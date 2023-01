- Sài Gòn: Có phải 12 bộ đội nghĩa vụ Quân Khu 7 đã hiếp dâm 2 nữ sinh viên, hay chỉ hiểu nhầm mất tiền rồi tranh cãi? CSVN bịt miệng, dọa khởi tố "tin vịt"... - Cộng hòa Hạ viện điều tra về tài chánh gia đình của Tổng thống Biden: con trai, thân nhân và các công ty - Cộng hòa Hạ viện sẽ trình dự luật bảo vệ quyền tự do ngôn luận, cấm liên bang ép các mạng xã hội gỡ bỏ tin vịt

Hoan Huynh (Dân Chủ), người tị nạn đầu tiên và người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào chức vụ tiểu bang trong lịch sử Illinois, đã tuyên thệ nhậm chức hôm thứ Tư cho chức Dân biểu Tiểu bang Illinois ở địa hạt 13.

QUẬN CAM (VB-12/1/2023) ---- Sài Gòn: Có phải 12 bộ đội nghĩa vụ Quân Khu 7 đã hiếp dâm 2 nữ sinh viên, hay chỉ hiểu nhầm mất tiền rồi tranh cãi? CSVN bịt miệng, dọa khởi tố "tin vịt"... Câu chuyện ban đầu lan truyền trên mạng xã hội vào đêm 11/1/2023, nhiều tin và vài clip ngắn không rõ hình ghi rằng 2 nữ sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) nhảy lầu tự tử sau khi bị 12 quân nhân hiếp dâm, một cô chết và một cô bị thương nặng. Hai nữ SN này đang học quân sự tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN), Trường Quân sự Quân khu 7. Đầu tiên xuất hiện là từ tin nội bộ giới siinh viên: "...ngày 11/1 trên trang UEH confessions thông tin v/v hai nữ sinh trường HUFLIT bị xâm hại trong kỳ học quân sự tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh; khiến 02 bạn này nhảy lầu. Kèm theo là 02 clip, trong có tiếng phụ nữ la hét và cảnh một nhóm người đang khiêng cáng vào bên trong."

Báo Tuổi Trẻ hôm 12/1/2023 ghi nhận: "Chiều 12-1, trung tướng Trần Hoài Trung đề nghị, các cơ quan chức năng căn cứ vào Luật An ninh mạng, tiến hành khởi tố vụ án, điều tra làm rõ các tài khoản vu khống trong vụ 'sinh viên trường HUFLIT bị xâm hại' để xử lý theo quy định của pháp luật."

Báo VnExpress ghi nhận qua bản tin "Trường Quân sự Quân khu 7: 'Thông tin nữ sinh bị hiếp dâm là bịa đặt'..." trong đó viết: "Chủ nhiệm Chính trị trường Quân sự Quân khu 7 nói thông tin sinh viên của trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM nghi bị hiếp dâm khi đi học quân sự là bịa đặt. Chiều 12/1, trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM (HUFLIT) và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 tổ chức họp báo sau thông tin nữ sinh bị hiếp dâm khi đi học quân sự, xôn xao trên mạng xã hội tối 11/1. Đại tá Nguyễn Tiến Sơn, Chủ nhiệm Chính trị trường Quân sự Quân khu 7, cho hay tối 10/1, một sinh viên phát hiện bị mất 1,4 triệu đồng. Những sinh viên cùng phòng đã hỏi nhau và nghi ngờ một nữ sinh. Em này không nói gì và xô cửa ra ngoài, hét, khóc, cho rằng bị các bạn vu oan. Sau khi nghe tiếng hét, cán bộ quản lý đã chạy lên đưa sinh viên này xuống để trấn an tâm lý, gọi gia đình đến đưa em về nhà chăm sóc. Một sinh viên nữ ở tòa nhà đối diện đã quay lại clip, chia sẻ trên mạng nhưng không nói rõ thông tin."

"Theo đại tá Sơn, tối qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip này với những thông tin thất thiệt. Nhà trường đã làm việc với sinh viên quay clip và em này đã đính chính trên trang cá nhân của mình. "Sáng 12/1 chúng tôi đã mời tất cả sinh viên phụ trách phòng ở khu quân sự, nghe bạn nữ này đính chính thông tin", ông Sơn nói, cho biết từ clip ban đầu, nhiều người đã cắt ghép những hình ảnh khác và xuyên tạc đây là sự việc tại trường Quân sự Quân khu 7.

Có mặt tại buổi họp báo, một nữ sinh lớp 24 của trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM đang học tại trường Quân sự Quân khu 7, cho biết mình là người quay clip đang bị phát tán trên mạng. Nữ sinh nói đêm 10/1, em có ca gác từ 21h30-23h. Khoảng 22h30, nữ sinh này nghe tiếng la hét ở tòa nhà đối diện, do tò mò nên đã lấy điện thoại quay lại, sau đó gửi cho ba bạn khác."

""Trong video, do tò mò, em có tự hỏi 'hình như là hiếp dâm hả'. Khi kết thúc sự việc, em được thầy đính chính là bạn sinh viên đó bị trầm cảm, có vấn đề tâm lý và bị đổ lỗi ăn cắp tiền dẫn đến kích động, la hét, đòi nhảy lầu nhưng được các bạn khu đó ngăn lại kịp thời", nữ sinh kể, cho biết sau đó đã nói lại với những người bạn mà em gửi clip nhưng không ngờ mọi nguyện đi quá xa, gán ghép thông tin sai sự thật. "Qua sự việc em rút ra bài học lớn cho mình, em thật sự xin lỗi", nữ sinh nói tại họp báo."

Điểm ghi nhận, theo Báo Dân Trí: "15h21' Buổi họp báo kết thúc. Phóng viên các cơ quan báo chí còn nhiều câu hỏi chưa được làm rõ."

Nhà văn Mai Bá Kiếm trong bài viết trên Báo Tiếng Dân "Quân đội nào mà không có lính phạm tội hiếp dâm?" ghi nhận: "Tất cả quân đội các nước dù phát xít, đế quốc, thực dân, tư bản hay cộng sản đều có quân cảnh tư pháp, có toà án binh, có quân lao để điều tra, xét xử, giam giữ quân nhân phạm pháp. Cho nên không có gì để quân đội phải xấu hổ khi quân nhân của mình phạm pháp, mà quan trọng là quân pháp có đủ “sắt đá” không, để duy trì quân phong, quân kỷ trong quân lực."

Giải thích ban đầu từ nội bộ sinh viên như sau:

---- Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua dự luật chống phá thai, yêu cầu trẻ sơ sinh còn sống trong hoặc sau khi cố gắng phá thai phải được chăm sóc y tế. Dự luật có tên Born-Alive Abortion Survivors Protection Act (Đạo luật bảo vệ những người sống sót sau phá thai từ khi sinh ra) đã được Hạ viện thông qua hôm thứ Tư với tỷ lệ bỏ phiếu 220 thuận -210 chốing-1 trắng, theo đường lối đảng phái. Dân Biểu Henry Cuellar của Texas là đảng viên Dân Chủ duy nhất bỏ phiếu ủng hộ dự luật. Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát dự kiến ​​sẽ không xét dự luật này.

.

---- Cộng hòa tại Hạ viện đã mở ra cuộc điều tra về gia đình của Tổng thống Joe Biden. Ủy ban giám sát Hạ viện dưới quyền Chủ tịch James Comer (Cộng Hòa-Kentucky) hôm thứ Tư đã kêu gọi Bộ Tài chính chuyển thông tin tài chính về Hunter Biden, con trai của tổng thống và James Biden, anh trai của tổng thống, cũng như của thân nhân Biden và các công ty liên quan của họ.

.

Ông cũng kêu gọi ba giám đốc điều hành của Twitter xuất hiện trong một phiên điều trần công khai để thảo luận về việc kiểm duyệt một bài báo trên New York Post năm 2020 về các hoạt động kinh doanh của Hunter Biden. (Nếu là Trump như trong quá khứ: cấm Bộ Trưởng Tài chính đưa hồ sơ, sẽ kiện tới tòa để câu giờ cho hết nhiệm kỳ Tổng Thống. Chúng ta chưa biết Biden phản ứng ra sao.)

.

---- Cộng hòa tại Hạ viện dự kiến sẽ trình một dự luật cấm các cơ quan liên bang gây áp lực buộc trang mạng xã hội phải xóa nội dung không phù hợp với chính sách Bạch Ốc, theo báo Wall Street Journal hôm thứ Năm, dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer. DB Comer nói: "Dự luật của chúng tôi cấm chính phủ liên bang gây áp lực buộc các công ty truyền thông xã hội phải bịt miệng những người Mỹ bày tỏ quan điểm trực tuyến, vì như thế là xóa bỏ quyền tự do ngôn luận hợp pháp." Ông dẫn ra điển hình Biden và Bộ Y Tế từng yêu cầu ngăn chận các ý kiến kêu gọi đừng tiêm vaccine ngừa COVID-19.

.

---- Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Biden sẽ không tịch thu các bếp gas của người dân. Sau khi ông Richard Trumka Jr., thành viên Consumer Product Safety Commission (Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng - CPSC), gợi ý rằng có thể có lệnh cấm bếp gas sau khi có nghiên cưu cho thấy hơi gas gây ra 13% trường hợp hen suyễn trẻ em, Cộng Hòa cảnh báo rằng Đảng Dân Chủ sắp chõ mũi vào nhà bếp người dân.

.

Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre nói hôm thứ Tư: “Tổng thống không ủng hộ việc cấm bếp gas. Và Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng, một cơ quan độc lập, không cấm bếp gas. Tôi chỉ muốn làm rõ điều đó." Chủ tịch CPSC Alexander Hoehn-Saric cho biết ông "không tìm cách cấm bếp ga và CPSC không có quyền làm như vậy."

.

---- Biden sắp ký một sắc lệnh hành pháp có thể ảnh hưởng đến các khoản đầu tư của các nhà đầu tư từ Hoa Kỳ vào Trung Quốc. Theo tin Axios hôm thứ Năm, Biden đang tham khảo ý kiến ​​của các đồng minh Hoa Kỳ trước. Nếu được thông qua, nó sẽ leo thang quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh, vì nó sẽ thực hiện các quy định và kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các công ty hỗ trợ các dự án của Trung Quốc. Hành động siết đầu tư vào TQ do nghiên cứu của Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, những người được cho là đã khuyên như thế cho doanh nghiệp tư và ngành dịch vụ tài chính từ giữa tháng 12/2022.

.

---- New York State Nurses Association (Hội Y tá Tiểu Bang New York) hôm thứ Năm tuyên bố chấm dứt đình công ở hai bệnh viện tại Thành phố New York sau khi đạt được các thỏa thuận tạm về vấn đề tiền lương và nhân sự. Công đoàn cho biết các y tá tại các bệnh viện Mount Sinai và Montefiore Bronx đã trở lại làm việc vào sáng thứ Năm sau khi đạt được các thỏa thuận để đảm bảo "tỷ lệ nhân viên an toàn có thể thi hành cụ thể." Các y tá đã đình công từ thứ Hai, nói rằng các bệnh viện đang đặt tính mạng của các y tá và bệnh nhân vào tình thế nguy hiểm vì tình trạng thiếu nhân sự khiến y tá phải làm việc quá sức và không có ca trực, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19.

.

---- Đảng Cộng hòa Quận Nassau (New York) hôm thứ Tư kêu gọi Dân Biểu George Santos, R-N.Y. hãy từ chức vì đã nói dối về tiểu sử và nguồn tiền của ông. Sau khi một bản tin New York Times ghi rằng Santos đã ngụy tạo về học vấn và nghề nghiệp, các nhóm giám sát khác như Campaign Legal Center bắt đầu xem xét các chi phí cá nhân và nguồn gốc thực sự của số tiền tranh cử của Santos. Santos cũng nhiều lần nói dối về tôn giáo và sắc tộc của mình cũng như mối quan hệ của cha mẹ anh ta với Holocaust. Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Quận Nassau Joseph G. Cairo tại một cuộc họp báo ở Long Island nói rằng Santos thắng cử nhờ "lừa dối, dối trá và bịa đặt", và kêu gọi Santos từ chối tức khắc.

.

Ngay chuyện nhỏ như thể thao, Santos cũng nói rằng ông từng là cầu thủ đội vô địch bóng chuyển. Cairo tiết lộ rằng Santos đã nói dối anh ta trong một cuộc gặp riêng: “[Anh ấy] nói với tôi, tôi nhớ cụ thể, rằng anh ấy có chút đam mê thể thao — rằng anh ấy là một ngôi sao trong đội bóng chuyền [Đại học] Baruch và họ đã giành chức vô địch giải đấu. Tôi có thể nói gì bây giờ?"

.

DB Santos, 34 tuổi, cũng được cho là đang bị chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương giám sát, những người đang xem xét các hành vi sai trái có thể xảy ra, bao gồm cả việc nhận được 700.000 đô la mờ ám để tranh cử. Dưới đây là một số lời nói dối của Santos báo chí khám phá được qua phỏng vấn và tìm hồ sơ.

.

Nói dối từng học ở trường tư Horace Mann (chuyên chuẩn bị thi vào các đại học nổi tiếng). Trong vận động tranh cử Quốc hội năm 2019 (thất bại), Santos kể về thời trẻ là đã vào “trường dự bị Horace Mann ở Bronx, tuy nhiên, đã không tốt nghiệp Horace Mann do gia đình khó khăn về tài chính.” Năm sau, Santos giải thích thêm về khẳng định đó, nói rằng “thật không may, vào năm cuối cấp ba của tôi ở trường dự bị, cha mẹ tôi rơi vào thời kỳ khó khăn, điều mà sau này được gọi là cuộc suy thoái năm 2008.” Nhưng một phát ngôn viên của trường nói với CNN, “Chúng tôi đã tìm kiếm hồ sơ và không có bằng chứng nào cho thấy George Santos (hoặc bất kỳ bí danh nào) đã theo học tại Horace Mann.”

.

Nói dối về nhận bằng cấp từ 2 đại học: New York University và Baruch College. Trong tiểu sử được đăng vào năm ngoái trên trang web của Ủy ban Quốc hội Quốc gia Đảng Cộng hòa, Santos viết đã “theo học tại Đại học Baruch và NYU, nơi Santos lấy bằng tài chính và kinh tế”. Nhưng sau khi báo New York Times - tờ báo đầu tiên vạch trần nhiều lời nói dối của Santos vào tháng trước - đưa tin rằng cả hai trường đều không thể tìm thấy tên của anh ta trong hồ sơ của họ, Santos đã nói lại với The New York Post: “Tôi không tốt nghiệp bất kỳ đại học nào. Tôi cảm thấy xấu hổ và xin lỗi vì đã tô điểm cho sơ yếu lý lịch của mình.”

.

Nói dối làm việc cho 2 ngân hàng lớn: Citigroup và Goldman Sachs. Santos đã nói rằng công việc đầu tiên của ông sau khi tốt nghiệp đại học là tại Citigroup, nơi ông đã nỗ lực để trở thành “cộng tác viên quản lý tài sản” trong bộ phận bất động sản của công ty. Santos nói đã làm việc một thời gian ngắn tại Goldman Sachs và khoe khoang vào tháng 6 rằng anh ấy đã chỉ trích thị trường Wall Street khi còn là “nhân viên” trong “hội nghị cổ phần tư nhân lớn nhất thế giới…do Anthony Scaramucci điều hành.” Cả hai công ty tài chính đều nói với tờ New York Times rằng họ không dò ra việc làm của Santos, với một phát ngôn viên của Citigroup nói rằng công ty đã bán hết các hoạt động quản lý tài sản [địa ốc] của mình hồi năm 2005. Scaramucci cũng nói với CNN rằng không có hồ sơ nào về việc Santos tham gia vào cuộc thảo luận nhóm hoặc thậm chí đã tham dự hội nghị.

.

Nói dối hồi tháng 2/2021 là làm chủ 13 tài sản bất động sản cho thuê, nhưng không được trả bất kỳ khoản tiền thuê nào trong gần một năm do lệnh cấm trục xuất liên quan đến đại dịch. Bây giờ Santos thú nhận rằng anh ta “không sở hữu bất kỳ tài sản nào” và thừa nhận rằng anh ta sống trong nhà của chị gái mình ở Huntington trên Long Island, nhưng đang tìm mua một căn nhà cho riêng mình.

.

Nói dối về gốc Do Thái có ông bà thoát khỏi lò thiêu Holocaust. Trong một video năm 2021 để khởi động chiến dịch của mình, Santos nói có mẹ là Do Thái và bản thân tới Israel nhiều lần, “Tôi đã thấy chủ nghĩa xã hội hủy hoại cuộc sống của mọi người như thế nào vì ông bà tôi đã sống sót sau Holocaust.” Báo The Forward cho biết họ không tìm thấy tài liệu để sao lưu các chuyến đi đó, và rằng ông bà ngoại của Santos đều sinh ra ở Brazil trước khi Đức Quốc xã chiếm đóng nước Đức và người mẹ quá cố của anh thường xuyên đăng những hình ảnh Công giáo lên mạng xã hội và theo dõi một số tài khoản về Công giáo. Nói lại với New York Post, Santos nói. “Tôi là người Công giáo. Bởi vì tôi biết được gia đình ngoại của mình có nguồn gốc Do Thái nên tôi đã nói rằng tôi là 'người Do Thái'”."

.

---- Putin sốt ruột, thay tướng tư lệnh chiến trường. Tướng Nga Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Quân Lực Nga, đã được Bộ Quốc phòng Nga bổ nhiệm vào thứ Tư với tư cách là chỉ huy của Liên quân Nga đang tiến hành cuộc chiến ở Ukraine. Gerasimov do đó sẽ thay thế Tướng lục quân kiêm Tổng tư lệnh Lực lượng hàng không vũ trụ Nga, ông Serge Surovikin, làm Tư lệnh quân Nga ở Ukraine. Surovikin hiện sẽ là cấp phó của Gerasimov cùng với Tướng lục quân kiêm Tổng tư lệnh Lực lượng mặt đất Nga Oleg Salyukov và Đại tướng kiêm Phó tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Alexey Kim.

.

Bộ Quốc phòng nói với truyền thông nhà nước rằng những thay đổi đã được thực hiện do các nhiệm vụ bổ sung cần thiết để thực hiện kế hoạch cho chiến dịch đặc biệt, "nhu cầu tổ chức tương tác chặt chẽ hơn" trong quân đội Nga, cũng như "nâng cao chất lượng của tất cả các loại hỗ trợ và hiệu quả của việc chỉ huy và kiểm soát các nhóm quân đội."

.

---- Hải quân Hoàng gia Anh đã hộ tống và theo dõi các chuyển động của một tàu chiến Nga ở Biển Bắc, theo lời Hải quân Anh cho biết hôm thứ Tư trong một tuyên bố chính thức được công bố trên trang web của mình.

.

Theo thông cáo báo chí, khu trục hạm HMS Portland đã giám sát tàu khu trục hỏa tiễn hành trình Admiral Gorshkov của Nga và tàu chở dầu Kama đi cùng. Tàu Gorshkov được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa vào chiến đấu gần đây và được trang bị hỏa tiễn siêu thanh và dàn hỏa tiễn Zircon.

.

Hạm trưởng của HMS Portland là Ed Moss-Ward cho biết, "Bằng cách duy trì sự hiện diện rõ ràng và liên tục, Hải quân Hoàng gia đảm bảo tuân thủ luật hàng hải và ngăn chặn hoạt động xấu để bảo vệ lợi ích quốc gia của chúng ta."

.

---- Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Thủ tướng Nhật Fumio Kishida hôm thứ Tư đã ký hiệp ước quốc phòng theo đó 2 nước sẽ cho quân đội của họ sử dụng lãnh thổ của nhau. “Anh quốc cam kết đảm bảo an ninh và ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”, văn phòng thủ tướng Anh viết trên Twitter sau khi ký kết Reciprocal Access Agreement (Hiệp ước tiếp cận đối ứng), đây là một “hiệp ước mang tính bước ngoặt cho phép Anh và Nhật Bản triển khai lực lượng tại lãnh thổ của nhau”.

.

Hiệp ước này mang lại lợi ích cho quốc phòng và an ninh ở cả hai quốc gia cũng như trên phạm vi toàn cầu, theo thông cáo báo chí chính thức của chính phủ Anh cho biết. Sunak sẽ đến thăm Nhật Bản vào tháng 5 khi Hiroshima tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7.

.

---- Public and Commercial Services Union (Công đoàn Dịch vụ Thương mại và Công cộng - PCS) đã công bố vào thứ Tư rằng 100.000 thành viên của mình tại 124 cơ quan chính phủ ở Anh, chủ yếu là công chức và viên chức, sẽ tổ chức đình công một ngày vào ngày 1 tháng 2/2023.

.

"Đây sẽ là cuộc đình công dân sự lớn nhất trong nhiều năm và báo hiệu sự leo thang đáng kể của hành động công nghiệp sau một tháng đình công về tiền lương, lương hưu, điều khoản dự phòng và bảo đảm việc làm", theo PCS cho biết trong một tuyên bố.

.

Công đoàn giải thích rằng họ đang đấu tranh "để tăng lương 10%, lương hưu công bằng, đảm bảo việc làm và không cắt giảm các điều khoản dự phòng" nhưng "chính phủ đã từ chối thảo luận về các yêu cầu của chúng tôi."

.

----- Một quan chức cấp cao có kiến thức về vấn đề tê liệt dàn máy kiểm soát không lưu Hoa Kỳ nói với ABC News rằng sự đứng máy hàng loạt của hàng không Hoa Kỳ hôm thứ Tư do lỗi của hệ thống an toàn hàng không xuất phát từ lỗi của con người.

.

Một kỹ sư khi bảo trì định kỳ đã “thay thế file điện toán này bằng file điện toán khác”, dẫn đến sự tê liệt hệ thống máy. “Đó là một sai lầm trung thực khiến đất nước phải trả giá hàng triệu USD,” quan chức này nói.

.

---- Hơn 20 người chết trong vụ đánh bom cảm tử xảy ra gần tòa nhà Bộ Ngoại giao Afghanistan ở thủ đô Kabul hôm thứ Tư. Theo Taliban, kẻ tấn công đã lên kế hoạch thâm nhập vào Bộ trong khu vực được củng cố nghiêm ngặt bởi các trạm kiểm soát. Ít nhất 25 người khác đã bị thương trong vụ nổ. Cảnh sát xác nhận rằng cuộc điều tra đang được tiến hành, không có tuyên bố trách nhiệm ngay lập tức cho vụ tấn công. Đầu tháng này, Nhà nước Hồi giáo (ISIS) đã nhận trách nhiệm về vụ nổ sân bay quân sự cũng cướp đi sinh mạng của 20 người vào ngày 1/1.

.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Llyod Austin nói rằng ông "nghi ngờ nghiêm trọng" việc Trung Quốc xâm lược Đài Loan là "sắp xảy ra". Tuy nhiên, ông cũng cho biết hành vi của quân đội Trung Quốc gần đây là "rất khiêu khích" và họ đang "cố gắng thiết lập một trạng thái bình thường mới" với việc gia tăng hoạt động trên biển và khu vực gần Đài Loan.

.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói thêm rằng Washington "không tìm kiếm xung đột" và sẽ "tìm cách giữ cho các đường dây liên lạc mở" với Trung Quốc để tránh khả năng leo thang do "tính toán sai" tình hình.

.

---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Tư đã hoan nghênh quyết định của Nhật Bản tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng vào năm 2027 lên 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Ông tuyên bố: “Những chiến lược mới này thể hiện rõ ràng cam kết của Nhật Bản trong việc đầu tư vào việc nâng cao năng lực của mình, đảm nhận vai trò mới và thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Hoa Kỳ và các đối tác chung của chúng ta”.

.

Blinken nói rằng Hoa Kỳ và Nhật Bản đồng ý rằng Trung Quốc là "thách thức chiến lược chung lớn nhất mà chúng tôi và các đồng minh và đối tác của chúng tôi phải đối mặt." Cả hai nước cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine và lên án cuộc xâm lược của Nga. Blinken cũng cho biết hai bên sẽ tăng cường hợp tác ba bên với Hàn Quốc "để ngăn chặn và, nếu cần, bảo vệ chống lại sự xâm lược" trước "các vụ phóng hỏa tiễn bất hợp pháp và liều lĩnh" của Bắc Hàn.

.

---- Quốc hội Hoa Kỳ khóa 118 có một dấu ấn lịch sử với con số kỷ lục 13 thành viên tự nhận là đồng tính nam, đồng tính nữ hoặc song tính. Theo Pew Research, số lượng người LGBTQ công khai trong Quốc hội đã tăng hơn gấp ba lần kể từ năm 2012.

.

Hiện thời giới tính thứ ba có 11 Dân biểu và 2 Thượng nghị sĩ liên bang. Dân biểu Barney Frank, D-Mass., đã trở thành nhà lập pháp đồng tính công khai đầu tiên tại Quốc hội khi ông tự công bố vào Lễ Memorial Day năm 1987. Ông năm nay 47 tuổi và đã phục vụ từ năm 1981.

.

---- Cựu Dân Biểu Harley Rouda (D-Calif.) đang khởi động tranh cử vào ghế thay Dân Biểu Katie Porter (D-Calif.) sau khi Porter tuyên bố rằng bà sẽ tranh cử vào Thượng viện vnăm 2024. Rouda lần đầu tiên được bầu vào Quốc hội vào năm 2018, nhưng ông đã thua cuộc tái tranh cử vào năm 2020 trước Michelle Steel của Cộng hòa. Rouda đã chọn không tái tranh cử vào năm 2022 vì bản đồ vẽ lại của California sẽ khiến Rouda đối đầu với Porter (cùng Đảng Dân Chủ).

.

Rouda nói trong một tuyên bố: “Đây là một quận chiến trường. Chúng ta cần những nhà lãnh đạo đã qua thử thách, những người biết cách chiến đấu – và giành chiến thắng. Quận Cam xứng đáng với những nhà lãnh đạo đặt chế độ lưỡng đảng lên trên tình trạng bên bờ vực chiến tranh và tập trung vào việc mang lại kết quả cho các gia đình lao động trong tiểu bang của chúng ta. Tôi là nhà lãnh đạo đó trong Quốc hội và tôi tự hào được tranh cử để làm điều đó một lần nữa.”

.

Quyết định tranh cử của Porter vào chiếc ghế của Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein (D-Calif.), người chưa tuyên bố nghỉ hưu nhưng được nhiều người kỳ vọng sẽ làm như vậy, đã tạo ra làn sóng thay đổi khắp chính trường California.

.

---- Các phụ tá của Tổng thống Biden đã tìm thấy thêm nhiều tài liệu mật không đúng chỗ, ở một nơi khác ngoài văn phòng nơi đợt đầu tiên được phát hiện. Họ đã tìm kiếm những hồ sơ như vậy kể từ khi các tài liệu được phát hiện vào tháng 11 trong một văn phòng mà Biden từng lưu giữ tại Trung tâm Ngoại giao và Tham gia Toàn cầu Penn Biden ở Washington.

.

Ủy ban Giám sát Hạ viện do Cộng Hòa kiểm soát đã nói với Bạch Ốc rằng họ muốn xem các tài liệu còn sót lại trong văn phòng Trung tâm Penn Biden của ông. Một lá thư gửi cho các quan chức chính quyền cũng yêu cầu thông tin bao gồm danh sách những người có quyền truy cập vào văn phòng đó và tình trạng thẩm quyền an ninh của các luật sư của tổng thống để giải quyết các tài liệu.

.

---- Hoan Huynh (Dân Chủ), người tị nạn đầu tiên và người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào chức vụ tiểu bang trong lịch sử Illinois, đã tuyên thệ nhậm chức hôm thứ Tư cho chức Dân biểu Tiểu bang Illinois ở địa hạt 13, kế nhiệm Trưởng khối đa số Hạ viện đã nghỉ hưu Greg Harris. Địa hạt 13, bao gồm các khu dân cư phía Bắc Chicago, là nơi sinh sống của 110.128 cư dân, khoảng 45% trong số họ là một phần của nhóm chủng tộc hoặc dân tộc thiểu số.

.

Huỳnh sinh ra ở Việt Nam với cha mẹ là người Việt gốc Hoa. Cha anh đã chiến đấu trong Chiến tranh Việt Nam cùng với quân đội Mỹ. Đầu những năm 1990s, gia đình Huỳnh chấp nhận tị nạn và chuyển đến Hoa Kỳ. Huynh tốt nghiệp cử nhân của Đại học Yale cùng với bằng thạc sĩ của Đại học Harvard.

.

Trước khi tranh cử, Huynh đã làm việc phân phối các khoản đầu tư tác động xã hội tại tổ chức cộng đồng Chicago Beyond. Huynh cũng đã làm nên lịch sử với tư cách là người Mỹ gốc Á đầu tiên đại diện cho Chicago North Side trong Đại hội đồng cũng như là người da màu đầu tiên đại diện cho Quận 13 của Tiểu bang. Với 40.168 phiếu bầu, Huynh đã nhận được 36.367 phiếu bầu — thắng áp đảo với 90.5% tổng số phiếu bầu.

.

Huỳnh nói: “Chỉ có ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, thành phố lớn Chicago và tiểu bang Illinois, một người tị nạn từ Việt Nam mới có thể đến đây với không gì khác ngoài hy vọng, được tiếp cận các cơ hội và được bầu làm Dân biểu Tiểu bang. Chúng ta phải tiếp tục đấu tranh vì một tương lai tiến bộ, công bằng và toàn diện, nơi tất cả mọi người, bất kể bạn đến từ đâu, dân tộc, khuynh hướng tình dục, giới tính và tôn giáo của bạn, đều có cơ hội và sự an toàn.”

.

Hoan Huynh

.

---- TIN VN. Khởi tố, bắt tạm giam Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. Theo Báo Quân Đội Nhân Dân. Tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, ngày 11-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam về tội "nhận hối lộ". Hiện nay đã khởi tố vụ án, khởi tố và ra lệnh khám xét nơi làm việc và chỗ ở của 84 bị can về các tội: Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác. Trong đó gồm có: 80 bị can là Giám đốc, phó giám đốc, nhân viên các Trung tâm Đăng kiểm và các đối tượng môi giới; 03 bị can là cán bộ thuộc Phòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng Kiểm bị khởi tố về tội "nhận hối lộ"...

.

----- HỎI 1: Có phải 86% viện dưỡng lão Hoa Kỳ thiếu nhân viên?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới, hầu hết các viện dưỡng lão ở Hoa Kỳ đang thiếu nhân viên và rất gian nan để thu hút nhân viên mới. Hiện tại, 86% viện dưỡng lão ở Hoa Kỳ đang gặp phải tình trạng thiếu nhân viên từ trung bình đến nghiêm trọng và 96% đang gặp khó khăn trong việc thuê thêm nhân viên, theo khảo sát của American Health Care Association (Hiệp hội Chăm sóc Sức khỏe Hoa Kỳ) về Ngành Viện dưỡng lão.

Chi tiết:

https://thehill.com/changing-america/well-being/longevity/3809450-more-than-8-in-10-nursing-homes-face-staffing-shortages-survey/

.

----- HỎI 2: Thanh niên Nga trốn lính, lại bị Nam Hàn đòi trả về Moscow?

.

ĐÁP 2: Nên Nam Hàn bị kiện. Một nhóm người Nga trốn khỏi Nga để tránh bị bắt đi chiến đấu trong cuộc chiến Ukraine nói rằng cuộc sống của họ đang bị treo lơ lửng sau khi Nam Hàn từ chối đơn xin tị nạn của họ. Nhóm 5 người đàn ông đã sống ở phi trường Incheon của Seoul trong nhiều tháng kể từ khi nhập cảnh riêng vào cuối năm ngoái.

.

Họ không được phép rời phi trường và phải ngủ trên những chiếc giường tạm bợ trong một căn phòng không có cửa sổ ở tầng hầm, với bánh nướng xốp và nước trái cây cho bữa sáng, bữa tối và bữa trưa loại bữa ăn trên phi cơ, tất cả đều do Bộ Tư pháp Nam Hàn cung cấp.

.

“Chúng tôi ăn uống không bình thường, chúng tôi hầu như không tắm rửa. Tôi cảm thấy như thể mình là một con thú bị nhốt trong vườn thú”, một trong 5 người tự nhận mình là Jashar trả lời phỏng vấn tờ Joongang Ilbo.

Luật sư Lee Jong-chan của họ cho biết hôm thứ Ba rằng những người đàn ông này đang có hành động pháp lý chống lại chính phủ Nam Hàn. Lee nói với This Week in Asia: “Họ đã đệ đơn kiện quyết định của Bộ Tư pháp Nam Hàn từ chối cho họ cơ hội được sàng lọc vì có thể cấp cho họ quy chế tị nạn.”

.

Bộ từ chối đơn xin tị nạn của họ vì không coi việc trốn nghĩa vụ quân sự là lý do chính đáng để trở thành người tị nạn. Bộ Tư pháp Nam Hàn nói: “Đáng lẽ họ phải bị hồi hương. Nhưng họ đã khởi kiện, thách thức quyết định của chính phủ rằng họ không đủ tiêu chuẩn để được sàng lọc để có thể cấp cho họ quy chế tị nạn.”

Chi tiết:

https://www.scmp.com/week-asia/people/article/3206389/five-russians-sue-south-korea-refusing-asylum-bid-i-wont-kill-innocent-people-ukraine

.

.