Biển Đông Mịt Mờ

Trần KhảiTừ không có thành có chút xíu, từ có chút xíu thành có phân nửa... đó là thủ đoạn của Trung Quốc đối với một số mỏ dầu Biển Đông của Philippines.Báo Inquirer.net của Philippines nói rằng Tổng Thống Rodrigo Duterte thanh minh thanh nga rằng đề nghị TQ đưa ra để “cùng khai thác” các mỏ dầu ở Biển Tây Phi (tức khu quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, theo tên gọi của người Việt) là mang ý nghĩa “cùng sở hữu” -- tức là, TQ và Philippines cùng làm chủ các mỏ dầu khai thác.Duterte nói hôm Thứ Tư rằng như thế còn tôt hơn là chiến tranh. Ông nói như thế trong bài diễn văn khi khai trương khu gia cư Bahay Pag-asa ở thành phố Marawi City.Và ngay hôm sau, tức Thứ Năm theo giờ Manila, một phát ngôn nhân Phủ Tổng Thống Philippines giải thích với thông tấn Reuters rằng hợp tác khai thác dầu chung ở Biển Đông là giữa các công ty dầu TQ và công ty dầu Philippines, không phải sở hữu chính phủ 2 nước.Nghĩa là, thần khẩu hại xác phàm, và phải nói quanh co trở lại.Vấn đề là, Biển Đông vẫn tranh chấp hoài thôi, dù có nhượng cho TQ theo chính sách “cưa đôi” sản lượng dầu.Trong khi đó, thông tấn RFI ghi nhận: Nhật Bản tăng cường hệ thống trên biển để đối phó với Trung Quốc.Bản tin này ghi rằng theo hãng tin Nhật Bản Kyodo vào hôm 27/02/2018, tiếp theo kế hoạch lắp đặt hệ thống tên lửa chống hạm trên đảo nhỏ Miyako, chính quyền Tokyo đã nghĩ đến việc triển khai một hệ thống tương tự trên đảo chính ở tỉnh Okinawa. Theo giới phân tích, mục tiêu mà Tokyo không nói ra chính là củng cố hệ thống phòng thủ của mình để sẵn sàng đối phó với tham vọng trên biển ngày càng lộ rõ của Bắc Kinh.Kế hoạch phòng thủ vùng quần đảo phía tây nam nước Nhật đã được Tokyo bắt đầu thực hiện, với việc triển khai một đơn vị tên lửa đất đối hạm lên đảo Miyako thuộc tỉnh Okinawa, để tăng sức phòng thủ tại các hòn đảo xa xôi ở khu vực tây nam.Thế nhưng, chính quyền Nhật Bản cũng thấy rằng Okinawa, đảo lớn nhất của tỉnh Okinawa, cũng cần được trang bị một đơn vị tên lửa khác, trong bối cảnh tàu Hải Quân của Trung Quốc thường xuyên qua lại khu vực eo biển Miyako nằm giữa đảo Miyako và đảo Okinawa.Tên lửa bố trí trên các đảo này là loại hỏa tiễn địa đối hạm Type-12 của Lục Quân Nhật Bản có tầm bắn hơn 100 km. Theo tính toán của Tokyo, mục tiêu của công cuộc triển khai lực lượng này là nhằm kiểm soát được toàn bộ khu vực eo biển Miyako.Trong vòng 10 năm trở lại đây, vấn đề dự phòng bất trắc tại vùng eo biển Miyako càng lúc càng được đặt ra một cách gay gắt hơn cho chính quyền Nhật Bản, vì lẽ chiến hạm Trung Quốc ngày càng thường xuyên sử dụng eo biển Miyako để ra Thái Bình Dương. Việc này hoàn toàn phù hợp với luật quốc tế, nhưng Tokyo vẫn luôn cảnh giác trước các hoạt động của tàu Trung Quốc.RFI ghi nhận:“Song song với việc bố trí tên lửa trên các đảo xa, Nhật Bản cũng đã nghĩ đến việc trang bị hàng không mẫu hạm cho quân đội của mình. Từ khi Tokyo đưa loại khu trục hạm chở trực thăng lớp Izumo của họ vào hoạt động, mọi người đều cho rằng thực ra loại tàu đó chỉ mang danh nghĩa là khu trục hạm, chứ trong thực tế, đó là những chiếc tàu sân bay trá hình.”Nghĩa là, Nhật đã có mẫu hạm để tác chiến?RFI ghi rằng cho đến gần đây, chính quyền Nhật Bản luôn bác bỏ lập luận cho rằng lớp tàu Izumo có thể biến thành hàng không mẫu hạm, thế nhưng, vào hôm 28/02/2018, một số quan chức bộ Quốc Phòng Nhật Bản đã công nhận thẳng với báo Asahi Shinbum rằng ngay từ đầu, loại tàu lớp Izumo đã được thiết kế để được cải tiến dễ dàng thành hàng không mẫu hạm, sử dụng loại máy bay hiện đại có khả năng lên thẳng hay cất cánh trên đường bay ngắn, như loại chiến đấu cơ F-35B của Mỹ.Theo Asahi, việc Hải Quân Trung Quốc ngày càng bành trướng ảnh hưởng không xa lạ gì với tính toán chiến lược kể trên của Tokyo. Các chiến lược gia Nhật Bản đã nhận thấy rằng không thể chỉ dựa vào 3 căn cứ không quân cố định Naha của Nhật, Kadena và Futenma của Mỹ ở Okinawa, vì nếu xẩy ra chiến tranh, các căn cứ này chắc chắn là mục tiêu tấn công của tên lửa Trung Quốc.Trong khi đó, Campuchia nghiêng thêm vê hướng TQ.Bản tin VOA ghi rằng Campuchia hôm 28/2 nói nước này buồn và sốc vì quyết định "khinh thường" của Hoa Kỳ về hạn chế các chương trình viện trợ do cảm nhận có những bước lùi về dân chủ ở Campuchia. Cùng lúc, Phnopenh cũng bênh vực hồ sơ dân chủ của mình.Tòa Bạch Ốc hôm 27/2 cho biết họ đình chỉ hoặc cắt giảm một số chương trình viện trợ của Bộ Tài chính, USAID và quân đội dành cho các cơ quan thuế, quân đội và chính quyền địa phương của Campuchia - mà Tòa Bạch Ốc quy là do sự bất ổn gần đây.Phát ngôn viên chính phủ Campuchia Phay Siphan nói với Reuters hôm 28/2 rằng "Dù buồn và sốc vì quyết định của nước bạn về trợ giúp phát triển, Campuchia kiêu hãnh duy trì và tiếp tục phát triển dân chủ một cách nhiệt tình”.Ông Phay Siphan gọi việc cắt giảm viện trợ là "khinh thường" và "gian trá" trong lúc nước ông xây dựng dân chủ."Dân chủ thuộc về nhân dân chứ không thuộc về đảng phái đã bị giải thể", ông nói.Trong khi đó, một bản tin KBS từ Nam Hàn cho biết TQ hung hăng hơn: Một máy bay quân sự của Trung Quốc lúc 9 giờ 34 phút sáng hôm 27/2 đã xâm phạm Vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc (KADIZ) ở gần đảo Ieo, một bãi đá ngầm nằm ở phía Tây Nam đảo Jeju. Vào khoảng 11 giờ sáng, máy bay này đã di chuyển từ hướng Đông Nam Busan về phía Bắc.Sau khi bay về phía Bắc khoảng 50 km theo hướng Tây Bắc của đảo Ulleung, máy bay này đã chuyển hướng bay sang hướng Nam, theo đường cũ rời khỏi KADIZ vào khoảng 2 giờ chiều.Tổng thời gian máy bay này đã bay trong Vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc là 4 giờ 27 phút. Đây được xác định là máy bay trinh sát Y-9.Bản tin nói rằng ngay khi phát hiện máy bay Trung Quốc xâm phạm KADIZ, quân đội Hàn Quốc đã huy động khẩn cấp 10 máy bay, trong đó có máy bay chiến đấu F-15K, đồng thời liên lạc qua đường dây nóng với quân đội Trung Quốc, cảnh báo về vụ xâm phạm.Hung hiểm vô cùng tận...