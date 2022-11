Các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra trên khắp Trung Quốc hồi cuối tuần --- từ bày tỏ giận dữ đối với các chính sách COVID-19 hà khắc của Chủ tịch Tập Cận Bình bây giờ đã bùng lên thành những lời kêu gọi đòi tự do nhiều hơn.

.

- Cách mạng giấy trắng: biểu tình khắp nhiều thành phố lớn TQ. Giấy không chữ: vì ai cũng biết dân muốn nói gì.

- Thủ tướng Anh: công an TQ bắt phóng viên là gây sốc và không thể chấp nhận được. TQ: phóng viên BBC bị bắt, đấm đá, còng tay, tạm giam vì không đưa ra giấy phóng viên (nếu dân thường thì bầm dập hơn?).

- 7 Bộ trưởng Ngoại giao Latvia, Estonia, Phần Lan, Lithuania, Iceland, Na Uy và Thụy Điển cùng tới Ukraine họp. Ukraine: Bị Tổng Thống rầy, Thị Trưởng thanh minh. Quân Nga bắn phi đạn vào Kherson hàng ngày từ bên kia sông Dnipro.

- Hai trùm tình báo Mỹ-Nga họp ở Moscow, không bàn chuyện Ukraine, chỉ bàn chuyện vũ khí nguyên tử.

- Các cuộc đàm phán giữa Mỹ-Nga về hiệp ước giảm nguyên tử START tại Cairo hủy bỏ.

- Thổ Nhĩ Kỳ gây sự, làm khó Thụy Điển về thủ tục vào NATO.

- Ukraine đã giết 10 người Iran tại Crimea cố vấn cho quân Nga về cách điều khiển máy bay không người lái. Anh đưa phi đạn Brimstone 2 giúp Ukraine. Ukraine lập ban đặc nhiệm đường sắt, chuyên trách các đoàn tàu bí mật, chuyên di tản dân, miễn phí, không cần vé, chen vào tự do, chạy chậm để tránh Nga do thám. Ukraine: 87.310 lính Nga đã chết, trong 24 giờ qua Nga chết thêm 600 lính, mất thêm 4 xe tăng, 8 xe bọc thép. Nga bắn phi đạn: 7 dân thường chết và 19 người bị thương ở Ukraine. Tổng thống Belarus chiêu dụ: Ukraine nên thỏa hiệp với Nga, đừng ra các điều kiện trước.

- Xâm lược Georgia năm 2008 quá dễ, vì NATO và Hoa Kỳ không can thiệp nên Putin tự tin xâm lược Ukraine năm 2022.

- TQ-Belarus kết thân đối tác chiến lược toàn diện.

- Maryland: phi cơ bay vào chùm dây điện, được cứu.

- Nhiều hãng tin thế giới xin Mỹ tha tội trùm WikiLeaks, Julian Assange, vì quyền tự do phát biểu dù là lộ hồ sơ mật của Mỹ.

- Cựu Phụ tá Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Mitchell Epner: khi bảo IRS xét thuế người khác, Trump đã phạm tội hình sự.

- Công tố đặc biệt xin Tòa 11 quăng bỏ thủ tục Giám sát đặc biệt do Thẩm phán Aileen Cannon đưa ra để giúp Trump câu giờ.

- Sở Thủy Cục Houston: dân phải đun sôi nước trước khi uống.

- World Cup: Bạo loạn bùng nổ ra ở Bỉ và Hoà Lan sau khi đội Morocco đè bẹp đội Bỉ với tỷ số 2-0.

- Iran: cháu gái Lãnh tụ tối cao Khamenei, bị bắt sau khi kêu gọi quốc tế cắt đứt mọi quan hệ với chính phủ Iran.

- Tưởng Vạn An, chắt của Tưởng Giới Thạch, thắng chức Thị trưởng Đài Bắc, có thể thắng cử Tổng Thống 2024, nhưng ủng hộ độc lập Đài Loan.

- Nebraska giết 2 triệu con gà vì dịch cúm gia cầm, Mỹ giết 52,5 triệu con gia cầm ở 46 tiểu bang vì cúm

- Chủ nhật bão: 3.507 chuyến bay đến, đi hoặc trong nước Mỹ bị hoãn, và 86 chuyến bay ở Mỹ đã bị hủy.

- Tên bé gái phổ biến nhất ở Mỹ: Olivia, Emma, Charlotte, Amelia và Ava; phổ biến nhất ở California: Olivia, Emma, Camila, Mia, Sophia.

- San Francisco: hành hung tài xế, cướp xe buýt thành phố, lái chơi, đụng xe, bị cảnh sát bắt

- Florida: cảnh sát Brian Nguyen say rượu lái xe.

- Khối doanh nghiệp FDI chiếm 69,6% tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước.

- Săn mua bất động sản Mỹ, Úc: 'Làn sóng ngầm' trong giới nhà giàu Việt.

- HỎI 1: Lạm phát là toàn cầu: 23% hãng Nhật xem xét tăng giá năm tới? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Các cụ cao niên té là bình thường, nhưng 1/4 cụ giấu chuyện té với gia đình? ĐÁP 2: Theo bản khảo sát Anthropos.

.

QUẬN CAM (VB- 28/11/2022) ---- Hàng triệu người ở Houston đã được lệnh phải đun sôi nước trước khi uống vào đêm Chủ nhật sau khi nhà máy lọc nước bị cúp điện khiến áp suất giảm. Lệnh buộc phải đun sôi nước đã khiến các quan chức trường công lập vào hôm thứ Hai phải hủy bỏ các lớp học trong ít nhất một ngày.

.

Các nhà chức trách cho biết họ chưa nhận được báo cáo về việc bất kỳ ai bị bệnh do uống nước ở thành phố lớn nhất Texas nhưng cho biết họ đang đưa ra thông báo về việc đun sôi nước để thận trọng. “Chúng tôi tin rằng nước là an toàn,” văn phòng thị trưởng cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày Chủ nhật. "Nhưng dựa trên các yêu cầu quy định, chúng tôi có nghĩa vụ phải đưa ra thông báo về nước sôi."

.

---- Nhiều hãng tin hàng đầu thế giới, bao gồm The New York Times, đang thúc giục chính phủ Hoa Kỳ hủy bỏ các cáo buộc chống lại người sáng lập WikiLeaks, Julian Assange, với lý do lo ngại về Tu chính án đầu tiên (quyền Tự do phát biểu). Trong một Thư ngỏ từ NYT, các báo The Guardian của Anh, Le Monde của Pháp, El País của Tây Ban Nha và Der Spiegel của Đức, các báo nói rằng truy tố chống lại Assange nên được bãi bỏ.

.

Assange bị bắt tại London vào tháng 4/2019 theo lệnh của Hoa Kỳ và bị truy tố theo Đạo luật gián điệp sau khi công bố một loạt tài liệu mật tiết lộ các vụ "tham nhũng, xì căng đan ngoại giao và các vấn đề gián điệp trên quy mô quốc tế."

.

---- Theo một báo cáo từ cựu Phụ tá Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Mitchell Epner tại Daily Beast, các tai họa pháp lý của Donald Trump có thể đang tăng theo cấp số nhân vì có vẻ như có bằng chứng rằng Trump đã cố gắng sử dụng Sở Thuế IRS để khủng bố các kẻ thù chính trị trước khi thất cử trong cuộc bầu cử lại. Epner viết, về vấn đề này, là những cáo buộc từ cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc John Kelly rằng Trump đã yêu cầu IRS soi kỹ các bản khai thuế do cựu Giám đốc FBI James Comey và cựu Phó Giám đốc FBI Andrew McCabe nộp.

.

Và sau đó đã có cuộc điều tra của tổng thanh tra IRS về các cuộc kiểm toán khả nghi về hồ sơ thuế của 2 quan chức FBI, với Epner viết, "Như đã báo cáo vào đầu mùa hè này, cả Comey và McCabe đều phải chịu các cuộc kiểm toán IRS rất bất thường. Tỷ lệ cá nhân ngẫu nhiên bị loại kiểm toán này tương tự như bị sét đánh. Đối với cả 2 đối tượng kiểm tra đặc biệt do tình cờ có khả năng giống như một con cá voi rơi từ trên trời xuống và hạ cánh ở giữa vùng núi."

.

Như bản văn lưu ý, có bằng chứng Kelly sẵn sàng cung cấp bằng chứng về yêu cầu bất hợp pháp của Trump, với Epner viết rằng "khi một Tổng thống ra lệnh một cách bất hợp pháp yêu cầu một cá nhân bị kiểm toán thuế, thì Tổng thống đó phải chịu án tù lên đến năm năm. Tội phạm không nhất thiết là IRS đã kiểm toán. Tội hình sự này do Tổng Thống vi phạm, ngay khi chỉ với một lệnh duy nhất bảo IRS kiểm toán thuế một cá nhân nào đó. Nếu Trump đưa ra yêu cầu IRS kiểm toán thuế ai đó, trong khi Trump là tổng thống, đó là một trọng tội rõ ràng. Mục 7217 của Điêu khoản 26 của Bộ luật Hoa Kỳ khiến 'Tổng thống' yêu cầu, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ viên chức hoặc nhân viên nào của Sở Thuế vụ để tiến hành hoặc chấm dứt một cuộc kiểm toán hoặc cuộc điều tra khác đối với bất kỳ người đóng thuế cụ thể nào liên quan đến nghĩa vụ thuế của người đóng thuế đó. Tôi hy vọng rằng tất cả các nhân viên IRS dọc theo chuỗi chỉ huy đều lưu giữ các ghi chú và hồ sơ chi tiết về người đã ra lệnh cho họ thực hiện đánh giá và về các dữ kiện được trích dẫn để hỗ trợ nhu cầu kiểm toán đó. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu mỗi nhân viên IRS đó hợp tác với Bộ Tư Pháp, với tất cả các ngón tay chỉ về hướng của Trump."

.

---- Hôm nay Thứ Hai, ngày mai sẽ là một ngày dự kiến Trump sẽ thê thảm: Các công tố viên liên bang hôm thứ Ba, theo lệnh của Công tố đặc biệt Jack Smith mới được bổ nhiệm, sẽ tranh luận trước Tòa liên bang khu vực 11 (the 11th Circuit Court) rằng Tòa nên quăng bỏ ngay quy trình Giám sát đặc biệt (Special Master process) do Thẩm phán Aileen Cannon tạo ra.

.

Theo quy trình đó [của Cannon], Trump sẽ có cơ hội thách thức lệnh khám xét được thực thi tại tư dinh Trump trước khi Trump bị truy tố. Như thế là vô lý. Vì hầu như không có nghi can tội phạm hình sự nào khác đã từng được trao cơ hội đó. Các buổi tranh cãi bằng miệng cho thấy rằng Tòa 11 có khả năng đảo ngược, sẽ hạ màn chương trình ưu đãi mà Thẩm phán Cannon đã tạo ra cho Trump.

.

Bởi vì 3 thẩm phán trong hội đồng hội thẩm (hai người do Trump bổ nhiệm, một người do George W. Bush bổ nhiệm) đã bày tỏ hoài nghi tột độ rằng tại sao Thẩm phán Cannon có thẩm quyền thực hiện bất kỳ hành động nào trước khi cáo trạng xuất hiện, và ngay cả khi Cannon làm vậy, rằng bà không có cơ sở thực tế để ra lệnh cho Bộ Tư pháp cùng kết hợp với bà để bổ nhiệm một Giám sát đặc biệt. Nếu ngày mai, Tòa 11 quăng bỏ quy trình Giám sát đặc biệt, Trump sẽ thê thảm.

.

---- Nhân viên cứu hộ ở Maryland vào rạng sáng thứ Hai đã đưa thành công 2 người từ một phi cơ nhỏ treo lơ lửng cách mặt đất 100 feet (30,5 mét) từ một trụ truyền điện ở thành phố Gaithersburg. Scott Goldstein, Giám đốc Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Quận Montgomery, nói 2 người chưa rõ danh tính đã được đưa ra khỏi máy bay ngay sau 12:30 giờ sáng và được vào bệnh viện địa phương trong tình trạng nghiêm trọng.

.

Máy bay bị kẹt trong chùm dây điện vào khoảng 5:30 giờ chiều Chủ nhật, khi bay vướng vào trụ truyền điện ở giao lộ đường Rothbury Drive và đường Goshen ở Gaithersburg, phía bắc Washington. Goldstein cho biết người đầu tiên được đưa ra khỏi phi cơ vào khoảng 12 giờ 25 phút sáng, tiếp theo là người thứ hai 10 phút sau đó.

.

.

Để đưa 2 người ra khỏi chiếc phi cơ lơ lửng, trước tiên các quan chức cần đảm bảo rằng trụ truyền điện đã được tắt điện (lúc đó là 11:30 giờ tối), sau đó là cố định phi cơ dính chắc vào cấu trúc trụ điện (lúc 12:16 giờ sáng Thứ Hai). Tai nạn đã khiến khoảng 85.000 người ở Maryland chìm trong bóng tối, nhưng điện đã nhanh chóng được khôi phục sau khi cứu hộ.

.

---- Các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra trên khắp Trung Quốc hồi cuối tuần --- từ bày tỏ giận dữ đối với các chính sách COVID-19 hà khắc của Chủ tịch Tập Cận Bình bây giờ đã bùng lên thành những lời kêu gọi đòi tự do nhiều hơn. Hình ảnh trên Internet cho thấy người dân giơ cao những tờ giấy trắng, tượng trưng cho chế độ kiểm duyệt gắt gao mà chính phủ áp đặt nhằm ngăn chặn bất kỳ người bất đồng chính kiến nào. Thông tin về các cuộc biểu tình, mà một số người gọi là "cuộc cách mạng giấy trắng", đã lan truyền trên mạng Internet Trung Quốc bất chấp sự kiểm soát chặt chẽ của Bắc Kinh.

.



.

Phạm vi và quy mô của các cuộc biểu tình chống chính phủ lớn hơn bất kỳ cuộc biểu tình nào của Trung Quốc kể từ cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Hàng trăm người ở trung tâm tài chính Thượng Hải tiếp tục biểu tình vào hôm thứ Hai đã bị cảnh sát giải tán. Một số người biểu tình đã bị bắt..

.

Tờ giấy trắng có ý nghĩa gì? Một người biểu tình ở Bắc Kinh nói với Reuters: "Tờ giấy trắng đại diện cho tất cả những gì chúng tôi muốn nói nhưng không thể nói." Và báo New York Times loan tin rằng mạng xã hội Trung Quốc đã tràn ngập hashtag "A4Revolution" (Cách Mạng A4) - trong đó ký số A-4 là khổ một trang giấy -- khi mọi người cố gắng lách luật kiểm duyệt nhưng vẫn ủng hộ các cuộc biểu tình.

.



.

Tuy nhiên, báo New York Times gợi ý rằng nguồn gốc phản kháng bằng giấy trắng là xuất phát từ thời Liên Xô. Theo một câu chuyện tiếu lâm cũ, một người bất đồng chính kiến Liên Xô đang phát tờ rơi truyền đơn bị cảnh sát vây bắt, mới phát hiện ra rằng tờ rơi trắng trơn, không chữ. Sau đó, nhà bất đồng chính kiến giải thích rằng không cần thiết viết chữ vì "mọi người đều biết cả rồi." Đó dường như cũng là những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Một phụ nữ nói với BBC: "Chắc chắn không có gì trên tờ giấy, nhưng chúng tôi biết những gì trên đó." Than ôi, thế giới bi thương là vậy.

.

---- Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm thứ Hai cho biết vụ công an Trung Quốc bắt phóng viên BBC Ed Lawrence là "gây sốc và không thể chấp nhận được" và Anh đang liên lạc với Lawrence và giới chức TQ. Người phát ngôn của Sunak nói thêm rằng Anh "sẽ thúc giục các nhà chức trách Trung Quốc tôn trọng quan điểm của những người đang biểu tình và rằng Anh sẽ tiếp tục nêu lên những lo ngại về nhân quyền." Người phát ngôn cho biết, Chính phủ Anh sẽ tiếp tục có "đường lối cứng rắn" với TQ khi thấy nước này vi phạm nhân quyền, nhưng họ cũng sẽ hợp tác với TQ trong các vấn đề hai bên cùng có lợi.

.

---- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian nói hôm thứ Hai rằng phóng viên BBC Ed Lawrence không tự khai là phóng viên khi bị công an tạm giữ khi đưa tin về biểu tình ở Thượng Hải: "Dựa trên những gì chúng tôi biết được từ giới chức Thượng Hải, ông ta [Lawrence] không tự nhận mình là phóng viên và không tự xuất trình giấy phóng viên." Theo BBC, phóng viên của họ đã bị công an Thượng Hải "bắt và còng tay," và "đánh và đá" sau khi bị giam giữ vài giờ trước khi được thả.

.

---- Các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Nga về New Strategic Arms Reduction Treaty (Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới - START) đã bị hủy bỏ vào thứ Hai. Trước đó đã lên lịch họp tại Cairo từ ngày 29/11 đến ngày 6/12/2022, trong đó Nga bày tỏ quan tâm đến các cuộc gặp tiếp theo sau đó. Đại sứ quán Mỹ tại Nga tuyên bố rằng các cuộc đàm phán đã bị Nga "đơn phương hoãn lại" và ngày mới sẽ được đề xuất. Bộ Ngoại giao Nga xác nhận quyết định này mà không đưa ra lý do về việc trì hoãn.

.

---- Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng Thụy Điển "nên thực hiện nhiều bước hơn" để giải quyết các vấn đề mà Thổ đã nêu ra trước đó liên quan đến đơn xin gia nhập NATO: "Ngày mai sẽ có một cuộc họp ba bên tại Bucharest với các ngoại trưởng Thụy Điển và Phần Lan. Tiến trình đang tiến triển tích cực, nhưng vẫn còn những bước cần thực hiện. Các vấn đề với Phần Lan không lớn lắm. Chúng tôi có nhiều vấn đề hơn với Thụy Điển." Trước đó, Hungary, quốc gia duy nhất không phê chuẩn đơn của Thụy Điển và Phần Lan, ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết họ có kế hoạch bật đèn xanh cho 2 nước này vào đầu năm 2023.

.

---- Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgars Rinkevics cho biết, nhóm quan chức cấp cao đông nhất đã đến thủ đô của Ukraine kể từ đầu cuộc chiến. "Bất chấp những trận mưa bom của Nga và sự tàn bạo dã man, Ukraine sẽ chiến thắng", Ngoại trưởng Latvia nói trong bài đăng trên Twitter của mình, tiết lộ rằng ông đã tham gia cùng các Ngoại Trưởng từ Estonia, Phần Lan, Lithuania, Iceland, Na Uy và Thụy Điển trong chuyến thăm chính thức tới Kiev.



Cuối ngày hôm nay, sẽ có hội nghị của 7 bộ trưởng tư pháp của Khối G7 họp tại Berlin cho cuộc họp kéo dài 2 ngày để thảo luận về "những tội ác chiến tranh khủng khiếp đã gây ra trên lãnh thổ Ukraine."

.

---- Ukraine: Bị Tổng Thống rầy, Thị Trưởng thanh minh. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko kêu gọi người dân Ukraine tiếp tục đoàn kết trong cuộc chiến với Nga, nhấn mạnh rằng đây không phải là thời điểm cho "các trận chiến chính trị". Đáp lại lời chỉ trích của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc thủ đô không thiết lập đủ trung tâm cộng đồng để tìm kiếm sự ấm áp, Klitschko khẳng định thành phố "hơn 430 điểm sưởi đã được lắp đặt và hoạt động" và nói thêm thành phố đang chuẩn bị triển khai thêm 100 điểm nữa "trong trường hợp khẩn cấp." Thị trưởng nói thêm rằng sự mất đoàn kết giữa các nhà chức trách Ukraine "có vẻ xấu xí, ít nhất phải nói như thế. Đối với cả người Ukraine và các đối tác nước ngoài của chúng ta."

.

Trước đó, Zelensky tuyên bố rằng "không phải ở tất cả các thành phố, chính quyền địa phương đều làm tốt" việc thiết lập các "điểm bất khả xâm phạm", nơi người dân có thể tiếp cận các nhu yếu phẩm cơ bản. "Tôi mong đợi chất lượng công việc tốt hơn từ văn phòng thị trưởng [Kiev]," ông nói thêm, trực tiếp chỉ trích Klitschko.

.

---- Theo tin tình báo mới nhất được Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Hai, quân Nga đang tiếp tục tấn công Kherson hàng ngày, bất chấp việc Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát thành phố này vào đầu tháng 11: "Vào ngày Chủ Nhật 27/11/2022, mức cao nhất trong số 54 vụ pháo kích gần đây đã được báo cáo trong khu vực. Thành phố hiện vẫn nằm trong tầm bắn của hầu hết các hệ thống pháo binh của Nga, bắn từ bờ đông sông Dnipro." Quân Nga chủ yếu sử dụng dàn phi đạn nhiều nòng, hệ thống BM-21 Grad để gây sát thương lên Kherson.

.

---- Hai trùm tình báo Mỹ-Nga họp, không bàn chuyện Ukraine. Giám đốc Sở Tình báo Đối ngoại Nga Sergey Naryshkin và Giám đốc Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA William Burns đã không thảo luận về khả năng giải quyết xung đột ở Ukraine, theo lời Elizabeth Rood, người phụ trách phái bộ Mỹ tại Nga, nói rõ. Hai trùm tình báo Mỹ-Nga đã nói về rủi ro hạt nhân, đó là mục đích của cuộc họp gần đây của họ ở Ankara, theo Rood nói với RIA Novosti. Cô cho biết thêm, hiện tại các mối liên hệ mới qua kênh liên lạc này vẫn chưa được lên kế hoạch.

.

.

---- Hôm Chủ nhật, Bộ Quốc phòng Anh xác nhận rằng họ đang đưa phi đạn Brimstone 2 vào gói hỗ trợ mới cho Ukraine, như được Thủ tướng Anh Rishi Sunak công bố trong chuyến thăm Kiev hồi đầu tháng 11: "Là một phần trong gói viện trợ của mình, Anh đã cung cấp phi đạn Brimstone 2, một loại phi đạn dẫn đường chính xác, cho Quân Lực Ukraine. Khoản viện trợ này đã đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn bước tiến của Nga". Sunak cho biết, gói quốc phòng trị giá 50 triệu bảng nhằm cung cấp cho Ukraine công nghệ giúp tăng cường khả năng bảo vệ đất nước trước các cuộc tấn công từ trên không. Anh đã là nhà tài trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine, cam kết viện trợ quân sự trị giá 19,7 tỷ USD kể từ khi Nga xâm lược Ukraine.

Ukraine đã giết khoảng một chục

Khi Nga bắt đầu dội bom và bắn phi đạn

Tổng thống Belarus Alexander

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc

----người Iran tại Crimea cố vấn cho quân Nga về cách điều khiển máy bay không người lái do Iran sản xuất, theo quan chức an ninh hàng đầu của Ukraine xác nhận. Oleksiy Danilov, thư ký hội đồng an ninh và quốc phòng quốc gia Ukraine, cho biết trong một cuộc phỏng vấn ở Kyiv, theo The Guardian: "Họ đã ở trên lãnh thổ của chúng tôi. Chúng tôi không mời họ đến đây, và nếu họ hợp tác với kẻ khủng bố và tham gia vào việc hủy diệt quốc gia của chúng tôi, chúng tôi phải giết chúng."Danilov nói rằng người Iran đã vào Crimea (nơi Nga chiếm từ năm 2014) để giúp lính Nga vận hành máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất. Bất kể phủ nhận công khai, một quan chức quốc phòng Nga đã tình cờ nói trên máy ghi âm hồi tháng 10 khi nhìn nhận rằng đó là một bí mật công khai rằng Nga đã nhập cảng máy bay không người lái của Iran.Bình luận của Danilov xác nhận bản tin trước đó trên báo Israel hồi tháng 10/2022 cho biết 10 cố vấn Iran đã bị giết do các cuộc không kích của Ukraine vào Crimea. Danilov xác nhận rằng đã có thương vong, nhưng không nói rõ là bao nhiêu. Anh và Liên Âu đã công bố các lệnh trừng phạt đối với Iran vì cung cấp cho Nga máy bay không người lái Shahed-136.----vào Ukraine, hệ thống đường sắt Ukraine lập ban đặc nhiệm 6 người cho chiến tranh: họ không muốn rời Ukraine, họ nắm rõ mọi chi tiết về bản đồ đường sắt, xe lửa và nhà ga. Họ sẽ chuyên trách các đoàn tàu đặc biệt, sẽ chạy ở đâu và khi nào ngay khi cơ quan chỉ huy quyết định, vì lý do sơ tán và vì nhiều lý do khác. Đoàn tàu của ban đặc nhiệm sẽ đi bí mật, di chuyển xung quanh để đối đầu với các cuộc tấn công và đặt tên cho những người kế nhiệm họ trong trường hợp có ai tử vong.Oleksandr Kamyshin, 38 tuổi và mới vào làm trong ban đặc nhiệm, nói rằng anh từ bỏ các kỹ thuật quản lý phương Tây mà anh đã học được, vì trong Ban đặc nhiệm đường sắt này không thảo luận, không có nhiều ý kiến, tất cả các quyết định đều được đưa ra ngay lập tức và chúng có tính ràng buộc. Tất cả các chuyến tàu chở khách sẽ được sử dụng để sơ tán, miễn phí, không cần vé, chở bao nhiêu người có thể chen chúc vàp. Và các đoàn tàu sẽ chạy chậm hơn bình thường, để giúp hạn chế thiệt hại do bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga.----Lukashenko nói với đài truyền hình Rossiya-1 hôm Chủ nhật rằng ông nghĩ chính phủ Kiev nên đàm phán và đạt được thỏa hiệp với Nga. Lukashenko cảnh báo Ukraine không nên đưa ra các điều kiện trước. "Hãy ngồi xuống bàn đàm phán", nhà lãnh đạo nói và thúc giục Ukraine thực hiện các bước để chấm dứt xung đột kéo dài nhiều tháng giữa hai quốc gia. "Liệu Ukraine có hiểu điều này không? Chà, chúng ta sẽ thấy trong tương lai gần", ông kết luận, đồng thời ca ngợi Nga vì "luôn đưa tay ra đàm phán". Cần nhắc rằng, Lukashenko là búp bê của Putin, và hiện quân Nga đang trú đóng ở Belarus, nơi giáp biên Ukraine. Và Ngoại Trưởng Belarus vừa chết bí ẩn ở tuổi 64, theo thông báo hôm Thứ Bảy của Bộ Ngoại Giao Belarus.----Vương Nghị hôm Chủ nhật cho biết Bắc Kinh sẵn sàng tiếp tục tăng cường quan hệ với Belarus, để cùng thực hiện các thỏa thuận đạt được cho đến nay và thúc đẩy quan hệ TQ-Belarus, theo hãng tin TASS. Bình luận Vương Nghị đưa ra trong một tuyên bố chia buồn về cái chết của Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Vladimir Makei, người mà ông ca ngợi đã "mạnh mẽ" thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực và đóng góp "quan trọng vào việc đưa quan hệ TQ-Belarus trở nên đối tác chiến lược toàn diện."

.

---- Quân lực Ukraine trong một đánh giá về tổn thất của Nga cho biết 87.310 quân nhân Nga đã chết trên chiến trường Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược hồi tháng 2/2022, tăng đúng 600 tử trận trong 24 giờ qua so với ước tính của Kiev hôm thứ Bảy. Trong 24 giờ qua, Nga cũng mất thêm 4 xe tăng, 8 xe bọc thép bảo vệ, một hệ thống pháo, một máy bay không người lái cấp chiến thuật và 6 xe tải, xe chở dầu.

.

---- Vào đêm 26/11, có 7 dân thường chết và 19 người bị thương ở Ukraine do "hành động vũ trang gây hấn" của Nga, theo Kyrylo Tymoshenko, Phó văn phòng Tổng thống Ukraine, thông báo hôm Chủ nhật. Theo bản tin Anh quốc, quan chức này cho biết 5 người chết và 4 người bị thương là trong khu vực Donetsk, nơi "giao tranh dữ dội" trong hai tuần qua. Có 10 người bị thương ở vùng Dnipropetrovsk, 3 người khác ở Kharkiv và 2 người ở Kherson vừa được tái chiếm. Hai nơi sau, mỗi nơi thêm 1 người chết.

.

---- Xâm lược Georgia năm 2008 quá dễ dàng, vì NATO và Hoa Kỳ không can thiệp quân sự giup chính phủ Georgia, đã làm cho Vladimir Putin sự tự tin để xâm lược Ukraine năm 2022. Vào tháng 8 năm 2008, Putin đã đưa quân đội Nga vào Georgia để hỗ trợ lực lượng ly khai ở hai khu vực South Ossetia và Abkhazia. Bay giờ 2 khu vực này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của các nhà lãnh đạo ly khai do Điện Kremlin hậu thuẫn.

.

Chính phủ Georgia phải thành lập thị trấn Tserovani làm khu tạm cư cho hàng nghìn người tản cư sau cuộc xung đột Nga-Georgia. Cuộc giao tranh khốc liệt nhất giữa Nga và Georgia chỉ kéo dài 5 ngày, trước khi có thỏa thuận ngừng bắn. Nhiều nhà phân tích cho rằng thỏa thuận này "có lợi cho Nga", và phản ứng yếu ớt của phương Tây và Hoa Kỳ đối với cuộc xâm lược này đã thúc đẩy Putin xâm lược Ukraine năm 2022.

.

Dù vậy, các bài học từ cuộc xâm lược của Nga "vẫn chưa được phân tích đủ", theo lời Natia Seskuria, Giám đốc viên nghiên cứu Regional Institute for Security Studies có bản doanh tại Tblisi (thủ đô Georgia): "Tôi tin rằng Nga đã được khích lệ bởi phản ứng yếu ớt của quốc tế hồi năm 2008."

.

Năm 2022, khoảng 20% lãnh thổ Georgia vẫn do các nước cộng hòa ly khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát. Cuộc chiến ở Ukraine đang thử thách Georgia một lần nữa, khi cả trăm ngàn người Nga chạy trốn khỏi Nga để phản đối cuộc chiến của Putin, để trốn lính và vì bị đàn áp từ các cuộc biểu tình phản chiến. Georgia ước tính ít nhất 112.000 người Nga đã di cư vào Georgia trong năm nay.

.

---- Bạo loạn đã nổ ra ở một số thành phố của Bỉ và Hoà Lan sau khi đội tuyển Morocco đè bẹp đội tuyển Bỉ với tỷ số 2-0 tại World Cup hôm Chủ nhật. Chiến thắng của Maroc là một kỳ công World Cup, được các di dân gốc Maroc ở nhiều thành phố của Bỉ và Hoà Lan ăn mừng nhiệt tình. Và dĩ nhiên những người ái mộ Bỉ quốc đã nổi giận, tràn ra đường đập phá. Cảnh sát đã bắt giữ khoảng một chục người, sau khi xịt vòi rồng và bắn hơi cay để giải tán đám đông ở Brussels và tám người khác ở thành phố Antwerp, miền Bắc nước này.

.



.

Hàng chục vụ náo loạn đã lật xe và đốt cháy xe hơi, đốt cháy cả xe máy điện và ném gạch đá vào xe hơi. Hai quan chức cảnh sát bị thương ở thành phố cảng Rotterdam của Hoà Lan. Khuya Chủ nhật, sự yên tĩnh đã trở lại ở hầu hết các thành phố có liên quan.

.



.

Thị trưởng Brussels Philippe Close kêu gọi mọi người tránh xa trung tâm thành phố. Ngay cả giao thông tàu điện ngầm và xe điện cũng phải gián đoạn theo lệnh của cảnh sát. "Họ không phải là những người hâm mộ, họ là những kẻ bạo loạn. Những người hâm mộ Maroc chỉ có mặt ở đó để ăn mừng", Close nói.

.

---- Farideh Moradkhani, cháu gái của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, đã bị bắt sau khi kêu gọi các chính phủ nước ngoài cắt đứt mọi quan hệ với chính phủ Iran. Moradkhani đã bị bắt hôm thứ Tư khi cô đến văn phòng công tố theo lệnh tòa, theo một tweet từ anh trai Mahmoud Moradkhani của cô.

.

Trong một tuyên bố video được chia sẻ bởi anh trai của cô trước khi cô bị bắt, Moradkhani đã kêu gọi mọi người trên khắp thế giới thúc giục chính phủ của họ cắt đứt quan hệ với chế độ Iran trong bối cảnh các cuộc biểu tình đang lan rộng trên toàn quốc và yêu cầu chính phủ của họ “hãy dừng bất kỳ giao dịch nào với chế độ này... Giờ đây, trong thời điểm quan trọng này của lịch sử, cả nhân loại đang quan sát thấy người dân Iran, với hai bàn tay trắng, với lòng dũng cảm và sự dũng cảm gương mẫu đang chiến đấu với các thế lực xấu xa. Vào thời điểm này, người dân Iran đang một mình gánh vác trách nhiệm nặng nề này bằng cách trả giá bằng mạng sống của mình.”

.

Phong trào biểu tình đang diễn ra của Iran ban đầu được châm ngòi bởi cái chết của thiếu nữ 22 tuổi Mahsa Amini trong khi bị giam bởi cảnh sát đạo đức Iran vào tháng 9. Cuộc nổi dậy toàn quốc chưa từng có đã lan ra hơn 150 thành phố và 140 trường đại học ở tất cả 31 tỉnh của Iran, theo Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk. Theo Turk, hơn 14.000 người, bao gồm cả trẻ em, đã bị bắt vì liên quan đến biểu tình. Ông nói rằng ít nhất 21 người trong số họ hiện phải đối mặt với án tử hình và 6 người đã nhận án tử hình.

.

---- Thắng cử hôm thứ Bảy của Tưởng Vạn An, 43 tuiổi, vào chức Thị trưởng Đài Bắc là một tin lớn trên toàn thế giới - chủ yếu vì Tưởng là chắt của Tưởng Giới Thạch, người sáng lập huyền thoại Đài Loan và là tổng thống đầu tiên của Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan). Tưởng Vạn An là con của Tưởng Hiếu Nghiêm, và Tưởng Hiếu Nghiêm là con dòng nhì của Tưởng Kinh Quốc, con trai và là người nối ngôi quyền lực Tưởng Giới Thạch.

.

Ngay cả trước khi nhậm chức tại tòa thị chính Đài Bắc, Tưởng Van An đã được đồn đại là có thể thắng cử chức tổng thống tiếp theo của Đài Loan vào năm 2024. Thị trưởng Đài Bắc là một vị trí chính trị quan trọng. Đã có hai tổng thống tiền nhiệm của Đài Loan, họ đầu tiên là giữ chức Thị trưởng Đài Bắc.

.

Tưởng Vạn An tốt nghiệp Tiến sĩ Luật ở Trường Luật của Đại học Pennsylvania, sau đó hành nghề luật sư tại văn phòng Wilson Sonsini Goodrich & Rosati ở Palo Alto, California, nơi lĩnh vực hành nghề của ông tập trung vào tài trợ vốn mạo hiểm và luật doanh nghiệp và an ninh. Sau khi hành nghề trong vài năm, Tưởng lập công ty luật riêng mình trước khi trở về Đài Loan vào năm 2013.

.

Ở nơi mà hầu hết thành viên Quốc dân đảng ủng hộ chính sách “một quốc gia, hai hệ thống” điều mà các đối thủ lo ngại sẽ dẫn đến việc Đài Loan bị Trung Quốc sáp nhập, Tưởng Vạn An hồi tháng 1/2020 đã chính thức lên án chính sách này và ủng hộ lập trường của Tổng thống Thái Anh Văn rằng Trung Quốc phải công nhận nền độc lập của Đài Loan và các giá trị tự do và dân chủ của người Đài Loan.

.

Khi lên tiếng ủng hộ Đài Loan độc lập, Tưởng Vạn An bị Quốc Dân Đảng, đảng mà dòng họ Tưởng theo qua nhiều thế hệ, chỉ trích, tố cáo là “người ly khai” trên khắp các phương tiện truyền thông xã hội. Bây giờ Tưởng nắm chức Thị Trưởng Đài Bắc, dự kiến sẽ gây ra cuộc thảo luận quan trọng ở Bắc Kinh giữa chính phủ cộng sản và giữa các quốc gia láng giềng như Nhật Bản và Nam Hàn có lo ngại về việc liệu Trung Quốc Cộng sản có tấn công Đài Loan hay không.

.

---- Nebraska đã ra lệnh giết gần 2 triệu con gà sau khi xảy ra trường hợp thứ 13 dịch cúm gia cầm, theo lời các quan chức hôm thứ Bảy. Bộ Nông nghiệp Nebraska cho biết trường hợp này được tìm thấy tại một trại gà đẻ trứng ở quận Dixon. Nebraska hiện đứng ở vị trí thứ hai trong số những loài gia cầm bị tiểu bang giết ngừa bệnh nhiều nhất với 6 triệu con, trong đó Iowa dẫn đầu đàn với 15,5 triệu con.

.

Trên toàn quốc, 52,5 triệu con gia cầm đã bị giết ở 46 tiểu bang do dịch cúm mùa hè vẫn tiếp tục kéo dài đến mùa thu. Ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe con người là rất ít do tính hiếm hoi và không có khả năng cho các loài gia cầm bị nhiễm bệnh xâm nhập vào nguồn cung cấp thực phẩm, nhưng sự xâm nhập của nó đã khiến giá thịt gà và gà tây tăng nhanh chóng.

.

---- Do thời tiết khắc nghiệt, với mưa, gió lớn và tuyết, quét qua các thành phố lớn, theo FlightAware, tính đến chiều Chủ nhật, 3.507 chuyến bay đến, đi hoặc trong nước Mỹ đã bị hoãn, và 86 chuyến bay ở Mỹ đã bị hủy. Một trận bão lớn quét từ Thung lũng sông Mississippi vào sáng Chủ nhật sang phía Đông Bắc mang theo mưa trên diện rộng và gió giật mạnh. Gần 55 triệu người dự kiến sẽ đi xa nhà của họ từ 50 dặm trở lên vào cuối tuần Lễ Tạ ơn này - “tăng 1,5% so với năm 2021 và 98% khối lượng trước đại dịch”, theo AAA.

.

---- Công ty Stacker đã tổng hợp một danh sách các tên bé gái sơ sinh phổ biến nhất ở California bằng cách sử dụng dữ liệu từ Cơ quan An sinh Xã hội. Tên được xếp hạng theo số lượng trẻ sinh ra ở California trong năm 2021.

.

Nhóm 5 tên bé gái phổ biến nhất ở Hoa Kỳ là, thứ tự: Olivia, Emma, Charlotte, Amelia và Ava. Trong khi nhóm 5 tên bé gái phổ biến nhất ở California là, thứ tự: Olivia, Emma, Camila, Mia, Sophia.

.

---- Một nghi phạm đã bị bắt sau khi cướp một chiếc xe buýt thành phố ở San Francisco vào đêm thứ Sáu. Nghi phạm đã lên xe buýt San Francisco Municipal Transport ở khu vực Mission vào khoảng 7:53 giờ tối và hành hung tài xế trước khi cầm lái. Cảnh sát nói nghi phạm sau đó đã lái xe buýt trên quãng đường dài một dặm rưỡi. Không có hành khách nào trên xe buýt khi xe bị cướp.

.

Video do đài KRON thu được cho thấy xe buýt đâm vào một chiếc xe hơi khi đang rẽ phải. Cảnh sát sau đó xác nhận rằng chiếc xe buýt đã tông vào khoảng 10 xe khác nhau khi nghi phạm đang lái. Xe buýt cuối cùng đã dừng lại ở 19 và Phố Guerrero. Một xe cấp cứu đã được gọi đến để hỗ trợ một tài xế khác và tài xế xe buýt. Thương tích của họ "không nguy hiểm đến tính mạng", theo các quan chức cho biết.

.

---- Cảnh sát Brian Nguyễn thuộc Ty Cảnh sát Quận Hillsborough (Florida) đã bị bắt vì bị say rượu lái xe hồi sáng sớm thứ Bảy. Khoảng trước 3 giờ sáng, Brian Nguyễn đang lái xe theo hướng bắc trên I-275 thì bị Tuần tra Xa lộ Florida chặn lại vì lái xe trong khi say rượu. Nguyen đã bị chuyển công việc về Phòng Cải Huấn và bị tạm ngưng việc không lương trong khi chờ điều tra nội bộ.

.

---- Khối doanh nghiệp FDI chiếm 69,6% tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước. Theo Thời Báo Tài Chính VN. Từ đầu năm đến ngày 15/11, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước đạt gần 644,7 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 448,55 tỷ USD, tăng 13,6%; xuất, nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 196,15 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021.

.

---- Săn mua bất động sản Mỹ, Úc: 'Làn sóng ngầm' trong giới nhà giàu Việt. Theo Báo Vietnam Finance. Mới đây, một sàn giao dịch bất động sản ở quận Bình Thạnh (TP. HCM) đã chào bán sản phẩm nghỉ dưỡng tại Úc, Mỹ, thu hút sự quan tâm của khách hàng người Việt tại TP.HCM. Một môi giới lâu năm chuyên các sản phẩm bất động sản tại Mỹ và Úc ở quận 1 nhận định: “Dư âm về con số hơn 3 tỷ USD mà người Việt đã chi ra để mua nhà ở Mỹ từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2017 do Hiệp hội Quốc gia chuyên viên địa ốc Hoa Kỳ (NAR) vừa công bố vẫn còn khiến nhiều người bất ngờ. Con số này đưa Việt Nam lọt vào top 10 nước có người mua nhà nhiều nhất tại Mỹ. Tới năm 2019-2020 thì giá nhà tại Mỹ tăng cao khiến nhiều người tuột mất cơ hội sở hữu. Hiện bất động sản Mỹ đang xì hơi nhanh chóng do giá nhà cao còn lãi suất vay thế chấp lại tăng mạnh, doanh số bán nhà giảm sâu. Đây chính là cơ hội cho khách hàng người Việt.”

.

---- HỎI 1: Lạm phát là toàn cầu: 23% hãng Nhật xem xét tăng giá năm tới?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Gần một phần tư các công ty lớn ở Nhật Bản đang xem xét tăng giá sản phẩm của họ trong năm tới hoặc muộn hơn do chi phí nguyên liệu ngày càng tăng và đồng yen yếu hơn, một cuộc khảo sát của Kyodo News cho thấy hôm Chủ nhật. Trong số 80 công ty được khảo sát, bao gồm Toyota Motor Corp, Nintendo Co và Shiseido Co, 23% cho biết họ đang cân nhắc việc tăng giá đối với các sản phẩm tiêu dùng, trong khi 49% nói rằng họ chưa quyết định về việc làm như vậy.

.

Trong số nhiều câu trả lời về lý do tại sao họ nghĩ đến việc tăng giá, nhiều người cho rằng chi phí nguyên vật liệu tăng, kéo theo sự gia tăng chi phí vận chuyển và đồng yen mất giá. Cuộc khảo sát, được thực hiện từ ngày 7 đến ngày 21/11/2022 trên 107 công ty, trong đó 80 công ty trả lời, cũng cho thấy 15% không tiết lộ quyết định của họ về việc có tăng giá hay không.

Chi tiết:

https://japantoday.com/category/business/23-of-major-japanese-firms-may-raise-prices-next-yr-on-rising-costs

.

---- HỎI 2: Các cụ cao niên té là bình thường, nhưng 1/4 cụ giấu chuyện té với gia đình?

.

ĐÁP 2: Theo bản khảo sát Anthropos. Một cuộc khảo sát đã chỉ ra rằng 1/4 số người lớn tuổi bị ngã ở nhà giữ bí mật với gia đình. Một nghiên cứu trên 2.000 người trên 65 tuổi cho thấy 1/4 người đã té ngã, và 1/4 trong số đó không nói với ai về điều đó.

.

Anthropos, một công ty giám sát chăm sóc đã ủy quyền nghiên cứu, cho biết họ cho thấy hàng trăm nghìn người đang che giấu việc ngã của họ mỗi năm. Mọi người dễ bị ngã khi lớn tuổi do các yếu tố như yếu bắp thịt, khả năng giữ thăng bằng kém và suy giảm thị lực.

Hướng dẫn của chính phủ Anh quốc cho các chuyên gia chăm sóc và sức khỏe, được công bố vào đầu năm nay như một phần của chiến dịch phòng ngừa, cho biết một phần ba số người trên 65 tuổi và một nửa số người trên 80 tuổi, bị té ít nhất một lần mỗi năm.

Chi tiết:

https://news.yahoo.com/over-65s-keep-falls-secret-163514292.html

.

.