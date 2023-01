Jeremy Taylor tuyên thệ nhậm chức Giám sát Quận, vợ là bà Kim Phuong Taylor cầm Kinh Thánh kế bên. Bà Kim Phuong Taylor bị truy tố bầu gian lận 23 phiếu.

- Quận Cam: giữa ban ngày ở xa lộ 22, chận xe nữ trang đang chạy, đập kính xe, cướp túi xách nữ trang $560,000.

- Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan: Trump đã lụi tàn nhanh chóng, Cộng Hòa cần người khác cho bầu cử 2024

- TQ vái tứ phương, tìm thuốc AstraZeneca

- Pháp: sẽ gửi 2 xe tăng cho quân Ukraine.

- Nga: đã kiểm soát thị trấn Soledar.

- Mỹ: Nga ném xác lính vào hố đen miền đông Ukraine

- Zelensky: Sau khi Ba Lan viện trợ xe tăng cho Ukraine, sẽ có thêm nhiều nước làm theo.

- Quốc hội Ukraine OK dự luật cho người nước ngoài gia nhập Quân lực Ukraine và trong Vệ binh Quốc gia

- Đức Hồng y George Pell, chết xong mới lộ mật thư nói Đức GH Francis là "thiên tai" và “thảm họa” đối với Công Giáo.

- Biden: dự luật Hạ viện Cộng hòa sẽ giúp các tỷ phú và đại công ty gian lận thuế, hại cho những người nộp thuế nghèo.

- Michigan: nhóm đại cử tri gian lận do phe Trump đưa ra để Trump bám ghế sau bầu cử năm 2020 bị kiện.

- Châu Âu sẽ ngưng lệ thuộc đất hiếm TQ: thấy mỏ đất hiếm ở phía bắc Thụy Điển

- Tin tặc Nga quậy phá Bưu điện Anh.

- Bộ Trưởng Tư Pháp cử Công tố đặc biệt để giám sát vụ hồ sơ mật thấy trong văn phòng và nhà để xe của Biden.

- Luật sư: hồ sơ mật vô ý lạc trong nhà Biden, đã báo Văn Khố liền. Thấy hồ sơ mật đợt đầu là 1 tuần trước bầu cử giữa kỳ 2022 (may mà lộ tin sau bầu cử).

- Trump chửi mắng Công tố đặc biệt Jack Smith là "kẻ khủng bố," tố vợ Jack Smith ghét Trump.

- ConocoPhillips sẽ bán dầu của Venezuela tại Mỹ.

- Alabama: lốc xoáy, 6 người chết, nhiều nhà sập

- Hơn 1/2 khu học chánh cả nước thiếu giáo viên.

- Cảnh sát Canada treo giải $50,000 cho ai báo tin dẫn đến việc bắt Phuong Tan Nguyen

- Kim Phuong Taylor, vợ 1 ứng cử viên Cộng hòa Iowa tranh vào Quốc hội 2020, bị truy tố bầu gian lận 23 phiếu

- TIN VN. Sài Gòn: Công nhân ngừng việc vì 'thưởng Tết 100.000 đồng'.

- TIN VN. Sau 2 clip nghi là bộ đội hiếp dâm nữ sinh viên, trường cấm sử dụng điện thoại ở khu quân sự.

- TIN VN. Đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

- TIN VN. 88% công ty tại Việt Nam cho biết sẵn sàng tăng lương cho nhân viên.

- Chợ Lớn: Đoàn lân sư rồng lâu đời nhất 100 năm.

- HỎI 1: Chỉ cần xét nghiệm máu theo cách mới, sẽ dò ra 11 loại ung thư? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỒ SƠ: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát động chiến dịch kêu gọi trả tự do cho tù chính trị, trong đó có Phạm Đoan Trang (RFA)

QUẬN CAM (VB-13/1/2023) ---- Quận Cam: giữa ban ngày, chận xe, đập kính xe, lấy túi xách nữ trang $560,000. Cảnh sát Garden Grove đang điều tra sau khi số trang sức trị giá $560,000 bị cướp khỏi xe của một người giữa ban ngày ở Xa lộ 22 hôm thứ Năm. Cảnh sát đã đáp ứng các báo cáo về vụ cướp vào khoảng 12:41 giờ trưa, gần ngã tư đường Magnolia và Đại lộ Trask.

Nạn nhân đang chở đồ kim hoàn trang sức trong xe, khi rời khỏi xa lộ 22 hướng đông tại đại lộ Magnolia, thì một chiếc xe van màu bạc dừng ngay trước xe chận lại. Rồi 3 nam nghi phạm, ở độ tuổi 30s, bước ra khỏi xe van, tới xe nạn nhân và đập vỡ kính sau xe. Cảnh sát viết trong thông cáo báo chí: “Các nghi phạm đã thò tay vào ghế sau xe của nạn nhân và lấy một chiếc túi chứa đồ trang sức”.

Sau khi các nghi phạm quay trở lại xe van và định bỏ chạy, nạn nhân đã đuổi theo họ, cuối cùng tông vào xe van nhưng lại tự làm cho xe mình tê liệt. Các nghi phạm đã có thể phóng xe van đi. Cảnh sát nói bất cứ ai có thông tin về vụ cướp hoặc những người có thể đã chứng kiến xin gọi thám tử Wardle theo số 714-741-5837 hoặc Phòng Điều tra của Cảnh sát Garden Grove theo số 714-741-5800.

---- Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan đã đưa ra một đánh giá tai hại về uy tín của cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm. “Trump đang lụi tàn nhanh chóng,” khi trả lời phỏng vấn của CNN. “Trump là một kẻ thua cuộc đã được chứng minh là người đã khiến chúng ta [Cộng Hòa] mất Hạ viện vào năm 2018, Trump đã làm chúng ta mất Bạch Ốc năm 2020, Trump đã làm chúng ta mất Thượng viện hết lần này đến lần khác, và tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết điều đó.”

Mặc dù Trump là nhân vật quan trọng duy nhất của Đảng Cộng hòa đã chính thức khởi động cuộc vận động vào Bạch Ốc cho năm 2024, Ryan nói ông tin rằng Đảng Cộng hòa sẽ nhận ra rằng việc ủng hộ Trump một lần nữa sẽ làm tổn hại đến cơ hội bầu cử của họ. Ryan nói: “Tôi nghĩ chúng ta đang vượt qua Trump. Tôi thực sự nghĩ như thế. Thành thật mà nói, tôi không thể tưởng tượng Trump sẽ nhận được đề cử [của Cộng Hòa 2024]."

---- Bắc Kinh vái tứ phương. Công ty dược Anh quốc AstraZeneca hôm thứ Sáu nói rằng họ đã ký một thỏa thuận với công ty Trung Quốc Genertec Meheco về việc phân phối thuốc điều trị COVID-19 Evusheld tại TQ. Theo thỏa thuận, Genertec Meheco sẽ quản lý việc nhập cảng và phân phối thuốc kháng thể ở Trung Quốc đại lục sau khi việc sử dụng nó được chính quyền ở Bắc Kinh bật đèn xanh. Mặc dù loại thuốc này vẫn được coi là thử nghiệm, nhưng nó dùng để ngăn ngừa COVID-19 nghiêm trọng ở thanh thiếu niên và người lớn bị suy giảm miễn dịch cũng như ở những nhóm người không được khuyên tiêm vaccine chống coronavirus.

---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Sáu nói rằng quân đội Nga đã kiểm soát thị trấn Soledar ở khu vực tranh chấp Donetsk, đã chiếm thị trấn "vào đêm 12/1/2023" theo giờ địa phương. Bản văn viết: "Việc toàn quyền kiểm soát Soledar có thể cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của quân Ukraine ở thành phố Artemovsk [Bakhmut] phía tây nam" và sau đó bao vây quân đội Ukraine còn lại ở đó. Hôm Thứ Năm, Bạch Ốc nói khả năng Nga tiếp quản Bakhmut và Soledar sẽ không tác động chiến lược đến cuộc chiến tổng thể.

---- Bộ trưởng Quân Lực Pháp Sebastien Lecornu nói trong một tuyên bố hôm thứ Sáu rằng Paris sẽ gửi 2 xe tăng cho lực lượng Kiev sau cuộc điện đàm ngày hôm trước với người đồng cấp Ukraine Oleksii Reznikov. Pháp có kế hoạch chuyển giao 2 xe tăng chiến đấu hạng nhẹ AMX 10-RC cho Ukraine trong thời gian hai tháng, thực hiện lời hứa trước đó của Tổng thống Emmanuel Macron vào đầu tháng 1/2023. Reznikov bày tỏ lòng biết ơn về quyết định cung cấp xe tăng cho Kiev, cũng như về "sự hỗ trợ liên tục của Ukraine".

---- Nga có nhiều lính tử trận ở miền đông Ukraine, trong đó rất nhiều "tù nhân" mà Nga sử dụng trong cuộc tấn công vùng ngoại ô thị trấn Bakhmut, theo Điều phối viên về Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby nói hôm thứ Năm.

Theo Kirby, Nga tiếp tục "ném xác theo đúng nghĩa đen" vào cuộc giao tranh "dữ dội, khốc liệt và ác liệt" ở khu vực đó, sử dụng công ty quân sự tư nhân Tập đoàn Wagner, do Yevgeny Prigozhin lãnh đạo. Quan chức Mỹ nói, ngay cả khi Nga chiếm được Bakhmut và Soledar, nó sẽ không có tác động chiến lược và sẽ không ngăn chặn hoặc làm chậm lại đà tiến của quân Ukraine.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hôm thứ Năm trong một cuộc phỏng vấn với TVP Info của Ba Lan, rằng kế hoạch cung cấp xe tăng cho Ukraine của Ba Lan có thể khuyến khích các nước khác làm theo: "Ba Lan và Litva có thể bắt đầu các bước chiến lược liên quan đến việc cung cấp xe tăng cho Ukraine. Ai đó luôn phải làm gương."

Zelensky nhấn mạnh thêm rằng Ba Lan có thể là động lực "và là người vận động hành lang cho việc cung cấp thiết bị quân sự cho Ukraine trên trường quốc tế." Trong khi đó, các quan chức Đức trước đó tiết lộ rằng họ không loại trừ khả năng cung cấp cho Kiev những loại vũ khí như vậy.

---- Quốc hội Ukraine, Verkhovna Rada, đã thông qua một dự luật hôm thứ Năm cho phép lính đánh thuê nước ngoài phục vụ trong Quân lực Ukraine và trong Vệ binh Quốc gia, bao gồm cả đơn vị Azov, theo lời Phó Quốc hội Ukraine, Oleksiy Goncharenko. Goncharenko nói trên Kênh Telegram của mình, tiết lộ rằng 321 nhà lập pháp đã ủng hộ luật này: "Sau khi Nga bắt đầu gây chiến, nhiều công dân nước ngoài bày tỏ mong muốn tự nguyện bảo vệ Ukraine."

---- Vatican cho biết Đức Giáo Hoàng Francis sẽ làm nghi thức đưa tiễn lần cuối cho Đức Hồng y George Pell trong Thánh lễ an táng vào Thứ Bảy, khi những tiết lộ xuất hiện về mối quan tâm ngày càng tăng của Hồng Y Úc về triều đại giáo hoàng dưới thời Đức GH Francis mà Hồng Y Pell gọi là "thiên tai" và “thảm họa” đối với Giáo hội Công Giáo.

Vatican hôm thứ Năm cho biết Khoa trưởng hồng y đoàn, Hồng y Giovanni Battista Re, sẽ cử hành Thánh lễ an táng Đức Hồng y Pell tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Theo thông lệ đối với tang lễ của các hồng y, ĐGH Francis sẽ đưa ra lời tuyên dương và chào cuối cùng.

Pell, người từng là bộ trưởng tài chính đầu tiên của ĐGH Francis trong ba năm trước khi trở về Úc để đối mặt với cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em, đã qua đời hôm thứ Ba tại một bệnh viện ở Rome do biến chứng tim sau ca phẫu thuật hông. Ông thọ 81 tuổi.

Pell đã viết một bản ghi nhớ phác thảo những mối quan tâm của ông, và các khuyến nghị cho vị giáo hoàng tiếp theo trong một mật nghị trong tương lai, bắt đầu lưu hành vào mùa xuân năm ngoái và được xuất bản dưới bút danh “Demos” trên trang blog Settimo Cielo của Vatican. Blogger Sandro Magister hôm thứ Tư tiết lộ rằng Pell thực sự là tác giả của bản ghi nhớ, đây là một bản cáo trạng dị thường về triều đại giáo hoàng hiện tại bởi một cộng tác viên thân cận một thời của ĐGH FRancis.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm nói rằng dự luật đầu tiên được thông qua của Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ giúp các tỷ phú và tập đoàn lớn "gian lận thuế của họ bằng chi phí của những người nộp thuế thuộc tầng lớp trung lưu bình thường."

Biden nói với các phóng viên tại Bạch Ốc rằng phần luật này cũng sẽ làm tăng thêm 114 tỷ đô la vào thâm hụt và "làm cho lạm phát trở nên tồi tệ hơn". Theo tổng thống Mỹ, Cộng Hòa cũng lên kế hoạch cho một dự luật ngăn chặn việc giảm giá xăng dầu và một dự luật khác, được gọi là "dự luật thuế bán hàng quốc gia", sẽ tăng thuế đối với tầng lớp trung lưu. Biden nhấn mạnh rằng ông sẽ phủ quyết tất cả các dự luật như vậy nếu chúng đến được bàn của ông, cũng như bất kỳ nỗ lực nào nhằm cắt giảm an sinh xã hội và Medicare.

Trong khi đó, Biden cũng ca ngợi báo cáo lạm phát mới nhất là "tin tốt", nói rằng các hành động của chính quyền ông đã khiến giá xăng giảm 1,7 USD/gallon so với mức đỉnh, trong khi giá lương thực tăng ít nhất trong gần hai năm.

---- Có 3 trong số các đại cử tri tổng thống của tiểu bang Michigan đã tuân thủ luật pháp và ủng hộ chiến thắng của Tổng thống Joe Biden ở tiểu bang của họ hồi năm 2020 đã nộp đơn kiện nhóm đại cử tri gian lận do phe Trump đưa ra làm "người thay thế" để Trump bám ghế sau bầu cử năm 2020.

Báo Detroit Metro Times nói rằng ba đại cử tri -- Blake Mazurek của Quận Kent, Robin Smith của Quận Ingham, và Timothy Smith của Quận Ottawa -- đang yêu cầu một thẩm phán tuyên bố rằng kế hoạch của những đại cử tri dỏm do Cộng Hòa đưa ra để ủng hộ Trump là "bất hợp pháp theo luật Michigan," vì nó "đã cố gắng lật đổ quyền thiêng liêng của các cử tri đủ điều kiện ở Michigan, được ghi trong Hiến pháp tiểu bang, để được kiểm phiếu."

Hơn nữa, đơn khiếu nại nói rằng các đại cử tri "đã phải chịu đựng sự sỉ nhục, đau khổ về tinh thần và căng thẳng do bị đưa ra ánh sáng sai lầm do các bị cáo gian lận bầu cử và dối trá tạo ra."

Kế hoạch cài đặt các đại cử tri gian lận là một kế hoạch quan trọng trong báo cáo cuối cùng của Ủy ban 6/1, lập luận rằng Trump và các cộng sự khác như luật sư John Eastman đáng bị truy tố âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ.

Và như Detroit Metro News ghi nhận, "Bộ Trưởng Tư Pháp Michigan Dana Nessel đã chuyển hồ sơ lên Bộ Tư pháp và cho biết vào tháng 1 năm 2022 rằng có đủ bằng chứng 'hoàn toàn' để truy tố những đảng viên Cộng hòa đã ký giấy chứng nhận giả."

---- Châu Âu có thể ngưng lệ thuộc đất hiếm vào Trung Quốc: một mỏ đất hiếm quý giá vừa được tìm ra ở phía bắc Thụy Điển, phía trên Vòng Bắc Cực. Công ty khai thác quặng sắt LKAB của Thụy Điển hôm thứ Năm cho biết họ đã xác định được "trầm tích đáng kể" ở Lapland chứa đất hiếm cần thiết cho sản xuất điện thoại thông minh, xe điện và tua-bin gió. Công ty quốc doanh về khai thác quặng sắt tại Kiruna, gần 600 dặm về phía bắc của Stockholm, cho biết có hơn 1 triệu tấn oxit đất hiếm. Theo LKAB, đây là trữ lượng lớn nhất được biết đến thuộc loại này ở châu Âu. Nhưng công ty đã cảnh báo rằng có thể mất ít nhất một thập niên trước khi bắt đầu khai thác. Bộ trưởng Công nghiệp Thụy Điển Ebba Busch đã gọi Thụy Điển là "một mỏ vàng" sau phát hiện này.

---- Tin tặc Nga quậy phá Bưu điện Anh. Một nhóm tin tặc trong hình thức ransomware có liên kết với Nga được cho là chịu trách nhiệm về "trục trặc mạng" gần đây tấn công công ty chuyển phát nhanh và dịch vụ bưu chính đa quốc gia của Anh, Royal Mail, theo báo Telegraph tiết lộ hôm thứ Năm. Nhóm này có tên là Lockbit. Phần mềm (nhu liệu) tống tiền đặc trưng của nó nhằm mục đích tranh giành các hồ sơ máy tính, với thông báo yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử khó theo dõi xuất hiện trên màn hình.

Royal Mail từ chối bình luận. Công ty trước đó đã nói rằng một cuộc điều tra ngay lập tức về vụ này đã được tiến hành, trong khi tất cả các cơ quan chức năng có liên quan đã được cảnh báo.

---- Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Merrick Garland nói hôm thứ Năm, rằng ông đã quyết định bổ nhiệm một công tố đặc biệt để giám sát độc lập vụ hồ sơ mật được tìm thấy trong văn phòng riêng và nhà để xe của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Robert Hur, người từng là Biện Lý Hoa Kỳ khu vực Maryland từ năm 2018 đến năm 2021, được bổ nhiệm để giám sát cuộc điều tra.

Garland tuyên bố: "Việc bổ nhiệm này cho công chúng thấy rõ cam kết của Bộ Tư Pháp đối với nhu cầu độc lập và trách nhiệm giải trình trong các vấn đề đặc biệt nhạy cảm, cũng như đưa ra các quyết định chỉ dựa trên sự kiện và luật pháp một cách không thể chối cãi."

Luật sư của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Bi

Cựu Tổng thống Donald Trump hô

Luật sư của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Richard Sauber, hôm thứ Năm xác nhận rằng Bạch Ốc sẽ tiếp tục hợp tác với Bộ Tư pháp và Công tố đặc biệt mới mà họ đã chỉ định để giám sát cuộc điều tra về việc ông xử lý các tài liệu mật có từ thời Biden trong chính quyền Obama. Sauber viết: "Chúng tôi tin rằng việc xem xét kỹ lưỡng sẽ cho thấy rằng những tài liệu này đã vô ý bị thất lạc và Tổng thống cùng các luật sư của ông đã hành động ngay khi thấy sai sót này. Chúng tôi đã hợp tác ngay từ thời điểm chúng tôi thông báo với Văn Khố rằng một số lượng nhỏ tài liệu đã được tìm thấy."

Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm đã nổi giận, chửi mắng Công tố đặc biệt Jack Smith, thậm chí còn tố Smith là một "kẻ khủng bố." Xuất hiện trên chương trình của Mark Levin, Trump đã yêu cầu Smith từ chức ra khỏi cuộc điều tra về Trump, và tố cáo Smith có thành kiến bất công với mình.Trump nói: "Công tố [Jack Smith] nên từ chức đi, Smith có mâu thuẫn [lợi ích]. Y là một kẻ khủng bố. Y là một người ghét Trump. Những người bạn thân nhất của y là [cựu công tố viên Mueller] Andrew Weissmann và tất cả những nhân vật này, Lisa Monaco tại Bộ Tư pháp, một trong những quan chức hàng đầu. Đây là một tình huống đáng hổ thẹn. Smith nên từ chức!"Trump sau đó đã tung ra các cuộc tấn công chống lại vợ của Công tố đặc biệt Jack Smith: "Vợ của y [Smith] ghét Trump, có lẽ còn hơn cả y. Vợ Jack Smith lại có một cô em gái công khai ghét [Trump], giống ghét dữ dội tới mức bạn thậm chí không thể tin được."

Trước đó, có thông tin cho rằng Bộ Tư Pháp đã tiến hành phỏng vấn một số phụ tá của Biden liên quan đến các tài liệu có từ thời Biden còn là phó tổng thống trong chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.Đợt hồ sơ mật đầu tiên bị khám phá trong văn phòng của Biden là một tuần trước bầu cử giữa kỳ tháng 11/2022. Nếu thông tin hồ sơ mật này đưa ra trước bầu cử 2022, có thể Đảng Dân Chủ đã không giữ được đa số ở Thượng Viện. Hay, có phải các luật sư của Biden đã ém tin này cho qua bầu cử?

---- ConocoPhillips đang tham gia vào các cuộc đàm phán để bán dầu của Venezuela tại Hoa Kỳ, theo tờ Wall Street Journal đưa tin. Một thỏa thuận tiềm năng sẽ cho phép công ty lấy lại gần 10 tỷ đô la đã mất khi rút khỏi Venezuela vào năm 2007, báo cáo cho biết. Có tin cho biết ConocoPhillips đang đàm phán sơ bộ với công ty dầu mỏ nhà nước Venezuela Petroleos de Venezuela SA để thay mặt họ bán dầu ở Mỹ. Phía công ty Mỹ đã không bình luận về bản tin.

---- Có ít nhất 6 người đã chết ở miền trung Alabama hôm thứ Năm sau khi một cơn lốc xoáy quét ngang tiểu bang này, để lại cảnh tàn sát sau đó. Có 6 người chết, theo lời Ernie Baggett, giám đốc quản lý khẩn cấp của Quận Autauga, người nói thêm rằng ít nhất 12 người đã phải nhập viện vì vết thương cho đến nay. Quận Autauga nằm ở phía đông bắc của Selma, nơi cũng bị cơn bão “lớn và cực kỳ nguy hiểm” tấn công.

James Perkins, thị trưởng thành phố Selma, nói rằng không có trường hợp tử vong nào được báo cáo ở đó vào tối thứ Năm, nhưng bão đã làm hư hại nhiều tòa nhà và bật gốc cây cối. “Chúng tôi có rất nhiều đường dây điện bị đứt. Có rất nhiều nguy hiểm trên đường phố,” ông nói. Krishun Moore, một cư dân của Selma, nói với CNN rằng cơn lốc xoáy đã “xé nát” ngôi nhà của cô và toàn bộ ngôi nhà trước đó đã rung chuyển khi cô và mẹ trú ẩn trong phòng tắm.

---- Một buỏi hội thảo do Bộ Giáo dục Hoa Kỳ tổ chức hôm thứ Năm cho biết, hơn một nửa số khu học chánh trên cả nước đã báo cáo tình trạng thiếu giáo viên. Không có cơ sở dữ liệu quốc gia nào theo dõi vấn đề có bao nhiêu lớp học ở Hoa Kỳ thiếu giáo viên trong năm học 2022-2023. Tuy nhiên, Elaine Quesinberry, phát ngôn viên của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, cho biết, tuy các tiểu bang tự báo cáo tình trạng thiếu hụt "nghiêm trọng".

Arkansas, Delaware, Florida, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Louisiana, Minnesota, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Rhode Island, Vermont và Wisconsin dường như là những tiểu bang duy nhất giảm tình trạng thiếu hụt trên toàn tiểu bang trong năm nay so với năm 2020 -21, theo dữ liệu từ National Conference of State Legislators.

Một cuộc khảo sát do Bộ Giáo dục Hoa Kỳ công bố vào tháng 8/2022 cho thấy trên toàn quốc, trung bình mỗi trường thiếu khoảng 3 giáo viên. Bộ cho biết hơn 200.000 lớp học trên cả nước thiếu giáo viên đủ tiêu chuẩn.

---- Cảnh sát Canada đã treo giải thưởng $50,000 cho ai báo tin dẫn đến việc bắt Phuong Tan Nguyen, 35 tuổi, hiện bị truy nã về hai tội giết người: cảnh sát nói Nguyen đã giết Tran Quoc, 37 tuổi, và Kristy Nguyen, 25 tuổi, những người mà y trùng họ nhưng không có quan hệ họ hàng gia đình. Cảnh sát Ontorio nói Phuong Tan Nguyen có thể đã rời Canada sau lần cuối cùng được nhìn thấy lên máy bay ở Mexico hồi năm 2021.

Cảnh sát khu vực York năm ngoái thông báo rằng họ đã vớt được thi thể của Tran tại một bãi rác gần Sarnia. Nhưng vẫn chưa tìm được xác của Kristy. Cảnh sát nói rằng 2 nạn nhân cũng quen biết Nguyen, và không có bằng chứng cho thấy vụ án là một "giết người thuê."

Cảnh sát cho biết họ đang truy nã Nguyễn với sự giúp đỡ của chính quyền Mexico. Việc anh ta có phải đối mặt với công lý ở Canada hay không có thể phụ thuộc vào việc y có thể ở quốc gia nào và liệu y có thể bị bắt và dẫn độ hay không.

Khi được hỏi làm thế nào cảnh sát chắc chắn Kristy đã chết vì thi thể của cô vẫn chưa được tìm thấy, cảnh sát cho biết họ có bằng chứng về cái chết của cô nhưng không tiết lộ chi tiết trước tòa.



Cảnh sát nói, phần thưởng tiền mặt sẽ trao qua chương trình Be On The Lookout do tổ chức từ thiện tài trợ trên toàn quốc và sẽ có hiệu lực cho đến tháng 7/2023. Điều kiện duy nhất để nhận giải thưởng là báo tin dẫn đến việc Nguyễn bị bắt. Nguyen, người còn có tên là "Mike", được mô tả là cao 5 feet 9 inch và nặng 180 pound. Cảnh sát nói rằng y có thể có vũ khí và nguy hiểm, và bất cứ ai nhìn thấy y nên gọi 911.

---- Kim Phuong Taylor, 49 tuổi, vợ của một đảng viên Cộng hòa Iowa tranh cử vào Quốc hội năm 2020, đã bị bắt hôm thứ Năm 12/1/2023 và bị truy tố bầu gian lận 23 phiếu bầu cho chồng. Trong một bản cáo trạng dài 11 trang, các công tố ghi rằng Kim Phuong Taylor "đã đến thăm nhiều hộ gia đình trong cộng đồng người Việt ở Quận Woodbury," nơi bà thu thập các lá phiếu vắng mặt cho những người không có mặt vào thời điểm đó. Taylor, người sinh ra ở Việt Nam, sau đó đã tự điền và bỏ phiếu đó, theo bản cáo trạng cáo buộc, "gây ra việc bỏ phiếu dưới tên của những cư dân không biết và không đồng ý với việc bỏ phiếu của họ."

Kim Phuong Taylor cũng bị cáo buộc thay mặt những cư dân không có mặt ký vào các mẫu đơn đăng bộ cử tri. Tổng cộng, các công tố viên cáo buộc, bà đã tham gia vào 26 tội danh cung cấp thông tin sai lệch và bỏ phiếu, 3 tội danh đăng bộ gian lận và 23 tội danh gian lận bỏ phiếu. Mỗi tội danh có mức án tối đa là 5 năm tù. Các công tố viên cáo buộc rằng mục đích là để chồng bà, chính trị gia đảng Cộng hòa Jeremy Taylor, được bầu vào chức vụ công.

Jeremy Taylor đã tranh cử trong cuộc bầu cử sơ bộ Cộng Hòa năm 2020 cho khu vực quốc hội thứ 4 của Iowa, vào thời điểm đó được đại diện bởi Steve King, một chính trị gia cực hữu có quan hệ với những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng. Taylor kết thúc ở vị trí thứ ba, chỉ thu được hơn 6.400 phiếu bầu.

Tuy nhiên Taylor đã thành công hơn trong cuộc tổng tuyển cử mùa thu năm 2020, nơi ông tranh cử với tư cách là ứng cử viên Đảng Cộng hòa vào Hội đồng Giám sát Quận Woodbury. Ông hiện đang giữ chức phó chủ tịch Hội đồng Giám sát quận.

Jeremy Taylor tuyên thệ nhậm chức Giám sát Quận, vợ là bà Kim Phuong Taylor cầm Kinh Thánh kế bên.

Theo tiểu sử chính thức của ông, hai người gặp nhau khi Jeremy Taylor đang giảng dạy tại một trường đại học ở Việt Nam. Họ có sáu người con. Luật sư do tòa chỉ định của Kim Taylor, John P. Greer, từ chối bình luận thay cho thân chủ của mình. Theo tài liệu của tòa án, bà hiện đang được tại ngoại.

---- TIN VN. Sài Gòn: Công nhân ngừng việc vì 'thưởng Tết 100.000 đồng'. Theo VnExpress. Hơn 600 công nhân Công ty TNHH Toyo Precision, ở quận 7 ngừng việc bắt nguồn từ lý do người làm việc dưới một năm chỉ được thưởng Tết 100.000 đồng. Hàng trăm công nhân ở Khu chế xuất Tân Thuận ngừng việc hai ngày qua, sau khi nhận được thông báo tiền thưởng Tết của lao động làm đủ 12 tháng trở lên gồm lương căn bản, phụ cấp với tỷ lệ 1,1 (tức được tăng thêm 10%). Với người làm việc dưới một năm, mức thưởng chung là 100.000 đồng. Cùng với thông báo thưởng, công ty TNHH Toyo Precision đưa ra mức tăng lương năm 2023 là 2,25%. Toyo Precision là công ty 100% vốn Nhật Bản, chuyên sản xuất linh kiện máy may, hoạt động tại Việt Nam đã 28 năm.

---- TIN VN. Đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Theo Báo Tiền Phong. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

---- TIN VN. Sau 2 clip nghi là bộ đội hiếp dâm nữ sinh viên, trường cấm sử dụng điện thoại ở khu quân sự. Theo Báo Tin Tức. Theo đại tá Nguyễn Tiến Sơn, hầu hết các clip được phát tán trên mạng là được cắt ghép. Chỉ có một clip gốc do sinh viên gác đêm quay là clip có tiếng la hét và đèn chớp nháy. Trường cũng có Công văn gửi Công an Thành phố Hồ Chí Minh để vào cuộc điều tra các vấn đề liên quan sự việc này. Các cơ quan chuyên môn của Quân khu 7 cũng đang làm việc để làm rõ các vấn đề liên quan. "Từ sự việc trên, nhà trường sẽ có chủ trương hạn chế sinh viên sử dụng điện thoại, quay phim tại các khu vực quân sự. Riêng tại khu ký túc xá sinh viên được sử dụng điện thoại bình thường. Đồng thời, nhà trường sẽ đưa nội dung về kiến thức an ninh mạng trong tình hình mới vào chương trình học ở buổi học đầu tiên ở các khóa sắp tới”, Đại tá Nguyễn Tiến Sơn thông tin.

---- TIN VN. 88% công ty tại Việt Nam cho biết sẵn sàng tăng lương cho nhân viên. Theo VTV. 88% doanh nghiệp tại Việt Nam sẵn sàng tăng lương vào năm 2023. Trong khi đó, gần 87% nhân sự cũng kỳ vọng một mức lương cao hơn. Theo Khảo sát tiền lương toàn cầu mới đây của Tập đoàn tư vấn tuyển dụng Robert Walters, có đến 88% công ty sẵn sàng tăng mức lương dành cho nhân viên. Các nhân sự chuyển việc có khả năng nhận được mức lương cao hơn 15% - 25% trong năm nay. Đối với một số lĩnh vực có nhu cầu cao như kỹ thuật số, mức tăng lương có thể lên đến 35%.

---- Chợ Lớn: Đoàn lân sư rồng lâu đời nhất 100 năm và các quy tắc xưa - Liên Nghĩa Đường.

Video dài 2:28 phút:



https://youtu.be/lZ2PSHDioVg

---- HỎI 1: Chỉ cần xét nghiệm máu theo cách mới, sẽ dò ra 11 loại ung thư?

ĐÁP 1: Đúng thế. Các nhà nghiên cứu báo cáo về tiến độ xét nghiệm máu có thể dò ra nhiều bệnh ung thư theo cách tương đối đơn giản hơn và có khả năng ít tốn kém hơn so với các xét nghiệm khác đang được phát triển. Xét nghiệm mới sẽ phát hiện một số tín hiệu ung thư trong máu bằng một phương pháp khá đơn giản: đếm các mảnh DNA dường như bị "phá vỡ" ở những nơi không ngờ tới.

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học phát hiện ra rằng phương pháp này có thể phân biệt những người mắc bất kỳ loại ung thư nào trong số 11 loại ung thư khác nhau với những người không bị ung thư. Không chỉ vậy, nó có thể làm như vậy bằng cách sử dụng một mẫu máu tương đối nhỏ, theo nhà nghiên cứu cấp cao, Tiến sĩ Muhammed Murtaza, thuộc Trường Y khoa và Sức khỏe Cộng đồng của Đại học Wisconsin, ở Madison.

Nghiên cứu được công bố hôm thứ Tư trên tạp chí Science Translational Medicine, là một trong những nghiên cứu mới nhất trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm phát triển các xét nghiệm máu có thể phục vụ như một phương pháp sàng lọc một lần cho nhiều bệnh ung thư.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/01/12/DNA-blood-detect-cancer/7481673552364/

---- HỒ SƠ: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát động chiến dịch kêu gọi trả tự do cho tù chính trị, trong đó có Phạm Đoan Trang (RFA)

Nhà báo Phạm Đoan Trang

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát động chiến dịch kêu gọi trả tự do cho tù chính trị, trong đó có Phạm Đoan Trang

RFA - 12/1/2023

Chiến dịch #WithoutJustCause (tạm dịch Không có lý do chính đáng) kêu gọi trả tự do cho 14 tù chính trị trên thế giới vừa được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát động vào ngày 11/1/2023.

Tù nhân lương tâm Phạm Đoan Trang là một trong số 14 tù chính trị thuộc danh sách của chiến dịch.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng họ là những người bị bỏ tù chỉ vì thực thi các quyền con người. Bản thân họ nêu bật ra tình trạng mỗi lúc một tăng thêm cố gắng của các chính phủ toàn trị trong biện pháp bịt miệng đối lập và đàn áp những quyền tự do căn bản.

Chiến dịch kêu gọi trả tự do cho các tù chính trị trên thế giới của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được thiết lập trên cam kết tại Thượng đỉnh Dân chủ đầu tiên vào hai ngày 9 và 10/12/2021.

Sau phiên phúc thẩm giữ nguyên bản án chín năm tù đối với nhà báo tự do, nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, Phát ngôn nhân Ned Price của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói bà Trang, người được Ngoại trưởng Antony Blinken trao giải Phụ nữ Can đảm Quốc tế 2022, là một nhà hoạt động nhân quyền được quốc tế ghi nhận.

Ông Ned Price nhắc lại việc Nhóm Công tác về bắt giữ tuỳ tiện của Liên Hiệp quốc công bố việc bắt giữ bà Trang là tùy tiện và đi ngược lại những cam kết quốc tế về nhân quyền của Việt Nam.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng việc tiếp tục cầm tù bà Trang là hành động mới nhất của chiến dịch đàn áp quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam. Hà Nội cần phóng thích bà và cho phép mọi người ở Việt Nam được thực hành quyền tự do biểu đạt như được quy định trong Hiến pháp Việt Nam và các công ước quốc tế về nhân quyền mà Hà Nội đã ký.

Nguồn:

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/us-state-department-launched-without-just-cause-for-political-prisoners-pham-doan-trang-among-them-01122023083456.html

.