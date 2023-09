FAA sẽ giảm 1/3 nhân viên an ninh hàng không. Viễn ảnh đóng cửa chính phủ liên bang khó tránh, vì các dân cử đã rời thủ đô và khi họ quay lại, sẽ không đủ thời gian thông qua ngân sách mới. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh dự kiến sẽ sa thải tạm khoảng 42% nhân viên.

.

- Viễn ảnh đóng cửa liên bang vì các dân cử đã rời thủ đô: an ninh phi trường sẽ chậm lại, Bộ Y Tế sẽ sa thải tạm 42% nhân viên, tiền thuốc cho người già sẽ bị ảnh hưởng, 7 triệu bà bầu tạm mất trợ cấp dinh dưỡng... Bạch Ốc chỉ thị các cơ quan liên bang chuẩn bị đóng cửa.

- Bộ Quốc phòng Anh: Trung đoàn Đổ bộ Phòng không Cận vệ 247 của Nga thiệt hại nặng ở Ukraine.

- Nga đã bắn hỏa tiễn vào hải cảng Odessa ở Biển Đen trong đêm

- Nebraska: mẹ bị án 2 năm tù vì cấp thuốc phá thai cho con gái 17 tuổi. Cô này 90 ngày tù.

- Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare lộ ý thân TQ, từ chối cuộc gặp với TT Biden ở Thượng đỉnh các quốc đảo Thái Bình Dương

- Cựu Bộ trưởng Quốc phòng William Cohen: Trump mà thắng cử 2024 chắc chắn sẽ đưa Tướng Milley vào tù vì Trump thù dai, không có tư cách đạo đức, không tôn trọng pháp quyền

- Mỹ bị kiện là kỳ thị sắc tộc và tôn giáo, vì FBI ghi danh sách theo dõi khủng bố tới 98% trong 1,5 triệu người Mỹ theo đạo Hồi.

- Công tố đặc biệt Jack Smith bổ sung 1 công tố có kinh nghiệm về tội phạm chiến tranh vào cáo trạng truy tố Trump

- Biện lý quận Fulton: sẽ triệu tập hơn 150 nhân chứng chống lại Trump và 18 đồng phạm khác, nên xin xét xử chung cho tiện

- Colorado: Thẩm phán Sarah B. Wallace ra lệnh cấm Trump có các hành vi đe dọa và gây sợ hãi

- Cassidy Hutchinson (cựu phụ tá Bạch Ốc của Trump): phải trốn khỏi thủ đô để giữ an toàn sau khi ra làm chứng trước Ủy ban 6/1.

- Truy tố tội nhận hối lộ: FBI bố ráp nhà Thượng nghị sĩ Bob Menendez (Dân Chủ), tìm thấy 100.000 USD vàng miếng và 480.000 USD tiền mặt

- Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy: sẽ cắt bỏ 300 triệu USD quân viện Ukraine ra khỏi dự luật chi tiêu của Ngũ Giác Đài

- Thị trưởng Dallas đổi từ Đảng Dân chủ sang Đảng Cộng hòa, lộ ý định ứng cử cấp tiểu bang Texas

- Công tố Andrew Amer: Trump Organization kinh doanh gian lận, lừa các công ty bảo hiểm, khai gian hàng cục năm

- Luật gia Lisa Rubin: Thẩm phán Cannon lộ ý không cho Trump trì hoãn trong vụ truy tố về giấu hồ sơ mật vì 3.500 trang không phải là nhiều

- Một điều tra viên tại văn phòng Biện lý Quận Fulton đã vô tình nổ súng, tự bắn vào chân mình.

- TT Biden: sẽ siết bạo lực súng để cứu mạng người.

- Công đoàn xe hơi UAW sẽ mở rộng đình công tới 38 cơ sở phân phối phụ tùng của GM và Stellantis

- Năm 2022, béo phì nhất là ở West Virginia, Oklahoma và Louisiana. Thấp nhất về béo phì là: thủ đô DC, Colorado, Hawaii, Vermont, Quần đảo Virgin, Massachusetts và California.

- Quận Los Angeles: Hiệu trường say rượu lái xe, bị án 15 năm tù, phạt bồi thường 20 triệu đôla

- Quận Cam: tội phạm căm thù sắc tộc tăng vọt 142% trong 5 năm

- Quận Cam coi chừng cướp: 1 phụ nữ bị 2 tên ép tới máy ATM rút tiền.

- TIN VN. 19 người Việt bị thương trong vụ cháy nổ nhà máy ở Đài Loan.

- TIN VN. Chuyến bay giải cứu: Khởi tố một trưởng phòng hãng hàng không Vietjet vì cáo buộc đưa hối lộ.

- HỎI 1: Việt Nam ở hàng thứ mất trong danh sách các nước tốt nhất của US News & World Report? ĐÁP 1: Hàng thứ 44.

- HỎI 2: Tỷ lệ nhân viên có tương quan lành mạnh với công việc toàn cầu? ĐÁP 2: Trung bình 27%.

.

QUẬN CAM (VB-23/9/2023) ⚪ ---- Bộ Quốc phòng Anh, trong báo cáo về cuộc chiến Ukraine-Nga hôm thứ Bảy, đã thu hút sự chú ý đến xu hướng đáng lo ngại trong ban lãnh đạo của một trong những trung đoàn không quân uy tín của Nga, vốn đã phải đối mặt với tình trạng hỗn loạn trong năm qua. Tại Trung đoàn Đổ bộ Phòng không Cận vệ 247, ba chỉ huy trước đây đã từ chức và một người có thể đã chết. Bộ này cho biết: “Trải nghiệm của Trung đoàn 247 nêu bật sự tiêu hao cực độ và tỷ lệ luân chuyển cao trong quân đội Nga, ngay cả trong số các cấp bậc tương đối cao”.

.

⚪ ---- Nga đã bắn hỏa tiễn vào hải cảng Odessa ở Biển Đen trong đêm, theo người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine cho biết hôm thứ Bảy. Hai hỏa tiễn hành trình siêu âm Onyx đã tấn công một khu vực trống trải và hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại đáng kể. Trước đó, Nga đã tấn công Odessa bằng hỏa tiễn Onyx vào cuối tháng 7 và không để lại thương vong.

.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống súng phun lửa hạng nặng của Nga nhắm mục tiêu vào "nơi tập trung nhân lực của kẻ thù" tại ba khu định cư ở Donetsk. Ngoài ra, 7 máy bay không người lái của Ukraine đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ.

.

⚪ ---- Một bà mẹ ở Nebraska thú nhận đã cung cấp thuốc phá thai cho con gái 17 tuổi của mình, vi phạm luật pháp tiểu bang, đã bị kết án 2 năm tùhômvào thứ Sáu. Các công tố viên cho biết Jessica Burgess đã đặt mua thuốc trực tuyến hồi năm ngoái cho cô con gái đang ở trong thai kỳ tam cá nguyệt thứ ba. Con gái của Burgess cũng bị kết án 90 ngày tù.

.

Cuộc điều tra và truy tố bắt nguồn từ những tin nhắn được Facebook gửi đi, trong đó Burgess lên kế hoạch chi tiết về việc chấm dứt thai kỳ của con gái mình. Vụ án chống lại hai mẹ con bắt đầu trước khi vụ Roe vs. Wade bị Tòa tối cao lật ngược, nhưng trong thời gian tiểu bang ban hành lệnh cấm phá thai kéo dài 20 tuần. Thống đốc Nebraska Jim Pillen đã ký lệnh cấm phái thai sau 12 tuần vào đầu năm nay.

.

⚪ ---- Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare đã từ chối cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Hội nghị thượng đỉnh các quốc đảo Hoa Kỳ-Thái Bình Dương ở Washington, theo ABC News của Australia đưa tin hôm thứ Bảy. Sogavare được Bạch Ốc mời nhưng cho biết ông phải trở lại Quần đảo Solomon sau Đại hội đồng LHQ (UNGA) hiện đang diễn ra ở New York.

.

Một quan chức chính phủ nói với ABC rằng Sogavare cần ở nhà do "các vấn đề trong nước" bao gồm một số dự luật đang được quốc hội Quần đảo Solomon thông qua. Trong bài phát biểu tại UNGA, Sogavare ca ngợi sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc vào thời điểm Trung Quốc và Mỹ đang cạnh tranh ảnh hưởng ở Thái Bình Dương.

.

⚪ ---- Bạch Ốc hôm thứ Sáu đã chỉ thị các cơ quan liên bang sẵn sàng đóng cửa sau khi các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện rời thủ đô vào cuối tuần mà không có kế hoạch khả thi nào để duy trì nguồn tài trợ cho chính phủ và ngăn chặn sự gián đoạn gây tốn kém về mặt chính trị và kinh tế đối với các dịch vụ liên bang.

.

Việc liên bang đóng cửa sau ngày 30 tháng 9 dường như là điều chắc chắn trừ khi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy có thể thuyết phục phe cánh hữu nổi loạn của Đảng Cộng hòa cho phép Quốc hội thông qua một biện pháp tài trợ tạm thời để ngăn chặn việc đóng cửa khi các cuộc đàm phán tiếp tục. Thay vào đó, ông đưa ra một kế hoạch tham vọng hơn nhiều để cố gắng bắt đầu thông qua nhiều dự luật tài trợ khi Hạ viện trở lại vào thứ Ba, chỉ với 5 ngày để giải quyết bế tắc.

.

“Chúng tôi đã có các thành viên làm việc và hy vọng chúng tôi sẽ có thể tiến hành thông qua các dự luật này vào thứ Ba,” theo McCarthy, R-Calif., nói với các phóng viên tại Điện Capitol. McCarthy tỏ ý muốn tránh việc đóng cửa, nhưng phe cánh hữu cứng rắn trong đa số Cộng Hòa ở Hạ viện của ông đã nắm quyền kiểm soát một cách hiệu quả. “Tôi vẫn tin rằng nếu bạn đóng cửa, bạn sẽ ở thế yếu hơn,” anh nói.

.

Sự bế tắc với Đảng Cộng hòa tại Hạ viện về nguồn tài trợ của chính phủ gây nguy hiểm cho một loạt hoạt động - bao gồm việc trả lương cho quân đội và nhân viên an ninh thực thi pháp luật, các chương trình viện trợ thực phẩm và an toàn thực phẩm, du lịch hàng không và thủ tục hộ chiếu - và có thể tàn phá nền kinh tế Hoa Kỳ.

.

Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm thứ Sáu cho biết rằng nếu các công chức liên bang không được trả lương thì đó sẽ là lỗi của Đảng Cộng hòa. “Thông điệp của chúng tôi là: Điều này không nhất thiết phải xảy ra,” cô nói. “Họ có thể thực hiện công việc của mình và tiếp tục duy trì các chương trình quan trọng này, giúp chính phủ luôn cởi mở.”

.

Theo một quan chức, khi bắt đầu năm tài chính mới vào ngày 1 tháng 10 và không có nguồn tài trợ, Văn phòng Quản lý và Ngân sách của chính quyền Biden bắt đầu tư vấn cho các cơ quan liên bang xem xét và cập nhật kế hoạch đóng cửa của họ. Việc bắt đầu quá trình này cho thấy rằng các công chức liên bang có thể được thông báo vào tuần tới nếu họ bị cho nghỉ việc tạm thời.

.

Tổng thống Joe Biden đã quy lỗi việc đóng cửa có thể xảy ra đối với các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, những người yêu cầu cắt giảm chi tiêu vượt quá mức được đưa ra trong một thỏa thuận hồi tháng 6 cũng đình chỉ giới hạn pháp lý đối với thẩm quyền vay mượn của chính phủ cho đến đầu năm 2025, trong khi Biden không đồng ý cắt giảm tiền trợ cấp y tế Medicaid và trợ cấp thực phẩm cho dân nghèo.

.

⚪ ---- Viễn ảnh đóng cửa chính phủ liên bang đã thấy rõ, vì các dân cử đã rời thủ đô và khi họ quay lại, sẽ không đủ thời gian thông qua ngân sách mới. Chuyện gì xảy ra khi đóng cửa? Những chương trình lớn về phúc lợi như Medicare [y tế cho cao niên] và phúc lợi cho cựu chiến binh không bi ảnh hưởng, nhưng nhiều hoạt động khác sẽ phải tê liệt một phần. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh dự kiến sẽ sa thải tạm khoảng 42% nhân viên của mình, bao gồm cả nhân viên hỗ trợ, các viên chức về tiền tài trợ (grant processors) và những người khác, nếu chính phủ đóng cửa.

.

Medicaid (y tế cho dân nghèo và người khuyết tật) có thể bị ảnh hưởng nếu việc đóng cửa thực sự kéo dài: Kế hoạch dự phòng đóng cửa của Bộ y tếS được công bố vào đầu tuần này cho biết Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid sẽ chỉ có đủ kinh phí cho thời gian còn lại của năm dương lịch.

.

Bộ trưởng Y tế Xavier Becerra nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng việc đóng cửa cũng có thể làm chậm quá trình đàm phán về giá thuốc Medicare của chính quyền: “[Nhân viên BộHS] phải tổng hợp thông tin từ các nhà sản xuất. Chúng tôi phải chia sẻ thông tin với các nhà sản xuất. Phần lớn trong số đó có những người sẽ bị ảnh hưởng bởi việc ngừng hoạt động.”

.

Theo báo cáo của GAO, trong 16 ngày đóng cửa vào tháng 10 năm 2013, Viện Y tế Quốc gia NIH đã đóng cổng thông tin của mình một thời gian ngắn để đăng bộ các thử nghiệm lâm sàng mới và không thể ghi danh bệnh nhân mới. Kiểm tra y tế CMS cũng mất nguồn tài trợ tùy ý để chống lãng phí, gian lận và lạm dụng, đồng thời các tiểu bang buộc phải sử dụng tiền của mình cho các chương trình trợ cấp sữa công thức cho trẻ em như Hỗ trợ tạm thời cho các gia đình nghèo khó, chương trình phúc lợi tiền mặt liên bang dành cho những người có thu nhập thấp. Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program) sẽ vẫn hoạt động trong thời gian ngừng hoạt động, nhưng không rõ điều gì có thể xảy ra nếu chương trình này kéo dài. Trong lần đóng cửa gần đây nhất, chính phủ gần như cạn tiền cho SNAP, điều này có thể sẽ tước đi lợi ích của 40 triệu người.

.

Và theo USDA, gần 7 triệu người mang thai và sau khi sinh nhận viện trợ lương thực bổ sung và con cái của họ có thể mất khả năng tiếp cận chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em. Các cơ quan Head Start có thể bị ảnh hưởng bởi việc giữ lại các khoản tài trợ của HHS và một phần lớn sinh viên sẽ cảm thấy điều đó nếu việc đóng cửa kéo dài đến tháng 11. Trong thời gian đóng cửa niên khóa 2018-2019 kéo dài 34 ngày, lãnh đạo nhà trường lo ngại về việc họ sẽ trả tiền các bữa ăn miễn phí và giá rẻ cho trẻ em như thế nào nếu không có séc từ chính phủ liên bang. Và hàng nghìn trẻ em cũng mới đủ điều kiện nhận những bữa ăn này khi cha mẹ chúng nghỉ phép.

.

Một số nhóm giáo dục cũng lo ngại về sự gián đoạn trong chương trình Impact Aid, chương trình tài trợ cho gần 1.200 khu học chánh tại các căn cứ quân sự, khu bảo tồn của người Mỹ bản địa và những nơi khác mà chính phủ liên bang sở hữu đất.

.



FAA (Tổng cục Hàng không) cho đến nay là bộ phận lớn nhất của Bộ Giao thông Vận tải và vào một ngày bình thường có hơn 80% nhân viên của cơ quan này làm việc. Dự kiến hơn 1/3 trong số họ sẽ bị cho nghỉ việc tạm thời trong thời gian đóng cửa.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng thời Bill Clinton, William Cohen hôm thứ Năm bày tỏ lo ngại nếu Donald Trump giành lại Bạch Ốc vào năm 2024. Cohen, cựu thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Maine, nói với John Berman của CNN: “Tôi nghĩ chúng ta có rất nhiều điều phải lo sợ trước khả năng Donald Trump tái đắc cử hoặc đắc cử. Donald Trump là cơn ác mộng tồi tệ nhất của những Người sáng lập Hoa Kỳ. Trump không có tư cách đạo đức, không có hiểu biết chung về pháp quyền hoặc tôn trọng pháp quyền.”

.

Những bình luận của Cohen được đưa ra nhắc tới lời lo ngại của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân sắp mãn nhiệm Mark Milley khi trả lời phỏng vấn của Jeffrey Goldberg, Chủ bút báo The Atlantic. Theo bài báo, Tướng Milley đã nói rằng nếu Trump quay trở lại Bạch Ốc, Trump sẽ “bắt đầu ném nhiều người vào tù và tôi sẽ đứng đầu danh sách”.

.

Berman hỏi Cohen liệu ông có thực sự tin rằng lời đe dọa của Trump là đúng hay không. Cựu Bộ trường Cohen nói: “Tôi nghĩ Trump sẽ làm những gì Trump nói. Trump không tôn trọng luật pháp. Trump không tin rằng luật áp dụng cho Trump và cho bất cứ điều gì Trump có thể làm.”

.

⚪ ---- FBI cho biết, Mỹ duy trì danh sách theo dõi khủng bố để theo dõi "những người bị nghi ngờ có liên quan đến khủng bố (hoặc các hoạt động liên quan)" như một phần trong nỗ lực giữ an toàn cho Hoa Kỳ. Không ai được đưa vào danh sách vì chủng tộc, sắc tộc hoặc tôn giáo của họ. Nhưng Council on American Islamic Relations (Hội đồng Quan hệ Hồi giáo Mỹ), một tổ chức vì quyền của người Hồi giáo, cho biết họ phát hiện ra rằng khoảng 98% trong số 1,5 triệu người trong danh sách là người Mỹ theo đạo Hồi. Điều đó dẫn đến một vụ kiện mới được nhóm đệ trình chống lại chính phủ liên bang, theo báo Guardian đưa tin.

.

Bộ dữ liệu sàng lọc khủng bố được tạo ra sau vụ tấn công 11/9, trong thời gian giám sát thường xuyên những người Mỹ theo đạo Hồi. Các nhóm dân quyền gọi danh sách này là bài Hồi giáo và nói rằng nó được sử dụng để tạo điều kiện cho "quấy rối và sỉ nhục" và muốn loại bỏ nó. Tổ chức này chỉ ra rằng các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ đã nhiều lần cảnh báo rằng những kẻ khủng bố trong nước cực hữu là mối đe dọa lớn hơn chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo. Dawud Walid của CAIR cho biết: “Đã đến lúc chính quyền Biden chấm dứt việc sử dụng danh sách theo dõi”.

.

Một người Mỹ theo đạo Hồi nằm trong danh sách này là Mohamed Khairullah, thị trưởng ở New Jersey, người đã bị Bạch Ốcg từ chối vào tháng 5 mặc dù đã được mời tham dự một sự kiện ở đó. Cơ quan Mật vụ không nêu rõ lý do tại sao ông không được tham dự. Vụ kiện đã được đệ trình hôm thứ Hai lên tòa án liên bang ở Boston thay mặt cho ông và những người khác, theo AP. Khairullah nói trong một cuộc họp báo: “Nếu tôi không làm điều gì đó ngay bây giờ, các con tôi và cháu tôi có thể sẽ là công dân hạng hai dựa trên nền tảng sắc tộc và tôn giáo.”

.

⚪ ---- Có một sự bổ sung mới cho đội ngũ công tố do Công tố đặc biệt Jack Smith tập hợp để truy tố cựu Tổng thống Donald Trump: Alex Whiting, công tố viên về tội phạm chiến tranh. Whiting từng là phó của Smith tại tòa án The Hague, nơi họ đã làm việc cùng nhau trong nhiều năm để truy tố tội ác chống lại loài người. Giờ đây, Whiting là thành viên của nhóm giám sát hai vụ án hình sự chống lại Trump có thể sẽ khiến Trump phải ngồi tù nhiều năm. Mặc dù việc bổ sung Whiting vào nhóm không được công bố chính thức, nhưng ông đã tự giới thiệu mình như vậy với các công tố viên tại phiên tòa ngày 6 tháng 1, Politico đưa tin. Whiting cũng từng là giáo sư tại Harvard và từng là Phụ tá Công tố Hoa Kỳ tại Boston.

.

⚪ ---- Báo Atlanta-Journal Constitution đưa tin vụ nổ súng lúc 10 giờ sáng tại tòa án không gì khác hơn là một vụ tai nạn. Một điều tra viên tại văn phòng Biện lý Quận Fulton đã vô tình nổ súng, tự bắn vào chân mình. Atlanta News First đưa tin điều tra viên "tỉnh táo, và còn thở". Cảnh sát trưởng Quận Fulton đang tiếp tục cập nhật tình hình nhưng hiện tại không có mối đe dọa nào.

.

⚪ ---- Công tố đặc biệt của văn phòng Biện lý quận Fulton hôm thứ Tư tiết lộ rằng chính phủ dự định triệu tập hơn 150 nhân chứng chống lại Donald Trump và 18 đồng phạm khác. Trong phiên điều trần trên truyền hình đầu tiên về vụ âm mưu bầu cử, luật sư của Ken Chesterboro và Sidney Powell lập luận rằng thân chủ của họ nên được xét xử riêng biệt. Nhưng công tố viên Nathan Wade khẳng định rằng việc xét xử riêng biệt sẽ gây lãng phí nguồn lực của chính phủ.

.

Wade nói với Thẩm phán Scott McAfee của Tòa án Thượng thẩm Quận Fulton: “Đầu tiên, chúng tôi sẽ tranh luận rằng phiên tòa xét xử 19 đồng phạm này sẽ kéo dài 4 tháng và điều đó không bao gồm việc lựa chọn bồi thẩm đoàn. Xét về số lượng nhân chứng, tiểu bang dự định triệu tập có hơn 150 nhân chứng. Một trăm năm mươi nhân chứng.”

.

Wade cho biết quan điểm Biện lý là tất cả 19 đồng phạm phải được xét xử cùng nhau. Thẩm phán Scott McAfee hỏi: “Và chỉ để làm rõ điều đó và làm rõ điều đó một chút, bạn đang nói rằng ngay bây giờ bạn sẽ dự đoán rằng nếu đây chỉ là phiên tòa xét xử riêng bà Powell và ông Chesterboro, thì công tố sẽ cần số lượng nhân chứng tương tự, cùng số lượng vật trưng bày trong cùng khoảng thời gian đó?" Wade xác nhận: “Chắc chắn như thế.”

.

⚪ ---- Thẩm phán Sarah B. Wallace, người giám sát vụ kiện ở Colorado nhằm xóa tên Trump trên phiếu bầu ở tiểu bang Colorado, đã ban hành lệnh cấm Trump có các hành vi đe dọa và gây sợ hãi (threats and intimidation). Thẩm phán Wallace cho biết: “Tôi hiểu 100% mối quan tâm của mọi người đối với các bên, luật sư và thành thật mà nói là bản thân tôi và nhân viên của tôi dựa trên những gì chúng tôi đã thấy trong các trường hợp khác.”

.

Luật sư đại diện cho Trump là Scott Gessler (cũng là cựu Bộ trưởng Hànhc hánh tiểu bang Colorado) phản đối lệnh cấm Trump hù dọa, cho rằng không cần thiết vì tự những lời đe dọa đã vi phạm pháp luật.

.

⚪ ---- Một nhà phân tích pháp lý cho biết hôm thứ Tư rằng Donald Trump có thể không thể trì hoãn lâu hơn nữa trong vụ kiện về trộm và giấu tài liệu mật ở Florida, và thẩm phán Aileen Cannon người giám sát vụ án đó chỉ lặng lẽ cho Trump và nhóm pháp lý của Trump biết điều đó.

.

Nhà phân tích pháp lý Lisa Rubin lưu ý rằng Thẩm phán Cannon, người trước đây đã bị hủy đơn kháng cáo vì tôn trọng cựu tổng thống trong một vấn đề dân sự cơ bản, đã đưa ra lệnh thứ tư vào hôm thứ Tư, trong đó bà tóm tắt các lệnh khác được ban hành trong suốt cả ngày. Tuy nhiên, trong hồ sơ đó, được cho là có chứa rất nhiều thông tin quan trọng.

Rubin viết: “Thẩm phán Aileen Cannon đã đưa ra lệnh thứ tư ngày hôm nay, vừa tóm tắt các phán quyết của cô đối với hành động ra lệnh bảo vệ của chính phủ vừa thiết lập cuộc họp ngắn gọn hơn. Nhưng trong một chú thích cuối trang, cô dường như đã định lượng được khối lượng phát hiện hồ sơ mật sắp tới”.Cụ thể, Rubin đưa tin, Cannon "nói rằng ngày hôm qua, Công tố đặc biệt đã thừa nhận thông tin mật trong vụ án này 'bao gồm [các] trang khoảng 3.500 trang hồ sơ mật ở nhiều cấp độ khác nhau.'"Rubin sau đó nói thêm: "Nếu đó là toàn bộ thông tin mật đang được đề cập, thì việc xem xét và phân tích thông tin đó của nhóm Trump có thể không biện minh chính xác cho sự chậm trễ hơn nữa. Suy cho cùng, nguyên tắc chung là hộp tài liệu của một chuyên gia ngân hàng chỉ chứa khoảng 3.000 trang."⚪ ---- Cassidy Hutchinson, cựu phụ tá Bạch Ốc của Trump, cho biết cô đã phải chạy trốn khỏi Washington, D.C. để đảm bảo an toàn sau khi ra làm chứng trước Ủy ban 6/1. “Tôi không thể quay lại căn hộ của mình,” Hutchinson nói với phóng viên Tracy Smith trong một cuộc phỏng vấn phát sóng vào Chủ nhật trên “CBS New Sunday Morning.”Hutchinson, cựu trợ lý của Tham mưu trưởng Mark Meadows, cho biết sự an toàn của cô đang bị đe dọa. Nhóm pháp lý của cô ấy đề nghị cô ấy rời khỏi thị trấn. Cô nói: “Cuối cùng tôi đã chuyển đến Atlanta được vài tháng."Hutchinson là thành viên Bạch Ốc đầu tiên ra điều trần trước ủy ban. Vào ngày 28/6/2022, Hutchinson nói với ủy ban về những gì cô chứng kiến trong những ngày sau cuộc nổi dậy ở Điện Capitol. Cô nói với Smith rằng cô ấy gần như “lao” khỏi phòng chờ trước khi làm chứng.“Tôi nghe thấy tiếng cửa mở và tôi quay lại nhìn luật sư của mình và nói 'Tôi không thể làm điều này'. Tôi bắt đầu bước đi và anh ấy nhẹ nhàng đẩy vai tôi. Và anh ấy nói, 'Cô có thể làm điều này.' Và sau đó chúng tôi bước ra ngoài,” Hutchinson nói trong cuộc phỏng vấn.Hutchinson cho biết cô vẫn là đảng viên Cộng hòa nhưng sẽ không ủng hộ Trump trong cuộc bầu cử năm 2024. Hutchinson sắp phát hành một cuốn sách kể chi tiết trải nghiệm của cô ở Bạch Ốc và dẫn đến việc làm chứng tại ủy ban. Cuốn sách của cô cáo buộc cựu thị trưởng thành phố New York Rudy Giuliani đã mò mẫm cô ở hậu trường trong cuộc vận động tranh cử ngày 6 tháng 1 của Trump.Cuộc phỏng vấn truyền hình đầu tiên của Hutchinson sẽ được phát sóng trên CBS và có sẵn để phát trực tuyến vào ngày 24/9. Cuốn sách của cô có tựa đề “Enough” dự kiến xuất bản vào ngày 26 tháng 9.⚪ ---- Các công tố viên hôm thứ Sáu đã tiết lộ một bằng chứng trong vụ lừa đảo dân sự của cựu Tổng thống Donald Trump, theo phóng viên Jose Pagliery của The Daily Beast được mô tả là "một sự điên rồ". Công tố Andrew Amer lập luận, nằm trong số nhiều ví dụ về các hành vi kế toán gian lận của Trump Organization, đã liệt kê các giao dịch kinh doanh giữa các thực thể của Trump Organization là giao dịch với các công ty bên ngoài. Amer nói: “Tiền cứ chảy từ túi này sang túi khác."Đó không phải là ví dụ duy nhất bị cáo buộc gian lận tại phiên tòa. Báo này viết: “Các nhà điều tra phát hiện ra rằng Trump đã lừa các công ty bảo hiểm bằng cách nói dối về số tiền mặt của mình. Họ tuyên bố rằng gia đình Trump đã thổi phồng giá trị của Trump Tower ở Midtown Manhattan lên khoảng 178 triệu USD bằng cách khai báo sai quỹ là 'thu nhập ổn định' trong khi thực tế không phải vậy."Amer lập luận trước tòa: “Có gian lận tràn lan trong việc lập báo cáo tài chính cá nhân của Trump. Các bị cáo đã sử dụng những lời khai gian dối đó nhiều lần và liên tục với các ngân hàng và công ty bảo hiểm trong các giao dịch nhằm tìm kiếm lợi ích tài chính.”Mặc dù kế toán viên lâu năm của Trump, Allen Weisselberg, đã nhận tội và phải ngồi tù vài tháng vì phạm tội gian lận kế toán, nhưng điều đó không liên quan đến gian lận mà Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York cáo buộc đã diễn ra tại Trump Organization, mà họ cho rằng có tính hệ thống và diễn ra trong thời gian khoảng hàng chục năm.⚪ ---- Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ New Jersey Bob Menendez (Dân Chủ) hôm thứ Sáu nói rằng các công tố viên công bố cáo trạng chống lại ông trước đó trong ngày "đã trình bày sai về công việc bình thường của một văn phòng Quốc hội" và đưa ra "những tuyên bố sai sự thật. Trong nhiều năm, các thế lực ở hậu trường đã nhiều lần cố gắng bịt miệng tôi và đào mộ chính trị của tôi. Kể từ khi cuộc điều tra này bị rò rỉ gần một năm trước, đã có một chiến dịch bôi nhọ tích cực từ các nguồn ẩn danh và những lời ám chỉ nhằm tạo ra bầu không khí không đứng đắn trong đó," theo lời chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ trong một tuyên bố.Thượng nghị sĩ Bob Menendez và vợ ông, Nadine, đã bị truy tố về tội nhận hối lộ. Các công tố viên liên bang đã công bố cáo buộc hôm thứ Sáu và cho biết khi khám xét nhà của thượng nghị sĩ, họ đã tìm thấy 100.000 USD vàng miếng và 480.000 USD tiền mặt được cất giấu. Theo cáo trạng, Menendez và vợ đã đồng ý nhận hối lộ hàng trăm nghìn đô la để bảo vệ ba doanh nhân New Jersey – Wael “Will” Hana, Jose Uribe và Fred Daibes – và mang lại lợi ích cho Ai Cập.TNS Menendez bị truy tố về tội tham nhũng khi nhận hối lộ "bao gồm tiền mặt, vàng, các khoản thanh toán thế chấp nhà, bồi thường cho một công việc kém hoặc không có gì nổi bật, một chiếc xe hơi sang trọng và những thứ có giá trị khác" để đổi lấy "quyền lực" của mình và ảnh hưởng với tư cách là thượng nghị sĩ, theo bản cáo trạng do Tòa án quận Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York đưa ra.Thượng nghị sĩ Bob Menendez (D-N.J.) sẽ từ chức chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện sau khi một bản cáo trạng được công bố vào thứ Sáu. Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer (D-N.Y.) đã công bố quyết định Menendez rời chức chủ tịch Ủy ban Đối ngoại vào chiều thứ Sáu.⚪ ---- Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (R-Calif.) Đã thông báo hôm thứ Sáu rằng ông sẽ cắt bỏ nguồn tài trợ cho Ukraine khỏi dự luật chi tiêu của Ngũ Giác Đài sau khi Dân biểu Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) tham gia cùng phe bảo thủ trong việc ngăn chặn tiến trình luật này vào đầu tuần này. McCarthy cho biết ông sẽ loại bỏ khoản 300 triệu USD quân viện dành cho Ukraine hiện có trong dự luật phân bổ của Ngũ Giác Đài và tổ chức một cuộc bỏ phiếu riêng về khoản tài trợ.“Nó sẽ được đưa ra và sẽ được bỏ phiếu,” McCarthy nói khi được hỏi về viện trợ cho Ukraine trong dự luật phân bổ của Ngũ Giác Đài. McCarthy đưa ra một ngày sau khi một nhóm gồm 5 người bảo thủ phản đối một cuộc bỏ phiếu theo thủ tục cho dự luật phân bổ ngân sách của Ngũ Giác Đài, làm chìm nỗ lực và ngăn cản việc tiến hành luật. Đây là lần thứ hai trong tuần này những người theo đường lối cứng rắn đã chặn việc thông qua dự luật tài trợ Ukraine.⚪ ---- Hôm thứ Năm, 10 thành phố đông dân nhất nước Mỹ đã có thị trưởng thuộc đảng Dân chủ. Vào thứ Sáu, chỉ có chín người làm vậy - và đó không phải là do cuộc bầu cử, CNN đưa tin. Đó là vì Thị trưởng Dallas là Eric Johnson đã chuyển đảng phái của mình từ Đảng Dân chủ sang Đảng Cộng hòa — một hành động mà ông đã công bố trên một bài xã luận trên Wall Street Journal.Johnson cho biết ông chấp nhận "chủ nghĩa bảo thủ tài chính" cùng với "luật pháp và trật tự", và ông nói rằng những nguyên tắc đó đã được Cộng Hòa thể hiện tốt hơn. Johnson, người đã dễ dàng tái đắc cử vào tháng 5 với 93% phiếu bầu, viết: “Các thành phố của Mỹ cần những người theo Đảng Cộng hòa — và những người theo Đảng Cộng hòa cần những thành phố của Mỹ”.Tại Dallas, vu này được đón nhận không mấy ngạc nhiên, tờ Texas Tribune đưa tin. Ví dụ, Johnson đã nỗ lực hết sức để cắt giảm thuế tài sản. "Đổi đảng? Tôi không biết anh ta là đảng viên Đảng Dân chủ", theo lời Dân biểu Đảng Dân chủ John Bryant nói trên X, trước đây là Twitter.Cal Jillson, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Southern Methodist, cho biết hành động này cho thấy Johnson đang âm mưu ứng cử cấp tiểu bang Texas, dòm ngó tới văn phòng trên toàn tiểu bang. Jillson nói với tờ Tribune: “Bạn phải là đảng viên Đảng Dân chủ để giành chiến thắng ở thành phố Dallas. Nhưng bạn phải là đảng viên Đảng Cộng hòa để giành chiến thắng ở tiểu bang Texas."⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu đã ca ngợi những nỗ lực chính phủ ông chống lại bạo lực súng đạn và nhấn mạnh rằng “chúng tôi sẽ không dừng lại ở đây”. Nói ở Bạch Ốc cùng với Phó Tổng thống Kamala Harris, ông Biden nhấn mạnh rằng việc thành lập Office of Gun Violence Prevention (Văn phòng Phòng chống Bạo lực Súng đạn) sẽ gửi đi một “thông điệp rõ ràng” về “điều này quan trọng như thế nào đối với tôi và đất nước này”.Ông lưu ý rằng các biện pháp được đưa ra cho đến nay sẽ không loại bỏ được vấn đề mà kết hợp lại với nhau, "chúng sẽ cứu được nhiều mạng sống". Tổng thống cũng tiếp tục mô tả súng là “kẻ sát nhân số một” đối với trẻ em ở Mỹ. Trước đó cùng ngày, Bạch Ốc xác nhận việc thành lập Văn phòng Phòng chống Bạo lực Súng đạn, cơ quan này sẽ giám sát việc thực hiện các mệnh lệnh hành pháp của Biden liên quan đến vấn đề cùng tên.⚪ ---- Chủ tịch công đoàn United Auto Workers (UAW) Shawn Fain hôm thứ Sáu đã kêu gọi liên đoàn lao động của 38 cơ sở phân phối phụ tùng của General Motors và Stellantis tham gia các cuộc đình công bắt đầu từ 12 giờ trưa hôm Thứ Sáu theo giờ thủ đô Hoa Kỳ, lập luận rằng cả hai công ty đã từ chối các đề xuất yêu cầu cải thiện mức lương và điều kiện làm việc."Cả hai công ty vẫn đang đưa ra mức trợ cấp sinh hoạt thiếu hụt, dự kiến sẽ không tăng trong bốn năm tới... đã từ chối tất cả các đề xuất về bảo đảm việc làm của chúng tôi... đã từ chối các đề xuất chia sẻ lợi nhuận của chúng tôi và cả hai công ty đều đã từ chối đề xuất của chúng tôi để chuyển đổi tạm thời," theo Fain nhấn mạnh trong một tin nhắn video. Ông lưu ý rằng Công ty Ford Motor có vẻ "nghiêm túc trong việc đạt được thỏa thuận".Chủ tịch UAW cũng nhận xét rằng các cuộc đình công sẽ vẫn tiếp tục diễn ra đối với những nhà máy GM và Stellantis đã ngừng hoạt động cho đến khi các công ty đưa ra "lời đề nghị nghiêm túc" và chấm dứt "sự tham lam của công ty".⚪ ---- Theo dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (Centers for Disease Control and Prevention), béo phì đang phổ biến hơn trên khắp nước Mỹ. Vào năm 2021, 19 tiểu bang có ít nhất 35% người trưởng thành có chỉ số khối cơ thể từ 30 trở lên, ngưỡng béo phì của chính phủ. Vào năm 2022, con số đó tăng lên 22 tiểu bang. CDC cho biết dữ liệu được thu thập thông qua nhiều nguồn khác nhau dựa trên chiều cao và cân nặng tự báo cáo. BMI được tính bằng cách chia hai.Năm 2022, West Virginia, Oklahoma và Louisiana có tỷ lệ béo phì cao nhất toàn quốc với hơn 40% người trưởng thành được coi là béo phì. Mississippi, Tennessee và Ohio cũng không kém xa.Ở phía bên kia của quang phổ, Washington, DC., Colorado, Hawaii, Vermont, Quần đảo Virgin, Massachusetts và California có tỷ lệ béo phì thấp nhất.⚪ ---- Quận Los Angeles: Bồi thẩm đoàn đã trao 20 triệu USD cho gia đình của một phụ nữ chết trong vụ tai nạn say rượu lái xe do bà Mary Noel Kruppe, cựu hiệu trưởng trường tiểu học ở Lancaster gây ra. Gia đình của Jessica Ordaz, 29 tuổi, đã đệ đơn kiện oan sai sau khi Mary Noel Kruppe, 40 tuổi, đụng chết Ordaz vào năm 2018.Vào ngày 15 tháng 11 năm 2018, Kruppe đang lái xe trong tình trạng say xỉn trên 50th Street East gần Đại lộ P ở khu vực Palmdale thì cô rẽ vào dòng xe cộ đang chạy tới. Theo Biện lý Quận Los Angeles, cô Kruppe đã đâm thẳng vào chiếc xe do Ordaz lái. Ordaz đã chết khi va chạm.Các luật sư đại diện cho gia đình nạn nhân cho biết Kruppe được chuyển đến bệnh viện, nơi xét nghiệm cho thấy cô có nồng độ cồn trong máu gần gấp ba lần giới hạn cho phép. Vào ngày 4 tháng 2/2020, Kruppe bị kết tội giết người cấp độ hai và ngộ sát nghiêm trọng bằng xe cộ khi say rượu. Cô nhận mức án từ 15 năm tù đến chung thân. Kruppe, sống ở Peablosom, từng là giáo viên và hiệu trưởng trường Tiểu học Enterprise vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn.⚪ ---- Theo một báo cáo thường niên được Ủy ban Quan hệ Con người Quận Cam công bố hôm thứ Năm,đang gia tăng ở Quận Cam vào năm 2022 so với năm 2021. Ủy ban, đã đổi tên thành Groundswell, nói rằng đã có sự gia tăng lớn về các báo cáo về hoạt động phân biệt chủng tộc từ các trường học trong quận.Giám đốc điều hành Aliso Edwards nói: “Chúng tôi có thể nói theo giai thoại rằng nó phù hợp với những gì chúng tôi đã nghe được từ các trường học. Họ đã chia sẻ những lo ngại, bao gồm cả những lời chỉ trích chủng tộc trong khuôn viên trường, vì vậy chúng tôi thấy điều đó được phản ánh trong báo cáo. Lời nói gây chia rẽ và cay nghiệt của người lớn đang tác động đến giới trẻ và họ đang bắt chước điều đó, và điều đó ảnh hưởng đến các trường học."Báo cáo cho thấy số tội phạm do thù hận vào năm 2022 đã tăng 67% so với năm trước, trong khi các vụ do thù ghét - chưa phải là tội phạm - giảm nhẹ 4%. Theo báo cáo, trong 5 năm qua, số tội phạm do thù hận đã tăng 75% và các vụ do thù hận tăng 142%.⚪ ----Vào ngày 30/8/2023, trong khoảng thời gian từ 10:00 sáng đến 11:30 sáng, một phụ nữ 66 tuổi đang chất hàng tạp hóa vào xe hơi của mình trước siêu thị El Super ở 12891 Harbor Blvd. thì 2 người đàn ông tới gần. Nghi phạm đầu tiên nói với nạn nhân rằng y và nghi phạm còn lại cần đi nhờ tới ngân hàng. Khi phụ nữ nói rằng bà không thể giúp được gì, y nói rằng bà cần phải cho họ vào xe của bà, nếu không họ sẽ cướp xe. Lo sợ trước sự đe dọa của họ, nạn nhân đã mở khóa cửa và 2 tên mới vào xe.Khi vào bên trong, chúng lại đe dọa, sau đó dẫn bà đến ngân hàng gần đó để rút một số tiền lớn. Hai nghi phạm vẫn ngồi trên xe trong khi nạn nhân đi vào ngân hàng. Sau khi bà quay lại và đưa tiền cho họ, hai nghi phạm đã bỏ đi.Nghi phạm 1: nam, gốc Tây Ban Nha 40-45 tuổi, cao khoảng 5'-07", dáng người gầy, nước da sáng, nói tiếng Tây Ban Nha với giọng ColombiaNghi phạm 2: nam gốc Tây Ban Nha, 40-45 tuổi, 5’-09”, dáng người nặng, nước da trung bình.Nạn nhân đã có thể cung cấp mô tả chi tiết về Nghi phạm 1 cho một bản phác thảo tổng hợp. Nếu có ai chứng kiến vụ việc này hoặc có bất kỳ thông tin nào, vui lòng liên hệ với Thám tử Franks tại (714) 741-5836.⚪ ----Theo VnExpress. Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cho biết 19 người Việt bị thương sau vụ cháy nổ tại nhà máy ở Đài Loan. Vụ cháy nổ tại nhà máy ở huyện Bình Đông, miền nam Đài Loan ngày 22/9 đã khiến 3 công dân Việt Nam bị thương nặng song không nguy hiểm tới tính mạng, 16 người bị thương nhẹ, theo thông báo hôm nay của Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc. Vụ cháy nổ xảy ra vào chiều tối 22/9 tại nhà máy sản xuất thiết bị chơi golf Mingyang International ở Khu Khoa học Công nghệ huyện Bình Đông. Ngọn lửa được kiểm soát vào sáng sớm 23/9. Tính đến chiều 23/9, giới chức ghi nhận ít nhất 6 người thiệt mạng, 3 người mất tích và hơn 100 người bị thương. Nguyên nhân sự việc đang được điều tra.⚪ ----Theo báo Dân Trí. Trưởng phòng Thương mại điện tử, Công ty cổ phần Hàng không Vietjet cùng một giám đốc doanh nghiệp được xác định có hành vi Đưa hối lộ. Tối 22/9, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Hồng Quang (cựu Phó phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) và Vũ Hoàng Dũng (36 tuổi) cùng về tội Đưa hối lộ. Ngoài ra, Nguyễn Mạnh Cương (Trưởng phòng Thương mại điện tử, Công ty cổ phần Hàng không Vietjet), Trần Thanh Nhã (32 tuổi) và Đặng Nhật Đức (Giám đốc Công ty TNHH Top Agent Japan) cũng bị khởi tố cùng về tội Đưa hối lộ. Ông Vũ Hồng Quang là bị cáo trong vụ án Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố thường gọi vụ án "chuyến bay giải cứu". TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Quang 4 năm tù về tội Nhận hối lộ.⚪ ---- HỎI 1: Việt Nam ở hàng thứ mất trong danh sách các nước tốt nhất của US News & World Report?ĐÁP 1: Hàng thứ 44. Trong bảng xếp hạng “các quốc gia tốt nhất” (“best countries”) do phương tiện truyền thông Hoa Kỳ US News & World Report thực hiện, Thụy Sĩ giữ vị trí dẫn đầu, Hoa Kỳ ở vị trí thứ năm. Theo US News & World Report, một cuộc khảo sát đã được thực hiện với hơn 17.000 người trên toàn thế giới từ ngày 17/3 đến ngày 12/6/2023. Dựa trên khảo sát này, bảng xếp hạng được tổng hợp cho 87 quốc gia trên toàn cầu.Nhóm 10 quốc gia dẫn đầu trong bảng xếp hạng lần lượt bao gồm, thứ tự: Thụy Sĩ, Canada, Thụy Điển, Úc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, New Zealand, Anh quốc và Hoà Lan.Việt Nam đứng hàng thứ 44, với GDP là $409 tỷ đôla, với GDP trên đầu người là $13,457, và tổng dân số 98.2 triệu dân.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Tỷ lệ nhân viên có tương quan lành mạnh với công việc toàn cầu?ĐÁP 2: Trung bình 27%. Theo một báo cáo mới của HP, chỉ khoảng 1/4 nhân viên có mối quan hệ lành mạnh với công việc của họ - và điều đó đang ảnh hưởng tiêu cực đến các tổ chức. Chỉ số HP Work Relationship Index (Mối quan hệ Công việc của HP) đã khảo sát hơn 15.600 người từ 12 thị trường và nhận thấy rằng chỉ 27% người lao động tri thức nói rằng họ có mối quan hệ lành mạnh tại nơi làm việc. Tính theo quốc gia, nhân viên đến từ Ấn Độ có tỷ lệ nhân viên nói rằng họ có mối quan hệ lành mạnh với công việc cao nhất ở mức 50%.Mặt khác, Nhật Bản có ít nhất với chỉ 5%. Các quốc gia khác báo cáo những số liệu sau:Indonesia (38%)Brazil (37%)Mexico (34%)Hoa Kỳ (28%)Anh quốc (25%)Canada (23%)Úc (22%)Pháp (21%)Đức (21%)Tây Ban Nha (20%)Báo cáo cho biết: “Nhìn chung, mối quan hệ ở các nền kinh tế mới nổi lành mạnh hơn so với một số thị trường trưởng thành hơn, tất cả các thị trường này – ngoại trừ Mỹ một điểm – đều đạt điểm bằng hoặc thấp hơn mức trung bình toàn cầu là 27%”.Chi tiết: