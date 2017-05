Trong Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ.

Westminster (Bình Sa) Hằng năm cứ mỗi độ Tháng Tư về người Việt tỵ nạn cộng sản trên khắp thế giới đều làm lễ “Tưởng Niệm Tháng Tư Đen.” Tháng Tư đã đem lại không biết bao nhiêu tang thương đổ nát cho quê hương, cũng từ đo, hàng vạn chiến sĩ đã hy sinh, hàng triệu dân lành phải bỏ mình trên đường vượt thoát chế độ cộng sản đi tìm tự do, hơn bốn mươi năm qua mà mọi người ai ai cũng tưởng chừng như mới tự ngày nào.Tưởng niệm Tháng Tư Đen năm nay tại Miền Nam California đã có rất niều buổi lễ tưởng niệm, riêng tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ những buổi lễ tưởng niệm đã được long trọng tổ chức.Bắt đầu tại Tượng Đài với: “Đêm Thắp Nến và Đêm Nhạc Đấu Tranh Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4” do Cộng Đồng Việt Nam Nam California tổ chức vào tối Thứ Sáu với sự tham dự có Hòa Thượng Thích Viên Huy, Phó Chủ Tịch Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Trụ Trì Chùa Điều Ngự, ông Huỳnh Kim, Hội Trưởng Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo, cựu Đại Tá Trần Ngọc Thống, cựu Đại Tá Lê Khắc Lý, cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, Ông Phan Thanh Châu Phó Chủ Tịch Đảng Vụ Việt Nam Quốc Dân Đảng và phái đoàn, Ông Trần Trọng Đạt, Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng và phái đoàn... ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Kimberly Hồ, Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, Đại Diện TNS Janet Nguyễn, Bà Fraces Nguyễn Thế Thủy, Ủy Viên Học Khu Garden Grove, Bác Sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ... các hội đoàn cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, các đảng phái chính trị, các đoàn thể trẻ, các tổ chức đấu tranh, các cơ quan truyền thông và rất đông đồng hương.Điều hợp chương trình ông Nguyễn Kim Bình, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Nam California và cô Uyển Nga.Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Thành Viên Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, Trưởng Ban Tổ Chức lên chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả mọi người.Tiếp theo nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm.Sau đó nghi thức đặt vòng hoa tưởng niệm.Tiếp theo, Ban tổ chức mời cựu Đại Tá Lê Khắc Lý, cựu chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, lên phát biểu về biến cố 30 tháng 4, trong phần phát biểu ông đã nêu lên nội dung vài cuốn sách của nhiều tác giả quốc tế và Việt Nam nói về cuộc chiến Việt Nam trước và sau 1975. Ông cũng nêu danh những vị tướng lãnh anh hùng của VNCH đã vị quốc vong thân.Ông nói: “Việt Nam không thiếu anh hùng, và tương lai Việt Nam, chưa chắc Trung Cộng chiếm được, chúng tôi tin tưởng như vậy. Thành ra chúng ta hôm nay, một mặt kể cho giới trẻ và thế giới biết ý nghĩa của ngày 30 Tháng Tư, một mặt, chúng ta phải củng cố niềm tin là tương lai Việt Nam sẽ được sáng sủa,”Sau đó nghi thức đặt vòng hoa và nghi thức tế lễ cổ truyền do Ban Tế Lễ Hội Cao Niên Á Mỹ và Hội Bà Triệu phụ trách.Ban tổ chức mời qúy quan khách lên niệm hương.Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí trong lời phát biểu đã nói: “Bốn mươi hai năm qua, tập thể người Việt tị nạn cộng sản đều ghi nhớ ngày này, đó là ngày đau thương của dân tộc, ngày đánh dấu hàng triệu đồng bào bỏ nước ra đi, và cũng là ngày để chúng ta tưởng nhớ sự hy sinh, tuẫn tiết, oai hùng của quân, dân, cán, chính VNCH. Các vị ấy đã chọn cái chết để gìn giữ khí tiết, và để cho thế hệ của chúng tôi hiểu được giá trị của sự đấu tranh cho lý tưởng tự do như thế nào...Bác Sĩ Võ Đình Hữu, đại diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, trong lời phát biểu ông nói: “Ngay bây giờ, nếu chúng ta không làm gì, trong tương lai, đất nước của chúng ta không mất về tay Tàu Cộng, thì cũng mất vì những thảm họa môi trường. Và trong những nguy cơ đó, những nguy hiểm đó, có một cơ duyên đã nổi lên là, chưa bao giờ ngay trong nước có hàng chục ngàn người đứng lên biểu tình đòi trong sạch môi trường và công lý. Và chưa bao giờ có những người Việt đứng lên bắt giữ công an, cán bộ Cộng Sản để đòi phải có sự thương thuyết...”Tiếp theo, Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, trao bằng tưởng lục cho ban tổ chức.Chương trình văn nghệ đấu tranh do Ban Tù Ca Xuân Điềm và một số các nghệ sĩ thân hữu phụ trách.Cũng tại Tượng Đài vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, Ủy Ban Xây Dựng và Bảo Tồn Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ do Ông Hồ Ngọc Minh Đức làm Chủ Tịch cũng đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm 42 năm Quốc Hận và lễ Kỷ Niệm 14 năm Thành Lập Tượng Đài.Tham dự có hàng trăm cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ cùng tham dự lễ tưởng niệm 42 năm quốc hận, tưởng niệm những chiến sĩ Việt-Mỹ đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam.Quan khách có qúy vị đại diện các tôn giáo, một số các hội đoàn, đoàn thể, các hội đồng hương trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản, các cơ quan truyền thông.Sau phần nghi thức khai mạc, Ông Trần Mạnh Đôn, thành viên Ủy Ban Xây Dựng và Bảo Tồn Tượng Đài lên chào mừng và cảm ơn qúy vị quan khách cùng đồng hương, ông cho biết: “Hôm nay chúng ta tưởng niệm 42 ngày quốc hận, nhớ đến sự hy sinh của các chiến sĩ Việt-Mỹ để bảo vệ cho nền tự do của Việt Nam Cộng Hòa. Trong biến cố Tháng Tư, 1975, CSVN cưỡng chiếm được miền Nam đưa miền Nam vào cảnh tang thương, mất nước như hiện nay. Tội ác của CSVN không kể xiết. Ngay sau khi cưỡng chiếm được miền Nam, nhà cầm quyền Cộng Sản lừa đảo gian tham, đào mồ cuốc mả những chiến sĩ VNCH đã hy sinh trong cuộc chiến, mở ra các trại tù khắp đất nước để giam giữ hàng trăm ngàn quân cán chính VNCH, bắt bớ lương dân, tiêu hủy sách báo miền Nam, đổi tiền lừa đảo, cướp nhà, cướp đất gây nên biết bao tang thương cho dân tộc và nay thì đã biến Việt Nam thành một bãi rác khổng lồ của Trung Cộng.”