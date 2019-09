Joshua Wong yêu cầu Merkel, Thủ Tướng Đức can thiệp

Lời dịch giả: Khi giới sinh viên và học sinh Hồng Kông bắt đầu tham gia bải khóa, làm cho khí thế cuộc đấu tranh đòi dân chủ của người dân chống Trung Quốc ngày càng lan rộng. Công luận đang suy đoán là Tổng Thống Donald Trump sẽ nhập cuộc bằng cách gia tăng áp lực với Chủ tịch Tập Cận Bỉnh về các mặt chính trị, ngoại giao và kinh tế trong khuôn khổ thương chiến và Biển Đông.

Trong một động thái bất ngờ và ngoạn mục, Joshua Wong và các nhà lãnh tụ khác đã chính thức gởi một thư ngỏ đến Bà Angela Merkel, Thủ tướng nước Đức, để xin hỗ trợ, nhân dịp Bà công du Trung Quốc trong những ngày sắp tới. Toàn văn lá thư bằng Đức ngữ được nhật báo Bild độc quyền phổ biến vào ngày 4 tháng 9 năm 2019 và được dịch sang Việt ngữ sau đây.

Bild là một nhật báo thuộc Tổ hợp truyền thông Axel-Springer Verlag, có ảnh hương mạnh trong công luận Đức, phục vụ cho độc giả bình dân, số lượng bán hàng ngày lên đến 1 triệu 510, số độc giả là 8 triệu 63.





Kính thưa Bà Tiến sĩ Merkel, Kính thưa Bà Thủ tướng,

Trước sự gia tăng tàn bạo của lực lượng cảnh sát ở Hồng Kông và chuyến Hoa du sắp tới của Bà, chúng tôi là một nhóm công dân Hồng Kông xin chân thành yêu cầu Bà hoặc Nội các của Bà cho một cuộc họp mặt. Như Bà có thể đoán biết được, thành phần dân sự ở Hồng Kông đang trở thành nạn nhân hàng ngày của các cuộc tấn công do cảnh sát Chúng tôi kêu gọi Bà với tư cách là Thủ tướng nuớc Đức, một quốc gia tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận và nhân quyền, và chúng tôi hy vọng rằng Bà sẽ bày tỏ mối quan tâm của Bà về tình hình thảm khốc của chúng tôi và chuyển yêu cầu của chúng tôi tới Chính phủ Trung Quốc trong thời gian Bà lưu trú ở Trung Quốc.

Nước Đức cũng nên cảnh giác khi giao thuơng với Trung Quốc, vì Trung Quốc không tôn trọng luật pháp quốc tế và đã nhiều lần thất hứa. Trước khi trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc, Vương quốc Anh và Trung Quốc đã ký một Bảng Tuyên bố chung Trung-Anh, trong đó tuyên bố rằng Hồng Kông cần được đảm bảo quyền tự do ngôn luận, hội họp và báo chí sau khi trao trả cho Trung Quốc. "Một quốc gia, hai hệ thống" là công thức ngắn. Tuy nhiên, trong 22 năm qua, chính phủ Trung Quốc đã liên tục thúc ép "một quốc gia" và vi phạm trong "hai hệ thống". Chính phủ Trung Quốc đang hạn chế quyền tự do ngôn luận, không tôn trọng tiếng nói của chúng tôi và đã phá vỡ lời hứa về việc bảo đảm quyền phổ thông đầu phiếu.

Vi phạm thoả ước gần đây của Trung Quốc xảy ra vào tháng 3 khi chính phủ của chúng tôi, dưới áp lực của Trung Quốc, đã cố gắng thông qua một sửa đổi luật bao gồm một hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc. Điều này sẽ cho phép Trung Quốc áp đặt luật pháp Trung Quốc đối với Hồng Kông, nó sẽ gây nguy hiểm cho sự độc lập của ngành tư pháp của chúng tôi.

Chúng tôi không thể giữ im lặng. Vào ngày 9 tháng 6 năm 2019, một triệu cư dân Hồng Kông, một phần bảy dân số của chúng tôi, đã kêu gọi chính phủ thu hồi dự luật dẫn độ.

Tuy nhiên, chính phủ đã kiên quyết từ chối yêu cầu của chúng tôi. Thay vào đó, cảnh sát đã sử dụng hơi cay mà không có lý do và bắn đạn cao su vào những người biểu tình ôn hòa. Điều này gây ra phẫn nộ trên các phương tiện truyền thông quốc tế trên toàn thế giới. Với sự leo thang ngày càng gia tăng bởi bạo lực cảnh sát tàn nhẩn, bức tranh ngày càng trầm trọng. Vào ngày 11 tháng 8, một nử nhân viên y tế đã bị bắn vào mắt. Cô chỉ có thể nhìn bằng một mắt trong suốt quãng đời còn lại. Cảnh sát gọi chúng tôi là 'con gián' và hiện nay tấn công mọi người đi bộ nói tiếng Quảng Đông mà họ thấy trên đường phố. Vào ngày 30 tháng 8, họ đã bắn hơi cay vào tàu điện ngầm có chứa chất độc Zyanid. Trong thực tế hiện nay, người dân Hồng Kông đang sống trong một nhà nước do cảnh sát cai trị.

Vào ngày 31 tháng 8, một nhóm công dân Hồng Kông đã đứng trước Đồng hồ Thế giới tại Alexanderplatz, nơi mà ba mươi năm trước,vào tháng 10 năm 1989, hàng ngàn người dân Berlin dưới chế độ của CHDC Đức đã tập trung để đấu tranh cho tự do ngôn luận. Sự can đảm của họ đã thay đổi lịch sử nước Đức và truyền cảm hứng cho thế giới.

Trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa độc tài trong những năm 1980, người Đức đã dũng cảm đứng ở tuyến đầu. Giống như những người biểu tình phi bạo lực của các buổi biểu tình vào mổi thứ Hai, chúng tôi đưa ra mối quan tâm của chúng tôi đến công chúng rộng rải và biện hộ cho các nguyên tắc dân chủ. Chúng tôi phải đối mặt với một thế lực độc tài, họ không cho phép các quyền tự do cơ bản và sử dụng các biện pháp bạo lực ngày càng nhiều hơn, với xu hướng thảm sát mới như tại Quảng trường Thiên An Môn. Người Hồng Kông chúng tôi đã vinh dự được hưởng các đặc quyền và tự do (mặc dù bị giới hạn và trở nên tồi tệ hơn), nhưng quyền mà các công dân của CHDC Đức và các khu vực khác của Châu Âu đã chiến đấu. Ngày hôm nay, Bà có thể giúp chúng tôi trong một cuộc chiến đấu nối tiếp khác chống lại đàn áp tự do.

Vì vậy, chúng tôi yêu cầu Bà Thủ tướng Merkel: Xin hãy giúp cho chúng tôi!

Chúng tôi có năm yêu cầu đối với chính phủ Trung Quốc:

Thu hồi hoàn toàn luật thảo luật dẫn độ

Chấm dứt kêu gọi và vạch trần các cuộc biểu tình ôn hòa là 'bạo loạn' và những người biểu tình ôn hòa là 'khủng bố'

Trả tự do vô điều kiện cho những người biểu tình bị bắt

Điều tra của một ủy ban độc lập về hành vi của cảnh sát và các quan chức chính phủ có trách nhiệm

Du nhập quyền bầu cử phổ thông đích thực

Cám ơn Bà Tiến sĩ Merkel.

Trân trọng.

Hongkonger in Germany Concern Group

Civil Human Rights Front

Joephy Wong Sze-ting

Joshua Wong Chi-fung

Alice Yu Ka-he





Joshua Wong (Hoàng Chí Phong) là nhà hoạt động nổi tiếng nhất của phong trào phản kháng ở Hồng Kông. Năm 16 tuổi, Wong trở nên nổi tiếng khăp thế giới vào năm 2014, xuất hiện trên tất cả các sách báo như là gương mặt của cuộc cách mạng ô dù. Wong cũng là Tổng thư ký của đảng Demosistō ở Hồng Kông ('Đứng về phía nhân dân'). Vì tham gia đến các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, Wong đã nhiều lần bị cảnh sát bắt giữ và bị tòa án Hồng Kông kết án.

Nguyên tác: JOSHUA WONG UND HONGKONGER AKTIVISTEN

„Frau Bundeskanzlerin Merkel: Bitte helfen Sie uns!“

https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/anfuehrer-der-hongkong-proteste-frau-merkel-bitte-helfen-sie-uns-64388220.bild.html