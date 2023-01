- Ukraine: Nga gợi ý giải pháp chia đôi Ukraine kiểu Đại Hàn chi làm Nam, Bắc Hàn. Ukraine từ chối, vì Nam/Bắc Hàn đang ân hận. - Có tới 46% học giả trả lời khảo sát của Atlantic Council: nước Nga sẽ tan rã, thất bại trước năm 2033. - Anh: Nga "gần như chắc chắn" đã sử dụng "Su-57 FELON", máy bay chiến đấu siêu thanh từ tháng 6/2022 - Putin gây sự với các bản đồ còn ghi Crimea là của Ukraine và c

Hình ảnh Tết trên các hè phố Chợ Lớn, Sài Gòn.

- Ukraine: Nga gợi ý giải pháp chia đôi Ukraine kiểu Đại Hàn chi làm Nam, Bắc Hàn. Ukraine từ chối, vì Nam/Bắc Hàn đang ân hận.

- Có tới 46% học giả trả lời khảo sát của Atlantic Council: nước Nga sẽ tan rã, thất bại trước năm 2033.

- Anh: Nga "gần như chắc chắn" đã sử dụng "Su-57 FELON", máy bay chiến đấu siêu thanh từ tháng 6/2022

- Putin gây sự với các bản đồ còn ghi Crimea là của Ukraine và còn ghi quần đảo Kuril là của Nhật.

- Nga: cuộc chiến tại Ukraine không phải là Nga chống lại Ukraine, mà là sự đối đầu giữa Nga và NATO

- Ukraine: đồng minh Ukraine phải làm nhiều hơn để quân lực Ukraine có thể đuổi quân Nga ra khỏi lãnh thổ Ukraine

- Tổng thống Belarus nói: không có bệnh như tin đồn.

- Nga: hạ sát 30 lính Ukraine từ khi lệnh ngừng bắn Giáng sinh kết thúc hôm thứ Bảy.

- Thị trưởng Bakhmut: không có chuyện hỏa tiễn Nga giết 600 lính Ukraine cuối tuần qua.

- Bưu điện Mỹ đã chuyển ít nhất 54,4 triệu phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử giữa kỳ năm 2022

- Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy: dự luật xét đầu tiên là cắt ngân sách IRS 80 tỷ đô để khỏi kiểm toán thuế nhà giàu

- Goldman Sachs sẽ sa thải 3.200 nhân viên.

- Biden tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở California.

- Brazil: bạo loạn tấn công Quốc hội, dinh tổng thống và Tòa án tối cao, có 400 người bị bắt giữ

- New York: người gốc Á bị chửi mắng, tấn công

- Cảnh báo thời tiết: sẽ thêm mưa lớn ở Nam California vào Thứ Hai 9/1/2023 và Thứ Ba 10/1/2023

- California: giá khí đốt sẽ tăng 128%

- Nam California: giá xăng lại giảm thêm.

- Họa sĩ Minh Anh Nguyen Hoang vẽ y hệt AI (trí tuệ nhân tạo) bị ban điều hành mạng từ chối

- Quận Cam: 1 người cầm dao đi ngoài đường bị cảnh sát bắn chết.

- Quận Cam: tông xe làm chết bé gái 3 tuổi, tự nộp mình vào tù.

- TIN VN. Phú Yên trên 4.000 ha lúa đông xuân bị ngập úng.

- TIN VN. Các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam được miễn nhiệm, không phải từ chức.

- TIN VN. Lượng kiều hối gửi về TPSG tiếp tục dẫn đầu cả nước với 6,8 tỷ USD.

- HỎI 1: Thêm 107 du khách Việt biến mất sau khi tới phi trường Nam Hàn? ĐÁP 1: Chỉ mới bắt lại có 2 người.

- HỎI 2: Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ: Mỹ có trách nhiệm ngăn không cho TQ tấn công Đài Loan? ĐÁP 2: Có nói thế.

QUẬN CAM (VB-9/1/2023) ---- Sở Bưu điện Hoa Kỳ (USPS) hôm thứ Hai cho biết Sở đã chuyển ít nhất 54,4 triệu phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử giữa kỳ năm 2022, với gần 99% phiếu bầu từ cử tri đến các quan chức bầu cử được chuyển trong vòng ba ngày. Từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 6 tháng 12/2022, Sở USPS đã chuyển hơn 54,4 triệu lá phiếu đến và từ các quan chức bầu cử cho cử tri thông qua U.S. Mail, bao gồm cả các phiếu bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ Georgia cho Thượng viện Hoa Kỳ.

---- Dự kiến dự luật đầu tiên mà Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đưa ra dự kiến để vuốt ve các tỷ phú và các đảng viên Cộng hòa cực hữu sẽ là cắt bỏ khoản tài trợ mới mà Hạ Viện Dân Chủ (do bà Nancy Pelosi làm Chủ Tịch) đã giành cho Sở Thuế IRS nhằm kiểm toán những người Mỹ giàu có nhất.

Khoảng tiền 80 tỷ đô la đã được đưa vào Inflation Reduction Act (Đạo luật Giảm lạm phát) vào năm ngoái, với Ủy viên IRS Charles Rettig nói rằng khoản tài trợ này sẽ chỉ được sử dụng để tăng cường kiểm tra các hộ gia đình kiếm được 400.000 đô la mỗi năm trở lên.

Theo một cuộc thăm dò năm 2021 của Đại học Maryland, khoản tài trợ này được hỗ trợ bởi 2/3 người Mỹ, nhưng McCarthy và Cộng hòa đã chỉ trích nỗ lực của Đảng Dân chủ trong việc trang bị tốt hơn cho IRS để đối phó với hành vi trốn thuế của những người có thu nhập cao nhất, vu khống Tổng thống Joe Biden đã cung cấp cho IRS một "đội quân gồm 87.000 nhân viên IRS mới", những người "sẽ đến với bạn—với 710.000 cuộc kiểm toán mới dành cho những người Mỹ có thu nhập dưới 75.000 đô la." (ghi chú: thực tế là IRS cam kết dùng tiền này để kiếm toán người lương cao hơn 400.000 đô/năm.)

Chiến lược gia truyền thông Gillian Branstetter của ACLU cho biết kế hoạch hủy bỏ khoản tài trợ của McCarthy thực sự sẽ "khuyến khích IRS nhắm mục tiêu vào người nghèo", những người mà kiểm toán ít tốn kém hơn vì họ thiếu nguồn lực để tham gia vào một cuộc chiến pháp lý với IRS.

---- Goldman Sachs sẽ bắt đầu sa thải nhiều ngàn nhân viên vào thứ Tư 11/1/2023, khi ngân hàng chuẩn bị cho một năm 2023 đầy khó khăn. Bloomberg News hôm Chủ nhật cho biết khoảng 3.200 nhân viên sẽ mất việc làm, mặc dù công ty vẫn chưa xác nhận tổng quy mô của những cắt giảm.

Một nguồn tin nói với Reuters rằng việc giảm nhân sự có thể sẽ ảnh hưởng đến hầu hết các bộ phận chính của Goldman nhưng sẽ tập trung vào bộ phận ngân hàng đầu tư của công ty. Công ty có hơn 49.000 nhân viên vào cuối quý 3 năm 2022 sau đợt tuyển dụng rầm rộ trong suốt thời đại dịch.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở California do thời tiết khắc nghiệt đang tàn phá. Bản văn Bạch Ốc đưa ra hôm thứ Hai viết rằng Biden "đã ra lệnh Liên bang hỗ trợ bổ sung cho các nỗ lực ứng phó của Tiểu bang, bộ lạc và địa phương do tình trạng khẩn cấp do các cơn bão mùa đông nghiêm trọng và liên tiếp, lũ lụt và lở đất bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 năm 2023 và vẫn tiếp tục." Hiện thời vẫn còn hàng trăm ngàn nhà cư dân California mất điện.

---- Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói hôm thứ Hai rằng các đồng minh của Ukraine phải làm nhiều hơn để quân lực Ukraine có thể xua đuổi quân Nga ra khỏi lãnh thổ Ukraine: "Ukraine biết ơn các đối tác vì viện trợ quân sự của họ, nhưng chúng ta nên trung thực với nhau: không ai làm đủ chừng nào quân Nga còn ở trên đất Ukraine. Trang bị vũ khí cho đất nước Ukraine để giành chiến thắng là con đường ngắn nhất để khôi phục hòa bình và an ninh ở Ukraine, ở Châu Âu và xa hơn thế nữa."

---- Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev hôm thứ Hai nói rằng cuộc chiến tại Ukraine không phải là Nga chống lại Ukraine, mà là sự đối đầu giữa Nga và NATO vì "toàn bộ câu chuyện với Ukraine đã được bắt đầu ở Washington. Các sự kiện ở Ukraine không phải là cuộc đụng độ giữa Moscow và Kiev, đây là cuộc đối đầu quân sự giữa NATO, và trên hết là Mỹ và Anh, với Nga. Những người hướng dẫn NATO đang đẩy người Ukraine đến cái chết chắc chắn."

Patrushev nói như thế với báo Argumenty i Fakty. Ông nhấn mạnh rằng Nga không gây chiến với Ukraine vì theo định nghĩa, Nga "không thể có sự thù hận đối với những người Ukraine bình thường", những người có nền văn hóa "không thể tách rời" khỏi di sản Nga. Patrushev kết luận: “Những tên tội phạm tân phát xít hoành hành ở Ukraine trong những năm gần đây chắc chắn sẽ bị trừng phạt”.

---- Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Hai viết trong báo cáo tình báo mới nhất rằng Nga "gần như chắc chắn" đã sử dụng "Su-57 FELON", máy bay chiến đấu siêu thanh thế hệ thứ năm tiên tiến nhất, kể từ tháng 6/2022 trong cuộc chiến ở Ukraine, với nhiệm vụ hầu hết được thực hiện từ lãnh thổ Nga, với các máy bay phản lực "phóng hỏa tiễn không-đối-đất hoặc không-đối-không tầm xa vào Ukraine. Moscow cũng đang ưu tiên tránh thiệt hại về uy tín, giảm triển vọng xuất cảng và sự xâm phạm của công nghệ nhạy cảm có thể xảy ra do bất kỳ tổn thất FELON nào đối với Ukraine."

---- Putin gây sự với các bản đồ còn ghi Crimea là của Ukraine và còn ghi quần đảo Kuril là của Nhật. Điện Kremlin nói ủng hộ một sửa đổi từ Quốc Hội rằng sẽ phân loại bất kỳ bản đồ nào tranh chấp “sự toàn vẹn lãnh thổ” của Nga là tài liệu cực đoan, theo truyền thông nhà nước. Bản tin cho biết sự thay đổi đối với luật chống chủ nghĩa cực đoan của Nga sẽ khiến “bản đồ và các tài liệu, hình ảnh khác” khác với định nghĩa của Moscow về Liên bang Nga có thể bị trừng phạt.

Dự luật tu chính bản đồ đưa ra sau khi các dân biểu nhận thấy có giải thích khả vấn về lãnh thổ Nga tại Crimea (do Nga chiếm của Ukraine và sáp nhập năm 2014) và quần đảo Kuril (do Nga chiếm của Nhật Bản và sáp nhập từ 1945). Các khu vực ở miền đông Ukraine bị Tổng thống Nga Vladimir Putin sáp nhập năm 2022 cũng có khả năng bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm mới nếu nó được thông qua thành luật thành công.

---- Gần một nửa các chuyên gia chính sách đối ngoại hàng đầu cho rằng Nga sẽ trở thành một quốc gia thất bại hoặc sẽ tan rã vào năm 2033, theo một cuộc khảo sát mới của nhóm chuyên gia cố vấn thuộc Atlantic Council (Hội đồng Đại Tây Dương). Financial Times là tờ báo đầu tiên đưa tin về nhận định này, dường như cho thấy rằng cuộc chiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine có thể gây ra những hậu quả chính trị tốn kém ở quê nhà.

Cuộc khảo sát cho thấy 46% trong số 167 chuyên gia được khảo sát, xuất thân từ các định chế học thuật, phi lợi nhuận, chính phủ và tư vấn, dự đoán sự sụp đổ của Nga trong thập niên tới. Cuộc khảo sát cho thấy 40% những người được hỏi dự đoán nước Nga sẽ tan rã trong nội bộ trong vòng 10 năm tới vì "cách mạng, nội chiến, tan rã chính trị" hoặc một lý do nào khác. Chỉ hơn 1/5 (21%) coi Nga là quốc gia có khả năng trở thành quốc gia thất bại nhất trong thập niên tới, cao hơn gấp đôi so với lựa chọn cao nhất tiếp theo: Afghanistan.

---- Bộ Trưởng Nội An và Quốc phòng Ukraine (NSDC) Oleksii Danilov nói rằng Nga đang cố gắng áp đặt việc chia cắt Ukraine theo "kịch bản Triều Tiên" về một giải pháp hòa bình. Danilov đã nói điều này trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia vào tối ngày 7 tháng 1/2023, theo Liga đưa tin.

.

“Chúng tôi hiện đang được cung cấp giải pháp kiểu chia đôi đất nước như Bắc hàn và Nam Hàn. Cái gọi là 'vĩ tuyến 38' có điều kiện (dọc theo đó Đại Hàn được chia thành Bắc Hàn và Nam Hàn theo Hiệp định đình chiến năm 1953). Đây là những người Ukraine như vậy và là những người Ukraine như kia. Người Nga bây giờ sẽ làm bất cứ điều gì. Tôi biết chắc chắn rằng một trong những lựa chọn mà Nga đưa ra cho chúng tôi là 'vĩ tuyến 38'," Danilov nói.

.

Ông cho biết, hiện Phó Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Nga Dmitry Kozak đang thúc đẩy “kịch bản Triều Tiên” giữa các cựu chính trị gia châu Âu nhằm thúc đẩy thông điệp rằng Nga sẵn sàng nhượng bộ nhiều để đóng băng hiện trạng và ép buộc Ukraine để đi đến một số loại đình chiến.

.

Danilov nói rõ rằng Ukraine sẽ không đồng ý với một kịch bản [chia đôi] như vậy: “Gần đây khi nói chuyện với đại diện của Nam Hàn, tôi nhận thấy… Họ tin rằng đó là một sai lầm lớn khi đó, rằng họ đã nhượng bộ [để chia đôi thành 2 miền Nam và Bắc Hàn].”

.

---- Hãng thông tấn TASS đưa tin Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm Chủ nhật đã bác bỏ những tin đồn về căn bệnh của ông, được cho là do các đối thủ chính trị của ông lan truyền. Lukashenko cảnh báo những cá nhân tung tin vịt chống lại ông sẽ "phản tác dụng" vì ông hứa sẽ "sống tiếp. Họ tiếp tục chôn vùi tôi, những kẻ chạy trốn này.” Lukashenko nói, dường như nói về những người đối lập đã rời Belarus năm 2020 sau khi các cuộc biểu tình trên toàn quốc bị ông đàn áp dữ dội.

.

---- Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov hôm Chủ nhật nói ít nhất 30 quân nhân Ukraine đã bị Nga hạ sát ở hướng Kupiansk của Kharkiv kể từ khi lệnh ngừng bắn Giáng sinh kết thúc vào thứ Bảy.

.

Tại khu vực Novoselovsky của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) ly khai và khu vực xung quanh Sinkovka thuộc vùng Kharkiv, quân Nga cũng gây thiệt hại cho các kho vũ khí của quân Ukraine, theo ông Konashenkov. Ông nói rằng một xe chiến đấu bộ binh, một xe bọc thép chở quân và hai xe hơi đã bị phá hủy trong cuộc tấn công.

.

---- Oleksiy Reva (Thị trưởng Bakhmut) bác bỏ tuyên bố của Moscow rằng 600 lính Ukraine đã bị giết trong một cuộc tấn công của Nga vào thị trấn Kramatorsk gần tiền tuyến ở Bakmut. Thị trưởng nói không có thương vong trong khu vực vào cuối tuần qua, mặc dù chính quyền ở Kiev vẫn chưa bình luận về vụ tấn công bằng hỏa tiễn. Bộ Quốc phòng Nga trước đó nói cuộc tấn công được phát động để "trả thù" cuộc tấn công của Kiev vào doanh trại Nga ở Makiivka, khiến ít nhất 89 binh sĩ thiệt mạng.

.

---- Nhiều kẻ bạo loạn đã tấn công Quốc hội, dinh tổng thống và Tòa án tối cao của Brazil nhân danh cựu Tổng thống cực hữu Jair Bolsonaro hôm Chủ nhật đã bị còng tay, áp giải ra khỏi các tòa nhà, theo các bản tin TV cho thấy. Quân cảnh Brazil cho biết rằng họ đã bắt đầu giải tán những người biểu tình sau khi đám đông lần đầu tiên xông vào các tòa nhà, tràn qua hàng rào an ninh và đập vỡ kính.

---- Một thông báo từ Công ty khí đốt Southern California Gas Company gửi cho khách hàng, cảnh báo họ rằng hóa đơn hàng tháng của họ sắp tăng - tăng rất nhiều. Bạn có nhớ nhiệt độ lạnh giá đã làm tê liệt phần lớn Hoa Kỳ vào dịp Giáng sinh không? Đó, do “đợt giá rét chưa từng có” đó và các yếu tố khác, giá thị trường khí đốt tự nhiên đã tăng hơn gấp đôi từ tháng 12 đến tháng 1, tăng 128%, theo SoCalGas.

Thông báo viết: “Nếu hóa đơn vào mùa đông cao điểm tại khu dân cư của bạn vào khoảng 65 đô la vào mùa đông năm ngoái, thì bạn có thể thấy hóa đơn lên tới gần 160 đô la trong năm nay. Tương tự như vậy, nếu mùa đông năm ngoái vào khoảng $130, thì khách hàng có thể mong đợi thấy các hóa đơn vào khoảng $315 trong năm nay. Những sự gia tăng này chủ yếu là do giá xăng tăng và ở một mức độ thấp hơn nhiều là do giá vận chuyển tăng.”

---- Nam California: giá xăng lại giảm thêm. Giá trung bình của một gallon xăng thông thường tự phục vụ ở Quận Los Angeles đã giảm 7/10 xu hôm Chủ nhật xuống còn 4,51 đô/gallon, mức giảm thứ ba liên tiếp. Như thế là thấp hơn 1,984 đô/gallon so với kỷ lục 6,494 đô/gallon được thiết lập vào ngày 5 tháng 10/2022.

Giá trung bình của Quận Cam giảm 1,2 cent xuống còn $4,424/gallon, mức giảm thứ tư liên tiếp sau chuỗi 12 ngày tăng. Nó cao hơn 1/8 xu so với một tuần trước, nhưng thấp hơn 15,3 xu so với một tháng trước và thấp hơn 22,5 xu so với một năm trước. Giá trung bình của Quận Cam đã giảm $2,035 kể từ khi tăng lên mức kỷ lục $6,459/gallon vào ngày 5 tháng 10.

Giá trung bình toàn quốc giảm 4/10 xu xuống còn 3,281 đô/gallon. Nó cao hơn 7,3 cent so với một tuần trước, nhưng thấp hơn 4,8 cent so với một tháng trước và thấp hơn 2,3 cent so với một năm trước. Giá trung bình toàn quốc là $1,735 thấp hơn mức kỷ lục $5,016/gallon được thiết lập vào ngày 14 tháng 6.

---- Minh Anh Nguyen Hoang, người sáng tạo nghệ thuật dưới tên Ben Moran, đã bị cấm gia nhập mạng hội họa subreddit r/Art sau khi một người điều hành cáo buộc Hoang đăng tác phẩm nghệ thuật do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra. Tác phẩm được đề cập, có tên là A Muse in Warzone đã được đăng lên r/Art hai tuần trước và ngay sau đó đã bị xóa do vi phạm quy tắc của subreddit đối với tác phẩm của trí tuệ nhân tạo. PCGamer loan tinr ằng Moran đã bị cấm đăng vĩnh viễn lên subreddit.

Khi Minh Anh Nguyen Hoang lịch sự yêu cầu giải thích thì nhận được câu trả lời kém lịch sự hơn từ người điều hành mạng: "Tôi không tin bạn. Ngay cả khi bạn tự 'vẽ' nó, thì đó rõ ràng là một thiết kế do AI gợi ý nên điều đó không thành vấn đề. Nếu bạn thực sự là một nghệ sĩ 'nghiêm túc', thì bạn cần phải tìm một phong cách khác, bởi vì A) không có ai sẽ tin bạn khi bạn nói đó không phải là AI, và B) AI có thể làm tốt hơn trong vài giây mà bạn có thể mất hàng giờ đồng hồ. Xin lỗi, đó là cách thức của thế giới."

Có thể là bị oan, bởi vì Moran đã bày tỏ thái độ phản đối nghệ thuật AI, đã nói với Motherboard: "Không có niềm đam mê nếu bạn có thể tạo ra một tác phẩm nghệ thuật theo cách đó. Và vấn đề lớn nhất là tôi lo lắng về sự phát triển của nghệ thuật AI, khi tất cả các nghệ sĩ sẽ mất niềm đam mê để tạo ra một bức tranh."

Image credit: Ben Moran

---- Quận Cam: 1 người cầm dao đi ngoài đường bị cảnh sát bắn chết. Một người đàn ông cầm dao khi đi trên đường đã bị cảnh sát ở Tustin bắn chết hôm Chủ nhật 8/1/2023. Chỉ sau 8:30 sáng, cảnh sát được gọi đến khu vực gần ngã tư đại lộ Warner và Red Hill về một người khả nghi đang cầm một con dao lớn. Nhân chứng nói với cảnh sát rằng nghi phạm có máu trên tay và quần áo.

Một người đàn ông phù hợp với mô tả đang cầm một con dao khi đi bộ trên làn đường giao thông trên đường Warner khi cảnh sát đến, theo lời Trung sĩ Cảnh sát Colt Kirwan của Ty Cảnh sát Tustin. Hiện chưa rõ vết máu trên người người đàn ông là từ đâu. Kirwan cho biết các thám tử đang làm việc để xác định xem máu đó là của người hay của động vật.

Cảnh sát nói khi cảnh sát tiếp cận người đàn ông, anh ta bắt đầu tiến về phía họ, tay vẫn cầm dao, khi ít nhất một cảnh sát nổ súng trúng nghi phạm. Nghi phạm chết tại hiện trường. Danh tính chưa được chính quyền tiết lộ hôm Chủ nhật trong khi chờ thông báo cho gia đình.

---- Bautista Decastilla, 26 tuổi, cư dân Westminster đã tự nộp mình cho cảnh sát Westminster sau một vụ xe tông làm một bé gái 3 tuổi chết. Decastilla đã bị đưa vào Nhà tù Quận Cam vì nghi ngờ ngộ sát bằng xe cộ sau khi anh tới đồn cảnh sát Westminster và nói về tai nạn xe.

Vụ xe đụng xảy ra lúc 6:30 chiều hôm thứ Sáu tại góc đường Goldenwest và đường 21. Cảnh sát đến nơi đã cung cấp hỗ trợ y tế nhân viên cấp cứu tới chở bé gái bị thương đến Bệnh viện Nhi đồng Quận Cam, nơi bé được nói là đã chết. Cảnh sát nói cả ma túy và rượu dường như không phải là yếu tố gây ra vụ tai nạn. Bất cứ ai chứng kiến vụ tai nạn được yêu cầu gọi cho Trung sĩ cảnh sát Anil Adam theo số 714-548-3770, hoặc Orange County Crime Stoppers theo số 1-855-TIP-OCCS.

---- TIN VN. Các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam được miễn nhiệm, không phải từ chức. Theo Báo Thanh Niên. Trả lời câu hỏi của báo chí về việc ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam có phải từ chức hay không, Tổng thư ký Quốc hội cho biết các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam được Quốc hội miễn nhiệm, không phải từ chức... Liên quan lý do miễn nhiệm ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, ông Nguyễn Tuấn Anh cho hay, Quốc hội thực hiện miễn nhiệm ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam "trên cơ sở nguyện vọng cá nhân". (Câu hỏi từ mạng: được miễn nhiệm = được lột chức theo nguyện vọng?)

---- TIN VN. Phú Yên trên 4.000 ha lúa đông xuân bị ngập úng. Theo Báo Nông Nghiệp. Mưa lớn kéo dài những ngày qua tại tỉnh Phú Yên đã khiến trên 4.000 ha lúa đông xuân bị ngập úng và 260 ha giống ngâm ủ chuẩn bị gieo sạ bị hư hại. Theo Sở NN-PTNT Phú Yên, từ ngày 30/12 đến ngày 8/1, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn kéo dài. Trong khi thời điểm này trùng với lịch thời vụ gieo sạ chung của tỉnh là từ ngày 20/12/2022 đến ngày 10/1/2023.

---- TIN VN. Lượng kiều hối gửi về TPSG tiếp tục dẫn đầu cả nước với 6,8 tỷ USD. Theo Báo Công An. Năm 2022 lượng kiều hối chuyển về TPHCM đạt khoảng 6,8 tỷ USD, chỉ giảm nhẹ so với năm 2021 và chiếm tới 48% quy mô tiền gửi bằng ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Theo Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, hiện có khoảng hơn 5,3 triệu người Việt hiện đang sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có hơn 2 triệu kiều bào có xuất thân hoặc có liên hệ với TPHCM.

----

Tết trên các hè phố Chợ Lớn, Sài Gòn.

---- HỎI 1: Thêm 107 du khách Việt biến mất sau khi tới phi trường Nam Hàn?

ĐÁP 1: Chỉ mới bắt lại có 2 người. Hơn 150 du khách nước ngoài vào Nam Hàn qua sân bay quốc tế Yangyang theo chương trình miễn thị thực trong 6 tháng qua đã "mất tích", làm dấy lên lo ngại rằng việc miễn thị thực có thể bị lợi dụng bởi những người tìm cách làm việc bất hợp pháp tại đây.

Các tài liệu từ Bộ Tư pháp mà Dân Biểu Yoo Sang-bum của Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền có được hôm Chủ nhật cho thấy 107 người Việt Nam, 31 người Philippines và 15 người Mông Cổ đã mất liên lạc sau khi đến đây thông qua chương trình được triển khai từ tháng 6 năm ngoái. cho ba nước cũng như Indonesia. Văn phòng nhập cư thuộc Bộ cho biết cho đến nay họ đã bắt được ba người - hai người Việt Nam và một người Philippines - vì ở lại quá thời hạn cho phép là 15 ngày.

Bộ cho biết họ đang tìm cách ngừng làm việc với các công ty du lịch chịu trách nhiệm cho nhiều du khách mất tích. Để giảm số lượng các trường hợp như vậy, Bộ cũng cho biết họ sẽ hợp tác với các quan chức Gangwon và các công ty du lịch để tăng cường các quy trình sàng lọc trước và sau khi khởi hành.

Chương trình này nhằm mục đích thúc đẩy du lịch ở tỉnh Gangwon, một khu vực nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên. Nó sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 5; các nhà chức trách sẽ quyết định có nên gia hạn nó hay không sau khi xem xét mức độ thành công của nó. Nhà lập pháp cho biết không nên lợi dụng chương trình này như một con đường dễ dàng vào Nam Hàn cho những người muốn làm việc ở đây mà không thông qua các thủ tục thích hợp.

Thông điệp của ông được đưa ra khi đất nước đang đối mặt với một nhiệm vụ đầy thách thức là tiếp nhận nhiều lao động và khách du lịch nước ngoài hơn trong khi giảm thiểu mọi vấn đề có thể xảy ra. Chính phủ đang chịu áp lực ngày càng tăng trong việc đưa ra các giải pháp cho nhiều vấn đề nổi lên do tỷ lệ sinh giảm như tình trạng thiếu lao động, do người sử dụng lao động trong nhiều ngành ngày càng phải vật lộn để tìm công nhân.

Theo dữ liệu của Bộ, số lượng người nước ngoài không có giấy tờ đã tăng lên hơn 412.000 sau khi đạt mốc 400.000 lần đầu tiên vào tháng 9 năm ngoái. Chỉ 10 năm trước, nó ở dưới 180.000.

Chi tiết:

https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2023/01/251_343188.html

---- HỎI 2: Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ: Mỹ có trách nhiệm ngăn không cho TQ tấn công Đài Loan?

ĐÁP 2: Có nói thế. Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan tin rằng chiến tranh giữa Đài Loan và Trung Quốc có thể tránh được. Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm (5/12) với NPR, ông nói rằng Hoa Kỳ có trách nhiệm ngăn chặn một kết quả như vậy. Ông nói thêm rằng điều này sẽ đòi hỏi “làm việc chăm chỉ” và “phối hợp” với các đồng minh: "Có nguy cơ xảy ra xung đột đối với Đài Loan, nhưng tôi tin rằng với sự quản lý có trách nhiệm, chúng ta có thể đảm bảo rằng tình huống bất ngờ này sẽ không bao giờ xảy ra. Và đó là trách nhiệm của chúng ta. Điều đó sẽ yêu cầu chúng tôi tuân thủ các cam kết của Đạo luật Quan hệ Đài Loan (Taiwan Relations Act), mà trong 40 năm nay đã nói rằng chúng tôi sẽ cung cấp các phương tiện phòng thủ cho Đài Loan. Và nó sẽ yêu cầu ngoại giao trực tiếp với Bắc Kinh."

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4773734

