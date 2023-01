Lụt thê thảm ở New Zealand, chết 3 người, mất tích 1 người.

- Tướng tư lệnh Lưu động Không quân Mỹ, gửi email cho các cấp: hãy chuẩn bị cuộc chiến giữa TQ-Mỹ

- DB Cộng hòa gửi thư chất vấn Biden và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: giúp Ukraine nhưng không kiểm soát được chi xài

- Hơn 7.600 người đã mua văn bằng dòm từ 2016 đến 2021 từ 3 trường y tá (bây giờ đã đóng cửa) ở Florida

- Biểu tình ở thành phố New York và thủ đô DC sau khi chiếu video 5 cảnh sát Memphis vây đánh anh da đen Tyre Nichols (3 ngày sau là chết)

- Phó Tổng thống Kamala Harris kêu gọi Quốc hội thông qua gấp dự luật GFJPA để giảm bạo lực quá độ của cảnh sát

- Tình báo Mỹ: Nga bắn sập 1/3 nền kinh tế Ukraine, cuộc chiến bào mòn kinh hoàng

- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hù dọa Thế Chiến thứ 3 sẽ bùng nổ

- Ukraine lên án IOC cho vận động viên Nga và Belarus thi Thế vận Paris 2024 là ca ngợi bạo lực, giết người hàng loạt.

- Ukraine: 24 giờ qua, đã Nga tử trận 690 lính, thiệt hại 2 xe tăng, 8 xe bọc thép, 4 trực thăng, 2 dàn pháo.

- Tổng thống Brazil từ chối Đức xin gửi đạn pháo cho xe tăng để sẽ chuyển tới Ukraine

- Israel bắt 42 người sau vụ xả súng tại 1 giáo đường Do Thái ở Jerusalem làm 7 người chết và 10 người bị thương.

- Phụ bạc tình nhân, điệp viên hai mang bị lộ vì nàng nổi giận, tố cáo lên chỉ huy FBI.

- Trump lại thua trước tòa, khi đòi tòa quăng đơn kiện dân sự từ cảnh sát Điện Capitol bọn bạo loạn 6/1/2021 đánh bầm dập

- Mỹ, Âu, Nhật cùng thò tay siết kỹ nghệ chip TQ.

- Bạch Ốc: Biden làm giảm giá dầu, bị Cộng hòa Hạ Viện siết lại.

- Cựu Phó Tổng thống Mike Pence nhận "toàn bộ trách nhiệm" vụ tài liệu mật xuất hiện trong nhà riêng ở Indiana.

- Anh: truy tố 1 binh sĩ tội khủng bố.

- New Zealand: lụt thê thảm, 2 chết, 2 mất tích.

- Kansas: cặp vợ chồng VN, chồng bắn vợ rồi tự sát.

- LM John Nhân Trần, 56 tuổi, nhậm chức giám mục phụ tá Tổng giáo phận Atlanta. Lên ghe vượt biên khi 9 tuổi, sau khi mẹ bị VC bắn chết.

- TIN VN. Ngành du lịch TPSG ước thu 6.300 tỷ đồng (269 triệu USD) dịp Tết Nguyên đán.

- BÁI BIỆT: TIỄN BIỆT THI VŨ VÕ VĂN ÁI - Giữa Đạo và Đời (Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn)

QUẬN CAM (VB-28/1/2023) ---- “Có hơn 7.600 người trên khắp Hoa Kỳ đã mua văn bằng điều dưỡng dỏm để đảm nhận các vai trò chăm sóc sức khỏe quan trọng đang điều trị cho bệnh nhân,” theo lời Chad Yarbrough, Đặc vụ FBI khu vực Miami, cho biết trong tuần này.

Cảnh báo của ông đưa ra khi Bộ Tư pháp công bố các cáo buộc liên quan đến 3 trường y tá được công nhận ở Florida, là đã thu tổng cộng 100 triệu đô la nhờ bán bằng cấp giả cho những sinh viên không muốn học khóa đào tạo từ năm 2016 đến năm 2021.

Hơn 7.600 bằng cấp giả đã được cấp bởi 3 trường dạy nghề y tá điều dưỡng --- Siena College of Health, Palm Beach School of Nursing, và Sacred Heart International Institute ---- tất cả đều đã đóng cửa, theo Bộ Tư Pháp, cơ quan điều tra cùng với Văn phòng Tổng Thanh tra của Bộ Y tế, theo USA Today.

---- Các cuộc biểu tình đã bùng nổ ở trung tâm thành phố New York và ở thủ đô DC sau khi một đoạn video dài 3 phút được phổ biến, trong đó có thể nhìn thấy các cảnh sát thị trấn Memphis đã đánh tàn bạo Tyre Nichols (một người Mỹ gốc Phi) vào ngày 7 tháng 1/2023, dẫn đến cái chết của anh 3 ngày sau đó. Thị trưởng New York Eric Adams nhấn mạnh rằng ông "bị xúc phạm" bởi đoạn video và "cảm thấy bị phản bội" bởi 5 viên cảnh sát vây đánh Nichols.

"Thông điệp của tôi gửi tới người dân New York là tôn trọng mong muốn của mẹ ông Nichols: Nếu bạn cần bày tỏ sự tức giận và phẫn nộ của mình, hãy làm điều đó một cách ôn hòa," Adams nói trong một cuộc họp báo ngay trước khi video được công bố, đồng thời kêu gọi biểu tình ôn hòa. sau sự kiện này.

Video của NBC News dài 1:25 phút:



https://youtu.be/86Bqj134q0w

---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua dự luật George Floyd Justice in Policing Act (Đạo luật Cảnh sát vì Công lý cho George Floyd) sau vụ cảnh sát bạo lực quá mức đến cái chết của Tyre Nichols (một người Mỹ gốc Phi) vào ngày 10 tháng 1/2023.

.

Harris nói trong một tuyên bố do Bạch Ốc đưa ra: "Vấn đề dai dẳng về hành vi sai trái của cảnh sát và việc sử dụng vũ lực quá mức ở Mỹ phải chấm dứt ngay bây giờ. Tôi cùng với Tổng thống Biden đưa ra lời kêu gọi về giải trình trách nhiệm và sự minh bạch. Chúng ta phải xây dựng niềm tin - chứ không phải nỗi sợ hãi - trong cộng đồng của chúng ta."

Dự luật George Floyd Justice in Policing Act là một dự thảo dự thảo cải cách chính sách do Đảng Dân chủ Hạ viện đưa ra vào tháng 2/2021 nhằm giải quyết các hành vi sai trái của cảnh sát, vũ lực quá mức và thành kiến chủng tộc trên khắp Hoa Kỳ. Các đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện đã phản đối dự luật, dẫn đến sự sụp đổ các cuộc đàm phán vào tháng 9/2021.

---- Cảnh sát Israel nói đã bắt 42 người sau vụ xả súng tại một giáo đường Do Thái ở Jerusalem khiến ít nhất 7 người chết và 10 người bị thương. Ngành y tế Israel cũng nói 2 người khác bị thương trong một vụ nổ súng riêng trong thành phố vì tình trạng bất ổn đang diễn ra.

Cảnh sát nói, kẻ nổ súng đầu tiên là một cư dân 21 tuổi ở phía đông Jerusalem, đã bị cảnh sát bắn hạ sau một cuộc truy đuổi ngắn. Những người bị bắt sau vụ tấn công được đề cập bao gồm các thành viên gia đình của tay súng và một số người trong khu phố của tay súng. Mặc dù vụ này được mô tả là có liên quan đến khủng bố nhưng tay súng không có mối liên hệ nào với bất kỳ nhóm vũ trang Palestine nào được biết đến. Không có thêm thông tin nào khác.

---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Bảy đã chỉ trích thế giới phương Tây về nỗ lực "biện minh" cho việc cấp vũ khí cho Ukraine: "Đầu tiên, sự bảo vệ của Ukraine, thứ mà không ai cần ở châu Âu, sẽ không cứu được Thế giới cũ đang suy tàn khỏi sự trừng phạt. Nếu chiến tranh thế giới thứ ba bắt đầu thì, than ôi, nó sẽ không xảy ra trên xe tăng và thậm chí không phải trên phi cơ chiến đấu."

Bình luận của Medvedev được đưa ra như một phản ứng trước tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto, người đã nói rằng xe tăng Nga xuất hiện ở Kiev sẽ báo hiệu rằng Thế chiến III sắp nổ ra và vũ khí được chuyển giao cho Ukraine là nhằm ngăn chặn sự leo thang nói trên.

---- Cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, hôm thứ Bảy đã lên án Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) vì đã cho phép các vận động viên Nga và Belarus tham gia Thế vận hội Paris 2024, bất chấp lời kêu gọi của Ukraine xin cấm họ thi đấu dù với tư cách trung lập.

Quan chức này cho biết IOC đề xuất khuyến khích bạo lực, giết người hàng loạt và hủy diệt, lập luận rằng "thể thao không tồn tại bên ngoài chính trị. Thể thao thúc đẩy nó. Vì vậy, IOC thúc đẩy chính sách chống lại con người."

---- Ukraine hôm thứ Bảy nói, họ đã "xóa sổ" ít nhất 122.170 chiến binh Nga kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine. Theo Ukraine, có 690 binh sĩ Nga đã bị giết trong 24 giờ qua. Trong ngày qua, Ukraine cũng nói, Nga đã thiệt hại ít nhất 2 xe tăng, 8 xe bọc thép bảo vệ, 4 trực thăng, 2 hệ thống pháo, 3 máy bay không người lái, 8 xe tải và xe chở dầu, và một đơn vị thiết bị đặc biệt.

---- Một vị tướng Không quân 4 sao đã gửi một bản ghi nhớ hôm thứ Sáu tới các sĩ quan mà ông chỉ huy dự đoán rằng Mỹ sẽ có cuộc chiến với Trung Quốc sau hai năm nữa và yêu cầu họ sẵn sàng chuẩn bị bằng cách bắn "một giàng ná" vào mục tiêu và "phải nhắm trúng vào đầu."

Trong bản ghi nhớ được gửi hôm thứ Sáu mà NBC News có được, Tướng Mike Minihan, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Lưu động Không quân (Air Mobility Command), cho biết: “Tôi hy vọng mình đã sai. Trực giác mách bảo tôi sẽ tác chiến vào năm 2025.” Bộ chỉ huy di động trên không có gần 50.000 chiến binh và gần 500 phi cơ và chịu trách nhiệm vận chuyển và tiếp nhiên liệu.

Minihan viết trong bản ghi nhớ rằng vì cả Đài Loan và Hoa Kỳ sẽ có cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024, nên Hoa Kỳ sẽ bị “phân tâm” và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cơ hội tấn công Đài Loan. Ông đặt ra các mục tiêu chuẩn bị, bao gồm xây dựng “Đội Cơ động Lực lượng Liên quân [Joint Force Maneuver Team] kiên cố, sẵn sàng, tích hợp và nhanh nhẹn, sẵn sàng chiến đấu và phải giành chiến thắng bên trong chuỗi đảo đầu tiên.” (ghi chú: Đài Loan là một quần đảo, nên tướng Minihan có vẻ ám chỉ Không vận sẽ là chủ lực để giúp quân Đài Loan.)

Bản ghi nhớ đã ký được gửi tới tất cả các chỉ huy không quân trong Bộ Tư lệnh Lưu động Không quân và các chỉ huy tác chiến khác của Lực lượng Không quân, đồng thời ra lệnh cho họ báo cáo tất cả các nỗ lực chính để chuẩn bị cho cuộc chiến với Trung Quốc tới Minihan trước ngày 28/2/2023.

----- Trưởng nhóm cố vấn tình báo của Tổng thống Biden đã đưa ra những lo ngại mới vào tối thứ Năm rằng các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga đang có tác động “tàn phá” đối với kinh tế Ukraine, rằng cuộc chiến đã làm giảm gần 1/3 tổng sản phẩm quốc nội Ukraine. Tại Thư viện Tổng thống Lyndon B. Johnson, Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines cho biết các quan chức Hoa Kỳ cho đến nay “không thấy bất kỳ sự suy giảm nào trong quyết tâm của người Ukraine trong cuộc chiến này”.

Nhưng đồng thời, Haines đưa ra một cái nhìn nghiêm túc hơn về cuộc chiến so với hầu hết các quan chức chính quyền Biden đã chia sẻ cho đến nay. Bà nói, Nga tấn công hỏa tiễn “tàn bạo” vào cơ sở hạ tầng của Ukraine đang gây ra thiệt hại lớn hơn nhiều so với những gì công chúng hiểu.

Bà nói: “Những gì chúng tôi thấy là tác động của nó đối với nền kinh tế. Nền kinh tế Ukraine đã bị tàn phá trong cuộc chiến này. Và chúng ta đang chứng kiến sự sụt giảm khoảng 30% GDP. Ý tôi là, nó thực sự - nó rất tàn bạo, và nếu [người Nga] phá hủy mạng lưới [năng lượng của Ukraine], và nếu họ có tác động mà họ muốn có đối với cơ sở hạ tầng quan trọng, thì đó sẽ thực sự là một thách thức.”

Bà cũng mô tả cuộc chiến đã biến thành một "cuộc giao chiến bào mòn gay gắt" trong đó nhiều cuộc cận chiến đối mặt trong "vài trăm mét". Bà lưu ý rằng phần tiền tuyến hầu như vẫn “tương đối khựng lại” ngay cả khi người Nga tiến hành một cuộc tấn công ở khu vực phía đông Donbas, nơi họ đã đạt được “những bước tiến gia tăng”.

---- Dân Biểu Cộng hòa Troy Nehls của Hạ viện Hoa Kỳ và một nhóm người khác đã gửi thư cho Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hôm thứ Sáu, kêu gọi đưa ra câu trả lời liên quan đến quyết định gửi xe tăng đến Ukraine.

"Người dân Mỹ đã không chọn chúng tôi để liên tục chi tiêu số tiền đóng thuế khó kiếm được của họ (97 tỷ đô la và còn tiếp tục tăng) vào một cuộc chiến cách nửa vòng trái đất mà không chứng minh được khả năng theo dõi đúng mục đích sử dụng vũ khí, đạn dược, xe bọc thép, và tất cả các hình thức hỗ trợ an ninh khác," họ viết trong bức thư mà báo Daily Caller có được.

Đảng Cộng hòa nói rằng ngay cả trước cuộc xâm lược của Nga, quân đội Ukraine không thể "ngăn chặn hành vi trộm cắp và bán tài sản quân sự." Họ hỏi những hành động nào sẽ được thực hiện để ngăn chặn điều này xảy ra lần nữa và cách chính quyền Biden lên kế hoạch "giải quyết sự mất mát và phá hủy viện trợ quân sự của Hoa Kỳ."

---- Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva từ chối yêu cầu của chính phủ Đức gửi đạn pháo cho xe tăng để sẽ chuyển tới Ukraine, theo báo Brazil Folha de S.Paulo hôm thứ Sáu. Theo các nguồn tin, vấn đề đã được đưa ra với Lula trong cuộc họp ngày 20/1/2023, bởi cựu Tư lệnh quân đội Brazil, Julio Arruda, người nói rằng việc chuyển một lô đạn pháo cho xe tăng Leopard sẽ mang lại 25 triệu reais (khoảng 4,9 triệu USD). Lula từ chối vì ông nói lo ngại rằng như vậy có thể "khiêu khích người Nga", đồng thời thêm rằng Brazil muốn trung lập trong cuộc chiến đó.

---- Y hệt như trong phim gián điệp: điệp viên hai mang bị lộ vì phản bội tình nhân. Người tình cũ tức giận của cựu giám đốc phản gián FBI New York kể rằng cô đã tiết lộ cho cấp cao FBI về một số hành vi sai trái của quan chức FBI Charles McGonigal trước khi anh này bị bắt hồi tuần trước.

Charles McGonigal, người từng tham gia cuộc điều tra của FBI về các mối quan hệ với Nga của ban vận động của Trump, đã bị truy tố tội rửa tiền, nói dối với FBI và nhận tiền để giúp đỡ một nhà tài phiệt Nga thoát khỏi bị trừng phạt, cùng vài tội khác. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Insider, cô Allison Guerriero cho biết cô đã hẹn hò với McGonigal trong một năm mà không biết anh đã có vợ. Anh này xài hoang phí hơn nhiều so với mức lương mà FBI cho phép, cô kể lại, và cô từng tìm thấy một túi xách đựng tiền mặt trong căn hộ của anh.

Nhưng sau khi mối tình của họ kết thúc, anh McGonigal tiết lộ rằng anh đã có vợ và không có ý định bỏ vợ. Cô nói rằng cô rất tức giận, sau một buổi uống rượu cho thật say, cô đã gửi email cho sếp của anh McGonigal để tiết lộ sự hai mang mờ ám cũng như các giao dịch lớn mà cô nhận thấy McGonigal có ở quốc gia Albania. Không rõ email có nội dung gì ảnh hưởng nhưng phải tới 3 năm sau, an ninh liên bang đến gõ cửa nhà cô ấy để hỏi cô về McGonigal và một số cáo buộc của cô về chuyện chàng liên hệ đến Albania đã xuất hiện trong bản cáo trạng tuần trước.

---- Trump lại thua trước tòa, khi đòi tòa quăng bỏ một đơn kiện dân sự từ các cảnh sát của Điện Capitol, những người đã bị bọn bạo loạn ngày 6/1/2021 đánh bầm dập dã man. Theo tin từ Bloomberg News, Thẩm phán liên bang Amit Mehta đã dội một gáo nước lạnh vào Trump và các luật sư của Trump, rằng lời Trump tuyên bố quyền miễn trừ của tổng thống là vô ích, vô giá trị.

Bản tin nêu rõ, "Các lập luận do Trump và các bị cáo khác đưa ra 'phần lớn trùng lặp với những lập luận mà tòa đã xem xét và đã giải quyết' trong một vụ kiện dân sự trước đây chống lại cựu tổng thống, theo thẩm phán Mehta viết. Trong trường hợp đó, Mehta phán quyết rằng bài phát biểu của Trump tại một cuộc biểu tình trước cuộc bạo loạn đã vượt ra ngoài các biện pháp bảo vệ được cung cấp bởi Tu CHánh Án số 1 và những biện pháp bảo vệ các tổng thống khỏi trách nhiệm dân sự khi còn đương chức."

Phần lớn vụ kiện xoay quanh việc Trump hô hào những người theo ông "chiến đấu như địa ngục", điều được cho là đã xúi bạo lực tấn công, buộc các dân cử lưỡng viện phải chạy trốn để bảo vệ mạng sống của họ sau cuộc biểu tình "Stop the Steal".

Bloomberg viết thêm, "Trong cuộc tấn công, 140 cảnh sát đã bị hành hung và những kẻ bạo loạn đã gây ra thiệt hại tài sản hơn 2 triệu đô la. Vụ kiện do các cảnh sát của Điện Capitol đưa ra là khác biệt vì danh sách dài gồm 20 người bị kiện, theo thẩm phán Mehta viết."

---- Mỹ, Âu cùng thò tay siết cổ kỹ nghệ chip TQ. Ủy viên thị trường nội bộ châu Âu Thierry Breton xác nhận rằng Liên Âu sẽ ủng hộ Hoa Kỳ trong việc chận họng ngành chip bán dẫn của Trung Quốc. Nói tại một sự kiện ở Washington, Breton nói rằng Liên Âu hoàn toàn đồng ý "với mục tiêu siết luồng chip tiên tiến nhất của Trung Quốc. Chúng tôi không thể cho phép Trung Quốc tiếp cận những công nghệ tiên tiến nhất".

Nhận xét của Breton được đưa ra sau khi các bản tin vào đầu ngày Thứ Bảy rằng chính quyền Biden đã đạt được thỏa thuận với Hoà Lan và Nhật Bản về việc cấm xuất cảng chip sang Trung Quốc, làm leo thang căng thẳng thương mại toàn cầu.

---- Thư ký Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm thứ Sáu tuyên bố rằng các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đang cố gắng làm suy yếu nỗ lực của Tổng thống Joe Biden trong việc giảm chi phí bằng đạo luật được thông qua gần đây nhằm hạn chế việc xả dầu từ Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược cho các mục đích không khẩn cấp.

Thư ký báo chí nói rằng "giá khí đốt vẫn thấp hơn mức đỉnh của tháng 6/2022", và thêm rằng Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đang hợp tác chặt chẽ với các nhà máy lọc dầu để "đưa công suất trở lại hoạt động nhanh chóng và an toàn", đồng thời đảm bảo rằng chính quyền Biden sẽ tiếp tục làm mọi thứ trong khả năng của mình để giảm chi phí cho các gia đình Mỹ. Jean-Pierre nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ đảm bảo giải quyết lạm phát, một trong những ưu tiên kinh tế quan trọng nhất của vị tổng thống này”.

---- Cựu Phó Tổng thống Mike Pence đã nhận "toàn bộ trách nhiệm" về việc phát hiện ra các tài liệu mật trong nhà ông ở Indiana hồi đầu tuần này trong bài phát biểu trước công chúng đầu tiên hôm thứ Sáu tại Đại học Florida International University: "Những tài liệu mật đó lẽ ra không nên ở nơi ở của cá nhân tôi. An ninh quốc gia của chúng ta phụ thuộc vào việc xử lý thích hợp các tài liệu mật và nhạy cảm."

.

Trong một bức thư gửi cho Văn Khố Quốc gia, luật sư Greg Jacob của Pence viết rằng cựu phó tổng thống "không biết" về sự tồn tại của những hồ sơ này tại nhà ở Indiana của ông, đồng thời nói thêm rằng Pence đã nhanh chóng bảo vệ các tài liệu trước khi giao chúng cho FBI. Các bản tin không ghi rõ chủ đề, mức độ nhạy cảm hoặc phân loại của các tài liệu.

----Sáu một binh sĩ Anh quốc đã bị truy tố tội khủng bố và tấn công bằng chất nổ vì liên quan đến hai vụ ở Staffordshire hồi tháng 8/2021 và tháng 1/2023. Người lính 21 tuổi, tên là Daniel Abed Khalif, đã bị truy tố tội "khai thác hoặc cố gắng thu thập thông tin thuộc loại có khả năng hữu ích cho một người thực hiện hoặc chuẩn bị hành động khủng bố" tại Beaconside vào tháng 8/2021.Về tội khác, Khalif bị truy tố tội đặt một câu chuyện "với ý định khiến người khác tin rằng một vật thể có khả năng phát nổ hoặc bốc cháy và do đó sẽ gây thương tích cá nhân hoặc thiệt hại cho tài sản" vào ngày 2 tháng 1/2023. Y sẽ ra Tòa sơ thẩm Westminster vào thứ Bảy 28/1/2023.----Auckland của New Zealand đã bắt đầu dọn dẹp đường phố và các cơ sở hôm thứ Bảy sau những trận mưa xối xả gây ra lũ quét và đóng cửa các sân bay trong một ngày."Auckland đã bị tắc nghẽn hôm thứ Sáu - ngày ẩm ướt nhất của Auckland được ghi nhận - và hôm nay chúng tôi bắt đầu dọn dẹp. Việc này sẽ mất thời gian," theo lời người chỉ huy Sở Quản lý Khẩn cấp Andrew Clark cho biết.

Cảnh sát nói có 3 người chết trong lũ lụt, trong khi 1 người khác vẫn được báo cáo là mất tích. Một đợt mưa khác có thể xảy ra vào Chủ Nhật, theo lời nhà dự báo thời tiết New Zealand.

---- Kansas: cặp vợ chồng Việt, chồng bắn vợ rồi tự sát. Cảnh sát Wichita đang điều tra vụ giết người rồi tự sát ở phía nam Wichita, tiểu bang Kansas, xảy ra hồi 11:45 giờ tối Thứ Năm nơi khu 800 của đường W. Mt. Vernon. Khi cảnh sát đến nhà, cửa đã bị khóa và cảnh sát phải phá cửa để vào bên trong.

Họ tìm thấy Tuyen Nguyen, 46 tuổi và Bay Le, 71 tuổi, cả hai đều ở Wichita. Le được cho là đã chết tại hiện trường. Nguyen được chở đến bệnh viện và chết sau đó. Trung úy Lenny Rose, Ty Cảnh sát Wichita nói: “Vào thời điểm này, nhìn bề ngoài, có vẻ như đây là một diễn biến bi thảm, một vụ giết người rồi tự sát."

Cảnh sát nói rằng họ đã nhận được một cuộc gọi 911 từ bên ngoài tiểu bang báo cáo rằng người phụ nữ đã bị chồng bắn. Viên chức cho biết có sự giúp đỡ dành cho những người cần nơi trú ẩn, cả nam lẫn nữ. Nếu bạn hoặc ai đó mà bạn biết đang cần trợ giúp, hãy liên hệ với Đường dây nóng Khủng hoảng Kansas theo số 1-888-363-2287. Đây là đường dây nóng bảo mật 24 giờ miễn phí.

---- Linh mục John Nhân Trần, 56 tuổi, từ một giáo xứ Công giáo ở Mandeville (Louisiana) đã được tấn phong làm giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Atlanta vào ngày 23/1/2023. Như thế, Giám mục John Nhân Trần, gần đây nhất đã phục vụ với tư cách là linh mục của Nhà thờ Mary, Queen of Peace, bây giờ đã trở thành giám mục người Việt Nam thứ hai tại Hoa Kỳ. Nghi thức xứcd ầu tấn phong thực hiện trong buổi lễ kéo dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ tại Nhà thờ St. Peter Chanel ở Roswell, Georgia, một cộng đồng xa 20 dặm cách Atlanta.

Trong vai trò mới của mình, tân Giám mục John N. Trần sẽ hỗ trợ giám mục giáo phận đáp ứng các nhu cầu mục vụ và hành chính của khoảng 1,2 triệu người Công giáo trong Tổng giáo phận Atlanta, nơi được coi là đàn chiên phát triển nhanh nhất tại Hoa Kỳ.

Tran đã trốn khỏi Sài Gòn lúc 9 tuổi, lênh đênh trên một chiếc sà lan sau khi mẹ bị bắn chết trong cuộc đàn áp bạo ngược đang bóp nghẹt Việt Nam vào thời điểm đó. Anh trai của Tran cũng đã thiệt mạng sau khi giẫm phải mìn.

Tổng giám mục Atlanta Gregory Hartmayer nói trong bài giảng lễ tấn phong: “Thưa cha John, những gì cha đã trải qua trong những năm đầu đời, hầu hết mọi người sẽ không trải qua trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, chính những kinh nghiệm này đã hình thành cha trở thành vị linh mục như ngày hôm nay và vị giám mục mà cha sắp trở thành. Cha có tấm lòng của Người Chăn Hiền Lành. Đức tin của cha giữa những đau khổ lớn lao như vậy sẽ mang lại hy vọng cho giáo dân."

Trong suốt 30 năm làm linh mục tại Tổng giáo phận New Orleans, cha John Trần nổi tiếng là một giáo sĩ khiêm tốn, chu đáo, có trái tim của người mục vụ và có xu hướng bày tỏ lòng biết ơn đối với những gì mà lòng mộ đạo của cha đã mang lại cho cha. Tran đã trải qua tám năm với tư cách là linh mục của Nhà thờ Mary, Queen of Peace, một giáo xứ có khoảng 1.800 giáo dân trong sổ bộ.

Tại buổi tiệc chiêu đãi sau lễ phong chức, hàng chục giáo dân từ nhà thờ ở West Approach, những người đã thực hiện chuyến đi đến Georgia, đã kể những câu chuyện về sự cống hiến quên mình của cha Tran cho cộng đồng địa phương và nhu cầu cộng đồng. Cho dù đó là việc xắn tay áo để sửa xe cho những người không có khả năng trả tiền thuê thợ, hay trèo lên mái trường để vá một lỗ thủng, hay cưa xích để giúp dọn dẹp các mảnh vỡ do bão, cha Trần đều hành động như một đại sứ thiện chí hậu cảnh cho giáo dân. Họ cũng kể lại quyết định vị tha của cha Tran vào năm 2015 khi hiến một quả thận để cứu một linh mục ở Thành phố Oklahoma.

Những giới chức đồng tế cho lễ tấn phong là Đức Tổng Giám mục New Orleans Gregory Aymond và Đức Tổng Giám mục danh dự Alfred Hughes. Đức Tổng Giám Mục Christophe Pierre, sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ và là nhà ngoại giao của chính phủ trung ương Vatican của Giáo hội Công giáo, đã giới thiệu thành tích của cha Trần và đọc một lá thư của Đức Giáo Hoàng Francis bổ nhiệm Tran làm giám mục phụ tá.

---- TIN VN. Ngành du lịch TPSG ước thu 6.300 tỷ đồng (269 triệu USD) dịp Tết Nguyên đán. Theo tin VTC News. Theo thống kê từ Sở Du lịch TP.HCM, doanh thu của ngành du lịch TP trong 7 ngày Tết Nguyên đán ước đạt khoảng 6.300 tỷ đồng (269 triệu USD). Qua thông kê, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 ngành Du lịch TP đạt: Khách quốc tế đến TP.HCM khoảng 65.000 lượt; khách tại các khu, điểm du lịch, các tụ điểm vui chơi giải trí và dịch vụ ước đạt khoảng 1.700.000 lượt; khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước đạt khoảng 250.000 lượt. Công suất phòng ước đạt 85%, doanh thu ước đạt khoảng 6.300 tỷ đồng.

---- BÁI BIỆT: TIỄN BIỆT THI VŨ VÕ VĂN ÁI - Giữa Đạo và Đời (Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn)

TIỄN BIỆT THI VŨ VÕ VĂN ÁI

Giữa Đạo và Đời



Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn

Sáng nay, 27 tháng 1 năm 2023, thức dậy ở California tôi đọc được tin ông Võ Văn Ái vừa qua đời tại Paris thông qua một bài viết ngắn của nhà văn Vũ Hoàng Thư viết về người anh cả của mình. Tìm trên mạng thông tin xã hội, tôi hơi ngạc nhiên vì chưa tìm thấy các thông tin về sự ra đi của một nhân vật nổi tiếng trong thế hệ Chiến Tranh Việt Nam như ông Thi Vũ Võ Văn Ái (VVA) ngoài bài chuyển tiếp thông tin duy nhất của cư sĩ Cung Diệu Lý.

Cũng là một Phật tử người Việt nhưng trẻ hơn 8 tuổi, tôi từng được tiếp xúc, tranh biện trực tiếp và gián tiếp với ông Võ Văn Ái qua môi trường sinh hoạt Phật sự và truyền thông đại chúng. Là người yêu chuộng văn chương và vẫn thường xuyên đọc báo, đọc thơ của ông, người thường được xem như một cư sĩ nổi tiếng trong cộng đồng Phật giáo người Việt hải ngoại suốt 40 năm qua, tôi rất xúc động nghe tin buồn của ông vừa qua đời. Là một đạo hữu, trong giờ phút tiễn biệt nầy, tôi xin chung lời cầu nguyện tiếp dẫn hương linh người vừa quá cố sớm vãng sanh về Cõi Tịnh Độ. Là một cựu Liên đoàn trưởng GĐPTVN, tôi xin chào tiễn biệt huynh trưởng đàn anh và xin nói lên đôi lời tiễn biệt có chút liên quan về ảnh hưởng di sản Võ Văn Ái trong sinh hoạt Phật giáo hải ngoại. Riêng về các khía cạnh đời thường khác như chính trị, xã hội, phong trào… xin nhường lời lại cho các đối tượng văn bút thích ứng tùy nghi hay để cho sự phê phán công bằng của lịch sử.

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo đô trì cho hương linh Thi Vũ được an nhiên tự tại như ông đã ghi dấu trong thơ mình:

ĐỘC MÃ

trời hương sực tỉnh sương thu rụng

mai mốt thôi còn ý lá rung

nhớ đã se tim đường lữ thứ

một mình đem vó đọ thinh không.

Thi Vũ, Dặm Thơ

Với một dòng đời rất dài suốt 88 năm, trong một hoàn cảnh lịch sử rất thăng trầm và giữa một thực trạng đạo Phật Việt Nam rất phân hóa, người trí thức Phật tử VVA đã làm gì được cho lý tưởng phục vụ xây dựng Dân tộc và Đạo Pháp của mình giữa hiện trường “3 rất” đó?

Nhân vật Võ Văn Ái giữa Đạo và Đời:

Nguồn thông tin tương đối khách quan và độc lập – Bách khoa Từ điển Wikipedia – viết về VVA, xin được lược trích, rằng:

Võ Văn Ái là một nhà thơ (có bút hiệu là Thi Vũ), nhà báo, nhà đấu tranh cho nhân quyền và Phật giáo Việt Nam. Ông cũng là một sử gia với những nghiên cứu về đạo Phật và lịch sử Việt Nam.

Võ Văn Ái sinh năm 1935 trên dãy Hoàng Liên Sơn vùng biên giới Việt Hoa, trong một gia đình mà cha ban đầu làm cho nhà dây thép Pháp, từ khi 5 tuổi thì gia đình dọn về ở Bến Ngự, Huế. Ông chịu ảnh hưởng văn thơ cụ Phan Bội Châu ngay từ thời còn nhỏ. Năm 1955, ông đi sang Paris, Pháp du học. Ban đầu ông học y học, nhưng được một người bạn hứa sẽ trợ cấp nếu ông chuyển sang học ngành văn chương, nên ông đăng ký vào học ở đại học Sorbonne.

Quá trình hoạt động chính trị và tôn giáo của ông được ghi nhận: Vì bất mãn với thực dân Pháp, ông đã tham gia kháng chiến chống Pháp rất sớm, năm 13 tuổi ông đã bị bắt và bị bỏ tù. Từ 1963 đến 1970, ông đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở nước ngoài, một tổ chức Phật giáo mà sau 1981 không được nhà cầm quyền Việt Nam chính thức công nhận sinh hoạt hợp pháp tại quê nhà. Sau khi Hòa thượng Thích Quảng Độ được đặc xá năm 1998, và trong vị thế Viện trưởng Viện Hóa Đạo, vào ngày 27.8.1999 đã chọn ông làm Phát ngôn nhân của Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế.

Hai tổ chức thuộc cơ sở Quê Mẹ là Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam, và Ủy ban Cứu Sống Người Vượt biển. Ủy ban Cứu Sống Người Vượt biển xướng xuất chiến dịch "Một Chiếc Tàu cho Việt Nam" tại Paris vào tháng 11 năm 1978, mà Tàu Đảo Ánh Sáng đã ra Biển Đông vớt thuyền nhân và chăm sóc sức khỏe cho đồng bào tị nạn trên Đảo Paulo Bidong, dẫn đầu cho một loạt những con tàu khác ở Đức (Cap Anamur), Ý Đại Lợi, Na Uy… đi vớt Người Vượt biển. (Hết lược trích Wikipedia)



Nhà văn Vũ Hoàng Thư viết về người anh ruột của mình rằng:

“Anh bay bổng ở phương trời Tây với những vần thơ kỳ lạ trong trí óc non nớt tôi. Bát ngát và hạo nhiên quá! Lúc đó nhiều lần tôi gọi thầm tên anh, tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh. Từ ấu thơ cho đến năm 1975, thời gian tôi ở bên anh không quá dăm đôi ngày.

Cho đến sau biến cố 1975, anh em tôi mới có dịp gặp nhau thường xuyên hơn. Và anh vẫn như thế, đeo đuổi một lý tưởng không ngừng nghỉ: làm thế nào cho quê hương được tốt đẹp hơn. Tôi không muốn nhắc lại thành tích ở đây vì không cần thiết. Mọi sự sẽ được soi sáng dưới ánh mặt trời. Tôi chỉ biết một điều là anh ấy đã dâng hiến trọn đời cho quê hương Việt Nam .”

Và một câu xuất hiện trên diễn đàn mạng mà cư sĩ Cung Diệu Lý chuyển tiếp cũng làm tôi trăn trở. Nguyên văn: “Mô Phật. Một trang sử của GHPGVNTN được xếp lại khi VVA, nội trùng của GH đã được đào thải.”

Tôi tiên đoán trong những ngày tháng sắp tới sẽ có vô số bài viết về nhân vật Võ Văn Ái xoay quanh nhiều lập trường và quan điểm khác nhau.

Riêng với tầm hiểu biết giới hạn của mình thì xét trong khung cảnh Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại, nhất là Hoa Kỳ là nơi tôi đang ở thì tầm ảnh hưởng của ông VVA cũng có tác dụng đậm nét đáng kể nhưng lại được nhìn dưới 3 hướng trái chiều:

1. Hướng tích cực: Cư sĩ VVA là một trí thức Phật tử có bề dày của một quá trình đấu tranh cho lý tưởng công bằng và tự do dân chủ cho đất nước, đặc biệt là về phương diện truyền thông báo chí. Đó là thời kỳ từ 1975 đến 2010.

2. Hướng tiêu cực: Cư sĩ VVA là một trí thức lỗi thời, chao đảo dưới bóng đè của quyền lợi và quyền lực, lợi dụng Phật giáo để làm nghề “buôn vua” bằng cách khuynh loát Tăng Thống, ban hành những “giáo chỉ” như thánh chỉ nhưng thực chất là những khống chỉ. Hệ quả nghiêm trọng là gây chia rẽ tăng đoàn cũng như tạo nghi ngờ trong giới cư sĩ và gây phân hoá Phật tử. Giáo Chỉ số 9 ban hành ngày 15-9-2007 do phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế/ Võ Văn Ái loan tải giải tán Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo cũ và chỉ định nhân sự cho Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Mới. Đó là thời kỳ từ 2001 cho đến 2022.

3. Hướng trung dung: nhân vật Võ Văn Ái được (hay bị) nhận định dưới một nhãn quan thứ 3 (Trung Dung, Trung Đạo chăng)? Đó là: Võ Văn Ái là một Con Dê Tế Thần!

Nửa thế kỷ cố vươn lên làm người… tử tế, nhưng đến cuối đời thì cả ba khuynh hướng mà nhân vật VVA đều đã để hết thời gian và tâm sức cả đời nhằm mục đích tiếp cận, nhân danh và phục vụ đó là đạo pháp, dân tộc và quyền sống của con người. Nhưng cả ba đều phủ nhận giá trị cống hiến và thành tựu của VVA.

Lý Bá Chung báo Đất Đứng thì bày tỏ quan điểm bất đồng với những thành tựu của ông VVA cụ thể hơn:

Đạo pháp thì cho ông ta là “sư tử trùng thực sư tử nhục”.

Dân tộc thì cho ông ta là buôn dân nhận “fund” để sống trên ngân quỹ tài trợ.

Quyền sống thì cho ông ta là đấu tranh bằng mồm và giấy; lý thuyết suông online.

Khi ông Võ còn tại thế, tôi đã có dịp góp ý bằng điện thoại hay phát biểu trực diện trong các lần được gặp ông tại Mỹ hoặc qua các bài viết chính luận liên quan đến Phật sự hải ngoại. Nhưng từ sau giáo chỉ số 9, tôi không còn có dịp đàm luận với ông nữa. Tuy không tán đồng những điều ông Vũ đã làm và để lại dấu ấn xót xa trong lòng Phật giáo, nhưng tôi cũng không phê phán hay nhận định ông Vũ hoàn toàn theo hướng tiêu cực nêu trên.

Tôi rất cảm khái với nhà văn Vũ Hoàng Thư khi cho rằng, huynh trưởng Võ Văn Ái mang ý hướng “dâng hiến trọn đời cho quê hương Việt Nam ”. Nhưng trong khái niệm đầy tính biểu tượng của Phật giáo thì hình thức hành động mới chỉ là Tướng; trong khi Tánh mới là điểm tới – pàramità – của một hành trình công hạnh.

Không hiểu sao cứ mỗi lần chứng kiến một trường hợp công tội bất tường, tôi vẫn nhớ đến Nguyễn Văn Siêu (văn như Siêu Quát vô tiền Hán) khi ông ngậm ngùi nói đến tài hoa và thân phận của anh em nhà họ Cao Bá Quát:

“…Đáo đầu sự thế, khả liên khả ố, hỗn trần lưu xú diệc lưu phương”. (Sự cơ đến vậy, đáng thương đáng ghét, ngàn năm dây xấu cũng dây thơm).

Nghĩa tử là nghĩa tận. Trong giờ phút tiễn biệt nầy, tôi xin bắt ấn tam muội kính chào bái biệt người Huynh trưởng GĐPTVN đàn anh và đồng tâm quán niệm:

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

Sacramento , mồng 5 Tết Quý Mão 2023

Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn

