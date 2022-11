- TP.SG sẽ xóa sổ tổ dân phố, tổ nhân dân. - Hàng nghìn bệnh nhân ung thư bị ảnh hưởng sức khoẻ nghiêm trọng vì bệnh viện thiếu thiết bị. - Khởi tố vụ án hàng trăm học sinh tại Nha Trang bị ngộ độc. - Hòa thượng Thích Trí Quảng sẽ được suy tôn làm Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo.

Hòa thượng Thích Trí Quảng sẽ được suy tôn làm Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo VN. (Hình: GHPGVN)

- Virginia: Ít nhất 7 người đã chết, bao gồm cả kẻ bị tình nghi là tay súng, trong một vụ xả súng hàng loạt ở tiệm Walmart.

- Lãnh đạo Đảng Quốc gia Scotland: bất mãn vì Tòa Tối cao cấm Scotland trưng cầu dân ý về độc lập.

- Moldova (nước giáp biên Ukraine): mất điện vì Nga bắn sập nhiều nhà máy điện Ukraine. Thị trưởng Kiev: phi đạn Nga bắn liên tục. Zelensky: hoan nghênh quyết định của Nghị viện châu Âu coi Nga là nhà nước bảo trợ chủ nghĩa khủng bố. Hôm nay trao đổi tù nhân: 35 tù nhân Ukraine đổi lấy 35 tù nhân Nga.

- Putin tới thủ đô Yerevan của Armenia để họp CSTO với nguyên thủ Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan. Các nhà lãnh đạo khu vực ở Nga đã viết thư cho Putin, xin tuyên bố chính thức ngưng bắt lính.

- Chính quyền thân Nga: cảng Sevastopol (trong Crimea) bị phi cơ không người lái của Ukraine tấn công.

Zelensky: lập mạng lưới điện để duy trì các dịch vụ cơ bản cho người dân Ukraine khi bị Nga pháo kích ào at.

- Trump chụp mũ 2 vợ chồng Công tố đặc biệt Jack Smith là phe tả cực đoan, đàn em Obama, Hillary Clinton.

- Trump Organization gian thuế 15 năm qua với các chi phiếu do Trump ký thưởng, không ghi mẫu thuế W-2.

- Canada điều tra về các "đồn công an hải ngoại" của TQ hoạt động bí mật ở Toronto.

- Thổ Nhĩ Kỳ: Động đất 6.1 độ, ít nhất 22 người bị thương.

- Mexico: Động đất 6.2 độ

- Jerusalem: nổ 2 bom, 1 chết, 18 người bị thương.

- Bác sĩ Anthony Fauci về hưu, họp báo, kêu gọi dân Mỹ chích ngừa COVID-19 đầy đủ, thêm cả mũi tăng cường

- Tòa Tối cao Hoa Kỳ đồng thuận, bác bỏ nỗ lực cuối cùng của Trump muốn giấu hồ sơ thuế.

- Florida: đã bắt Wu Chen, sát thủ xử tử 4 công dân Trung Quốc trong một trồng cần sa ở Oklahoma.

- North Carolina: trực thăng TV rớt, chết nhà khí tượng học và phi công

- Los Angeles: truy tìm Jose G. Mendoza, người bắn chết bạn trai cũ của con gái.

- Kentucky: tìm đọc hồ sơ y tế nữ bệnh nhân vì lãng mạn, bác sĩ Quang L. Nguyen bị treo bằng hành nghề.

- Texas: tuyên án Thi Nguyen 20 năm tù cho tội tấn công tình dục và 10 năm cho tội dâm ô trẻ em.

- Maryland: Brandon Nguyen bi bắt, thú nhận đã giết Brian Ward vì tự vệ.

- HỎI 1: Có tới 36% dân Mỹ suy tính muốn đổi xe hơi chạy xăng sang xe điện? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Xài kháng sinh nhiều sẽ bị lờn thuốc, nguy hiểm? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUÂN CAM (VB-23/11/2022) ---- Ít nhất 7 người đã chết, bao gồm cả kẻ bị tình nghi là tay súng, trong một vụ xả súng hàng loạt vào đêm thứ Ba 22/11/2022 tại cửa tiệm Walmart tại thị trấn Chesapeake, Virginia. Thành phố Chesapeake đã công bố số người chết vào sáng thứ Tư, vài giờ sau khi một tay súng nổ súng vào một siêu thị Walmart trên khu phố Sam's Circle. Nhà chức trách tin rằng chỉ có một kẻ nổ súng. Tuy nhiên, bản tin ban đầu của thành phố không nói rõ tay súng đã tự sát hay bị cảnh sát bắn chết.

Cảnh sát nói với CNN rằng kẻ xả súng được cho là một nhân viên hoặc cựu nhân viên của Walmart và kẻ xả súng được cho là đã chết do tự sát. Người phát ngôn của bệnh viện Sentara Healthcare cho đài WTKR biết ít nhất 5 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sentara Norfolk. Sẽ có buổi họp báo của cảnh sát vào sáng Thứ Tư để thông tin chi tiết.

---- Lãnh đạo Đảng Quốc gia Scotland tại Hạ viện Ian Blackford hôm thứ Tư nói rằng "nền dân chủ sẽ không bị từ chối" bất chấp quyết định trước đó của Tòa án Tối cao không cho phép Scotland tổ chức cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về độc lập mà không có sự đồng ý của Quốc hội Anh.

Phát biểu với Hạ Viện, Blackford nói ông thấy rằng các đảng và nhóm tìm cách tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý có đa số lịch sử trong quốc hội Scotland "cho dù chính phủ Anh có thích hay không. Thủ tướng [Rishi Sunak] thậm chí không được [dân bầu để] trao nhiệm vụ Thủ Tướng. Một người đàn ông không có quyền [dân trao cho] thì có quyền gì từ chối nền dân chủ Scotland?" (Ông có ý nói: chức Thủ Tướng Anh không do dân bầu. Trong khi dân Scotland muốn trưng cầu dân ý để ly khai Anh, để thành lập quốc gia độc lập lại bị cấm.)

Đáp lại, Thủ Tướng Anh quốc Sunak nói rằng ông "tự hào" về mức độ mà chính quyền Scotland đã đạt được nhưng lưu ý rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý [cho Scotland ly khai] trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng đang diễn ra trên thị trường năng lượng và Ukraine.

---- Phó Thủ tướng Moldova Andrei Spinu hôm thứ Tư nói rằng một số khu vực ở nước này mất điện sau khi quân Nga bắn phá các hệ thống năng lượng ở Ukraine. Tình trạng mất điện đã làm ngừng hoạt động giao thông công cộng ở thủ đô Chisinau của Moldova và cũng đã được báo cáo ở Transnistria, một tỉnh ly khai của Moldova. Sau báo cáo mất điện, Moldcell và Orange, hai mạng điện thoại di động ở Moldova, tuyên bố rằng các dịch vụ của họ cũng không khả dụng.

.

Trước đó, các nhà chức trách Ukraine thông báo các vụ nổ ở Kiev và Lviv, trong khi các vụ nổ ở thành phố phía nam Odessa và Zaporizhzhia cũng như khu vực Mykolaiv có thể dẫn đến việc cung cấp điện bị gián đoạn, truyền thông Ukraine thông tin rằng 3 tổ máy của nhà máy điện nguyên tử đã bị đóng cửa khẩn cấp.

---- Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko hôm thứ Tư cho biết các vụ nổ đã được ghi nhận ở thủ đô của Ukraine, kêu gọi người dân ở lại các nơi trú ẩn. "Một trong những cơ sở hạ tầng của thủ đô bị ảnh hưởng", thị trưởng viết trên kênh Telegram của mình, lưu ý rằng một số vụ nổ khác đã tấn công thành phố thủ đô vài phút sau đó. Nhiều thành phố khác của Ukraine cũng bị phi đạn Nga bắn hôm Thứ Tư.

---- Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Denis Pushilin, nói rằng việc trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraine được thiết lập cho ngày hôm nay, Thứ Tư. Pushilin nói rằng 35 tù nhân Ukraine sẽ được trả tự do để đổi lấy 35 tù nhân Nga.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư đã hoan nghênh quyết định của Nghị viện châu Âu về việc coi Nga là nhà nước bảo trợ chủ nghĩa khủng bố: “Nga phải bị cô lập ở mọi cấp độ và đưa ra công lý để chấm dứt chính sách khủng bố lâu đời của nước này ở Ukraine và thế giới”. Trước đó, Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết không ràng buộc pháp lý thúc giục Liên Âu tạo ra một khuôn khổ pháp lý mới để trừng phạt các quan chức Nga.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) vào thứ Tư tại thủ đô Yerevan của Armenia. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev sẽ phó hội cùng Putin tại hội nghị thượng đỉnh, nơi họ dự kiến sẽ thảo luận về các vấn đề an ninh toàn cầu và khu vực. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ tập trung vào việc tăng cường hệ thống ứng phó khủng hoảng CSTO và thực hiện các hành động phối hợp để hỗ trợ Armenia trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Azerbaijan. Cuộc họp cũng sẽ có sự tham dự của các nhà lãnh đạo Kyrgyzstan, Tajikistan.

---- Các nhà lãnh đạo khu vực ở Nga đã viết thư cho Tổng thống Vladimir Putin, thúc giục ông tuyên bố chấm dứt việc huy động vơ vét lính cho cuộc chiến ở Ukraine, trong bối cảnh có nhiều bàn tán rằng Điện Kremlin có thể gọi thêm quân dự bị. Emilia Slabunova, một thành viên của Hội đồng Lập pháp của Cộng hòa Karelia, đã đăng bức thư lên kênh Telegram của mình vào thứ Ba. Bức thư cũng được ký bởi đồng nghiệp là Inna Boluchevskaya. Cả hai đều là đại biểu của đảng cho chính đảng Yabloko tự do - đảng phản đối cuộc chiến ở Ukraine - ở vùng Karelia, Tây Bắc nước Nga.

Slabunova đã viết trên kênh Telegram của mình rằng Bộ Quốc phòng Nga cho biết việc huy động đã "hoàn tất", nhưng không đưa ra bất kỳ đảm bảo pháp lý nào rằng các cuộc gọi sẽ không tái diễn. Bà kêu gọi Putin ban hành một sắc lệnh chính thức tuyên bố rằng cuộc vận động đã kết thúc - cũng như khi ông công bố sắc lệnh bắt đầu lời kêu gọi trưng binh vào ngày 21/9/2022.

---- Chính quyền do Nga cài đặt hôm thứ Ba nói rằng thành phố lớn nhất của Crimea là Sevastopol đã bị phi cơ không người lái tấn công. Thống đốc Sevastopol, Mikhail Razvozhaev, nói rằng hệ thống phòng không của họ đã được kích hoạt và yêu cầu người dân giữ bình tĩnh: "Hiện tại, phòng không của chúng ta đang làm nhiệm vụ. Có một cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái. Theo thông tin sơ bộ, 2 phi cơ tự hành [của quân Ukraine] đã bị bắn hạ. Tất cả đều đang trong tình trạng báo động."

Không có thương vong nào được báo cáo trong cuộc tấn công gần nhất này. Các cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái nhỏ hơn bắt đầu từ tháng 8, với các cuộc tấn công mới nhất được báo cáo vào cuối tháng 10, sau khi Bộ Quốc phòng Nga phát hiện ra các mảnh vỡ.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đang tạo ra một mạng lưới cung cấp điện để đảm bảo tất cả các dịch vụ cơ bản vẫn được cung cấp cho người dân Ukraine trong trường hợp bị Nga pháo kích "khủng khiếp". Zelensky nói rằng Kiev "phải chuẩn bị cho bất kỳ kịch bản nào" và rằng Ukraine phải nhanh chóng phản ứng với "các cuộc tấn công khủng bố mới có thể xảy ra" nhằm vào lưới năng lượng của nước này.

Zelensky nói, "Chúng ta phải hiểu rằng trong trường hợp tiêu thụ tăng đột biến, việc tắt máy khẩn cấp cũng có thể xảy ra." Zelensky cho biết đất nước sẽ triển khai hơn 4.000 điểm cung cấp điện, sẽ được kích hoạt trong trường hợp mất điện kéo dài.

---- Đúng kiểu là Trump: chụp mũ vợ của Công tố đặc biệt Jack Smith. Donald Trump hôm thứ Ba đã tấn công gia đình của Công tố đặc biệt được chỉ định để điều tra về các tài liệu Trump trộm về giấu ở Mar-a-Lago, về Trump liên hệ âm mưu nổi dậy 6/1/2021 và về trường hợp Trump cản trở Công lý. Trump viết trên trang web Truth Social: "Đây chỉ là một lượng nhỏ thông tin từ vợ của Công tố đặc biệt --- Công tố này thuộc cánh tả cực đoan, và là một đàn em của Eric Holder và của Barack Hussein Obama."

Trump không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Công tố đặc biệt Jack Smith là "cánh tả cực đoan cứng rắn", nhưng ông đã đăng các bức ảnh đã xào nấu về vợ của Smith là nhà làm phim tài liệu Katy Cevigny. Trump cố gắng bôi nhọ cuộc điều tra bằng cách lưu ý rằng vợ của công tố Jack Smith là nhà sản xuất bộ phim tài liệu được đề cử giải Emmy năm 2020 "Becoming" về cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama.

Trump cũng đăng một màn hình từ một tài khoản Twitter đã bị xóa kể từ khi bị xóa có cùng tên với vợ của công tố viên nói rằng, "Cảm ơn Chúa" khi biết Trump thua cuộc bầu cử năm 2020 trước Joe Biden. Trump cũng đăng một màn hình cho thấy một người dùng Facebook có cùng tên đã bày tỏ thích một bài đăng năm 2016 ủng hộ Hillary Clinton.

---- Một kế toán lâu năm bên ngoài công ty Trump Organization đã làm chứng tại phiên tòa xét xử gian lận thuế hôm thứ Ba rằng ông sẽ bị sốc hơn nếu nhìn thấy danh sách "bí mật" hàng năm của Trump Organization về các khoản thanh toán tiền thưởng Giáng sinh [nhưng không khai thuế]. Donald Bender đã làm việc cho công ty kế toán Mazars và qua đó làm hồ sơ thuế cho Trump Organization trong 35 năm. Bender hôm thứ Ba đã làm chứng rằng anh ta chưa bao giờ nhìn thấy những chi phiếu tiền thường do Trump ký nhưng không đưa vào kế toán, cho đến khi các công tố viên Manhattan đưa chúng cho Bender xem vào năm 2021.

Trong nhiều năm, Trump đã đích thân ký những chồng chi phiếu tiền thưởng cho các giám đốc điều hành công ty, và theo công tố, những khoản tiền thưởng đó là một phần của kế hoạch trốn thuế tiền lương kéo dài 15 năm. Các khoản tiền thưởng lẽ ra phải được báo cáo toàn bộ trên mẫu W-2s của công ty mỗi năm, dưới dạng thu nhập chịu thuế. Nhưng họ đã không ghi vào. Bender nói nếu ông đã biết kiểu gian thuế như thế, ông hằn là phải báo động cho công ty kiểm toán Mazars của ông.

Ví dụ, vào năm 2015, Tổ chức Trump Organization đã trả 1,1 triệu đô la tiền thưởng cho các giám đốc, và riêng cho Allen Weisselberg khoản tiền thưởng 300.000 đô la. Trong số đó, chỉ có 100.000 đô la ghi vào mẫu khai tiền lương W-2 của Weisselberg cho năm đó; phần còn lại không ghi vào sổ khai thuế là từ các công ty nhỏ trong Trump Organization --- trong đó có các chi phiếu từ sân trượt băng Wollman Rink, câu lạc bộ golf Palm Beach, khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago và chuỗi phim truyền hình "The Apprentice" -- và tuần trước Weisselberg đã thú nhận là các khoản thanh toán này đã vi phạm các yêu cầu về báo cáo thuế.

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Động đất ở Mexico

Hai vụ nổ ở lối vào Jerusalem

----biết, vì lý do an ninh quốc gia, đang điều tra về các "đồn công an hải ngoại" của Trung Quốc ở Toronto. Cuộc điều tra để tìm xem khả năng TQ can thiệp vào lợi ích của Canada, tương tự như trước đó ở Hoa Kỳ và Hoà Lan đã điều tra về hoạt động công an hải ngoại của TQ gài ở các nước. Sự hiện diện của các đồn công an hải ngoại TQ trên khắp thế giới lần đầu được báo cáo bởi tổ chức nhân quyền Safeguard Defenders vào tháng 9/2022. Hồi đầu tháng 11, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã chỉ trích Trung Quốc vì tham gia vào "trò chơi gây hấn" với tiến trình bầu cử của Canada.----Ít nhất 22 người bị thương trong trận động đất 6.1 độ Richter tấn công miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm thứ Ba. Bộ trưởng Y tế Fahrettin Koca cho biết một người bị thương nặng sau khi nhảy ra khỏi một tòa nhà trong trận động đất. Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu sau đó đã thông báo rằng vẫn chưa có tin tử vong nào. Trận động đất xảy ra ở độ sâu khoảng 10 km với tâm chấn cách thành phố Duzce 16 km về phía tây.----. Một trận động đất với cường độ 6.2 độ richter đã tấn công bờ biển Baja California của Mexico vào hôm thứ Ba. Tâm chấn được ghi nhận cách Las Brisas ở Baja California gần 30 km về phía tây-tây nam, cách San Diego khoảng 217 km về phía đông nam, tấn công ở độ sâu 19 km. Các nhà chức trách chưa tiết lộ chi tiết về thiệt hại do trận động đất gây ra và chưa có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra cho đến nay.----đã làm ít nhất 1 người chết, 18 người bị thương, theo Arab News đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn từ chính phủ Israel. Hai vụ nổ được cho là do thiết bị nổ được gài tại hiện trường, theo Đài phát thanh quân đội Israel. Vụ tấn công diễn ra sau khi Bộ Y tế Palestine tuyên bố hôm thứ Ba rằng các lực lượng Israel đã giết chết một thiếu niên 16 tuổi ở thành phố Nablus, Bờ Tây, gây bị thương thêm 4 người khác.Vụ nổ đầu tiên xảy ra tại một bến xe buýt vào khoảng 7 giờ 5 sáng ở phía tây bắc thành phố, làm 1 cậu bé chết và những người khác bị thương. Vụ nổ thứ hai xảy ra vào khoảng 30 phút sau tại một bến xe buýt khác cách đó khoảng hai dặm về phía bắc, làm 3 người bị thương.----ủ, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, Bác sĩ Anthony Fauci, đã có cuộc họp báo cuối cùng tại Bạch Ốc hôm thứ Ba trước khi ông nghỉ hưu vào tháng tới. Trong một lời chia tay, cố vấn y tế chính của Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi người Mỹ chích mũi vaccine tăng cường chống COVID trước kỳ nghỉ lễ.“Thông điệp của tôi và là thông điệp cuối cùng của tôi — có thể là thông điệp cuối cùng mà tôi gửi cho quý vị từ bục này — là hãy vì sự an toàn của chính bạn, cho gia đình của bạn, hãy nhận mũi tiêm tăngc cường ngừa COVID-19 ngay khi bạn đủ điều kiện để bảo vệ bản thân bạn, gia đình bạn và cộng đồng của bạn,” ông nói với các phóng viên tại Bạch Ốc. Fauci dự kiến nghỉ hưu sau 38 năm làm giám đốc National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia).---đồng thuận, bác bỏ nỗ lực cuối cùng của Trump muốn giấu hồ sơ thuế. Nghĩa là, Tòa Tối Cao cho phép Sở Thuế IRS trao hồ sơ thuế của Trump cho Ủy ban Chuẩn Chi Hạ Viện (House Ways and Means Committee). Hiện vẫn chưa rõ ủy ban sẽ mất bao lâu để nhận được tài liệu, nhưng Ủy ban hiện do đảng Dân chủ lãnh đạo không còn bao nhiêu thời giờ nữa, vì Cộng hòa dự kiến sau khi lập Ủy ban Chuẩn chi mới vào tháng 1/2023 sẽ dẹp bỏ mọi nỗ lực xem xét hồ sơ thuế của Trump.Tranh chấp pháp lý bắt đầu từ tháng 4/2019, khi chủ tịch ủy ban, Dân Biểu Richard Neal (Dân Chủ-MA), đòi xem bản khai thuế của Trump như một phần của cuộc điều tra về hiệu quả của chương trình kiểm toán tổng thống của IRS. Các luật sư của Trump đã chống lại yêu cầu này, và đã cùng với Cộng Hòa ra sức giúp Trump giấu hồ sơ thuế.

---- Cảnh sát Florida hôm thứ Ba đã bắt 1 người đàn ông bị cáo buộc xử tử 4 công dân Trung Quốc trong một trang trại trồng cần sa ở Oklahoma hồi cuối tuần qua trong tình huống được cho là bắt con tin. Cảnh sát tại Miami Beach đã bắt Wu Chen, 45 tuổi trước 4 giờ chiều hôm Thứ Ba, đang giam tại Quận Miami-Dade và chờ dẫn độ về Oklahoma, nơi y sẽ bị truy tố tội giết người và xả súng bắn với ý định giết người.

Cảnh sát nói Wu đã bị bắt mà không có chống cự. Cảnh sát cho biết nghi phạm đã hành quyết 3 người đàn ông và 1 phụ nữ tại một trang trại cần sa ở Quận Kingfisher của Oklahoma hôm Chủ nhật.

---- Một tai nạn trực thăng gần đường cao tốc North Carolina hôm thứ Ba đã giết chết 1 nhà khí tượng học và người phi công của đài truyền hình Charlotte. WBTV xác nhận nhà khí tượng học Jason Myers và phi công Chip Tayag đã mất tích sau khi trực thăng của đài này bị rơi ngoài khơi Xa lộ Liên tiểu bang 77 vào khoảng giữa trưa.

Hiện không có thông tin gì về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Cục Hàng không Liên bang đang điều tra. Tayag đã có 20 năm kinh nghiệm làm phi công và đã bay trực thăng WBTV hơn 2.000 giờ trong suốt 5 năm làm việc tại đài, với tổng số giờ bay cộng lại là 3.700 giờ.

---- Sở cảnh sát Los Angeles đang truy tìm Jose G. Mendoza, 59 tuổi, được kể là người đã bắn chết bạn trai cũ của con gái ông ở Palmdale hôm thứ Ba. Cảnh sát được gọi tới khu 37000 của Xa lộ Sierra vào khoảng 4:47 chiều, thấy nạn nhân Giovannie Gutierrez, 26 tuổi, nằm bất động trên đường phố, bị một vết thương do đạn bắn. Gutierrez được chở tới bệnh viện và sau đó đã chết.

Cảnh sát được kể rằng Gutierrez đã ngồi trong xe đuổi theo người bạn gái cũ, cũng đang ở trong xe của cô. Hai chiếc xe đã va chạm ít nhất một lần. Cuối cùng, cả hai xe đều dừng lại ở giữa Xa lộ Sierra, phía Bắc Đại lộ S. Các nhân chứng kể Gutierrez đã cố gắng đột nhập vào xe của bạn gái cũ trong khi cô đang tìm sự giúp đỡ từ các thành viên trong gia đình và đã gọi 911.

Bản tin cảnh sát ghi, “Khi nạn nhân Gutierrez đang cố gắng xông vào xe của 1 thiếu nữ, một chiếc xe bán tải Ford Ranger màu trắng đã đến hiện trường. Một hành khách rời khỏi chiếc Ford Ranger, tiếp cận Gutierrez và bắn một phát vào đầuGutierrez.”

Kẻ nổ súng được xác định là cha của người thiếu nữ, Jose G. Mendoza, 59 tuổi, được mô tả là một nam giới gốc Tây Ban Nha, cao 5 foot 6 inch và nặng khoảng 140 pound. Các nhà chức trách nói rằng Mendoza được cho là được trang bị một khẩu súng ngắn bán tự động và không nên đến gần. Bất kỳ ai có thông tin về Mendoza đều được khuyến khích gọi cảnh sát Los Angeles ở số 323-890-5500.

---- Lãng mạn không đúng chỗ, tìm đọc hồ sơ y tế nữ bệnh nhân, bác sĩ gốc Việt bị treo bằng hành nghề. Một cựu bác sĩ tại y viện Deaconess Sleep Center ở Henderson, Kentucky, đã bị đình chỉ giấy phép hành nghề y khoa từ tháng 10/2022 sau khi bị cáo buộc đã truy cập sai trái các hồ sơ bệnh nhân của những phụ nữ mà ông hy vọng sẽ theo đuổi tình cảm.

Hội đồng Cấp phép Y tế Kentucky đã đình chỉ giấy phép hành nghề y khoa của Bác sĩ Quang L. Nguyen sau khi được báo cáo rằng Nguyen đã truy cập bất hợp pháp hồ sơ y tế trong 9 lần riêng biệt từ ngày 15 đến ngày 28/7/2022. Báo Courier & Press ghi rằng Nguyen không còn làm việc tại Deaconess Health System nữa.

Trong phán quyết về trường hợp của Nguyen, Hội đồng Cấp phép Y tế Kentucky viết rằng Nguyen "thú nhận đã truy cập hồ sơ cho mục đích sử dụng cá nhân và không phải vì nhu cầu công việc hợp pháp." Nguyen nói rằng các hồ sơ đó liên quan đến các phụ nữ mà Nguyen hy vọng cuối cùng sẽ gặp thông qua các dịch vụ hẹn hò trực tuyến, và các báo cáo của Deaconess chỉ ra rằng các hồ sơ đã truy cập vào "sức khỏe tâm thần" của những bệnh nhân có liên quan.

---- Quận Fort Bend, Texas, cho biết 1 người đàn ông tên là Thi Nguyen, 50 tuổi, ở Sugar Land đã bị tuyên án vì tội lạm dụng tình dục trẻ em mà Nguyen đã phạm vào năm 2018: Một bồi thẩm đoàn đã tuyên án Nguyen mức án tối đa 20 năm tù cho tội tấn công tình dục và 10 năm cho tội dâm ô (indecency charge). Nguyen phải chấp hành một nửa bản án trước khi được xem xét ân xá.

Bằng chứng do Phó Biện lý Quận đưa ra tiết lộ rằng Nguyen đã lạm dụng tình dục một vị thành niên ngay sau khi chuyển đến khu vực Sugar Land vào năm 2018. Bồi thẩm đoàn cũng nghe lời khai từ một nạn nhân khác mà bị cáo đã tấn công tình dục ngoài tiểu bang gần hai thập niên trước đó, khi cô này chỉ mới 13 tuổi.

---- Vào tháng 9/2020, cảnh sát được báo cáo rằng Brian Ward đã mất tích trong một hoàn cảnh bí ẩn - một ngày sau khi nghe thấy tiếng súng trên đường Allison ở Petworth, cách nơi anh sống hai dãy nhà. Bây giờ, 2 năm 2 tháng sau, cảnh sát thủ đô D.C. tin rằng họ biết chuyện gì đã xảy ra. Họ nghi ngờ Ward, 17 tuổi, đã bị giết trong một vụ mua bán cần sa bất hợp pháp trên một chiếc Acura màu đen được nhìn thấy đang phóng nhanh khỏi tiếng súng ở Tây Bắc Washington, và thi thể của Ward bị quăng trong rừng ở Maryland.

Cảnh sát đã mất gần 14 tháng để tìm ra chiếc xe Acura - bằng chứng đã giúp đưa họ đến bộ xương của Ward vào ngày 2 tháng 12/2021. Hôm thứ Hai 21/11/2022, cảnh sát D.C. đã bắt một người đàn ông mà họ cho biết họ đã thẩm vấn lần đầu khi bắt đầu điều tra: Brandon Nguyen, 24 tuổi, ngụ ở Laurel, Maryland, bị truy tố tội giết người cấp độ hai và hôm thứ Hai đã bị thẩm phán ra lệnh tạm giam. Nguyen khai với cảnh sát rằng Nguyen đã bắn Ward để tự vệ.

---- TP.SG sẽ xóa sổ tổ dân phố, tổ nhân dân. Theo Báo Tuổi Trẻ. Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã cho ý kiến về đề án sắp xếp lại tổ chức dưới phường, xã. Việc bỏ cấp tổ dân phố, tổ nhân dân khi sắp xếp lại, giúp TP tinh giản số người hoạt động không chuyên trách từ 50.000 người xuống còn gần 26.000 người.

---- Hàng nghìn bệnh nhân ung thư bị ảnh hưởng sức khoẻ nghiêm trọng vì bệnh viện thiếu thiết bị. Theo Báo Lao Động. Hàng nghìn bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện K Trung ương đang phải chịu những ảnh hưởng về sức khỏe và tinh thần vì thiếu máy móc, thiết bị y tế. Tình cảnh này đã khiến các bác sĩ cũng phải bất lực.

---- Khởi tố vụ án hàng trăm học sinh tại Nha Trang bị ngộ độc. Theo Báo Tiền Phong. Tối 23/11, một nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại trường iSchool Nha Trang", theo quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự. Việc khởi tố được thực hiện sau khi cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm trong vụ hơn 660 học sinh và giáo viên trường iSchool Nha Trang bị ngộ độc thực phẩm. Theo Sở Y tế Khánh Hòa, có 665 trường hợp phải vào các bệnh viện kiểm tra liên quan ngộ độc tại trường iSchool Nha Trang. Hiện có 86 ca đang điều trị tại các bệnh viện và một nam sinh tên Lee Zhe X. (6 tuổi, có bố là người Malaysia, mẹ Việt Nam) đã tử vong.

---- Hòa thượng Thích Trí Quảng sẽ được suy tôn làm Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo VN. Theo Báo VnExpress. Hòa thượng Thích Trí Quảng, quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sẽ được đại hội đại biểu lần thứ IX suy tôn làm Đức đệ tứ Pháp chủ. Tại họp báo chiều 23/11, hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết thông tin trên. Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/11 tại Hà Nội, với chủ đề Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển.

Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: GHPGVN

---- HỎI 1: Có tới 36% dân Mỹ suy tính muốn đổi xe hơi chạy xăng sang xe điện?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát do Saxo Bank Group có trụ sở tại Đan Mạch công bố tuần này, lạm phát liên tục và giá xăng tăng vọt, khiến hơn 1/3 người Mỹ dự định đổi xe chạy xăng của họ để lấy xe điện.

Cuộc khảo sát lấy ý kiến 2.000 người Mỹ trưởng thành cho thấy 36% đang cân nhắc muốn đổi xe chạy xăng của họ để lấy xe điện, trong đó nam giới (43%) có xu hướng cân nhắc mua xe điện nhiều hơn phụ nữ (31%).

Chi tiết:

https://www.nextgov.com/emerging-tech/2022/11/survey-1-3-americans-considering-swapping-gas-vehicle-electric-model/380056/

---- HỎI 2: Xài kháng sinh nhiều sẽ bị lờn thuốc, nguy hiểm?

ĐÁP 2: Đúng thế. Chỉ riêng tại EU / EEA (Liên Âu/Vùng Kinh Tế Châu Âu), hơn 35 000 người chết mỗi năm do hậu quả trực tiếp của các bệnh nhiễm trùng không thể điều trị được bằng thuốc kháng sinh.

Tiến sĩ Danilo Lo Fo Wong, Cố vấn Khu vực về Kiểm soát Kháng thuốc của WHO, giải thích: “Khi sử dụng thuốc kháng sinh quá nhiều, quá lâu hoặc khi không cần thiết, vi khuẩn có thể trở nên kháng thuốc."

Chỉ 2/3 số người ở 14 quốc gia trong Khu vực Châu Âu của WHO, những người tham gia một cuộc khảo sát gần đây, có thể nói rằng đợt dùng kháng sinh gần nhất của họ được mua theo đơn thuốc.

Nhưng 1/3 đã sử dụng thuốc kháng sinh còn sót lại từ đơn thuốc trước đó hoặc mua thuốc không toa từ hiệu thuốc hoặc nơi khác.

Chi tiết:

https://www.who.int/europe/news/item/21-11-2022-1-in-3-use-antibiotics-without-prescription--who-europe-s-study-shows

.