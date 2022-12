Chỉ còn hơn 3 tuần nữa là Tết Nguyên Đán 2023. Chính xác, Mồng Một Tết Quý Mão là ngày Chủ Nhật 22/1/2023. Các chợ Sài Gòn, Chợ Lớn đều tưng bừng tràn ngập hàng Tết. Phong cách chợ Tết Chợ Lớn là màu đỏ, phong cách Chợ Sài Gòn là đa dạng hơn.

- Putin ký luật xóa rào cản thuế giữa Nga và Belarus.

- Belarus: 1 hỏa tiễn bắn từ Ukraine vào bị Belarus bắn rớt.

- Nga: đã bắn rớt 1 máy bay không người lái của Ukraine đang bắn vào căn cứ không quân Engels trên đất Nga.

- Lãnh đợt tấn công mới từ quân Nga, hơn 120 hỏa tiễn bắn rạng sáng Thứ Năm, Ukraine lên án sự man rợ vô nghĩa, kêu gọi thế giới đừng im lặng.

- Liên Âu: kiên tâm ủng hộ Ukraine, tội ác chiến tranh của Nga sẽ bị trừng phạt.

- Zelensky gặp Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu bàn về hỗ trợ quân sự của Pháp cho Kiev.

- Zelensky: Ukraine đã giúp phương Tây "tìm lại chính mình, trở lại đấu trường toàn cầu" và sẽ không bao giờ sợ Nga.

- Nga: Mỹ nói sẽ không gửi chuyên gia vào Ukraine cùng với hệ thống phòng không Patriot.

- Thị trấn Kherson do Nga hậu thuẫn sẽ xây cho 30.000 dân với tất cả cơ sở hạ tầng hiện đại nhất theo lệnh Putin

- Alexei Fedorovich Maslov, cựu tổng tư lệnh bộ chiến Nga và là đại diện hãng sản xuất xe tăng chết bí ẩn ở bệnh viện Moscow.

- Ukraine: sẽ sản xuất máy bay không người lái dội bom phát nổ

- Campuchia: cháy lớn tại khách sạn-sòng bạc, 19 người chết, 70 người khác bị thương

- Nam Hàn: xe tải, xe buýt đụng nhau, 5 người chết và 37 người khác bị thương.

- Ủy ban 6/1 rút lại trát đòi Trump, vì sắp kết thúc.

- NASA của Mỹ và Roscosmos của Nga sẽ hợp tác để đưa phi hành đoàn trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) về địa cầu

- Ý: hành khách từ TQ đến Ý sẽ phải xét nghiệm COVID-19. Đã thấy dân từ TQ vào Ý 1/2 là đã dính COVID

- Mỹ: sẽ đòi kết quả xét nghiệm Covid âm tính đối với những người đến bằng đường hàng không từ TQ.

- Cựu Phó Giám đốc FBI Andrew McCabe: Trump biết tấn công Quốc Hội là phạm luật nên đã tính ân xá hàng loạt

- Thẩm phán John Bates: Kẻ bạo loạn dù có tấn công tòa nhà Quốc Hội vì bị Trump xúi giục thì cũng là phi pháp.

- Tư lệnh Vệ binh Quốc gia thủ đô: Nếu bọn bạo loạn ngày 6/1/2021 là da đen thì đã bị bắn chết ào ạt.

- Dân biểu đắc cử George Santos (Cộng Hòa, NY) bị Biện Lý Anne Donnelly (Cộng hòa) của quận Nassau điều tra

- California: David DePape khai vô tội vụ đột nhập và tấn công Paul Pelosi.

- Southwest Airlines xin lỗi vì đã hủy 15.700 chuyến bay từ khi mùa đông cản trở việc đi lại từ ngày 22/12/2022

- Texas: nhân viên bảo trì kiểm tra đường ống bị đóng băng, bị bắn chết vì bị tưởng là trộm.

- TIN VN. 13% học sinh TP.SG trầm cảm vì bài vở: 'Chừng nào chúng em mới có ngày cuối tuần ra hồn?'

- TIN VN. Hàng loạt chợ xây xong bỏ hoang.

- TIN VN. Đầu tàu kinh tế TPSG có nguy cơ giảm tốc: Vì phụ nữ 'lười' sinh con.

- HỎI 1: Có một đồn công an TQ bí mật trong 1 nhà hàng ở Seoul? ĐÁP 1: Tiệm ăn Trung Hoa này nói sẽ thanh minh.

- HỎI 2: Với người bệnh tim, sự cô đơn có thể làm chết yểu? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-29/12/2022) ---- Một vụ cháy lớn tại khách sạn-sòng bạc Grand Diamond City ở Campuchia tại thị trấn Poipet nơi biên giới giữa Thái Lan và Campuchia vào cuối ngày thứ Tư đến sáng thứ Năm đã giết chết ít nhất 19 người khi một số người nhảy từ cửa sổ tầng trên để thoát khỏi ngọn lửa.

.

Trận cháy kéo dài 14 tiếng đồng hồ. Nhiều người ló ra cửa sổ các tầng 14 và 15, tay cầm điện thoại làm đèn pin la hét xin cứu. Khoảng 400 người đã tập trung tại sòng bạc vào thời điểm hỏa hoạn. Cùng với gần 20 người chết, 70 người khác bị thương với cả hai con số dự kiến sẽ tăng lên, theo phát ngôn viên tỉnh Banteay Meanchey Sek Sokhom nói với CNN.

.

---- Cảnh sát Nam Hàn cho biết một xe vận tải chở hàng đã đụng một xe buýt trên đường cao tốc gần thủ đô Seoul hôm thứ Năm, gây ra hỏa hoạn khiến ít nhất 5 người chết và 37 người khác bị thương. Chưa rõ nguyên nhân gây ra đụng xe và hỏa hoạn, cũng chưa rõ xe tải chở hàng gì. Sở Cứu hỏa Quốc gia cho biết trong một tuyên bố rằng 3 trong số những người bị thương đang trong tình trạng nghiêm trọng trong khi 34 người khác bị thương nhẹ.

.

---- Ủy ban 6/1 đã rút lại trát đòi đã gửi tới cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, theo một lá thư do Đại diện Chủ tịch Ủy ban Bennie Thompson gửi cho luật sư của Trump: "Do cuộc điều tra của chúng tôi sắp kết thúc, Ủy ban không còn có thể theo đuổi thông tin cụ thể được đề cập trong trát đòi ra điều trần." Ủy ban cũng đã rút lại nhiều trát đòi khác liên quan đến nhiều nhân chứng hơn.

.

----- Belarus cho biết một hỏa tiễn Ukraine đã rơi vào Belarus hôm thứ Năm trong đợt tấn công mới nhất của Nga vào Ukraine, theo hãng thông tấn Belta của Belarus. Không có báo cáo về thương vong. Bộ Quốc phòng Belarus cho biết Phòng không Belarus đã bắn hạ thứ mà sau này họ xác định là “hỏa tiễn hành trình phòng không S-300 được bắn từ lãnh thổ Ukraine”.

.

Tổng thống Alexander Lukashenko đã cử các quan chức quốc phòng và điều tra viên đến hiện trường ở vùng Brest. Nếu được xác nhận, vụ này có thể là một lợi ích cho Putin, vốn được cho là đã hối thúc Lukashenko đưa quân Belarus trực tiếp tham chiến chống lại Ukraine. Chính quyền Ukraine chưa bình luận về các bản tin.

.

---- Phòng không Nga đã chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác vào căn cứ không quân Engels ở vùng Saratov hôm thứ Năm, theo lời Thống đốc Roman Busargin của thị trấn Nga này: "Do mảnh đạn rơi xuống, hàng rào một ngôi nhà riêng, một xe hơi và một gara bị hư hại, cửa sổ trên một ban công bị vỡ... không ai bị thương. Cứu hộ đang làm việc." Ông cũng bác bỏ thông tin cho rằng các trường mẫu giáo đã được di tản chạy bom.

.

Vụ mới nhất đánh dấu lần thứ ba cùng một căn cứ không quân bị tấn công trong tháng này. Ba người đã chết trong cuộc tấn công hôm thứ Hai, trong khi con số thương vong tương tự được báo cáo trước đó vào tháng 12 khi các sân bay ở vùng Saratov và Ryazan bị tấn công.

.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm đã ký một đạo luật nhằm xóa bỏ các rào cản thuế trong thương mại song phương và các hình thức hợp tác kinh tế khác giữa Nga và Belarus. Luật sẽ tạo ra một không gian thông tin duy nhất cho sự hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau có hệ thống của thuế quan trong việc chống trốn thuế gián thu (indirect tax), bao gồm cả trong thương mại xuyên biên giới. Hiệp định thương mại Nga-Belarus đã quy định các nghĩa vụ chung trong việc chuyển thông tin thuế sang một hệ thống tích hợp duy nhất để quản lý thuế gián thu và xác định mức thuế suất tối thiểu.

.

---- Đại diện cấp cao của Liên Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell nói tội ác chiến tranh của Nga sẽ bị trừng phạt khi bình luận về các cuộc tấn công hỏa tiễn gần đây ở Ukraine hôm thứ Năm: "Lại thêm một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn ồ ạt và vô nghĩa của Nga vào Ukraine, phá hủy bừa bãi cơ sở hạ tầng và cơ sở y tế, cố tình nhắm mục tiêu và giết hại thường dân." Borrell viết trên Twitter, tái khẳng định sự ủng hộ "không suy giảm" của khối đối với Kiev.

.

Đề xuất thành lập tòa án quốc tế về tội ác chiến tranh ở Ukraine, ban đầu do Ủy ban châu Âu đề xuất, đã không nhận được sự ủng hộ như mong đợi từ các ngoại trưởng Liên Âu và trước đó đã bị Moscow chỉ trích, tuyên bố rằng một tòa án như vậy "sẽ không có bất kỳ tính hợp pháp nào."

.

---- Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đã lên Twitter hôm thứ Năm để lên án cuộc tấn công hỏa tiễn ào ạt mới nhất của Nga, gọi đó là "sự man rợ vô nghĩa. Đây là những từ duy nhất xuất hiện trong tâm trí chúng ta khi thấy Nga phóng một loạt hỏa tiễn khác vào các thành phố yên bình của Ukraine trước thềm Năm mới. Không thể có 'sự trung lập' khi đối mặt với những tội ác chiến tranh hàng loạt như vậy. Giả vờ 'trung lập' chính là về phe Nga." Sau vụ phóng hỏa tiễn, nhiều vụ nổ đã được xác nhận tại các thành phố trên Ukraine, trong khi chính quyền Kiev cảnh báo người dân rằng có thể xảy ra tình trạng mất điện tiếp theo trong khu vực.

.

---- Khắp Ukraine lãnh thêm một đợt tấn công từ quân Nga, với hơn 120 hỏa tiễn vào rạngsáng Thứ Năm, với một số hỏa tiễn bắn vào thủ đô Kiev, theo tin Ukraine hôm thứ Năm. Thị trưởng Kharkiv Ihor Terekhov đã viết trên kênh Telegram của mình về "một loạt vụ nổ trong thành phố." Đồng thời, truyền thông địa phương đưa tin rằng nhiều vụ nổ đã được nghe thấy ở Lviv, một thành phố ở miền tây Ukraine, cũng như ở Zhytomyr và Odesa. Cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, đã tweet rằng "hơn 120 tên lửa bay qua Ukraine do "thế giới Nga xấu xa" phóng để phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng và giết hại dân thường hàng loạt."

.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận về an ninh và quốc phòng của Ukraine trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu hôm thứ Tư, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của bộ trưởng tới Kiev kể từ khi chiến tranh bắt đầu từ đầu năm nay.

.

Tổng thống Ukraine cho biết trong một tuyên bố: Hai bên cũng đã đề cập đến các bước thiết thực hơn nữa để tăng cường năng lực quốc phòng của Ukraine với sự hỗ trợ của Paris. Trong cuộc họp báo với người đồng cấp Ukraine Oleksii Reznikov, ông Lecornu cam kết hai nước sẽ hướng tới thiết lập một "chương trình nghị sự chung" về hỗ trợ quân sự của Pháp cho Kiev.

.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp tiết lộ trong cuộc họp ngắn ngày hôm nay rằng hỗ trợ thêm cho Ukraine sẽ bao gồm thiết bị quân sự của Pháp và quỹ 200 triệu euro cho phép Kiev mua vũ khí.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhận xét hôm thứ Tư trong bài phát biểu trước Verkhovna Rada (Quốc Hội Ukraine) rằng Ukraine đã giúp phương Tây "tìm lại chính mình, trở lại đấu trường toàn cầu" và "thắng thế" trong đó: "Không ai ở phương Tây sợ Nga nữa và sẽ không bao giờ sợ Nga."

.

Zelensky nói rằng nhờ Ukraine, Liên Âu đã quyết định, như ông mô tả, chơi như một đội mạnh chứ không phải nhiều người ô hợp, để chiến đấu, để giành chiến thắng. Ông tuyên bố: “Chính Ukraine đã thống nhất Liên minh châu Âu."

.

Nhận xét về Nga, Zelensky nói thêm rằng "mọi thứ mà Nga cố gắng làm để chống lại châu Âu đều không hiệu quả. Mỗi bước đi của Nga đều là một sai lầm. [...] Hầu hết các quốc gia trên thế giới không còn quan tâm đến việc liệu Nga có nghe thấy họ hay không. [. ..] Bây giờ thế giới thực sự quan tâm đến [...] những gì Ukraine có thể cung cấp cho châu Âu và thế giới."

.

---- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói hôm thứ Tư rằng Hoa Kỳ không có kế hoạch gửi các chuyên gia đến Ukraine cùng với hệ thống phòng không Patriot. Lavrov tuyên bố rằng Mỹ đã "giải thích cặn kẽ" rằng điều này không nằm trong kế hoạch và rằng họ "không muốn và sẽ không chiến đấu trực tiếp chống lại Nga", ông nói thêm khi nói chuyện trên TV Nga. Trước đây, đại diện của Mỹ đã nói rằng hệ thống Patriot sẽ đưa vào Ukraine trong vài tháng, cho phép Quân Lực Ukraine làm chủ công nghệ.

.

---- Chính quyền thị trấn Kherson do Nga hậu thuẫn đang lên kế hoạch xây dựng một thành phố trong khu vực có thể chứa 30.000 người, theo lời quyền Thống đốc Vladimir Saldo công bố hôm thứ Tư: "Thành phố được quy hoạch cho 30.000 dân với tất cả cơ sở hạ tầng hiện đại nhất, sẽ có các cơ quan chính phủ, nhiều cơ hội làm việc, sẽ có bệnh viện, nhà trẻ, đường xá, công viên, quảng trường. Dự án là viên ngọc trai của vùng Kherson, và các kế hoạch phát triển do Tổng thống Nga Vladimir Putin khởi xướng đã được thực hiện."

.

Thành phố sẽ nằm trên Arabat Spit, một địa hình ngăn cách đầm phá Syvash với Biển Azov, chạy dài 113 km từ Kherson ở phía bắc đến Crimea ở phía nam. (ghi chú: thành phố Kherson nằm trong khu vực Kherson, và khu vực Kherson là nơi duy nhất trong Ukraine giáp biên bán đảo Crimea. Do vậy, nếu quân Ukraine muốn chiếm lại bán đảo Crimea, phải chiếm khu vực Kherson làm bàn đạp.)

.

---- Một cái chết bất ngờ khác của một quan chức hàng đầu trong chuỗi cung ứng quân sự của Nga đã được báo cáo: Alexei Fedorovich Maslov, cựu tổng tư lệnh lực lượng bộ chiến của Nga đã trở thành đại diện đặc biệt cho tập đoàn quân sự Uralvagonzavod - chuyên sản xuất xe tăng chiến đấu - được cho là đã đột ngột qua đời tại một bệnh viện quân đội vào ngày Giáng sinh ở tuổi 70.

.

Công ty đã sử dụng Telegram để thông báo về cái chết của ông và nói rằng ông "vẫn trung thành" với nước Nga "cho đến ngày cuối cùng". Maslov được cho là sinh ra ở vùng Kursk, giáp ranh phía bắc Ukraine, và gia nhập Quân đội trước khi tốt nghiệp Kharkiv Guards Higher Tank Command School (Trường Chỉ huy Xe tăng Vệ binh Kharkiv) năm 1974 - gần hai thập niên trước khi Liên Xô sụp đổ, theo Euro Weekly đưa tin.

.

Đến năm 2008, ông trở thành trưởng đại diện quân sự của Nga tại NATO. Không có lời giải thích nào về cái chết, mặc dù ông dường như đã chết ở Moscow tại quân y viện N.N. Burdenko Main Military Clinical Hospital, cách nhà máy Uralvagonzavod hơn 1.000 dặm về phía tây, nơi ông được cho là đã làm việc tại thành phố Nizhny Tagil.

.

TIN VN. 13% học sinh TP.SG trầm cảm vì bài vở: 'Chừng nào chúng em mới có ngày cuối tuần ra hồn?'

TIN VN. Hàng loạt chợ xây xong bỏ hoang

TIN VN. Đầu tàu kinh tế TPSG có nguy cơ giảm tốc: Vì phụ nữ 'lười' sinh con.

----ne cho biết Kiev có kế hoạch phát triển "máy bay không người lái mang bom phát nổ" để đối phó với mối đe dọa trên không của Nga. Ukraine đã mua khoảng 1.400 máy bay không người lái, chủ yếu là để trinh sát, và có kế hoạch phát triển các mô hình chiến đấu có thể tấn công các máy bay không người lái phát nổ mà Nga đã và đang sử dụng.Mykhailo Fedorov, Bộ trưởng phụ trách chuyển đổi kỹ thuật số, cho biết: “Và giai đoạn tiếp theo, khi chúng tôi đã được trang bị ít nhiều máy bay không người lái trinh sát, là máy bay không người lái tấn công. Đây đều là máy bay không người lái phát nổ và máy bay không người lái bay xa từ 3 đến 10 km và bắn trúng mục tiêu.”----ũ trụ Quốc gia (NASA) của Mỹ và Roscosmos của Nga dự định hợp tác để đưa phi hành đoàn trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) về Trái đất an toàn. NASA đã nói với RIA Novosti rằng hai bên sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau và nói thêm rằng phi hành đoàn vẫn ở trong "tình trạng tốt, đang tiến hành công việc bảo trì và nghiên cứu." Hồi tháng 7, Hoa Kỳ và Nga đã đồng ý đưa các phi hành gia của nhau lên ISS trong một hành động phá vỡ căng thẳng giữa hai quốc gia về cuộc chiến Nga-Ukraine.---Orazio Schillaci hôm thứ Tư nói rằng tất cả hành khách từ Trung Quốc đến Ý sẽ phải xét nghiệm COVID-19. Biện pháp này cũng sẽ áp dụng cho khách du lịch quá cảnh qua Ý. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc nới lỏng mạnh mẽ các biện pháp phòng chống virus corona.Bộ trưởng nói rằng gần 1/2 số du khách đến phi trường Malpensa ở Milan trên 2 chuyến bay từ Trung Quốc vào ngày 26/12 đã cho kết quả dương tính với COVID-19. Schillaci nói, theo thông tấn Ansa, sẽ không để cho bất kỳ biến thể mới nào có thể gây lo ngại và lan truyền ở Ý.----cầu kết quả xét nghiệm Covid âm tính đối với những người đến bằng đường hàng không từ Trung Quốc sau khi các ca bệnh gia tăng trên khắp TQ. Theo biện pháp mới, những người trên hai tuổi phải nộp kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng hai ngày sau khi rời khỏi Trung Quốc đại lục, Macao và Hồng Kông. Biện pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 1/2023. Quyết định đưa ra sau khi Trung Quốc nới lỏng chính sách zero-Covid gây tranh cãi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Vương Văn Bân trước đó cho biết tình hình "nhìn chung có thể dự đoán được và trong tầm kiểm soát".----nt" của CNN hôm thứ Tư, cựu Phó Giám đốc FBI Andrew McCabe nói rằng cựu Tổng thống Donald Trump hoàn toàn nhận thức được rằng cuộc tấn công vào Điện Capitol là trái pháp luật - và những người thực hiện vụ tấn công nhân danh ông là tội phạm hình sự. Các bản ghi chép lời khai nhân chứng trước Ủy ban 6/1 cho thấy Trump đã xem xét biện pháp "ân xá toàn bộ" cho mọi người liên quan bạo loạn 6/1/2021.McCabe, người trước đây đã bị chính quyền Trump sa thải sau nhiều nỗ lực can thiệp vào hoạt động của FBI, cho biết: “Tôi nghĩ có hai điều thực sự quan trọng cần ghi nhớ ở đây. Thứ nhất, việc Trump cân nhắc ân xá cho bất kỳ ai thực chất đã vào Điện Capitol vào ngày hôm đó cho bạn thấy rằng Trump biết điều đó là sai, rằng những người đó có thể phải đối mặt với một số trách nhiệm hình sự cho những gì họ đã làm. Tức là, họ có khả năng đã phạm tội."McCabe nói: “Và tôi nghĩ điều thứ hai là nó cho bạn thấy một cách không thể phủ nhận rằng Trump đã nhìn thấy những người tấn công vào Điện Capitol là người của Trump. Vì vậy, điều này sẽ vĩnh viễn dập tắt bất kỳ quan niệm điên rồ nào mà bạn biết đấy, đó thực sự là, bạn biết đấy, những người cung cấp thông tin cho Antifa hoặc FBI hoặc ai đó khác."---òa nhà Quốc Hội vì bị Trump xúi giục thì cũng là phi pháp. Một thẩm phán liên bang trong tuần này đã sử dụng bản báo cáo cuối cùng của Ủy ban 6/1 để chỉ ra rằng cựu Tổng thống Donald Trump xúi giục những người me Trump vi phạm pháp luật. Thẩm phán John Bates của Tòa án liên bang Hoa Kỳ, người được bổ nhiệm bởi cựu Tổng thống George W. Bush, đã trích dẫn báo cáo của ủy ban khi ông bác bỏ lời biện hộ được sử dụng bởi kẻ bạo loạn ở Điện Capitol Alexander Sheppard, trong đó Sheppard tuyên bố rằng Trump đã cho phép Sheppard đi một cách hợp pháp vào tòa nhà Quốc hội vào ngày 6/1/2021.Cụ thể, Bates lập luận rằng việc Trump nói với những người ủng hộ mình "hãy chiến đấu như địa ngục" đồng thời khuyến khích họ tuần hành tới Điện Capitol "có thể báo hiệu cho những người biểu tình rằng việc xông vào Điện Capitol và ngăn chặn việc chứng nhận [phiếu đại cử tri] sẽ là bất hợp pháp."Điều này có liên quan vì nhiều bị cáo ngày 6 tháng 1 đã tuyên bố rằng họ đã bị Trump lừa dối về tính hợp pháp của các hành động của họ và họ lập luận rằng điều này ủng hộ sự khoan hồng trong bản án của họ. Tuy nhiên, Bates nói rằng tuyên bố đó đơn giản là không phù hợp để xem xét.Ông ra phán quyết: "Ngay cả khi những người biểu tình tin rằng họ đang tuân theo mệnh lệnh, thì họ cũng không nhầm lẫn về tính hợp pháp của các hành động của mình", và nói rằng phán quyết như vậy là "phù hợp với kết quả của Ủy ban 6/1."----o Điện Capitol ngày 6/1/2021 phần lớn không phải là người da trắng, thì hậu quả sẽ còn chết chóc hơn nhiều, theo lời Thượng sĩ William Walker - người chỉ huy Vệ binh Quốc gia thủ đô D.C. vào ngày xảy ra cuộc bạo loạn - nói trong lời khai trước ủy ban 6/1. Walker cho biết anh nghĩ rằng, nếu phần lớn bọn bạo loạn là người Da đen, thì cơ quan thực thi pháp luật đã phải sử dụng vũ lực chết người, theo bản ghi chép cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Ba.“Tôi là người Mỹ gốc Phi. Đứa con của thế hệ những năm 1960s. Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một phản ứng rất khác nếu bọn bạo loạn là người da đen đang cố gắng đột nhập Điện Capitol.” Tổng thống Joe Biden trước đây cũng đã đề cập đến sự so sánh giữa cách các cảnh sát đối phó với những kẻ bạo loạn 6/1/2021 và cách họ đối phó các cuộc biểu tình năm 2020s về vụ sát hại George Floyd.----Santos (Cộng Hòa, New York) đang bị Biện Lý Anne Donnelly (Cộng hòa) của quận Nassau điều tra sau khi lộ chuyện Santos nói dối về hầu hết mọi thứ, từ kinh nghiệm làm việc đến tổ chức từ thiện dành cho chó cưng và cả nguồn gốc Do Thái.Donnelly cho biết trong một tuyên bố: “Rất nhiều điều bịa đặt và mâu thuẫn liên quan đến Dân biểu đắc cử Santos không có gì đáng kinh ngạc. Cư dân của Quận Nassau và các khu vực khác của quận thứ ba phải có một đại diện trung thực và có trách nhiệm tại Quốc hội. Không ai ở trên luật pháp và nếu một tội phạm đã được thực hiện trong quận này, chúng tôi sẽ truy tố.”Santos đã thừa nhận đã nói dối trong bản sơ yếu lý lịch nhưng nhấn mạnh với Fox News rằng anh ta “không phải là một kẻ lừa đảo”. Tuy nhiên, tài chính của Santos có thể bị các nhà điều tra chú ý đặc biệt. Theo báo Mother Jones, Santos đã kiếm được từ 55.000 đô la được báo cáo vào năm 2020 lên 3,5 - 11,5 triệu đô la vào năm sau thông qua một công ty do ông thành lập. Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James cho biết tuần trước văn phòng của bà cũng đang xem xét Santos.----hôm thứ Tư đối với các cáo buộc của tiểu bang California, bao gồm cả âm mưu giết người, vì bị cáo buộc bắt cóc và hành hung Paul, chồng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Trong một phiên điều trần ngắn, DePape — người mà cảnh sát cho biết đã thú nhận cũng nhắm mục tiêu tấn công vào Thống đốc California Gavin Newson, Hunter (con trai của Joe Biden) và nam diễn viên Tom Hanks — đã ra tòa vì vụ tấn công ngày 28/10/2022.DePape phải đối mặt với cả cáo buộc cấp tiểu bang và liên bang và sẽ trở lại tòa án vào ngày 23 tháng 2/2023 để ấn định ngày xét xử cấp tiểu bang. Trước đây y không nhận tội bắt cóc và hành hung trong vụ án liên bang. Cảnh sát San Francisco cho biết máy ảnh camera mang trước ngực cảnh sát khi vào cấp cứu đã ghi lại cảnh DePape vung búa vào ông Pelosi khi họ đến hiện trường.----ã xin lỗi vì đã hủy hàng ngàn chuyến bay, bao gồm 60% chuyến bay hôm thứ Tư và 60% hôm thứ Năm, khi hãng hàng không này nỗ lực phục hồi sau một cuộc khủng hoảng hoạt động sau cơn bão mùa đông vào tuần trước trong kỳ nghỉ cuối tuần bận rộn.Hôm thứ Tư, Southwest chiếm khoảng 90% tổng số chuyến bay bị hủy ở Hoa Kỳ và sẽ chiếm một tỷ lệ lớn trong số các chuyến bay bị hủy vào thứ Năm, gần 5.000 chuyến, theo dữ liệu từ dịch vụ theo dõi chuyến bay FlightAware. Các hãng hàng không khác dường như đã phục hồi sau cơn bão.Hơn 15.700 chuyến bay của hãng Southwest đã bị hủy kể từ khi thời tiết mùa đông bắt đầu cản trở việc đi lại vào ngày 22/12/2022. Southwest Airlines đã phải vật lộn để phục hồi sau một loạt các cơn bão trong kỳ nghỉ lễ và tình trạng thiếu hụt nhân sự trong dịp lễ Giáng sinh đã khiến một trong những hãng hàng không được tin cậy nhất ở Mỹ này phải hủy tới 70% số chuyến bay trong nhiều ngày.----o trì kiểm tra đường ống bị đóng băng, bị bắn chết vì bị tưởng là trộm. Cảnh sát nói một nhân viên bảo trì đang kiểm tra các đường ống bị đóng băng và vỡ tại một khu chung cư ở Texas vào đêm Giáng sinh đã bị một người dân bắn chết vì nghĩ rằng anh ta là một tên trộm.Cesar Montelongo, 53 tuổi, cha của 5 đứa con, bị bắn trên ban công của cư dân tại Chung cư Clayton Point ở Grand Prairie vào khoảng 6 giờ chiều. Cảnh sát nói rằng một số đường ống đã bị vỡ tại khu phức hợp và Montelengo, trưởng phòng bảo trì, đang tới kiểm tra thì bị bắn chết.----Theo Báo Tuổi Trẻ. Ở bậc THCS, THPT tại TP.HCM, có 12% học sinh cảm thấy bị stress, 22,58% em trong trạng thái lo âu và hơn 13% học sinh trầm cảm ở mức vừa, nặng, rất nặng.----. Theo Báo Người Lao Động. Để đạt chuẩn nông thôn mới, nhiều địa phương ở miền Trung đã đầu tư hàng tỉ đồng xây chợ nhưng khi hoàn thành, không có tiểu thương đến buôn bán. Hiện tượng này xảy ra ở các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Bình, Bình Định...----Theo Báo Tiền Phong. Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TPHCM, cho biết: “Ước tính, năm 2022 tổng tỷ suất sinh của thành phố chỉ đạt 1,39 con/phụ nữ. Tỷ suất này thấp hơn năm 2021 và thấp hơn nhiều so với tổng tỷ suất sinh của cả nước (khoảng 2,1 con/phụ nữ). TPHCM hiện là một trong 21 địa phương có mức sinh thấp nhất cả nước”. Phân tích của đại diện Chi cục Dân số TPHCM chỉ ra, mức sinh thấp sẽ khiến thành phố đối mặt quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh chóng, nguy cơ thiếu hụt nguồn lao động, ảnh hưởng tăng trưởng, phát triển kinh tế. Già hóa dân số tạo ra áp lực ngày càng tăng đối với hệ thống an sinh xã hội dành cho người cao tuổi như lương hưu, bảo hiểm y tế, chế độ trợ cấp xã hội, chế độ chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí... ---- Chỉ còn hơn 3 tuần nữa là Tết Nguyên Đán 2023. Chính xác, Mồng Một Tết Quý Mão là ngày Chủ Nhật 22/1/2023. Các chợ Sài Gòn, Chợ Lớn đều tưng bừng tràn ngập hàng Tết. Phong cách chợ Tết Chợ Lớn là màu đỏ, phong cách Chợ Sài Gòn là đa dạng hơn.: Có một đồn công an TQ bí mật trong 1 nhà hàng ở Seoul?ĐÁP 1: Tiệm ăn Trung Hoa này nói sẽ thanh minh. Một nhà hàng Trung Quốc ở Seoul, thủ đô Nam Hàn, bị nghi ngờ hoạt động như một đồn cảnh sát bí mật của Trung Quốc, hôm thứ Tư cho biết họ sẽ đưa ra một "thông báo quan trọng" trong tuần này để trả lời các cáo buộc.Nhà hàng đã nhận được sự chú ý của giới truyền thông sau khi tổ chức giám sát nhân quyền Safeguard Defenders có trụ sở tại Tây Ban Nha khẳng định vào đầu tháng này rằng Trung Quốc đang điều hành hơn 102 đồn cảnh sát bí mật ở 53 quốc gia, bao gồm cả Nam Hàn, để giám sát và cưỡng bách hồi hương những người bất đồng chính kiến sống lưu vong. Kể từ đó, các cơ quan phản gián Nam Hàn đã điều tra lý lịch của nhà hàng với những nghi ngờ rằng nó có thể là chỗ đứng của công an chìm Trung Quốc tại Nam Hàn.Nhà hàng cho biết trong một thông báo đăng trên màn hình điện tử ngoài trời hôm thứ Tư: "Vì sự thật, chúng tôi sẽ đưa ra một thông báo quan trọng. Chúng tôi sẽ tiết lộ những thế lực ghê tởm đang che giấu sự thật." Thông báo quan trọng sẽ được đưa ra vào cuối tháng 12, theo nhà hàng này..Nguồn:----Với người bệnh tim, sự cô đơn có thể làm chết yểu?ĐÁP 2: Đúng thế. Đối với những người mắc bệnh tim, nghiên cứu mới cho thấy sự cô đơn, cô lập với xã hội và sống một mình có thể lấy đi nhiều năm cuộc đời của bạn. Theo nghiên cứu quốc tế, bộ ba trường hợp này khiến những người mắc bệnh tim mạch có nguy cơ tử vong sớm cao hơn. Bệnh tim mạch là chỉ cho bệnh tim và đột quỵ.Chi tiết: