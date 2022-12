Hôm nay, Thứ Ba 13/12/2022 sẽ có trận bán kết: Argentina vs Croatia. Cầu thủ Lionel Messi chắc chắn vẫn là người được chú ý nhất. Hình trên: Messi (áo xanh) năm 2009. (Photo: Wikipedia)

- Chứng cớ nổi loạn: Dân cử Quốc Hội xin Trump thiết quân luật để chận Biden (viết sai chính tả: 'martial law' viết là "Marshall's Law").

- United Airlines chi 30 tỷ đô, mua 200 máy bay Boeing.

- Giao chiến đường biên giới Ấn Độ & TQ.

- Nga: Ukraine muốn hòa phải công nhận thực tế Crimea và 4 tỉnh mới sáp nhập là của Nga.

Tổng thống Zelensky đề nghị Nga hãy rút quân khỏi Ukraine từ ngày Giáng sinh để khởi động hòa đàm.

- Bom nổ, ám sát trong khu Nga chiếm đóng.

- Zelensky: mất điện là vũ khí mới của Nga.

- Biden: không gửi lính Mỹ vào Ukraine.

- Israel: Iran có thể sẽ sửa để giảm tầm bắn của các phi đạn Iran dự định cung cấp cho Nga.

- Các cầu thủ Thế vận Belarus thư gửi Ủy ban Thế thao cho Người khuyết tật Ukraine: hãy đầu hàng quân Nga đi.

- Anh sẽ gửi phi đạn tầm xa cho Ukraine nếu Nga tiếp tục "bắn vào các khu vực dân sự".

- Ba Lan sẽ bố trí các dàn phòng không của Đức dọc biên giới Ba Lan với Ukraine.

- Khách sạn ở Luhansk để lính đánh thuê Wagner của Nga đóng quân bị Ukraine bắn phi đạn sập, nhiều người chết.

- WORLD CUP. Hôm nay, bán kết Argentina vs Croatia.

- WORLD CUP. Thêm 1 phóng viên Qatar tắt thở.

- WORLD CUP. Báo chí bám sát siêu cầu thủ Lionel Messi trong kỳ World Cup cuối cùng anh tham dự.

- Mỹ: sẽ thảo luận cấp cao với Nga để cứu công dân Mỹ Paul Whelan ra khỏi nhà tù Nga.

- Đại sứ TQ tại Mỹ: biện pháp chống COVID-19 ở TQ sẽ nới lỏng, cho đi lại quốc tế dễ dàng hơn.

- Jack Smith, Công tố đặc biệt về điều tra Trump, gửi trát đòi tới Ngoại trưởng Georgia Brad Raffensperger.

- Thẩm phán Aileen Cannon bác đơn Trump kiện vụ xin cản Bộ Tư Pháp đọc hồ sơ Trump đã chôm về Florida

- Michigan: Tòa Tối Cao quăng bỏ hồ sơ kiện: Biden thắng ở Michigan, bàn chi nữa về "gian lận bầu cử"

- Thất vọng với bầu cử giữa kỳ, Cộng Hòa Texas đòi lột chức Ronna McDaniel Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Cộng hòa.

- Elon Musk đòi truy tố BS Fauci. BC Fauci nói không bận tâm.

- Bạch Ốc chỉ trích: DB Cộng hòa Marjorie Taylor Greene vinh danh bạo lực 6/1/2021, là đã tát vào mặt cảnh sát thủ đô

- Tổng giáo phận Philadelphia: đóng cửa 4 nhà thờ.

- Thủ đô Washington DC: xe buýt sẽ miễn phí vé.

- Nghề căng thẳng nhất: 1. Bác sĩ tiết niệu; 2. Biên tập phim và video; $62,680; 3. Phụ tá bác sĩ gây mê; 4. Thẩm phán.

- Marina (California): Sandy Thi Huynh mất tích.

- California: Gunnarsson thú tội giết cô Kathryn Phạm.

- San Jose: Tan Minh Vo thú tội vận chuyển cần sa.

- HỎI 1: Những ngày rất nóng và rất lạnh làm tăng số người chết vì tim? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Vì sinh suất quá thấp, Nhật Bản dự tính tăng tiền thưởng cho người sinh con? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-13/12/2022) ---- Chứng cớ nổi loạn: Dân cử Quốc Hội xin Trump thiết quân luật để chận Biden (viết sai chính tả: 'martial law' viết là "Marshall's Law"). Trong các cuộc trò chuyện với 34 thành viên của quốc hội, cựu chánh văn phòng Bạch Ốc [của Trump] Mark Meadows, ít nhất một Dân Biểu đã khuyến khích Meadows nói với tổng thống Trump ra lệnh thiết quân luật để Trump có thể ngồi tiếp ở Bạch Ốc sau bầu cử 2020.

Hàng nghìn tin nhắn văn bản (text messages) đã bị xóa trước đó không được tiết lộ công khai trước ngày hôm nay, nhưng có vẻ như nó đến từ thông tin mà Meadows đã chuyển cho Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1. Trong các nói chuyện đó, các chuyên gia pháp lý phần lớn đặt câu hỏi về việc viết sai chính tả của thiết quân luật (martial law) thành "Luật Marshall" (Marshall's Law) của Dân Biểu Ralph Norman (R-SC).

Chiến lược gia chính trị Rachel Bitecofer đã rất kinh hoàng vì thấy "toàn bộ trật tự hiến pháp gần như bị phá bỏ bởi những người gọi thiết quân luật là Luật Marshall."

Chuyên gia pháp lý Don Winslow nói rằng các tin nhắn văn bản mà Meadows trao đổi với 34 thành viên Quốc hội [có nội dung] là "về việc lật đổ chính phủ [tương lai của Biden] và không ai trong số các Dân cử Quốc hội đó phải đối mặt với bất kỳ hậu quả [pháp lý] nào. Không một ai."

---- United Airlines chi 30 tỷ đô, mua 200 máy bay Boeing. United Airlines Holding Inc. cho biết hôm thứ Ba rằng họ sẽ đặt mua 100 chiếc 787 Dreamliners của Boeing Co., với khả năng mở rộng lên 100 chiếc nữa. Thỏa thuận "lịch sử" được thiết lập trị giá 30 tỷ đô la cho các đơn đặt hàng được ủy quyền trước khi giảm giá, trong khi việc giao đơn đặt hàng sẽ bắt đầu vào năm 2024. Nhóm máy bay mới sẽ thay thế các máy bay phản lực Boeing 767 và 777 cũ hơn. Cổ phiếu của Boeing đã tăng 2,46% lúc 6:57 sáng hôm nay để bán với giá 190,70 đô la trong giờ tiếp thị trước sau khi thỏa thuận được công bố.

---- Giao chiến đường biên giới Ấn Độ & TQ. Quân đội Trung Quốc hôm thứ Ba đã cáo buộc Ấn Độ phải chịu trách nhiệm về các vụ đụng độ gần đây giữa hai bên ở biên giới chung. Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Tây của quân lực TQ nói rằng quân TQ đang "tuần tra định kỳ" nhưng phía Ấn Độ đã chặn họ bằng cách "vượt qua trái phép" đường ranh giới. "Chúng tôi yêu cầu phía Ấn Độ kiểm soát chặt chẽ và kiềm chế quân đội tiền tuyến, đồng thời hợp tác với Trung Quốc để duy trì hòa bình và yên tĩnh ở biên giới." Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đổ lỗi cho Trung Quốc kích động các cuộc đụng độ bằng cách cố gắng vượt qua biên giới và thay đổi "hiện trạng". (Dư luận viên Hà Nội sẽ nói, chiến tranh do Mỹ kích động để bán vũ khí?)

----- Nga: Ukraine muốn hòa phải công nhận thực tế Crimea và 4 tỉnh mới sáp nhập là của Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng việc đạt được một hòa ước với Ukraine là không thể có, trừ khi Ukraine "chấp nhận thực tế mới". Peskov nói rằng các đề xuất hòa bình ba bước của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang thực sự dẫn đến việc kéo dài chiến sự. Trả lời câu hỏi liệu Nga có rút quân khỏi Ukraine vào cuối năm 2022 hay không, Peskov nhấn mạnh rằng điều đó "không thể xảy ra. Việc khôi phục và thiết lập cuộc sống hòa bình ở các khu vực mới của Nga vẫn là ưu tiên tuyệt đối."

---- Tổng thống Zelensky đề nghị Nga hãy rút quân khỏi Ukraine từ ngày Giáng sinh để khởi động hòa đàm. Kêu gọi này đưa ra trong thông điệp video gửi tới các nhà lãnh đạo của các nước G7 (Mỹ, Canada, Anh, Đức, Pháp, Ý, Nhật Bản): "Chúng tôi đề nghị Nga thực hiện một bước cụ thể có ý nghĩa hướng tới một giải pháp ngoại giao. Có những ngày lễ phía trước mà hàng tỷ người ăn mừng: Giáng sinh Gregorian (theo Dương lịch), Năm mới, Giáng sinh Julian (theo lịch Nga). Đây là thời điểm mà những người bình thường nghĩ về hòa bình chứ không phải xâm lược. Tôi đề nghị Nga ít nhất hãy cố gắng chứng minh rằng họ có thể từ chối xâm lược. Giáng sinh này là thời điểm thích hợp để bắt đầu rút quân đội Nga khỏi lãnh thổ Ukraine được quốc tế công nhận. Nếu Nga thực hiện việc rút quân khỏi Ukraine, do đó sẽ đảm bảo chấm dứt chiến sự một cách đáng tin cậy."

---- Bom nổ trong khu Nga chiếm đóng. Một chiếc xe hơi của cựu nghị viên trong Hội đồng khu vực Kherson và là hợp tác [cho Nga] Vitaliy Buliuk đã phát nổ tại thành phố Skadovsk nơi còn do Nga chiếm đóng. Vào lúc 12:30, xe của Buliuk phát nổ bên cạnh ngôi nhà của Vitaliy Buliuk trên phố Mariinska. Buliuk được chở đến bệnh viện địa phương ở Simferopol với những vết thương. Người lái xe chết tại chỗ. Hóa ra tài xế là chồng của một người cũng cộng tác với Nga, bà Liudmyla Kozlova. Thành phố đã bị quân Nga đóng cửa để kiểm tra. Tất cả các phương tiện giao thông hướng đến thành phố đã bị chặn - bao gồm cả xe buýt trường học, taxi và phương tiện cá nhân.

---- Zelensky: mất điện là vũ khí mới của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu trước quốc gia hôm thứ Hai cho biết tình trạng mất điện trên diện rộng ở Ukraine là "hy vọng cuối cùng" của Nga để giành chiến thắng: "Rõ ràng là ngay cả khi không có ánh sáng [vì mất điện], chúng tôi cũng biết rõ nên bắn vào đâu và cần giải phóng cái gì." Zelensky cảnh báo người dân rằng "việc không có các cuộc tấn công phi đạn lớn chỉ có nghĩa là kẻ thù đang chuẩn bị cho chúng."

----- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Hai nhấn mạnh rằng Mỹ không gửi chiến binh vào Ukraine, duy chỉ cung cấp thiết bị cho Kiev. Biden nhấn mạnh khi trả lời câu hỏi của một phóng viên tại một sự kiện rằng Mỹ đang "gửi vật liệu, hàng tỷ đô la." Bình luận này được đưa ra trong bối cảnh có bản tin nói Hoa Kỳ sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự ở Ukraine để theo dõi vũ khí được gửi đến Ukraine.

Trước đó, Biden đã hoan nghênh "sự cởi mở đối với một nền hòa bình chính đáng" của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói rằng chính quyền của ông vẫn cam kết cung cấp cho Kiev sự hỗ trợ về an ninh, kinh tế và nhân đạo.

---- Bốn quan chức cấp cao của Israel nói với báo Axios hôm thứ Hai rằng Iran có thể sẽ cắt giảm tầm bắn của các phi đạn mà Iran dự định cung cấp cho Nga, trong bối cảnh có đồn đoán rằng Moscow đang tìm cách mua "hàng trăm hỏa tiễn đạn đạo" từ Iran.

Đầu ngày hôm nay, Liên Âu đã cảnh báo Iran rằng bất kỳ sự hợp tác bổ sung nào với Nga về việc cung cấp hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn cho Nga có thể dẫn đến một sự leo thang đáng kể. "Liên Âu lên án các hoạt động gây bất ổn liên tục của Iran trong và xung quanh Trung Đông", khối này cho biết trong một tuyên bố, thúc giục Iran tuân thủ Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Liên Âu viết: "Những vũ khí do Iran cung cấp này đang được Nga sử dụng bừa bãi nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng Ukraine, gây ra sự hủy diệt khủng khiếp và đau khổ cho con người."

---- Valeriy Sushkevych, Chủ tịch Ủy ban Thế thao cho Người khuyết tật Ukraine, cho biết: "Nhiều vận động viên Belarus đã viết thư cho tôi trong thời gian diễn ra Thế vận hội dành cho người khuyết tật 2022 ở Bắc Kinh và sau đó; họ đề nghị Ukraine nên đầu hàng quân lực Nga."

Ông trích dẫn lời của một trong những vận động viên Belarus nổi bật nhất ủng hộ cuộc xâm lược của Nga. Theo ông, một vận động viên khuyết tật cho biết Ukraine đã phải trải qua cái chết để trở nên “khôn ngoan hơn”.

Ngày 12/12, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach cho biết ông muốn các vận động viên Nga và Belarus có thể tham gia Thế vận hội Paris 2024, ngay cả khi chiến tranh ở Ukraine vẫn đang diễn ra vào thời điểm đó.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói với quốc hội hôm thứ Hai rằng ông sẽ "cởi mở" gửi hỏa tiễn tầm xa cho Ukraine nếu Nga tiếp tục "bắn vào các khu vực dân sự". Wallace nói rằng ông liên tục xem xét khả năng phân phối vũ khí cho Kiev, đồng thời nói thêm rằng Anh có vũ khí "dài hơn" và có thể cung cấp chúng cho Ukraine, nếu Nga tiến hành "phá vỡ Công ước Geneva". Trước đó cũng hôm thứ Hai, Bộ Quốc phòng Anh cho biết quân đội Nga hiện không có khả năng chiếm lại một số khu vực nhất định của Ukraine.

---- Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier đã thảo luận về việc bố trí các dàn hỏa tiễn phòng không của Đức dọc biên giới với Ukraine hôm thứ Hai.

"Tăng cường khả năng phòng không của Ba Lan có tầm quan trọng lớn đối với việc xây dựng an ninh của chúng tôi", Duda nói khi căng thẳng gia tăng trong khu vực khi hỏa tiễn tấn công một ngôi làng ở Ba Lan, khiến hai người thiệt mạng. Tổng thống Ba Lan lưu ý rằng các nhóm chuyên gia từ Warsaw và Berlin sẽ xác định địa điểm bố trí các khẩu đội Patriot của Đức trong những ngày tới.

Trong cuộc gặp song phương tại Berlin, hai nguyên thủ quốc gia cũng tiết lộ họ dự đoán số lượng người Ukraine di cư sẽ tăng lên trong mùa đông, đồng thời nhấn mạnh rằng cả hai nước nên tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính của Ủy ban châu Âu trong quá trình này.

---- Các chiến binh của Tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga được cho là đã thiệt mạng sau một đợt phi đạn của Ukraine bắn vào một khách sạn nơi nhiều người đóng trụ sở tại một thị trấn ở vùng Luhansk do Nga chiếm đóng, theo lời thống đốc Ukraine của khu vực.

Thống đốc lưu vong của Luhansk Serhiy Haidai cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình Ukraine hôm Chủ nhật rằng Ukraine đã bắn phi đạn vào một khách sạn ở thành phố Kadiivka, phía tây trung tâm chính của khu vực Luhansk. Các bức ảnh được đăng trên các kênh Telegram cho thấy một tòa nhà phần lớn chỉ còn là đống đổ nát. Ông nói: “Nhiều người đóng quân ở đó đã chết."

Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra bình luận ngay lập tức và hãng tin Reuters không thể xác minh độc lập thông tin. Truyền thông Ukraine dẫn lời các quan chức địa phương nói rằng khách sạn đã đóng cửa một thời gian, trong khi hãng thông tấn nhà nước Nga TASS cho biết trên kênh Telegram của mình rằng một khách sạn ở Stakhanov – tên tiếng Nga của Kadiivka – đã bị phá hủy bởi một cuộc tấn công bằng phi đạn HIMARS của Ukraine. và các nhân viên cứu hộ đang dọn dẹp đống đổ nát.

---- WORLD CUP. Hôm nay, Thứ Ba 13/12/2022 sẽ có trận bán kết.

. Argentina vs Croatia (lúc 11 giờ sáng, giờ California).

Đây là một trong những trận đấu lớn nhất của World Cup cho đến nay. Đội tuyển Argentina tham dự giải đấu với tư cách là đội đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng cuối cùng của FIFA dành cho nam trước khi trận đấu bắt đầu, trong khi Croatia đứng thứ 12. Cả hai đội đã chơi một số trận đấu rất cạnh tranh để đi đến thời điểm này. Cầu thủ Lionel Messi chắc chắn vẫn là người được chú ý nhất. Hàng phòng ngự của Croatia chắc chắn sẽ bám sát vị trí của Messi.

---- WORLD CUP. Một phóng viên đưa tin về FIFA World Cup “đột ngột qua đời”, theo một tờ báo của Qatar đưa tin—cùng ngày một nhân viên bảo vệ được đưa vào chăm sóc đặc biệt sau khi ngã tại một trong những sân vận động của giải đấu. Tờ Gulf Times có trụ sở tại Doha đã thông báo hôm thứ Bảy rằng phóng viên ảnh Khalid al-Misslam của Al Kass TV “đã qua đời gần đây”. Tờ Gulf Times viết trên Twitter rằng phóng viên người Qatar “đột ngột qua đời khi đang đưa tin về FIFA World Cup Qatar 2022. Chúng tôi tin vào lòng thương xót và sự tha thứ của Đấng Allah dành cho anh ấy, và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình anh ấy.”

Làm thế nào và khi nào al-Misslam chết vẫn chưa rõ ràng. Nhưng thông báo về cái chết của anh được đưa ra cùng ngày với việc một nhân viên bảo vệ bị thương nặng sau khi ngã lầu tại sân vận động Lusail. Một nhà quan sát nói với The Guardian rằng người đàn ông đã rơi từ “độ rất cao” vào khoảng 2 giờ sáng thứ Bảy sau chiến thắng ở tứ kết của Argentina trước Hoà Lan.

---- WORLD CUP. Các máy quay nhấp nháy và lia theo từng bước di chuyển của Lionel Messi, khi các phóng viên vội vã quay phim với đội trưởng người Argentina làm nền cho họ. Khoảng 400 nhà báo, chủ yếu là các nhiếp ảnh gia và nhà quay phim, đã tập trung tại Đại học Qatar vào thứ Hai 12/12/2022 để xem đội tuyển Argentina tập luyện trước trận bán kết gặp Croatia vào thứ Ba tại sân vận động Lusail.

Các phương tiện truyền thông chủ yếu đến từ Argentina và Mỹ Latinh. Họ có 15 phút để thu thập càng nhiều cảnh quay và hình ảnh trước khi an ninh hộ tống mọi người ra ngoài. Messi, ngôi sao 35 tuổi, cho biết trước giải đấu rằng đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh, điều này chỉ khiến sự chú ý ngày càng tăng.

Cầu thủ Messi đã giành được mọi danh hiệu lớn của câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, ngoại trừ World Cup. Messi đã đến gần vào năm 2014, nhưng người Nam Mỹ đã thua Đức trong trận chung kết. Messi --- người cũng được gọi là “Nhà ảo thuật nhỏ” --- sẽ lập thêm một kỷ lục vào ngày Thứ Ba 13/12/2022. Đây sẽ là trận đấu thứ 25 tại World Cup của anh, đưa anh ngang hàng với cầu thủ Lothar Matthaus vĩ đại người Đức với tư cách là người lập kỷ lục ra sân trong nhiều World Cup nhất.

---- Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan cho biết hôm thứ Hai trong một cuộc họp báo rằng Hoa Kỳ sẽ tổ chức một vòng thảo luận cấp cao khác với Nga về vụ [đổi tù để cứu] Whelan vào cuối tuần này: "Tôi sẽ không nói thêm về điều đó bởi vì chúng tôi đang cố gắng giữ điều đó trong các kênh nhạy cảm. Chúng tôi đã có sự tương tác thường xuyên." Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price đã cáo buộc Nga không "đàm phán một cách xây dựng hoặc nghiêm túc trong trường hợp của Paul Whelan (công dân Mỹ đang bị Nga giam)."

---- Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ Qin Gang hôm thứ Hai nói rằng ông tin rằng “trong tương lai gần,” các biện pháp phòng chống virus corona tại Trung Quốc “sẽ được nới lỏng hơn nữa” và “việc đi lại quốc tế sẽ trở nên dễ dàng hơn”.

Một thẩm phán liên bang h

Đồng minh của Trump, Ma

Hôm thứ Hai, The Washing

Thất vọng với kết quả bầ

Elon Musk đang phả

Bác sĩ Anthony Fauci, cố

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Semafor Châu Phi, Qin nói rằng thái độ của chính phủ Trung Quốc liên quan đến đại dịch là "có trách nhiệm" nhằm "bảo vệ cuộc sống của người dân". Ông nhấn mạnh rằng phản ứng của Trung Quốc là "năng động, không cứng nhắc" và những câu chuyện về việc phong tỏa hoàn toàn là "không đúng sự thật".“Chúng tôi biết mối quan tâm của mọi người, chúng tôi biết tầm quan trọng của việc phối hợp ứng phó với COVID và tăng trưởng kinh tế”, đại sứ nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm rằng Trung Quốc đang “điều chỉnh tích cực” đối với chính sách chống vi-rút corona của mình.----ôm thứ Hai đã bác bỏ vụ kiện của cựu Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn Bộ Tư Pháp đọc hàng ngàn tài liệu do các đặc vụ FBI lấy từ nhà của ông ở Florida hồi tháng 8. Phán quyết dài một trang từ Thẩm phán Aileen Cannon của Tòa phía Nam Florida chính thức kết thúc quy trình để có cái gọi là "Giám sát đặc biệt" để duyệt, giám sát và xem xét các tài liệu [xem có tài liệu nào cần cấm Bộ Tư Pháp đọc hay không].Phán quyết hôm thứ Hai được đưa ra 4 ngày sau khi Trump từ chối kháng cáo phán quyết từ Tòa kháng án số 11, nơi 3 Thẩm phán đã đảo ngược quyết định ban đầu của Cannon. Trump có thể kháng cáo lên Tòa Tối cao nhưng rồi đã chọn không làm. Tòa kháng án số 11 lý luận rằng luật pháp là chung cho mọi người, không có luật soạn riêng để ưu đãi một cựu Tổng Thống về mặt pháp lý.-----tthew DePerno, vừa thất bại trong cuộc đua trở thành Bộ Trưởng Tư Pháp tiếp theo của Michigan, đã phải chịu thêm một thất bại nữa trong những nỗ lực dường như không bao giờ kết thúc nhằm lật ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.Báo Detroit Metro Times đưa tin rằng Tòa tối cao tiểu bang Michigan tuần này đã "đóng chiếc đinh cuối cùng vào quan tài pháp lý" vụ kiện của DePerno ở Quận Antrim, nơi cựu Tổng thống Donald Trump đã dễ dàng giành được hơn 20% điểm hồi năm 2020.Tờ Detroit Metro Times giải thích: “Vụ kiện tuyên bố gian lận bầu cử dựa trên kết quả bầu cử của Quận Antrim cho thấy một thời gian ngắn rằng Biden đã giành chiến thắng ở quận chủ yếu là đảng Cộng hòa. Sai lầm, do lỗi của con người, đã nhanh chóng được sửa chữa và không ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Tuy nhiên, nó đã nhanh chóng bị Trump và các đồng minh của ông ta lợi dụng trong nỗ lực truyền bá các thuyết âm mưu vô căn cứ và gây nghi ngờ về tính hợp pháp của cuộc bầu cử."Mặc dù thực tế là kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 đã được chứng nhận đầy đủ cách đây hai năm, nhưng DePerno vẫn kiên quyết đưa vụ kiện này lên Tòa Tối cao, và Tòa này đã bác bỏ nó vào cuối tuần trước.----ton Post đưa tin Jack Smith, Công tố đặc biệt phụ trách tất cả các cuộc điều tra liên bang về cựu Tổng thống Donald Trump, đã gửi trát đòi tới Ngoại trưởng Georgia Brad Raffensperger.Bản tin viết: “Các quan chức tiểu bang và địa phương ở Arizona, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin đã nhận được trát đòi hầu tòa tương tự — tất cả họ, giống như Georgia, trung tâm của kế hoạch thất bại của Tổng thống Donald Trump nhằm duy trì quyền lực sau cuộc bầu cử năm 2020. Các quan chức tiểu bang và địa phương ở Nevada, chiến trường tranh chấp khác từ năm 2020, đã không trả lời hoặc từ chối cho biết liệu họ có nhận được thông tin từ Bộ Tư pháp hay không."Khi tìm cách lật ngược cuộc bầu cử năm 2020, Trump đã gọi điện trực tiếp cho Raffensperger và yêu cầu ông này "tìm" thêm hàng nghìn phiếu bầu để giúp Trump thắng Georgia. Vấn đề đó cũng đang được điều tra hình sự ở tiểu bang Georgia, bởi công tố viên Fani Willis của Quận Fulton.Bài báo viết: “Các yêu cầu cung cấp hồ sơ đã đến Quận Milwaukee và Dane, Wis.; Quận Maricopa, Ariz.; và Quận Wayne, Mich., trong vài ngày đầu tiên của tháng 12. Kể từ đó, các bộ trưởng hành chánh ở Arizona và Michigan đã nhận được những yêu cầu tương tự, cũng như Quận Allegheny, Pa.. Các quan chức ở Philadelphia và Bộ trưởng Hànhc hánh Pennsylvania từ chối bình luận."Ngoài cuộc điều tra bầu cử, Smith cũng đảm nhận việc điều tra các tài liệu mật được cất giấu tại nhiều địa điểm khác nhau thuộc sở hữu của Trump sau khi rời nhiệm sở, bao gồm cả câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Florida.----u cử giữa kỳ, ủy ban điều hành của Cộng Hòa Texas đã bỏ phiếu đồng thuận hôm thứ Bảy để kêu gọi thay đổi cấp chỉ huy Ủy ban Cộng Hòa Toàn quốc. Bằng một tỷ lệ phiếu 62-0, Ủy ban CH Texas thông qua một nghị quyết nói rằng họ đã mất niềm tin vào chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, Ronna McDaniel. Nghị quyết nói rằng McDaniel “phải bị thay thế” nhưng không ủng hộ ai khác cụ thể.“Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch McDaniel, Cộng Hòa đã mất cả hai viện của Quốc hội và Bạch Ốc [năm 2020], đồng thời hoạt động kém hiệu quả vào năm 2022 khi tiếp tục mất vị trí tại Thượng viện và chỉ vừa đủ giành được đa số tại Hạ viện,” nghị quyết cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng ban lãnh đạo mới là cần thiết để “giải quyết những thiếu sót trong việc gây quỹ, nhắn tin, GOTV (chiến dịch kiếm phiếu) và tính toàn vẹn của cuộc bầu cử.”----i đối mặt với sự chỉ trích dữ dội từ các đảng viên Đảng Dân chủ và các thành viên của cộng đồng y tế sau khi Musk phóng tweet “Các Đại danh từ của tôi là Prosecute/Fauci (Truy tố/BS Fauci)” vào Chủ nhật. Đáp lại dòng tweet chế giễu của Musk, đã thu hút được một triệu lượt thích, Division of Infectious Diseases (Khoa Truyền nhiễm) của Đại học Emory đã kêu gọi các chương trình bệnh truyền nhiễm khác hãy rời bỏ Twitter nếu tỷ phú Musk không gỡ dòng tweet xuống.Khoa bệnh truyền nhiễm ở đại học Emory đã tweet: “Điều này trái ngược với những gì chúng tôi đại diện, đã xúc phạm giới khoa học, giới chữa trị bệnh truyền nhiễm và những người chuyển giới phải chịu đủ sự kỳ thị."----vấn y tế chính của tổng thống, đã nói với một phóng viên khoa học của tạp chí Nature hôm thứ Hai rằng đơn giản là ông không có thời gian để “lãng phí” về chuyện các tỷ phú trực tuyến, đặc biệt là những người đã tweet về ông. “Tôi không chú ý đến điều đó, và tôi thậm chí không cảm thấy mình cần phải trả lời… Rất nhiều thứ đó chỉ là một bể chứa thông tin sai lệch, và tôi không lãng phí một phút nào để lo lắng về nó.”

---- Dân Biểu Cộng hòa Marjorie Taylor Greene một lần nữa tự đóng vai người hùng bạo loạn khi bà nói rằng nếu bà và Steve Bannon chỉ huy cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1/2021 thì "chúng ta hẳn đã chiến thắng. Chưa kể, chúng ta sẽ được trang bị vũ khí [khi tấn công Quốc Hội." Thế là, phát ngôn viên Bạch Ốc Andrew Bates đã phản ứng hôm thứ Hai trong một tuyên bố nói rằng điều đó "đi ngược lại các giá trị cơ bản của chúng ta với tư cách là một quốc gia khi một Thành viên Quốc hội mong muốn rằng cuộc tàn sát ngày 6 tháng 1 thậm chí còn tồi tệ hơn" và rằng "tuyên bố bạo lực" của Greene là một cái tát vào mặt Cảnh sát Thủ đô, Cảnh sát Quốc hội, Lực lượng Vệ binh Quốc gia và những gia đình đã mất người thân do cuộc tấn công vào Điện Capitol."

Greene là một trong nhiều "người truyền lửa bảo thủ nổi tiếng" tại bữa tối thứ Bảy 10/12/2022 do Câu lạc bộ Đảng Cộng hòa Trẻ ở New York tổ chức. Trong bài phát biểu của mình, Greene nói, "Nếu Steve Bannon và tôi tổ chức điều đó, chúng tôi hẳn là đã thắng. Chưa kể, chúng tôi đã được trang bị vũ khí."

Greene đã thanh minh hôm thứ Hai, nói rằng, "Bạch Ốc cần học cách hoạt động của sự châm biếm", theo NBC News. Ý nói rằng bà nói vậy mà không phải vậy. Các dân cử Dân chủ nổi tiếng đã lên án bà, bao gồm cả lãnh đạo mới được thăng chức của Đảng Dân chủ tại Hạ viện, Dân biểu Hakeem Jeffries, người cho rằng Greene “đã thúc đẩy bạo lực và nổi dậy vũ trang.”

---- Tổng giáo phận Công Giáo Philadelphia cho biết 4 nhà thờ địa phương chuẩn bị đóng cửa. Nhà thờ Holy Heart ở Phoenixville, Nhà thờ Saint Philip Neri ở East Greenville, Nhà thờ Holy Trinity ở Old City và Nhà thờ Saint Peter Claver ở Center City sẽ đóng cửa. Tổng giáo phận cho biết những nhà thờ này sẽ không được sử dụng để thờ phượng nữa kể từ ngày 23/1/2023.

Những người tự nhận là tín hữu Ky tô chiếm 63% dân số Hoa Kỳ vào năm 2021, giảm từ 75% một thập niên trước. Người theo đạo Ky tô (nhiều hệ phái) tiếp tục chiếm đa số trong dân số Hoa Kỳ, nhưng tỷ lệ người trưởng thành của họ trong dân số trưởng thành vào năm 2021 thấp hơn 12 điểm so với năm 2011. Hiện tại, khoảng 29% người trưởng thành ở Hoa Kỳ là những người “không theo tôn giáo” (nones) – những người hoặc tự mô tả mình là người vô thần, hoặc người theo thuyết bất khả tri hoặc “không có gì đặc biệt” khi được hỏi về bản sắc tôn giáo của họ.

---- Đại dịch COVID-19 đã chứng minh cho thủ đô Washington DC và các thành phố lớn khác rằng xe buýt là cứu cánh cho những người lao động thiết yếu và ngay cả giá vé khiêm tốn cũng có thể là gánh nặng đối với họ. Vì vậy, thủ đô đang đưa ra một kế hoạch đột phá: Sẽ bắt đầu cấp vé xe buýt miễn phí cho người dân từ mùa hè tới.

Các thành phố khác, bao gồm Los Angeles và Thành phố Kansas, Missouri, đã tạm dừng thu tiền vé xe buýt trong thời gian cao điểm của đại dịch để giảm thiểu sự tiếp xúc giữa người và đảm bảo rằng những cư dân không có lựa chọn đi lại nào khác có thể tiếp cận công việc và dịch vụ tại bệnh viện, cửa hàng tạp hóa và văn phòng, nhưng thủ đô DC lên kế hoạch giá vé miễn phí vĩnh viễn lại sẽ là chương trình lớn nhất như vậy trong cả nước.

Giá vé 2 đô la sẽ được miễn cho hành khách lên xe buýt Metro trong phạm vi thủ đô bắt đầu từ khoảng ngày 1 tháng 7/2022. Hội đồng thành phố cũng đã đồng ý mở rộng dịch vụ xe buýt lên 24 giờ trên 12 tuyến đường chính ở trung tâm thành phố, mang lại lợi ích cho những người làm dịch vụ và cuộc sống về đêm những người thường phải dựa vào các chuyến đi chung đắt tiền để về nhà sau khi các hệ thống công cộng đóng cửa vào ban đêm.

---- Công việc của bạn đã quá căng thẳng? Không đâu, trừ phi bạn là bác sĩ tiết niệu (urologist). Nghề bác sĩ tiết niệu đứng đầu bảng xếp hạng gần 900 công việc của Occupational Information Network (Mạng Thông tin Nghề nghiệp) về mức độ căng thẳng. Sau đây là 10 công việc căng thẳng nhất, cùng với mức lương trung bình hàng năm của họ:

1. Bác sĩ tiết niệu; $208,000

2. Biên tập phim và video; $62,680

3. Phụ tá bác sĩ gây mê; $121,530

4. Thẩm phán; $148,030

5. Điện thoại viên tổng đài; $37,630

6. Y tá chăm sóc các bệnh cấp tính; $77,600

7. Bác sĩ sản khoa và phụ khoa; $208,000

8. Điều hợp viễn thông an toàn công cộng; $46,670

9. Quản lý phụ trách giám sát nhân viên bán lẻ; $39,230

10. Y tá gây mê; $195,610

---- Sandy Thi Huynh, đôi khi có tên là Catalina, cư dân thị trấn Marina (California) được nhìn thấy lần cuối vào ngày 5 tháng 12 vẫn đang mất tích và cảnh sát một lần nữa yêu cầu công chúng giúp tìm kiếm cô ấy. Cảnh sát coi cô đang gặp nguy cơ. Huynh được gia đình thông báo mất tích vào ngày 5 tháng 12 và không được nhìn thấy hay nghe tin tức gì kể từ ngày 3 tháng 12.

Cảnh sát biết được rằng lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô Huỳnh là vào sáng ngày 3 tháng 12 tại sảnh của khách sạn Comfort Inn ở 140 Beach Road ở Marina. Nhân viên xác nhận với cảnh sát rằng cô ấy đang ở trong sảnh để sạc điện thoại. Huỳnh nói với nhân viên rằng cô đang ở trên bãi biển và được nhìn thấy rời đi vào khoảng 4 giờ sáng.

Cảnh sát lưu ý rằng cô ấy mang theo một cái mền và một chiếc ba lô màu xanh đậm hoặc đen. Huynh là một phụ nữ Việt, cao 1m50 và nặng 100 pounds. Cô có mái tóc dài, hiện đang nhuộm màu đỏ và cô ấy có đôi mắt nâu. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô ấy mặc một chiếc áo len có mũ trùm đầu màu xám có logo thương hiệu "Aeropostale" ở phía trước và quần legging đen. Cảnh sát không tiết lộ lý do tại sao họ coi cô là người có nguy cơ.

---- Hôm Thứ Sáu tuần trước, các luật sư của Daniel Gunnarsson cho biết họ sẽ sẵn sàng ra tòa vào tháng tới để bảo vệ Gunnarsson về cáo buộc giết một phụ nữ ở Ridgecrest (California). Hồi sáng ngày 18/5/2021, Gunnarsson được tìm thấy cùng với xác của Kathryn Phạm, 21 tuổi, trong ga ra của nhà cha dượng của Gunnarsson trên Đại lộ Skylark. Gunnarsson, 22 tuổi, bị truy tố đã giết Pham và cắt xẻo thi thể của cô.

Theo những người bạn của Phạm, Gunnarsson rất buồn vì Phạm không đáp lại tình cảm của anh dành cho cô. Anh thừa nhận đã giết cô với các nhà điều tra và nói rằng anh đã sử dụng một cái cuốc băng để giết cô Pham.

Trước đây, Gunnarsson bị cho là không đủ năng lực để hầu tòa, nhưng sau đó được phán quyết là đủ năng lực sau khi được điều trị tại một bệnh viện nhà nước. Thẩm phán Colette M. Humphrey ấn định ngày xét xử Daniel Gunnarsson là ngày 3 tháng 1/2023, người sẽ phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội.

---- Tan Minh Vo, 50 tuổi, ở San Jose, hôm nay Thứ Hai 12/12/2022 đã thú tội âm mưu phân phối và sở hữu với ý định phân phối cần sa được vận chuyển từ Fresno và dự định phân phối ở Thành phố Kansas, Missouri.

Theo tài liệu của tòa án, vào tháng 11 năm 2018, Võ và các đồng phạm Patrick Maldonado, 46 tuổi, ở Madera; Elias Zambrano Jr., 43 tuổi, ở Fresno; Tien Van Phan, 58 tuổi, ở Milpitas; Halen Frazier, 36 tuổi, ở Kingsville, Missouri; và David Agustus McGowan, ở Thành phố Kansas, Missouri, điều phối việc vận chuyển gần 500 pound cần sa cho Frazier ở Thành phố Kansas.

Cảnh sát tịch thu lô hàng đầu tiên từ Frazier trong một lần dừng xe để xét, sau khi Phan, người chở hàng của Võ, giao 92 pound cần sa cho anh ta trong 2 va li tại một khách sạn ở Thành phố Kansas. Sau đó, cảnh sát đã chặn được các cuộc gọi giữa Vo, Maldonado, Zambrano và Frazier, trong đó họ thảo luận về việc vận chuyển một lượng cần sa khác đến cho Frazier ở Thành phố Kansas. Lô hàng đó đã bị lính Arizona chặn lại sau khi chặn McGowan vì đèn hậu không hoạt động trên xe tải của anh ta. Trong quá trình khám xét xe moóc, những người lính đã tìm thấy 384 pound cần sa và 1.629 đô la tiền mặt trong một ngăn bí mật.

Sau những vụ bắt giữ này, các đặc vụ đã thi hành lệnh khám xét nơi ở và nơi kinh doanh của Vo ở San Jose, cũng như nơi ở của Maldonado ở Madera và nơi ở của Zambrano ở Fresno. Tại nơi ở của Võ, các đặc vụ tìm thấy 24.700 đô la và 20.000 đô la tiền mặt khác trên người của Võ, số tiền này thể hiện số tiền thu được từ việc buôn bán ma túy. Tại địa điểm kinh doanh của anh ta, FIND-BUY-ITEMS, cảnh sát đã tìm thấy 70 pound cần sa và thiết bị trồng cần sa trong nhà. Tại nơi ở của Maldonado, các đặc vụ đã tìm thấy 4 kg cocaine, 20 pound cần sa đóng gói, một khẩu súng và hơn 45.000 đô la tiền mặt. Tại nơi ở của Zambrano, các đặc vụ tìm thấy hai khẩu súng đã nạp đạn, nhiều cần sa hơn và một máy đếm tiền điện tử.

Võ dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 13 tháng 3/2023 bởi Thẩm phán quận Hoa Kỳ Ana de Alba. Vo phải đối mặt với hình phạt tối thiểu bắt buộc theo luật định là 5 năm tù, hình phạt tối đa là 40 năm tù và khoản tiền phạt 5 triệu đô la.

---- HỎI 1: Những ngày rất nóng và rất lạnh làm tăng số người chết vì tim?

ĐÁP 1: Đúng thế. Cả những ngày rất nóng và rất lạnh đều gây thiệt hại cho những người mắc bệnh tim, đặc biệt là những người bị suy tim. Một phân tích đa quốc gia mới về 32 triệu ca tử vong liên quan đến tim trong 40 năm qua cho thấy nhiều trường hợp xảy ra hơn vào những ngày có nhiệt độ khắc nghiệt, một vấn đề mà biến đổi khí hậu có thể còn trở nên tồi tệ hơn.

Mặc dù số ca tử vong nhiều nhất là do suy tim, nhưng thời tiết khắc nghiệt cũng khiến đột quỵ gia tăng; rối loạn nhịp tim (nhịp tim không đều); và bệnh tim thiếu máu cục bộ (do động mạch tim bị hẹp). Các nhà điều tra đã so sánh các ca tử vong liên quan đến tim vào 2,5% số ngày nóng nhất và lạnh nhất ở 567 thành phố với những ngày có nhiệt độ tối ưu.

Cứ 1.000 ca tử vong liên quan đến tim mạch thì có thêm 2,2 ca tử vong vào những ngày nắng nóng gay gắt. Ngoài ra còn có thêm 9,1 ca tử vong vào những ngày rất là lạnh, theo kết quả cho thấy.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/12/12/climate-temperatures-heart-deaths/9511670858043/

---- HỎI 2: Vì sinh suất quá thấp, Nhật Bản dự tính tăng tiền thưởng cho người sinh con?

ĐÁP 2: Đúng thế.

Chi tiết:

https://japantoday.com/category/national/japanese-government-wants-to-give-people-an-extra-%C2%A580-000-to-have-babies-but-will-it-work

.