Nơi góc trái hình trên là cờ Trung Quốc. Tấm pano này đã thay bằng tấm mới, với cờ VN thay vào. Đình chỉ 2 cán bộ trường đại học vì in pano có hình cờ Trung Quốc.

- TIN VN. Đình chỉ 2 cán bộ trường đại học vì in pano có hình cờ Trung Quốc.

- BẮC CALI: động đất 6,4 độ, phá hỏng đường xá và nhà cửa, mất điện toàn bộ Quận Humboldt (California)

- Zelensky: 1 đêm bắn hạ 30 máy bay không người lái.

- Putin: nơi 4 tỉnh mới sáp nhập rất là khó khăn.

- Mỹ: nói không muốn chiếm đất, Putin chỉ nói giễu

- Tình báo Moldova: lo sợ Putin đưa quân tấn công

- Tổng thư ký LHQ: bi quan về đối thoại hòa bình giữa Moscow và Kiev trong tương lai gần

- Tướng Mỹ thắc mắc: Iran và Nga không quậy phá bầu cử giữa kỳ của Mỹ năm nay.

- Ủy ban 6/1 đồng thuận yêu cầu Bộ Tư Pháp truy tố Trump về 4 tội hình sự

- Trước giờ bạo loạn 6/1, Mật vụ tịch thu 250 bình xịt hơi cay, 30 dùi cui, 18 vũ khí ngón tay đồng, 18 súng điện

- Ủy ban 6/1: nhiều quan chức nói với Trump là không hề có gian lận bầu cử, Trump vẫn bịa đặt là có

- Ủy ban J6 phỏng vấn các quan chức Trump, xin đưa chứng cớ bầu cử gian lận. Tất cả đều xin im lặng theo Tu Chính 5

- Biden sẽ xin Quốc Hội bổ sung 3,5 tỷ đô la để đối phó với cuộc khủng hoảng di dân ở biên giới phía nam

- Hoa Kỳ lạnh thê thảm, kỷ luc nhiều thập niên

- CDC báo động súng: Trẻ em Mỹ chết tăng 28%, bị thương tăng hơn 50%.

- TIN VN. 14.000 người VN tự sát trong một năm.

- TIN VN. Kiều hối đổ về SG năm 2022 khoảng 6,8 tỉ USD.

- VIDEO. Độc đáo Chợ Lớn: hủ tiếu sa tế nai.

- HỎI 1: Đài Loan đã có hỏa tiễn bắn sâu vào lục địa TQ, tới tận Bắc Kinh. ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Thiếu vitamin D sẽ cơ nguy thiếu 78% sức mạnh cơ bắp? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-20/12/2022) ---- Một trận động đất mạnh 6,4 độ richter đã xảy ra ở miền bắc California vào sáng sớm thứ Ba, làm mất điện, phá hỏng đường xá và nhà cửa, đồng thời gây ra một số dư chấn. Trận động đất xảy ra 7,5 dặm về phía tây nam của thị trấn Ferndale lúc 2:34 giờ sáng, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Humboldt (California) cho biết mất điện trên toàn quận, đồng thời cho biết thêm rằng dự kiến sẽ không có sóng thần. Tuy nhiên, thiệt hại trên diện rộng đã được báo cáo đối với các con đường và nhà cửa trên toàn quận. Cư dân đã được cảnh báo phải chuẩn bị sẵn sàng cho các cơn dư chấn và kiểm tra các đường ống dẫn khí đốt và nước xem có bị hư hỏng và rò rỉ hay không.

Bản đồ động đất cho thấy tâm chấn gần, cách khoảng vài giờ lái xe, tới các thành phố đông cư dân Việt như Berkely, San Francisco, Oakland, San Jose...

---- TIN VN. Đình chỉ 2 cán bộ trường đại học vì in pano có hình cờ Trung Quốc. Theo nhiều báo trong VN. Hai cán bộ của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bị đình chỉ công tác vì in pano đặt trong khuôn viên nhà trường có hình nền là cờ Trung Quốc

Mạng xã hội ngày 20-12 xôn xao hình ảnh tấm pano ghi tên Trường Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội có in nền cờ Trung Quốc. Trên tấm pano này ghi Khoa Giáo dục, quốc phòng và an ninh chào mừng 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2022); 33 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2022); 50 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12-1972 - 12-2022). Việc này khiến dư luận xôn xao...

Qua xác minh ban đầu, xác định một người ở Khoa Giáo dục, quốc phòng và an ninh và một người ở Phòng Quản trị đã in pano này. Sự việc được sinh viên chụp lại đưa lên mạng xã hội. Đại diện nhà trường nói thêm ngay sau khi xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nhà trường đã họp kỷ luật 2 cán bộ trên với hình thức trước mắt tạm đình chỉ công tác 30 ngày để xem xét mức độ kỷ luật.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu hàng đêm cho biết Ukraine đã bắn hạ 30 máy bay không người lái kamikaze loại Shahed-136 do Iran sản xuất trong ngày hôm thứ Hai: "Những chiếc Shahed này, được Nga sử dụng, là từ một loạt máy bay không người lái mới." Zelensky nói rằng cả chế độ Nga và Iran sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của họ chống lại Ukraine.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai nói trên kênh truyền hình Rossiya 24 TV, tình hình ở 4 khu vực sáp nhập của Ukraine vẫn "cực kỳ khó khăn", kêu gọi an ninh phải giữ ổn định và kiểm soát tối đa: "Các cơ quan phản gián, kể cả quân đội, hiện cần phải có sự điềm tĩnh tối đa, tập trung lực lượng. Phải trấn áp mạnh các cơ quan đặc nhiệm nước ngoài, nhanh chóng xác định những kẻ phản bội, gián điệp và những kẻ phá hoại. Sở An ninh Liên bang (FSB) phải tăng cường hoạt động biên giới, và 4 khu vực mới sáp nhập là biên giới then chốt, quan trọng nhất để đảm bảo an ninh của đất nước".

----- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price nói hôm thứ Hai rằng những bình luận của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc không muốn tiếp thu Belarus là "đỉnh cao của sự mỉa mai." Bình luận của Putin được đưa ra sau cuộc gặp hôm Thứ Hai với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, nơi ông nói rằng Nga không muốn tiếp thu một quốc gia khác. Price nhận xét rằng tuyên bố này nên được coi là một sự mỉa mai vì Nga đang cố gắng chiếm lấy nước láng giềng Ukraine khi chiến tranh giữa hai nước vẫn tiếp diễn. Price thêm rằng Hoa Kỳ sẽ để mắt đến Belarus nếu có bất kỳ diễn biến mới nào xuất hiện về sự hỗ trợ của họ đối với Nga và sẽ có phản ứng tương ứng.

---- Giám đốc an ninh Moldovan Alexandru Musteata hôm thứ Hai cảnh báo rằng Nga có thể phát động một cuộc tấn công quân sự mới ở Ukraine vào đầu năm tới và có thể tiến quân về phía đất nước Moldova của ông.

"Câu hỏi không phải là liệu Liên bang Nga có thực hiện một bước tiến mới về lãnh thổ Moldova hay không, mà là khi nào họ sẽ làm như vậy", Musteata nói với kênh truyền hình địa phương TVR, ước tính rằng chiến dịch có thể diễn ra từ tháng 1 đến tháng 4/2023, tùy thuộc vào tình hình trên mặt trận ở Ukraine.

Trong trường hợp bị tấn công, mục tiêu của Nga sẽ là hợp tác với tiểu bang ly khai Transdniestria của Moldova ở biên giới Ukraine, theo giám đốc tình báo tuyên bố.

---- Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres hôm thứ Hai cho biết ông "không lạc quan" về đối thoại hòa bình giữa Moscow và Kiev trong tương lai gần: "Tôi tin rằng cuộc đối đầu quân sự sẽ tiếp tục và tôi nghĩ chúng ta vẫn phải đợi một thời điểm mà các cuộc đàm phán nghiêm túc về hòa bình có thể diễn ra."

Tổng thư ký LHQ nói rằng LHQ do đó đã chuyển trọng tâm sang hỗ trợ trao đổi những người bị giam giữ trước kỳ nghỉ lễ, cũng như củng cố Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen và mở rộng thỏa thuận để bao gồm nhiều mặt hàng xuất cảng hơn.

---- Iran và Nga đã quá bị phân tâm bởi tình trạng bất ổn và chiến tranh của chính họ nên không thể can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ trong năm nay, theo lời quan chức hàng đầu về an ninh mạng của Hoa Kỳ, Thiếu tướng William J. Hartman cho biết trong cuộc họp báo ở Fort Meade hôm thứ Hai.

Harman, người đứng đầu Lực lượng Quốc gia về An ninh Mạng của Bộ Tư lệnh Mạng Hoa Kỳ (Cyber National Mission Force of U.S. Cyber Command), cho biết ông “ngạc nhiên” trước tình hình Nga và Iran không quậy phá bầu cử giữa kỳ của Mỹ.Hartman nói: “Chúng tôi cùng thấy các đối thủ nước ngoài, đặc biệt là người Nga, ít tập trung hơn nhiều vào việc quậy phá bầu cử năm 2022 so với các cuộc bầu cử trước đó."

---- Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 đã đồng thuận chuyển hồ sơ về cựu Tổng thống Donald Trump đến Bộ Tư pháp hôm thứ Hai với 4 cáo buộc hình sự. Dân Biểu Hoa Kỳ Jamie Raskin, D-Md., cho biết Ủy ban đề nghị Trump cần bị truy tố tội cản trở một thủ tục tố tụng chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, cũng như âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ, âm mưu đưa ra tuyên bố sai sự thật và "kích động" hoặc " hỗ trợ" hoặc "hỗ trợ hoặc an ủi" một cuộc nổi dậy.

DB Raskin nói: “Chúng tôi tin rằng bằng chứng được các đồng nghiệp của tôi mô tả ngày hôm nay và được tập hợp trong suốt các phiên điều trần của chúng tôi đảm bảo việc truy tố hình sự cựu Tổng thống Donald J. Trump, John Eastman và những người khác vì vi phạm quy chế này. Ủy ban có "đầy đủ bằng chứng" để buộc tội Trump, cố vấn Eastman và những người khác về tội âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ. Cựu Tổng thống Trump không tham gia vào kế hoạch lừa gạt Hoa Kỳ khi hành động một mình. Trump đã thỏa thuận, chính thức và không chính thức, với một số cá nhân khác đã hỗ trợ Trump thực hiện các mục tiêu tội phạm của mình. Báo cáo của chúng tôi mô tả chi tiết hành động của nhiều đồng phạm đã đồng ý và tham gia vào kế hoạch của Trump nhằm làm suy yếu, cản trở và đánh bại thủ tục chứng nhận chiến thắng bầu cử của Tổng thống [Joe] Biden."

Ủy ban cho biết Eastman đã chủ mưu một kế hoạch bất hợp pháp nhằm gây áp lực buộc Phó Tổng thống lúc bấy giờ là Mike Pence từ chối phiếu đại cử tri của các tiểu bang vào ngày 6 tháng 1/2021 và thay vào đó là cử các đại cử tri giả mạo đệ trình lên Quốc hội. Tuy nhiên, các khuyến nghị của Ủy ban không có tính cưỡng hành.

---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong phản ứng của ông đối với việc Ủy ban 6/1 khuyến nghị Bộ Tư Pháp truy tố ông về các tội hình sự, đã gọi các cáo buộc là "giả mạo" và cáo buộc Ủy ban đưa ra các quyết định "mang tính đảng phái cao". Trump nói rằng việc dìm ông sẽ khiến "những người yêu tự do" tập hợp xung quanh ông. "Nó tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Điều gì không giết được tôi sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn."

Trước đó vào thứ Hai, Ủy ban 6/1 đã công bố các giới thiệu khuyến nghị Bộ Tư pháp truy tố Trump liên quan đến các sự kiện xảy ra vào tháng 1 năm ngoái khi một nhóm những người ủng hộ Trump xông vào Điện Capitol trong khi Quốc hội đang họp để làm thủ tục công nhận Joe Biden thắng cử 2020.

----/2021 tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ có thể bạo lực dữ dội hơn nếu Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ không tịch thu trước hàng trăm vũ khí do những người ủng hộ Trump mang theo. Bản tóm tắt của Ủy ban Hạ viện Điều tar Bạo loạn 6/1 ghi rằng Cơ quan Mật vụ đã thu giữ tổng cộng 269 lưỡi kiếm và dao từ những người tham dự bài phát biểu ngày 6/1 của Trump tại The Ellipse ở Washington D.C. vài giờ trước khi họ bắt đầu xông vào Điện Capitol một cách dữ dội.Ngoài dao, các đặc vụ còn thu giữ gần 250 bình xịt hơi cay, 30 dùi cui, 18 vũ khí bằng đồng đeo vào bàn tay ( brass knuckles), 18 súng điện, 6 áo giáp, 3 mặt nạ phòng độc và 17 loại đồ vật có khả năng gây hại khác bao gồm kéo, kim và tua vít.Cựu phụ tá của chính quyền Trump, cô Cassidy Hutchinson, đã làm chứng vào đầu năm nay rằng Trump đã rất tức giận khi biết rằng nhiều người ủng hộ ông đã bị từ chối tham gia cuộc biểu tình ở khu Ellipse của ông với lý do họ mang theo vũ khí.----lại Trump do Ủy ban 6/1 phát hiện là việc Trump tiếp tục đưa ra những tuyên bố sai sự thật về gian lận bầu cử ngay cả sau khi chúng đã bị chính các quan chức của Trump nói không hề có gian lận nào cả. Trong bản tóm tắt, Ủy ban sử dụng lời khai có tuyên thệ từ các cựu quan chức của Trump để ghi lại 18 trường hợp Trump đưa ra các thuyết âm mưu gian lận bầu cử không có thật mặc dù đã được nói thẳng rằng chúng không đúng sự thật.Ví dụ, cựu quyền Thứ trưởng Tư pháp Richard Donoghue đã nói với ủy ban ít nhất hai lần rằng ông đã bác bỏ những tuyên bố sai sự thật về việc các lá phiếu được tuồn vào các địa điểm bỏ phiếu trong vali: "Bản thân tôi đã nói với Tổng thống [Trump] rằng nhiều lần, trong một số cuộc trò chuyện, rằng những cáo buộc về việc lá phiếu được tuồn vào vali và chạy qua máy nhiều lần là không đúng sự thật, rằng chúng tôi đã xem xét nó, chúng tôi đã xem video, chúng tôi đã phỏng vấn các nhân chứng, rằng điều đó không đúng sự thật. Tôi tin rằng đó là trong cuộc điện thoại vào ngày 27 tháng 12. Đó cũng là trong một cuộc họp tại Phòng Bầu dục vào ngày 31 tháng 12."----y ban 6/1 nhắm mắt làm ngơ trước vụ gian lận hàng loạt có chủ đích mà Trump nói đã khiến Trump phải trả giá cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, nhưng hóa ra ủy ban đã yêu cầu các đồng minh của Trump những người nói họ ủng hộ các tuyên bố có gian lận bầu cử rằng họ hãy ra trước Ủy ban trả lời hữu thệ.Bản tóm tắt điều hành của báo cáo cuối cùng của ủy ban nói rằng họ đã yêu cầu nhiều tay chân của Trump -- bao gồm John Eastman, Michael Flynn, Jenna Ellis, và Phil Waldron -- hãy cung cấp bằng chứng về gian lận bầu cử và rằng "tất cả họ đều viện dẫn đặc quyền của Tu chính án thứ năm để xin im lặng."Ngoài ra, cựu luật sư của Trump, Rudy Giuliani, thú nhận với ủy ban rằng ông không tin vào tuyên bố rằng các máy của công ty bầu phiếu Dominion đã đánh cắp cuộc bầu cử từ Trump, và đồng minh của ông, Bernard Kerik, cũng thừa nhận rằng "không thể... liệu có gian lận lan rộng hay liệu gian lận lan rộng đó có làm thay đổi kết quả của cuộc bầu cử hay không."Tóm lại, ủy ban viết trong bản tóm tắt điều hành, "Không một nhân chứng nào - cũng không phải bất kỳ tổ hợp nhân chứng nào - cung cấp cho Ủy ban bằng chứng chứng minh rằng có gian lận xảy ra ở quy mô thậm chí gần như thay đổi kết quả ở bất kỳ tiểu bang nào."----ean-Pierre tiết lộ hôm thứ Hai rằng Biden sẽ tìm kiếm khoản tài trợ bổ sung 3,5 tỷ đô la từ Quốc hội để đối phó với cuộc khủng hoảng di dân ở biên giới phía nam khi chính sách Title 42 sẽ được dỡ bỏ vào ngày 21/12/2022.(Ghi chú: Title 42 cho phép Mỹ từ chối nhận di dân vì lý do đang thời dịch bệnh. Khi dỡ bỏ Title 42, thì di dân sẽ tràn vào. Theo luật, Hoa Kỳ bắt buộc đón nhận tất cả các di dân nào xin tỵ nạn vì lý do họ bị đán áp ở quê nhà vì tôn giáo, chính trị, sắc tộc, tính phái... Do vậy, khi di dân tới, Mỹ phải làm hồ sơ phỏng vấn, hỏi vì sao xin vào Mỹ...)"Việc loại bỏ Title 42 không có nghĩa là biên giới được mở," Jean-Pierre nhấn mạnh, lưu ý rằng chính quyền buộc phải dỡ bỏ các hạn chế theo lệnh của tòa án. Theo Jean-Pierre, chính phủ sẽ tuân thủ Title 8, cho phép người di cư gửi yêu cầu xin tị nạn và sẽ nhanh chóng trục xuất những người không có "cơ sở pháp lý" để ở lại.Jean-Pierre lưu ý rằng chính quyền sẽ tìm cách thuê thêm 300 nhân viên tuần tra biên giới và nâng cấp các công nghệ giám sát và kiểm tra trong khoản tài trợ trị giá 3,5 tỷ USD.Tin mới nhất sáng Thứ Ba: Tòa án Tối cao ra lệnh tạm thời chặn một lệnh dỡ bỏ các hạn chế trong thời kỳ đại dịch đối với những người xin tị nạn. Tuy nhiên, lệnh tạm này để ngỏ khả năng rằng các hạn chế vì đại dịch coronavirus vẫn có thể hết hạn vào thứ Tư.Tại thành phố El Paso (Texas), Thị trưởng Oscar Leeser cho biết họ đã nhận được thông tin từ Lực lượng Tuần tra Biên giới và các trại tạm trú ngay bên kia biên giới ở Mexico cho thấy có tới 20.000 người di cư có thể đang chờ vượt sông để vào El Paso xin tỵ nạn.----ổng lồ từ phía bắc đang di chuyển về phía nam và sẽ mang đến cho một số khu vực ở Trung Tây Hoa Kỳ một lễ Giáng sinh lạnh giá nhất trong nhiều thập niên. Trung tâm Dự báo Thời tiết liên bang cho biết tuần này có thể chứng kiến "không khí lạnh nhất trong mùa", với "nhiệt độ lạnh giá trải rộng từ Northern Rockies/Northern Plains đến Trung Tây cho đến giữa tuần, và sau đó đến Bờ Vịnh và phần lớn miền Đông Hoa Kỳ vào thứ Sáu và vào cuối tuần."Hầu hết mọi người, ít nhất là ở phía đông của Rockies, sẽ cảm nhận được tác động của nó dưới hình thức này hay hình thức khác cho dù đó là mưa, tuyết, gió hay nhiệt độ lạnh hơn," theo nhà khí tượng học của AccuWeather Adam Douty nói với USA Today. Các nhà dự báo thời tiết cho biết Chicago có thể đón Giáng sinh lạnh nhất kể từ năm 1996 và các thành phố bao gồm Indianapolis và Memphis có thể sẽ đón Giáng sinh lạnh nhất kể từ năm 1985.

---- Hai nghiên cứu được công bố hôm thứ Hai trên tạp chí JAMA Pediatrics đưa ra quan điểm rõ ràng tương tự về tác động của bạo lực súng đạn đối với những thành viên dễ bị tổn thương nhất trong xã hội: trẻ em.

Một nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ sát hại trẻ em nói chung ở Hoa Kỳ đã tăng hàng năm -- trung bình 4,3% kể từ năm 2013 -- với mức tăng kinh hoàng 27,7% chỉ tính riêng từ năm 2019 đến năm 2020.

Báo cáo còn lại cho thấy sự gia tăng -- hơn 50% -- trong các vụ thương tích do súng ở trẻ em được điều trị tại các bệnh viện dành cho trẻ em của Hoa Kỳ trong đại dịch COVID-19, trong suốt năm 2021, so với trước đại dịch.

Đặt trong một bối cảnh rộng lớn hơn, súng hiện giết nhiều trẻ em dưới 19 tuổi hơn bất kỳ nguyên nhân nào khác ở Hoa Kỳ, theo một nghiên cứu về dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), được công bố trên Tạp chí Y học New England Journal of Medicine năm 2016 số Tháng tư.

Theo nghiên cứu đầu tiên, một cuộc điều tra ban đầu do CDC dẫn đầu, 38.362 trẻ em từ 17 tuổi trở xuống -- gần 7/10 nạn nhân là nam giới -- đã chết do bị sát hại ở Hoa Kỳ từ năm 1999 đến năm 2020.

---- TIN VN. 14.000 người tự sát trong một năm, chuyên gia tâm thần cảnh báo. Theo tin VOV. Trên thế giới, có khoảng 800.000 người tự sát và tử vong do tự sát chiếm 14% các ca tử vong nói chung. Ở Việt Nam, ước chừng có khoảng 14.000 người tự sát trong 1 năm.

Thua độ bóng đá, thua lỗ trong đầu tư chứng khoán, tiền ảo, đất đai…được cho là nguyên nhân chính của những đôi dép bỏ lại trên cầu thời gian này. Ngoài ra, rất nhiều trường hợp tự sát vì chuyện tình cảm, vì mâu thuẫn cá nhân, vì áp lực học tập…

---- TIN VN. Kiều hối đổ về TP.HCM năm 2022 dự báo khoảng 6,8 tỉ USD. Theo báo Tuổi Trẻ. Ông Nguyễn Đức Lệnh, phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, cho biết lượng kiều hối đổ về TP năm 2022 dự báo đạt khoảng 6,8 tỉ USD. Đây là con số khả quan trong bối cảnh kinh tế khó khăn của năm nay.

---- VIDEO. Độc đáo Chợ Lớn: hủ tiếu sa tế nai. Video dài 1:54 phút.



https://youtu.be/S9NDhc7PjK0

---- HỎI 1: Đài Loan đã có hỏa tiễn bắn sâu vào lục địa TQ, tới tận Bắc Kinh?

ĐÁP 1: Đúng thế. Cựu giám đốc Viện National Chung-Shan Institute of Science and Technology (NCSIST), Kung Chia-cheng (Công Gia Chính) trong cuốn hồi ký mới đã tiết lộ rằng quân đội Đài Loan đã phát triển hỏa tiễn có khả năng tấn công sâu vào Trung Quốc, bao gồm cả Bắc Kinh.

Cuốn hồi ký có tựa đề "The Reminiscences of Mr. Gong Chia Cheng" ("Những hồi ức của ông Gong Chia Cheng") tiết lộ rằng hỏa tiễn đất-đối-đất mới của Đài Loan, Hsiung Sheng (Hùng Thăng), được lấy từ hỏa riễn tấn công mặt đất Hsiung Feng 2E, hỏa tiễn hành trình và được chia thành hai loại A và B với tầm bắn lần lượt là 500 km và 1.000 km. Kung đã viết rằng việc thử nghiệm đã hoàn thành trên cả hai loại trong chính quyền của Tổng thống Chen Shui-bian (Trần Thủy Biển).

Cuốn sách được chính thức xuất bản vào tháng trước bởi Chang Li (Trương Lực) và Chou Su-feng (Chu TÙy Phong) từ Viện Lịch sử Hiện đại của Academia Sinica. Các lời kể của Kung ghi lại quá trình phát triển và thành tựu của nhiều chương trình hỏa tiễn do Đài Loan phát triển trong nước.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4755415

---- HỎI 2: Thiếu vitamin D sẽ cơ nguy thiếu 78% sức mạnh cơ bắp?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cách để duy trì sức mạnh cơ bắp theo tuổi tác: Bổ sung đủ vitamin D. Các nhà nghiên cứu ở Brazil và Anh quốc phát hiện ra rằng những người lớn tuổi thiếu vitamin D làm tăng 78% nguy cơ mất sức mạnh cơ bắp.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/12/19/vitamin-d-muscle/7201671459337/

