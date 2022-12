Tổng thống Nga Vladimir Putin thú nhận rằng việc chiếm giữ miền Đông Ukraine và Biển Azov là ước mơ có từ thời Nga hoàng, y hệt như dân tộc Ba Lan cũng đang mơ ước chiếm giữ miền Tây Ukraine.

- Putin: ước mơ chiếm miền Đông Ukraine và Biển Azov có từ thời Nga Hoàng, y như Ba Lan vẫn ước mơ chiếm miền Tây Ukraine.

- Putin: cơ nguy chiến tranh nguyên tử đang "tăng lên". Mỹ: Putin nói rất là "vô trách nhiệm".

- Điện Kremlin: phong Zelensky là "nhân vật trong năm 2022" chỉ vì là do đầu óc chống Nga kịch liệt.

- Ngân hàng Quốc gia Belarus gỡ bỏ đồng euro khỏi danh sách ngoại tệ khả hoán, tăng tỷ trọng đồng rúp Nga.

- Ukraine: án 12 năm tù cho 1 linh mục người Ukraine vì giúp Nga.

- Mỹ ghi sổ đen thêm 24 công ty hỗ trợ quân sự cho Nga.

- 1 đặc vụ Nga dính vụ can thiệp bầu cử Mỹ 2020, bị truy tố tội gian lận và rửa tiền khi mua 2 căn nhà ở California.

- Ukraine: Nga đã bắn hơn 1.000 phi đạn vào lưới điện Ukraine, đòn mạnh nhất vào lưới điện mà nhân loại từng thấy.

- FBI điều tra: 5 vụ tấn công trạm biến điện.

- Các Bộ trưởng ngoại giao Pháp, Áo và Đức lên án Iran đã quyết định xử tử Mohsen Shekari vì tội biểu tình.

- Mỹ-Nga đổi tù: ngôi sao bóng rổ Thế Vận Brittney Griner về Mỹ, trùm buôn vụ khí quốc tế Viktor Bout về Nga.

- Bà Jill Biden nói với Tổng thống Pháp: Joe Biden sẽ tranh cử 2024.

- Bạch Ốc: Biden muốn có luật cấm vũ khí tấn công.

- Nhóm luật sư của Trump lục soát khu nhà Trump, gặp ít nhất 2 tài liệu ghi dấu "hồ sơ mật" liền nộp cho FBI.

- DB Paul Gosar (Cộng hòa) tweet: đồng ý với Trump cần xóa Hiến pháp. Sau đó xóa, nói vẫn ủng hộ Hiến pháp.

- Bộ giáo dục Afghanistan thi tốt nghiệp cho nữ sinh trung học khắp nước dù cấm nữ sinh học cả năm

- Giá bán lẻ xăng giảm, về thấp hơn năm trước.

- Thành phố vui nhất: 1. Las Vegas. 2. Orlando (FL). 3. Miami. 4. Atlanta. 5. New Orleans. 6. San Francisco. 7. Austin (TX). 8. Honolulu. 9. New York. 10. Chicago.

- CDC: Tụ họp kỳ nghỉ lễ, nên mang khẩu trang.

- TIN VN. Có tới 95% dân Việt phản đối việc buôn bán thịt chó, mèo.

- TIN VN. Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội: Đá vỉa hè nứt một phần do 'mưa xuống đá giãn nở, tự vỡ'.

- HỎI 1: Mỹ cần ưu tiên vũ trang Đài Loan hơn là giúp Ukraine? ĐÁP 1: Thượng nghị sĩ Josh Hawley thúc giục như thế.

- HỎI 2: Apple di tản ra khỏi Trung Quốc sẽ chậm, trong 8 năm tới, chỉ dọn nổi 10% sản xuất ra khỏi TQ? ĐÁP 2: Đó là theo Bloomberg.

QUẬN CAM (VB-8/2/2022) ---- Tổng thống Joe Biden cho biết vào sáng thứ Năm rằng ngôi sao bóng rổ WNBA và là vận động viên Thế Vận Brittney Griner đã được thả khỏi nhà tù ở Nga trong một cuộc trao đổi tù nhân một đổi một. Việc trao đổi có nghĩa là cựu TQLC Hoa Kỳ Paul Whelan không phải là một phần của thỏa thuận. Bạch Ốc cho biết cuộc trao đổi diễn ra ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Biden viết trên Twitter: “Tôi vừa nói chuyện với Brittney Griner. Cô ta an toàn. Cô đang ở trên phi cơ. Cô đang trên đường về nhà." Cô Brittney Griner đã bị Nga bắt ngay trước khi bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine của Nga hồi tháng 2/2022 vì cáo buộc liên hệ ma túy, và người ta suy đoán rằng nữ lực sĩ Thế Vận này sẽ được Nga sử dụng như một con bài thương lượng khi chiến tranh tiến triển.

Brittney Griner đã được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù nhân một đổi một với trùm buôn vũ khí quốc tế Viktor Bout. AP gọi đây là "cuộc trao đổi tù nhân cấp cao đầy kịch tính... [điều đó] đã phải trả giá đắt—và để lại một người Mỹ bị bỏ tù gần 4 năm ở Nga." "Cái giá đắt" đó ám chỉ việc trả tự do cho người đàn ông được mệnh danh là "Thương gia của cái chết"; Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ gọi Bout là một trong những kẻ buôn bán vũ khí nhiều nhất thế giới. Bout đã thụ án 25 năm tù ở Mỹ với tội danh âm mưu giết người Mỹ.

---- Đệ nhất phu nhân Jill Biden nói với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng bà và chồng, Tổng thống Joe Biden, đã sẵn sàng cho chiến dịch tái tranh cử của ông, theo The New York Times đưa tin. Joe Biden hiện chưa thông báo công khai liệu ông có tái tranh cử vào năm 2024 hay không, và được cho là đã thảo luận vấn đề này với gia đình thân thiết trong các tuần gần đây.

Hai nguồn tin nói với tờ NY Times rằng đệ nhất phu nhân đã đưa ra nhận xét này trong bữa tiệc quốc yến tuần trước đón Tổng Thống Pháp Macron và vợ, Brigitte, tại Bạch Ốc. Khi Macron hỏi liệu bà có nói nghiêm túc không, Jill Biden trả lời "hoàn toàn có", và Macron sau đó đã nâng cốc chúc mừng chiến dịch tranh cử năm 2024 của Biden.

Bạch Ốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Báo Insider. Ở tuổi 80, Biden là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và một số nhà phê bình cho rằng ông đã quá già để tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Các cuộc thăm dò cho thấy nhiều cử tri chia sẻ mối quan tâm về tuổi tác của ông. Dù vậy, nhiều người tin rằng Biden sẽ tái tranh cử, được khích lệ bởi kết quả bầu cử giữa kỳ.

----- FBI đang điều tra ít nhất 5 vụ tấn công vào các trạm biến điện ở tây bắc Thái Bình Dương y hệt như vụ mới đây gây mất điện trên diện rộng ở North Carolina. Các viên chức từ công ty điện Puget Sound Energy, và 2 sở điện lực Cowlitz County Public Utility District và Bonneville Power Administration đã xác nhận các cuộc tấn công diễn ra vào tháng 11, mặc dù FBI từ chối xác nhận các cuộc điều tra và không rõ liệu có bất kỳ thiệt hại nào dẫn đến gián đoạn dịch vụ hay không, theo báo Seattle Times.

Douglas Johnson, phát ngôn viên của BPA cho biết: “BPA đang tích cực hợp tác với FBI về vụ việc này và đã khuyến khích các công ty tiện ích khác trong khu vực tăng cường cảnh giác và báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ hoặc tương tự nào cho cơ quan thực thi pháp luật.”

Johnson từ chối cung cấp thông tin chi tiết về thiết bị bị hư hại, nhưng ông cho biết một “cuộc tấn công vật lý có chủ ý” tại trạm biến điện Clackamas, Oregon, đã làm hư hỏng hàng rào và thiết bị trong kỳ nghỉ lễ Tạ ơn.

Một phát ngôn viên cho biết hai trạm biến điện của Puget Sound Energy đã bị hư hại vào tháng trước nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết và một phát ngôn viên cho biết hai trạm biến điện của Khu Tiện ích Công cộng Quận Cowlitz ở Woodland, Washington, đã bị hư hại do những kẻ phá hoại vào giữa tháng 11/2022 nhưng đã được sửa chữa.

----- Các bộ trưởng ngoại giao của Pháp và Đức đã lên án quyết định của Iran về việc xử tử Mohsen Shekari hôm thứ Năm. Shekari là người biểu tình bị kết tội gây thương tích cho một nhân viên an ninh vào tháng 9 trong một cuộc biểu tình ở Tehran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Anne-Claire Legendre nói với các phóng viên rằng "việc xử tử được đặt lên trên những vi phạm nghiêm trọng và không thể chấp nhận được khác." Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock viết thêm trên Twitter rằng "sự khinh thường mạng sống con người của chế độ Iran là vô hạn" nhưng "mối đe dọa hành quyết sẽ không bóp nghẹt ý chí đòi tự do." Bộ Ngoại giao Áo cũng đã lên Twitter và lên án vụ hành quyết là "không tương xứng và vô nhân đạo" đồng thời kêu gọi Tehran "ngừng tất cả các vụ hành quyết tiếp theo."

----- Một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được tạp chí Time vinh danh là “Nhân vật của năm 2022” vì đã chỉ huy Ukraine chống lại cuộc xâm lược toàn diện của Nga, Điện Kremlin cho rằng vinh dự này thực sự là một phần của âm mưu “chống Nga”. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng danh hiệu này không liên quan gì đến việc Zelensky phải liều thân ở lại Ukraine để dẫn dắt toàn dân kháng chiến giữa các cuộc tấn công không ngừng của Nga.

Peskov nói, tất cả đều là một phần của "dòng chính" châu Âu "có đầu óc khép kín, bài Nga và cuồng nhiệt", theo hãng thông tấn TASS của Nga. Hơn 9 tháng sau khi Moscow phát động cuộc chiến toàn diện và thất bại trong việc chiếm Kyiv trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhanh chóng mà họ đã lên kế hoạch, Peskov tiếp tục đưa ra một lời kêu gọi sáo rỗng khác: yêu cầu Zelensky phải đầu hàng.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhìn nhận rằng việc chiếm giữ các vùng lãnh thổ mới là kết quả quan trọng của cái gọi là "chiến dịch đặc biệt" ở Ukraine, theo hãng tin nhà nước RIA Novosti, trích lời Putin trong cuộc họp trực tuyến của Hội đồng Nhân quyền [Nga].

Putin nói lý do thực sự tấn công Ukraine là để chiếm các lãnh thổ vì đó là ước mơ từ thời Nga hoàng: "Tất nhiên, đó có vẻ là một quá trình lâu dài, nhưng các vùng lãnh thổ mới là một kết quả quan trọng đối với Nga; Biển Azov đã trở thành một vùng biển nội địa. Ngay cả Peter Đại đế cũng đã chiến đấu để tiếp cận Biển Azov; và hầu hết quan trọng là những người sống ở đó hiện đang ở cùng chúng tôi, và có hàng triệu người trong số họ. Đây là kết quả quan trọng nhất [của chiến dịch hành quân đặc biệt]."

Đặc biệt, Putin không chỉ nói rằng ước mơ của Nga là chiếm miền Đông Ukriane, mà còn nói rằng dân tộc Ba Lan cũng có ước mơ tương tự là muốn Ba Lan chiếm miền Tây Ukraine: "Chúng ta đã không bắt đầu cuộc chiến này, nhưng vào năm 2014, sau cuộc đảo chính ở Ukraine, nó đã được bắt đầu bởi chính quyền Ukraine, những người đã đến hành lang của chính phủ này với sự giúp đỡ của cuộc đảo chính này nhằm đàn áp ý chí của người dân sống ở Donbas. Chính các phần tử dân tộc chủ nghĩa ở Ba Lan cũng đang mơ ước lấy lại các vùng lãnh thổ phía tây mà Ukraine đã giành được nhờ các quyết định của Stalin sau Chiến tranh Thế giới II".

---- Ngân hàng Quốc gia Belarus (NBRB) hôm thứ Năm thông báo sẽ bắt đầu loại bỏ đồng euro khỏi danh sách ngoại tệ khả hoán trong rổ tiền tệ từ ngày 12/12/2022 và tăng tỷ trọng của đồng rúp Nga trong đó. Theo thông cáo báo chí của ngân hàng, rổ ngoại tệ của NBRB sẽ bao gồm 60% bằng đồng rúp của Nga, 30% bằng đô la Mỹ và 10% bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Ngân hàng nói thêm rằng, do sự thay đổi này, thị trường ngoại hối ở Belarus sẽ trải qua những thay đổi nhất định, vì khối lượng giao dịch với đồng rúp của Nga sẽ tăng lên và khối lượng giao dịch với đồng euro sẽ giảm xuống.

----- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư cảnh báo rằng mối đe dọa của một cuộc chiến tranh nguyên tử đang "tăng lên". Putin nhấn mạnh rằng Nga không triển khai vũ khí nguyên tử ở các quốc gia khác, không giống như Hoa Kỳ. Tuyên bố đất nước của mình có "vũ khí tiên tiến nhất", Putin khẳng định ông không muốn "vung tay lung tung".

Tuy nhiên, Putin tuyên bố Nga sẽ xem xét sử dụng vũ khí nguyên tử để đáp trả một cuộc tấn công. Ông nói thêm rằng Nga sẵn sàng bảo vệ các đồng minh và lợi ích quốc gia của mình bằng "mọi phương tiện sẵn có".

---- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Tư gọi những bình luận của Putin về khả năng xảy ra chiến tranh nguyên tử là "hoàn toàn vô trách nhiệm". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price đã chỉ trích Putin vì "lời nói suông" về vũ khí nguyên tử. Trước đó, ông Putin cảnh báo khả năng xảy ra chiến tranh nguyên tử đang "tăng lên" nhưng khẳng định Nga sẽ không khơi mào một cuộc chiến như vậy.

---- Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết một linh mục người Ukraine thuộc một nhà thờ có liên kết với Nga bị kết án 12 năm tù sau khi bị kết tội hỗ trợ Nga. Vị linh mục, đến từ vùng Luhansk, đã thu thập thông tin về thiết bị và vũ khí do quân đội Ukraine nắm giữ từ giữa tháng 4/2022. Bản tin viết trên Telegram kể: “Kẻ thù đã sử dụng thông tin để thiết lập vị trí và khai hỏa vào các mục tiêu.”

---- Chính quyền Biden đã thêm 24 công ty và thực thể khác vào danh sách đã hỗ trợ quân sự cho Nga, các hoạt động nguyên tử của Pakistan hoặc cung cấp cho một công ty điện tử của Iran vào danh sách kiểm soát xuất cảng.

TIN VN. Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội: Đá vỉa hè nứt một phần do 'mưa xuống đá giãn nở, tự vỡ'.

TIN VN . Có tới 95% dân Việt phản đối việc buôn bán thịt chó, mèo.

Bộ Thương mại cho biết các công ty/thực thể, có trụ sở tại Latvia, Pakistan, Nga, Singapore và Thụy Sĩ, đã được bổ sung do lo ngại về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Các công ty bao gồm Fiber Optic Solutions ở Latvia, nơi sản xuất thiết bị hồi chuyển sợi quang (fibre optic gyroscopes) và các thiết bị khác và AO Kraftway Corporation của Nga, PSC, tự gọi mình là một trong những công ty điện tử lớn nhất của Nga.----có liên quan đến nỗ lực can thiệp bầu cử Hoa Kỳ năm 2020 đã bị truy tố tội gian lận và rửa tiền khi mua các căn condo cao cấp ở California. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Andrii Derkach, hiện vẫn chưa rõ đang trốn ở đâu, đã che giấu danh tính của mình với các ngân hàng khi chi 3,9 triệu USD để mua hai căn nhà ở Beverly Hills vào năm 2013.Theo bản cáo trạng, Derkach, một thành viên giàu có của quốc hội Ukraine, người mà Mỹ cho là một đặc vụ tình báo được đào tạo của Nga, đã sử dụng các nhà này cho gia đình mình. Cha của Derkach là giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine, và ông đã theo học học viện tình báo của Bộ An ninh Nga trước khi gia nhập cơ quan an ninh Ukraine. Hồi tháng 6, Derkach bị chính phủ Ukraine cáo buộc hỗ trợ cuộc xâm lược của Nga và lệnh bắt giữ ông đã được ban hành.----e dẫn lời một quan chức cấp cao cho biết Nga đã bắn hơn 1.000 quả rocket và phi đạn vào lưới điện của Ukraine, dù vậy hệ thống vẫn đang hoạt động cho dù thiệt hại nặng nề. Volodymyr Kudrytsky, giám đốc điều hành mạng lưới điện Ukrenergo, cũng nói trong một cuộc họp do Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu (EBRD) sắp xếp rằng các viên chức đang lùng sục khắp thế giới để tìm các thiết bị phức tạp cần thiết để sửa chữa.Kudrytsky nói: “Những cuộc tấn công này là đòn giáng mạnh nhất vào lưới điện mà nhân loại từng chứng kiến. Hơn 1.000 quả đạn pháo và rocket đã được bắn vào các cơ sở và đường dây điện, bao gồm cả các trạm biến áp.”----rine Jean-Pierre hôm thứ Tư nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden muốn Quốc hội thông qua lệnh cấm vũ khí tấn công. Jean-Pierre nói Biden muốn "hoàn thành công việc" và sẽ "không ngừng lên tiếng" về việc cấm vũ khí tấn công. Tuy nhiên, bà từ chối bình luận về việc liệu Biden có bắt đầu kiểm phiếu để xem liệu ông có đủ phiếu tại Quốc hội để thông qua dự luật hay không trong phiên họp sơ bộ hiện tại trước khi đảng Cộng hòa giành lại quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng 1/2023.----lưu trữ của Donald Trump được cho là đã phát hiện ra ít nhất 2 tài liệu được đánh dấu là “hồ sơ mật” sau khi một thẩm phán liên bang yêu cầu nhóm của cựu tổng thống hoàn toàn chắc chắn rằng họ đang tuân thủ trát đòi của đại bồi thẩm đoàn để nộp tất cả các tài liệu mật mà Trump còn giấu.Yêu cầu của thẩm phán đã khiến các luật sư của Trump thuê một đội bên ngoài để lùng sục câu lạc bộ chơi gôn của Trump ở New Jersey, Tháp Trump Tower ở New York và lưu trữ hồ sơ ở West Palm Beach. Các vật phẩm được tìm thấy trong đơn vị lưu trữ đã ngay lập tức được bàn giao cho FBI.Khám phá cho thấy Mar-a-Lago không phải là nơi duy nhất Trump bị cáo buộc cất giấu tài liệu mật sau nhiệm kỳ tổng thống của mình. Nó cũng cho thấy nhóm của Trump đã không tuân thủ đầy đủ trát đòi giao nộp khi trát được ban hành vào tháng 5/2022. Người phát ngôn của Trump, Steven Cheung, khẳng định với Washington Post rằng ông và các luật sư của mình “tiếp tục hợp tác và minh bạch” trước “cuộc tấn công vô cớ” của Bộ Tư pháp nhằm vào Trump.----Cộng hòa, Arizona) đã lên Twitter hôm thứ Tư để ủng hộ đề xuất của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc khai tử Hiến pháp Hoa Kỳ: "Tôi ủng hộ và đồng ý với cựu Tổng thống. Gian lận chưa từng có cần phương thuốc chưa từng có."Cuối tuần qua, Trump tuyên bố rằng cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020 "cho phép chấm dứt tất cả các quy tắc, quy định và điều khoản, ngay cả những điều được tìm thấy trong Hiến pháp." Tuy nhiên, cựu tổng thống sau đó khẳng định ông không kêu gọi hành động như vậy và cáo buộc giới truyền thông lan truyền "những lời dối trá", nhấn mạnh rằng ông chỉ muốn các bước "ngay lập tức được thực hiện để sửa sai". Bạch Ốc, cũng như nhiều đảng viên Cộng hòa cấp cao, bao gồm cả Trưởng khối thiểu số Thượng viện Mitch McConnell, đã chỉ trích Trump về các bình luận.Vài tiếng đồng hồ sau, bản văn trên Twitter của DB Gosar biến mất. Không có lời giảỉ thích vì sao bản văn bị xóa. Axios đã báo cáo rằng người phát ngôn của văn phòng Gosar đã nói trong một tuyên bố hôm thứ Tư rằng “không ai trong Quốc hội đấu tranh cho các giá trị Hiến pháp hơn Nghị sĩ Gosar,” nhưng không giải thích lý do tại sao dòng tweet bị xóa. Người phát ngôn nói thêm: “Những người tuyên bố Trump hoặc Dân Biểu Gosar không tin vào Hiến pháp đang hành động thiếu thiện chí hoặc là những người có IQ trí tuệ thấp không thể hiểu được ngôn ngữ và hành động của chúng tôi”.---tổ chức thi tốt nghiệp cho các nữ sinh trung học trên khắp đất nước mặc dù hầu hết các em bị cấm vào lớp kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền vào năm ngoái. Bộ giáo dục không cung cấp thông tin chi tiết về các kỳ thi – hoặc có bao nhiêu học sinh tham dự kỳ thi – và cấm các hãng tin đến gần các trường học nơi các kỳ thi diễn ra vào thứ Tư 7/12/2022.Một tài liệu, được ký bởi Habibullah Agha, bộ trưởng giáo dục nhậm chức vào tháng 9, cho biết các kỳ thi sẽ được tổ chức tại 31 trong số 34 tỉnh của Afghanistan. Ba tỉnh bị loại trừ – Kandahar, Helmand và Nimroz – có thời lượng khác nhau cho năm học và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thường diễn ra muộn hơn.Sajida, một học sinh lớp 12, nói với Al Jazeera về kỳ thi hôm thứ Tư: “Hiện tại em đang ở trong tình trạng rất tồi tệ. Tụi em chưa học một cuốn sách nào về kỳ thi này. Chúng em ở đây để trả lời 140 câu hỏi mà không biết bất cứ điều gì.”----ể từ đầu tháng 11/2022 đã dẫn đến giá bán lẻ xăng trung bình trên toàn quốc của Hoa Kỳ thấp hơn so với mức của năm trước. Câu lạc bộ du lịch AAA đã niêm yết mức giá bán lẻ trung bình là 3,35 đô la cho một gallon xăng không chì thông thường, bằng với mức giá vào thời điểm này hồi năm 2021. Đây là lần đầu tiên sau gần hai năm, giá tại máy bơm giảm xuống dưới mức của năm trước và sau đó theo xu hướng rộng lớn hơn trong thị trường hàng hóa.----WalletHub đã xem xét hơn 180 khu vực đô thị lớn nhất của Hoa Kỳ, kiểm tra hơn năm chục số liệu khổng lồ trên ba danh mục chính: giải trí và tiêu khiển, xem xét mọi thứ từ nhà hàng, sân chơi bowling và các địa điểm "vui vẻ" chung khác trên mỗi đầu người tại khu vực, đến các yếu tố như thời tiết và sự thân thiện của người hâm mộ thể thao; cuộc sống về đêm và các bữa tiệc (hãy nghĩ về vườn bia, quán bar, câu lạc bộ hài kịch và phòng chơi bi-da trên đầu người, cũng như độ tuổi uống rượu...); và chi phí để vui chơi. Las Vegas đứng đầu danh sách của WalletHub.Nhóm 10 thành phố vui nhất Hoa Kỳ là: 1. Las Vegas. 2. Orlando, Florida. 3. Miami. 4. Atlanta. 5. New Orleans. 6. San Francisco. 7. Austin, Texas. 8. Honolulu. 9. New York. 10. Chicago.----ạn bè ở California tụ tập trong kỳ nghỉ lễ, họ có thể nên mang khẩu trang để kiểm soát sự lây lan của vi khuẩn COVID-19, bệnh hô hấp RSV và cúm mùa, theo lời Giám đốc Centers for Disease Control and Prevention (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh) cho biết.Với sự lây lan của COVID-19, RSV và cúm theo mùa đang gia tăng ở California, cùng với tỷ lệ tiêm chủng bị tụt lại, việc mang khẩu trang là một trong những cách tốt nhất mà người Mỹ có thể tự bảo vệ mình, theo Bác sĩ Rochelle Walensky, giám đốc CDC, cho biết hôm thứ Hai trong một cuộc gọi với những phóng viên.----Theo Báo Tuổi Trẻ. Ông Võ Nguyên Phong - giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - cho biết vỉa hè lát đá tự nhiên “có độ bền 70 năm” ở Hà Nội vỡ nát sau thời gian ngắn sử dụng một phần do "mưa xuống đá giãn nở nên tự vỡ". Trước đó, ngày 5-12, Tuổi Trẻ Online đã phản ánh về tình trạng nhiều tuyến phố được lát đá tự nhiên "có độ bền 70 năm" nhưng đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Tại tuyến đường Liễu Giai (Ba Đình), dù mới được thay mới đá lát vỉa hè trong gần 2 năm qua nhưng nhiều đoạn đá lát bị nứt vỡ, gập ghềnh, bong tróc. Đặc biệt, tại tuyến đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), cả một tuyến vỉa hè dài được lát đá "có độ bền 70 năm" gần như bị vỡ nát, nứt toác.----Theo Báo Người Lao Động. Khách du lịch không muốn chứng kiến những hành động tàn ác đối với động vật, đặc biệt là nạn buôn bán thịt chó, mèo. Ngày 8-12, tại Hà Nội, Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu FOUR PAWS đã tổ chức buổi đối thoại về các tác động của việc buôn bán thịt chó, mèo đối với sức khoẻ cộng đồng, phúc lợi động vật và ngành du lịch. Bà Phan Thanh Dung, Chuyên viên tư vấn chiến dịch tại Đông Nam Á của FOUR PAWS, cho biết thêm hàng trăm ngàn người dân đã thể hiện quan điểm phản đối buôn bán thịt chó mèo, trong đó 95% người dân được hỏi trong một cuộc khảo sát tại các tỉnh thành đã cho biết đây không phải là một phần trong văn hoá Việt Nam. Việc buôn bán này chỉ mang lợi cho một số ít người nhưng gây rủi ro cho nhiều người.----Mỹ cần ưu tiên vũ trang Đài Loan hơn là giúp Ukraine?ĐÁP 1: Thượng nghị sĩ Josh Hawley thúc giục như thế. Báo Taiwan News ghi rằng Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Josh Hawley hôm thứ Ba kêu gọi Tổng thống Joe Biden ưu tiên trang bị vũ khí cho Đài Loan hơn Ukraine, trong bối cảnh có các báo cáo về tình trạng tồn đọng ngày càng nhiều các chuyến hàng vũ khí đến Đài Loan khi Hoa Kỳ gấp rút vận chuyển vũ khí cho Ukraine.Trong bức thư gửi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, TNS Hawley bày tỏ lo ngại rằng các chuyến hàng vũ khí đến Ukraine đang cản trở nỗ lực cung cấp cho Đài Loan vũ khí cần thiết để ngăn chặn Bắc Kinh. Trong đoạn thứ hai, Hawley nhanh chóng nhấn mạnh rằng "Đối với lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ, Đài Loan quan trọng hơn Ukraine."Chi tiết:----: Apple di tản ra khỏi Trung Quốc sẽ chậm, trong 8 năm tới, chỉ dọn nổi 10% sản xuất ra khỏi TQ?ĐÁP 2: Đó là theo Bloomberg. Khi trung tâm sản xuất của Apple tại Zhengzhou (Trịnh Châu), Trung Quốc tạm thời đóng cửa vào tháng 11, rõ ràng Apple cần phải suy nghĩ lại về chuỗi cung ứng của mình. Việc ngừng hoạt động, theo báo cáo của Bloomberg, có thể dẫn đến tình trạng thiếu 6 triệu chiếc iPhone 14 Pro và Pro Max, có nghĩa là thời gian chờ đợi hiện đang kéo dài qua kỳ nghỉ lễ. Vào thứ Bảy, The Wall Street Journal đưa tin Apple đang đẩy nhanh việc mở rộng cơ sở sản xuất bên ngoài Trung Quốc.Nhưng bất kỳ sự dịch chuyển nào ra khỏi Trung Quốc sẽ không nhanh chóng, với hơn 35% nhà máy cung cấp cho Apple đặt tại Trung Quốc. Trong khi Apple lấy nguồn vi mạch của mình từ một số nhà máy ở Ấn Độ, Việt Nam và Trung Quốc, thì nhà cung cấp lớn nhất là nhà máy Foxconn của Trung Quốc đã đóng cửa sau các cuộc biểu tình phản đối chính sách "zero COVID" của Trung Quốc.Bloomberg Intelligence thậm chí còn bi quan hơn khi cho rằng sẽ mất 8 năm, hoặc đến năm 2030, để chuyển 10% năng lực sản xuất của Apple ra khỏi Trung Quốc, hoặc 20% nếu Apple di chuyển mạnh hơn. Bloomberg Intelligence ước tính 98% iPhone được lắp ráp tại Trung Quốc, nhờ vào chuỗi cung ứng mà Apple đã xây dựng trong 20 năm qua.Chi tiết: