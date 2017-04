Thích Hợp Cho Người Về Hưu: New Hampshire số 1, Cali 42

Nơi nào thích hợp cho người về hưu? Trước giờ người at quen nghĩ rằng các tiểu bang nắng ấm thích hợp cho người về hưu, nhưng cuộc nghiên cứu của Bankrate cho thấy các tiểu bang nắng ấm Florida và Arizona không vào nổi 10 tiểu bang hàng đầu thích nghi với người về hưu.Danh sách này cho thấy tiểu bang New Hampshire thích hợp nhất cho người về hưu vì cung cấp nhiều tiện nghi và vật giá mọi thứ hợp lý, vừa túi tiền đa số.Nghiên cứu này dựa trên nhiều lĩnh vực để chấm điểm, trong đó có vật giá, khí hậu, phẩm chất hệ thống chăm sóc y tế, tỷ lệ tội phạm, thuế, văn hóa, phẩm chất đời sống…Nhóm 10 tiểu bang đứng đầu bảng thích hợp cho người về hưu là:1. New Hampshire2. Colorado3. Maine4. Iowa5. Minnesota6. Virginia7. Massachusetts8. South Dakota9. Wisconsin10. IdahoTới đây, câu hỏi là tiểu bang California có thích hợp cho người về hưu chăng? Tiểu bang California đứng trong nhóm 10 tiểu bang hạng bét về thích nghi cho người về hưu.Cũng còn may, vì California đứng hạng thứ 42. Đứng hạng bét là Alaska. Sau đây là 10 tiểu bang ít thích nghi nhất cho người về hưu.41. Mississippi42. California43. Oklahoma44. Nevada45. Kentucky46. Louisiana47. New Mexico48. Arkansas49. West Virginia50. Alaska.