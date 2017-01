Canada: Lạm Phát Tăng

Lạm phát ở Canada trong tháng 12/2016 tăng cao hơn: chỉ số giá tiêu thụ trong tháng 12 tăng 1.5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tháng 11/2016 tăng 1.2%. Nếu tính riêng, giá thực phẩm lại giảm 1.3% so với năm trước, tức là ba tháng liên tục giá thực phẩm giảm, so với năm trước.