- Zelensky diễn văn ở lưỡng viện Quốc Hội Mỹ, cảm ơn đã hỗ trợ dân tộc Ukraine chống Nga. - Toàn văn bài diễn văn của Zelensky - Biden công bố khoản hỗ trợ bổ sung 1,85 tỷ USD cho Ukraine phòng thủ. Zelensky: hòa bình công chính có nghĩa là không thỏa hiệp đối với chủ quyền, tự do và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine.

- Giá 1 dàn hỏa tiễn Patriot là 1 tỷ USD, với mỗi hỏa tiễn có giá khoảng 3-4 triệu USD.

- Hàng không mẫu hạm duy nhất của Nga cháy.

- Quân Ukraine pháo vào Donetsk, gây bị thương Cựu TGĐ Sở vũ trụ Nga Roscosmos, Dmitry Rogozin

- Tòa: Ngày 17/4/2023 Trump phải ra tòa để trả lời đơn kiện từ một nhà văn nữ tố cáo Trump đã hiếp, phỉ báng

- Ủy ban 6/1 công bố 34 bản ghi phỏng vấn của nhiều nhân chứng khác nhau, kể cả Jeffrey Clark và John Eastman.

- Một thẩm phán ở Florida bác nỗ lực của Trump xin hoãn giao tài liệu cho Bộ Trưởng Tư Pháp New York

- Có phải đã thành khẩn thú tội? Vì Ủy ban 6/1 không đề nghị truy tố hình sự Mark Meadows và Dan Scavino

- Dân biểu liên bang từ New York mới đắc cử George Santos bị tố cáo bịa đặt nhiều điều

- Ohio: 1 ông cứu hỏa thú nhận đã đốt ít nhất 24 đám cháy để cứu hỏa có việc làm

- Lực sĩ Mỹ chạy Thế Vận 2012, mười năm sau mới lãnh Huy Chương Vàng, vì lực sĩ Nga lộ ra xài doping

- Mỹ nói phải liệt kê hạt mè vì gây dị ứng, thế là các hãng bánh không có mè cũng ghi có mè cho đỡ bị kiện

- Denver: 1 nam y tá gây mê, hiếp, chụp ảnh, quay phim hàng trăm bệnh nhân 10 năm qua, giữ 700.000 hình sex trong phone.

- Thương vụ bán nhà đương hữu ở Mỹ giảm 35,4% so với năm trước, ở California giảm 47,7%

- Thị trưởng Michelle Wu của Boston tái bổ nhiệm Quoc Tran vào Ủy ban Học Đường Boston.

- Nevada: Giáo viên Ben Nguyen giúp học sinh, được tài trợ 200.000 đô cho “dự án đam mê”

- TIN VN. Trong khi 999 xe VinFast vượt biên, 163.333 xe quốc tế vào VN tràn ngập.

- TIN VN. Sở Điện EVN lỗ 31.000 tỷ vnd (=1,31 tỷ USD) 'vì không được tăng giá điện'.

- TIN VN. Chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 30.498 tỉ đồng (1,29 tỷ USD), ra tòa.

- HỎI 1: Nếu Trump bị truy tố, bị kết án, bị vào tù, có phải Trump vẫn tranh cử được, nếu thắng cử thì sao? ĐÁP 1: Đúng thế, nếu thắng cử, Trump vẫn trong tù và vẫn chỉ huy trong cương vị Tổng Thống.

- VẤN ĐỀ: Đạo đức (Thái Hạo)

QUẬN CAM (VB-22/12/2022) ---- Một đám cháy đã bùng phát trên hàng không mẫu hạm duy nhất của Nga hôm thứ Năm, khiến khoảng 20 người trên tàu phải di tán, theo truyền thông nhà nước Nga. Tàu tuần dương hạng nặng có tên "Admiral Kuznetsov" đang được sửa chữa ở Murmansk, tây bắc nước Nga vào thời điểm cháy.

Giám đốc công ty United Shipbuilding Corporation là Alexey Rakhmanov nói với hãng thông tấn TASS của Nga: “Hệ thống kiểm soát thiệt hại của con tàu đã được kích hoạt ngay lập tức và không có thiệt hại nào”. Lính cấp cứu địa phương cho biết không có ai bị thương trong vụ cháy.

Tin này đưa ra sau một vụ hỏa hoạn khác trên tàu "Admiral Kuznetsov" hồi năm 2019 khiến hai người chết và hơn chục người bị thương trong quá trình tái trang bị tại một ụ nổi. Con tàu cũng bị hư hại vào năm 2018 khi một ụ nổi bị chìm và một trong những cần cẩu của nó bị rơi xuống sàn đáp của con tàu.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, "Ukraine vẫn sống và vùng vẫy" khi ông cảm ơn người Mỹ vì sự hỗ trợ của họ trong bài phát biểu của ông trước một cuộc họp chung của lưỡng viện Quốc hội vào tối thứ Tư 21/12/2022.

"Đó là quá nhiều đối với tôi. Tất cả những điều này dành cho dân tộc vĩ đại của chúng tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều", Zelensky nói trong 3 phút, và được cả lưỡng viện đứng lên vỗ tay hoan nghênh khi ông bước vào các phòng của Hạ viện tại Điện Capitol Hoa Kỳ ngay sau 7:30 giờ tối.

"Tôi hy vọng những lời tôn trọng và biết ơn của tôi sẽ vang vọng trong tim tất cả mọi người Mỹ", Zelensky nói trong toàn bộ bài phát biểu dài 35 phút bằng tiếng Anh.

Zelensky cũng cảm ơn các thành viên quốc hội đã đến thăm Ukraine và vì sự hỗ trợ của họ: "Bất chấp tất cả những khó khăn, sự diệt vong và sự u ám, Ukraine đã không sụp đổ. Ukraine vẫn sống và phát triển. Sự chuyên chế của Nga đã mất quyền kiểm soát đối với chúng tôi và nó sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến tâm trí chúng tôi nữa."

Zelensky, với Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Phó Tổng thống Kamala Harris phía sau, nói rằng mặc dù ông đánh giá cao tất cả sự hỗ trợ của Mỹ, nhưng Ukraine vẫn cần sự giúp đỡ thêm.

Zelensky sau bài nói chuyện đã trao tặng lưỡng viện Quốc Hội Mỹ lá cờ từ chiến trường Ukraine. Trực tiếp đón nhận là Phó Tổng Thống Harris và Chủ Tịch Hạ Viện Pelosi. Toàn thể lưỡng viện Hoa Kỳ nhiều lần đứng lên vỗ tay.

Sau đây là toàn văn bài diễn văn của Zelensky trước lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ, dịch theo bản ghi chép: https://www.nytimes.com/2022/12/21/us/politics/zelensky-speech-transcript.html

"Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cám ơn rất nhiều vì đã hỗ trợ như thế. Cảm ơn quý vị. Như vậy là quá nhiều với tôi. Tất cả những điều này là cho những người dân tuyệt vời của chúng tôi. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

Kính thưa những người dân Hoa Kỳ thân quý, ở tất cả các tiểu bang, thành phố và cộng đồng, tất cả những người quý trọng tự do và công lý, những người trân trọng nó cũng mạnh mẽ như những người Ukraine chúng tôi ở các thành phố của chúng tôi, trong mỗi và trong từng mọi gia đình, tôi hy vọng những lời tôn trọng và biết ơn của tôi sẽ vang vọng trong mỗi trái tim người Mỹ.

Thưa bà Phó Tổng thống, tôi cảm ơn bà vì những nỗ lực của bà trong việc giúp đỡ Ukraine. Thưa bà, bà đã can đảm đến thăm Ukraine trong khi xảy ra cuộc chiến toàn diện. Cảm ơn rất nhiều. Vinh dự lớn lao. Cảm ơn bà.

Tôi rất vinh dự được ở đây. Kính thưa các thành viên của Quốc hội, các dân cử của cả hai đảng đã từn đến thăm Kyiv, các Thượng nghị sĩ và Dân biểu đáng kính của cả hai đảng, những người (tôi chắc chắn rằng) sẽ đến thăm Ukraine trong tương lai; các đại diện thân mến của cộng đồng hải ngoại, hiện diện trong căn phòng này, và đang cư ngụ khắp đất nước [Hoa Kỳ]; các nhà báo thân mến, tôi rất vinh dự được có mặt tại Quốc hội Hoa Kỳ và nói chuyện với quý vị và với tất cả người dân Mỹ.

Chống lại tất cả các trở ngại và các kịch bản diệt vong u ám, Ukraine đã không sụp đổ. Ukraine vẫn còn sống và đang vùng vẫy. Cảm ơn quý. Và tôi có lý do chính đáng để chia sẻ với quý vị chiến thắng chung đầu tiên của chúng ta: Chúng ta đã đánh bại Nga trong cuộc chiến giành tâm trí của thế giới. Chúng tôi không sợ hãi, và bất kỳ ai trên thế giới này cũng không nên sợ hãi. Người Ukraine đã giành được chiến thắng này, và nó mang lại cho chúng ta lòng can đảm truyền cảm hứng cho toàn thế giới.

Người Mỹ đã giành được chiến thắng này, và đó là lý do tại sao quý vị đã thành công trong việc đoàn kết cộng đồng toàn cầu để bảo vệ tự do và luật pháp quốc tế. Người châu Âu đã giành được chiến thắng này, và đó là lý do tại sao châu Âu giờ đây mạnh mẽ và độc lập hơn bao giờ hết. Nền độc tài chuyên chế Nga đã mất quyền kiểm soát đối với chúng ta. Và nó sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến tâm trí chúng ta nữa.

Tuy nhiên, chúng ta phải làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo rằng các quốc gia ở vùng Nam bán cầu cũng giành được chiến thắng như vậy. Tôi biết thêm một điều nữa, tôi cho là rất quan trọng: Người Nga sẽ chỉ có cơ hội được tự do khi họ đánh bại chế độ Điện Kremlin trong tâm trí họ. Tuy nhiên, trận chiến vẫn tiếp diễn, và chúng ta phải đánh bại chế độ Điện Kremlin trên chiến trường. Vâng [đúng thế].

Trận chiến này không chỉ vì lãnh thổ, vì phần này hay phần khác của châu Âu. Trận chiến không chỉ vì cuộc sống, tự do và an ninh của người Ukraine hay bất kỳ quốc gia nào khác mà Nga cố gắng chinh phục. Cuộc chiến này sẽ xác định con cháu chúng ta sẽ sống trong thế giới nào, và sau đó là con cháu của chúng.

Nó sẽ xác định liệu đó có phải là một nền dân chủ của người Ukraine và cho người Mỹ - cho tất cả mọi người hay không. Trận chiến này không thể bị đóng băng hoặc bị trì hoãn lại. Nó không thể bị bỏ qua, hy vọng rằng đại dương hoặc một cái gì đó khác sẽ cung cấp một sự bảo vệ. Từ Hoa Kỳ đến Trung Quốc, từ Châu Âu đến Châu Mỹ Latinh và từ Châu Phi đến Úc, thế giới đã quá liên kết và phụ thuộc lẫn nhau để cho phép ai đó đứng sang một bên và đồng thời cảm thấy an toàn khi một trận chiến như vậy tiếp diễn.

Hai quốc gia của chúng ta là đồng minh trong trận chiến này. Và năm tới sẽ là một bước ngoặt, tôi biết điều đó, thời điểm mà lòng can đảm của người Ukraine và quyết tâm của người Mỹ phải đảm bảo tương lai cho nền tự do chung của chúng ta, nền tự do của những người đứng vững để bảo vệ các giá trị của họ.

Thưa quý bà và quý ông — thưa quý bà và quý ông, những người Mỹ, ngày hôm qua trước khi đến Washington, D.C., tôi đã ở tuyến đầu tại th5i trấn Bakhmut của chúng tôi. Trong thành trì của chúng tôi ở phía đông Ukraine, ở Donbass. Quân đội Nga và lính đánh thuê đã không ngừng tấn chiếm Bakhmut kể từ tháng 5. Họ đã ra sức giành lấy nó cả ngày lẫn đêm, nhưng Bakhmut vẫn đứng vững.

Năm ngoái — năm ngoái, 70.000 người đã sống ở tại Bakhmut, trong thành phố này, và bây giờ chỉ còn rất ít thường dân ở lại. Mỗi tấc đất đó đều thấm máu; tiếng súng nổ ầm ầm từng giờ. Các chiến hào ở Donbas đổi chủ nhiều lần trong ngày trong các trận giao chiến ác liệt, thậm chí là cận chiến tay đôi. Nhưng Donbas của Ukraine vẫn đứng vững.

Người Nga — Người Nga sử dụng mọi thứ, mọi thứ họ có để chống lại Bakhmut và các thành phố xinh đẹp khác của chúng tôi. Quân chiếm đóng có lợi thế lớn về pháo binh. Họ có lợi thế về đạn dược. Họ có nhiều hỏa tiễn và máy bay hơn chúng tôi có. Đó là sự thật, nhưng quân phòng thủ của chúng tôi đứng vững. Và - và tất cả chúng ta đều tự hào về họ.

Chiến thuật của người Nga là kiểu tiền sử. Họ đốt cháy và phá hủy mọi thứ họ nhìn thấy. Họ đã gửi những tên côn đồ ra tuyến đầu. Họ đã gửi bọn hình sự đang thọ án đến chiến trường. Họ ném mọi thứ chống lại chúng tôi, tương tự như chế độ chuyên chế khác, đó là trong Trận chiến Bulge. Đã ném tất cả những gì họ có để chống lại thế giới tự do, giống như những người lính Mỹ can đảm đã giữ vững phòng tuyến và đánh trả lực lượng của Hitler trong lễ Giáng sinh năm 1944. Những người lính Ukraine can đảm cũng đang làm điều tương tự với lực lượng của Putin vào dịp Giáng sinh này.

Ukraine — Ukraine đứng vững và sẽ không bao giờ đầu hàng. Do vậy, do vậy, nơi tuyến đầu mặt trận, bạo quyền không thiếu sự tàn ác đối với cuộc sống của những người dân tự do - và sự hỗ trợ của quý vị rất là quan trọng, không chỉ để đứng vững trong cuộc chiến đó mà còn cần đến bước ngoặt để giành chiến thắng trên chiến trường.

Chúng tôi có pháo binh, vâng. Cảm ơn quý vị. Chúng tôi có nó. Đủ chưa? Thành thật mà nói, không thực sự đủ. Để đảm bảo Bakhmut không chỉ là thành trì kìm hãm Quân lực Nga, mà để đẩy lùi quân Nga hoàn toàn, cần phải có thêm nhiều đại bác và đạn pháo. Nếu vậy, giống như Trận chiến Saratoga, cuộc chiến giành Bakhmut sẽ thay đổi hướng đi cho cuộc chiến giành độc lập và tự do của chúng ta.

Nếu các dàn phòng không Patrots của quý vị ngăn chặn khủng bố của Nga chống lại các thành phố của chúng tôi, điều đó sẽ cho phép những người yêu nước Ukraine làm việc hết mình để bảo vệ nền tự do của chúng tôi.(ghi chú: Zelensky chơi chữ, vì vũ khí Patriot nghĩa đen là 'người yêu nước') Khi Nga - khi Nga không thể tiếp cận các thành phố của chúng tôi bằng pháo binh, họ cố gắng tiêu diệt chúng bằng các đợt hỏa tiễn tấn công. Hơn thế nữa, Nga đã tìm thấy một đồng minh trong việc này - trong chính sách diệt chủng này: Iran. Hàng trăm máy bay không người lái chết chóc của Iran được gửi đến Nga - hàng trăm chiếc đã trở thành mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng quan trọng của chúng tôi. Đó là cách một kẻ khủng bố đã tìm thấy kẻ khác.

Chỉ là vấn đề thời gian khi chúng tấn công các đồng minh khác của quý vị nếu chúng ta không ngăn chặn chúng ngay bây giờ. Chúng ta phải làm điều đó. Tôi tin rằng không nên có điều cấm kỵ nào giữa chúng ta trong liên minh của chúng ta. Ukraine không bao giờ yêu cầu lính Mỹ vào chiến đấu trên đất của chúng tôi thay cho chúng tôi. Tôi đảm bảo với quý vị rằng những người lính Ukraine có thể tự mình điều khiển xe tăng và máy bay Mỹ một cách hoàn hảo.

Hỗ trợ tài chính cũng cực kỳ quan trọng và tôi muốn cảm ơn quý vị, cảm ơn qu1y vị rất nhiều, cảm ơn quý vị về cả gói tài chính mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi và những gói mà qu1y vị có thể sẵn sàng quyết định. Tiền của quý vị không phải là từ thiện. Đó là một khoản đầu tư vào nền dân chủ và an ninh toàn cầu mà chúng tôi sử dụng theo cách có trách nhiệm nhất.

Nga, Nga thực sự có thể ngưng ngay cuộc xâm lược của họ nếu họ muốn, nhưng qu1y vị có thể đẩy nhanh chiến thắng của chúng tôi. Tôi biết điều đó. Và nó, nó sẽ chứng minh cho bất kỳ kẻ xâm lược tiềm năng nào rằng không ai có thể thành công trong việc phá vỡ biên giới quốc gia, không ai có thể phạm tội ác và cai trị người dân trái với ý muốn của họ. Sẽ là ngây thơ nếu chờ đợi những bước đi hướng tới hòa bình từ Nga, nơi ưa thích trở thành một quốc gia khủng bố. Người Nga vẫn bị chế độ Điện Kremlin đầu độc.

Việc khôi phục trật tự luật pháp quốc tế là nhiệm vụ chung của chúng ta. Chúng ta cần hòa bình, vâng. Ukraine đã đưa ra các đề xuất mà tôi vừa thảo luận với Tổng thống Biden, công thức hòa bình của chúng ta, 10 điểm nên và phải được thực hiện vì an ninh chung của chúng ta, được đảm bảo trong nhiều thập niên tới và [lúc đó] hội nghị thượng đỉnh [Nga-Ukraine] có thể được tổ chức.

Tôi vui mừng nói rằng Tổng thống Biden đã ủng hộ sáng kiến hòa bình của chúng tôi ngày hôm nay. Từng người trong quý vị, thưa quý bà và quý ông, có thể giúp thực hiện để đảm bảo rằng sự lãnh đạo của Hoa Kỳ vẫn vững chắc, lưỡng viện và lưỡng đảng. Cảm ơn quý vị.

Quý vị có thể tăng các biện pháp trừng phạt để buộc Nga cảm thấy sự xâm lược của họ thực sự tàn khốc như thế nào. Quý vị thực sự có khả năng giúp chúng tôi đưa ra công lý tất cả những người đã bắt đầu cuộc chiến tranh tội phạm vô cớ này. Hãy làm như thế. Hãy để kẻ khủng bố -- hãy để nhà nước khủng bố [Nga] chịu trách nhiệm về hành vi khủng bố và xâm lược của họ và bồi thường mọi tổn thất do cuộc chiến này gây ra. Hãy để thế giới thấy rằng Hoa Kỳ đang có mặt.

Thưa quý vị — người Mỹ, trong hai ngày nữa chúng tôi sẽ mừng Lễ Giáng Sinh. Có lẽ dưới ánh đèn cầy. Không phải vì nó lãng mạn hơn, không, mà vì sẽ không có, sẽ không có điện. Hàng triệu người sẽ không có hệ thống sưởi cũng như nước sinh hoạt. Tất cả những điều này là kết quả của các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi.

Nhưng chúng tôi không phàn nàn. Chúng tôi không phê phán và so sánh cuộc sống của ai dễ dàng hơn. Hạnh phúc của quý vị là sản phẩm của an ninh quốc gia của bạn; kết quả của cuộc đấu tranh giành độc lập và nhiều chiến thắng của quý vị. Chúng tôi, những người Ukraine, cũng sẽ trải qua cuộc chiến giành độc lập và tự do với phẩm giá và thành công.

Chúng tôi sẽ ăn mừng Giáng sinh. Mừng Lễ Giáng Sinh và dù không có điện, ánh sáng niềm tin của chúng tôi vào chính mình sẽ không bị dập tắt. Nếu người Nga - nếu hỏa tiễn của Nga tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tự bảo vệ mình. Nếu họ tấn công chúng tôi bằng máy bay không người lái của Iran và người dân của chúng tôi sẽ phải vào hầm tránh bom vào đêm Giáng sinh, người Ukraine vẫn sẽ ngồi xuống bàn lễ và cổ vũ lẫn nhau. Và chúng tôi không, không cần biết lời ước của mọi người, vì chúng tôi biết rằng tất cả chúng tôi, hàng triệu người Ukraine, đều có kời ước giống nhau: Chiến thắng. Chỉ có chiến thắng. (ghi chú: truyền thống Lễ giáng sinh, mỗi người đều có lời ước để xin thành công.)

Chúng tôi đã xây dựng Ukraine hùng mạnh, với những con người mạnh mẽ, quân đội mạnh mẽ, các thể chế vững mạnh cùng với quý vị. Chúng tôi đã phát triển những đảm bảo an ninh mạnh mẽ cho đất nước của chúng tôi và cho toàn bộ châu Âu và thế giới, cùng với quý vị. Và cũng cùng với quý vị, chúng ta sẽ đặt vào đúng vị trí của tất cả những người chống lại tự do. Hãy đưa vào. (ghi chú: Zelensky chơi chữ: "hãy đưa vào" trong tiếng Anh là "put in" và Zelensky viết và phát âm là "Put-in" tức là Putin.)

Đây sẽ là cơ sở để bảo vệ nền dân chủ ở châu Âu và trên thế giới. Bây giờ, vào dịp Giáng sinh đặc biệt này, tôi muốn cảm ơn tất cả quý vị. Tôi cảm ơn mọi gia đình người Mỹ đã trân trọng sự ấm áp trong ngôi nhà của mình và mong muốn sự ấm áp đó đến với những người khác. Tôi cảm ơn Tổng thống Biden và cả hai đảng, tại Thượng viện và Hạ viện, vì sự hỗ trợ vô giá của quý vị. Tôi cảm ơn các thành phố và công dân của bạn đã ủng hộ Ukraine trong năm nay, những người đã tiếp đón những người Ukraine của chúng tôi, những người dân của chúng tôi, những người đã vẫy cờ quốc gia của chúng tôi, những người đã hành động để giúp đỡ chúng tôi. Cảm ơn tất cả quý vị, từ tất cả những người hiện đang ở tiền tuyến, từ tất cả những người đang chờ đợi chiến thắng.

Đứng đây hôm nay, tôi nhớ lại những cuộc chiến của tổng thống Franklin Delano Roosevelt, mà tôi nghĩ là rất tốt cho thời điểm này. Người dân Mỹ bằng sức mạnh chính nghĩa của mình sẽ giành chiến thắng tuyệt đối. Người dân Ukraine chắc chắn cũng sẽ thắng.

Tôi biết rằng mọi thứ tùy thuộc vào chúng tôi, vào quân lực Ukraine, nhưng còn rất nhiều điều tùy thuộc vào thế giới. Rất nhiều thứ trên thế giới tùy thuộc vào quý vị. Khi tôi ở Bakhmut ngày hôm qua, các anh hùng của chúng ta đã trao cho tôi lá cờ, lá cờ chiến đấu, lá cờ của những người bảo vệ Ukraine, châu Âu và thế giới bằng cái giá của mạng sống. Họ yêu cầu tôi mang lá cờ này đến quý vị, đến Quốc hội Hoa Kỳ, đến các thành viên Hạ viện và các thượng nghị sĩ, những người có quyết định có thể cứu hàng triệu người.

Vì vậy, hãy để những quyết định này được thực hiện. Hãy để lá cờ này ở lại với quý vị, thưa quý bà và quý ông. Lá cờ này là biểu tượng cho chiến thắng của chúng ta trong cuộc chiến này. Chúng ta đứng vững, chúng ta chiến đấu và chúng ta sẽ chiến thắng vì chúng ta đoàn kết - Ukraine, Hoa Kỳ và toàn bộ thế giới tự do.

Chỉ một điều, nếu tôi có thể, điều cuối cùng - cảm ơn quý vị rất nhiều, xin cầu nguyện Thượng Đế bảo vệ những người lính và công dân can đảm của chúng tôi, cầu nguyện Thượng Đế vĩnh viễn ban ơn phước cho Hoa Kỳ. Xin chúc Lễ Giáng sinh vui và Năm Mới hạnh phúc, chiến thắng. Slava Ukraina. [Vinh quang cho Ukraine.]"

(Hết diễn văn. Zelensky quay lại, mờ ra, giang ra và trao lá cờ tới Phó Tổng Thống Harris và Chủ Tịch Hạ Viện Pelosi).

Zelensky bước xuống xe. Biden đón, bắt tay.

Biden bá vai Zelensky thân tình

Zelensky tặng Biden huy chương anh hùng từ 1 đại úy Ukraine nhờ chuyển.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Bạch Ốc hôm thứ Tư để gặp Tổng thống Joe Biden khi Hoa Kỳ công bố khoản hỗ trợ bổ sung 1,85 tỷ USD cho hệ thống phòng thủ của Ukraine chống lại Nga. Tổng thống Ukraine đã được chào đón bằng những cái bắt tay từ tổng thống và đệ nhất phu nhân Jill Biden, người được hộ tống bởi một lính TQLC Hoa Kỳ. Zelensky và Biden đã nói chuyện trong Phòng Bầu dục, nơi Zelensky trao tặng 1 huy chương anh hùng Ukraine cho Biden.

Biden nhận xét rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang cố gắng sử dụng mùa đông làm vũ khí bằng cách tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine, để dân thường chết lạnh và đói: “Thật khó tin, đã 300 ngày trôi qua, và Putin đã tiến hành một cuộc tấn công tàn bạo vào quyền tồn tại của người Ukraine với tư cách là một quốc gia, và cuộc tấn công vào những người dân Ukraine vô tội không vì lý do gì khác ngoài mục đích đe dọa.”

Phát biểu bằng tiếng Anh, Zelensky cho biết đây là "một vinh dự lớn" khi được ở Bạch Ốc, đồng thời cho biết thêm rằng sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đã cho phép Ukraine tự bảo vệ mình: "Tất cả sự đánh giá cao của tôi, từ trái tim tôi, từ trái tim của tất cả người dân Ukraine."

Hôm Thứ Tư đánh dấu ngày thứ 300 của cuộc chiến. Các quan chức cho biết sự hiện diện của Zelensky tại Bạch Ốc là nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ đối với Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.

---- Zelensky nhấn mạnh hôm thứ Tư, trả lời các câu hỏi tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, rằng "hòa bình công chính" có nghĩa là "không thỏa hiệp đối với chủ quyền, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước tôi." Zelensky nói rằng chiến tranh càng kéo dài "sẽ có nhiều bậc cha mẹ sống vì mục đích báo thù." Vì lý do đó, ông nhấn mạnh rằng không thể có "một nền hòa bình công chính."

Biden tuyên bố rằng Ukraine sẽ có thể đạt được thành công trên chiến trường với sự giúp đỡ của Hoa Kỳ. Ông cũng nhắc lại rằng "rõ ràng" là Tổng thống Nga Vladimir Putin "không thể chiến thắng trong cuộc chiến này." Biden nhận xét rằng "nếu và khi" Zelensky sẵn sàng nói chuyện với phía Nga, "Zelensky sẽ thành công [trong đó] như đã làm trên chiến trường."

---- Zelensky nói hôm thứ Tư, tại một cuộc họp báo chung với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, rằng các hệ thống phòng không Patriot, mà Washington sẽ cung cấp trong gói viện trợ mới nhất, sẽ tăng cường "mạnh mẽ" khả năng phòng không của Kiev.

"Đây là một bước rất quan trọng để tạo ra một không gian an toàn cho Ukraine và đó là cách duy nhất chúng ta có thể tước quyền tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của đất nước khủng bố", Zelensky lưu ý. Biden giải thích rằng việc cung cấp thiết bị này cho Ukraine là "không leo thang" mà là "phòng thủ".

Mặc dù Zelensky cho biết hiện tại ông không thể chia sẻ thêm chi tiết, nhưng ông nhấn mạnh rằng Kiev "hiểu rõ ràng về cách thức các khả năng phòng thủ của chúng tôi sẽ được tăng cường trong những tháng tới."

---- Các hệ thống hỏa tiễn Patriot chủ yếu được sử dụng trong phòng thủ, để bảo vệ các mục tiêu quân sự và dân sự. Các hỏa tiễn được thiết kế để tấn công các mục tiêu tầm trung và tầm cao bắn tới như hỏa tiễn, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và máy bay không người lái.

John Spencer, chủ tịch Urban Warfare Studies (Viện Nghiên cứu Chiến tranh Đô thị) tại Diễn đàn Chính sách Madison, nói: “Điều này sẽ bảo vệ những nơi quan trọng như Kyiv, không giống như trước đây; chúng có thể bảo vệ khỏi bất cứ thứ gì mà Nga có”.Các khẩu đội Patriot cũng có các hệ thống radar có khả năng định vị và nhắm mục tiêu các mối đe dọa ở độ cao nhiều hơn và chính xác hơncủa Ukraine. Chi phí cho một khẩu đội Patriot đầy đủ ước tính vào khoảng 1 tỷ USD, trong khi mỗi hỏa tiễn có giá khoảng 3-4 triệu USD. Pentagon nói chiến binh Ukraine sẽ được huấn luyện về Patriot ở nước thứ ba.

---- Cựu Tổng giám đốc cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, Dmitry Rogozin đã bị thương trong một cuộc pháo kích vào khu vực Donetsk, theo phụ tá của ông nói với Ria Novosti hôm thứ Năm: "Ở ngoại ô Donetsk, một khách sạn đã bị pháo kích, trong đó một nhóm cố vấn quân sự, bao gồm cả Dmitry Rogozin, đã cư ngụ trong những tháng gần đây." Ông nói rằng Rogozin đã nhập viện và hiện không nguy kịch, rằng cựu lãnh đạo Roscosmos "bị thương ở lưng".

---- Ngày 17/4/2023 là ngày Trump phải ra tòa để trả lời đơn kiện từ một nhà văn nữ tố cáo Trump đã hiếp dâm bà và nhiều năm sau, sau khi bị kiện, đã chối bỏ bằng cách phỉ báng bà. Thẩm phán Lewis Kaplan đã lên lịch xét xử vào ngày 17/4/2023 sau khi ông từ chối yêu cầu của các luật sư của Trump về việc hoãn phiên tòa cho đến cuối năm.

Người phụ trách chuyên mục tư vấn E. Jean Carroll cho biết trong một cuốn sách xuất bản năm 2019 rằng Trump đã cưỡng hiếp cô vào giữa những năm 1990s; tổng thống Trump khi đó đã trả lời bằng cách nói rằng điều đó chưa bao giờ xảy ra, và dùng ngôn ngữ phỉ báng bà Carroll.

---- Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 đã công bố một loạt 34 bản ghi cuộc phỏng vấn của nhiều nhân chứng khác nhau, bao gồm các luật sư ủng hộ Trump, Jeffrey Clark và John Eastman.

Bản ghi cuộc phỏng vấn đang được công bố trước báo cáo cuối cùng của ủy ban, sẽ được công bố vào thứ Năm, về những nỗ lực của Trump nhằm duy trì quyền lực một cách bất hợp pháp sau khi thua phiếu Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020.

Ngoài Clark và Eastman, hai luật sư đều có công lớn với Trump khi soạn ra kế hoạch giúp Trump ngăn chặn việc xác nhận chiến thắng của Biden, ủy ban cũng công bố bản ghi chép cuộc phỏng vấn với người sáng lập InfoWars Alex Jones, thủ lĩnh của Oath Keepers, Stewart Rhodes, thủ lĩnh của Proud Boys, Enrique Tarrio, và kẻ lừa đảo cánh hữu Roger Stone.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đồng minh đáng chú ý của Trump vẫn chưa bị Ủy ban công bố bản ghi chép, bao gồm luật sư Rudy Giuliani, con rể Jared Kushner và con gái Ivanka Trump.

---- Một thẩm phán ở Florida hôm thứ Tư đã bác bỏ nỗ lực của Trump xin trì hoãn việc chuyển giao các tài liệu cho văn phòng của Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James. Thẩm phán Donald Middlebrooks của Tòa án liên bang cho điạ hạt phía Nam của Florida đã từ chối yêu cầu của Trump khi Trump xin tạm ngăn chận để không cho Bộ Trưởng Letitia James tiếp cận các hồ sơ về tín quỹ (trust) của Trump trong khi James điều tra các kinh doanh của Trump về gian lận tài chánh.

Thẩm phán Middlebrooks đã viết trong quyết định của mình rằng "không có gì rõ ràng rằng một tòa án liên bang ở West Palm Beach, Florida, có quyền tài phán cá nhân đối với Bộ Trưởng Tư Pháp New York."

---- Có vẻ như 2 nhân chứng lớn trong bạo loạn 6/1 đã thành khẩn thú tội... Một cựu công tố viên trong nhóm của Robert Mueller tin rằng bản tóm tắt điều hành do ủy ban 6/1 công bố có thể đưa ra gợi ý về một cặp nhân chứng hợp tác, những người sẽ có bằng chứng "hấp dẫn" về Trump để chia sẻ.

Ủy ban 6/1 đã đề xuất các cáo buộc hình sự đối với cựu tổng thống Trump và một số người ủng hộ ông, và chuyên gia phân tích pháp lý Andrew Weissmann của MSNBC cho biết Bộ Tư pháp đã có những lời khai đầy sức mạnh chưa được tiết lộ.

Weissmann, người từng làm việc trong nhóm của Mueller, cho biết: “Có một nhận xét rất hấp dẫn trong bản tóm tắt điều hành. Thật khó để gọi nó như vậy bởi vì nó dài 160 trang, nhưng trong bản tóm tắt điều hành đó có đề cập đến lý do tại sao Bộ Tư pháp có thể không tìm cách truy tố Mark Meadows và Dan Scavino với tội khinh thường."

"Nếu bạn nhớ lại, cả hai đều bị ủy ban chuyển đến Bộ Tư pháp vì khinh thường không tuân thủ trát đòi ra khai, và một trong những điều mà báo cáo nói, đó là một loại suy đoán, nhưng thật kỳ lạ khi nó nói rằng có thể là như vậy họ đã hợp tác. Và với Mark Meadows (cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump), điều đó sẽ rất lớn. Ý tôi là, Meadows ở vị trí biết mọi thứ nên rõ ràng là nếu chưa hợp tác thì sẽ có rất nhiều áp lực sẽ xảy ra để đặt lên anh ta [buộc hợp tác]."

---- Dân biểu liên bang từ New York mới đắc cử George Santos bị tố cáo bịa đặt nhiều điều, trong đó có chuyện ông bà Do Thái của ông đã chạy trốn khỏi châu Âu trong Thế chiến thứ hai. Hóa ra, ông bà ngoại của anh đều sinh ra ở Brazil, theo các trang web phả hệ được hãng tin Do Thái Forward đưa ra.

Trên trang web tranh cử của mình, Santos, một đảng viên Cộng hòa, người sẽ đại diện cho khu vực quốc hội thứ 3 của New York, nói ông bà Do Thái của ông “đã chạy trốn khỏi cuộc đàn áp người Do Thái ở Ukraine, định cư ở Bỉ và một lần nữa chạy trốn khỏi cuộc đàn áp trong Thế chiến thứ hai.”

Tờ New York Times gần đây đã nêu chi tiết rất nhiều tuyên bố đáng ngờ khác mà Santos đưa ra trong quá trình vận động tranh cử, bao gồm nói rằng 4 nạn nhân vụ xả súng ở hộp đêm Pulse làm việc tại công ty của ông, rằng công ty gia đình ông sở hữu 13 bất động sản cho thuê và rằng ông đã leo lên hàng ngũ lãnh đạo tài chính thế giới tại Citigroup và Goldman Sachs. Cả hai công ty đều không có bất kỳ hồ sơ nào về việc Santos từng làm việc cho họ và Santos dường như không sở hữu bất kỳ tài sản địa ốc nào ở Hoa Kỳ. Trên thực tế, Santos đã bị kiện với tư cách là người thuê nhà vì không trả tiền thuê nhà.

---- Theo Bộ Tư pháp, một quản trị viên sở cứu hỏa tình nguyện và là cựu điều phối viên 911 ở Ohio thú nhận đã đốt ít nhất 24 đám cháy bằng bật lửa "để 'cho mấy thằng nhóc có việc gì đó để làm' và để đánh lạc hướng bản thân khỏi chứng trầm cảm". James Bartels, 50 tuổi, đã bị bắt hôm thứ Ba và bị buộc tội phóng hỏa trong Rừng Quốc gia Wayne trong khoảng thời gian vài tháng qua.

Các nhà điều tra cho biết dữ liệu vị trí từ hệ thống thông tin trong xe tải của Bartels cho thấy ông "ở gần 24 đám cháy, hầu hết trong số đó xảy ra từ 1 đến 2 giờ trước khi chúng được báo cáo cho 911." Nếu bị kết tội liên bang về tội "đốt rừng", Bartels có thể phải đối mặt với hình phạt tối đa là 5 năm tù cho mỗi tội danh.

---- Chạy Thế Vận 2012, mười năm sau mới lãnh Huy Chương Vàng. Vận động viên Olympic người Mỹ Lashinda Demus chính thức trở thành nhà vô địch thi chạyg 400 mét vượt rào tại Thế vận hội London 2012 sau khi vận động viên người Nga Natalya Antyukh bị tước huy chương vàng vì dùng kích thích doping. Các cáo buộc chống lại Antyukh xuất hiện vào tháng 10/2022 nhưng chỉ được đưa ra chính thức vào thứ Tư sau khi Antyukh từ chối nộp đơn kháng cáo, theo Athletics Integrity Unit (Đơn vị Liêm chính Điền kinh) thông báo.

Ủy ban Olympic quốc tế hiện sẽ phân bổ lại các huy chương và cập nhật cơ sở dữ liệu của mình. Tuy được truy lãnh Huy chương vàng, Lashinda Demus hiện nay đã nghỉ thi đấu từ năm 2016. Vận động viên người Czech Zuzana Hejnová và vận động viên người Jamaica Kaliese Spencer sẽ lần lượt được trao huy chương bạc và đồng.

---- Một luật mới của liên bang yêu cầu hạt mè (sesame: tiếng Việt còn gọi là vừng) phải được liệt kê là chất gây dị ứng trên nhãn thực phẩm đang gây ra một hậu quả không mong muốn: Số lượng sản phẩm có thành phần này ngày càng tăng vì nó. Các chuyên gia trong ngành công nghiệp thực phẩm cho biết các yêu cầu nghiêm ngặt đến mức nhiều nhà sản xuất, đặc biệt là những người làm bánh, thấy việc thêm mè vào sản phẩm—và dán nhãn sản phẩm là có mè—đơn giản và ít tốn kém hơn là cố gắng để bánh tránh xa các loại thực phẩm hoặc thiết bị có mè khác.

Do đó, nhiều công ty — kể cả các chuỗi nhà hàng quốc gia như Olive Garden, Wendy's, Chick-fil-A và các nhà sản xuất bánh mì có bày bán trên kệ hàng tạp hóa và phục vụ trường học — đang thêm mè vào các sản phẩm mà trước đây không có mè. Luật mới, có hiệu lực từ ngày 1/1/2023, yêu cầu tất cả các loại thực phẩm được sản xuất và bán ở Hoa Kỳ phải được dán nhãn nếu chúng có chứa mè, hiện là chất gây dị ứng chính thứ 9 của quốc gia này.

Hơn 1,6 triệu người ở Hoa Kỳ bị dị ứng với mè, một số nghiêm trọng đến mức họ phải tiêm thuốc epinephrine. Nathan Mirdamadi, chuyên gia tư vấn của Commercial Food Sanitation (Cơ quan Vệ sinh Thực phẩm Thương mại), nói về luật mới [ghi nhãn không mè, nếu không có mè]: “Cứ như thể chúng tôi đột nhiên yêu cầu những người thợ làm bánh ra bãi biển và dọn hết cát vậy.” Và vì không do5n hết cát biển, nên ghi nhãn là "có mè" sẽ an toàn.

---- Một vụ kiện tập thể do hãng luật Rathod Mohamedbhai LLC đệ trình hôm thứ Ba vạch ra nhiều năm bị cáo buộc tấn công tình dục đã được ghi lại và chụp ảnh trên điện thoại của một nam y tá tại Bệnh viện Saint Mary, SCL Health và Intermountain Healthcare.

Y tá này tên Christopher Lambros, 61 tuổi, bị cáo buộc đã đánh thuốc mê và tấn công tình dục, và/hoặc chụp ảnh và quay phim khiêu dâm bệnh nhân trong ít nhất 10 năm khi ông còn là y tá RN, chủ yếu ở Đơn vị Chăm sóc Đặc biệt ở Grand Junction, theo đài truyền hình KDVR ở Denver báo cáo.

Dưới đây là một số điểm trong đơn kiện bệnh viện:

. Bệnh viện đã biết hoặc lẽ ra phải biết rằng Lambros đã đánh thuốc mê, tấn công tình dục, chụp ảnh và/hoặc quay phim khiêu dâm để thỏa mãn tình dục hàng trăm bệnh nhân, nếu không muốn nói là hàng ngàn bệnh nhân không đồng ý tại bệnh viện.

. Bệnh viện đã hoặc lẽ ra phải nhận thấy Lambros đã đánh thuốc mê, và tấn công bệnh nhân trong tầm nhìn rõ ràng qua camera giám sát của bệnh viện.

Trong quá trình điều tra, khoảng 4 terabyte dữ liệu với 700.000 bức ảnh trên điện thoại di động và 65.000 giờ video trên điện thoại di động đã được phát hiện từ điện thoại của Lambros liên quan đến cáo buộc y đã đánh thuốc mê và tấn công tình dục bệnh nhân tại bệnh viện. Lambros đã bị bắt hôm 25/10/2022.

---- Thương vụ bán nhà đương hữu ở Hoa Kỳ tiếp tục trượt dốc và California đã chứng kiến một số vụ sụt giảm lớn nhất trên toàn quốc. Dữ liệu do National Association of Realtors công bố hôm thứ Tư cho thấy thương vụ bán nhà đương hữu trên toàn quốc đã giảm 7,7% từ tháng 10 đến tháng 11 và giảm 35,4% so với năm trước.

Tháng 11/2022 là tháng giảm thứ 10 liên tiếp. Tại California, thương vụ bán nhà đương hữu đạt tổng cộng 237.740 trong tháng 11, giảm 13,2% so với tháng 10 và 47,7% so với một năm trước, theo NRA.

Thống kê Bán nhà đương hữu (tháng 11/2022 so với tháng 10/2022):

. Tại Nam California giảm: -46,9%

. Tại Vùng Vịnh San Francisco giảm: -43%.

---- Thị trưởng Michelle Wu của thành phố Boston đã tái bổ nhiệm hai cư dân Dorchester, Jeri Robinson và Quoc Tran, với nhiệm kỳ bốn năm mới với tư cách là thành viên của Boston School Committee (Ủy ban Học Đường Boston).

Wu nói trong một tuyên bố: “Cả Jeri và Quốc đều là những nhà vô địch đối với tất cả học sinh và nhân viên nhà trường của chúng tôi, đồng thời họ cam kết đào sâu và thực hiện những thay đổi mang tính hệ thống mà cộng đồng của chúng ta cần. Tôi muốn cảm ơn cả hai vì sự lãnh đạo của họ và mong được tiếp tục làm việc cùng nhau.”

Robinson đã từng là chủ tịch của hội đồng gồm tám thành viên, giám sát các trường học của thành phố, kể từ năm 2021. Bà đã nghỉ hưu, trước đây từng làm phó chủ tịch phụ trách các sáng kiến mầm non tại Bảo tàng Boston Children’s Museum.

Ông Trần, cũng đã nghỉ hưu, là cha của bốn học sinh tốt nghiệp BPS (hệ thống trường công Boston). Trước đây ông từng là phó giám đốc về sự đa dạng và quyền công dân trong Văn phòng Điều hành Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Massachusetts và giám đốc điều hành của Hiệp hội Công dân Người Mỹ gốc Việt. Ông là giáo viên trung học trong 6 năm và lần đầu tiên được bổ nhiệm vào Ủy ban Học Đường Boston từ năm 2019.

Các thành viên Ủy ban Trường học do thị trưởng bổ nhiệm, mặc dù các nhà hoạt động giáo dục đang thúc đẩy việc quay trở lại hội đồng dân cử, được hỗ trợ bởi kết quả của một câu hỏi bỏ phiếu không ràng buộc trong cuộc bầu cử năm 2021. Wu đã nói rằng bà thích một mô hình kết hợp, một hội đồng bao gồm cả các thành viên được bầu và được chỉ định. Bất kỳ thay đổi nào cũng cần có sự hỗ trợ của thị trưởng, các ủy viên hội đồng và các nhà lập pháp tiểu bang.

---- Nevada: Giáo viên trường trung học Sunrise Mountain, Ben Nguyen, đã nảy ra một ý tưởng cách đây 5 năm — xây dựng một cổng thông tin điện tử để giới thiệu các công việc địa phương theo cách dễ hiểu cho học sinh. Bây giờ, anh ấy có 200.000 đô la để theo đuổi cái mà anh ấy gọi là “dự án đam mê” của mình.

Nguyen là một trong ba người chiến thắng trong cuộc thi “THE BIG IDEA CHALLENGE: An Education Innovation Contest” (“THÁCH THỨC Ý TƯỞNG LỚN: Cuộc thi Đổi mới Giáo dục”) do Andre Agassi Foundation for Education và Engelstad Foundation công bố hôm thứ Hai.

Các ứng viên được mời trả lời một câu hỏi: “Ai ngoài đó có ý tưởng có thể giúp đưa bối cảnh giáo dục của Nevada lên một tầm cao mới?”

Nguyễn nói với tờ Las Vegas Review-Journal rằng việc nhận được tài trợ là một bất ngờ đáng hoan nghênh và sẽ cho phép anh theo đuổi ý tưởng “chiếc bánh trên bầu trời”.

---- TIN VN. Trong khi xe VinFast vượt biên, xe quốc tế vào VN tràn ngập. Chưa hết năm 2022, xe hơi nhập cảng năm 2022 đạt 163.333 chiếc, qua mặt năm 2021. Theo Auto Pro. Đã có gần 12.000 ô tô nguyên chiếc được đưa về Việt Nam tính đến hết nửa đầu tháng 12, nâng tổng số lượng xe nhập khẩu năm 2022 đạt 163.333 chiếc, vượt qua con số của năm 2021. Theo thống kê của Tổng cục Hải Quan, thị trường Việt Nam đã nhập khẩu tới 11.769 ô tô nguyên chiếc các loại trong nửa đầu tháng 12, đạt kim ngạch hơn 219 triệu USD; giảm 25,8% về lượng và 28,2% về giá trị so với nửa đầu tháng trước đó. Mỗi chiếc xe nhập khẩu về trong 2 tuần vừa qua của tháng 12 đạt giá trị trung bình hơn 18.600 USD/xe.

---- TIN VN. Sở Điện EVN lỗ 31.000 tỷ vnd (=1,31 tỷ USD) 'vì không được tăng giá điện'. Theo VnExpress. Lãnh đạo EVN nói "2022 là năm cực kỳ khó khăn với ngành điện" khi ghi nhận lỗ hơn 31.000 tỷ (=1,31 tỷ USD) - gần bằng tổng mức lãi của 18 tập đoàn, tổng công ty khác.

---- TIN VN. Chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 30.498 tỉ đồng (1,29 tỷ USD), ra tòa. Theo Báo Người Lao Động. Chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 30.498 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 30,4 tỉ đồng, vợ chồng Nguyễn Thị Nguyệt (Hà Nội) cùng đồng phạm hầu toà. Hôm nay 21-12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi, ở quận Tây Hồ, TP Hà Nội, là lao động tự do) cùng 12 bị cáo khác cùng về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".

----- HỎI 1: Nếu Trump bị truy tố, bị kết án, bị vào tù, có phải Trump vẫn tranh cử được, nếu thắng cử thì sao?

ĐÁP 1: Đúng thế, nếu thắng cử, Trump vẫn trong tù và vẫn chỉ huy trong cương vị Tổng Thống. Đó là nhận xét của Stefanie Lindquist, giáo sư luật Arizona State University. Nhưng liệu một bản cáo trạng – hoặc thậm chí là một tội đại hình – có ngăn cản một ứng cử viên tổng thống tranh cử hoặc phục vụ tại chức không? Câu trả lời ngắn gọn là không.

Hiến pháp Hoa Kỳ quy định bằng ngôn ngữ rõ ràng các tiêu chuẩn cần thiết để giữ chức vụ tổng thống. Tại Mục 1 Khoản 5 Điều II nêu rõ: Ba yêu cầu này – quốc tịch bẩm sinh, tuổi tác và nơi cư trú – là những thông số kỹ thuật duy nhất được quy định trong tài liệu thành lập của Hoa Kỳ.

Ngay cả trong trường hợp Trump bị phát hiện đã tham gia “cuộc nổi dậy hoặc nổi loạn”, Trump có thể tranh luận một cách dễ hiểu rằng ông ấy được miễn khỏi Mục 3 vì một số lý do. Tu chính án thứ 14 không đề cập cụ thể đến chức vụ tổng thống và nó không phải là "tự thực thi" - nghĩa là, nó cần luật tiếp theo để thực thi nó. Trump cũng có thể chỉ ra thực tế là Quốc hội đã ban hành Đạo luật Ân xá vào năm 1872 dỡ bỏ lệnh cấm giữ chức vụ đối với các quan chức từ nhiều tiểu bang thuộc Liên minh miền Nam cũ.

Trump cũng có thể lập luận rằng các hoạt động của Trump trong ngày và trước ngày 6 tháng 1/2021 không cấu thành một “cuộc nổi dậy” như nó được hiểu theo cách diễn đạt của bản Tu chính Hiến pháp. Lịch sử có rất nhiều trường hợp các ứng cử viên tranh cử chức vụ liên bang - và thậm chí được bầu lên - khi đang ở trong tù.

Ngay từ năm 1798 - khoảng 79 năm trước Tu chính án thứ 14 - Dân Biểu Matthew Lyon đã được bầu vào Quốc hội từ một phòng giam, nơi ông đang thụ án vì tội xúi giục nổi loạn vì đã lên tiếng chống lại chính quyền Liên bang Adams.

Eugene Debs, người sáng lập Đảng Xã hội Hoa Kỳ, ra tranh cử tổng thống năm 1920 khi đang thụ án tù vì tội nổi loạn. Mặc dù thua cuộc trong cuộc bầu cử nhưng ông vẫn giành được 913.693 phiếu bầu. Debs hứa sẽ tha thứ cho bản thân (tự ân xá) nếu đắc cử.

Và chính trị gia gây tranh cãi và là nhà lý thuyết âm mưu Lyndon Larouche cũng tranh cử tổng thống từ một phòng giam vào năm 1992.

Chi tiết:

https://japantoday.com/category/features/opinions/even-if-jan.-6-referrals-turn-into-criminal-charges-%E2%80%93-or-convictions-%E2%80%93-trump-will-still-be-able-to-run-in-2024-and-serve-as-president-if-elected

---- VẤN ĐỀ: Đạo đức (Thái Hạo)

Đạo đức

Thái Hạo

Báo Tiếng Dân, 21/12/2022

Tôi muốn chia nó thành 2 lớp, là đạo đức xã hội và đạo đức cá nhân.

Xin lấy một ví dụ cho dễ hình dung. Năm 2015, “Ngày 2/10, hàng trăm người dân xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá) đã đến UBND xã phản ứng trước việc huyện quy hoạch bãi rác cách khu dân cư ở điểm gần nhất chỉ khoảng 100m. Bà con phản ánh, họ không được chính quyền thông báo, họp dân, xem xét nguyện vọng đã tự ý khoan thăm dò, lập bãi rác là chưa khách quan và chưa thấu tình, đạt lý” (báo Đại đoàn kết). Xã Thanh Sơn chính là xã tôi. Sự phản ứng đã biến thành một cuộc biểu tình ôn hòa, nhưng không khoan nhượng. Tình hình rất căng thẳng, kéo dài, cuối cùng chính quyền phải hủy bỏ quy hoạch này.

Mỗi người, tất nhiên, có quyền lựa chọn tham gia hay không tham gia vào cuộc phản đối ấy mà không ai trong cộng đồng có thể bắt ép họ được. Nhưng, cũng tất nhiên, những người đó sẽ bị coi thường, bị xa lánh, thậm chí bị khinh bỉ. Vì sao thế, vì anh đã không có trách nhiệm với một vấn đề chung mà ở đó anh là người đang cùng chia sẻ về mọi mặt. Tức là anh thiếu đạo đức.

Những người theo Phật giáo (xin nói rõ là Phật giáo ngày nay ở VN), họ chọn “tỉnh thức”, chọn xa lánh trần ai uế tạp để theo đuổi những cao vọng cá nhân, và nhìn xuống đám nhân quần kia như những kẻ đầy sân si, vô minh, mê muội. Đó là việc của họ. Nhưng cũng ngay chính lúc ấy, dù họ có giữ lòng mình trong sạch tới đâu, có đạt được “giác ngộ” siêu tuyệt đi chăng nữa, ít nhất họ vẫn nợ cái đám đông mà họ cho là thấp kém kia một món nợ lớn: môi trường trong sạch mà ở đó họ ngồi tu mỗi ngày.

Đạo đức của con người sẽ là thứ què quặt bệnh hoạn nếu nó không điếm xỉa gì đến cái trách nhiệm cộng đồng kia.

Như những thành viên trong một gia đình, mỗi người có phòng riêng và tùy ý sống theo cách của mình. Nhưng điều đó chỉ chấp nhận được khi họ đã làm tròn phận sự của mình về việc góp tiền điện, dọn dẹp không gian chung, tham gia bàn bạc công việc chung… Đối với một cộng đồng cũng thế, nhỏ là làng xã, lớn là quốc gia, mỗi người trước khi sống theo ý mình thì phải hoàn thành trách nhiệm chung với cộng đồng, bằng không, anh mãi mãi là một kẻ tồi tệ về đạo đức, cho dù anh có giữ cho căn nhà của mình sạch sẽ tới đâu.

Người Việt Nam ta không chịu lớn chính vì cái khiếm khuyết ấy – ý thức công lợi. Một người không thể đi xa được nếu chỉ đi một chân. Tôi không ngạc nhiên về sự thiếu trách nhiệm của mỗi người Việt ngày nay, mà tôi kinh ngạc vì họ còn dương dương tự đắc về cái sự nhận thức đầy tật bệnh ấy. Nó có mặt ở khắp nơi, từ nông dân, công nhân, đến trí thức…, và tụ lại thành điển hình ở những kẻ nhân danh Phật giáo hay “đạo” nói chung.

Xin nói ngay, tôi là một Phật tử, tôi yêu mến giáo lý của Phật và luôn lấy đó làm la bàn cho cuộc sống của mình. Nhưng tôi phê phán thái độ không những bàng quan mà còn kẻ cả ta đây của nhiều người mượn danh Phật để đứng trên thiên hạ, “mục hạ vô nhân”. Họ nghĩ rằng “Thiên hạ đục chỉ mình ta trong/ Thiên hạ say chỉ mình ta tỉnh”, mà quên mất rằng chính mình mới là kẻ khiếm khuyết, khiếm khuyết một cách nghiêm trọng đến nỗi nghiêng lệch và đổ xuống mà không hề tự hay biết.



Tự do, con người được quyền sống theo điều mình muốn, nhưng nó sẽ là thứ tự do hoang dã, tự do vô chính phủ, tự do ích kỷ nếu quên mất cái ràng buộc trách nhiệm mà mình đang dự phần tất yếu. Một nhà trường hư hỏng, quý vị không lên tiếng mà chọn một lối riêng cho mình và con cái, đó là quyền của quý vị. Nhưng ngay lúc đó, sự khuyết tật nhân cách khởi sự và phơi bày.

Đạo đức cá nhân của một con người chỉ được đảm bảo khi họ đã thực hiện cái đạo đức xã hội của mình. Vì thiếu đi phương diện thứ hai mà thành ra đổ nát. Hãy nhìn xem, hiện nay người giáo viên đã thành thợ dạy, thầy tu thành thầy cúng, trí thức thành bút nô… Sở sĩ có cái thảm trạng ấy vì hầu hết đều đinh ninh rằng “cứ sống tốt là được”. Ai cũng chỉ lo vun vén cho cái sân nhà mình mà quên con đường, thành ra khắp nơi ngập rác, mùi hôi thối bay cả vào trong nhà. Trải qua thời gian và chục năm, cả xã hội trở thành một bãi rác khổng lồ và tất cả đều phải lội bì bõm mỗi ngày.

Càng ngày tôi càng ít nói đến Phật giáo vì dường như nó luôn bị lợi dụng để “sống chết mặc bay”. Thử hỏi có cái đạo đức nào không khi mà anh bình thản đi qua một người đang bị hành hung và đối xử bất công? Có đạo đức nào không khi anh có thể coi như không nghe thấy những tiếng rên xiết trong bất hạnh cùng cực của đồng loại? Chứng kiến sự trộm cắp, cướp giật, lọc lừa, ép uổng, đánh người mà có thể ung dung tự tại được thì đó chỉ có thể là vô đạo, chứ không có đạo đức nào cả.

Cho nên, đạo đức phải được quan niệm lại, nếu còn muốn mưu cầu hạnh phúc.

Nguồn:

https://baotiengdan.com/2022/12/21/dao-duc/

.