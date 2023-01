Hình trên: Thiên an môn, Bắc Kinh. Mỹ bày tỏ lo ngại với Trung Quốc về bằng chứng cho thấy các công ty Trung Quốc đã bán thiết bị phi sát thương cho Nga để sử dụng ở Ukraine.

.

- Little Saigon: 1 vé số cào trúng 2 triệu đô la.

- Chủ Tịch Hạ Viện Kevin McCarthy: sẽ không cắt giảm Medicare và tiền An sinh xã hội để cứu trần nợ

- 30 DB Cộng Hòa ra dự luật The Fair Tax Act để xóa sổ bộ mã số thuế (thuế thu nhập, thuế sổ lương, thuế di sản...), để thay bằng thuế thương vụ 30%.

- North Carolina: Khi bơm xăng, coi chừng dao cạo gắn dưới tay cầm trụ bơm xăng.

- Ấn Độ: truy tố 10 người về tội sát nhân vụ sập cầu làm 135 người chết hồi tháng 10/2022.

- 2 phi cơ quân sự TQ vào Khu nhận phòng không Nam Hàn, bị đuổi ra.

- Anh: quân Nga hiện nay khó đạt được "những tiến bộ lớn"

- Nga: bắn hỏa tiễn ào ạt vào lưới năng lượng Ukraine ngày 26/1.

- Tây Ban Nha: đề nghị huấn luyện 54 lính Ukraine sẽ lái xe tăng Leopard.

- Trump đấu tố Biden: cứu Ukraine là điên khùng, gửi xe tăng tới Ukraine sẽ dẫn tới chiến tranh nguyên tử

- Thủ tướng Hungary: cần ngưng bắn ngay ở Ukraine.

- Ukraine: bất kỳ quan chức nào "quên" trách nhiệm đối với đất nước trong cuộc chiến với Nga đều sẽ bị sa thải.

- Canada sẽ gửi Ukraine 4 xe tăng Leopard 2.

- Mỹ và Đức đồng ý gửi xe tăng hạng nặng giúp Ukraine (có tin đồn, cân nhắc để gửi phi cơ chiến đấu F-16)

- Ukraine: suy tính tẩy chay Thế vận Paris 2024 nếu lực sĩ Nga và Belarus được phép thi đấu.

- Biden tính đi tới châu Âu kỷ niệm 1 năm cuộc chiến Ukraine.

- Tình báo Ý gửi thông tin về Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr: Trump dính tới tội phạm tài chính quốc tế.

- Luật sư đoàn California suy tính tước bằng hành nghề luật của John Eastman (cựu cố vấn của Trump) vì 11 lỗi đạo đức pháp lý

- DB Adam Schiff (Dân Chủ, Calif.): sẽ ứng cử Thượng viện 2024, hiện do bà Dianne Feinstein, 89 tuổi, nắm giữ.

- Văn Khố yêu cầu các cựu tổng thống và phó tổng thống xem lại xem còn giữ hồ sơ mật nào hay không

- Biden: lương tăng, lạm phát chậm, kinh tế vững, tố Cộng Hòa đòi luật tăng giá xăng và giảm thuế cho người giàu.

- Philippines: cách chức Chuẩn tướng Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 101 vì ám sát 1 cô người mẫu

- Cảnh sát Los Angeles: Trần Hữu Cẩn, kẻ bắn chết 11 người, là người gốc Việt, để sẵn xe gắn máy để bắn xong là chạy.

- Tân Hội đồng Thành phố Wstminster đã bỏ phiếu, quyết định hủy bỏ Dự án tượng đài Quảng Trị.

- TIN VN. Tàu chở gạo ngàn tấn từ An Giang ra Hải Phòng, đụng đá ngầm, chìm, 11 thuyền viên trôi dạt.

- TIN VN. Hội vật nữ/nam (nữ thắng) tại Lễ hội xuân truyền thống Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng 2023.

- HỎI 1: Quý bà đi bộ nhiều sẽ giảm nguy cơ bệnh mất trí nhớ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Chưa tới 1/2 người thành niên tập thể dục như CDC đề nghị? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-27/1/2023) ---- Bạn thường thắc mắc: Vé số cào mua ở Little Saigon có thể trúng số bạc triệu đôla hay không? Bây giờ đã có câu trả lời. Một cư dân thị trấn Westminster (Quận Cam, Calif.) đã quyết định mua một vé cào để chơi trò xổ số Instant Prize Crossword (Ô chữ Giải thưởng Tức thì).

.

Và anh đã trúng số gần 2 triệu đô la. Các quan chức Ty Xổ Số cho biết Lazaro Macias, cư dân Westminster, được xác định là người thắng giải thưởng lớn sau khi điền trúng một tá chữ trong trò chơi Instant Prize Crossword. Nhờ bán vé trúng thưởng, tiệm tạp hóa Bibo Alcoholor & Market, tại 14062 Springdale St., cũng được thưởng huê hồng 10.000 đôla từ Ty Xổ số California.

.

----- Cảnh sát North Carolina đưa ra cảnh báo: Hãy coi chừng những lưỡi dao cạo khi bạn thò tay nắm cần bơm tại một trạm xăng. Cảnh sát thành phố Forest City thông báo rằng những lưỡi dao cạo đã được tìm thấy gắn vào mặt dưới của tay cầm của máy bơm nơi trụ xăng trong thị trấn đó cũng như các khu vực xung quanh. Không rõ những lưỡi dao cạo đã ở đó từ bao lâu hoặc ai gắn vào.

.

Cuộc điều tra cho biết những lưỡi dao cạo đầu tiên được tìm thấy tại 3 trạm xăng trong khu vực, sau đó lại thấy dao cạo gắn ở các trạm khác. Đài WLOS chiếu hình ảnh của một trong những lưỡi dao cạo rỉ sét đã được tìm thấy. Cảnh sát nói rằng dao cạo đã được dán bằng keo hoặc dán bằng băng keo vào tay máy bơm và họ tin rằng thủ phạm muốn làm tổn thương ai đó.

.

---- Ai cũng biết rằng bộ mã số thuế (tax code) của Mỹ rất phức tạp và chỉ miễn thuế cho dân nghèo, do vậy nhiều Dân Biểu Cộng Hòa thúc đẩy đưa ra dự luật để xóa sổ bộ mã số thuế và sẽ thay bằng một thuế thương vụ đồng nhất. Nhưng không phải chỉ Dân Chủ chống lại, mà cũng có nhiều Dân biểu Cộng Hòa phản đối. Dự luật The Fair Tax Act (Đạo luật thuế công bằng) đã trở thành điểm tranh cãi vào đầu tháng 1/2023 khi các bản tin nói rằng đó là một phần trong thỏa thuận của Dân Biểu Kevin McCarthy (R-Calif.) với những người cực đoan Cộng Hòa trong quá trình kéo dài nhiều ngày để bầu McCarthy là Chủ tịch Hạ Viện.

.

Bây giờ thì DB McCarthy nói rõ ông phản đối dự luật khi bị các phóng viên chất vấn vào đầu tuần này. Ông nói rằng dự luật “sẽ phải thông qua ủy ban” khi được hỏi hôm thứ Tư rằng liệu McCarthy có định đưa nó ra để bỏ sàn Hạ Viện hay không.

.

Lãnh đạo Đa số Hạ viện Steve Scalise (Cộng Hòa) cho biết hôm thứ Năm rằng ông không ủng hộ dự luật, thay vào đó nói với báo The Hill rằng ông ủng hộ việc cắt giảm thuế vĩnh viễn trong dự luật thuế năm 2017 có chữ ký của cựu Tổng thống Trump: “Chúng tôi đã làm cho mã số thuế đơn giản hóa hơn và đã loại bỏ nhiều kẽ hở, vì vậy tôi muốn thấy chúng ta tiếp tục tập trung vào tính công bằng và đơn giản của mã số thuế."

.

Đạo luật Thuế Công bằng, đưa ra bởi Dân Biểu Buddy Carter (R-Ga.), nếu được thông qua, sẽ là cuộc cách mạng thuế lớn nhất đối với hệ thống tài chánh Hoa Kỳ và sẽ hoàn toàn bãi bỏ mã số thuế. Dự luật sẽ xóa sổ tất cả các loại thuế thu nhập (income taxes), thuế sổ lương (payroll taxes), thuế thừa kế di sản (estate taxes) và thuế quà tặng (gift taxes) để ủng hộ thuế bán hàng (sales tax) 30% sẽ được các tiểu bang thu và sau đó nộp vào Kho bạc liên bang. Phương thức đánh thuế mới sẽ khiến Sở Thuế IRS, như hiện đang tồn tại, hoàn toàn lỗi thời và có thể sẽ phải đóng cửa hay co cụm lại.

.

Dự luật có khoảng 30 Dân Biểu Cộng Hòa ký tên đồng tài trợ và vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các Dân Biểu Dân chủ. Dân Biểu Jason Smith (R-Mo.), Chủ tịch Ủy ban Cách thức và Phương tiện, cho biết dự luật sẽ được điều trần công khai ở sản Hạ Viện vì rằng McCarthy “tin rằng mọi thứ nên hoạt động theo trật tự bình thường. Chúng tôi sẽ có một phiên điều trần công khai, minh bạch về vấn đề đó và chúng tôi sẽ xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu từ đó."

.

Dự luật có thể đi xa tới đâu vẫn chưa chắc chắn. Nhưng hiển nhiên không thể qua nổi Thượng Viện, và chắc chắn Joe Biden sẽ không bao giờ ký. Biden trước giờ vẫn đòi giúp IRS tăng thêm hàng chục ngàn nhân viên thuế để kiểm tra thuế những người thu nhập trên 400,000 đô/năm vì tình hình trốn thuế rất là phổ biến nơi những người có nhiều tiền -- như Trump, rất nhiều năm là tỷ phú nhưng không đóng xu thuế nào.

.

---- Chủ Tịch Hạ Viện Kevin McCarthy (R-Calif.) nói rằng các Dân Biểu Cộng hòa sẽ không cắt giảm chi phí Medicare và tiền An sinh xã hội trong các cuộc đàm phán của họ về trần nợ: “Chúng tôi sẽ không động đến Medicare hoặc An sinh xã hội.” McCarthy nói như thế với Donald Trump Jr. (con trai cựu Tổng Thống Trump) trong một cuộc phỏng vấn tại văn phòng Chủ tịch Hạ viện cho sóng phát thanh podcast “Triggered” của Trump Jr.

.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi một số Dân Biểu Cộng hòa thúc giục Hạ viện xem xét lại các chương trình phúc lợi nên là mục tiêu tiềm năng để cắt giảm chi tiêu liên bang, sau khi cam kết ràng buộc việc tăng giới hạn nợ trần quốc gia với việc cắt giảm chi tiêu.

.

---- Ấn Độ hôm thứ Sáu đã truy tố 10 người về tội sát nhân trong vụ sập cầu thảm khốc khiến 135 người chết vào tháng 10/2022. Hầu hết những người chết khi cây cầu treo 145 tuổi bị oằn ở tiểu bang miền tây Gujarat là phụ nữ và trẻ em chết đuối trên sông Machchhu.

.

Một lệnh bắt giữ đã ban hành đối với Jaysukh Patel, ông chủ của công ty được giao nhiệm vụ quản lý cây cầu, và Patel hiện được coi là bị cáo chính, theo Reuters. Patel, giám đốc điều hành của Oreva Group, bị cáo buộc đã bỏ trốn và một cảnh báo đã được đưa ra vào tuần trước để ngăn ông ta rời khỏi Ấn Độ..

.

----- Hai phi cơ quân sự Trung Quốc đã vào Khu vực nhận dạng phòng không Nam Hàn (KADIZ) hôm thứ Năm, theo lời Tham mưu trưởng liên quân Nam Hàn hôm thứ Sáu. Mặc dù các phi cơ Trung Quốc không vi phạm không phận Nam Hàn, nhưng chúng đã có mặt ở khu vực phía nam đảo Jeju của Nam Hàn 3 lần từ 10:30 sáng đến 3:30 chiều. Không quân Nam Hàn đã điều động các chiến đấu cơ F-15K lên để ngăn chận, cho tình hình leo thang thêm.

.

---- Bộ Quốc phòng Anh viết trong báo cáo tình báo mới nhất rằng quân Nga khó có thể đạt được "những tiến bộ lớn". Theo báo cáo, bất kể thông tin do Điện Kremlin cung cấp, tuyên bố quân Nga đã chọc thủng tuyến phòng thủ ở hai khu vực ở Zaporizhzhia và Donetsk, "có khả năng thực tế" là Nga đang tiến hành một chiến dịch "thông tin sai lệch" có chủ ý "nhằm cố ý ngụ ý rằng hoạt động của Nga đang duy trì động lực."

.

Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi Nga bắn hơn 30 hỏa tiễn vào lãnh thổ Ukraine, theo thông báo của người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat. Trong khi đó, cố vấn của quyền tư lệnh DPR hôm Thứ Năm xác nhận rằng quân đội Nga đã chiếm các vị trí mới ở ngoại ô Ugledar, Donetsk, dọc theo con đường dẫn từ Pokrovsky đến thị trấn đó.

.

---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Sáu xác nhận rằng họ đã bắn đợt hỏa tiễn ào ạt vào lưới năng lượng của Ukraine vào ngày 26/1. Quân Nga đã sử dụng hỏa tiễn hành trình tầm xa chính xác trên không và trên biển, cũng như các máy bay không người lái để nhắm vào cơ sở hạ tầng "đảm bảo hoạt động của các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự và hệ thống giao thông của Ukraine." Nga cũng nói rằng hoạt động này đã dẫn đến sự gián đoạn trong vận chuyển vũ khí và đạn dược, bao gồm cả việc di chuyển vũ khí do các nước NATO cung cấp.

.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles cho biết TBN đề nghị huấn luyện 54 binh sĩ Ukraine lái xe tăng Leopard mà Kiev chuẩn bị nhận từ một số đồng minh châu Âu. Bá Robles đã công bố quyết định này trong cuộc gặp của bà với các quan chức từ 6 quốc gia châu Âu, bao gồm cả Đức. Tuy nhiên, Robles đã không nêu chi tiết về viện trợ quân sự mới nhất của Tây Ban Nha cho Ukraine trong các cuộc thảo luận.

.

Một số quốc gia trong những ngày gần đây đã xác nhận rằng họ sẽ cung cấp cho Kiev xe tăng Leopard do Đức sản xuất để tăng cường khả năng phòng thủ của nước này trước cuộc xâm lược của Nga, Đức, Canada và Na Uy cùng các nước khác, sau khi Đức chính thức chấp nhận việc giao các xe tăng do Đức sản xuất.

.

.

----- Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết hôm thứ Năm rằng cần phải đạt được một hiệp định đình chiến ngay lập tức trong cuộc chiến ở Ukraine, nhưng thừa nhận rằng quá trình này có thể mất nhiều thời gian. Bertalan Havasi, Thư ký báo chí của thủ tướng, dẫn lời ông nói: “Không cần phải làm phức tạp thêm vấn đề, cần có một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, sau đó các cuộc đàm phán hòa bình sẽ bắt đầu ngay lập tức, nhưng điều này có thể mất hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm”.

.

Havasi cũng nói rằng theo Thủ tướng Orban, "các nhà lãnh đạo châu Âu thường khó nhận ra và nói rõ lợi ích của chính lục địa này" vào thời điểm này. Phía Ukraine nhiều lần từ chối ngưng bắn, nói vì như thế là Nga sẽ có thì giờ hồi sức để tấn công tiếp, và chỉ ngưng bắn nếu Nga rút quân khỏi các vùng đã chiếm đóng và sáp nhập.

.

---- Phó Thư ký Báo chí Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Sabrina Singh hôm thứ Năm nói trong một cuộc họp báo rằng Mỹ đang sử dụng Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI) để cung cấp cho Kiev các xe tăng Abrams vì chúng "không có sẵn trong kho dự trữ Hoa Kỳ của chúng tôi".

.

Singh giải thích rằng vì Washington muốn cung cấp cho Kiev xe tăng Abrams mới, cụ thể hơn là biến thể M1A2 tiên tiến, việc mua sắm phải thông qua USAI và sẽ mất vài tháng trước khi chúng được chuyển giao. Cô nhắc lại thêm rằng những chiếc xe tăng này cũng sẽ "yêu cầu đào tạo, bảo trì và duy trì." Singh nói rằng giao xe tăng như vậy không phải là "tượng trưng", nhấn mạnh rằng đây "là khả năng thực sự chắc chắn sẽ mang lại cho Ukraine lợi thế trên chiến trường."

.

---- Chánh văn phòng phủ Tổng thống Ukraine là Andriy Yermak hôm thứ Năm cảnh báo rằng bất kỳ quan chức nào "quên" trách nhiệm của họ đối với đất nước trong cuộc chiến với Nga đều có thể bị sa thải: "Mọi quan chức nên hiểu rằng họ phải chịu trách nhiệm trước nhà nước và quốc gia. Đặc biệt là trong thời chiến. Ai quên nó sẽ được trả lời nhanh chóng. Bất kể danh tiếng và chức vụ. Hết." Trong tuần qua, Ukraine đã sa thải nhiều quan chức, trong đó có Thứ trưởng Quốc phòng và 5 thống đốc khu vực, khi Tổng thống Voloymyr Zelensky nói sẽ bứng gốc tham nhũng.

.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand hôm thứ Năm nói, Canada sẽ gửi 4 xe tăng Leopard 2 tới Ukraine. Bà Anand cũng nói rằng Canada sẽ gửi lính tới huấn luyện quân đội Ukraine sử dụng các xe tăng. Bà nói, sẽ có thể tặng nhiều xe tăng hơn, sau khi thảo luận với các đồng minh.

.

Trước đó, Đức nói sẽ gửi 14 xe tăng Leopard 2 tới Kiev, và cũng sẽ cho phép các nước khác gửi xe tăng do Đức sản xuất sang Ukraine. Sau thông báo này, nhiều nước khác, bao gồm Na Uy và Tây Ban Nha, cho biết họ có kế hoạch gửi xe tăng Leopard 2 tới Kiev. Trong khi đó, Hoa Kỳ đã chấp thuận gửi 31 xe tăng Abrams tới Ukraine.

.

---- Sau nhiều lần trì hoãn và do dự, Mỹ và Đức đã đồng ý cung cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraine để chống Nga. Theo tin từ Politico, Reuters và UK Financial Times, một kịch bản tương tự sẽ xảy ra đối với các phi cơ chiến đấu. "Bước tự nhiên tiếp theo sẽ là phi cơ chiến đấu [gửi giúp Ukraine]," theo một nhà ngoại giao giấu tên từ một quốc gia Bắc Âu nói với Politico.

.

Ukraine hiện đang sử dụng các phi cơ phản lực thời Liên Xô tương đối cũ và họ đã yêu cầu Mỹ và các đồng minh phương Tây khác nâng cấp. Đến bây giờ, câu trả lời là "không." Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã được tiến hành một cách nghiêm túc. Ukraine đặc biệt cầnm đến những chiếc F-16 do Mỹ sản xuất và FT viết rằng công ty Lockheed Martin đã sẵn sàng đáp ứng nhu cầu.

.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Bid

Cựu Tổng thống Donald Tru

Theo 2 quan chức Mỹ, ch

Thiên an môn, Bắc Kinh

Tình báo Ý: Trump dính tới tội phạm tài chính quốc tế.

John Eastman, cựu cố vấn pháp lý của Trum

Dân biểu Dân chủ Hoa Kỳ Adam Schiff thôn

Sở Văn Khố Quốc gia Hoa Kỳ (NARA) đã chín

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm n

Quân đội Philippines hôm thứ Tư

Cảnh sát Los Angeles: Trần Hữu Cẩn , kẻ bắn chết 11 người, là người gốc Việt Nam .

Tân Hội đồng Thành phố Wstminster đã bỏ phiếu với tỷ lệ 3-1 và một phiếu trắng, quyết định hủy bỏ Dự án tượng đài Quảng Trị .

TIN VN. Tàu chở gạo ngàn tấn từ An Giang ra Hải Phòng, đụng đá ngầm

TIN VN. NỮ VẬT NAM TẠI LỄ HỘI XUÂN TRUYỀN THỐNG

----thao Ukraine Vadym Gutzeit hôm thứ Năm nói rằng Ukraine có thể sẽ không tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024 trong trường hợp Nga và Belarus được phép thi đấu.Gọi khả năng như vậy mà Thị trưởng Paris Anne Hidalgo đề cập là "không thể chấp nhận được", Bộ trưởng nhấn mạnh rằng "lập trường của Kiev vẫn không thay đổi: chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn ở Ukraine, các vận động viên Nga và Belarus không nên tham gia các cuộc thi quốc tế." Ông nói rằng ông không thể "loại trừ khả năng" Ukraine quyết định "tẩy chay và từ chối tham gia Thế vận hội."----en đang xem xét một chuyến đi tới châu Âu vào dịp kỷ niệm một năm chiến tranh ở Ukraine. Theo các nguồn tin, một số địa điểm có thể nằm trong chương trình nghị sự ghé thăm của Biden, bao gồm cả Ba Lan. Ngoài ra, cũng có tin cho rằng Mỹ dự kiến sẽ côn bố 1 gói viện trợ quân sự lớn khác cho Ukraine vào khoảng thời gian đó.----mp hôm thứ Năm đã chỉ trích quyết định của Mỹ gửi xe tăng tối tân tới Ukraine, gọi giúp như thế là điên khùng. Trong lời chỉ trích mới nhất về viện trợ cho Ukraine, Trump đã lặp lại quan điểm của Nga rằng Mỹ gửi Ukraine xe tăng Abrams M1 có thể dẫn đến sự leo thang có thể dẫn đến chiến tranh nguyên tử.Trump viết trên trang mạng xã hội riêng: " Đầu tiên, gửi xe tăng; sau đó, bom nguyên tử. Hãy chấm dứt cuộc chiến điên khùng này, NGAY BÂY GIỜ. Thật dễ dàng để làm!"Trump trong quá khứ đã ca ngợi Putin là một “thiên tài” khi Putin đưa quân xâm lược Ukraine hồi năm ngoái. Khi Tổng thống Biden dẫn đầu nỗ lực giúp đỡ Ukraine, Trump và các đàn em MAGA của ông đã nhiều lần yêu cầu Hoa Kỳ ngừng bơm tiền giúp Ukraine.Thực tế, nếu không có sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, Ukraine có thể sẽ không đuổi nổi quân Nga ra khỏi lãnh thổ và rồi sẽ cho phép Nga sáp nhập vĩnh viễn các vùng đất đã bị chiếm đóng; đó là chưa kể Ukraine có thể mất thêm lãnh thổ trong đợt dự kiến quân Nga sẽ tấn công sâu hơn vào mùa xuân sắp tới.----ính quyền Biden gần đây đã bày tỏ lo ngại với Trung Quốc về bằng chứng cho thấy các công ty Trung Quốc đã bán thiết bị phi sát thương cho Nga để sử dụng ở Ukraine. Nhiều nguồn tin quen thuộc với tình báo Mỹ và châu Âu nói với CNN rằng thiết bị đó bao gồm các vật dụng như áo khoác chống đạn và mũ bảo hiểm, nhưng không đáp ứng được sự hỗ trợ quân sự mạnh mẽ hơn mà Nga đã yêu cầu.Một trong những quan chức Hoa Kỳ cho biết việc chuyển giao thiết bị là "có liên quan", nhưng ở giai đoạn này, Mỹ không rõ liệu chính quyền trung ương Trung Quốc có biết về điều đó hay không. Mặc dù các doanh nghiệp nhà nước thống trị nền kinh tế Trung Quốc, nhưng không phải tất cả đều phải chịu sự giám sát hàng ngày. Các quan chức tình báo Mỹ đã liên tục nói rằng họ không thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc đã cung cấp vũ khí sát thương cho Nga.----Năm 2019, theo lệnh của Donald Trump, Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr đã yêu cầu một công tố viên tên là John Durham xem xét cuộc điều tra của FBI về khả năng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, với hy vọng chứng minh rằng Trump vô tội và chuyện FBI điều trà Trump chỉ là "cuộc săn phù thủy vĩ đại nhất" trong lịch sử Hoa Kỳ.Thay vào đó, theo một bản tin hôm thứ Năm từ The New York Times, Barr và Durham đã nhận được tin báo từ chính quyền Ý dẫn đến việc Bộ Tư pháp Mỹ lặng lẽ mở một cuộc điều tra hình sự đối với chính Trump. Với tư cách là Công tố đặc biệt, Durham được cho là đã ép các quan chức Ý chia sẻ bất kỳ vai trò nào mà họ có thể có trong việc kích động cuộc điều tra của FBI. Đáp lại, Ý “bất ngờ đưa ra một manh mối có khả năng bùng nổ liên kết ông Trump với một số tội phạm tài chính bị nghi ngờ,” theo tờ NY Times đưa tin.Barr và Durham, trước đó từng là bạn nhậu thân tình, nhận định rằng thông tin do Ý cung cấp là vừa đáng tin cậy, vừa nghiêm túc. Bộ Trưởng Tư Pháp Barr sau đó đã yêu cầu Durham mở một cuộc điều tra hình sự bao gồm việc xem xét hành vi sai trái có thể xảy ra của Trump. Bản chất của thông tin từ Ý chưa được tiết lộ không rõ ràng, nhưng Durham chưa bao giờ ngỏ ý truy tố Trump liên quan đến các thông tin đó.----p, đang gặp khó khăn với các thanh tra của luật sư đoàn của tiểu bang California, khi họ nói hôm thứ Năm rằng sẽ tìm cách tước giấy phép hành nghề luật sư của Eastman, 62 tuổi. Một đơn khiếu nại gồm 11 tội danh cáo buộc rằng Eastman đã vi phạm đạo đức trong nỗ lực cản trở Quốc hội [trong thủ tục xác nhận bầu cử] và vạch ra lộ trình lật ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống 2020 --- hồ sơ đòi tước bằng được đưa ra bởi George Cardona, Trưởng Ban Cố vấn Xét xử của Luật Sư Đoàn California.Là một luật sư ít được biết đến nhưng được kính trọng trước khi cố vấn Trump lật ngược bầu cử, Eastman đã nổi tiếng sau khi có tin rằng Wastman là tác giả của 2 bản văn gọi là “bản ghi nhớ đảo chính”. Eastman đưa ra một lý thuyết pháp lý bên lề rằng Phó Tổng thống khi đó là Mike Pence có quyền đơn phương tự ý bác bỏ kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 mà không cần chứng cớ gì.Một bản tuyên bố từ Luật sư đoàn California cũng nói rằng Eastman đang phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến “những tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm về hành vi gian lận bầu cử có chủ đích”, một tuyên bố đó “đã góp phần kích động đám đông” xông vào tấn công Điện Capitol ngày 6/1/2021.----g báo hôm thứ Năm rằng ông sẽ tranh cử vào ghế Thượng viện ở California vào năm 2024, hiện do bà Dianne Feinstein (Dân Chủ), 89 tuổi, nắm giữ. Schiff nói: “Tôi đến Thượng viện Hoa Kỳ để đấu tranh cho những người dân lao động, không phải cho những người giàu hay các tập đoàn không cần thêm tiếng nói trong Quốc hội”.Ông nhấn mạnh thêm rằng "mối đe dọa của những kẻ cực đoan MAGA" vẫn chưa kết thúc, đồng thời nói thêm rằng Đảng Cộng hòa đang "rút ruột tầng lớp trung lưu, đe dọa nền dân chủ của chúng ta."Đầu tháng này, Dân biểu Dân chủ Katie Porter cũng tiết lộ sẽ ứng cử vào Thượng viện, ghế hiện do TNS Feinstein nắm giữ, người vẫn chưa tuyên bố liệu bà có tái tranh cử hay không. Nhưng người ta đoán TNS Feinstein sẽ về hưu sau bầu cử 2024, vì lúc đó là hơn 90 tuổi rồi.----h thức yêu cầu các cựu tổng thống và phó tổng thống tìm kiếm trong hồ sơ cá nhân của họ để xem có thấy bất kỳ tài liệu mật nào không. Theo bức thư mà CNN được xem, các cựu Tổng Thống và Phó Tổng Thống được yêu cầu xác minh rằng không có tài liệu nào theo yêu cầu của pháp luật phải được giao cho NARA đã bị "vô tình" lưu trữ trong kho lưu trữ riêng của họ. Yêu cầu nêu rõ rằng tất cả các hồ sơ tổng thống của mọi chính quyền phải được giao nộp cho NARA, "bất kể tình trạng phân loại [mật hay không]."Khung thời gian liên quan kéo dài hơn 40 năm, kể từ nhiệm kỳ của Ronald Reagan, phù hợp với Đạo luật Hồ sơ Tổng thống (PRA) áp dụng cho các hồ sơ chính thức được tạo ra hoặc nhận được sau năm 1981. Đại diện của bốn cựu tổng thống - Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, và cố George H.W. Bush - tất cả đều xác nhận với CNN rằng họ đã chuyển tất cả hồ sơ mật cho NARA.----ói tại một sự kiện ở Virginia, tiền lương đang tăng nhanh hơn lạm phát, nhấn mạnh rằng lạm phát đã chậm lại hàng tháng trong 6 tháng qua. Biden cũng ca ngợi báo cáo GDP mới nhất, nói rằng kinh tế đang tăng trưởng nhanh hơn dự kiến và khẳng định tất cả các chỉ số này có nghĩa là kế hoạch kinh tế của ông "đang thực sự hiệu quả". Biden cũng cảnh báo không nên ủng hộ đảng Cộng hòa, cho rằng họ muốn thông qua luật tăng giá xăng và cắt giảm thuế cho người giàu.----nói đã sa thải một vị tướng nổi tiếng sau khi cảnh sát tiết lộ tướng này là "chủ mưu" vụ ám sát một phụ nữ đang tìm cách tống tiền ông. Chuẩn tướng Jesus Durante, cựu chỉ huy lực lượng an ninh của tổng thống Philippines lúc bấy giờ là Rodrigo Duterte, đã ra lệnh giết một phụ nữ bên ngoài căn hộ của cô hồi tháng trước, theo cảnh sát nói hôm thứ Tư.Trung tướng Romeo Brawner, Tư lệnh quân đội Philippines, cho biết Durante đã bị sa thải khỏi chức Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 101 sau khi bị chỉ đích danh chủ mưu ám sát cô Yvonette Chua Plaza. Cộ có "thông tin rất nhạy cảm chống lại Tướng Durante và cô đã tiến hành tống tiền ông tướng", theo lời Chuẩn tướng cảnh sát Benjamin Silo nói trong cuộc họp báo. Silo gọi đó là "tội ác vì đam mê" và khẩu súng dùng để giết Plaza, một nữ doanh nhân kiêm người mẫu, là súng do quân đội cấp, theo báo Rappler đưa tin.----Trong cuộc họp báo chiều Thứ Tư, Cảnh Sát Trưởng Quận Los Angeles Robert Luna đã cung cấp những chi tiết mới về cuộc điều tra vụ xả súng hàng loạt ở Monterey Park khiến 11 người chết. Ông đưa ra những bức ảnh mới về vũ khí mà Trần Hữu Cẩn, 72 tuổi, sử dụng trong vụ thảm sát. Luna cho biết Tran đã sử dụng thứ súng thường được gọi là Mac-10 để thực hiện vụ xả súng chết người tại Star Dance Studio hôm thứ Bảy.Luna nói rằng vũ khí đó không đăng bộ ở tiểu bang California và cho biết Tran đã mua nó ở Monterey Park vào năm 1999. Hai vũ khí khác, một vũ khí được Tran sử dụng để tự kết liễu đời mình và một vũ khí khác được tìm thấy tại nhà của y ở Hemet, đã được đăng bộ với tiểu bang.Hồ sơ tội phạm của Tran bao gồm một lần bị bắt vào năm 1990 vì sở hữu súng bất hợp pháp, nhà chức trách cho biết. Trước đó vào thứ Tư, Cảnh sát Monterey Park đã thu hồi một chiếc xe máy ở dãy nhà 200 của Đại lộ S. Garfield, chỉ cách hiện trường vụ án một dãy nhà về phía nam, đã được đăng bộ cho Tran.Luna nói: "Các nhà điều tra xác định rằng chiếc xe gắn máy đã đậu ở đó vào khoảng thứ Bảy, ngay trước khi xảy ra vụ giết người hàng loạt," và các nhà điều tra tin rằng nó được hung thủ đặt ở đó như một phương tiện chạy trốn thay thế.Theo Luna, động cơ của vụ nổ súng vẫn chưa được làm rõ, đồng thời cho biết các nhà điều tra chưa thể thiết lập mối liên hệ giữa Tran và bất kỳ ai trong số 11 nạn nhân. Luna nói khi trả lời các báo cáo rằng Tran có thể đã nhắm vào vợ anh: "Nghi phạm chưa kết hôn. Chúng tôi chưa thể ràng buộc anh ta, về mặt tình cảm, với bất kỳ nạn nhân nào cho đến nay."Luna nhấn mạnh rằng thông tin có thể thay đổi. Ông cũng cho biết Trần đã không đến phòng tập khiêu vũ trong nhiều năm, theo các nhân chứng: "Dựa trên những tuyên bố mà chúng tôi có, Tran đã không ở [vũ trường] đó trong 5 năm qua."Theo trưởng ban điều tra, Tran là người gốc Việt Nam. Luna nói: "Chúng tôi đang xem xét mọi thứ. Bằng mọi cách, với mục tiêu cố gắng tìm ra động cơ, hy vọng chúng ta có thể. Đôi khi thật khó chịu khi một sự việc bi thảm như thế này xảy ra bởi vì chúng tôi đang cố gắng hiểu nó nhưng nó lại chẳng có nghĩa lý gì. Nó thực sự vô nghĩa."----Dự án Tượng đài đưa ra nhằm vinh danh chiến thắng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa trong việc tái chiếm thành phố Quảng Trị năm 1972, nhưng rồi trở thành đề tài tranh cãi của Hội đồng thành phố trong mấy năm qua. Tối thứ Tư 25/1/2023, Hội đồng Thành phố đã bỏ phiếu để giải tán ủy ban quy hoạch tượng đài do thành phố chỉ định và chấm dứt dự án.----, chìm, 11 thuyền viên trôi dạt. Theo Báo Tuổi Trẻ. Tàu chở gạo từ An Giang ra Hải Phòng bị sóng lớn đánh, tiếp tục va vào đá ngầm thủng đáy, trôi dạt. 11 thuyền viên trên tàu được Biên phòng Quảng Ngãi cứu. Chiều 26-1 (mùng 5 Tết) Đồn biên phòng Sa Huỳnh xác nhận đã cứu được 11 thuyền viên trên tàu chở gạo Hoàng Gia 46 bị sóng lớn đánh va vào đá ngầm thủng đáy, trôi dạt. Trước đó, khoảng 10h sáng 26-1, tàu sắt Hoàng Gia 46 di chuyển qua vùng biển Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi) thì gặp sóng lớn khiến va vào đá ngầm.----LẬP LỄ, THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG 2023. Video nữ thắng nam (chắc có nhường?) dài 3:14 phút:

https://youtu.be/XiU7noVUtFc

.

.

---- HỎI 1: Quý bà đi bộ nhiều sẽ giảm nguy cơ bệnh mất trí nhớ?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Rất nhiều người đeo đồng hồ đếm từng bước chân khi họ cố gắng di chuyển nhiều hơn. Giờ đây, một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng việc đi bộ nhiều hơn mỗi ngày, cùng với các bài tập thể dục từ trung bình đến mạnh mẽ, có thể làm giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và suy giảm khả năng tư duy ở phụ nữ.

.

Đối với phụ nữ từ 65 tuổi trở lên, cứ thêm 31 phút mỗi ngày cho hoạt động thể chất từ trung bình đến mạnh có liên quan đến việc giảm 21% nguy cơ mắc chứng suy giảm nhận thức (suy nghĩ) nhẹ hoặc chứng mất trí nhớ, theo nghiên cứu của các nhà nghiên cứu tại Đại học University of California, San Diego (UCSD). Rủi ro thấp hơn 33% với mỗi 1.865 bước bổ sung hàng ngày.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/01/26/exercise-women-mental-decline/5001674745107/

.

---- HỎI 2: Chưa tới 1/2 người thành niên tập thể dục như CDC đề nghị?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Nghiên cứu mới cho thấy chỉ khoảng một nửa số người trưởng thành ở Hoa Kỳ đáp ứng các hướng dẫn về hoạt động thể chất do Centers for Disease Control and Prevention (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh) đặt ra. Báo cáo được CDC công bố hôm thứ Năm đã xem xét tỷ lệ phần trăm người Mỹ trưởng thành từ 18 tuổi trở lên đang tập thể dục vừa phải 150 phút và hai ngày tăng cường cơ bắp mỗi tuần. Tập thể dục vừa phải bao gồm bất kỳ hoạt động nào khiến tim đập nhanh hơn và tăng cường cơ bắp bao gồm bất kỳ hoạt động nào khiến cơ bắp hoạt động mạnh hơn bình thường.

.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ dữ liệu "The 2020 National Health Interview Survey"

(Khảo sát phỏng vấn sức khỏe quốc gia năm 2020) để xem người trưởng thành có đáp ứng các hướng dẫn trên khắp các vùng của Hoa Kỳ cũng như ở thành thị so với nông thôn hay không. Chỉ 46,9% người trưởng thành trên toàn quốc hiện đang đáp ứng một trong những hướng dẫn đó.

Chi tiết:

https://news.yahoo.com/only-half-us-adults-meeting-180023211.html

.

.