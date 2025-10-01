Tòa Bạch Ốc Sa Thải Hàng Loạt Thành Viên Hội Đồng Nhân Văn Quốc Gia

Sau thông cáo từ Bạch Ốc, Hội Đồng Nhân Văn Quốc Gia, vốn gồm 26 học giả, nay chỉ còn bốn thành viên, chỉ còn những người được Trump bổ nhiệm. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

(WASHINGTON, ngày 1 tháng 10, Reuters) – Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Tư đã sa thải hàng loạt thành viên Hội Đồng Nhân Văn Quốc Gia (National Council on the Humanities). Trên trang mạng chính thức của hội đồng hiện chỉ còn lại bốn gương mặt được Tổng Thống Donald Trump bổ nhiệm.

Trong thông cáo của Bạch Ốc chỉ cho biết Trump “hy vọng sẽ chọn và đưa vào hội đồng những thành viên phù hợp với tầm nhìn của mình,” và không nói thêm gì nữa.

Hội Đồng Nhân Văn Quốc Gia là cơ quan có 26 học giả và chuyên gia trong lĩnh vực khoa học nhân văn, do tổng thống bổ nhiệm với nhiệm kỳ sáu năm. Nhiệm vụ chính của hội đồng là cố vấn cho Chủ tịch Quỹ Quốc Gia về Nhân Văn (NEH) trong các vấn đề chính sách, các khoản tài trợ và việc phân bổ ngân sách.

Theo danh sách các thành viên còn lại hiện nay, bốn thành viên chưa bị lột chức là Russell A. Berman, Keegan F. Callanan, William English và Matthew Rose.

Các nhà vận động vì nhân quyền từ lâu đã cảnh báo về những đòn tấn công của Trump nhằm vào hệ thống giáo dục, nghệ thuật, các chương trình thúc đẩy sự đa dạng, cùng với những địa điểm lịch sử và bảo tàng. Họ lo ngại rằng những thay đổi này có thể phá hoại các thành tựu tiến bộ mà Hoa Kỳ đã gầy dựng suốt hàng thập niên, khiến xã hội không còn trân trọng giá trị của những giai đoạn lịch sử quan trọng.

Washington Post là tờ báo đầu tiên loan tin về vụ sa thải, có trích dẫn email được gửi đến hội đồng cho các thành viên bị lột chức. Nội dung email viết: “Thay mặt Tổng Thống Donald J. Trump, tôi xin thông báo rằng ngay từ bây giờ, quý vị không còn là thành viên trong Hội Đồng Nhân Văn Quốc Gia.” Nguồn tin cho hay email này xuất phát từ Văn Phòng Nhân Sự Tổng Thống của Tòa Bạch Ốc.

Theo quy định, một buổi họp cần có sự tham gia của ít nhất 14 thành viên mới được coi là hợp lệ. Hơn nữa, việc bổ nhiệm các thành viên mới cần phải được Thượng Viện chuẩn thuận, và quy trình này có thể mất nhiều thời gian.

Trump bấy lâu vẫn thường cáo buộc các cơ sở văn hóa, nghệ thuật và giáo dục là “thành trì của phe cấp tiến,” cổ súy cho những giá trị “chống đối Hoa Kỳ,” và không chịu khắc họa lịch sử Hoa Kỳ theo hướng tích cực. Ông đe dọa cắt giảm nguồn ngân sách liên bang tài trợ của những tổ chức này vì các vấn đề như biểu tình ủng hộ Palestine trong cuộc chiến của Israel tại Gaza, chính sách về người hoán chuyển giới tính (transgender), các sáng kiến liên quan đến bảo vệ môi trường và các chương trình DEI.

Danh sách các mục tiêu của Trump rất rộng, trải dài từ các đại học danh tiếng, Viện Smithsonian, Trung Tâm Kennedy, đến các đài truyền thông công cộng như NPR (Đài Phát Thanh Công Cộng Quốc Gia) và PBS (Đài Truyền Hình Công Cộng).