách sẽ tăng hiệu quả và cải thiện việc chăm sóc cho những người thụ hưởng", người phát ngôn Bạch Ốc Kush Desai nói với Politico hôm thứ Tư, trước khi gửi một tuyên bố cập nhật không đề cập đến Medicare.Nỗ lực của chính quyền nhằm loại bỏ Medicare khỏi cuộc thảo luận về các khoản cắt giảm có thể có đã không được các nhà lập pháp Dân chủ, bao gồm Thượng nghị sĩ Ed Markey (D-Mass.), người cho biết các bình luận ban đầu cho thấy "một cuộc chiến chống lại Medicare".Theo các bình luận mới nhất của chính quyền, những cử tri ủng hộ Trump vì họ tin rằng lời hứa bảo vệ Medicaid và Medicare của ông, theo Helaine Olen của Dự án Tự do Kinh tế Hoa Kỳ cho biết."Bằng cách tán thành kế hoạch ngân sách của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, Trump một lần nữa đặt lợi ích của những người cực kỳ giàu có và các tập đoàn lên trên nhu cầu của người Mỹ bình thường, ủng hộ một kế hoạch tàn phá hệ thống chăm sóc sức khỏe của hàng chục triệu người Mỹ", giám đốc điều hành của Accountable.US Tony Carrk cho biết. "Những tuyên bố ngược lại của Trump không thể che giấu sự phản bội của ông đối với hàng triệu người trên khắp đất nước, những người tin rằng ông sẽ giảm chi phí của họ. Medicaid không chỉ là một quân cờ trong trò chơi của chính quyền: Đó là một chương trình thiết yếu đối với hàng triệu người Mỹ ở mọi lứa tuổi".Bộ trưởng thương mại mới được Trump xác nhận, Howard Lutnick, đã làm rõ hơn các mục tiêu của Bạch Ốc khi ông tuyên bố trên Fox News rằng An sinh xã hội, Medicaid và Medicare đang tràn lan "1 nghìn tỷ đô la lãng phí, gian lận và lạm dụng" và sẽ bị cắt giảm."Chúng ta có gần 4 nghìn tỷ đô la tiền trợ cấp và chưa ai từng xem xét đến điều đó trước đây", Lutnick nói. "Bạn biết An sinh xã hội là sai, bạn biết Medicaid và Medicare là sai, vì vậy ông ấy sẽ cắt giảm 1 nghìn tỷ đô la, và sau đó chúng ta sẽ xóa bỏ tất cả những trò gian lận thuế đang làm tổn hại đến người Mỹ"."Howard Lutnick, người bạn tỷ phú của Trump trở thành bộ trưởng thương mại, đã xác nhận rằng chính quyền chỉ đơn giản là nói dối những người ủng hộ MAGA về việc không động đến An sinh xã hội và Medicare", Malcolm Ferguson đã viết trên tờ The New Republic vào thứ năm. "Đây là một lời kêu gọi dài từ đảng đã nói với cử tri của mình - nhiều người trong số họ là những người bảo thủ lớn tuổi đang hưởng trợ cấp của chính phủ - rằng họ sẽ không động đến các chương trình mà họ cần nhất".⦿ ---- Chính quyền Trump có thể sắp gặp một hóa đơn "khủng" và đang vi phạm luật pháp khi sa thải công chức chính phủ với lý do vô căn cứ, theo một luật sư lao động hàng đầu. Trump đã viện dẫn "hiệu suất kém" khi sa thải hàng nghìn công chức liên bang. Trong nhiều trường hợp, điều đó không đúng, theo những nhân viên tham gia vào cuộc tấn công chớp nhoáng này, nhiều người trong số họ hiện đang tìm kiếm lời khuyên pháp lý.Jacob Malcom từng là quyền phụ tá bộ trưởng về chính sách và quản lý môi trường, đồng thời là giám đốc văn phòng phân tích chính sách tại Bộ Nội vụ Hoa Kỳ - cho đến tuần này, khi ông từ chức để phản đối việc sa thải hàng loạt nhân viên thử việc. Malcom nói với tờ Guardian: "Điều này được thực hiện dưới chiêu bài 'hiệu suất kém' hoặc 'kỹ năng không phù hợp với nhu cầu' nhưng cả hai đều không đúng. Đầu tiên, không có bằng chứng nào được đưa ra cho thấy hiệu suất kém; trên thực tế, tôi biết một số cá nhân nằm trong chuỗi giám sát của tôi và biết họ là những người có hiệu suất tốt nhất. Thứ hai, [không có] bằng chứng hoặc phân tích nào về việc không phù hợp với nhu cầu. Một số người bị sa thải trong chuỗi của tôi thực sự làm việc về hiệu suất và hiệu quả, vì vậy họ thực sự làm việc theo lập luận công khai của Doge."Chính Trump đang lãng phí: Suzanne Summerlin, một luật sư lao động, cho biết một mức độ "gian lận, lãng phí và lạm dụng" "đáng kinh ngạc" đã xảy ra khi chính quyền Trump tìm cách cải tổ một loạt các bộ và cơ quan. Summerlin cho biết: "Những vụ sa thải mà họ đang tiến hành mà không tuân thủ luật pháp sẽ dẫn đến hàng trăm nghìn cựu nhân viên liên bang bị nợ lương, cộng với lãi suất, cộng với phúc lợi, cộng với phí luật sư. Khi hóa đơn tiền bồi thường được đưa ra, nó sẽ rất to lớn".⦿ ---- Bộ Cựu chiến binh đã phải vội vã khôi phục chức vụ cho một số nhân viên y tế bị sa thải khi những người mới được tuyển dụng chuyển sang công việc khác vì lo sợ họ có thể là người tiếp theo bị sa thải trong một cuộc thanh trừng trong tương lai, theo lời các viên chức được bầu và nhân viên Bộ Cựu Chiến Binh (VA) cho biết.Bộ này thông báo tuần trước rằng hơn 1.000 nhân viên VA đã bị sa thải trong bối cảnh các đợt sa thải hàng loạt của các nhân viên liên bang trên khắp chính phủ. Những người bị sa thải bao gồm cả nhân viên thử việc - với thời gian làm việc hai năm trở xuống, tùy thuộc vào vị trí.Việc sa thải là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump và cố vấn hàng đầu của ông, giám đốc điều hành công nghệ tỷ phú Elon Musk, nhằm thu hẹp lực lượng lao động liên bang. Việc sa thải đột ngột đã khiến những người chỉ trích phẫn nộ khi cho rằng những người lao động trong các lĩnh vực bao gồm an ninh hạt nhân, phòng chống cháy rừng và ứng phó với cúm gia cầm đã bị sa thải mà không có cảnh báo trước.Tuần này, các nhà lập pháp Dân chủ cho biết, ít nhất hai trong số khoảng một chục người lao động bị sa thải khỏi Đường dây nóng khủng hoảng cựu chiến binh, một đường dây nóng phòng chống tự tử dành cho cựu chiến binh, đã được khôi phục chức vụ sau khi các nhà lập pháp can thiệp.Một nhân viên chăm sóc sức khỏe của VA làm việc với các cựu chiến binh có nguy cơ cao cho biết một số nhân viên thử việc trong nhóm của họ đã bị sa thải vào tuần trước trước khi họ được phục hồi trong vòng một tuần. "Sự đau khổ về mặt cảm xúc mà điều này gây ra cho các cựu chiến binh đang làm việc để cứu mạng người là điều kinh khủng", nhân viên này, người yêu cầu giấu tên vì sợ bị trả thù, nói với USA TODAY.Các cựu chiến binh được nhân viên này chăm sóc sợ rằng họ sẽ mất các dịch vụ chăm sóc y tế, họ nói. "Những gì chúng tôi đang làm đang gây ra căng thẳng không cần thiết cho nhóm dân số có nguy cơ cao nhất".⦿ ---- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đã viết vào thứ Bảy trong một bài xã luận cho tờ Financial Times rằng quan hệ đối tác kinh tế giữa Hoa Kỳ và Ukraine sẽ bảo vệ người dân của nước này. "Các điều khoản trong quan hệ đối tác của chúng tôi đề xuất rằng doanh thu mà chính phủ Ukraine nhận được từ tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng và các tài sản khác sẽ được phân bổ cho một quỹ tập trung vào việc tái thiết và phát triển lâu dài của Ukraine, nơi Hoa Kỳ sẽ có quyền kinh tế và quản lý trong các khoản đầu tư trong tương lai đó ... Sự tham gia của Hoa Kỳ sẽ không để lại chỗ cho tham nhũng và các giao dịch nội gián", ông viết.Ông nhấn mạnh rằng Washington sẽ không nắm quyền sở hữu tài sản vật chất ở Ukraine. Ông nhắc nhở khán giả rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là người đã đề xuất trao cho Hoa Kỳ cổ phần trong các nguyên tố đất hiếm và khoáng sản quan trọng của đất nước ông vào tháng 9/2024.⦿ ---- Tin tình báo: Nga có thể mở 1 cuộc chiến khu vực khác, Đan Mạch liền bơm thêm 70% tiền mua vũ khí mới. Đan Mạch, thành viên NATO, sẽ đổ thêm hàng tỷ đô la vào quân đội khi châu Âu tính đến rủi ro từ sự dao động trong việc ủng hộ của Hoa Kỳ đối với liên minh xuyên Đại Tây Dương và sự xâm lược liên tục từ Nga. Trong hai năm tới, Đan Mạch sẽ chi thêm 7 tỷ đô la cho quốc phòng, tăng 70% và nâng chi tiêu lên 3,2% GDP từ mức 2,4% của năm ngoái.Đầu tháng này, Sở Tình báo Quốc phòng Đan Mạch đã đánh giá rủi ro từ Nga sau khi cuộc chiến ở Ukraine của nước này dừng lại hoặc đóng băng tại chỗ. Theo bản dịch báo cáo từ Politico, Nga có thể phát động một cuộc chiến tranh cục bộ chống lại một quốc gia có chung biên giới trong vòng sáu tháng, một cuộc chiến tranh khu vực ở vùng Baltic trong vòng hai năm và một cuộc tấn công quy mô lớn vào châu Âu trong vòng năm năm nếu Hoa Kỳ không tham gia.Theo báo cáo có ngày 9 tháng 2 và được công bố vào thứ Ba, "Nga có khả năng sẽ sẵn sàng sử dụng vũ lực quân sự trong một cuộc chiến tranh khu vực chống lại một hoặc nhiều quốc gia NATO ở châu Âu nếu họ nhận thấy NATO bị suy yếu về mặt quân sự hoặc chia rẽ về mặt chính trị". "Điều này đặc biệt đúng nếu Nga đánh giá rằng Hoa Kỳ không thể hoặc sẽ không hỗ trợ các nước NATO châu Âu trong một cuộc chiến với Nga."⦿ ---- Đài Loan lạc quan: Hoa Kỳ đã giải ngân 5,3 tỷ đô la Mỹ (173,78 tỷ Đài tệ) trong khoản tài trợ viện trợ trước đây đã bị đóng băng, bao gồm tiền cho Đài Loan và các mối quan ngại an ninh khác, theo Taiwan News. Reuters đưa tin vào thứ Sáu rằng một danh sách miễn trừ đối với lệnh đóng băng viện trợ do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp đặt đã được chính quyền của Trump phê duyệt vào ngày 13 tháng 2. Các miễn trừ an ninh bao gồm 870 triệu đô la Mỹ cho Đài Loan, 336 triệu đô la Mỹ cho Philippines và hơn 21,5 triệu đô la Mỹ cho Ukraine.Báo cáo không nêu rõ khoản thanh toán viện trợ cho Đài Loan được chỉ định cho mục đích gì. Bộ ngoại giao Đài Loan và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã không trả lời các câu hỏi của Taiwan News về báo cáo của Reuters cho đến thời điểm báo chí đưa tin.

Đại diện của Đài Loan tại Hoa Kỳ Alexander Ta-Ray Yui thừa nhận viện trợ của Hoa Kỳ cho Đài Loan đã bị đóng băng vào đầu tháng 2. Về viện trợ quân sự, Yui cho biết văn phòng đại diện không thảo luận vấn đề này với phía Hoa Kỳ.

.

Ngược lại với viện trợ an ninh, viện trợ dân sự và hỗ trợ phát triển nhận được ít hơn 100 triệu đô la Mỹ trong các khoản miễn trừ. Trump đã ra lệnh tạm dừng viện trợ nước ngoài trong 90 ngày ngay sau khi ông nhậm chức vào ngày 20 tháng 1.

.

⦿ ---- Sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định sa thải một số thành viên hội đồng quản trị của Trung tâm Kennedy và tự phong mình lên làm chủ tịch vào đầu tháng này, doanh số bán vé được cho là đã giảm khoảng 50% so với tuần trước, theo một số nhân viên của Trung tâm, những người đã nói chuyện với điều kiện giấu tên.

.

Không muốn ngó mặt Trump, nhiều nghệ sĩ ra đi: một số nghệ sĩ sẽ biểu diễn tại Trung tâm đã hủy bỏ các buổi biểu diễn của họ, bao gồm cả diễn viên/diễn viên hài Issa Rae, người đã tổ chức một sự kiện đã bán hết vé vào tháng 3. Diễn viên hài W. Kamau Bell đã nói chuyện với báo The Washington Post về quyết định tiếp tục xuất hiện của mình, sự kiện đã được tổ chức từ lâu trước cuộc đảo chính của Trump; ông nói với phóng viên Travis M. Andrews, "Tôi là người đã gặp KKK. Tôi tính toán khác với mọi người." (Ghi chú: KKK là hội bạo lực chủ trương thượng đẳng da trắng, kỳ thị da đen.)

.

Trong khi đó, tác giả Louise Penny đã rút khỏi một sự kiện đã lên kế hoạch tại Trung tâm, giải thích trên Facebook rằng: "Ngay khi điều gì đó giống như một cuộc đảo chính xảy ra với Tổng thống Trump, tôi hoàn toàn không muốn làm điều đó. Đó là một quyết định đau đớn, nhưng không khó khăn gì."

.

⦿ ---- Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tìm cách bán hai tòa nhà chính phủ ở San Francisco, một trong số đó mang tên cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, theo một báo cáo. Nhóm của Trump đang lắng nghe các đề nghị về Tòa nhà Liên bang Nancy Pelosi rộng 640.000 foot vuông và một tòa nhà rộng 360.000 foot vuông đã tồn tại hàng thế kỷ hiện đang là trụ sở của Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp, theo đài ABC7 Los Angeles đưa tin.

.

Bạch Ốc cho biết họ sẽ tiết kiệm tiền bằng cách bán các bất động sản này và sau đó cho thuê lại làm văn phòng cho các nhân viên liên bang. Tuy nhiên, cựu nữ dân biểu Jackie Speier tin rằng điều này liên quan nhiều hơn đến việc trả thù những người theo đảng Dân chủ tại thành trì tự do này. "Đây là một ví dụ khác về cách ông ấy nhắm đến những người theo đảng Dân chủ. Ông ấy nhắm đến California và tất cả đều là để trả thù", bà nói với hãng tin này, đồng thời nói thêm rằng việc bán không có ý nghĩa về mặt tài chính.

.

Speier, người từng là dân biểu từ năm 2008 đến năm 2023, cho biết: "Hợp đồng thuê sẽ tiếp tục tăng và cuối cùng bạn sẽ phải trả thuế tài sản của bên cho thuê, trong khi bạn không phải trả thuế liên bang khi bạn là chính phủ liên bang". Pelosi - đảng viên Dân chủ California mà tòa nhà được đặt theo tên - là một trong những người chỉ trích Trump lớn nhất và là một trong những kẻ thù chính trị công khai nhất của Trump.

.

⦿ ---- Cho dù bạn đang mong đợi khoản hoàn thuế hay số dư nợ trong mùa thuế này, thì vẫn có một lý do chính để nộp tờ khai thuế của bạn ngay lập tức, các chuyên gia cho biết: ngăn chặn hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế. Theo một cuộc khảo sát của công ty bất động sản IPX1031, công ty đã thăm dò khoảng 1.000 cư dân Hoa Kỳ vào tháng 1, gần 33% người Mỹ trì hoãn việc nộp thuế của họ.

.

"Nếu bạn có tất cả các tài liệu của mình, hãy nộp tờ khai thuế đó", luật sư thuế Adam Brewer có trụ sở tại San Diego cho biết. "Không có gì tốt đẹp khi chờ đợi cả". Các chuyên gia cho biết một lý do chính để nộp tờ khai thuế sớm là để tránh bị đánh cắp danh tính thuế. Brewer cho biết bằng cách nộp sớm hơn, bạn có thể ngăn chặn kẻ trộm sử dụng số An sinh xã hội của mình để nộp tờ khai gian lận.

.

Trong mùa nộp thuế năm 2024, IRS đã xác nhận hơn 15.600 tờ khai thuế bị đánh cắp danh tính cho đến ngày 29 tháng 2 năm 2024, tăng từ khoảng 12.600 tờ khai vào năm 2023, theo báo cáo của Bộ Tài chính được công bố vào ngày 30 tháng 4.

.

⦿ ---- Văn phòng Báo chí Tòa thánh Vatican đã chia sẻ vào thứ Bảy trong bản cập nhật mới nhất rằng tình trạng của Đức Giáo hoàng Francis là "nguy kịch" và ngài vẫn "chưa thoát khỏi nguy hiểm".

.

"Sáng nay [Thứ Bảy], [Đức Giáo hoàng] đã bị cơn hen suyễn kéo dài, cần phải sử dụng oxy lưu lượng cao... Ngài vẫn tỉnh táo và dành cả ngày trên ghế bành mặc dù đau đớn hơn hôm qua", tuyên bố viết.

.

Vatican cho biết hiện tại, tiên lượng vẫn "được giữ nguyên". Người ta cũng đề cập thêm rằng xét nghiệm máu hôm nay cũng cho thấy tình trạng giảm tiểu cầu (thrombocytopenia), liên quan đến thiếu máu, cần phải truyền máu.

.

⦿ ---- Nhật Bản nan đề: dư nhà, thiếu người. Tại Nhật Bản, 13,8% tổng số nhà ở đang bỏ trống. Theo số liệu của chính phủ, số lượng nhà bỏ hoang tại Nhật Bản đã tăng lên mức kỷ lục là 9 triệu căn tính đến tháng 10/2023, tăng 510.000 căn so với năm 2018. Các phân tích thị trường cho thấy số lượng nhà bỏ trống thực tế thậm chí còn cao hơn. Viện nghiên cứu Nomura ước tính rằng có khoảng 11 triệu ngôi nhà ở Nhật Bản đang bỏ trống và đến năm 2033, nhà bỏ trống sẽ chiếm hơn 30% tổng số nhà ở.

.

Nhà bỏ trống, được gọi là "akiya" ở Nhật Bản, là triệu chứng của tình trạng già hóa nhanh chóng và tỷ lệ sinh thấp. Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, tính đến tháng 10/2023, dân số Nhật Bản, bao gồm cả cư dân nước ngoài, là 124,352 triệu người. Dân số của đất nước đã giảm trong 12 năm kể từ khi đạt đỉnh 128,057 triệu vào năm 2010. Số người từ 75 tuổi trở lên đã tăng 713.000 người trong giai đoạn này, vượt qua con số 20 triệu người lần đầu tiên. Trong khi số người từ 65 tuổi trở lên giảm 900.000 người, họ vẫn chiếm tỷ lệ cao kỷ lục là 29,1% dân số.

.

Ngược lại, số trẻ sơ sinh vào năm 2023 đã giảm 32.000 trẻ so với cùng kỳ xuống còn 799.000 trẻ, đánh dấu tỷ lệ sinh thấp nhất được ghi nhận trong năm thứ tám liên tiếp. Tỷ lệ sinh tổng thể của Nhật Bản là 1,2 (trên mỗi phụ nữ) vào năm 2023, mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép vào năm 1947, thấp hơn nhiều so với mức sinh thay thế là 2,1 trẻ em trên một phụ nữ để duy trì dân số hiện tại.

.

⦿ ---- Thành phố nào lo nhất về tài chính? Tất cả chúng ta đều cảm thấy giá cả tăng cao trong vài năm qua, nhưng những khó khăn về tài chính phổ biến hơn ở một số nơi so với những nơi khác. WalletHub đã kiểm tra 100 thành phố lớn nhất của quốc gia để phân tích điểm tín dụng của cư dân, các tài khoản gặp khó khăn, những thay đổi trong hồ sơ phá sản và chỉ số sở thích tìm kiếm cho "nợ" và "khoản vay". Họ phát hiện ra rằng Houston bị ảnh hưởng nặng nề nhất, trong khi người dân ở Fort Wayne, Indiana dường như kiểm soát được tài chính của họ (nói chung).

.

Những thành phố có nhiều lo lắng về tài chính nhất (Không thấy thành phố nào của tiểu bang thổ tả Dân Chủ California nơi đây, trong khi thiên đường Cộng Hòa Texas và Florida đầy lo lắng):

1. Houston

2. Atlanta

3. Jacksonville, Florida

4. Dallas

5. Charlotte, North Carolina

6. Orlando, Florida

7. San Antonio, Texas

8. Tampa, Florida

9. Miami

10. Austin, Texas.

.

Các thành phố ít lo lắng về tài chính nhất (có 3 thành phố California):

91. Chandler, Arizona

92. Oakland, California

93, Jersey City, New Jersey

94. Honolulu, Hawaii

95. Wichita, Kansas

96. Stockton, California

97. Fremont, California

98. Scottsdale, Arizona

99. Fort Wayne, Indiana

100. Anchorage, Alaska.

.

⦿ ---- Nhan sắc tử thần: Lừa tình, gạt tiền, chết người. Một người phụ nữ bị cáo buộc đã sử dụng các ứng dụng hẹn hò trực tuyến để dụ ít nhất bốn người đàn ông lớn tuổi đến gặp trực tiếp, sau đó cô chuốc thuốc an thần cho họ và đánh cắp hàng trăm nghìn đô la trong một âm mưu tình ái "đáng ngờ", theo các viên chức FBI tại Las Vegas cho biết hôm thứ Sáu. AP đưa tin ba người đàn ông đã chết, và cô Aurora Phelps, 43 tuổi, công dân mang hai quốc tịch Mexico và Hoa Kỳ, đã bị truy tố trong một trong những vụ giết người của họ. Phelps, người đang bị giam giữ tại Mexico, phải đối mặt với 21 tội danh, bao gồm gian lận qua đường dây, trộm cắp danh tính và một tội danh bắt cóc dẫn đến tử vong.

.

"Đây là một vụ lừa đảo tình ái được gia trọng", Spencer Evans, đặc vụ phụ trách bộ phận Las Vegas của FBI cho biết. Một trong bốn nạn nhân, những người bị nhắm mục tiêu vào năm 2021 và 2022, đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê sau khi Phelps kê đơn thuốc an thần cho anh ta trong suốt một tuần, Evans nói thêm. Trong một trường hợp, Phelps bị cáo buộc đã bắt cóc một nạn nhân bằng cách cho nạn nhân dùng thuốc an thần mạnh và đưa nạn nhân qua biên giới Mexico trên xe lăn rồi đến một phòng khách sạn ở Thành phố Mexico, nơi sau đó nạn nhân được phát hiện đã chết. Evans cho biết sau khi làm nạn nhân bất tỉnh, Phelps đã đánh cắp xe hơi của họ, rút tiền từ tài khoản ngân hàng, sử dụng thẻ tín dụng của họ để mua đồ xa xỉ và vàng, thậm chí còn cố gắng truy cập vào tài khoản an sinh xã hội và hưu trí.

.

Theo cáo trạng, Phelps đã gặp một người đàn ông vào tháng 7 năm 2021, đi ăn trưa với anh ta và vào tháng 11 đã gọi đồ ăn trưa đến nhà anh ta và đưa cho anh ta một đơn thuốc. Theo cáo trạng, trong khi anh ta "gần như bất tỉnh" trong khoảng năm ngày, Phelps đã truy cập vào tài khoản của anh ta và đánh cắp iPhone, iPad, giấy phép lái xe và thẻ ngân hàng của anh ta. Cô ta cũng bị cáo buộc đã truy cập vào tài khoản E-Trade của anh ta và bán cổ phiếu Apple trị giá khoảng 3,3 triệu đô la, mặc dù cô ta không thể rút số tiền đó.

.

Các nhà chức trách tin rằng Phelps đã sử dụng các ứng dụng hẹn hò phổ biến bao gồm Tinder, Hinge và Bumble để tìm mục tiêu của mình. Những người đàn ông này cô đơn và đang tìm kiếm bạn đồng hành và đã hẹn hò nhiều lần với Phelps trước khi cô ta lén lút đưa cho họ thuốc an thần, theo Evans. "Những người đang tìm kiếm tình yêu đã gặp phải điều gì đó nham hiểm hơn nhiều", ông nói. Evans cho biết FBI biết về nhiều nạn nhân bị cáo buộc hơn ở Hoa Kỳ và Mexico, và đang công khai thông tin về vụ án, bao gồm cả các bí danh bị nghi ngờ, với hy vọng xác định những người khác "trở thành nạn nhân của trò lừa đảo của cô ta và những người mà lòng tin của họ vào cô ta có thể khiến họ mất mạng". Nếu bị kết tội về mọi tội danh, Phelps phải đối mặt với mức án tù chung thân.

.

⦿ ---- Hai cảnh sát ở Virginia đã bị bắn chết trong một vụ dừng xe vào đêm thứ Sáu, các nhà chức trách cho biết. Cảnh sát trưởng Virginia Beach Paul Neudigate cho biết tại một cuộc họp báo vào thứ Bảy rằng các cảnh sát Cameron Girvin và Christopher Reece đã bị giết sau khi dừng một chiếc xe vì biển số đã hết hạn, AP đưa tin.

.

Neudigate cho biết nghi phạm, John McCoy III, 42 tuổi, đã cãi nhau với các cảnh sát khi được yêu cầu ra khỏi xe. Neudigate cho biết khi McCoy bước ra, anh ta đã rút súng lục và bắn cả Reece và Girvin nhiều phát. Neudigate cho biết vụ nổ súng đã được camera gắn trên người các cảnh sát ghi lại. Ông mô tả đoạn phim là "kinh hoàng". Sau đó, các cảnh sát tìm thấy McCoy bên trong một nhà kho với vết thương do súng bắn vào đầu, Neudigate cho biết, cảnh sát cho biết họ tin rằng đó là tự gây ra.

.

Cảnh sát cho biết McCoy đã bị kết tội trọng tội vào năm 2009 và việc sở hữu súng sẽ là một tội danh trọng tội mới. Neudigate cho biết Girvin và Reece là "những sĩ quan và công chức tận tụy, kiên định. Họ có uy tín tuyệt vời trong sở của chúng tôi và đạo đức nghề nghiệp của họ không thể chê vào đâu được."

.

⦿ ---- Một số người đã bị thương do một tay súng tại một bệnh viện ở Pennsylvania vào thứ Bảy trong vụ mà các viên chức thực thi pháp luật cho biết có vẻ là một vụ bạo lực gia đình. "Kẻ nổ súng đã chết và không có bệnh nhân nào bị thương", một tuyên bố từ Bệnh viện UPMC Memorial ở Quận York cho biết, USA Today đưa tin. "Bệnh viện hiện đã an toàn". Các viên chức nói với ABC News rằng ít nhất hai nhân viên thực thi pháp luật và một y tá đã bị thương. Họ cho biết tay súng đã nổ súng vào các cảnh sát tới hiện trường.

.

⦿ ---- HỎI 1: Thực phẩm nhiều chất flavonoid (táo, trà, cam, quýt, sôcôla đen...) làm chậm lão hóa?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Trong một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ (American Journal of Clinical Nutrition), các nhà nghiên cứu đã đánh giá mối liên hệ giữa lượng flavonoid và thực phẩm giàu flavonoid hấp thụ với kết quả lão hóa ở người lớn tuổi. Lão hóa là kết quả của sự tích tụ tổn thương tế bào và phân tử, dẫn đến giảm dần khả năng thể chất và tinh thần, dễ mắc bệnh hơn và tử vong. Trong khi tuổi thọ tăng theo thời gian, tỷ lệ những năm tăng thêm này dành cho sức khỏe tốt vẫn không đổi. Việc xác định các yếu tố quyết định lão hóa khỏe mạnh là rất quan trọng đối với các chiến lược dựa trên bằng chứng nhằm hướng đến tuổi thọ dài hơn và khỏe mạnh hơn.

Flavonoid là một nhóm hợp chất hoạt tính sinh học trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật và đã thu hút được sự chú ý đáng kể vì tác động của chúng đối với quá trình lão hóa khỏe mạnh. Có nhiều trong táo, trà, cam quýt, quả mọng, rượu vang đỏ và sô cô la đen, flavonoid thể hiện đặc tính giảm stress oxy hóa, chống viêm và bảo vệ thần kinh, cho thấy những thực phẩm này có thể góp phần làm giảm tình trạng suy giảm sinh lý liên quan đến tuổi tác. Chi tiết:

https://www.news-medical.net/news/20250220/Eating-more-flavonoids-may-slow-aging-and-boost-brain-health-study-finds.aspx

.

⦿ ---- HỎI 2: Thanh thiếu niên ít vận động lớn lên dễ căng thẳng, tâm thần?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Sức khỏe Vị thành niên (Journal of Adolescent Health), thanh thiếu niên dành hơn ba giờ mỗi ngày cho các hành vi ít vận động—bao gồm chơi trò chơi điện tử, đọc sách giải trí hoặc dành nhiều thời gian bị phân tâm bởi màn hình—có nguy cơ cao phải đối mặt với căng thẳng tâm lý trong tương lai. Mặt khác, việc tiếp xúc với màn hình ở mức độ vừa phải (từ 60 đến 119 phút mỗi ngày) dành cho các hoạt động giáo dục, chẳng hạn như làm bài tập về nhà hoặc tham gia lớp học, được coi là yếu tố "bảo vệ" liên quan đến ít căng thẳng tâm lý hơn. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc thiếu hoạt động thể chất, đặc biệt là khi kết hợp với việc sử dụng quá nhiều các thiết bị điện tử, góp phần làm gia tăng các vấn đề như béo phì và bệnh tim mạch. Ngoài ra, ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng tác động của lối sống ít vận động không chỉ giới hạn ở cơ thể mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, chẳng hạn như làm tăng cảm giác lo lắng và trầm cảm. Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2025-02-sedentary-teens-higher-mental-health.html

.

.