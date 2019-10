Từ Sạt Lở tới Ô Nhiễm

Câu chuyện ô nhiễm môi trường càng lúc càng bi thảm… không chỉ thiên nhiên làm cho đời sống gian nan hơn, ngay chính con người cũng làm thêm tệ hại.

Báo Nhân Dân kể về tình hình sạt lở ở tỉnh Vĩnh Long: Thời gian qua, tình trạng sạt lở tại khu vực gần cầu Mỹ Thuận (tỉnh Vĩnh Long) diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến giao thông và cuộc sống người dân. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 157 điểm sạt lở với tổng chiều dài là 4.942 m, ảnh hưởng 292 hộ dân, ước tính thiệt hại khoảng 6,8 tỷ đồng. Nếu tính từ 2017 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra hơn 10 khu vực sạt lở trên các địa bàn nằm dọc hai bên các tuyến sông lớn như: sông Cổ Chiên, sông Hậu, sông Măng Thít, sông Long Hồ, với tổng chiều dài sạt lở 19.489 m, ảnh hưởng 15.630 hộ dân. Đến nay, các điểm sạt lở đã được đề xuất đầu tư xây đựng kè bảo vệ với tổng chiều dài 9.889 m, đồng thời đề xuất bảo vệ, di dời 8.930 hộ dân bị ảnh hưởng.

Bao giờ cũng có chuyện để nổi giận, như chuyện nước bẩn ở Hà Nội: Khởi tố vụ án gây ô nhiễm nguồn nước sạch Hà Nội… Chiều 17/10, tại cuộc họp báo thông tin về việc ô nhiễm nguồn nước sạch cung cấp cho thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã khởi tố vụ án hình sự....

Ngày 17/10, UBND tỉnh Hòa Bình có báo cáo kết quả kiểm tra, làm rõ việc đổ trộm dầu thải tại khu vực nhà máy nước sông Đà. Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ đổ trộm dầu thải tại khu vực nhà máy nước sông Đà gây ảnh hưởng đến nguồn nước cấp cho nhà máy nước, UBND tỉnh đã tiến hành xác minh và đề xuất các giải pháp xử lý.

Trong khi đó, khắp nơi tại Việt Nam, chỗ nào cũng thấy ô nhiễm môi trường và gây hại cho sưc khỏe. Báo Quân Đội Nhân Dân kể: Theo báo cáo của Tổng cục Môi trường, tính sơ bộ năm 2016, các nhà máy sản xuất xi măng phát thải khoảng 3.284.000 tấn PM, 405.000 tấn SO2, 197.000 tấn NOx và 7.000 tấn CO... Khí thải chứa các chất độc hại sẽ gây ô nhiễm môi trường không khí, làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người. Ô nhiễm không khí có thể tác động tới não bộ, làm suy giảm nhận thức, trí nhớ và kỹ năng tư duy so với những người sống ở nơi không khí trong lành. Bên cạnh đó, nó còn làm tăng nguy cơ mắc các rối loạn tim, thậm chí còn có thể dẫn đến đau tim ở những người vốn có trái tim không khỏe mạnh. Các chất ô nhiễm có thể làm tăng nguy cơ tiểu đường do cơ thể liên tục phải chống lại các chất ô nhiễm và tình trạng viêm do các chất này gây ra. Khói bụi sẽ tạo gánh nặng cho phổi, làm trầm trọng thêm bệnh hen suyễn, hô hấp và viêm phế quản; tỷ lệ mắc bệnh hen suyễn ở trẻ em sống gần những khu vực bị ô nhiễm cao hơn nhiều so với những vùng khác. Các chất độc hại khác trong khí thải có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Báo Thanh Tra kể chuyện Hà Nội ô nhiễm vì kinh tế: “Bất lực” trước các cơ sở sản xuất không phép gây ô nhiễm môi trường… Ô nhiễm khói, bụi, tiếng ồn, rác thải, nước thải gây ảnh hưởng đến môi trường sống nghiêm trọng tại xóm mới Phượng Cách, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai nhiều năm nay nhưng chính quyền các cấp đều “bất lực”?

Người dân xóm mới Phượng Cách, xã Phượng Cách cho biết, trên địa bàn xóm hiện có một số cơ sở may mặc quần áo, tái chế rác thải nhựa làm ô nhiễm môi trường sống nghiêm trọng nhiều năm nay. “Chúng tôi đã nhiều lần có đơn thư kiến nghị gửi các cơ quan chức năng từ xã đến huyện, thế nhưng, không hiểu vì lý do gì mà vẫn không xử lý các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường này, dẫn đến gây bức xúc dư luận” - ông Nguyễn Văn Minh cho biết.

Báo Dân Trí kể rằng Hà Nội ô nhiễm thê thảm: Một loạt câu chuyện mới xảy ra gần đây: Ô nhiễm do bụi mịn; Cháy Nhà máy Bóng đèn-Phích nước Rạng Đông và mới nhất là vụ hàng vạn người dân dùng nước bị nhiễm dầu thải từ Nhà máy nước sạch Sông Đà cho thấy, không phải nơi nào khác mà chính Thủ đô Hà Nội có lẽ đang là nơi ô nhiễm nhất.

Những người dân đã sinh sống nhiều năm ở Hà Nội chắc đều tin rằng, họ đang phải chung sống với tình trạng ô nhiễm môi trường dưới nhiều dạng khác nhau: Không khí, nước, chất thải, rác thải...

Ai cũng đã thấy: Sông Kim Ngưu, Sông Tô Lịch, Sông Nhuệ... nhiều năm nay luôn đen đặc, bốc mùi hôi thối như thế nào. Ai cũng đã thấy, tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề thế nào, bởi tình trạng xây dựng bùng nổ; hàng triệu phương tiện xe máy, ô tô dùng nhiên liệu xăng dầu... xả khói đen đặc hàng ngày. Phía ngoại thành, nhiều người dân cứ hết vụ lúa là đốt rơm rạ cháy rừng rực hàng tuần, hun khói vào thành phố....

Báo Tài Nguyên và Môi Trường kể chuyện Sông Mã với hồ sơ “Vụ người dân “kêu cứu” vì nhiều diện tích đất nông nghiệp dọc bờ sông Mã bị sạt lở: Cần xem xét việc quy hoạch mỏ cát khi đang bị sạt lở”… Tình trạng sạt lở bờ sông Mã làm ảnh hưởng đến diện tích đất canh tác của người dân ở thôn 10, xã Quý Lộc, huyện Yên Định (Thanh Hóa). Hiện nay người dân đang lo lắng nếu quy hoạch mỏ cát và bãi tập kết cát để cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn sẽ làm gia tăng tình trạng sạt lở, nguy cơ đe dọa đến tài sản và tính mạng của người dân.

Báo Tài nguyên & Môi trường điện tử ngày 10/10/2019 đăng bài “Yên Định (Thanh Hóa): Người dân “kêu cứu” vì nhiều diện tích đất nông nghiệp dọc bờ sông Mã bị sạt lở nghiêm trọng”, phản ánh việc nhiều diện tích đất canh tác, hoa màu của người dân dọc bờ sông Mã đang bị sạt lở mỗi ngày do tình trạng khai thác cát và mưa lũ đã làm ảnh hưởng rất lớn đến đất sản xuất của nhân dân. Từ những nguyên nhân trên, người dân đề nghị các cấp không cấp phép khai thác cát tại khu vực đang bị sạt lở để người dân yên tâm, ổn định cuộc sống.

Nghệ An lại gặp nạn trời… Bản tin VnExpress kể: Tài sản của hàng nghìn hộ dân bị ngâm nước… Hàng hóa, đồ đạc của hàng nghìn gia đình và các tiểu thương thành Vinh hư hỏng sau trận mưa trắng trời. Ông Trần Hùng Cường (52 tuổi, tiểu thương chợ Vinh) cho hay, ông đã bán hàng nông sản ở chợ này hàng chục năm, song đây là lần đầu tiên chứng kiến nước lên nhanh và ngập sâu như vậy.

"Khoảng 8h30 ngày 16/10 trời mưa, đến trưa thì khu vực hàng nông sản ở chợ Vinh đã ngập hơn một mét, tràn vào nhà kho", ông Cường nói và cho hay lượng hàng quá lớn, trong khi đường xá cũng ngập nên các tiểu thương không thể sơ tán. Họ đành đứng nhìn nước lên, dần nhấn chìm tài sản. Riêng gian hàng của ông Cường có 20 tấn lạc, đỗ, vừng bị ngâm nước, thiệt hại khoảng một tỷ đồng.

Báo Môi Trường & Đô Thị kể chuyện Quảng Ninh: Hàng loạt trạm trộn bê tông gây ô nhiễm môi trường… Nhiều trạm bê tông hoạt động hàng chục năm qua nhưng không thực hiện các giải pháp giảm thiểu bụi, nước thải, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới đời sống của người dân trên địa bàn.

Với tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh, hàng loạt các dự án xây dựng lớn đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nên hàng loạt các trạm trộn bê tông “mọc” lên đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng các công trình. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 78 trạm trộn bê tông (63 trạm trộn bê tông thương phẩm, 15 trạm trộn bê tông nhựa), trong đó có 45 trạm trộn phục vụ cho mục đích kinh doanh và 33 trạm trộn phục vụ cho các dự án trọng điểm của tỉnh.

Báo Dân Sinh kể chuyện tỉnh Gia Lai: Vừa bị phạt, xưởng tái chế nhựa lại tiếp tục gây ô nhiễm… Hơn 6 năm nay, đều đặn, từ 6 đến 17 giờ hàng ngày, cơ sở sản xuất nhựa tái chế ở số 53 Nguyễn Biểu do bà Ngô Thị Thẩm (Sinh năm 1978, trú phường Hoa Lư, thành phố Pleiku) làm chủ thường xuyên thải trực tiếp nước chưa qua xử lý, khí độc ra môi trường khiến cư dân hết sức bất bình.

Theo bà Trịnh Thị Hiền, mỗi khi lò tái chế ở cơ sở này hoạt động, ngoài mùi khét của nhựa bị đốt, cộng thêm các loại mùi khác như: Nước mắm, nước tương, thuốc trừ sâu, trừ cỏ cùng đủ các loại còn thừa trong các chai lọ... đã tạo ra một loại mùi hôi hỗn tạp, phả trực tiếp ra môi trường, khiến người dân xung quanh bị ảnh hưởng và rất bất bình. Người dân nơi đây còn ảnh hưởng mùi hôi thối phát ra từ hệ thống nước thải chưa qua xử lý của cơ sở này xả trực tiếp ra môi trường xung quanh.