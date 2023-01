California: bão, lụt, mưa tàn phá, mất điện... Nhiều cầu tàu sập.

.

- Biden hài lòng: thêm 223.000 việc làm trong tháng 12, cao hơn một chút so với kỳ vọng

- Hoàng tử Harry kể thâm cung bí sử hoàng gia.

- Công tố đặc biệt Jack Smith thêm 2 trợ thủ điều tra Trump.

- Miami: 10 người bị bắn trong buổi quay video ca nhạc.

- Mexico: bạo lực bùng nổ sau khi ông trùm bị bắt.

- Ukraine: Nga lên kế hoạch "tấn công khủng bố" các nhà thờ ở "các vùng tạm chiếm" trong lễ Giáng sinh

- Anh: Nga bị gánh nặng sau khi sáp nhập 2 vùng DPR, LPR của Ukraine.

- Putin: ngưng bắn 1 ngày rưỡi để mừng Giáng Sinh Chính Thống Giáo.

- Anh: Nga phải rút quân ra khỏi Ukraine vĩnh viễn, bàn ngưng bắn vô ích.

- Zelensky: sẽ có hòa bình khi lính Nga rời Ukraine.

- Ba Lan xin LHQ giúp buộc Đức bồi thường chiến tranh 1,4 nghìn tỷ đô vì chiếm Ba Lan trong thời Thế chiến II. Đức nói xưa rồi.

- Tòa: buộc các luật sư của Trump phải tiết lộ tên các điều tra viên tư nhân đã khám xét nhà của Trump tìm hồ sơ 2022.

- New Mexico: súng bắn vào nhà của nhiều dân cử. Cảnh sát báo động và điều tra.

- Các Dân biểu bầu Chủ Tịch Hạ Viện: DB Cộng hòa Kevin McCarthy rớt cả 11 vòng bầu phiếu trong 3 ngày.

- Pennsylvania: Thống đốc (Dân Chủ) chọn Al Schmidt (Cộng hòa) làm Bộ Trưởng Khối thịnh vượng chung phụ trách bầu cử.

- Biden: sẽ trục xuất dân lậu mới vào, nhận 30.000 người/tháng có hồ sơ tạm tha, cho làm ở Mỹ trong 2 năm.

- Connecticut: DB/TB Quentin Williams chết vì tai nạn xe hơi trong đêm sau lễ tuyên thệ nhậm chức của chính mình.

- Delta Air Lines Inc. sẽ nối Wi-Fi miễn phí.

- Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton nhận việc mới: giáo sư Đại học Columbia về các vấn đề toàn cầu

- California: nhiều cầu tàu ven biển bị gió, bão, sóng đánh gãy sập. Bắc Cali: mất điện, nhiều dân di tản.

- Quận Cam: coi chừng dao súng cướp bóc.

- Houston: Cảnh sát thanh minh về giấy phạt Cindy Nguyen lái xe quá tốc độ 2 dặm, ghi thế vì từ bi.

- New York: cảnh sát truy nã Phelan Nguyễn.

- TIN VN. Hơn 142 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm 2022. Theo Báo Nhân Dân.

- TIN VN. Hơn 600 đầu máy, toa xe sắp phải loại bỏ vì hết niên hạn.

- TIN VN. Vào công trường xây dựng chơi, bé trai bị máy trộn bê tông nghiền nát cánh tay.

- TIN VN. Khám xét phòng quyền Trưởng Phòng Kiểm định, lộ 2 cọc tiền nguyên seri trong chiếc cặp cũ sờn.

- HỎI 1: Nóng thê thảm, vắng tuyết, nhiều ngàn khu trượt tuyết Châu Âu đóng cửa? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nhiều triệu dân Mỹ di dời vì thiên tai? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-6/1/2023) ---- Báo cáo thất nghiệp hôm thứ Sáu - về tăng lương - khiến thị trường chứng khoán lạ quan hơn: Các công ty đã tạo thêm 223.000 việc làm trong tháng 12, cao hơn một chút so với kỳ vọng 200.000, theo báo Wall Street Journal. Con số này giảm so với tổng số sửa đổi là 256.000 vào tháng 11 và đây là mức tăng hàng tháng thấp nhất trong hai năm.

.

Các con số có nghĩa là các công ty Hoa Kỳ đã tạo thêm 4,5 triệu việc làm cho cả năm 2022, giảm so với mức kỷ lục 6,7 triệu việc làm được thêm vào năm 2021 khi đại dịch rút đi, theo báo Wall Street Journal.

.

---- Hoàng tử Harry đã viết mộtc uốn hồi ký để đời, kể nhiều chuyện bất ngờ. Harry kể chuyện đánh nhau với ông anh là Hoàng tử Willam, thú nhận về cảm giác "không có tình yêu và tình cảm trong ngôi nhà của chúng tôi" khi còn nhỏ, chơi xì ke ma túy cocaine năm 17 tuổi, mất trinh trên cánh đồng phía sau một quán rượu, bắn chết một số chiến binh Taliban ở Afghanistan— và nhiều chuyện khác.

.

Cuốn sách chính thức được phát hành vào thứ Ba tuần sau, nhưng báo chí đã có trong tay các bản sao sau khi một số hiệu sách ở Tây Ban Nha vô tình bắt đầu bán cuốn "Spare" hôm thứ Năm 5/1/2023. Kể từ đó, nó đã được kéo ra khỏi kệ, nhưng nội dung của nó không còn là bí mật nữa.

.

Mất trinh: Hoàng tử Harry viết rằng lần đầu tiên giao hoan của anh là một "tập phim nhục nhã... trên một cánh đồng, ngay phía sau một quán rượu rất đông đúc" và "không nghi ngờ gì nữa, hẳn là có ai đó đã nhìn thấy chúng tôi" -- người đối tác là một phụ nữ lớn tuổi hơn, người "rất ưa thích ngựa" và đối xử với Harry như một "con ngựa non".

.

Sử dụng ma túy: Harry viết về việc sử dụng cocaine, nấm ma thuật và cần sa bắt đầu từ năm 17 tuổi, đồng thời cho biết thêm mục tiêu chính của anh ấy là "cảm thấy. Để trở nên khác biệt", theo CNN.

.

Chiến tranh giết chóc: Hoàng tử Harry cũng là 1 cựu phi công trực thăng, kể là đã giết 25 chiến binh Taliban, rằng anh ta coi họ không phải là người mà là "quân cờ bị loại khỏi bàn cờ", theo BBC. Một cựu đại tá quân đội nói với BBC rằng những bình luận "xấu xa" như vậy có thể đe dọa đến an ninh của Harry và khiến một số người "cố gắng trả thù".

.

Công nương Diana nói chuyện từ cõi chết: Hoàng tử Harry viết rằng anh đã sử dụng một người phụ nữ có "sức mạnh huyền bí" để nói chuyện với người mẹ quá cố của anh, nhận ra "tỷ lệ phần trăm cao của trò huyền bí không có thật", theo CNN. "Mẹ anh nói rằng anh đang sống cuộc sống mà bà ấy không thể sống", theo lời bà hầu đồng nói với anh, theo BBC. "Bạn đang sống cuộc sống mà cô ấy muốn cho bạn."

.

Về Camilla (người tình của Quốc Vương Charles): Harry viết rằng cả anh và William đều hối thúc cha mình đừng kết hôn với "người phụ nữ khác", theo CNN. Harry viết rằng hai anh em sẵn sàng chấp nhận Camilla vào gia đình nếu cô làm cho Charles hạnh phúc, nhưng sợ cô sẽ là một "bà mẹ kế độc ác".

.

Về ông anh William: Harry nói rằng Harry nói với William rằng anh ấy cảm thấy công nương Diana đã hướng dẫn Harry đến với Markle (bây giờ là vợ Harry, bị hoàng gia kỳ thị vì có một phần dòng máu da đen); nhưng William đã trả lời, "Anh sẽ không nói như thế đâu." Harry cũng viết rằng Harry không tin ông anh mình khi ông anh nói với Harry rằng William muốn Harry được hạnh phúc. Một chi tiết khác: Hoàng tử William và Kate rõ ràng là "những người ưa thích và xem thường xuyên bộ phim Suits", chương trình mà cô Markle đóng vai chính, theo Fox News.

.

---- Theo một bản tin từ CNN, Công tố đặc biệt Jack Smith đã đưa ra tín hiệu về việc cuộc điều tra của ông về Donald Trump đang diễn ra bằng cách bổ sung 2 chuyên gia về các vụ tham nhũng công vào đội ngũ nhân viên của mình. Bây giờ Smith, được Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland lựa chọn để tiếp quản các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về Trump, đã tới một "giai đoạn mới" trong khi sự giám sát kỹ lưỡng cũng đã bắt đầu.

.

Smith đã liên hệ với 2 đồng nghiệp lâu năm để trở thành "cánh tay phải" hỗ trợ khi cuộc điều tra được tiến hành. Theo CNN, "Raymond Hulser, cựu giám đốc bộ phận liêm chính công khai của Bộ Tư Pháp, và David Harbach, người đã tiến hành các vụ kiện chống lại cựu Thượng nghị sĩ John Edwards và Thống đốc tiểu bang Virginia Bob McDonnell," sẽ tham gia nhóm điều tra. Báo chí đa thấy Harbach đang điều tra các thành viên của Proud Boys.

.

---- Có tới 10 người đã bị trúng đạn vào tối thứ Năm trong buổi quay video ca nhạc ở Miami cho French Montana (nhạc sĩ rapper ở New York). Con số chính xác về số người bị trúng đạn vẫn chưa được cảnh sát tiết lộ trong vụ nổ súng diễn ra bên ngoài nhà hàng The Licking ở Miami Gardens.

.

Một nguồn tin nói với báo Miami Herald rằng ít nhất một trong số các nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, mặc dù không có ai chết. Các video dường như cho thấy hậu quả của vụ nổ súng bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội vào tối thứ Năm, với một số người cho rằng nhạc sĩ Rob49 (rapper ở New Orleans) và một cận vệ của Montana đã bị trúng đạn trong vụ tấn công, theo tờ Miami Herald đưa tin.

.

----- Một làn sóng bạo lực lớn từ các băng đảng đã nổ ra ở tiểu bang Sinaloa phía bắc Mexico hôm thứ Năm sau vụ quân đội Mexico bắt giam Ovidio Guzmán-López, con trai của trùm ma túy đang bị cầm tù “El Chapo”. Guzmán-López, được cho là một thành viên cấp cao trong băng đảng rộng lớn của cha mình, đã bị quân đội Mexico và vệ binh quốc gia bắt tại thành phố Culiacán.

.

Ngay sau đó, các băng nhóm tội phạm đã lập rào chắn, sát hại ba thành viên của lực lượng an ninh và tấn công một sân bay, với hơn 100 chuyến bay bị hủy trên toàn tiểu bang sau khi hai máy bay trúng đạn. Tất cả các trường học ở Sinaloa đã đóng cửa hôm thứ Sáu.

.

Tình trạng bất ổn xảy ra trước chuyến thăm Mexico của Tổng thống Joe Biden vào tuần tới — ban đầu Biden dự kiến ​​đến vào thứ Hai nhưng bây giờ sẽ hạ cánh vào Chủ nhật, theo lời Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Marcelo Ebrard đã tweet. Không rõ tại sao kế hoạch lại bị thay đổi.

.

---- Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk hôm thứ Sáu tuyên bố rằng Nga đang lên kế hoạch "tấn công khủng bố" vào các nhà thờ ở "các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm" trong dịp lễ Giáng sinh của Chính thống giáo.

.

"Hãy cẩn thận và nếu có thể, hãy hạn chế đến những nơi có đám đông lớn", Vereshchuk nói với người dân Ukraine. Trong khi đó, nhóm tình báo nguồn mở Ukraine (OSINT) cũng cho biết họ đã nhận được tin báo về các cuộc tấn công dự kiến nhằm vào các nhà thờ với mục tiêu vu khống cho Ukraine.

.

Trước đó một ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi ngừng bắn trong dịp lễ Giáng sinh Chính thống giáo. Tuy nhiên, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) cáo buộc Kiev nã pháo vào Donetsk và Ukraine tuyên bố cảnh báo không kích trên toàn bộ lãnh thổ nước này.

.

---- Bộ Quốc phòng Anh ước tính trong báo cáo tình báo mới nhất về cuộc chiến ở Ukraine được công bố hôm thứ Sáu rằng sự sáp nhập 2 vùng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) ly khai từ Ukraine vào Nga có thể sẽ là một "gánh nặng chính trị lớn, gánh nặng chi phí cả ngoại giao và tài chính" cho Nga.

.

Bộ đánh giá rằng gánh nặng như vậy "sẽ kéo dài vượt quá giai đoạn hiện tại của cuộc chiến." Bộ ghi rằng Nga đã kiểm soát các phần của hai vùng lãnh thổ đó bằng cách triển khai quân đoàn ở đó kể từ năm 2014 và các khu vực này kể từ đó đã trở thành "sự tiêu hao đáng kể" đối với tài chính Nga.

.

---- Ngoại trưởng Anh James Cleverly cho biết hôm thứ Năm rằng một lệnh ngừng bắn ở Ukraine do Nga đề xuất "sẽ không làm gì để thúc đẩy triển vọng hòa bình." Trước đó cùng ngày, Điện Kremlin cho biết Nga sẽ tạm dừng các cuộc tấn công vào Đêm trước và trong Ngày Giáng sinh của Chính thống giáo vào thứ Sáu và thứ Bảy.

.

Cleverly nói: "Nga phải rút quân vĩnh viễn, từ bỏ quyền kiểm soát bất hợp pháp lãnh thổ Ukraine và chấm dứt các cuộc tấn công man rợ nhằm vào thường dân vô tội." Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng lệnh ngừng bắn là cái cớ để ngăn chặn bước tiến của Ukraine ở Donbass và câu giờ để đưa thêm thiết bị, vũ khí ra mặt trận.

.

---- Zelensky nói hôm thứ Năm, trả lời đề xuất ngừng bắn gần đây của Moscow, rằng chiến tranh sẽ kết thúc khi binh lính Nga rời khỏi Ukraine "hoặc bị trục xuất khỏi Ukraine." Zelensky nhấn mạnh rằng để kết thúc chiến tranh nhanh hơn, Nga phải tự giải thoát khỏi nỗi sợ hãi về Tổng thống Nga Vladimir Putin "dù chỉ trong 36 giờ".

.

---- Ba Lan đang kêu gọi LHQ giúp đỡ trong việc đảm bảo khoản bồi thường chiến tranh trị giá 1,4 nghìn tỷ đô la từ Đức, trong đó mô tả vấn đề bồi thường thiệt hại cho cuộc xâm lược và chiếm đóng Ba Lan trong thời Thế chiến II. Phản ứng mới nhất của Đức đối với yêu cầu của Ba Lan—được đưa ra từ năm ngoái sau một cuộc nghiên cứu kéo dài 5 năm về vấn đề này—đã khiến quan hệ giữa Ba Lan và Đức thêm căng thẳng. Đức nói vấn đề đã khép lại. Nhưng Bộ NGoại Giao Ba Lan nói với AP: "Chính phủ Đức không có ý định mở các cuộc đàm phán về chủ đề này."

.

Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Arkadiusz Mularczyk nói: “Nói tóm lại, câu trả lời cho thấy thái độ của Đức hoàn toàn thiếu tôn trọng đối với Ba Lan và người Ba Lan.” Đức đã nhiều lần nói rằng Ba Lan đã từ bỏ các khoản bồi thường thiệt hại trong một thỏa thuận năm 1953. Ba Lan—nước đã phải hứng chịu cái chết của 6 triệu công dân và thủ đô Warsaw bị tàn phá trong cuộc chiến tranh 1939-45—đã đồng ý từ bỏ yêu sách bồi thường chiến tranh "dưới áp lực của Liên Xô, vốn muốn giải phóng Đông Đức, cũng là một vệ tinh của Liên Xô, khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý," theo Reuters. Đảng Luật pháp và Công lý theo chủ nghĩa dân tộc đang cầm quyền của Ba Lan cho rằng thỏa thuận đó vô hiệu vì Ba Lan lúc đó không thể thương lượng một cách công bằng.

.

---- Trump lãnh thêm một búa pháp lý. Một thẩm phán liên bang đã ra lệnh hôm thứ Tư rằng các luật sư của Trump phải tiết lộ tên của các điều tra viên tư nhân đã khám xét tài sản của Trump trong một cuộc điều tra vào năm ngoái - một phần trong nỗ lực tìm lại bất kỳ tài liệu bị thất lạc nào khác không được phục hồi trong một cuộc đột kích vào tháng 3/2022 khu nghỉ dưỡng a-Lago của Trump.

.

Phán quyết này thể hiện một chiến thắng cho Bộ Tư pháp, nơi đang tìm kiếm thông tin như một phần của cuộc điều tra về Trump. Hồi tháng 10/2022, một quan chức Bộ Tư Pháp nói với nhóm luật sư của Trump rằng họ tin rằng Trump vẫn còn giấu hồ sơ mật ngay cả sau cuộc đột kích Mar-a-Lago.

.

Hai hồ sơ mật khác đã được tìm thấy trong một cuộc tìm kiếm bổ sung vào tháng 11/2022 và phán quyết hôm thứ Tư cho thấy nhóm luật sư của Trump có thể không hợp tác với các công tố viên. Các luật sư của Trump nói rằng họ sẵn sàng để các điều tra viên tư nhân được Bộ Tư Pháp thẩm vấn nếu che giấu tên của các điều tra viên tư nhân, khiến các công tố viên yêu cầu Thẩm phán Beryl A. Howell ra phán lệnh hôm Thứ Tư. Nghĩa là, phải tiết lộ tên của các điều tra viên tư nhân vì Bộ Tư Pháp muốn phỏng vấn các điều tra viên này. Điều này sẽ tác động lớn, vì những điều tra viên đó làm việc cho các văn phòng luật và thám tử tư, tên của họ gắn liền với uy tín để kiếm tiền.

.

---- New Mexico: súng bắn vào nhà của nhiều dân cử. Cảnh sát ở New Mexico đang điều tra một số vụ nổ súng gần đây dường như nhắm vào các quan dân cử, theo tin hôm thứ Năm. Súng đã bắn trúng ít nhất 3 ngôi nhà và 1 văn phòng của các chính trị gia tiểu bang này, trong đó có 2 thượng nghị sĩ tiểu bang, trong tháng trước.

.

Tim Keller, Thị trưởng Albuquerque, họp báo hôm thứ Năm nói rằng vụ nổ súng gần đây nhất đã xảy ra ngay trong ngày Thứ Năm, tại văn phòng của TNS/TB Moe Maestas, người được bầu vào năm ngoái sau hơn một thập niên phục vụ tại Hạ viện tiểu bang.

.

Có 8 viên đạn cũng đã được bắn vào nhà của Ủy viên Quận Bernalillo, Adriann Barboa, hồi tháng 12, trong khi hơn một chục viên đạn bắn vào nhà của Debbie O'Malley, cựu ủy viên quận, chỉ một tuần sau đó.

.

Có 8 phát súng khác đã được bắn vào nhà của TNS/TB Linda Lopez vào ngày 3 tháng 1/2023. Lopez lưu ý trong tuyên bố của chính mình rằng 3 trong số những viên đạn được tìm thấy tại nhà cô đã xuyên qua phòng ngủ của cô con gái 10 tuổi.

Dân Biểu Cộng

Trong một thông báo h

Tổng thống Joe Biden

Một dân biểu tiểu ban

Delta Air Lines Inc. nói r

Cựu Ngoại trưởng Hillary

Nhiều thị trấn ven biển C

Barboa nói trong một tuyên bố đầu tuần này: “Thật đau lòng khi có nhiều viên đạn bắn thẳng vào cửa trước của tôi khi tôi và gia đình chuẩn bị đón Giáng sinh.” Cuộc điều tra đang diễn ra vẫn chưa được xác định nếu vụ xả súng có liên quan.----hòa Kevin McCarthy qua 5 vòng bầu phiếu hôm Thứ Năm, tức là 11 vòng bầu phiếu trong ba ngày qua, cũng không kiếm đủ phiếu bầu trong nỗ lực tranh ghế Chủ Tịch Hạ Viện liên bang - chuyện chưa từng xảy ra trong 164 năm qua. McCarthy thất bại trong 11 vòng bỏ phiếu liên tiếp trong ba ngày, một chuỗi bầu ghế Chủ Tịch Hạ Viện kéo dài nhất kể từ năm 1859.CNN báo cáo rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra để "đưa McCarthy đến gần hơn" với đa số 218 phiếu bầu cần thiết để bầu ông vào vị trí này. Một số Dân Biểu của Đảng Cộng hòa nói với các phóng viên rằng họ cảm thấy lạc quan hơn về vòng đàm phán mới nhất so với những ngày trước đó, mặc dù không rõ liệu có nhà lập pháp nào phản đối McCarthy đã quyết định thay đổi phiếu bầu của họ hay không. Nhưng các nhượng bộ của McCarthy để kiếm thêm phiếu có thể làm phức tạp hoạt độn tương lai, khi McCarthy nắm ghế Chủ Tịch Hạ Viện. Riêng toàn bộ 212 Dân Biểu Dân Chủ liên tục bầu cho Dân Biểu Hakeem Jeffries (Dân Chủ, New York) và dĩ nhiên không đủ phiếu cho Jeffries.Đân Biểu Cộng hòa Matt Gaetz đã bỏ phiếu cho cựu Tổng Thống Donald Trump vào ghế Chủ tịch Hạ viện hôm thứ Năm khi Hạ Viện vẫn bế tắc không bầu được cho Dân biểu trưởng khối Cộng Hòa Kevin McCarthy vào ghế Chủ Tịch Hạ viện. Dĩ nhiên một phiếu của Gaetz không đưa Trump tới đâu, nhưng là biểu tượng chia rẽ của Cộng Hòa. Về mặt kỹ thuật Trump có thể được bầu làm Chủ Tịch Hạ viện, vì Hiến pháp không yêu cầu người này phải là Dân Biểu Hạ Viện.----ôm thứ Năm, Thống đốc đắc cử của Pennsylvania thuộc Đảng Dân chủ Josh Shapiro cho biết ông đã chọn Al Schmidt (thuộc Đảng Cộng hòa) làm Bộ Trưởng Khối thịnh vượng chung — vị trí cao nhất phụ trách về bầu cử của tiểu bang Pennsylvania. Schmidt, quan chức bầu cử Cộng Hòa duy nhất trong hội đồng bầu cử của Philadelphia đã chống lại Trump khi Trump cố gắng phá hoại kết quả kiểm phiếu gửi qua thư, đã phải đối mặt với nhiều lời đe dọa sau khi cựu tổng thống gọi đích danh Schmidt ra chửi mắng.Trump đã tweet vào ngày 11/11/2020, rằng Schmidt “từ chối nhìn vào hàng núi tham nhũng & bất lương” mà [Trump] không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh là có "tham nhũng và bất lương."Shapiro viết trong lệnh bổ nhiệm: “Al Schmidt có thành tích đã được chứng minh trong việc bảo vệ nền dân chủ của chúng ta, bảo vệ quyền bầu cử và chống lại chủ nghĩa cực đoan - ngay cả khi đối mặt với các mối đe dọa nghiêm trọng - và tôi tự hào đề cử Schmidt làm Bộ trưởng kế tiếp của Khối thịnh vượng chung Pennsylvania.”----đã công bố hôm thứ Năm một kế hoạch mới nhằm ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Theo chính sách mới, chính quyền Biden sẽ có thể trục xuất người Cuba, người Nicaragua và người Haiti vượt biên lậu vào Hoa Kỳ, mở rộng việc sử dụng Title 42 để trục xuất [vì chống dịch]. Đồng thời, kế hoạch cũng sẽ nhận 30.000 người nhập cư được chấp thuận trước mỗi tháng từ các nước trên vào Hoa Kỳ qua chương trình tạm tha (parole program), cho họ làm việc ở Mỹ trong 2 năm.----g của Connecticut đã chết trong một tai nạn xe hơi trong đêm sau khi tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của chính mình. Quentin Williams, 39 tuổi, và lần đầu tiên giành được một ghế trong Hạ viện Connecticut hồi năm 2018, cũng chiến thắng trong cuộc bầu cử lại vào cả năm 2020 và 2022. Vụ đụng xe vì nhầm đường trên đường cao tốc đã giết chết cả hai tài xế và một chiếc xe hơi bị nhấn chìm trong biển lửa, theo lời cảnh sát.Williams là người Da đen đầu tiên được bầu làm dân biểu tiểu bang cho khu vực Middletown, theo tiểu sử trên trang web của anh. “Tôi bị sốc,” Chủ tịch Hạ viện Matt Ritter nói. “Q là bạn thân của tôi và tôi rất đau lòng trước sự ra đi đột ngột của anh.” Tiểu bang đã hủy bỏ các hoạt động lập pháp cho đến thứ Sáu, theo NBC Connecticut.----ằng họ sẽ bắt đầu cung cấp kết nối Wi-Fi miễn phí trên "hầu hết các chuyến bay nội địa chính" từ ngày 1 tháng 2/2023. Công ty đặt mục tiêu cung cấp dịch vụ trên 700 máy bay vào cuối năm 2023, với kế hoạch mở rộng nó lên các chuyến bay quốc tế và khu vực vào cuối năm 2024.Delta sẽ cung cấp kết nối với sự hợp tác của T-Mobile. Hành khách sẽ có thể kết nối với dịch vụ bằng tài khoản Delta SkyMiles của họ. Hãng cũng có kế hoạch triển khai trung tâm Delta Sync Exclusives vào mùa xuân, mô tả nó như một nền tảng di động "với các ưu đãi, quyền truy cập và giải trí độc quyền từ các thương hiệu được yêu thích."----Clinton sẽ gia nhập School of International and Public Affairs (Trường Quan hệ Công chúng và Quốc tế) của Đại học Columbia với tư cách là giáo sư về các vấn đề toàn cầu bắt đầu từ năm học 2023-2024, theo đại học này thông báo hôm thứ Năm. Cựu đệ nhất phu nhân và thượng nghị sĩ từ New York sẽ tham gia SIPA với tư cách là giáo sư thực hành với nhiệm vụ chung tại Columbia World Projects, làm việc về nghiên cứu và cung cấp các lớp tập trung vào chính sách đối nội và đối ngoại.“Với thế giới luôn thay đổi, SIPA đang tăng cường nỗ lực để thu hút sự tham gia của các học giả và nhà thực hành hàng đầu tại địa phương, quốc gia và toàn cầu trong việc phát triển các đề xuất chính sách kịp thời, tiên tiến và thiết thực,” theo trưởng khoa SIPA, Keren Yarhi-Milo, viết trong một e-mail. “Cuối cùng, Ngoại trưởng Clinton sẽ giúp lãnh đạo một nỗ lực quan trọng mới của SIPA nhằm triệu tập những bộ óc chính sách tốt nhất từ khắp nơi trên thế giới để tranh luận và hợp tác mạnh mẽ nhằm phát triển các giải pháp chính sách đổi mới.”----alifornia hôm thứ Năm nhìn thấy sóng biển dâng cao, gió mạnh, và một số cầu tàu ven biển bị đánh sập dưới những đợt sóng cao 35 feet (10.7 mét), thủy triều tràn bờ và lũ lụt lan rộng. Chính quyền đã ra lệnh di tản cho những cư dân sống gần một số bãi biển của Vùng Vịnh Bắc California và Quận Santa Cruz vào tối thứ Tư. Các đội cứu cấp kêu gọi công chúng tránh xa bờ biển vào hôm thứ Năm khi giông gió, bão và thủy triều liên tục dâng cao tràn bờ.Một đoạn video cho thấy cầu tàu Capitola Wharf bị đánh gãy đôi và một phần của cầu cảng đổ sập xuống biển. Nước từ đại dương và suối Soquel Creek dâng trào. Sóng từ vùng vịnh cũng tràn vào con đường ven bờ Embarcadero của San Francisco khi thủy triều lên và làm ướt các bến cảng xung quanh Tòa nhà Ferry Building.Xa hơn về phía nam ở Quận Santa Cruz, một biểu tượng bãi biển khác đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi thời tiết bão tố. Chiến hạm S.S. Palo Alto, hay còn được biết đến với cái tên đơn giản là “con tàu xi măng”, đã bị sóng xô dạt ra khỏi bến tàu nơi nó đậu tại bãi biển Seacliff State Beach.Xa hơn về phía bắc, tại Quận San Mateo, nhân viên cứu hỏa đã tản ra khắp các khu dân cư ven biển nơi gió giật thổi bay cây cối trên nóc nhà, xe hơi và đường phố. Các nhân viên cứu hỏa cho biết họ nhận được vô số cuộc gọi 911 “không ngừng nghỉ” từ cư dân báo cáo thiệt hại và các trường hợp khẩn cấp.Theo bản tin hôm Thứ Năm lúc 2 giờ chiều của báo SF Gate, hơn 130.000 khách hàng vẫn chưa có điện ở California sau những trận gió lớn vào tối thứ Tư. Khoảng 70.000 khách hàng trong số đó dường như ở Vùng Vịnh. PG&E liệt kê các lần cắt điện theo "khách hàng", có thể là một ngôi nhà, căn hộ hoặc doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa là nhiều người ở trong bóng tối hơn những khách hàng được liệt kê, vì mỗi "khách hàng" có thể đại diện cho nhiều cá nhân sống trong cùng một nhà.

---- Quận Cam: coi chừng dao súng cướp bóc. Cảnh sát đang truy tìm một băng cướp đã nhắm vào một người mua sắm tại Brea Mall hôm thứ Năm. Theo Sở cảnh sát Brea, nạn nhân đang rời khỏi trung tâm mua sắm và quay trở lại xe thì một nhóm nam thiếu niên tới gần cô trong bãi đậu xe. Theo nạn nhân, tất cả các nghi phạm đều là trẻ vị thành niên.

.

Cảnh sát kể rằng một tên cầm súng đưa qua lại, trong khi một tên khác rút dao ra. Bọn cướp đã giựt lấy ví và túi mua sắm của người phụ nữ trước khi nhảy lên một xe hơi phóng chạy. Cảnhs át nói, một nghi phạm thứ tư đang ngời trong xe chờ bọn trộm. Xe của băng cướp được mô tả là một chiếc 4 cửa sedan màu xám đậm kiểu mới, với các kính xe dán lớp nylon che sậm.

.

---- Houston: Cảnh sát trả lời về tin Cindy Nguyen bị phạt vì lái xe quá tốc độ 2 dặm. Cindy Nguyễn, 66 tuổi, cho biết một cảnh sát đã phạt bà vì đã lái xe 37 dặm/giờ trong vùng tốc độ 35 dặm/giờ. Ông Omar Sharif, chồng của Nguyen, nói: “Khi tôi nhìn vào giấy phạt, 'Vượt quá tốc độ 37 dặm/giờ trong khu vực cho phép 35 dặm/giờ', tôi bắt đầu vò đầu bứt tai, làm sao điều này có thể xảy ra được."

.

Khi nhìn kỹ hơn vào tấm vé, ông nhận thấy một điều kỳ lạ. Vợ ông bị phạt ngày 3/1/2023 nhưng giấy phạt ghi là ngày 31-12-2023. Tức là ngày của tương lai gần 1 năm nữa. Đài KHOU 11 đã được Sở cảnh sát Houston trả lời.

.

Theo lời phát ngôn viên của Ty Cảnh Sát Houston, cảnh quay trên máy ảnh mang trên người cảnh sát giao thông ngày 3 tháng 1/2023, cho thấy người lái xe đã đi quá 15 dặm so với giới hạn tốc độ tại thời điểm dừng giao thông. Viên cảnh sát nói rằng máy đã bấm giờ cho bà Cindy Nguyễn với tốc độ 50 dặm/giờ trong khu vực 35 dặm/giờ dọc Đại lộ Richmond. Nhưng cảnh sát này đã từ bi ghi giấy phạt tốc độ 37 dặm/giờ trên vé để cho bà Nguyễn nhẹ tội. Còn chuyện ghi ngày sai là lỗi máy điện toán, đã hiệu đính xong.

.

---- Cảnh sát Quận Broome (New York) đang truy nã Phelan Nguyễn và đang yêu cầu sự hỗ trợ từ cư dân. Nguyên bị truy nã cấp độ 1 về tội Cướp tài sản. Anh ta cao khoảng 6'0”, nặng 130 pound, và lần gần đây nhất được biết đến là người thường xuyên đến khu vực Đại lộ Oak Hill của Endicott.

.

Bất kỳ ai có thông tin về tung tích của Nguyễn đều được yêu cầu liên hệ với Cảnh sát Quận Broome. Có thể mật báo ẩn danh. Trang web của Cảnh sát Quận Broome: https://gobroomecounty.com/sheriff/warrants

.

---- TIN VN. Hơn 142 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm 2022. Theo Báo Nhân Dân. Trong năm 2022, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt hơn 142 nghìn người , vượt xa con số hơn 45 nghìn lao động của năm trước đó.

.

---- TIN VN. Hơn 600 đầu máy, toa xe sắp phải loại bỏ vì hết niên hạn. Theo VnExpress. Ngành đường sắt có 160 đầu máy, hơn 500 toa xe sắp hết niên hạn trong năm 2023, có thể ảnh hưởng nhu cầu đi lại của người dân. Tại hội nghị tổng kết năm 2022 chiều 5/1, ông Đặng Sỹ Mạnh, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), cho biết việc loại bỏ các đầu máy, toa xe căn cứ theo quy định niên hạn phương tiện đường sắt. Số này chiếm khoảng 30% tổng số thiết bị hiện có. Theo lãnh đạo VNR, việc đầu tư mua sắm mới sẽ gây áp lực về tài chính cho doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn hiện nay, chi phí mất khoảng 8.000 tỷ đồng.

.

---- TIN VN. Vào công trường xây dựng chơi, bé trai bị máy trộn bê tông nghiền nát cánh tay. Báo Giáo Dục & Đào Tao. Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) vừa cứu sống một trẻ chấn thương do máy trộn bê tông nghiền nát cánh tay và đứt động mạch cánh tay trái. Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TPHCM) tiếp nhậntrường hợp trẻ V. T. KH. 7 tuổi, nam, ngụ ở Đồng Tháp. Khai thác bệnh sử ghi nhận cùng ngày nhập viện, trẻ đi đến công trình xây dựng chơi thò tay vào máy trộn bê tông, bị kẹt tay vào máy, người làm công phát hiện tắt máy, đưa trẻ ra ngoài thấy dập nát cánh tay. Bé trai được người nhà đưa đến bệnh viện địa phương, sơ cứu băng nẹp và truyền dịch giảm đau, chuyển Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.

.

---- TIN VN. Khám xét phòng quyền Trưởng Phòng Kiểm định, lộ 2 cọc tiền nguyên seri trong chiếc cặp cũ sờn! Báo Công An Nhân Dân. Ngày 4/1/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với một số cán bộ của Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam, gồm: Trần Anh Quân, Quyền Trưởng phòng; Đặng Trần Khanh, Phó Trưởng phòng; Phạm Đức Ngọc, chuyên viên về tội "Nhận hối lộ". Ngày 28/12/2022 khi khám xét phòng Quyền Trưởng phòng Trần Anh Quân có cửa mở thẳng ra cửa ra vào chung của Phòng Kiểm định xe cơ giới, công an thấy một chiếc cặp da màu nâu, cũ kỹ, đã mốc meo và khóa lại. Mở chiếc cặp bí ẩn, phát hiện hai cọc tiền 500.000 đồng và 50.000 đồng, mới tinh, nguyên seri cất bên trong, cùng một số vật dụng khác. Rất có thể số tiền này đã bị Quyền Trưởng Phòng Đăng kiểm xe cơ giới "bỏ quên" thời gian khá lâu…

.

---- HỎI 1: Nóng thê thảm, vắng tuyết, nhiều ngàn khu trượt tuyết Châu Âu đóng cửa?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Châu Âu đã trải qua một đợt nắng nóng kinh hoàng kéo dài kể từ cuối năm 2022, khiến các sườn núi trượt tuyết thường nhộn nhịp những người đam mê thể thao mùa đông trở nên cằn cỗi với nhiều mảng cỏ hơn là tuyết. Các nhà khí tượng học của AccuWeather cho biết

mưa và thời tiết ấm kéo dài kể từ tuần trước là nguyên nhân khiến vắng tuyết, khiến một nửa trong số 7.500 dốc trượt tuyết của Pháp phải đóng cửa.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Top_News/World-News/2023/01/05/europe-warm-winter-ski-resorts-shut-down-Europe/3611672927703/

.

---- HỎI 2: Nhiều triệu dân Mỹ di dời vì thiên tai?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Hơn 1,3% dân số trưởng thành ở Hoa Kỳ đã phải di dời do thiên tai trong năm qua, với các cơn bão gây ra hơn một nửa số người buộc phải di dời, theo kết quả khảo sát đầu tiên thuộc loại này từ Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ.

.

Kết quả khảo sát Household Pulse Survey cho biết 3,3 triệu người trưởng thành ở Hoa Kỳ đã phải di dời do bão, lũ lụt, hỏa hoạn, lốc xoáy hoặc các thảm họa khác. Cuộc khảo sát trực tuyến kéo dài hai năm lần đầu tiên hỏi về việc di dời khỏi các thảm họa thiên nhiên trong kết quả được công bố hôm thứ Năm.

.

Một số tiểu bang bị ảnh hưởng nhiều hơn những tiểu bang khác. Ở Florida, gần 1 triệu người, tức khoảng 1 trong số 17 cư dân trưởng thành, đã phải di dời tại một tiểu bang bị tàn phá bởi Bão Ian và Nicole vào mùa thu. Hơn 409.000 người — hoặc gần 1/8 cư dân — đã phải di dời ở Louisiana, nơi có mùa bão tương đối yên tĩnh vào năm 2022 mặc dù cư dân vẫn đang đối phó với những tác động tàn khốc của Bão Ida vào năm trước.

Chi tiết:

https://www.tristatehomepage.com/news/ap-survey-3-3-million-us-adults-displaced-by-natural-disasters/

.

.