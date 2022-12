WORLD CUP. Croatia thắng Ma rốc tỷ số 2-1, vào hạng 3, giữ huy chương đồng.

- WORLD CUP. Croatia thắng Ma rốc tỷ số 2-1, vào hạng 3, giữ huy chương đồng.

- Giám đốc CIA: không thấy dấu hiệu Nga sẽ bắn nguyên tử, bây giờ lo ngại là TQ hung hăng sẽ gây chiến

- Anh: Nga đưa dàn phóng máy bay không người lái ra khỏi Crimea, dọn vào Nga vì sợ Ukraine tấn công

- Musk: sẽ cho các nhà báo vào lại Twitter.

- Ukraine: mất điện nguy ngập, khẩn cấp.

- Mỹ: Ukraine có khả năng quân sự để chiếm lại Crimea từ quân Nga.

- Goldman Sachs Group Inc dự tính cắt giảm hàng ngàn nhân viên.

- Một Ủy ban Hạ viện suy tính lộ hồ sơ thuế của Trump vào tuần sau.

- Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 xét 3 cáo buộc để đề nghị Bộ Tư Pháp truy tố hình sự đối với Trump

- DB Scott Perry (R-PA) được tòa cho giữ bí mật nếu có liên hệ luật sư và thân chủ.

- Pentagon: không thấy dấu hiệu người hành tinh tới thăm điịa cầu.

- Nhật Bản: đang bị TQ & Bắc Hàn đe dọa, nên phải tăng quân lực, thêm phi đạn hành trình để có lực tấn công phủ đầu

- Chicago: 2 cậu vị thành niên bị bắn chết bên ngoài 1 trường trung học.

- Quận San Bernardino (giáp biên Quận Cam) nghiên cứu để xin tách khỏi California, để thành tiểu bang riêng

- TIN VN. Triệt phá đường dây sản xuất tân dược giả 'khủng' với gần 20.000 sản phẩm.

- TIN VN. Di dời hàng nghìn hộ dân khỏi kinh thành Huế.

- TIN VN. Bán điện lỗ, xin tăng giá điện. Tổng giám đốc EVN lên tiếng về khoản lỗ hơn 31.000 tỷ đồng.

- HỎI 1: Bệnh nhân tiểu đường loại 2 nhịn ăn ngắt quãng sẽ không cần thuốc? ĐÁP 1: Có 1 nghiên cứu nói thế.

- HỎI 2: Gần 1/2 giới trẻ 18-29 tuổi sống với cha mẹ trong năm 2022? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-17/12/2022) ---- WORLD CUP. Trận túc cầu tranh ngôi thứ 3 đá hôm nay:

. Croatia vs Ma rốc (Thứ Bảy 17/12/2022, lúc 7 giờ sáng, giờ California).

Kết quả: đội tuyển Croatia thắng đội Ma rốc với tỷ số 2-1, và như thế, đội Croatia thắng ngôi thứ 3, tức là Huy chương đồng World Cup 2022.

Đội Croatia chỉ mất 7 phút để mở tỷ số nhờ cú đánh đầu của cầu thủ Joško Gvardiol, trước khi cầu thủ Achraf Dari gỡ hòa cho Ma rốc hai phút sau đó. Trong một trận đấu cởi mở và hấp dẫn, đội Croatia đã vươn lên dẫn trước nhờ pha dứt điểm xuất sắc của Mislav Oršić sau khi hiệp một kết thúc.

Bất chấp những nỗ lực hết mình, đội Ma-rốc không thể tìm được bàn gỡ hòa nào khác, kết thúc giải đấu ở vị trí thứ 4 để kết thúc một vài tuần đáng nhớ tại Qatar, nơi Ma-rốc trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết World Cup.

Vị trí thứ ba của đội tuyển Croatia là lần thứ hai tại World Cup, sau khi kết thúc với vị trí á quân bốn năm trước tại Nga.

---- Trận chung kết sẽ đá ngày mai:

. Argentina vs. Pháp (Chủ Nhật 18/12/2022, lúc 7 giờ sáng, giờ California).

---- Giám đốc điều hành của Twitter Inc., Elon Musk, cho biết mạng xã hội này sẽ khôi phục tài khoản của các nhà báo đã bị đình chỉ một ngày trước đó. Một số phóng viên của các hãng truyền thông lớn của Hoa Kỳ đã bị khóa tài khoản Twitter mà không có lời giải thích chính thức, điều này đã vấp phải sự chỉ trích từ cộng đồng quốc tế.

---- Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) William Burns nói rằng CIA không thấy "bất kỳ bằng chứng rõ ràng nào hiện nay" về kế hoạch sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuật của Nga. Ông nói thêm rằng cuộc chiến ở Ukraine cho đến nay là một "thất bại đối với Nga" và nó đã hủy hoại danh tiếng của nước này. Ông ghi nhận "sự khó chịu" của người dân Nga với cuộc chiến nhưng thừa nhận rằng nó khó có thể dẫn đến việc Tổng thống Vladimir Putin mất quyền lực.

Burns nói với PBS Newshour rằng ông "sẽ không đánh giá thấp dù chỉ một giây" tham vọng xâm chiếm Đài Loan của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông nói: “Càng đi sâu vào thập niên này, nguy cơ xảy ra xung đột quân sự càng lớn. Ông cũng lưu ý rằng việc sử dụng ứng dụng mạng xã hội TikTok của Trung Quốc ở Mỹ là một "nguồn gây lo ngại thực sự" và "thực sự đáng lo ngại khi xem chính phủ Trung Quốc có thể làm gì để thao túng TikTok."

---- Bộ Quốc phòng Anh trong bản cập nhật mới nhất cho biết Nga bắt đầu phóng các máy bay không người lái (UAV) do Iran sản xuất từ khu vực Krasnodar, nghĩa là đã dọn dàn phóng ra khỏi Crimea (nơi Nga chiếm đóng). Bộ cho rằng sự thay đổi này có thể là do Nga "lo ngại về tính dễ bị Ukraine tấn công vào Crimea" và sự thuận tiện cho việc tiếp tế từ điểm đến của vũ khí ở Nga, tại Astrakhan.

---- Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal nói rằng tình trạng mất điện khẩn cấp được áp dụng trên toàn quốc sau một loạt phi đạn mới của Nga gây thiệt hại cho các nhà máy điện: "Một lần nữa lại xảy ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng trong hệ thống điện, hiện nay việc cắt điện khẩn cấp được áp dụng gần như khắp cả nước."

Ihor Terekhov, thị trưởng Kharkiv, tuyên bố rằng thành phố lớn thứ hai ở Ukraine "không có điện, không có hệ thống sưởi và nước" sau các cuộc tấn công của Moscow vào các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc đã được nhà điều hành năng lượng Ukrenergo tuyên bố là "các cuộc tấn công phi đạn lớn" dẫn đến tổn thất hơn 50% tổng công suất năng lượng.

---- Một quan chức chính quyền Biden đã nói với một số thành viên Quốc hội tại một cuộc họp hồi tháng trước rằng Ukraine hiện có khả năng quân sự để chiếm lại Crimea từ quân Nga, theo NBC News. Quan chức này được cho là đã được hỏi liệu Ukraine có cố gắng chiếm lại bán đảo mà Nga đã chiếm từ năm 2014 hay không và trả lời rằng họ có khả năng làm như vậy. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ khác nói với NBC rằng họ không tin rằng một cuộc tấn công của Ukraine ở Crimea sắp xảy ra.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đây đã nói rằng ông hy vọng sẽ lấy lại Bán đảo Crimea, ngoài bốn khu vực của Ukraine mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức sáp nhập vào đầu năm nay. “Chúng tôi chắc chắn sẽ giải phóng Crimea,” Zelensky nói trong một bài phát biểu vào cuối tháng 10, đồng thời nói thêm, “Việc trả lại lá cờ Ukraine cho Crimea là sự trở lại bình thường quen thuộc với tất cả người châu Âu, vì nó có sẵn ở mỗi quốc gia của bạn.”

---- Goldman Sachs Group Inc đang có kế hoạch cắt giảm hàng ngàn nhân viên để điều hướng một môi trường kinh tế khó khăn. Việc sa thải là dấu hiệu mới nhất cho thấy việc cắt giảm đang gia tăng trên khắp Wall Street khi các giao dịch thương mại cạn kiệt. Doanh thu ngân hàng đầu tư đã sụt giảm trong năm nay trong bối cảnh hoạt động sáp nhập và chào bán cổ phiếu chậm lại, đánh dấu sự đảo ngược hoàn toàn so với thành công rực rỡ năm 2021 khi các chủ ngân hàng nhận được khoản lương sộp.

Goldman Sachs có 49.100 nhân viên vào cuối quý 3 sau khi bổ sung số lượng nhân viên đáng kể trong đại dịch. Nguồn tin cho biết số lượng nhân viên của nó sẽ duy trì trên mức trước đại dịch. Lực lượng lao động đứng ở mức 38.300 vào cuối năm 2019, theo một hồ sơ.

Nguồn tin cho biết số lượng nhân viên sẽ bị sa thải vẫn đang được thảo luận và các chi tiết dự kiến sẽ được hoàn thiện vào đầu năm tới. Ngân hàng đang cân nhắc cắt giảm mạnh quỹ tiền thưởng hàng năm trong năm nay, một nguồn tin riêng quen thuộc với vấn đề này cho biết. Điều đó trái ngược với mức tăng từ 40% đến 50% đối với các chủ ngân hàng đầu tư hoạt động hiệu quả nhất vào năm 2021, theo Reuters.

Cổ phiếu của công ty Goldman Sachs đã giảm 1,3% trong phiên giao dịch buổi chiều cùng với cổ phiếu của JPMorgan & Chase Co và Morgan Stanley, lần lượt giảm 0,6% và 1,3%. Cổ phiếu của Goldman đã giảm gần 10% trong năm nay. Nhưng họ đã vượt trội so với chỉ số thị trường S&P 500 rộng hơn, vốn đã giảm 24% từ đầu năm đến nay.

---- Ủy ban Chuẩn Chi Hạ viện Hoa Kỳ (House Ways and Means Committee) sẽ tổ chức một cuộc họp vào thứ Ba 20/12/2022 liên quan đến hồ sơ khai thuế của Trump. Ủy Ban được phép xem xét các bản khai thuế từ tháng 8/2022 và chịu áp lực về thời gian để điều tra chúng trước khi đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng 1 và dự kiến sẽ cấm xem các hồ sơ thuế này.

Cuộc họp có thể dẫn đến quyết định công bố một số tài liệu thuộc quyền sở hữu của ủy ban. Hiện vẫn chưa rõ liệu phiên điều trần có được mở cho công chúng hay không. Trump là tổng thống đầu tiên không công bố các tờ khai thuế của mình kể từ khi thông lệ này bắt đầu dưới thời chính quyền Nixon.

---- Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 dự định xem xét ít nhất 3 cáo buộc hình sự đối với cựu Tổng thống Donald Trump khi họp ủy ban hôm thứ Hai 19/12/2022. Ủy ban không thể tự truy tố Trump, cũng không có quyền buộc cơ quan nào truy tố Trump; cuộc bỏ phiếu sẽ là liệu có nên đề nghị Bộ Tư pháp truy tố hay không.

Các cáo buộc dự kiến gồim 3 tội hình sự: xúi giục nổi loạn, cản trở thủ tục tố tụng chính thức và âm mưu lừa gạt chính phủ Hoa Kỳ. Cả 3 cáo buộc đều kèm theo các chứng cớ Ủy ban 6/1 sẽ gửi kèm theo đề nghị truy tố hình sự, nếu có đề nghị truy tố. Bên cạnh Trump, dự kiến sẽ có vài người cũng bị đề nghị truy tố hình sự.

Dân Biểu Scott Perry (R-

Cuộc họp hôm thứ Hai dự kiến là phiên họp công khai cuối cùng của ủy ban. Chủ tịch của Ủy ban là Dân biểu Bennie Thompson, cho biết báo cáo cuối cùng sẽ được công bố vào thứ Tư 21/12/2022.----PA) đang đối mặt với nhiều trận chiến hơn với Bộ Tư pháp sau khi Chánh án Beryl Howell tiết lộ hôm thứ Sáu rằng bà đã cho phép Bộ tiếp cận 37 emails giữa Perry và 3 luật sư thân cận với Trump vào đầu năm nay vì các emails này không được bảo vệ bởi đặc quyền giữa luật sư-khách hàng.Các emails giữa Perry với Jeffrey Clark (một quan chức Bộ Tư Pháp thời Trump, với một trong các phụ tá của Trump và với một luật sư MAGA là một phần trong cuộc điều tra của Bộ Tư Pháp về sự can thiệp bầu cử năm 2020. Chánh án Howell cũng tiết lộ một ý kiến khác từ tháng 9 cho biết 331 tài liệu từ Clark cũng không được đặc quyền bảo vệ.Tình hình này xảy ra khi Bộ Tư Pháp đã tịch thu điện thoại của DB Perry nhưng chưa được tòa cho truy cập các nội dung trong điện thoại của Perry. Chính Perry đã nhắn tin cho một số quan chức hàng đầu của chính quyền Trump sau bầu cử 2020, bao gồm cả việc gửi các hướng dẫn dài dòng tới Chánh văn phòng Bạch Ốc lúc bấy giờ là Mark Meadows từ một nhóm “cyber forensic team.” (nhóm khảo sát pháp y Internet).

---- Nỗ lực mới của Pentagon nhằm điều tra các báo cáo về hiện tượng dĩa bay (UFO) cho đến nay vẫn chưa thu được bất kỳ bằng chứng nào cho thấy người ngoài hành tinh đã đến thăm Trái đất hoặc hạ cánh xuống đây.

Tuy nhiên, nỗ lực của Pentagon nhằm điều tra các vật thể dị thường, không xác định - dù chúng ở trong không gian, bầu trời hay dưới nước - đã dẫn đến hàng trăm báo cáo mới hiện đang được điều tra, theo các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết hôm thứ Sáu.

Vào tháng 6 năm 2021, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) đã báo cáo rằng từ năm 2004 đến năm 2021, đã có 144 lần chạm trán với UFO, 80 trong số đó được ghi lại trên nhiều cảm biến.

Ronald Moultrie, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách tình báo và an ninh, nói với các phóng viên: “Chúng tôi chưa nhìn thấy bất cứ thứ gì [liên hệ tới người hành tinh]."

---- Trong một bước đột phá lớn so với nguyên tắc quân lực chỉ để tự vệ sau chiến tranh, Nhật Bản đã thông qua chiến lược mới hôm thứ Sáu, tuyên bố kế hoạch xây dựng khả năng tấn công phủ đầu và phi đạn hành trình để có thể đối phó các đe dọa từ các nước láng giềng Trung Quốc và Bắc Hàn. Bản văn gọi Trung Quốc là "thách thức chiến lược lớn nhất" - trước Bắc Hàn và Nga - đối với nỗ lực của Nhật Bản nhằm đảm bảo hòa bình, an toàn và ổn định.

Nói trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu, Thủ tướng Fumio Kishida nói Nhật cần phải có khả năng tấn công là "không thể thiếu" để ngăn chặn các cuộc tấn công của kẻ thù. Theo đó, chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản đến năm 2027 sẽ tăng lên khoảng 2% GDP của Nhật Bản với tổng trị giá khoảng 43 nghìn tỷ yên, gấp 1,6 lần so với tổng chi tiêu trong 5 năm hiện tại. (314,5 tỷ đôla)

---- Hai nam sinh vị thành niên đã chết bên ngoài 1 trường trung học ở Chicago vào chiều thứ Sáu khi cảnh sát cho biết một tay súng đeo mặt nạ đã nổ súng ngay khi các lớp vừa tan học. Các học sinh tại trường trung học Benito Juarez High School đang bước ra khỏi tòa nhà thì tiếng súng nổ ra. Cảnh sát cho biết một nghi phạm đeo mặt nạ đen và mặc áo có cổ trùm hoodie lúc đó chạy trốn khỏi hiện trường.

Một học sinh lớp 12 của trường đang đi ra ngoài khi vụ nổ súng bắt đầu nói với báo Chicago Sun-Times, "Tôi chỉ nghe thấy 3 tiếng súng nhưng đã có hai người trên mặt đất." Hai nạn nhân, được cho là đều 16 tuổi, vẫn chưa được tiết lộ danh tính. Một trong hai cậu được cho là đã chết khi đến bệnh viện địa phương, trong khi cậu kia qua đời vì vết thương không lâu sau đó. Hai thiếu niên khác, một nam và một nữ, bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cuộc điều tra đang tiến hành.

---- Một quận láng giềng của Quận Cam đang nghiên cứu để xin tách ra khỏi California để lập tiểu bang riêng. Cuộc bầu cử tháng 11 chứng kiến người dân California tiếp tục ủng hộ Đảng Dân Chủ, nhưng cử tri ở một trong những quận đông dân nhất của California đã thất vọng với đường lối chính trị này đến mức họ đã bỏ phiếu để nghiên cứu việc ly khai và thành lập tiểu bang của riêng họ.

Một đề xuất bỏ phiếu tư vấn đã được phê duyệt tại Quận San Bernardino (giáp biên Quận Cam) — nơi sinh sống của 2,2 triệu người — buộc các quan chức địa phương nghiên cứu khả năng ly khai. Tỷ lệ chiến thắng mong manh là dấu hiệu mới nhất của tình trạng bất ổn chính trị và suy thoái kinh tế ở California.

Nỗ lực thành lập một tiểu bang mới này—sẽ là tiểu bang đầu tiên kể từ Hawaii vào năm 1959—là một đề xuất lâu dài cho quận nằm giáp biên Quận Cam và cũng giáp biên quận Los Angeles, nơi đã phải chịu tăng vọt về chi phí sinh hoạt. Nó sẽ phụ thuộc vào sự chấp thuận của Cơ quan Lập pháp California và Quốc hội Hoa Kỳ, cả hai điều này sẽ rất khó xảy ra.

---- TIN VN. Di dời hàng nghìn hộ dân khỏi kinh thành Huế. Theo Báo VnExpress. Hàng nghìn hộ dân sống trong di tích hồ Tịnh Tâm, Khâm Thiên Giám, Trấn Bình Đài đang làm thủ tục di dời, trả lại mặt bằng. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế, cho biết đơn vị đang thực hiện giai đoạn 2 di dời dân sống trong khu vực I kinh thành Huế, thuộc dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo kinh thành Huế. Tổng cộng 3.273 hộ dân sẽ được di dời ra ngoài kinh thành Huế.

---- TIN VN. Bán điện lỗ, xin tăng giá điện. Tổng giám đốc EVN lên tiếng về khoản lỗ hơn 31.000 tỷ đồng. Theo Báo Tiền Phong. Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, mỗi kWh điện bán ra, tập đoàn lỗ 180 đồng do giá nhiên liệu (than, dầu, khí) thế giới tăng cao. Để đảm bảo hoạt động, EVN kiến nghị áp dụng cơ chế thị trường cho giá điện như xăng, dầu. Ông Trần Đình Nhân - Tổng Giám đốc EVN - giải trình về khoản lỗ 31.000 tỷ đồng trong năm 2022 tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) vừa diễn ra.

---- TIN VN. Triệt phá đường dây sản xuất tân dược giả 'khủng' với gần 20.000 sản phẩm. Báo Công An Nhân Dân. Một đường dây sản xuất, mua bán tân dược giả cực lớn đã bị Công an quận 8, TPHCM triệt phá, bắt giữ 7 đối tượng và thu giữ lượng lớn thuốc giả nhãn hiệu nổi tiếng các loại. Khám xét 1 căn nhà ở quận 8, công an tịch thu hơn 8.500 hộp thuốc giả mang nhãn hiệu Terpin - Codein, Decotyl, Asmascort, Glotal. Đây là các loại thuốc kháng sinh, trị ho, hen suyễn, giảm đau. Khám xét 1 căn nhà ở quận 18, Công an thu gần 9.000 sản phẩm thuốc chữa bệnh nhãn hiệu các loại như: Gold 500, Celecod 200, Cephalexin 500, Terpin Codein viên nang, Terpin Codein viên nén, Ciproxacin 500, Decotyl, Asmacort, Cepha Pharmacy 500, Cefadroxil 500, amoxicillin 500. Trong số này có nhiều loại thuốc đặc trị và thuốc kháng sinh liều cao chỉ bán theo đơn chỉ định của bác sĩ.

---- HỎI 1: Bệnh nhân tiểu đường loại 2 nhịn ăn ngắt quãng sẽ không cần thuốc?

ĐÁP 1: Có 1 nghiên cứu nói thế. Một nghiên cứu nhỏ cho thấy những người mắc bệnh tiểu đường Loại 2 nhịn ăn ngắt quãng có thể không cần dùng thuốc nữa. Sau khi can thiệp chế độ ăn kiêng nhịn ăn gián đoạn, hầu hết bệnh nhân trong nghiên cứu đã thuyên giảm hoàn toàn bệnh tiểu đường - được định nghĩa là có HbA1c ổn định, hoặc lượng đường trong máu trung bình, ở mức dưới 6,5% trong ít nhất ba tháng - sau khi ngừng tất cả các loại thuốc chống tiểu đường.

Theo bài báo nghiên cứu, chế độ ăn kiêng Chinese Medical Nutrition Therapy (Liệu pháp Dinh dưỡng Y học Trung Quốc) "là một phương pháp ăn kiêng mới được đề xuất dựa trên [nhịn ăn gián đoạn] bao gồm 5 ngày nhịn ăn, sau đó là 10 ngày trở lại các thực phẩm hàng ngày."

Các nhà khoa học cho biết chế độ ăn kiêng bao gồm các loại thực phẩm hàng ngày như lúa mì, lúa mạch, gạo, lúa mạch đen và yến mạch, "và có tính năng giảm lượng đường huyết, calo và carbohydrate, cũng như tăng axit béo không bão hòa (unsaturated fatty acids)".

Sau ba tháng can thiệp chế độ ăn kiêng nhịn ăn gián đoạn ở 36 người mắc bệnh tiểu đường, gần 90% người tham gia, bao gồm cả những người dùng thuốc hạ đường huyết và insulin, đã giảm sử dụng thuốc trị tiểu đường.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/12/14/diabetes-intermittent-fasting-study/5411671028271/

---- HỎI 2: Gần 1/2 giới trẻ 18-29 tuổi sống với cha mẹ trong năm 2022?

ĐÁP 2: Đúng thế. Dữ liệu gần đây của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ cho thấy gần một nửa thanh niên Mỹ trong độ tuổi từ 18 đến 29 đang sống với cha mẹ của họ ngày nay. Đó là mức cao lịch sử chưa từng thấy kể từ thời kỳ Đại suy thoái, các nhà phân tích của Morgan Stanley đã viết trong một ghi chú hôm thứ Sáu. Các nhà phân tích ước tính rằng khoảng 48% thanh niên đang sống với cha mẹ trong năm 2022, tương tự như mức được thấy trong những năm 1940s.

Chi tiết:

https://finance.yahoo.com/news/nearly-half-young-adults-us-073044507.html

.