Họa sĩ Banksy chống Putin kịch liệt, nhưng trí thức Nga đã tổ chức một cuộc triển lãm tại St. Petersburg với 150 bản sao tác phẩm của Banksy. Dĩ nhiên: Không có tác phẩm nghệ thuật nào mà Banksy đã thực hiện ở Ukraine. Hình trên: triển lãm thiếu 3 tranh tường, 2 tranh ở hàng dưới, và tranh bên phải hàng trên (hình ảnh cậu bé Ukraine vật ngã Putin).

.

- Úc mua mìn gài dưới mặt biển để chuẩn bị cuộc chiến tương lai với Trung Quốc.

- Ukraine: các thành phố lớn nhất của Nga sẽ bị tấn công vì đã gây ra cuộc chiến chống lại Ukraine.

- Đức, Ba Lan, Tây Ban Nha gửi Ukraine xe tăng Leopard 2

- Zelensky cảm ơn Đức gửi xe tăng Leopard 2

- NATO: gửi Ukraine xe tăng sẽ giúp thắng Nga.

- Nga: gửi xe tăng tới Ukraine là cực kỳ nguy hiểm.

- Ukraine: đã rút quân khỏi thị trấn Soledar.

- Nga: triển lãm ở St. Petersburg với 150 bản sao tác phẩm Banksy (không có tranh cậu bé Ukraine vật ngã Putin).

- Phần Lan: ủng hộ phương Tây gửi xe tăng chiến đấu tới Ukraine.

- Điện Kremlin: tin CNN nói Putin sắp huy động thêm 200.000 tân binh là "không đáng tin cậy."

- 2 công dân Anh chết trong khi làm thiện nguyện nhân đạo ở Ukraine.

- Zelensky điện đàm với Tổng Thống Pháp, phản đối việc Nga tham gia Thế vận hội Mùa hè 2024.

- Thủ tướng Đức cho gửi xe tăng Leopard 2 tới Ukraine.

- Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mỹ chỉ trích Biden vì sao chưa gửi vũ khí tối tân để Ukraine đuổi quân Nga về nước

- Các TNS Cộng hòa nói với Hạ Viện: đừng luận tội Biden.

- Bạch Ốc: các nước tự có quyền quyết định về "những gì họ cung cấp cho Ukraine".

- Bạch Ốc: Biden đã tạo ra 10,7 triệu việc làm, tỷ lệ thất nghiệp ở 38 tiểu bang Hoa Kỳ đang ở mức 4% hoặc dưới 4%. Biden sẽ giảm chi phí y tế cho dân Mỹ.

- Bộ Tư pháp và 8 tiểu bang kiện Google về vi phạm luật chống độc quyền với quảng cáo kỹ thuật số

- Biện lý quận Fulton (Georgia): sắp công bố về truy tố hay không đối với Trump và thủ hạ của Trump.

- Tìm thấy hàng chục hồ sơ mật tại nhà ở Indiana của cựu PTT Mike Pence.

- Tàu chở hàng với 22 người chìm ngoài Nhật Bản, cứu hộ mới vớt được 12 người.

- Google sẽ cắt 1.600 nhân viên Bắc California.

- Walmart: tăng lương, trung bình 17,50 đô/giờ.

- TIN VN. Kiều hối về TPSG đạt hơn 6,6 tỷ USD, chiếm 48% tổng thu ngân sách nội địa VN, 33% thu ngân sách của TPSG.

- HỎI 1: Joe Biden lại tăng điểm? ĐÁP 1: Đúng thế, tăng 5 điểm.

- HỎI 2: Các doanh nghiệp nhỏ đang biến mất ở Nam Hàn? ĐÁP 2: Họ càng ngày càng ít.

.

QUẬN CAM (VB-25/1/2023) ---- Các dân cử Cộng hòa ở Thượng viện đang dội một gáo nước lạnh vào ý kiến cho rằng cuộc tranh cãi về các tài liệu mật của Tổng thống Biden đã tăng lên đến mức có thể bị luận tội [để truất phế], khiến những người bảo thủ ở Hạ viện đang tìm cách trả thù sau hai phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Trump. Ngay cả trước tiết lộ hôm thứ Ba rằng khoảng một chục tài liệu mật đã được tìm thấy tại nhà của cựu Phó Tổng thống Mike Pence ở Indiana, các thượng nghị sĩ Cộng Hòa vẫn lạnh lùng trước ý tưởng luận tội.

.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Thune (S.D.) nói với The Hill: “Tôi không nghĩ rằng bạn muốn tham gia vào việc ăn miếng trả miếng, cứ hai năm hoặc bốn năm một lần, bạn lại phải giải quyết các thủ tục luận tội tại Hạ viện và Thượng viện. Phải có một lý do thực sự chính đáng, rõ ràng là những lý do từ hiến pháp và có căn cứ cho điều đó."

.

Khi được hỏi liệu việc Biden sở hữu các tài liệu mật có khả năng tăng đến mức có thể bị luận tội hay không, Thượng nghị sĩ John Cornyn (R-Texas), cố vấn cho nhóm lãnh đạo Cộng Hòa của Thượng viện, đã đưa ra câu trả lời đơn giản: “Không.”

.

---- Úc chuẩn bị mua mìn biển thông minh để ngừa cuộc chiến với Trung Quốc, một thương vụ mua sắm rất có thể được thúc đẩy bởi sự thay đổi quan niệm về kiểm soát biển, trong khi chưa rõ ràng về việc mua tàu ngầm nguyên tử theo liên minh AUKUS và về có thể tăng sản xuất mìn biển bản địa. (ghi chú: mìn biển thông minh, "smart sea mines" là loại mìn gài ngầm dước mặt biển, neo lơ lửng bằng dây lòi tói sắt cắm neo dưới đáy biển, sẽ nổ khi tàu chiến đối thủ chạm vào.)

.

Báo Sydney Morning Herald (SMH) đưa tin rằng Úc sẽ chi tới 698 triệu đô la Mỹ để mua một số lượng mìn biển thông minh từ một công ty vũ khí châu Âu ẩn danh; Ý và Tây Ban Nha là 2 nước sản xuất mìn biển hàng đầu của châu Âu. Bộ Quốc phòng Úc dự định mua các loại mìn gài tinh vi dưới đáy biển --- mìn này sẽ nổ khi gặp tín hiệu âm thanh, từ trường và áp suất của các tàu chiến đi qua; và mìn có thể được bật và tắt để cho phép các tàu phe ta đi qua.

.

Sĩ quan hải quân Úc đã nghỉ hưu và chuyên gia về chiến tranh bom mìn Greg Mapson lưu ý trong báo cáo của SMH rằng mìn biển đã đánh chìm nhiều tàu hơn trong Thế chiến II so với tất cả các vũ khí khác cộng lại, mô tả chúng là “hệ thống vũ khí hiệu quả nhất từng được triển khai trong chiến tranh trên biển. Mìn gài ở biển là một hệ thống vũ khí cực kỳ linh hoạt, cung cấp các lựa chọn tấn công và phòng thủ cho chính phủ. Chúng có thể nằm chờ dưới đáy biển hàng tháng trời, cực kỳ khó tìm thấy một khi chúng đã được gài đặt và luôn chờ đợi một nạn nhân tiềm năng đi lạc quá gần.”

.

Mìn biển

.

----- Ukraine cho biết các thành phố lớn nhất của Nga chắc chắn sẽ hứng chịu các cuộc tấn công do cuộc chiến của Điện Kremlin chống lại Ukraine. Mykhailo Podolyak, cố vấn của tổng thống Ukraine, nói: “Sự leo thang chiến tranh nội bộ ở Nga là không thể tránh khỏi. Các thành phố được nuông chiều, lười biếng, nghĩ rằng họ sống trong một thực tế khác, chẳng hạn như Moscow, St. Petersburg và Yekaterinburg, sẽ là đối tượng của các cuộc tấn công.”

.

Tuy nhiên, "logic chiến tranh" có nghĩa là toàn bộ nước Nga sẽ bị kéo vào những gì Điện Kremlin bắt đầu, ông nói, “Các đòn khác nhau sẽ được giáng vào các mục tiêu khác nhau. Tại sao, bởi ai, và để làm gì? Đó là một câu hỏi khác.”

.

Bình luận của ông được đưa ra khi chính quyền Moscow bị quay phim và chụp ảnh đã lắp đặt hệ thống phòng không trên mái nhà của nhiều tòa nhà, một hành động được nhiều người giải thích là Putin lo sợ bị tấn công bằng máy bay không người lái, trong khi những người khác nói, không gì khác hơn là một mưu đồ Putin tuyên truyền, tự kích thích thù nghịch với phương Tây.

.

---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu của ông tại Bundestag hôm thứ Tư rằng Đức sẽ không đưa máy bay chiến đấu và bộ binh tới Ukraine, nhấn mạnh rằng binh lính NATO sẽ "không trực tiếp" tham chiến ở Ukraine. Ông nhấn mạnh: “Hiện tại, ở châu Âu, có thể nói rằng chính chúng ta cùng với Anh quốc là những bên hỗ trợ vũ khí nhiều nhất cho Ukraine... nhưng Đức quốc sẽ làm mọi cách để ngăn chặn sự leo thang giữa Nga và NATO" tuy rằng Đức quốc sẽ gửi 14 xe tăng Leopard 2 tới Kiev. Tuy nhiên, Kiev nói họ cần khoảng 300 xe tăng. Các nước châu Âu khác, bao gồm Ba Lan và Tây Ban Nha, cho biết họ cũng sẽ cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn Thủ tướng Đức Olaf Scholz về quyết định gửi xe tăng Leopard 2 tới Ukraine và cho phép các nước dối tác khác làm điều tương tự. Zelensky nói Scholz cũng hứa "mở rộng hơn nữa các nhiệm vụ huấn luyện và hỗ trợ quốc phòng" và gọi những biện pháp này là "quan trọng và kịp thời".

.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói thêm rằng "đối với Ukraine và các đối tác, không có gì là không thể" và kêu gọi các đồng minh khác có xe tăng Leopard 2 trong biên chế "tham gia liên minh và cung cấp càng nhiều xe càng tốt."

.

---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Tư nói rằng quyết định của chính phủ Đức cấp cho Ukraine 14 xe chiến đấu có thể giúp Kiev "chiến thắng" và "tự vệ" trước Nga. Nga mô tả quyết định của nội các Đức là "rất nguy hiểm", rằng nó mâu thuẫn với những tuyên bố trước đó của Đức. Bộ trưởng Quốc phòng Đức mới được bổ nhiệm, Boris Pistorius, giải thích rằng xe tăng có thể vào "tham chiến trong khoảng 3 tháng tới", trong khi Kiev kêu gọi một số lượng xe tăng Leopard 2 nhiều hơn con số đó.

.

Quyết định của Berlin được đưa ra sau khi một số nước châu Âu công bố kế hoạch cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Kiev, trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine đã kéo dài gần một năm kể từ khi Nga xâm lăng từ ngày 24/2/2022. Cụ thể, Hoa Kỳ hiện đang xem xét lựa chọn cung cấp cho Ukraine một số xe tăng Abrams M1.

.

---- Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechaev gọi quyết định gửi xe tăng tới Ukraine của Berlin là "cực kỳ nguy hiểm", như thế sẽ "đưa cuộc xung đột lên một mức độ đối đầu mới" và "mâu thuẫn" với tuyên bố của các chính trị gia Đức rằng Đức không sẵn sàng can dự vào cuộc chiến ở Ukraine. Trước đó, Đức xác nhận sẽ gửi 14 xe tăng Leopard 2 tới Ukraine và cho phép các nước khác xuất cảng loại xe tăng tương tự cho Kiev.

.

---- Quân đội Ukraine nói hôm thứ Tư rằng các chiến binh Ukraine đã rút khỏi thị trấn Soledar. Nga trước đó nói đã chiếm Soledar vào ngày 12/1/2023, trong khi Ukraine ban đầu phủ nhận là Nga chưa chiếm vì còn quân Ukraine phòng thủ bên trong. Phát ngôn viên quân khu miền đông Sergey Cherevaty nói với AFP: "Sau nhiều tháng giao tranh ác liệt, cả nhiều tuần qua, Quân Lực Ukraine đã rời khỏi [Soledar] và rút lui dọc theo vùng ngoại ô tới các vị trí đã được chuẩn bị trước." Soledar hiện nằm dưới sự kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân Donetsk ly khai thân Nga.

.

.

---- Theo tin của Euronews, một bộ sưu tập các bản sao của Banksy đã được triển lãm ở Nga, bất chấp họa sĩ ẩn danh này có lập trường chống lại cuộc chiến của Putin ở Ukraine. Triển lãm tại St. Petersburg có 150 bản sao tác phẩm của Banksy và đã nhanh chóng trở thành một trong những địa điểm được ghé thăm nhiều nhất của thành phố. Dĩ nhiên: Không có tác phẩm nghệ thuật nào mà Banksy đã thực hiện ở Ukraine (vì Banksy bênh vực Ukraine và chống lại cuộc chiến của Putin).

.

Bộ sưu tập này là sự chuyển giao từ triển lãm Moscow “To Find Banksy” đã được tập hợp lại trước khi cuộc xâm lược Ukraine của Nga bắt đầu. Ban tổ chức đã nhấn mạnh rằng họ không muốn tập trung vào chính trị. Nhưng cố gắng giữ cho nghệ sĩ đường phố ẩn danh Bansky phi chính trị là bất khả. Hơn nữa, đối với một cuộc triển lãm bản sao trái phép diễn ra ở một quốc gia mà Banksy chống đối Tổng Thống Nga Putin kịch liệt cũng có vẻ như bất khả.

.

Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022, Banksy đã nêu bật hoàn cảnh khó khăn của người dân Ukraine. Chỉ riêng trong tháng này, Banksy đã tổ chức bán đấu giá 50 bản in tranh tường để gây quỹ cho một tổ chức từ thiện giúp đỡ dân thường ở Ukraine bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến. Cuộc đấu giá đã bị tấn công mạng bởi các tin tặc có địa chỉ IP của Nga.

.

Triển lãm ở St. Petersburg bao gồm các tác phẩm điêu khắc có kích thước đầy đủ và toàn bộ các phòng được tái tạo với bản sao các tác phẩm graffiti mang tính biểu tượng của Banksy. Không có tác phẩm nghệ thuật nào mà Banksy đã thực hiện ở Ukraine.

.

“Tôi thậm chí còn tự hỏi liệu những tác phẩm cuối cùng chống lại hoạt động quân sự đặc biệt của Banksy có ở đây hay không. Tôi nghĩ sẽ đúng nếu tự hỏi liệu chúng ta có cần tất cả những điều này để chúng ta nghĩ về nó hay không. Banksy gợi ý cho chúng ta nhiều điều, đặc biệt là trong những tác phẩm mới mà Banksy đã làm. Tôi thậm chí nghĩ rằng các tác phẩm mới của Banksy bị thiếu ở đây, lẽ ra phải triển lãm ở đây [các tranh Banksy chống Putin]," theo lời Kirill Kovalev, một khách thăm phòng tranh.

Hình trên: triển lãm thiếu 3 tranh tường, 2 tranh ở hàng dưới, và tranh bên phải hàng trên (hình ảnh cậu bé Ukraine vật ngã Putin).

- Ngoại trưởng Phần Lan Pekka H

Người phát ngôn Điện Kremlin

Hai công dân Anh Christop

- Tổng Thống Zelensky

Thủ tướng Đức Olaf Schol

Lãnh đạo thiểu số Thượng viện

Thư ký Báo chí Bạch Ốc Ka

Karine Jean-Pierre hôm thứ Ba c

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và 8 tiểu ban

Biện lý quận Fulton Fani W

Một cựu luật sư của cựu Phó

Một thương thuyền chở hà

Google dự kiến cắt giảm kh

Walmart Inc. nói hôm thứ Ba

TIN VN. Kiều hối về TPSG đạt hơn 6,6 tỷ USD, chiếm 48% tổng thu ngân sách nội địa VN

- HỎI 1: J

- HỎI 2: C

---aavisto nói với CNN rằng Phần Lan ủng hộ các cường quốc phương Tây có kế hoạch gửi xe tăng chiến đấu tới Ukraine. Tin này đưa ra khi có tin đồn rằng Đức dự định chuyển xe tăng Leopard 2 tới Ukraine, khi chính quyền Mỹ được cho là đã hoàn tất kế hoạch cấp cho Ukraine xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất. Haavisto nói với CNN rằng nếu tin đồn là sự thật thì "Ukraine sẽ nhận được những vũ khí mà họ cần để bảo vệ lãnh thổ." Tin này được đưa ra sau khi Đức tuần trước không đạt được thỏa thuận với các đồng minh về việc giao xe tăng.----Dmitry Peskov đã nói hôm thứ Ba, trong khi trả lời các câu hỏi của TASS, về các bản tin Nga có thể mở ra đợt bắt lính mới. CNN trước đó nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang xem xét huy động thêm 200.000 tân binh, dẫn lời Hoa Kỳ và các quan chức phương Tây. Peskov nói những tin như vậy là "không đáng tin cậy." Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo rằng Nga đang lên kế hoạch cho "các cuộc tấn công mới", kêu gọi các đồng minh cấp xe tăng chiến đấu cho Ukraine.----her "Chris" Parry và Andrew Bagshaw đã chết trong khi thiện nguyện nhân đạo ở Soledar ở Ukraine, theo lời gia đình của Parry trong một bản văn do chính phủ Anh đưa ra hôm thứ Ba: "Anh ấy [Parry] thấy mình bị lôi kéo đến Ukraine hồi tháng 3/2022 trong giờ phút đen tối nhất khi khởi đầu cuộc xâm lược của Nga và giúp đỡ những người gặp khó khăn nhất, cứu sống hơn 400 người cùng với nhiều động vật bị bỏ rơi."Hai người đàn ông đã tới Ukraine sau khi Nga khởi động cuộc chiến với tư cách là tình nguyện viên giúp đỡ dân thường. Họ bị thông báo mất tích hồi đầu tháng này và được nhìn thấy lần cuối trên đường tới Soledar vào ngày 6/1/2023.---của Ukraine hôm thứ Ba đã điện đàm với Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron, trong đó ông phản đối việc Nga tham gia Thế vận hội Mùa hè 2024. Viết trên tài khoản Telegram của mình, Zelensky nói rằng ông cũng "cảm ơn vì quyết định đột phá cung cấp xe tăng hạng nhẹ và tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ của Ukraine. Đặc biệt, với các hệ thống phòng không tiên tiến." The 2024 Summer Olympics, Thế vận hội Mùa hè 2024, dự kiến sẽ diễn ra tại Paris từ ngày 26/7 đến ngày 11/8/2024.----z đã cho phép gửi xe tăng Leopard 2 tới Ukraine, theo báo Der Spiegel đưa tin hôm thứ Ba. Theo đó, Berlin sẽ không chỉ cung cấp xe tăng cho Kiev mà còn cho phép các nước khác như Ba Lan tái xuất thiết bị này để giúp Ukraine chống lại Nga. Thông báo này đưa ra không lâu sau khi có thông tin cho rằng Washington đang "nghiêng về" việc cung cấp một số lượng lớn xe tăng Abrams M1 cho Kiev.----Hoa Kỳ Mitch McConnell kêu gọi chính quyền Biden và các đồng minh quốc tế hãy nghiêm túc trong việc giúp Ukraine xóa sổ hoạt động quân sự của Nga bằng cách cung cấp vũ khí và hỗ trợ vật chất cho Ukraine.Phát biểu tại thượng viện, Thượng nghị sĩ Cộng Hòa McConnell nhận xét về việc Đức do dự gửi xe tăng Leopard 2 tới Ukraine và do dự cho các nước khác làm như vậy bằng cách kêu gọi Berlin hãy "chủ động và rõ ràng" rằng các đồng minh của họ "được tự do" tiến hành điều đó để giúp Ukraine.McConnell cũng chỉ trích các gói viện trợ mà chính quyền Biden đã cung cấp cho Kiev cho đến nay, nhấn mạnh rằng những gói viện trợ đó "không có hỏa tiễn tầm xa, cũng không có các loại vũ khí tối tân hơn mà Ukraine đã xin trong nhiều tháng qua."----rine Jean-Pierre nói hôm thứ Ba rằng Hoa Kỳ tin rằng mỗi quốc gia đều có quyền quyết định về "những gì họ cung cấp cho Ukraine". Bà nói rằng Washington và Kiev đang duy trì liên lạc về các nhu cầu của Ukraine và Mỹ đánh giá cao tất cả các đồng minh đã hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, bà không bình luận gì thêm về các bản tin nói rằng Mỹ sẽ gửi xe tăng Abrams tới Kiev theo thỏa thuận với Đức, nước sẽ cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Kiev.----ũng nói, tỷ lệ thất nghiệp ở 38 tiểu bang Hoa Kỳ đang ở mức 4% hoặc dưới 4%. Chính quyền Biden đã tạo ra 10,7 triệu việc làm kể từ khi nhậm chức hai năm trước, tỷ lệ lạm phát hàng năm đã giảm trong sáu tháng liên tiếp và tăng trưởng kinh tế ở mức 3,2%, theo các báo cáo gần đây nhất, bà nói thêm trong cuộc họp báo tại Bạch Ốc. Chính phủ sẽ tiếp tục giảm chi phí chăm sóc y tế cho dân Mỹ, theo lời Jean-Pierre nhắc lại.----g đã nộp đơn kiện Google LLC của Alphabet Inc. về các vi phạm luật chống độc quyền hôm thứ Ba. Theo Bộ Tư pháp, vụ kiện thứ hai của chính phủ Hoa Kỳ nhằm mục đích "ngăn kế hoạch chống cạnh tranh của Google, nới lỏng sự kiểm soát độc quyền của Google trên thị trường và khôi phục cạnh tranh cho quảng cáo kỹ thuật số". Cụ thể, Bộ Tư Pháp xin tòa ra lệnh cho Google bán "bộ Google Ad Manager, bao gồm cả máy chủ quảng cáo của Google, DFP và hệ trao đổi quảng cáo của Google, AdX." Vụ kiện chống độc quyền đầu tiên của Bộ chống lại Google đã được chính quyền Trump đưa ra hồi tháng 10/2020.----illis đã nói hôm thứ Ba trong 1 phiên điều trần rằng các quyết định về việc liệu có truy tố hình sự hay không liên quan đến cuộc điều tra can thiệp bầu cử Hoa Kỳ năm 2020 ở Atlanta, Georgia, bao gồm cả cựu Tổng thống Donald Trump và các đồng minh của ông, là "sắp xảy ra."Willis thỉnh cầu thẩm phán khoan tiết lộ bản báo cáo cuối cùng của đại bồi thẩm đoàn đặc biệt về cuộc điều tra cho công chúng để "các bị cáo trong tương lai được đối xử công bằng." Bà kết luận: “Chúng ta cần quan tâm đến việc bảo vệ quyền của các bị cáo trong tương lai."Đại bồi thẩm đoàn đã nghe tổng cộng 75 nhân chứng, bao gồm cả Rudy Giuliani và Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, và đã kết thúc công việc hồi đầu tháng 1/2023, sau tám tháng điều tra và phân tích vụ án. Trước đây, các tài liệu của Ủy ban Cải cách và Giám sát Hạ viện cho thấy Trump đã ra sức thúc đẩy Bộ Tư pháp xóa sổ chiến thắng của Joe Biden trong cuộc bầu cử 2020. (ghi chú: Bộ Trưởng Tư Pháp là Bill Barr ghi lại trong hồi ký là từng nói thẳng với Trump và chửi thề... Barr told Trump, was that most suburban Republican voters "just think you're a fucking asshole.")Trong khi đó, nhóm luật sư của Trump nói rằng trong khi đại bồi thẩm đoàn phỏng vấn 75 nhân chứng, nhưng Trump chưa từng bị triệu tập hoặc yêu cầu làm chứng một cách tự nguyện, "chúng tôi có thể cho rằng đại bồi thẩm đoàn đã làm công việc của họ và xem xét các sự kiện và luật pháp, như chúng tôi đã làm, và đưa ra kết luận rằng Tổng thống Trump không vi phạm pháp luật."----Tổng thống Mike Pence đã tìm thấy hàng chục tài liệu mật tại dinh thự của Pence ở Indiana, theo CNN hôm thứ Ba. Các nguồn tin cho biết ban đầu, Pence đã yêu cầu luật sư của mình tiến hành khám xét nhà riêng, và luật sư sau đó đã tìm thấy một số lượng nhỏ giấy tờ có đánh dấu hồ sơ mật. Sau đó, luật sư của Pence đã thông báo cho Văn Khố Quốc gia, nơi này lập tức thông báo cho Bộ Tư pháp.Trong thư gửi tới Văn Khố Quốc gia mà CNN có được, đại diện của Pence tại Văn Khố là Greg Jacob, đã viết rằng "Phó Tổng thống Pence không biết về sự tồn tại của các tài liệu nhạy cảm hay mật này tại nơi ở cá nhân của mình." Chưa rõ các tài liệu có nội dung gì. Mức độ mật cũng không tiết lộ rõ.----ng với 22 người trên tàu đã chìm ngoài khơi quần đảo Danjo không có người ở của Nhật Bản thuộc tỉnh Nagasaki, theo đài NHK dẫn nguồn Duyên Phòng Nhật Bản. Những người trên tàu là công dân của Trung Quốc (14 người) và Myanmar (8 người). Một số tàu tuần tra của Nhật và Nam Hàn đã đến hiện trường cứu hộ, đã vớt được 12 người.----oảng 1.600 nhân viên ở Vùng Vịnh Bắc California, theo các hồ sơ mới trình lên tiểu bang California cho thấy. Việc sa thải của công ty Google sẽ ảnh hưởng đến nhân sự ở Mountain View, Palo Alto và San Bruno, theo hồ sơ chính thức mà Google gửi tới Bộ Nhân Dụng California. Tính chung, Google dự định cắt giảm hơn 1.600 việc làm ở 3 thành phố Bắc California, nhiều nhất là cắt 1.436 nhân viên ở thị trấn Mountain View.----là đang đưa ra các biện pháp dự kiến trong đó sẽ dẫn đến mức lương trung bình lương giờ tại Hoa Kỳ sẽ tới trên 17,50 đô/giờ. John Furner, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Walmart US Associates đã viết trong một thông báo đăng trên trang web của công ty. Việc tăng lương nhân viên sẽ được "phản ánh trong phiếu lương ngày 2 tháng 3/2023," theo lời Furner. (ghi chú: Furner nói trung bình, nghĩa là có nhân viên sẽ lãnh dưới mức lương đó.)Việc tăng lương dự kiến sẽ ảnh hưởng đến khoảng 340.000 nhân viên. Nhân viên cửa hàng Walmart hiện có lương từ $12 đến $18 một giờ tại các siêu thị của Walmart và mức tăng này có nghĩa là đến tháng 3/2023, họ sẽ kiếm được từ $14 đến $19 một giờ. Walmart là công ty tư lớn nhất ở Hoa Kỳ với 1,7 triệu nhân viên, 94% trong đó là những người làm việc lương giờ.----, 33% thu ngân sách của TPSG. Theo VnExpress. Lượng kiều hối chuyển về thành phố năm ngoái đạt 6,603 tỷ USD, giảm gần 6,7% so với 2021. Lý do giảm chủ yếu vì khó khăn kinh tế, lạm phát tăng cao tại nhiều nước do ảnh hưởng của các yếu tố địa chính trị. Hai năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tác động bởi các yếu tố địa chính trị, nhất là xung đột Nga - Ukraine đã tác động tới lượng kiều hối chuyển về TP HCM. Song kiều hối vẫn là điểm sáng khi chiếm khoảng 48% tổng thu ngân sách nội địa, 33% thu ngân sách của TPSG.----oe Biden lại tăng điểm?ĐÁP 1: Đúng thế, tăng 5 điểm. Xếp hạng chấp thuận của Tổng thống Biden đã tăng lên 44% trong một cuộc khảo sát mới của Đại học Emerson được công bố hôm thứ Ba. Mức tăng 5 điểm trong xếp hạng chấp thuận của Biden - tăng từ 39% trong cuộc thăm dò tháng 11 của Đại học Emerson - diễn ra khi tổng thống được cho là đang chuẩn bị khởi động chiến dịch tái tranh cử của mình trong vài tuần tới.Chi tiết:---ác doanh nghiệp nhỏ đang biến mất ở Nam Hàn?ĐÁP 2: Họ càng ngày càng ít. Các doanh nghiệp nhỏ đang biến mất dần sau thời gian phong tỏa vì đại dịch, do chi phí lao động cao hơn và cũng do ngày càng tăng của thương mại trực tuyến. Theo Sở Thống kê Nam Hàn, năm ngoái có 5,63 triệu người hành nghề tự do, tự mình làm chủ, từ chủ tiệm mì cho đến chuyên gia thiết kế đồ họa, chiếm 20,5% số người đang đi làm. Năm 1963, khi bắt đầu thống kê, những người lao động tự làm chủ chiếm 37% toàn quốc, nhưng con số này đã giảm xuống dưới 30% hồi năm 1989. Khoảng 4,27 triệu người hành nghề tự do nhưng không thuê nhân viên nào phụ việc hồi năm ngoái.Chi tiết: