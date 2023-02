- Trump: Putin bị buộc phải xâm lược Ukraine vì những câu tuyên bố của Joe Biden. Trump: biết cách làm ngưng bắn, hòa đàm trong vòng 24 giờ. - Trump nói trên radio bảo thủ: nếu không ủng hộ Trump, Cộng Hòa sẽ thê thảm. - Mỹ thêm 517.000 việc làm trong tháng 1, gần gấp 3 dự đoán (187.000); thất nghiệp còn 3,4%, thấp nhất kể từ tháng 5/1969

Ireland đã từng được coi là Quốc gia thuần thành Công giáo nhất thế giới. Bây giờ thì hết rồi. Tỷ lệ giáo dân tham dự Thánh lễ hàng tuần ở mức 91% dân số toàn quốc hồi năm 1975 đã giảm xuống còn 36% vào năm 2016.

QUẬN CAM (VB-3/2/2023) ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không muốn gây chiến và rằng Putin "bị buộc phải" xâm lược Ukraine bởi những câu tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Trump nói chiến tranh "sẽ không bao giờ khởi dậy" dưới sự lãnh đạo của Trump và rằng hòa bình có thể được đàm phán "trong vòng 24 giờ."

Trump nói với RSBN rằng có "những điều bạn có thể nói" với Putin và Biden "[mà những điều đó] sẽ đảm bảo rằng cuộc chiến này sẽ kết thúc ngay lập tức" nhưng Trump từ chối tiết lộ những điều đó là gì. Trump cũng cáo buộc rằng "nhiều người đang bị giết [ở Ukraine] hơn những gì họ đang nói đến."

"Việc đó thực sự phải được thực hiện từ văn phòng của tổng thống, và bạn phải mời cả hai người họ vào phòng,” Trump nói, có lẽ ám chỉ đến Volodymyr Zelensky và Vladimir Putin. “Có những điều bạn có thể nói với từng người trong số họ—mà tôi sẽ không tiết lộ bây giờ—điều đó sẽ đảm bảo rằng cuộc chiến này sẽ kết thúc ngay lập tức.”

Chuyển sang đề tài viện trợ cho Ukraine, Trump ước tính cho đến nay Hoa Kỳ đã gửi khoản viện trợ trị giá 107 tỷ đô la, trong khi Liên Âu đã cam kết "một phần rất nhỏ trong số đó" và nói rằng sự chênh lệch là "không công bằng" đối với Hoa Kỳ.

---- Ông Bảy Đờn tha hồ mà vui... Các công ty Mỹ đã tạo thêm 517.000 việc làm trong tháng 1, một mức tăng mạnh đáng ngạc nhiên trước nỗ lực mạnh mẽ của Federal Reserve (Cục Dự trữ Liên bang) nhằm làm chậm tăng trưởng và chế ngự lạm phát bằng lãi suất cao hơn, theo AP. Trước đó, các nhà phân tích chỉ mong đợi ở con số 187.000, theo báo Wall Street Journal. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 3,4%, tức là mức thấp nhất kể từ tháng 5/1969, theo báo cáo của CNBC. Trước đó, các nhà phân tích dự đoán tỷ lệ chỉ có th63 là là 3,6%.

---- Trump đã nói rõ rằng ông sẵn sàng ném Cộng Hòa dưới gầm xe buýt vào năm 2024 nếu họ không chọn ông làm ứng cử viên Cộng Hòa -- như thế, thực sự là một mối đe dọa sẽ trao cuộc bầu cử cho đảng Dân chủ và thiêu rụi tất cả đối với đảng Cộng hòa -- theo nhà báo Ed Kilgore viết trong mục "Tin Tình Báo" của Tạp chí New York Magazine hôm thứ Năm.

"Trump đã từ chối cam kết ủng hộ ứng cử viên tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa trong cuộc trò chuyện với người dẫn chương trình phát thanh và chuyên mục bảo thủ Hugh Hewitt. 'Điều đó còn tùy thuộc vào', Trump nói với Hewitt. 'Tôi sẽ đưa ra câu trả lời giống như tôi đã đưa ra vào năm 2016 trong các cuộc tranh luận,'" bản tin cho biết. "Mặc dù đã ký một 'cam kết trung thành' trong chiến dịch tranh cử năm 2016, nhưng Trump đã định kỳ đe dọa lôi kéo những người ủng hộ Trump khỏi Đảng Cộng hòa bằng cách lập đảng thứ ba, hoặc sẽ tranh cử độc lập. Vào cuối tháng 3/2016, ông ta đã lặp lại lời đe dọa đó, như Politico đưa tin vào thời điểm đó."

Kilgore viết, điều đáng lo ngại đối với các đảng viên Cộng hòa là Trump thậm chí không nhất thiết phải thực hiện một chiến dịch tranh cử tổng thống đầy đủ của đảng thứ ba để thực hiện tốt lời đe dọa của mình. Bản tin viết: "Nếu các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa quay lưng lại với Trump - chẳng hạn như ủng hộ Ron DeSantis - thì gần như chắc chắn Trump sẽ phàn nàn rằng mình bị đối xử bất công và tìm cách trả đũa. Và Trump sẽ không nhất thiết phải đi xa đến mức chính thức tranh cử với tư cách đảng thứ ba (mặc dù một cuộc thăm dò gần đây từ Bulwark cho thấy 28% cử tri sơ bộ của Đảng Cộng hòa sẽ bỏ phiếu cho Trump nếu Trump tranh cử với tư cách độc lập)."

Thay vào đó, Kilgore ghi rằng, "Một Trump bị đánh bại có thể lật đổ ứng cử viên năm 2024 của Cộng Hòa chỉ đơn giản bằng cách buộc ứng cử viên lựa chọn giữa việc công khai chỉ trích Trump và khiến các cử tri MAGA xa lánh hoặc ủng hộ Trump theo cách có thể làm suy yếu bất kỳ cuộc nói chuyện nào về một khởi đầu mới cho đảng. Bất cứ ai nghĩ rằng Trump sẽ không đặt niềm tự hào của mình lên trên lợi ích của Đảng Cộng hòa là không để ý."

---- Chính phủ Đức hôm thứ Sáu xác nhận rằng Berlin đã thông qua việc chuyển giao xe tăng Leopard 1 cho Ukraine. Đức trước đó trong ngày nói rằng vấn đề chính với xe tăng Leopard 1 là thiếu đạn dược vì không còn được sản xuất ở Đức. Đáng chú ý, Brazil có kho dự trữ đạn dược lớn nhưng Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva cho đến nay vẫn từ chối cung cấp, khiến xung đột ở Đông Âu leo thang. Trong khi đó, Rheinmetall AG và Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH bày tỏ sẵn sàng tân trang hàng chục xe tăng Leopard 1 nếu Ukraine quan tâm đến việc mua chúng, theo báo cáo. Cuối tháng trước, việc giao xe tăng Leopard 2 cho Ukraine đã được chính phủ Đức bật đèn xanh.

---- Na Uy nói hôm thứ Sáu rằng Oslo đã quyết định mua 54 xe tăng Leopard 2A7 mới của Đức và nói thêm rằng họ có thể chọn mua thêm 18 chiếc nữa. Na Uy nhấn mạnh rằng họ dự kiến ​​sẽ nhận xe tăng vào năm 2026. "Điều này sẽ củng cố mạnh Quân Lực Na Uy," theo một bản văn gửi từ Quân Lực Na Uy. Thông báo này được đưa ra chỉ hơn một tuần sau khi Oslo cho biết sẽ gửi xe tăng Leopard 2 tới Ukraine.

---- Các đồng minh phương Tây của Ukraine đang vận động để vay tiền từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho Ukraine, báo Financial Times đưa tin hôm thứ Sáu. Kkhoản vay dự kiến từ 14 tỷ đến 16 tỷ USD. Các nguồn tin nói, các đồng minh đang lên kế hoạch thảo luận chi tiết về gói cứu trợ với chính phủ Ukraine giữa tháng 2 và trình lên IMF vào mùa xuân. Ủy viên Thương mại Châu Âu Valdis Dombrovskis nói với FT rằng "đây không phải là trường hợp mà IMF thường cho vay", vì vậy việc tổ chức này bật đèn xanh có thể "kích hoạt thêm hỗ trợ của các nhà tài trợ."

---- Hãng thông tấn AP đưa tin, Mỹ đã đồng ý cung cấp cho Ukraine các loại phi đạn có tầm bắn xa khoảng 150 km. Hiện tại, những phi đạn gửi đến Ukraine từ Mỹ có tầm bắn tối đa 50 dặm (80 km). Các quan chức giấu tên cho biết một số lượng phi đạn không xác định sẽ được đưa vào gói hỗ trợ mới trị giá 2,17 tỷ USD, sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Gói này được cho là cũng sẽ bao gồm đạn dược và thiết bị hỗ trợ trị giá 425 triệu USD từ các kho dự trữ hiện có, cũng như 1,75 tỷ USD mua vũ khí mới được tài trợ thông qua Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine. "Sáng kiến hỗ trợ, sẽ chi trả cho các loại phi đạn tầm xa và tích hợp hệ thống phòng không, cũng tài trợ cho hai hệ thống phòng không HAWK, súng và đạn dược phòng không, và các hệ thống chống máy bay không người lái," theo AP.

---- Thống đốc tỉnh Kharkiv Oleh Synehubov cho biết trong một bình luận trên đài truyền hình Suspilne TV của Ukraine rằng người ta thấy quân Nga đang tập trung và bố trí lực lượng theo hướng Kupyansk, Bohoduhiv và Belgorod (một thủ phủ khu vực của Nga giáp với Ukraine). Ông nói: "Có nhiều cuộc chuyển quân đang tăng theo hướng Kreminna."

---- Nhật, Hàn tương lai có thể sẽ cấp vũ khí cho Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine là Dmytro Kuleba cho biết trong một cuộc phỏng vấn với BBC Ukraine vào ngày 3/2 rằng quan điểm của Nhật Bản và Nam Hàn về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể thay đổi trong tương lai. Ông nói: “Nam Hàn bất ngờ hóa ra lại là trường hợp khó khăn nhất. Nhưng chúng tôi cực kỳ tích cực, vai trò của Nam Hàn đang ngày càng trở nên mang tính xây dựng.”

---- Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hăm dọa hành động của các quốc gia phương Tây có thể sớm biến quốc gia Moldova thành "một Ukraine kế tiếp", theo TASS. Lavrov cáo buộc Tổng thống Moldova Maia Sandu "lộ khát vọng gia nhập NATO. Sandu đã sẵn sàng đoàn kết với Romania và trên thực tế, sẵn sàng làm hầu hết mọi việc”. Romania là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Những bình luận của ông Lavrov dường như lặp lại những lời phàn nàn của Tổng thống Nga Vladimir Putin về Ukraine và NATO khi tuyên bố cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine năm ngoái. Putin viện dẫn việc mở rộng liên minh NATO và lợi ích của Ukraine trong việc gia nhập NATO là "những mối đe dọa cơ bản" chống lại Nga trong bài phát biểu biện minh cho cuộc xâm lược.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm nói trong khi tiếp đón các quan chức Liên Âu rằng Liên Âu nên đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán về tư cách thành viên của Ukraine trước khi kết thúc năm 2023: "Tôi tin rằng Ukraine xứng đáng bắt đầu đàm phán về tư cách thành viên EU trong năm nay."

Ukraine đã ghi danh xin làm thành viên Liên Âu sau khi Nga tấn công vào Ukraine hồi năm ngoái và Liên Âu đã trao cho Ukraine tư cách ứng cử viên nhưng nhấn mạnh rằng Ukraine cần phải thực hiện "một số cải cách quan trọng", bao gồm giải quyết vấn đề tham nhũng, trước khi có thể gia nhập khối.

---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal hôm thứ Năm thông báo rằng Kiev đã ký một thỏa thuận với Liên Âu cho phép Ukraine tham gia Chương trình thị trường chung (SMP). Sau cuộc họp giữa Nội các Ukraine và Hội đồng EC tại Kiev, Von der Leyen tuyên bố rằng các bên "đồng ý hội nhập Ukraine hơn nữa vào Thị trường chung [Liên Âu] và đưa Ukraine vào các chương trình quan trọng của Liên Âu." Bà nói thêm rằng việc mở rộng quyền tiếp cận miễn thuế vào thị trường Liên Âu cũng đang được thực hiện.

Shmyhal lưu ý rằng các bên đã ký một bản ghi nhớ về quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực khí đốt tái tạo (renewable gases), bao gồm khí mê-tan sinh học (biomethane) và năng lượng hydro (hydrogen). SMP là một chương trình tài trợ do Liên Âu nghĩ ra để hỗ trợ phục hồi sau đại dịch COVID-19, với tổng ngân sách là 4,2 tỷ euro trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2027.

---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Năm nói rằng Mỹ nên tập trung vào việc thúc đẩy hòa đàm giữa Nga và Ukraine, chứ đừng tăng thêm viện trợ quân sự. Trả lời phát thanh Hugh Hewitt, khi được hỏi liệu Mỹ có nên cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Kiev hay không, Trump nói: "Tôi nghĩ Mỹ nên đàm phán hòa bình giữa hai quốc gia này, và tôi không nghĩ họ nên gửi quá nhiều." Truump lặp lại rằng cuộc chiến Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra nếu Trump vẫn còn là tổng thống, và "cuộc [xung đột] phải dừng lại, và nó phải dừng lại ngay bây giờ. Và nó sẽ không dừng lại nếu chúng ta tiếp tục chở một cái gì đó lên."

---- Một nhóm thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã gửi thư tới Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm, kêu gọi ngừng bán phi cơ chiến đấu F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi Ankara phê chuẩn việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Các Thượng nghị sĩ Mỹ Bill Cassidy, Jeanne Shaheen và Thom Tillis viết: “Việc không phê chuẩn hoặc đưa ra mốc thời gian phê chuẩn sẽ đe dọa đến sự thống nhất của liên minh NATO vào thời điểm quan trọng trong lịch sử, khi Nga tiếp tục cuộc xâm lược vô cớ vào Ukraine. Thụy Điển và Phần Lan sẽ mang lại những khả năng mới và tiên tiến cho liên minh, giúp NATO định vị tốt hơn để đối phó với các mối đe dọa hiện tại và đang nổi lên."

---- Ireland đã từng được coi

---- Sarah Huckabee Sanders

---- Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu

---- Bay lạc... Theo hai quan chức Mỹ và

---- Chủ tịch Ủy ban Giám sát và

---- Andrew Weissmann

---- Giá hơi đốt tăng vọt bất ngờ

---- Nơi nào tốt nhất để sống ở California năm 2023?

---- Thẩm phán Tierra Jones hôm thứ

---- cảnh sát Trương Thái

Texas: dược sĩ Ann Nguyen và nhiều người khác bị truy tố.

---- TIN VN. Tình trạng chủ doanh nghiệp "bỏ trốn" để lại khoản nợ tiền lương vẫn diễn ra

---- TIN VN. Tập đoàn Dệt may lần đầu thua lỗ.

HỎI 1: S

HỎI 2:

----là Quốc gia thuần thành Công giáo nhất thế giới. Bây giờ thì hết rồi. Tỷ lệ giáo dân tham dự Thánh lễ hàng tuần ở mức 91% dân số toàn quốc hồi năm 1975 đã giảm xuống còn 36% vào năm 2016, theo số liệu từ cuộc điều tra dân số Ireland gần đây nhất.Tỷ lệ tín đồ Công giáo ở Ireland hiện chỉ ở mức trên 70% dân số toàn quốc, nhưng lại đang suy giảm. Tuổi trung bình của một linh mục ở Ireland hiện nay là 70 tuổi.Patsy McGarry, Phóng viên tôn giáo tại báo Irish Times nói với Euronews, "Nhà thờ Công giáo có lẽ đang suy tàn ở Ireland nhưng không hoàn toàn là do các vụ xì căng đan lạm dụng tình dục - mặc dù chúng đã góp phần to lớn vào xu hướng đó kể từ cuối những năm 1960s trở đi, từ khi giáo dục miễn phí đã được ap dụng tại Ireland." (ghi chú: Ireland cho miễn phí hoàn toàn từ mẫu giáo tới Cử nhân 4 năm từ năm 1967.)Theo các lời kể với Euronews, nhà thờ Công giáo ở Ireland đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Euronews viết rằng trừ khi Vatican hiện đại hóa hoặc thay đổi các quy tắc thật nhanh chóng, nếu không thì Công giáo ở Ireland sẽ ngưng đọng trong những thập niên tới.----rs -- Thống đốc tiểu bang Arkansas và là cựu thư ký báo chí Bạch Ốc -- sẽ đưa ra phản hồi của Cộng Hòa đối với bài phát biểu về Thông điệp Liên bang (SOTU) của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào ngày 7 tháng 2/2023, theo thông báo của Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell hôm thứ Năm.TNS McConnell nói: “Trong khi Tổng thống Biden tiếp tục lặp lại những sai lầm cũ và khiến người Mỹ thất bại, thì một thế hệ thống đốc Đảng Cộng hòa đang lên đang đấu tranh cho các gia đình, thúc đẩy các giải pháp mới và giành chiến thắng”. Các nhà lãnh đạo Quốc hội Đảng Cộng hòa nói thêm rằng Huckabee Sanders sẽ có bài phát biểu từ Little Rock, Arkansas. Biden đang chuẩn bị cho bài phát biểu SOTU trước phiên họp chung của Quốc hội vào ngày 7 tháng 2.----u hôm thứ Năm để bãi nhiệm Dân Biểu Ilhan Omar (Dân Chủ - Minnesota) ra khỏi Ủy ban Đối ngoại Hạ viện. Nghị quyết loại bỏ DB Omar ra khỏi ủy ban được 218 Dân Biểu Cộng hòa ủng hộ và 211 Dân Biểu Đảng Dân chủ phản đối. Lý do nói rằng Omar đã đưa ra một số bình luận về Israel hồi năm 2019 được coi là bài Do Thái, vi phạm các quy tắc của Hạ viện.Hồi năm 2021, các Dân Biểu Dân chủ tại Hạ viện đã loại bỏ các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene và Paul Gosar khỏi ủy ban của họ vì những nhận xét gây tranh cãi của chính họ. Cả hai đều được phục hồi sau khi Cộng Hòa giành lại đa số trong Hạ viện.----một quan chức quốc phòng cấp cao, chính phủ Mỹ đã theo dõi một khinh khí cầu do thám bị nghi ngờ của Trung Quốc bay lượn trên miền bắc Hoa Kỳ trong vài ngày qua và họ đã thảo luận về việc bắn hạ nó khỏi bầu trời. Chuẩn Tướng Pat Ryder, phát ngôn nhân Pentagon, nói với NBC News. “Chúng tôi tiếp tục theo dõi và giám sát nó chặt chẽ. Sau khi phát hiện ra quả bóng bay, chính phủ Hoa Kỳ đã hành động ngay lập tức để bảo vệ chống lại việc thu thập thông tin nhạy cảm."Bản tin nói khinh khí cầu độ cao bị dò ra trên bầu trời thị trấn Billings, Montana, hôm thứ Tư. Nó bay từ Quần đảo Aleutian, qua Canada và đến Montana. Một quan chức quốc phòng cấp cao cho biết khinh khí cầu vẫn còn ở trên nước Mỹ nhưng từ chối cho biết hiện nó đang ở đâu.Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm thứ Sáu rằng khinh khí cầu đi vào không phận Hoa Kỳ đã vô tình làm như vậy vì lý do bất khả kháng. Bộ này nói, khí cầu không người lái của Trung Quốc ban đầu là một thiết bị nghiên cứu khoa học và khí tượng. Cuối cùng, Bộ bày tỏ lấy làm tiếc và cam đoan sẽ duy trì liên lạc với phía Mỹ để giải quyết ổn thỏa tình huống bất ngờ này.----à Trách nhiệm của Hạ viện Hoa Kỳ James Comer hôm thứ Năm đã yêu cầu Đặc phái viên của Tổng thống (SPEC) về Khí hậu John Kerry chuyển giao các tài liệu liên quan đến vai trò của ông trong Chính quyền Biden, vì Kerry được cho là đã tham gia vào các cuộc đàm phán bí mật với Trung Quốc “gây thiệt hại” lợi ích quốc gia Hoa Kỳ.Dân Biểu Comer viết thêm: “Kerry cũng đã hạ thấp các vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và sự đối kháng của TQ đối với Hoa Kỳ trong khi thúc đẩy các cuộc đàm phán về khí hậu mà ĐCSTQ thậm chí có vẻ không muốn tham gia”.----(cựu luật sư cố vấn FBI và là cưu công tố viên hàng đầu cho cựu Công tố đặc biệt Robert Mueller) đã trả lời các bản tin về việc vũ khí hóa Bộ Tư pháp dưới thời Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr. Nói chuyện với Ari Melber của đài MSNBC hôm thứ Năm, Weissmann giải thích rằng có một số câu hỏi về việc có phải Barr có vi phạm quy tắc nào hay không.Weissmann nói: “Điều đó tùy. Thực sự Barr đã làm rất nhiều điều không chính đáng. Nếu bạn đang đặt câu hỏi về việc chỉ gặp một công tố viên và uống rượu với họ, ý tôi là, điều đó rõ ràng cho thấy sự thiếu độc lập, nhưng điều đó không trái với quy tắc, và điều đó có thể được thực hiện bởi một người nào đó và hoàn toàn đúng đắn. Đó không phải là tội lỗi của Bill Barr. Tội lỗi của Bill Barr rất nhiều và rất đa dạng, cho dù đó là việc can thiệp vào vụ án của Roger Stone. Cho dù đó là việc can thiệp vào vụ án của Michael Flynn. Những tình huống mà mọi người -- rất nhiều bị cáo khác đã phải đối mặt với điều tương tự nhưng Barr đã can thiệp và giúp đỡ họ trong vụ án của họ vì họ là bạn của tổng thống [Trump]."Weissmann gọi nó là "hoàn toàn trái ngược về mặt pháp lý với vị trí của Bộ Tư Pháp" và nói với Melber rằng đó là "một cuộc tấn công cơ bản vào pháp quyền."Gân đây các bản tin đang được đưa ra về sự tham gia của Barr trong nỗ lực làm mất uy tín cuộc điều tra của [Công tố đặc biệt] Mueller, các câu hỏi đang được đặt ra về đạo đức của chính Barr. Bây giờ thì Barr đang tự biện hộ là không làm gì sai trái.----ờ... và tiểu bang California hôm thứ Năm đã ra lệnh cho các công ty tiện ích ngay lập tức phân bổ tiền để giảm hóa đơn khí đốt tự nhiên đã trở nên quá đắt đối với nhiều người dân California trong mùa đông này. Tiền này gọi là Tin dụng Khí hậu (Climate Credits) dự kiến gửi ra vào tháng 4, sẽ giảm hóa đơn sưởi ấm tại nhà từ $43 đến $56 cho hầu hết người dân California dựa trên công ty cung cấp khí đốt tự nhiên của họ.Nhiều yếu tố đã khiến hóa đơn khí đốt tự nhiên tăng vọt gấp 2 hoặc gấp 3 (hoặc hơn) so với giá tiền hồi tháng 1/2022. Trong đó, thời tiết lạnh đã dẫn đến nhu cầu cao hơn, trong khi nhập cảng khí đốt tự nhiên từ Canada thấp hơn, các vấn đề về đường ống ở Tây Texas và mức lưu trữ thấp ở khu vực Thái Bình Dương. Thôi thì, chờ hóa đơn giảm vậy (theo trấn an của California).----Tạp chí Forbes đã so sánh các khu vực đô thị khác nhau của California bằng cách sử dụng dữ liệu để đo lường về khả năng mua nhà, việc làm lành mạnh và tăng trưởng dân số... để tìm những nơi tuyệt vời để cư trú cho các chuyên gia trẻ tuổi, gia đình và người về hưu. Cũng phải là nơi có rất nhiều cơ hội kinh tế trải rộng khắp các vùng khí hậu ven biển, sa mạc và núi non. Nơi sống tuyệt vời nhất là Sacramento.1. Sacramento - dân số: 525,041 người.2. San Diego - dân số: 1,381,6113. San Francisco - dân số: 815,2014. Los Angeles - dân số: 3,849,2975. San Jose - dân số: 983,489.----ứ Năm đã cho phép các công tố viên có thêm thời gian để quyết định xem có nên đề nghị án tử hình đối với Tyson Hampton, 24 tuổi, bị truy tố về tội bắn chếttại Las Vegas hay không. Phiên điều trần kế tiếp sẽ là ngày 16/2/2023 khi hồ sơ truy tố sẽ được đọc chính thức và bị cáo có thể sẽ đưa ra lời bào chữa.Hampton bị buộc tội giết người, cố ý giết người, tấn công bằng vũ khí chết người trong vụ sát hại Trương Thái, một cảnh sát kỳ cựu 23 năm, vào ngày 13/10/2022 khi một viên đạn bắn ra từ khẩu súng lục AK-47 xuyên qua áo chống đạn của Truong sau khi Truong tới đáp ứng một vụ xô xát trong một gia đình. Bị cáo Hampton xuất hiện trước tòa trong trang phục tù nhân tại phiên điều trần ngắn hôm thứ Năm 2/2/2023. Y đang bị giam giữ mà không được tại ngoại.----Cảnh sát Texas đã bắt 9 người trong tuần này tại Houston với các cáo buộc hình sự liên quan đến việc họ bị cáo buộc tham gia vào việc phân phối bất hợp pháp 1,5 triệu viên thuốc opioid (gây nghiện) và các chất bị kiểm soát khác.Theo hồ sơ tòa, Kent Lyons, 52 tuổi, ở Houston; Roquel Turner, 47 tuổi, ở Manvel; và Traunce Alfred, 43 tuổi, ở Baytown, bị truy tố phân phối trái phép các chất bị kiểm soát, bao gồm oxycodone và hydrocodone. Từ tháng 8/2017 đến cuối năm 2022, Lyons và Turner bị cáo buộc điều hành các nhà thuốc sản xuất thuốc viên làm bình phong để thu được opioid ở dạng thuốc hàm lượng cao nhất. Sau đó, họ bị cáo buộc đã bán thuốc trên thị trường chợ đen - mà không có sự tham gia của bệnh nhân, đơn thuốc hoặc bác sĩ - cho những kẻ buôn bán ma túy như Alfred. Lyons và Turner bị cáo buộc đã che giấu số tiền thu được từ ma túy bằng nhiều tài khoản ngân hàng và giao dịch bất động sản. Lyons cũng bị cáo buộc đã sử dụng một số tiền thu được để mua những món đồ xa xỉ, bao gồm một chiếc Rolls Royce, một chiếc Ford F-250 và một chiếc Mercedes Maybach.Theo tài liệu tòa án, bắt đầu từ khoảng tháng 12/2020, Dwain Ross, 52 tuổi và Delores Mackey-Ross, 43 tuổi, đều ở Pearland, cùng với dược sĩ có giấy phép hành nghề Ann Nguyen, 30 tuổi, ở Stafford, bị cáo buộc đã sử dụng các hiệu thuốc để phân phối và phân phối trái phép gần một nửa triệu viên thuốc oxycodone và hydrocodone. Dwain Ross và Mackey-Ross, cùng với David Ross, 53 tuổi, ở Houston; Kevin Peterson, 56 tuổi, ở Pearland; và Eleanor Marsh, 56 tuổi, ở Fulshear, cũng bị cáo buộc đã đặt hàng bất hợp pháp các chất kích thích opioid alprazolam, carisoprodol, promethazine với codeine – được cho là giúp tăng cường độ cao từ opioid. Dwain Ross và Mackey-Ross bị cáo buộc đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng và giao dịch bất động sản để che giấu những khoản thu bất chính của họ. Dwain Ross cũng bị cáo buộc đã sử dụng một số tiền bán ma túy để mua một chiếc Lamborghini.Các tiệm thuốc tây bị truy tố trong bản cáo trạng bị cho là dính vào buôn ma túy là các tiệm K Med Pharmacy, Nex Gen Pharmacy, TX United Pharmacy, Power Center Pharmacy #2, DR Pharmacy và Nu Care Pharmacy.Nếu bị kết án, Lyons, Turner, Alfred, Dwain Ross, Mackey-Ross và Nguyen sẽ phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm. David Ross và Peterson mỗi người phải đối mặt với án tù 5 năm. Marsh phải đối mặt với án tù 10 năm nếu bị kết tội.---. Theo VOV. Theo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, chiếm dụng, nợ tiền bảo hiểm xã hội vẫn diễn ra ở nhiều địa phương. Tình trạng chủ doanh nghiệp "bỏ trốn" để lại khoản nợ lớn tiền lương, BHXH của người lao động vẫn diễn ra... thậm chí doanh nghiệp lợi dụng tình hình để thanh lọc, đẩy người lao động từ trên 35 tuổi ra khỏi doanh nghiệp để tuyển dụng lao động trẻ hơn, chi phí thấp hơn. Hiện có hơn 200.000 người lao động đang là nạn nhân của tình trạng chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội, không được hưởng các chế độ, kể cả lương hưu để báo cáo Bộ Chính trị và trình Quốc hội phương án giải quyết đảm bảo quyền lợi của người lao động.----Theo Zingnews. Doanh nghiệp đầu ngành dệt may ghi nhận kết quả lao dốc trong quý cuối năm 2022 khi doanh số giảm và các chi phí tăng cao, khiến tập đoàn lần đầu thua lỗ kể từ khi cổ phần hóa. Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với kết quả kém khả quan. Cụ thể, trong quý cuối năm vừa qua, tập đoàn đã ghi nhận doanh thu thuần giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, về mức 4.157 tỷ đồng. Những biến động đã khiến Vinatex báo lỗ sau thuế hơn 5 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lãi hơn 234 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý, đây là quý thua lỗ đầu tiên của tập đoàn dệt may này kể từ khi cổ phần hóa năm 2014.----ống gần "đầm lầy thức ăn" có thể có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn?ĐÁP 1: Đúng thế. Một nghiên cứu cho thấy những người Mỹ sống gần "food swamp" ("đầm lầy thức ăn") có thể có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn. Đầm lầy thực phẩm là chữ để chỉ: các cộng đồng nơi tràn ngập các nhà hàng thức ăn nhanh, cửa hàng tiện lợi và các tiệm đồ ăn vặt khác vượt xa các lựa chọn lành mạnh hơn, như so với các chợ nông sản.Nghiên cứu mới đã xem xét liệu nguy cơ đột quỵ của người Mỹ có thay đổi hay không dựa trên khoảng cách mà quận cư trú của họ chuyển sang lãnh thổ đầm lầy thực phẩm. Hóa ra là đúng như vậy: Trong số gần 18.000 người trưởng thành từ 50 tuổi trở lên, những người sống ở các quận của Hoa Kỳ có tỷ lệ đầm lầy lương thực cao có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn 13% so với những người ở những khu vực có nhiều lựa chọn lành mạnh hơn.Chi tiết:----Có gần 60% dân Mỹ muốn cấm tuyệt thuốc lá?ĐÁP 2: Chỉ 57% thôi. Theo một cuộc thăm dò mới được công bố bởi các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDCP), đa số người Mỹ ủng hộ việc cấm tất cả các sản phẩm thuốc lá. Cuộc khảo sát, được công bố hôm thứ Năm trên tạp chí chuyên ngành Preventing Chronic Disease (Ngăn ngừa Bệnh mãn tính), đã hỏi 6.455 người trên toàn quốc: “Bạn ủng hộ chính sách cấm bán tất cả các sản phẩm thuốc lá ở mức độ nào?” Hơn 57% số người được hỏi cho biết họ sẽ ủng hộ chính sách như vậy.Chi tiết: