Hình ảnh một ngày trước Lễ Giáng Sinh tại Việt Nam. Nhà thờ thắp đèn, làm hang đá nơi sinh Chúa Jesus. Hoạt động văn nghệ từ thiện. Trường quốc tế đưa trẻ em thăm nhà thờ, chụp hình.

- Zelensky đăng ảnh hòa tiễn Nga bắn Kherson: Nga muốn dân Ukraine chết để "đe dọa và mua vui" vào đêm trước Giáng sinh.

- Ukraine: 101.430 lính Nga đã chết tại Ukraine, trong 24 giờ qua thêm 480 lính Nga tử trận, mất thêm 1 xe tăng, 8 xe bọc thép bảo vệ, 8 máy bay không người lái...

- Nga: cung cấp vũ khí NATO cho Moldova có thể là "thảm họa."

- Nga bói quẻ Noel: Phương Tây sẽ ép Zelensky hòa đàm với Nga.

- Bộ trưởng Quốc phòng Pháp sẽ thăm Ukraine tuần sau.

- Biden ký luật quốc phòng 847 tỷ đô, xóa bỏ chính sách cưỡng bách quân nhân tiêm vaccine ngừa COVID-19.

- Xa lộ Ohio bão tuyết: 60 xe đụng nhau, 4 người chết.

- Minnesota: 2 băng bắn nhau, 1 cậu 19 tuổi bị bắn chết.

- Luật gia Evan Perez: Ủy ban 6/1 có bằng chứng để truy tố Trump mà Bộ Tư pháp chưa có.

- Trưởng khối Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell lên án Trump làm Cộng Hòa thua bầu cử giữa kỳ 2022.

- Quốc hội OK ngân sách 1,7 nghìn tỷ đô, riêng quốc phòng là 858 tỷ đô, bao gồm Luật cải cách đếm phiếu đại cử tri để chận kiểu gian phiếu như Trump.

- 1 TikToker bói bài tarot, tố cáo 1 giáo sư đại học là sát thủ giết 4 sinh viên, bị kiện tội phỉ báng

- Ủy ban 6/1 ra bản báo cáo 845 trang cho đọc miễn phí, các nhà xuất bản in thành sách để bán

- Florida: tiểu bang phát triển nhanh nhất Mỹ, dân số tăng 1,9% trong năm qua, tới 22.244.823 người

- Kinh tế Mỹ lạc quan hơn: Chỉ số Niềm tin tăng 5,1%/tháng lên 59,7 điểm trong tháng 12

- Trận bão mùa đông: mất điện hơn 1 triệu người khắp Hoa Kỳ, ít nhất 9 người đã chết

- Thương vụ bán nhà mới tăng 5,8% hàng tháng trong tháng 11 lên 640.000 căn

- TIN VN. Kinh tế gặp khó, kiều hối giảm. Chưa năm nào khó như năm nay.

- TIN VN. Hãng xe Trung Quốc đầu tiên đặt nhà máy tại Việt Nam.

- TIN VN. Xuất nhập khẩu lập kỷ lục hơn 732 tỷ USD trong năm 2022.

- Các nhà thờ Công Giáo Người Hoa tại thành phố SG.

- HỎI 1: TQ vẫn không cho WHO điều tra về cội nguồn vi khuẩn coronavirus? ĐÁP 1: Đúng thế, vẫn giấu.

- HỎI 2: Truyền thống ngày lễ là tụ họp gia đình, nhưng đa số dân Mỹ không thể ở chung với gia đình hơn 4 giờ? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-24/12/2022) ---- Tổng thống Joe Biden đã ký một dự luật quốc phòng trị giá 847 tỷ đô la trong đó có lệnh xóa bỏ chính sách cưỡng bách quân nhân phải tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng, được ký bởi Biden vào thứ Sáu, quy định rằng yêu cầu này sẽ bị bãi bỏ trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự luật trở thành đạo luật, theo Politico đưa tin.

---- Bạn lái xe, hãy cẩn thận bão tuyết. Giữa một cơn bão mùa đông quét qua nhiều vùng Hoa Kỳ, một tai nạn chết người đã xảy ra dọc theo một đoạn đường cao tốc ở Trung Tây. Đội tuần tra đường cao tốc tiểu bang Ohio cho biết 4 người đã chết và nhiều người bị thương sau một vụ đụng xe dồn cục hôm Thứ Sáu trên Xa lộ Ohio Turnpike ở Quận Sandusky. Có ít nhất 50 xe dính vào tai nạn này. NBC News nói rằng vụ tai nạn xảy ra ở làn đường hướng đông của xa lộ.

---- Cảnh sát thị trấn Bloomington, Minnesota, nói, một thanh niên 19 tuổi đã bị bắn chết bên trong một cửa hàng Nordstrom tại thương xá Mall of America vào khoảng 8 giờ tối Thứ Sáu sau khi bùng nổ cuộc chiến giữa 2 nhóm khoảng năm đến chín người. Khi cảnh sát tới, nạn nhân đã chết vì bị bắn nhiều phát đạn. Hai nhóm xô xát đã bỏ chạy. Tính đến sáng thứ Bảy, chưa ai bị bắt.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy 24/12/2022 đã đăng những bức ảnh về hậu quả của các cuộc tấn công trong đêm vào Kherson, mô tả hành động này là "khủng bố". Ông cho biết những bức ảnh đại diện cho cuộc đấu tranh hàng ngày của người dân Ukraine. Ông nói: “Thế giới phải thấy và hiểu chúng ta đang chiến đấu chống lại cái ác tuyệt đối nào. Đây không phải là các cơ sở quân sự. Đây không phải là một cuộc chiến theo các quy tắc được xác định." Zelensky cáo buộc Moscow tấn công vì mục đích "đe dọa và mua vui" và chọn lý do đó để cố tình tấn công vào đêm trước Giáng sinh.

---- Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm thứ Bảy cho biết 101.430 binh sĩ Nga đã chết tại Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng Hai. Theo công bố mới nhất, 480 binh sĩ Nga đã tử trận trong 24 giờ qua. Trong ngày qua, theo tin này, Nga cũng mất ít nhất 1 xe tăng, 8 xe bọc thép bảo vệ, 4 hệ thống pháo, 4 bệ phóng rocket nhiều nòng, 8 máy bay không người lái cùng 5 xe tải và xe chở dầu.

---- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nói hôm thứ Bảy rằng việc cung cấp vũ khí của NATO cho Moldova có thể biến thành một "thảm họa" và nhấn mạnh: “Kinh nghiệm cho thấy, việc phương Tây liều lĩnh bơm vũ khí cho một quốc gia nhất định hoặc triển khai lực lượng dự phòng của NATO trên lãnh thổ của quốc gia đó không giúp ích gì cho an ninh hoặc chủ quyền của quốc gia đó, mà ngược lại, đưa quốc gia đó đến gần hơn với thảm họa”. Trước đó, chính quyền Moldova đã bày tỏ lo ngại rằng cuộc tấn công của Nga ở Ukraine có thể lan sang lãnh thổ của nước này.

---- Nga: Phương Tây sẽ ép Zelensky hòa đàm với Nga. Thượng nghị sĩ Liên bang Nga Grigory Karasin nói với đài Russia 24 TV rằng các cường quốc phương Tây "sớm hay muộn" sẽ buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngồi xuống bàn đàm phán với Nga.

Karasin nói rằng sự hoài nghi giữa các đồng minh phương Tây đang gia tăng liên quan đến việc hỗ trợ Ukraine, đồng thời nói thêm rằng mặc dù Hoa Kỳ tiếp tục cung cấp viện trợ cho Ukraine, nhưng một số chính trị gia đang bắt đầu xem xét cắt giảm. Hơn nữa, thượng nghị sĩ Nga gọi chuyến thăm của Zelensky tới Washington là một "bi kịch" và nhấn mạnh rằng mục đích duy nhất là "nhận hàng tỷ đô la mới".

Giáng sinh tại Ukraine vẫn phát quà cho trẻ em tại các nhà gia xe lửa, các hầm trú bom, thiếu thốn đủ thứ chỉ trừ tiếng hát và lời chúc lành. Nhưng vẫn có Ông Già Tuyết (St. Nicholas) râu bạc đi phát quà.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu sẽ đến thăm thủ đô Kiev của Ukraine vào thứ Tư tới. Theo Bộ này, chuyến thăm của Lecornu nhằm mục đích thể hiện "sự hỗ trợ liên tục của Pháp đối với chính quyền Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào ngày 24 tháng 2." Các chi tiết cụ thể vẫn chưa được phác thảo, nhưng Bộ chia sẻ rằng Lecornu sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov, đồng thời bày tỏ lòng thành kính với các nạn nhân "tại tượng đài Anh hùng ở Kiev."

---- Trên CNN hôm thứ Sáu, chuyên gia pháp lý Evan Perez cho rằng Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 vẫn có bằng chứng chống lại cựu Tổng thống Donald Trump mà Công tố đặc biệt của Bộ Tư pháp Jack Smith vẫn chưa có. Điều này được đưa ra sau khi ủy ban công bố báo cáo cuối cùng dài 845 trang về vụ tấn công vào Điện Capitol, trong đó nêu rõ trách nhiệm của Trump trong âm mưu lật đổ cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Perez nói rằng Jack Smith có thể chưa có đủ bắng chứng để truy tố Trump nhiều như Ủy ban 6/1 đã có. Smith, nổi tiếng với công việc trước đây là công tố viên tội phạm chiến tranh tại The Hague, được Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland bổ nhiệm để kết thúc hai cuộc điều tra tội phạm sâu rộng: âm mưu lật đổ cuộc bầu cử và kho tài liệu mật mà Trump đã dựng lên vào tháng 3 tại tư dinh của Trump ở Palm Beach, Florida.

---- Trưởng khối Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell đã nhường bước cho các ứng cử viên do cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra trong các cuộc bầu cử giữa kỳ 11/2022 và kết quả là những thất bại thê thảm và đa số ứng cử viên Dân chủ đã thắng phiếu. Ông hứa sẽ không để điều đó tái diễn, khẳng định sẽ “tích cực tìm kiếm những ứng viên chất lượng” để đưa ra trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 (ghi chú: nghĩa là McConnell sẽ đẩy Trump vào bóng tối.).

Trong một lời chỉ trích hiếm hoi và thẳng thắn đối với cựu tổng thống Trump, người đang tìm kiếm sự trở lại sau hai năm nữa, McConnell nói rằng quyền lực của Trump đang suy yếu. “Đây là những gì tôi nghĩ đã thay đổi: Tôi nghĩ ảnh hưởng chính trị của cựu tổng thống đã giảm đi,” McConnell nói với NBC News hôm thứ Tư trong một cuộc phỏng vấn tại văn phòng của ông ở Điện Capitol.

---- Quốc hội tuần này đã thông qua gói tổng hợp trị giá 1,7 nghìn tỷ đô la để tài trợ cho chính phủ cho đến tháng 9/2023. Thượng viện đã thông qua biện pháp này hôm thứ Năm với tỷ lệ bỏ phiếu 68-29 và Hạ viện hôm thứ Sáu đã thông qua nó với tỷ lệ 225-201-1.

Dự luật hiện đang hướng đến Bạch Ốc, nơi Tổng thống Biden dự kiến sẽ ký thành luật. Dưới đây là năm điểm nổi bật trong dự luật dài 4.000 trang:

. Chi tiêu quốc phòng và phi quốc phòng. Toàn bộ ngân sách dành khoảng 773 tỷ đô la cho chi tiêu ngoài quốc phòng, so với 858 tỷ đô la cho tài trợ quốc phòng.

Quốc hội bật đèn xanh khoảng 45 tỷ đô la tài trợ khẩn cấp để hỗ trợ Ukraine, gần một năm sau khi Nga xâm lược nước này. Con số đó bao gồm khoảng 19,8 tỷ USD để trang bị vũ khí cho Ukraine và các đồng minh châu Âu, 12,9 tỷ USD hỗ trợ kinh tế và 6,2 tỷ USD cho Bộ Quốc phòng.Đạo luật cải cách đếm phiếu đại cử tri (Electoral Count Reform Act) cũng có trong dự luật. Dự luật này ghi rõ rằng phó tổng thống không thể đảo ngược kết quả bầu cử khi Quốc hội kiểm phiếu của Đại cử tri đoàn và tăng số lượng thành viên cần thiết để đưa ra phản đối đối với các đại cử tri của một tiểu bang.Đạo luật được soạn thảo để đáp lại các sự kiện xảy ra vào ngày 6 tháng 1/2021, khi Tổng thống Trump khi đó thúc giục Phó Tổng thống lúc bấy giờ là Mike Pence ngăn chặn việc Quốc hội chứng nhận chiến thắng của Joe Biden.----ủa Đại học Idaho đã đệ đơn kiện một TikToker về tội phỉ báng, người đã cáo buộc cô ấy là thủ phạm sát hại 4 sinh viên trong các video được chia sẻ trực tuyến. TikToker Ashley Guillard, người có hơn 105.000 người theo dõi, đã đăng sáu video trong đó cô tìm cách buộc GS Rebecca Scofield, Khoa trưởng Khoa sử, vào các vụ giết người. Cô cũng cáo buộc rằng Scofield đã có quan hệ tình cảm với một trong những nạn nhân.Vụ kiện cáo buộc Guillard sử dụng các lá bài tarot để “chứng minh” các tội ác. Đơn khiếu nại của Scofield cho biết, Guillard đã “quyết định sử dụng nỗi đau của cộng đồng để tự quảng cáo trực tuyến cho mình”. Vụ kiện cho biết giáo sư đang ở Portland thăm bạn bè khi 4 sinh viên bị sát hại.Bà giáo đã gửi một lá thư cho nhân vật TikTok vào tháng 11 yêu cầu cô Guillard gỡ các video xuống, nhưng Guillard bị cáo buộc đã tiếp tục làm nhiều hơn nữa. Vị giáo sư “lo sợ cho mạng sống của bà và cuộc sống của các thành viên trong gia đình bà,” theo đơn kiện viết.----hành công việc và đưa ra bản báo cáo dày 845 trang về bạo loạn 6/1/2021, và bản văn đã trở thành thứ mà tờ New York Times gọi là "bản thảo được tìm kiếm nhiều nhất trong lĩnh vực xuất bản."Vì bản báo cáo do Ủy ban 6/1 thực hiện, nên là bản quyền tự do. Do vậy, các nhà xuất bản lớn đang vội vã chuyển nó thành sách—cả dạng sách in và dạng sách điện tử (ebook)—một cách vội vàng. Yêu cầu sách điện tử sẽ có trong vài ngày và ấn bản in trên giấy sẽ ra thị trường trong vòng một tuần nữa. Tất nhiên, những ai muốn đọc báo cáo miễn phí có thể đọc qua phiên bản PDF ở đây:----o để trở thành tiểu bang phát triển nhanh nhất Hoa Kỳ, sau khi dân số tăng 1,9% trong năm qua. Báo cáo của Cục điều tra dân số đã khôi phục Florida trở lại vị trí hàng đầu lần đầu tiên kể từ năm 1957, sau khi bị Nevada chặn trong nhiều thập niên.Dân số Florida hiện nay là 22.244.823—gấp 9 lần so với năm 1946, khi tiểu bang này bắt đầu chuỗi tăng trưởng hàng năm không gián đoạn. Khu vực tăng mạnh nhất trong năm qua của Hoa Kỳ là khu vực phía Nam, với mức tăng 1,1%.----ười tiêu dùng (Consumer Sentiment Index) tại Hoa Kỳ đã tăng 5,1% hàng tháng lên 59,7 điểm trong tháng 12, theo một báo cáo cuối cùng được công bố bởi Đại học Michigan vào thứ Sáu. Chỉ số này cao hơn so với con số sơ bộ nhưng vẫn giảm mạnh 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái.Chỉ số điều kiện kinh tế hiện tại (Current Economic Conditions Index) tăng 1% so với tháng trước nhưng giảm 19,9% so với tháng 12 năm 2021. Trong khi đó, Chỉ số kỳ vọng của người tiêu dùng (Index of Consumer Expectations) tăng 7,7% so với tháng trước nhưng giảm 12,3% trên cơ sở hàng năm."Kỳ vọng lạm phát năm tới được cải thiện đáng kể nhưng vẫn ở mức cao, giảm từ 4,9% trong tháng 11 xuống 4,4% trong tháng 12, mức thấp nhất trong 18 tháng nhưng vẫn cao hơn hai năm trước... Ở mức 2,9%, kỳ vọng lạm phát dài hạn đã được giữ nguyên trong phạm vi hẹp, mặc dù tăng cao, 2,9-3,1% trong 16 trong 17 tháng qua," theo lời Giám đốc Khảo sát Người tiêu dùng (Surveys of Consumers) Joanne Hsu tiết lộ trong báo cáo.----rong các trường hợp tử vong liên quan đến thời tiết sau cơn bão mùa đông lịch sử đã làm mất điện cho hơn 1 triệu người trên khắp Hoa Kỳ. Có ít nhất 9 người đã chết trên khắp Hoa Kỳ, sau khi một người đàn ông được tìm thấy đã chết hôm thứ Sáu ở Memphis, NBC News đưa tin. Những cái chết liên quan đến thời tiết cũng đã được báo cáo ở Kentucky, Oklahoma, Missouri và Wisconsin. Hơn 200 triệu người, tương đương khoảng 60% dân số Hoa Kỳ, hiện đang theo một số hình thức cảnh báo hoặc tư vấn thời tiết.----đã tăng 5,8% hàng tháng trong tháng 11 lên 640.000 căn, vượt qua kỳ vọng, theo Bộ Phát triển Nhà và Đô thị cho biết hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, ở cấp độ hàng năm, con số này đã giảm 15,3% trong tháng tương ứng.Giá bán trung bình của những ngôi nhà mới được bán lên tới $471,200 vào tháng 11 năm nay, trong khi giá bán trung bình là $543,600 trong cả năm. Ước tính đã điều chỉnh theo mùa về số lượng nhà mới bán vào cuối tháng 11 là 461.000 căn, nguồn cung trong 8,6 tháng với tốc độ bán hàng hiện tại.

---- TIN VN. Kinh tế gặp khó, kiều hối giảm. Chưa năm nào khó như năm nay. Theo Báo Thanh Niên. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP.HCM, cho biết: Lượng kiều hối chuyển về qua các tổ chức trên địa bàn thành phố năm 2022 ước khoảng 6,8 tỉ USD, giảm 300 triệu USD so với năm 2021. Được biết, năm 2021, kiều hối chuyển về Việt Nam vào khoảng 12,5 tỉ USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

---- TIN VN. Hãng xe Trung Quốc đầu tiên đặt nhà máy tại Việt Nam. Theo Báo Tiền Phong. Mới đây, đại diện hãng xe Chery của Trung Quốc đã xác nhận sẽ mở nhà máy sản xuất ô tô tại Việt Nam vào năm 2024. Cụ thể, trong buổi giới thiệu SUV Omoda 5 thế hệ mới, Chery xác nhận sẽ sản xuất mẫu xe này tại Việt Nam vào năm 2024. Dự kiến, nó sẽ đối đầu với những "gương mặt" phổ biến tại thị trường trong nước bao gồm Toyota Corolla Cross và Hyundai Creta.

---- TIN VN. Xuất nhập khẩu lập kỷ lục hơn 732 tỷ USD trong năm 2022. Theo Báo Dân Sinh. Dự kiến cả năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt khoảng 732 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với năm 2021. Trong đó, xuất khẩu tăng khoảng 10,5%, đạt khoảng 371,5 tỷ USD. Cán cân thương mại tiếp tục ghi nhận xuất siêu năm thứ 7 liên tiếp với thặng dư gần 11 tỷ USD. (ghi chú: các bản tin này chưa ghi rõ tỷ lệ về hiện tượng hàng VN xuất khẩu thực tế là từ các công ty FDI do ngoại quốc đặt xưởng ở VN.)

---- Các nhà thờ Công Giáo Người Hoa tại thành phố SG. Video dài 2:45 phút.



https://youtu.be/D1xyjxUUHhA

---- HỎI 1: TQ vẫn không cho WHO điều tra về cội nguồn vi khuẩn coronavirus?

ĐÁP 1: Đúng thế, vẫn giấu. Tổ chức Y tế Thế giới đã kêu gọi Trung Quốc chia sẻ dữ liệu về nguồn gốc của virus corona gây ra đại dịch coronavirus tàn khốc. Tổng giám đốc WHO đã đưa ra lời kêu gọi này trong cuộc họp báo cuối năm hôm thứ Tư để đánh giá tình hình sức khỏe toàn cầu vào năm 2022. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã tìm cách tạo ra một bước ngoặt lạc quan cho năm 2022. Ông cho biết số ca tử vong do COVID-19 được báo cáo hàng tuần đã giảm gần 90% kể từ đỉnh điểm của đại dịch vào cuối tháng Giêng.

"Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Trung Quốc chia sẻ dữ liệu và tiến hành các nghiên cứu mà chúng tôi yêu cầu và chúng tôi tiếp tục yêu cầu. Như tôi đã nói nhiều lần trước đây, mọi giả thuyết về nguồn gốc của đại dịch này vẫn còn trên bàn", ông nói. .

Trung Quốc đã bác bỏ những lời kêu gọi điều tra nguồn gốc của COVID-19 trước đây, gọi những yêu cầu này là có động cơ chính trị. Nó cũng đã kịch liệt bác bỏ các báo cáo rằng virus có thể đã thoát ra khỏi phòng thí nghiệm sinh học ở nước này.

Chi tiết:

https://english.chosun.com/site/data/html_dir/2022/12/23/2022122300594.html

----- HỎI 2: Truyền thống ngày lễ là tụ họp gia đình, nhưng đa số dân Mỹ không thể ở chung với gia đình hơn 4 giờ?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một nghiên cứu mới, nếu bạn cần một chút thời gian xa gia đình trong những ngày lễ, thì bạn không đơn độc. Một cuộc khảo sát với 2.000 người Mỹ đang đi du lịch để thăm gia đình vào dịp lễ cho thấy những người được hỏi có thể dành trung bình 3 giờ 54 phút cho gia đình trước khi cần một chút thời gian cho bản thân.

Theo cuộc khảo sát, 75 phần trăm số người được hỏi sẽ đạt đến điểm mà họ cần thời gian để tránh xa đám đông. Họ có thể sáng tạo trong cách trốn thoát của mình - cứ 4 người thì có 1 người trốn trong nhà họ hàng để ở một mình, trong khi 37% đi xa đến mức kiếm cớ và rời khỏi nhà hoàn toàn. Cuộc khảo sát được ủy quyền bởi Motel 6 và được thực hiện bởi OnePoll. Nó xem xét sự cân bằng tinh tế giữa việc muốn dành thời gian cho gia đình và cũng cần một chút không gian.

Chi tiết:

https://thehill.com/changing-america/well-being/mental-health/3781806-americans-can-tolerate-less-than-4-hours-with-family-on-holidays-survey-finds/

.