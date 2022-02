Về bản làng tuyển công nhân. Hàng trăm công nhân mắc COVID-19 chen chúc xin xác nhận nhiễm bệnh. Lạ lùng sách Tiếng Việt 1 không dạy chữ 'P', hiệu trưởng viết tâm thư cho bộ trưởng. Tổng chủ biên sách tiếng Việt 1 thanh minh về 'không dạy chữ P'.

- Xe tăng Nga vào Ukraine từ 3 hướng. TQ từ chối nói Nga xâm lăng. Nhiều phi đạn Nga bắn vô Ukraine. Lính dù Nga chiếm 1 sân bay Ukraine gần thủ đô Kiev. Phi đạn trúng thủ đô làm 7 người chết, 17 bị thương. Ukraine thiết quân luật, bắn rớt 3 trực thăng Nga. Nhiều đơn vị giả làm lính giữ hòa bình. Kinh tế thế giới dao động. Chứng khoản Nga sụt giá 45%. Tướng Mỹ về hưu Barry R. McCaffrey nói Putin là côn đồ sát nhân và hỏi tại sao Trump ca Putin thiên tài thông minh, Pompeo nói tôn kính vô cùng Putin?

Về bản làng tuyển công nhân. Hàng trăm công nhân mắc COVID-19 chen chúc xin xác nhận nhiễm bệnh. SG chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - 11 tuổi. Đà Nẵng: Nhiều khu du lịch mở cửa đón du khách trở lại. Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ VN đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Lạ lùng sách Tiếng Việt 1 không dạy chữ 'P', hiệu trưởng viết tâm thư cho bộ trưởng. Tổng chủ biên sách tiếng Việt 1 thanh minh về 'không dạy chữ P'.

DB Matt Gaetz (Cộng Hòa): nếu thắng bầu cử giữa kỳ 2022, mời Trump làm Chủ Tịch Hạ Viện vài giờ tưng bừng

Trump lập lại: khen Putin thiên tài, thông minh, nói Đài Loan sẽ bị TQ chiếm tương tự

2 công tố từ chức: dấu hiệu hồ sơ truy tố Trump về hình sự sẽ bị Biện Lý Manhattan quăng bỏ

Cô Ivanka Trump trả lời về chuyện ra điều trần trước Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021

Virginia: TNS/TB Amanda Chase (Cộng Hòa) quậy tiếp, lại nói bầu cử 2020 gian, ca ngợi dân bạo loạn

cô Cali Ly Vu Huynh nhận tội say rượu lái xe, đụng chết người, bị 11 năm tù với 8 năm rưỡi là án treo.

Montana: Nyibe J. Nguyen, 23 tuổi, bị tố hiếp dâm bé gái 14 tuổi, rồi xin đừng nói lộ ra, cơ nguy 100 năm tù

- U23 Việt Nam thắng U23 Timor Leste tỷ số 5-3, sẽ vào đá trận chung kết với Thái Lan.

HỎI 1: Con gái Tập Cận Bình đang sống ở Hoa Kỳ? ĐÁP 1: Đúng vậy, theo lời Dân Biểu Vicky Hartzler.

HỎI 2: Đa số dân Nam Hàn muốn tự chế tạo vũ khí nguyên tử? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-24/2/2022) --- U23 Việt Nam thắng U23 Timor Leste tỷ số 5-3, sẽ vào đá trận chung kết với Thái Lan. Bản tin TTXVN. U23 Việt Nam đánh bại U23 Timor Leste trên chấm penalty với tỷ số 5-3 ở trận bán kết thứ hai của giải U23 Đông Nam Á 2022 vào tối nay (24/2), sau khi hai đội hòa nhau 0-0 sau 120 phút thi đấu vô cùng căng thẳng và đầy cống hiến. Đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ gặp U23 Thái Lan ở trận chung kết diễn ra ngày 26/2 sắp tới.

--- Tổng Thống Nga Vladimir Putin ra lệnh "hành quân đặc biệt" vào lãnh thổ Ukraine rạng sáng Thứ Năm 24/2/2022. Nhiều lãnh đạo thế giới lên án cuộc xâm lăng, tuyên bố trừng phạt kinh tế và tài chánh đối với Nga và các cá nhân lãnh đạo Nga.

Quân lực Nga đã tấn công Ukraine từ 3 phía, trong đó có mũi tấn công từ Belarus, một nước chư hầu Nga và giáp biên giới phía Bắc Ukraine. Phóng viên quốc tế nhìn thấy bằng mát các phi đạn bắn vào Ukraine có lẽ từ Nga, trong khi nhiều quân xa và xe tăng chạy trên đường ra ngoài thành phố, và các gia đình chen chúc vào các trạm xe điện ngầm để tránh phi đạn.

Có tin quân nhảy dù Nga đã kiểm soát sân bay Antonov Airport, chỉ 25 dặm cách trung tâm Kyiv, thủ đô Ukraine. Tại 2 thành phố lớn Kyiv và Lviv, còi hú mỗi đợt chiến đấu cơ Nga bay tới tấn công để dân núp đạn.

Thị trường chứng khoán Nga sụp trong nhiều giờ. Chứng khoán Nga sụt giá 45% và đồng ruble (Nga) giảm kỷ lục so với đôla Mỹ hôm Thứ Năm.

Không quân và pháo binh Nga liên tục tấn công các cơs ở quân sự khắp Ukraine. Nhiều sân bay Ukraine bị thiệt hại nặng nề. Chính phủ Ukraine nói một phi đạn bắn vào phía đông bắc thủ đô Kyiv đã làm 7 người chết, 17 người bị thương.

Thị Trưởng thành phố Brovary, ông Ihor Sapozhko nói phi đạn bắn nêu trên là lúc 2:30 p.m. giờ địa phương. Thành phố Brovary có 1 căn cứ Lực Lượng Đặc Biệt Ukraine.

Ukraine đã bắn rớt 3 trực thăng Nga, theo tin Reuters. Tổng Thống Volodymyr Zelensky tuyên bố thiết quân luật khắp Ukraine, tổng động viên toàn dân để chống Nga.

Trung Quốc từ chối gọi hành động quân sự của Nga là "xâm lăng" --- phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao TQ là Hua Chunying nói rằng TQ đang quan sát tình hình, kêu gọi các bên tự kềm chế. TQ nói sẽ không hỗ trợ Nga về quân sự, nhưng sẽ hỗ trợ về ngoại giao và kinh tế.

Quân Nga trong quân phục giả làm "giám sát hòa bình" đã tấn công nhiều thành phố Ukraine, theo tin National Police. Lính giám sát quốc tế từ OSCE có mặt ở Ukraine từ năm 2014, và bây giờ lính Nga giả mạo "lính hòa bình" để tiến vào khu vực Luhansk.

Cảnh sát cho biết nhiều đoàn xe tăng Nga đã vào Luhansk từ 3 cổng biên giới Krasnaya Talovka, Milove, và Gorodishche. Trên nhiều quân xa Nga sơn biểu tượng OSCE, giao chiến xảy ra nhiều nơi ở Luhansk.

Nga tấn công Ukraine sẽ làm chậm đà hồi phục kinh tế Châu Âu, nơi nhập cảng gần 40% khí đốt tự nhiên từ Nga. Giá xăng, khí đốt tăng không chỉ làm hại đời sống người dân, người nghèo thê thảm trước, mà còn làm giảm sản lượng nhiều mặt hàng, đặc biệt là phân bón.

Châu Âu đã lạm phát 5.1% trong tháng 1/2022 tại 19 quốc gia sử dụng Euro, cao nhất kể từ năm 1997. Ukraine là nước xuất cảng lúa mì nhiều thứ 5 thế giới, sẽ ảnh hưởng nguồn lương thực nhiều nước, như Yemen đang nhập 22% lúa mì từ Ukraine, Libya nhập 43% từ U., Lebanon nhập 50% từ Ukraine.

Một số dân cử Cộng Hòa và giới bảo thủ đã ca ngợi Putin -- trong đó có Trump, cựu Ngoại Trưởng Mike Pompeo và bình luận gia Fox News là Tucker Carlson.

Đại tướng Mỹ về hưu Barry R. McCaffrey hôm qua 23/2/2022 lên MSNBC chỉ trích Trump và Pompeo vì 2 người này ca ngợi tên "côn đồ sát nhân Putin" bằng các chữ rực rỡ sáng bóng.

Pompeo nói ông có "tôn trọng vô cùng" đối với Putin, trong khi Trump nói Putin tấnc ông Ukraine là thiên tài thông minh và là một "người giữ gìn hòa bình."

Tướng McCaffrey, 79 tuổi, nói Putin nhìn thấy sau Ukraine là một số nước trong NATO, trong khi Trump và Pompeo làm tệ hại thêm khi chỉ ca ngợi Putin, và "nước Mỹ đang nguy hiểm, cần tiếng nói chung ngay bây giờ, trong khi Trump và Mike Pompeo lên truyền hình Nga ủng hộ 'thiên tài chính trị' Putin -- kẻ cốt tủy là côn đồ sát nhân."

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, ttính từ 16h ngày 23/02 đến 16h ngày 24/02, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 69.128 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 69.119 ca ghi nhận trong nước (tăng 8.781 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 48.179 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (8.864), Bắc Giang (4.171), Hải Dương (2.948), Sơn La (2.860), Phú Thọ (2.596), Nam Định (2.592), TP. Hồ Chí Minh (2.466), Hòa Bình (2.391), Bắc Ninh (2.375), Vĩnh Phúc (2.117), Hưng Yên (1.995), Hải Phòng (1.890), Ninh Bình (1.799), Yên Bái (1.666), Lào Cai (1.655), Nghệ An (1.629), Hà Giang (1.560), Đắk Lắk (1.514), Thái Nguyên (1.497), Lạng Sơn (1.480), Thái Bình (1.456), Khánh Hòa (1.229), Quảng Nam (1.199), Tuyên Quang (1.118), Bình Định (1.016), Quảng Bình (987), Đà Nẵng (981), Thanh Hóa (881), Cao Bằng (848), Điện Biên (738), Lâm Đồng (732), Hà Tĩnh (715), Phú Yên (656), Bà Rịa - Vũng Tàu (627), Bình Phước (610), Gia Lai (579), Bình Dương (577), Hà Nam (530), Lai Châu (438), Cà Mau (422), Quảng Trị (414), Bình Thuận (284), Đắk Nông (253), Thừa Thiên Huế (242), Bắc Kạn (214), Kon Tum (189), Tây Ninh (179), Bến Tre (179), Đồng Nai (148), Quảng Ngãi (145), Vĩnh Long (83), Bạc Liêu (81), Kiên Giang (77), Trà Vinh (74), Cần Thơ (51), Long An (40), Ninh Thuận (17), Sóc Trăng (17), Đồng Tháp (10), An Giang (7), Tiền Giang (7), Hậu Giang (4).

Số bệnh nhân tử vong: - Từ 17h30 ngày 23/02 đến 17h30 ngày 24/02 ghi nhận 111 ca tử vong tại: Hà Nội (26), Đà Nẵng (8 ), Thái Nguyên (7 ca trong 02 ngày), Đắk Lắk (5 ca trong 02 ngày), Nghệ An (5), Quảng Ngãi (5 ca trong 02 ngày), Bắc Giang (3 ca trong 02 ngày), Bình Định (3), Kiên Giang (3), Nam Định (3), Quảng Bình (3 ca trong 02 ngày), Bạc Liêu (2), Bình Phước (2), Cao Bằng (2), Đắk Nông (2 ca trong 02 ngày), Điện Biên (2), Đồng Nai (2), Hà Nam (2 ca trong 02 ngày), Hải Phòng (2), Hòa Bình (2), Lào Cai (2), Phú Thọ (2), Quảng Ninh (2), Trà Vinh (2), Tuyên Quang (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bắc Ninh (1), Bến Tre (1), Bình Dương (1), Cà Mau (1), Đồng Tháp (1), Gia Lai (1), Khánh Hòa (1), Lâm Đồng (1), Lạng Sơn (1), Long An (1), Vĩnh Long (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 87 ca.





81% ý kiến được hỏi sẵn sàng đưa trẻ từ 5-11 tuổi đi tiêm vaccine phòng COVID-19. Báo SKĐS - Kết quả thăm dò dư luận của Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương tại 63 tỉnh, thành trên cả nước cho thấy 78% ý kiến cho rằng tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi là 'Rất cần thiết, cần tổ chức tiêm càng sớm càng tốt'; 81% ý kiến 'sẵn sàng đưa trẻ em đi tiêm vaccine phòng COVID-19'.

SG chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - 11 tuổi. Báo VTC News. Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản gửi Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức và các quận, huyện, các cơ sở giáo dục về chuẩn bị tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 - 11 tuổi. Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức và 21 quận, huyện; các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố lập thông tin tài khoản điểm tiêm vaccine phòng COVID-19. Dự kiến mỗi cơ sở giáo dục sẽ thành lập 1 điểm tiêm tại trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, trường nhiều cấp có cấp tiểu học hoặc lớp 6.

Hà Nội vận động chủ trọ bố trí chỗ ở cho sinh viên mắc COVID-19. Báo SKĐS - Người đứng đầu UBND TP. Hà Nội yêu cầu tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương, nhất là Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, trong việc vận động chủ nhà trọ bố trí chỗ ở cho học sinh, sinh viên mắc COVID-19…





Hàng trăm công nhân mắc COVID-19 chen chúc xin xác nhận nhiễm bệnh. Báo Tiền Phong. Những ngày qua, số lượng công nhân mắc F0 ở Bắc Giang tăng cao. Để được hưởng các chế độ của bệnh nhân COVID-19, họ phải xin xác nhận của y tế nơi đang sinh sống. Tuy nhiên, các cơ sở y tế quá tải, không thể đáp ứng nên đã xảy ra cảnh F0 chen chúc xin xác nhận... Sáng 24/2, tại Trạm y tế thị trấn Nếnh (Việt Yên, Bắc Giang), hàng trăm công nhân các khu công nghiệp tập trung, chen lấn. Ngoài một số công nhân có biểu hiện nhiễm COVID - 19, đi xét nghiệm để biết cụ thể tình trạng của mình, phần đông là những công nhân đã xét nghiệm dương tính SARS- CoV-2 họ đến khai báo y tế, xin giấy xác nhận F0 để được hưởng chế độ bảo hiểm và các chế độ khác.

Về bản làng tuyển công nhân. Báo VnExpress. Để cung ứng lao động cho nhà máy Bình Dương, Đồng Nai, TP HCM thiếu nhiều công nhân sau dịch, nhân viên trung tâm việc làm các tỉnh về tận bản làng để tìm nguồn. Sau Tết, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang giới thiệu cho Công ty TNHH MTV Gỗ Hoàng Thông (Bình Dương) gần 500 công nhân, với thu nhập mỗi tháng trên 10 triệu đồng. Tối 10/2, toàn bộ lao động được đón về trung tâm, có xe đưa xuống Hà Nội, sau đó vào miền Nam bằng máy bay. Nhà máy bố trí sẵn chỗ ở để lao động mới không phải tìm nhà trọ, nhanh chóng bắt tay vào việc. Ông Bùi Văn Lựa, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang, nói để có đủ số lao động theo đề nghị của doanh nghiệp, từ trước Tết cán bộ của trung tâm đã xuống các thôn bản, đến tận nhà "cùng ăn cơm, uống chén rượu" nói chuyện với người dân. Để dễ hình dung, nhân viên tư vấn đưa ra các ví dụ người trong bản, bà con thân quen đi làm công ty, có tiền gửi về gia đình, cuộc sống vợ con không còn vất vả. "Với người đồng bào, văn bản hành chính, thông báo việc làm không có ý nghĩa. Anh em phải nương theo phong tục, tập quán của bà con", ông Lựa cho hay.





Đà Nẵng: Nhiều khu du lịch mở cửa

Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam

Cắt đầu, vuốt đuôi: chữ p nên dạy đầu hay dạy đuôi?

Lạ lùng sách Tiếng Việt 1 không dạy chữ 'P', hiệu trưởng viết tâm thư

Tổng chủ biên sách tiếng Việt 1 lên tiếng về phản ánh 'không dạy chữ P'.

Trong tiếng Việt,

Hôm Thứ Tư 23/2/2022

Hôm Thứ Tư 23/2/2022, T

Trong một bài phóng lên Facebook

Một phụ nữ gốc Việt --- cô Cali Li Vu Huynh

Nyibe J. Nguyen, 23 tuổi

Dân Biểu Matt Gaetz

Cô Ivanka Trump

HỎI 1:

ĐÁP 1

HỎI 2:

ĐÁP 2:

đón du khách trở lại. Bản tin TTXVN. Theo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, năm 2022, ngành du lịch thành phố phấn đấu đón 3,5 triệu lượt khách, tăng 3 lần so với năm 2021, đạt 1,3 lần so với năm 2020. Ngày 24/2, ông Nguyễn Lâm An, Giám đốc khu du lịch Sun World Ba Na Hills, cho biết Khu du lịch lớn nhất miền Trung - Sun World Ba Na Hills tại thành phố Đà Nẵng sẽ chính thức mở cửa từ ngày 18/3, sau gần một năm đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19 và cải tạo, nâng cấp, bổ sung nhiều sản phẩm, dịch vụ mới nhằm phục vụ du khách tốt hơn. Từ ngày 18/3, khu du lịch Sun World Ba Na Hills sẽ đón khách tham quan vui chơi vào ba ngày cuối tuần, phục vụ du khách một hành trình khám phá miền tiên cảnh với nhiều bất ngờ thú vị.đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Bản tin Vietnam+. Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu khẳng định Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam rà soát, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Ngày 24/2, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã tiếp và làm việc với phái đoàn công tác của Chính phủ Hoa Kỳ do Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu (SPEC) John Kerry làm trưởng đoàn, về lộ trình cũng như các giải pháp hành động để thực hiện những cam kết tại COP26. Chính phủ Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam rà soát, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; trong đó có Quy hoạch điện VIII, thúc đẩy phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió ngoài khơi, điện mặt trời; xem xét đề ra chính sách để loại bỏ điện than. Tuy vậy, Đặc phái viên John Kerry cho rằng Việt Nam cũng cần có thêm những sự thay đổi trong các chính sách pháp luật để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài đến hợp tác đầu tư và phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.Báo Tuổi Trẻ có bản tin:cho bộ trưởng. Ngày 24-2, chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, nhà giáo Đào Quốc Vịnh xác nhận ông viết thư ngỏ cho bộ trưởng Bộ GD-ĐT phản ánh về việc không dạy chữ ‘P’ trong sách Tiếng Việt 1 của bộ 'Kết nối tri thức với cuộc sống'. Trao đổi với Tuổi Trẻ, nhà giáo Đào Quốc Vịnh cho rằng rất nhiều từ chỉ địa danh, tên người của đồng bào dân tộc thiểu số có chữ P đứng trước nguyên âm. Nếu sách không dạy chữ ‘P’ thì trẻ em các vùng này sẽ đọc như thế nào về tên người, địa danh ở nơi mình sinh sống? Để dẫn chứng, nhà giáo Đào Quốc Vịnh liệt kê hàng chục từ đang là tên địa danh, tên người có chữ ‘P’. Ông cũng cho rằng trong nhiều lĩnh vực dịch thuật, chữ ‘P’ sử dụng rất nhiều. Ví dụ như tên các loại thuốc có chữ ‘P’ đứng trước các nguyên âm. Hay trong đời sống vẫn có những từ có ‘P’ được sử dụng trong giao tiếp. Ví dụ như trẻ con chơi bắn súng sẽ dùng từ ‘pằng, pằng’…Báo Thanh Niên. Thanh Niên giới thiệu bài viết của ông Bùi Mạnh Hùng, Tổng chủ biên kiêm Chủ biên sách tiếng Việt 1, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, về phản ánh "không dạy chữ P" trong cuốn sách giáo khoa này. Tít chính và các tít phụ do Thanh Niên đặt.Trích lời thanh minh thanh nga:âm "P" xuất hiện chủ yếu là cuối âm tiết; trong một số trường hợp, xuất hiện đầu âm tiết. Trước hết, xin nói về việc dạy âm "P" cuối âm tiết (hiện tượng phổ biến).Qua loạt bài dạy vần ở tập một như ap, ăp, âp (trang 118); op, ôp, ơp (trang 120); ep, êp, ip, up (trang 124),… và những từ như đã nêu ở trên (cặp da, cá mập, lốp xe, tia chớp, bếp, bìm bịp, búp sen,…) thì có thể thấy rõ, sách giáo khoa tiếng Việt 1, bộ Kết nối, có dạy âm "P" cuối và dạy nhiều."---có tin cho biết 2 công tố thuộc văn phòng Biện Lý Manhattan đã từ chức sau khi họ nói Biện Lý Alvin Bragg không muốn truy tố hình sự cựu Tổng Thống Donald Trump trong hồ sơ gian lận tài chánh.Một số nhà quan sát nói hồ sơ hình sự sẽ khó, bởi vì bản thân Trump không bao giờ tự viết lên giấy hay ký tên trên giấy tờ nào. Luật sư về an ninh quốc gia Brad Moss giải thích rằng ngay cả đây có là 1 trường hợp khó chứng minh, rõ ràng là 2 công tố tin mạnh mẽ rằng hồ sơ hình sự có thể truy tố Trump được, nên họ phải từ chức.Bình luận tương tự cũng đưa ra từ cựu công tố liên bang Renato Mariotti, người giải thích rằng 2 công tố hàng đầu trong Biện Lý Cuộc từ chức vì một hồ sơ là "điều rất mực dị thường." Glenn Kirschner gọi đó là điển hình của "2 bước đi tới, một bước lùi."---rump nhấn mạnh thêm về lời bình luận một hôm trước đó để ca ngợi Vladimir Putin như là một thiên tài khi đưa quân xâm lăng Ukraine và chiếm các vùng phía đông nước này, theo bản tin của Shane Goldmacher trên The New York Times.Trump nói trong buổi gây quỹ cho 1 ủy ban PAC tại Mar-a-Lago, "Người ta cười chúng ta. Đó là lý do vì sao bạn có chuyện Ukraine. Đó là vì sao bạn sẽ có chuyện Trung Quốc. Đài Loan sẽ là kế tiếp, và bạn sẽ thấy cùng một kiểu như thế. Putin đang chiếm lấy một quốc gia mà chỉ tốn $2 đôla bị trừng phạt. Tôi muốn nói rằng [Putin] như thế rất là thông minh."Trump tung hô Putin trong video dài 39 giây đồng hồ này:---chiều Thứ Ba 23/2/2022, Thượng nghị sĩ tiểu bang Amanda Chase (Cộng Hòa-Chesterfield, VA) đăng lên những tấm hình bà nói là buổi họp trong văn phòng Bộ Trưởng Tư Pháp Jason Miyares (Cộng Hòa) của tiểu bang Virginia.Buổi họp thảo luận về những "sai phạm bầu cử" của năm 2020. Thế rồi trong cuộc phỏng vấn hôm Thứ Tư, TNS/TB Chase, người bị Thượng viện tiểu bang năm ngoái khiển trách vì bà cứ liên tục nói thuyết âm mưu là có bầu cử gian lận 2020 và bà ca ngợi người bạo loạn 6/1/2021, nói rằng buổi họp với Bộ Trưởng Tư Pháp là "rất lợi ích."Tuy nhiên, Victoria LaCivita, phát ngôn nhân của Bộ Trưởng Tư Pháp Virginia, nói có buổi họp vì bà Chase yêu cầu thảo luận về chuyện bầu cử, nhưng Bộ không có quyền nói chi tiết về các buổi họp nội bộ của Bộ.Để trả lời về chuyện có buổi họp mấy hôm trước ở Bộ Tư Pháp Virginia, các Thượng nghị sĩ Dân Chủ nói rằng bà Chase không đưa ra chứng cớ bầu cử gian lận nào trong buổi điều trần mới đây về dự luật của bà Chase đòi kiếm tra kỹ càng về bầu cử 2020. Bản văn của Thượng nghị sĩ Adam Ebbin (Dân Chủ-Alexandria, VA) nói rằng bá Chase làm mất thì giờ và tiền dân nộp thuế để lật ngược kết quả bầu cử hợp ý dân.Các viên chức bầu cử tiểu bang đã kiểm toán một năm trước và xác nhận rằng Biden thắng Trump 10% phiếu tại Virginia, như thế, xác suất để kết quả sai của hệ thống bầu phiếu tiểu bang là 0.00000065117%.--- M, 39 tuổi, cư dân Norfolk, Virginia --- hôm Thứ Ba 22/2/2022 đã nhận tội say rượu lái xe, đụng một người lái xe gắn máy ở thị trấn Virginia Beach hồi tháng 10/2020, gây bị thương nặng cho nạn nhân.Nạn nhân là Samuel Stephen Cleghorn, 22 tuổi, cư dân ở Florida, sau đó đã chết. Cô Huynh bị kêu án 11 năm tù, trong đó 8 năm rưỡi là án treo. Cô sẽ bị quản chế vĩnh viễn sau khi ra tù.---, cư dân Frenchtown, tiểu bang Montana, đã bị bắt giam sau khi bị bắt về tình nghi hiếp dâm một cô gái 14 tuổi mà hung thủ ở chung nhà.Nguyen cơ nguy lãnh án 100 năm tù trong nhà tù Montana State Prison nếu bị xử là có tội. Cảnh sát nói nhận được bản báo cáo tấn công tình dục hôm Thứ Hai 21/2/2022, xảy ra tại một ngôi nhà trên đường Beckwith Street, thị trấn Frenchtown.Người tố cáo là bé gái 14 tuổi, nói là bé ở chung với người chú. Mới 2 tuần trước, Nguyen dọn vào ở chung với 2 chú cháu, và biết rõ tuổi của bé gái.Đêm 19/2/2022, vào lúc rạng sáng hôm sau, khi trong nhà chỉ còn riêng Nguyen và bé gái, thì Nguyen hiếp cô bé, bất kể cô bé bảo "đừng" và la khóc.Trong cùng ngày hôm đó, bé gái và Nguyen liên lạc qua Facebook Messenger về chuyện tấn công đó. Cảnh sát đã đọc các trao đổi trên Messenger, cô bé nói Nguyen đã hiếp cô, và Nguyen xin lỗi vì làm như thế, theo hồ sơ tòa. Nguyen năn nỉ cô bé đừng nói với ai, và hãy xóa các đối thoại.Nguyen sẽ ra phiên tòa thụ lý ngày 7/3/2022 tại tòa Missoula County District Court.---(Cộng Hòa, Florida) hôm Thứ Ba 22/2/2022 đề nghị 1 độc chiêu, nếu Cộng Hòa thắng đa số Hạ Viện trong bầu cử 2022: mời cựu Tổng Thống Trump giữ chức Chủ Tịch Hạ Viện trong vài giờ đồng hồ.DB Gaetz nói trên làn sóng phát thanh "America First" của Sebastian Gorka, cựu cố vấnc ủa Trump, rằng Gaetz đã đề nghị như thế với Trump khi ăn bữa ăn tối chung hôm Thứ ba 22/2/2022 --- rằng Trump nên nhận chức Chủ Tịch Hạ Viện trong vài giờ đồng hồ, khi Cộng Hòa chiếm đa số Hạ Viện trong bầu cử giữa kỳ 2022.Gaetz nói, trong vài giờ trình diễn đó Trump nên đọc một bài diễn văn vĩ đại và tuyên bố vài cải cách cơ cấu cho định chế trước khi rời chức Chủ Tịch Hạ Viện vài giờ sau. Gaetz thú nhận, không chắc gì Trump đã muốn làm Chủ Tịch Hạ Viện vài giờ đồng hồ.---đã nói chuyện để sẽ ra điều trần trước Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021, theo bản tin The New York Times. Trong ngày bạo loạn, cô Ivanka và nhiều phụ tá khác đã không thuyết phục được Trump kêu gọi sớm để người bạo loạn về nhà.Các viên chức phụ tá trong Ủy Ban nói là không rõ mức đô cô Ivanka sẽ hợp tác bằng các lời khai chân thực, hay chỉ là để trì hoãn thời giờ của Ủy Ban Điều Tra.---Con gái Tập Cận Bình đang sống ở Hoa Kỳ?: Đúng vậy, theo lời Dân Biểu Vicky Hartzler. Báo Taiwan News ghi rằng DB Vicky Hartzler (Cộng Hòa - Missouri) đưa ra bản thông cáo báo chí ngày 16/2/2022 về dự luật bà trình ra, có tên là Protecting Higher Education from the Chinese Communist Party Act (Dự Luật Bảo Vệ Nền Đại Học Mỹ đối với Đảng CSTQ), nhằm ngăn cấm các đảngv iên CSTQ và thân nhân của họ không được chiếu khán nhập cảnh Mỹ để học hay nghiên cứu.Bà cho biết trong khi Đảng CSTQ đang diệt chủng và làm nhiều thứ tàn ác, họ vẫn gửi con tới Mỹ để được học nền giáo dục phẩm chất cao, và điều này phải ngăn chận.Trong một tweet đang ngay trong ngày đó, DB Hartzler viết: "Trong khi Tập Cận Bình và Đảng CSTQ diệt chủng, con gái Tập được hưởng nền giáo dục thượng thặng tại Harvard."Bà nói rằng hiện có 317,000 du học sinh từ TQ, trong đó có nhiều thân nhân đảng viên CSTQ, tính trong niên khóa 2020/2021.Theo DB Hartzler, trong đó có cô Xi Mingzhe (Tập Minh Trạch), con gái Tập Cận Bình. Cô Tập, theo DB Hartzler, tốt nghiệp cử nhân ở Harvard năm 2014 và đã "ghi danh học bậc hậu cử nhân hồi năm 2019."Chi tiết:Và:Một người đàn ông Trung Hoa tên là Niu Tengyu, cũng là chuyên viên mạng, bị truy tố vì làm lộ thông tin cá nhân về con gái Tập Cận Bình và đã bị kêu án 14 năm tù.Chi tiết:---Đa số dân Nam Hàn muốn tự chế tạo vũ khí nguyên tử?Đúng thế. Bản tin KBS.71% người Hàn Quốc ủng hộ việc tự phát triển vũ khí hạt nhân trong nướcHội đồng Chicago về các vấn đề toàn cầu (CCGA) của Mỹ ngày 21/2 (giờ địa phương) đã công bố kết quả thăm dò dư luận được ủy thác cho Korea Research thực hiện với 1.500 người trưởng thành Hàn Quốc trên toàn quốc từ ngày 1-4/12/2021.

Kết quả cho thấy 71% người được hỏi ủng hộ Hàn Quốc tự phát triển vũ khí hạt nhân, 26% phản đối. Về việc Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở Hàn Quốc, có 56% ý kiến ủng hộ và 40% bày tỏ lập trường phản đối.

Khi được hỏi có chắc chắn về việc Washington sẽ phòng thủ cho Seoul nếu xảy ra xung đột liên Triều, tỷ lệ người có thái độ tích cực là 61% và 36% bi quan về quan điểm này.

Chỉ 12% người được hỏi cho rằng Bắc Triều Tiên sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân, trong khi có tới 82% là phản đối.

Quốc gia là mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Hàn Quốc được lựa chọn lần lượt là Bắc Triều Tiên 46%, Trung Quốc 33%, Nhật Bản 10%, Mỹ 9%. Trung Quốc được cho là nước có mối đe dọa lớn nhất của Hàn Quốc sau 10 năm nữa với 56%, lớn hơn Bắc Triều Tiên (22%).

Chi tiết:

https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=v&Seq_Code=53440

.