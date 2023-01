Đường phố Hà Nội tưng bừng Tết.

- Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam [thay Nguyễn Xuân Phúc].

- Microsoft: sẽ sa thải 10.000 nhân viên.

- Thương vụ bán lẻ tại Mỹ giảm 1,1%

- Biện Lý quận Manhattan suy tính truy tố Trump.

- Thẩm phán Kollar-Kotelly phán: Danean MacAndrew có tội bạo loạn 6/1/2021 vì vâng lời kêu gọi của Trump.

- Người thọ nhất thế giới ra đi: Nữ tu Pháp Lucile Randon từ trần, thọ 118.

- Thủ đô Mỹ: nổ súng, 1 chết, 2 bị thương.

- Ukraine: quốc tế ủng hộ kế hoạch hòa bình 10 điểm của Ukraine.

- Putin: Nga tất yếu thắng ở Ukraine.

- Hội đồng Châu Âu: ủng hộ cấp xe tăng gấp cho Ukraine.

- Ukraine: trực thăng rớt vô trường mẫu giáo, 18 người chết, 25 bị thương. Bộ trưởng và Thứ trưởng Nội vụ chết.

- Zelensky: đạn bắn trúng nhà dân cư ở Dnepr làm chết hàng chục dân thường là một hỏa tiễn chống hạm của Nga.

- Thủ tướng Hoà Lan: Hoà Lan sẽ cùng với Mỹ, Đức giúp Ukraine dàn phòng không Patriot và đạn dược.

- Nga phạt Apple Inc. 17,4 triệu USD vì độc quyền

- Biden: các nước đồng minh hãy tự suy nghĩ nên giao xe tăng cho Ukraine hay không.

- Bạch Ốc: Biden sẽ không "can thiệp về mặt chính trị" vào các thủ tục tố tụng và hồ sơ mật thất lạc tìm ra

- Thiên chúa giáo suy giảm ở nước Úc. từ 12,2 triệu giáo dân (52,1%) năm 2016 xuống còn 11,1 triệu người (43,9%) vào năm 2021.

- Biden chúc mừng kinh doanh nhỏ tăng tốc, nhiều kỷ lục; Hạ Viện ra dự luật sẽ hủy bỏ Sở Thuế IRS

- Nhiều ngân hàng Mỹ quá lớn. có thể bị ép tách nhỏ.

- Michigan: bà mẹ và 2 đứa con trai nhỏ chết cóng bên một hồ nước bên ngoài Detroit.

- Texas: nhà máy lọc dầu cháy, 3 người bị thương

- Gallup: 38% dân Mỹ hoãn chữa bệnh vì y phí quá cao.

- Quận Cam: đâm chết bạn gái, 1 ông vào tù.

- Iowa: Jonathan Huynh bị bắt vì lái xe bị trộm

- TIN VN. Xuất khẩu dệt may, da giày lập kỷ lục 71 tỷ USD.

- HỎI 1: Gần toàn bộ 100% dân Đài Loan muốn độc lập, hình thức này hay hình thức khác? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Dân Mỹ đang tiêu xài giảm, và sẽ giảm thêm trong suốt năm 2023? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-18/1/2023) ---- Thương vụ bán lẻ tại Hoa Kỳ đã giảm 1,1% trong tháng 12/2022 so với tháng 11, theo Sở điều tra dân số cho biết trong bản tường trình sơ bộ hôm thứ Tư. Thương vụ là 677,1 tỷ đô la trong tháng 12, thấp hơn dự kiến. Trên cơ sở hàng năm, thương vụ bán lẻ đã tăng 6% trong tháng 12. Tổng thương vụ cho năm 2022 tăng 9,2% so với năm 2021.

Thương vụ thương mại bán lẻ giảm 1,2% so với tháng trước nhưng tăng 5,2% khi tính theo năm. Các công ty bán lẻ không có cửa hàng (như bán qua Internet, TV, dịch vụ du lịch...) đã tăng 13,7% thương vụ bán hàng so với tháng 12/2021, trong khi các dịch vụ ăn uống và địa điểm uống rượu có thương vụ bán hàng tăng 12,1% trên cơ sở hàng năm.

---- Microsoft cho biết hôm thứ Tư rằng họ sẽ sa thải 10.000 nhân viên cho đến ngày 31/3/2023 khi công ty nhu liệu (phần mền) này chuẩn bị đối phó mức tăng trưởng doanh thu chậm hơn. Công ty sẽ chịu khoản chi phí sa thải 1,2 tỷ đô la. Như vậy sẽ làm giảm 5% số lượng nhân viên của Microsoft và một số nhân viên sẽ được thông báo trong tuần này nếu họ bị mất việc làm.

Hồi tháng 7/2022, Microsoft cho biết họ sẽ cắt giảm ít hơn 1% nhân viên và vào tháng 10/2022, hãng đã xác nhận một đợt cắt giảm việc làm bổ sung được cho là đã ảnh hưởng đến dưới 1.000 nhân viên.

---- Biện Lý quận Manhattan Alvin Bragg có thể đang suy tính truy tố cựu tổng thống Donald Trump. Bản án gần đây của công ty Trump Organization và giám đốc tài chính Allen Weisselberg, đã cho thấy một bằng chứng có thể trực tiếp ràng buộc Trump với kế hoạch gian lận thuế, chẳng hạn như một bản ghi nhớ mà Trump đã ký phê duyệt yêu cầu một cách bất hợp pháp của giám đốc điều hành Matthew Calamari để giảm tiền lương bị đánh thuế để trang trải chi phí cho căn hộ công ty cấp cho Calamari không bị đánh thuế. “Bây giờ chúng ta chuyển sang chương tiếp theo,” Bragg nói hồi tuần trước sau khi công ty Trump Organization bị phạt 1,6 triệu đô la vì gian lận thuế.

Trump đã khai hữu thệ trong một vụ án khác vào năm 2021 rằng đích thân ông giám sát khoản bồi thường của Calimari và các công tố viên có những tấm chi phiếu mà Trump đã ký để trang trải học phí tại một trường tư thục cho các cháu của Weisselberg, theo lời người mẹ của cháu là bà Jennifer Weisselberg, đã nhiều lần nói với các nhà điều tra rằng bà đã đích thân nghe Trump thảo luận về kế hoạch này để làm mức lương bị đánh thuế thấp hơn một cách giả tạo cho các giám đốc điều hành của Trump.

---- Theo thẩm phán liên bang Colleen Kollar-Kotelly, các thành viên của đám đông tấn công Điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1/2021 đã tuân theo "chỉ thị" của Tổng thống khi đó là Donald Trump. Trong phán quyết hôm thứ Ba, Thẩm phán Kollar-Kotelly phán rằng Danean MacAndrew, người theo Trump cuồng nhiệt, có tội với bốn tội danh liên quan bạo loạn 6/2/2021.

Thẩm phán Kollar-Kotelly viết: "Sau khi MacAndrew đọc thông báo của Tổng thống Trump lúc bấy giờ rằng Trump sẽ tổ chức một cuộc biểu tình vào ngày 6 tháng 1/2021 rằng 'sẽ [sẽ] rất hoang dã', cô MacAndrew đã lên kế hoạch tham dự, rất vui mừng khi nghe Trump phát biểu và phản đối cuộc bầu cử năm 2020."

Thẩm phán tiếp: "Và tại cuộc biểu tình ''Stop the Steal'' ('Ngăn chặn hành vi ăn cắp'), Tổng thống Trump lúc bấy giờ đã hô hào những người ủng hộ ông, trên thực tế, ngăn chặn hành vi ăn cắp bằng cách diễn hành đến Điện Capitol. Bị cáo đã hành quân đến Điện Capitol, nơi cô tin rằng chỉ có Quốc hội mới có quyền ấn định kết quả của cuộc bầu cử 2020 và Quốc hội đó có thể sẽ họp khi cô ở xung quanh và ở Điện Capitol."

Thẩm phán Kollar-Kotelly ghi rõ rằng đám đông đã hành động theo lệnh của Trump: “Sau khi làm theo hướng dẫn của Tổng thống Trump khi đó, phù hợp với mong muốn đã nêu của cô MacAndrew, Tòa án do đó thấy rằng Bị cáo MacAndrew có ý định sự hiện diện của cô sẽ gây rối cho hoạt động của Quốc hội. Nhận được lời kêu gọi của cựu Tổng thống Trump, cô MacAndrew tiếp tục đi tới trước để 'ngăn chặn hành vi ăn cắp'. Vì sự tham gia của cô trong bạo loạn ngày 6 tháng 1, Tòa án kết luận Danean MacAndrew CÓ TỘI."

---- Lucile Randon, một nữ tu Pháp được coi là người sống thọ nhất thế giới, đã qua đời ở tuổi 118. Hubert Falco, thị trưởng thành phố Toulon, miền nam nước Pháp, nơi bà sống tại viện dưỡng lão Saint-Catherine-Laboure từ năm 2009, thông báo về cái chết của bà hôm thứ Ba.

Nữ tu Randon qua đời lúc 2 giờ chiều Thứ Ba. Sinh ngày 11 tháng 2/1904, Randon, người được biết đến với tên Sơ Andre từ năm 1944, đã được Kỷ lục Guinness Thế giới xác nhận vào tháng 4 là người sống lâu nhất thế giới sau cái chết của Kane Tanaka ở Nhật Bản, người đã qua đời vào tháng đó ở tuổi 119.

---- Thủ đô: nổ súng, 1 chết, 2 bị thương. Theo NBC News, nhiều người đã bị bắn hôm thứ Ba tại khu phố Benning Ridge ở phía đông nam thủ đô Washington DC sau khi một tay súng bắn xối xả, theo lời Chỉ huy Quận Sáu Darnell Robinson. Có 2 người đã bị thương không nguy hiểm đến tính mạng, trong khi ít nhất một người đã chết. Một trong những người bị thương mang theo vũ khí và anh đã bắn trả, mặc dù vẫn chưa biết liệu kẻ tấn công có bị trúng đạn hay không. Hung thủ đã trốn và đang bị cảnh sát truy nã.

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko nói hôm thứ Tư rằng những bình luận của Nga về việc chờ đợi "những đề xuất nghiêm túc" cho các cuộc đàm phán hòa bình "chỉ là một màn khói để chuẩn bị cho một cuộc tấn công khủng bố khác vào Ukraine." Ông nói Kiev đã "nhận được sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế" đối với kế hoạch hòa bình 10 điểm do Tổng thống Volodymyr Zelensky trình bày vào tháng 11/2022.

Nikolenko nói: "Cho dù ai đó ở Điện Kremlin thích hay không, Nga sẽ phải tuân theo công thức hòa bình." Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Dmytro Kuleba sẽ tiếp tục làm việc để "cung cấp cho quân lực Ukraine tất cả sự hỗ trợ quốc tế cần thiết: xe tăng, hệ thống phòng thủ chống phi đạn và phòng không, hỏa tiễn tầm xa, đạn dược, huấn luyện quân phòng thủ của chúng tôi và tài chính."

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư nói khi đến thăm nhà máy Obukhov nhân kỷ niệm 80 năm phá bỏ phong tỏa Leningrad, rằng chiến thắng của Nga ở Ukraine là "tất yếu nhờ vào sự đoàn kết của người dân Nga, chủ nghĩa anh hùng của những người chiến đấu trong chiến dịch quân sự đặc biệt và công việc của tổ hợp công nghiệp-quân sự."

Putin thêm rằng Nga có mọi lý do để gọi "chế độ Kiev hiện tại là tân Quốc xã. Chúng ta có thể nói một cách chính đáng rằng chúng ta đang chiến đấu với chủ nghĩa phát xít mới. [Lãnh đạo cực hữu đã qua đời của Tổ chức những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine (OUN-B) Stepen] Bandera được phong là anh hùng ở Ukraine, nhưng mọi người đều giữ im lặng và không nhận thấy điều đó."

---- Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel nói hôm thứ Tư rằng ông ủng hộ cấp xe tăng cho Ukraine và tin rằng điều đó nên được thực hiện cấp bách. "Cá nhân tôi ủng hộ việc cung cấp xe tăng cho Ukraine," Michel nói tại Nghị viện Châu Âu. Ông thêm rằng "Liên Âu sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine miễn là cần thiết. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự của mình, nhờ sự gia tăng của Cơ sở Hòa bình châu Âu". Gần đây, việc phân phối xe tăng cho Ukraine đã được thảo luận rộng rãi, với việc Anh kêu gọi Đức cho phép cung cấp xe tăng Leopard của họ và các quốc gia khác xác nhận việc giao xe tăng để giúp Kiev.

---- Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denys Monastyrsky, 42 tuổi, đã chết trong một tai nạn trực thăng ở khu vực Kiev hôm thứ Tư. Cảnh sát trưởng Quốc gia Ihor Klymenko nói rằng có 18 người chết trong tai nạn, trong số tử vong đó có 9 người bay trên trực thăng. Tổng Thống Zelensky cho biết 3 trẻ em trong số những người chết, trong khi 25 người khác, trong đó có 10 trẻ em, bị thương.

Trong những người chết có Thứ trưởng Nội vụ Yevhen Yenin, cùng với Chánh thư ký Bộ Nội vụ Yurii Lubkovich. Trực thăng bay trong tình hình cúp điện, không khí nhiều sương mù, và phải bay ở tầm ngọn cây nên có nhiều rủi ro. Cảnh sát nói nhiều phần là tai nạn, nếu không phải trục trặc kỹ thuật do phá hoại. Zelensky đã ra lệnh điều tra.

Chiếc trực thăng rơi gần một trường mẫu giáo và một tòa nhà dân cư ở thị trấn Brovary. Do vậy có 22 người khác đã bị thương trong vụ tai nạn, trong đó có 10 trẻ em. Tư lệnh cảnh sát quốc gia Ukraine, Ihor Klymenko, đã được bổ nhiệm làm quyền bộ trưởng nội vụ sau cái chết của ông Monastyrsky.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba tuyên bố rằng quả đạn bắn trúng tòa nhà dân cư ở Dnepr làm chết hàng chục dân thường là một hỏa tiễn chống hạm của Nga. Trong bài phát biểu thường lệ hàng đêm của mình, Zelensky nói tòa nhà "đã bị phá hủy bởi một hỏa tiễn chống hạm - loại sát thủ tàu sân bay, được phát triển từ thời Liên Xô", và gọi vụ tấn công là "nỗi kinh hoàng không thể kể xiết".

Đầu ngày hôm Thứ Ba, một trong những cố vấn an ninh của Zelensky, Oleksiy Arestovych, đã từ chức với lý do "sai lầm cơ bản", vài ngày sau khi tuyên bố rằng phòng không Ukraine đã bắn hạ hỏa tiễn Nga sau đó đâm vào tòa nhà được đề cập nêu trên.

TIN VN. Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước.

TIN VN. Xuất khẩu dệt may, da giày lập kỷ lục 71 tỷ USD.

----e hôm thứ Ba nói Hoà Lan sẽ cùng với Hoa Kỳ và Đức cung cấp cho Ukraine các dàn phòng không Patriot và đạn dược. Rutte nói với Tổng thống Joe Biden trong cuộc họp tại Bạch Ốc: “Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chúng ta tham gia và tôi cũng đã thảo luận về vấn đề này sáng nay với Olaf Scholz của Đức.” Trong bài phát biểu sau cuộc họp, Rutte xác nhận chính phủ của ông sẽ chi thêm 2,5 tỷ euro để hỗ trợ Ukraine phòng thủ trước cuộc xâm lược của Nga.----Liên bang Nga (FAS) đã phạt Apple Inc. hơn 1,2 tỷ rúp (khoảng 17,4 triệu USD) hôm thứ Ba vì "lạm dụng vị trí thống lĩnh" trên thị trường. FAS nói rằng Apple đã bị kết tội đã yêu cầu khách hàng sử dụng công cụ thanh toán của công ty đối với các nhà phát triển ứng dụng iOS của Nga, do đó vi phạm luật chống độc quyền. Đặc biệt, App Store đã cấm các công ty phát triển thông báo cho khách hàng về việc sử dụng các phương thức thanh toán thay thế bên ngoài ứng dụng. Apple Inc. phải trả tiền phạt trong vòng hai tháng kể từ khi quyết định có hiệu lực.----m ở nước Úc. Số người theo đạo Thiên chúa giảm từ 12,2 triệu giáo dân (52,1%) năm 2016 xuống còn 11,1 triệu người (43,9%) vào năm 2021. Mức giảm nhiều nhất là ở nhóm thanh niên (18-25 tuổi).Sự suy giảm này có lẽ thể hiện một sự thay đổi trong đó những người trẻ tuổi đang tìm kiếm những nguồn ý nghĩa khác nhau và được thúc đẩy bởi những tầm nhìn mới để thay đổi thế giới. Sự suy giảm Thiên chúa giáo trong giới trẻ Úc đồng thời với sự suy giảm sự ủng hộ của giới trẻ đối với các đảng lớn. Đối với Đảng Liberal Party (Đảng Tự do), tỷ lệ này hiện là dưới 20%.----e Jean-Pierre hôm thứ Ba nói Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nghĩ rằng các nước đồng minh nên tự quyết định về việc có giao xe tăng cho Ukraine hay không. "Mỹ không muốn nói với các đồng minh những gì họ nên làm và không nên làm (...) phần lớn viện trợ cho Ukraine là do Mỹ cung cấp (...) và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giúp đỡ và ở bên người dân Ukraine bao lâu cũng được".----rine Jean-Pierre đã trả lời các câu hỏi hôm thứ Ba về các hồ sơ mật, nói rằng văn phòng Biden sẽ không "can thiệp về mặt chính trị" vào các thủ tục tố tụng và mọi câu hỏi nên nhắm vào Công tố Đặc biệt và Bộ Tư pháp. Cô nhấn mạnh rằng Tổng thống Joe Biden đang "hợp tác đầy đủ" với Bộ Tư Pháp. Trước đó cùng ngày, luật sư của Biden nói rằng các hồ sơ đã vô tình bị thất lạc và tổng thống đã hành động ngay sau khi thấy chúng. Việc tìm thấy các tài liệu tại nơi ở riêng của Biden đã được giám sát chặt chẽ khi Bạch Ốc tiếp tục gặp những câu hỏi hóc búa từ báo chí và đảng đối lập.----bản văn hôm thứ Ba chào mừng số lượng đơn đăng bộ doanh nghiệp nhỏ tăng kỷ lục trong hai năm trước dưới thời chính quyền Biden, đã vượt qua con số 10 triệu trong bản cập nhật mới nhất. Biden viết: “Với tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục và hai năm tạo việc làm mạnh nhất trong lịch sử của chúng ta, có những lý do để lạc quan về kinh tế trên khắp đất nước chúng ta.”Bình luận về kế hoạch kinh tế, Biden tái khẳng định sẵn sàng hợp tác với cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa để "xây dựng nền kinh tế của chúng ta." Trong khi đó, các nhà lập pháp tiếp tục thảo luận về cái gọi là Đạo luật Thuế Công bằng (Fair Tax Act), luật này sẽ xóa sổ Sở Thuế IRS và thay thế hiệu quả thuế thu nhập liên bang bằng thuế tiêu dùng quốc gia.----ền tệ Hoa Kỳ Michael Hsu hôm thứ Ba ước tính rằng một số ngân hàng đã phát triển quá mức và có nguy cơ trở nên quá lớn để quản lý (TBTM) có thể cần phải phân chia thành các chi nhánh nhỏ hơn để tránh thất bại trong hoạt động kinh doanh của họ.Tại Viện Brookings, Hsu nói rằng các ngân hàng tiếp tục mở rộng bất chấp cảnh báo của các nhà quản lý về việc hạn chế tăng trưởng, do đó cho thấy họ không thể kiểm soát hoạt động của mình. Trong những tình huống như vậy, "sự thất bại trong kiểm soát, bất trắc quản lý rủi ro và những bất ngờ tiêu cực xảy ra quá thường xuyên", ông nhấn mạnh, do "quy mô và độ phức tạp tuyệt đối của tổ chức" dẫn đến chúng.Hsu không nêu tên bất kỳ ngân hàng nào trong bài phát biểu của mình; tuy nhiên, nhận xét của ông được đưa ra ngay sau khi Wells Fargo & Co. được lệnh phải trả 2 tỷ đô la tiền bồi thường cho người dùng và khoản phạt dân sự 1,7 tỷ đô la do "quản lý yếu kém trên diện rộng" các hoạt động, đặc biệt là các khoản vay và các khoản vay thế chấp mua nhà.----ng đổ lỗi cho một "cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần" sau khi một người mẹ và 2 đứa con trai nhỏ chết cóng trên một hồ nước bên ngoài Detroit. Cô Monica Latrice Cannady đã từ chối sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình. Người mẹ 35 tuổi đã trốn khỏi căn hộ Pontiac của mình, lang thang khắp khu vực cùng với hai đứa con trai 9 và 3 tuổi cùng cô con gái 10 tuổi.Theo cảnh sát, cô Cannady và 2 con trai nhỏ đã chết vì hạ thân nhiệt ở nhiệt độ xuống thấp tới 17 độ F trong khi cô con gái còn lại của Cannady chạy đi kêu cứu, gõ cửa nhà dân và báo rằng “gia đình cô bé đã chết”.Cannady đã hành động kỳ lạ trong nhiều tuần, cảnh sát cho biết, trích dẫn một cuộc trò chuyện với mẹ của cô, người đã nhìn thấy cô lần cuối hôm thứ Sáu cùng với những đứa trẻ, lạnh và run.Hồi năm 2021, cha của các con cô bị giết và sát thủ này gần đây đã bị đưa ra xét xử.----rong một vụ hỏa hoạn bùng phát tại nhà máy lọc dầu Phillips 66 Borger Complex hôm thứ Ba gần phía bắc Amarillo ở Texas. Theo Văn phòng Quản lý Khẩn cấp Quận Hutchinson, những người ứng cứu khẩn cấp đã đến hiện trường và những người bị thương đang được chăm sóc y tế. Truyền thông địa phương nói rằng Quốc lộ 136 đã bị đóng lại tạm thời.----allup công bố hôm thứ Ba, một số lượng kỷ lục người Mỹ đã phải hoãn điều trị y tế trong năm 2022 vì chi phí y tế tăng quá cao, trong đó những người có thu nhập thấp, thanh niên và phụ nữ bị ảnh hưởng nặng nề nhất.Nhìn chung, 38% những người được khảo sát cho biết họ hoặc một thành viên trong gia đình đã trì hoãn việc tìm kiếm sự chăm sóc y tế vì các hóa đơn cao mà họ sẽ phải gánh chịu. Đó là phản hồi cao nhất trong 22 năm mà Gallup đã theo dõi xu hướng này.----. Edgar Navarrete, 22 tuổi, cư dân Stanton, đã bị truy tố vì là nghi can sát nhân trong vụ đâm chết cô Serena Gallardo, 22 tuổi. Cảnh sát đã được gọi đến dãy nhà 10000 của Bell Street vào khoảng 11:50 giờ tối Chủ nhật vì một vụ đâm dao chết người. Khi đến nơi, cảnh sát thấy cô Serena Celeste Gallardo có nhiều vết thương nguy hiểm. Khi chở cô Gallardo đến bệnh viện, nơi này cô từ trần. Có 2 nạn nhân người lớn khác được điều trị tại hiện trường vì những vết thương nhẹ.Cảnh sát đã bắt Navarrete, thu hồi một vũ khí được cho là đã được sử dụng trong vụ án. Bất kỳ ai có thông tin gì về vụ án hãy gọi cho Cảnh sát Quận Cam theo số 714-288-6740. Mật báo ẩn danh có thể gọi Sở Bài Trừ Tội phạm Quận Cam: 855-TIP-OCCS.----sau cuộc rượt đuổi của cảnh sát ở Pleasant Hill (Iowa) vào sáng sớm thứ Ba. Cảnh sát Pleasant Hill nói rằng vào khoảng 2 giờ sáng Thứ Ba, một cảnh sát đã tiếp cận, 27 tuổi, ở Des Moines, người đang đậu xe trong công viên Pleasant Hill sau nhiều giờ. Chiếc xe mà Huynh điều khiển không có biển số.Khi thấy cảnh sát đến gần, Huỳnh phóng xe đi. Cảnh sát này sau đó đã chận được xe của Huynh lại. Khi đó, Huynh rời xe, chạy bộ. Cảnh sát đã bắt được Huynh dễ dàng. Trước đó đã có lệnh bắt giữ Huynh vì chiếc xe Huynh sử dụng được báo cáo là bị đánh cắp. Huynh đã bị đưa vào Nhà tù Quận Polk.----Theo VOV. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. Ngày 18/1, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Thông báo về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới [để thay Nguyễn Xuân Phúc].----Theo VTV. Năm 2022, hai ngành dệt may và da giày đã mang về kim ngạch xuất khẩu đạt 71 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay. Trong đó dệt may đạt 44 tỷ USD; da giày - túi xách đạt 27 tỷ USD.---- Đường phố Hà Nội tưng bừng Tết.

---- HỎI 1: Gần toàn bộ 100% dân Đài Loan muốn độc lập, hình thức này hay hình thức khác?

ĐÁP 1: Đúng thế. Chỉ có 1,2% người Đài Loan được khảo sát muốn “thống nhất càng sớm càng tốt” với Trung Quốc, theo cuộc thăm dò của Đại học Quốc gia Chengchi (NCCU). NCCU cũng nhận thấy 2,7% tự nhận mình là người “Trung Quốc” (中國人 - Trung quốc nhân), vì vậy hơn một nửa số người này không muốn sớm bị Trung Quốc thôn tính. Điều đáng chú ý là phần lớn trong số 2,7% đó có lẽ thực sự được sinh ra ở Trung Quốc, trước cuộc di cư của Quốc dân đảng khỏi Trung Quốc năm 1949, hoặc gần đây hơn là với tư cách là vợ/chồng nhập cư của một người Đài Loan.

Nói cách khác, hầu hết mọi người đều muốn Đài Loan độc lập dưới hình thức này hay hình thức khác, ít nhất là vào lúc này. Tuy nhiên, có rất nhiều sắc thái trong ý nghĩa của từ “độc lập” đối với từng người Đài Loan.

Nói chung, họ được chia thành hai phe: “Đài Loan” độc lập (台獨, taidu - Đài độc) và “Trung Hoa Dân Quốc (ROC)” độc lập (華獨, huadu - Hoa độc). Sự khác biệt cơ bản giữa hai điều này là giữa việc đổi tên quốc gia thành Đài Loan hoặc duy trì Đài Loan là một quốc gia độc lập dưới tên ROC và duy trì hiến pháp.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4782886

---- HỎI 2: Dân Mỹ đang tiêu xài giảm, và sẽ giảm thêm trong suốt năm 2023?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York được công bố vào sáng thứ Ba, người Mỹ đã bắt đầu kiềm chế chi tiêu của họ - và dự kiến sẽ giảm thêm một số chi tiêu trong năm nay. Tăng trưởng chi tiêu hộ gia đình hàng tháng, sau khi đạt mức cao nhất là 9% trong tháng 8, đã giảm xuống 7,7% trong tháng 12, theo khảo sát chi tiêu hộ gia đình mới nhất của Fed New York.

Dù vậy, con số đó vẫn cao hơn nhiều so với mức tháng 12 năm 2021 và mức trước đại dịch lần lượt là 5,1% và 2,5%, theo cuộc khảo sát được công bố bốn tháng một lần. Tuy nhiên, cuộc khảo sát cho thấy mua sắm những món hàng lớn có sự sụt giảm nhẹ: Số người được hỏi mua xe đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2020, khi doanh số bán xe giảm trong thời kỳ đại dịch. Cuộc khảo sát cho thấy sự sụt giảm trong hoạt động chi tiêu dự kiến sẽ tiếp tục trong năm nay.

Chi tiết:

https://www.cnn.com/2023/01/17/economy/household-spending-expectations-december/index.html

.