Câu chuyện tin giả trong đời

Chúng ta đang bước vào năm bầu cử. Năm 2024 sẽ có một cuộc bầu cử có tính quyết liệt, vì các lựa chọn chắc chắn sẽ gây tranh cãi trong nội bộ cộng đồng gốc Việt, trong các gia đình người Việt, giữa các lựa chọn về cấp tiến và bảo thủ, giữa các thế hệ trẻ và già ở hải ngoại. Và chắc chắn là bầu cử tháng 11/2024 tại Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng tới cuộc chiến Trung Đông, cuộc chiến ở Ukraine, và ở cả Đài Loan. Tác động như thế nào, chúng ta khó đo lường hết tất cả các ảnh hưởng. Trong đó, một tác động lớn là từ tin giả, nói kiểu Mỹ là Fake News, tức là tin không thật.

Để nói điển hình về một tin giả. Hồi năm 2016, trong tuần lễ trước ngày tổng tuyển cử, tôi nhận được một bản tin tiếng Việt qua email, được nói là gửi từ trang báo của một giáo xứ Công Giáo ở California, nói rằng Đức Giáo Hoàng kêu gọi giáo dân Hoa Kỳ bầu cho ứng cử viên Donald Trump. Bản tin dễ hấp dẫn, vì ai cũng biết rằng Tòa Thánh Vatican chống lại lập trường phá thai của ứng cử viên Tổng Thống Hillary Clinton. Tôi nghi ngờ tính xác thực, vì trước đó đã biết rằng Vatican không can thiệp vào chính trị địa phương. Và 24 giờ sau, có tin nói bản tin kia là giả, nhưng các viên chức nơi Giáo xứ đó không tiết lộ ai làm bản tin giả. Dù sao đi nữa, cũng đã có nhiều giáo dân gốc Việt tin vào điều đó và họ không được đọc các bản tin khác.

Trên trang báo mạng Công Giáo eferrit.com lúc đó có bản Việt dịch một bài báo của nhà báo Tom Murse tựa đề “Giáo hoàng có thừa nhận ứng cử viên tổng thống không?” trong đó Murse phân tích tới 3 bản tin giả (nhắc lại: 3 bản tin giả) về bầu cử 2016 trong đó nói rằng Đức Giáo Hoàng kêu gọi ủng hộ Trump, Clinton và Sanders. Thực tế là Vatican không chính thức ủng hộ ai trong ba người đó. Dĩ nhiên, với tư cách cá nhân, các vị Giám mục hay Linh mục có lựa chọn riêng, có sự ủng hộ riêng.

Nói như thế để thấy rằng tin giả, hay Fake News, đã là vũ khí sát thương thực sự trong bầu cử Hoa Kỳ. Nếu đi ngược về lịch sử nhân loại, một số người (không phải tất cả, và cũng không phải là người viết bài này) nhận định rằng hầu hết các tôn giáo là tin giả tuyệt vời nhất của nhân loại, vì dựng lên một Thượng Đế, kể về một hay nhiều cõi trời, và vân vân. Như thế đã đưa nhân loại vào một nếp sống mẫu mực, biết sợ gây tội sẽ xuống địa ngục, biết ưa làm thiện vì sẽ được phần thưởng nơi thiên đàng.

Tuy nhiêu, khi tin giả về tôn giáo phát huy tác động, mặt ngược lại cũng nhân ra: thánh chiến bùng nổ, người tôn giáo này đi tàn sát người của tôn giáo khác, hoặc để phát cao lá cờ tôn giáo của mình, hoặc để chiếm lại Đất Thánh. Như trường hợp 9 cuộc thập tự chinh do Thiên Chúa Giáo từ Châu Âu đưa binh sang đánh quân Hồi giáo để tái chiếm Đất thánh và cổ thành Jerusalem. Đó là thời chưa có phi cơ với xe tăng, lính phải đi bộ hay ngồi thuyền nhiều thành, súng cũng chưa có, thế mà cứ cầm dao kiếm đâm chém nhau trong gần ngàn năm.

Chỉ có dân tộc Việt Nam là tuyệt vời thơ mộng: tin giả xưa nhất là hơn bốn ngàn năm, là mối tình của nàng tiên Âu Cơ và vua rồng Lạc Long Quân đã sinh ra trăm người con, tổ tiên của dân tộc Việt sau này. Tin giả này không gây hận thù, chỉ gợi lên từ bi, yêu thương và lân mẫn.

Cũng cần nhớ rằng, tiền nhân chúng ta cũng từng sử dụng tin giả trong dòng lịch sử nhiều ngàn năm, trong đó ai cũng nhớ tin giả hay nhất là khi Tướng Lý Thường Kiệt nói là được thần nhân báo mộng trong đêm trước ngày đưa lính vượt sông ở phòng tuyến sông Như Nguyệt, Bắc Ninh, để đánh đuổi quân nhà Tống.

Sử ghi rằng, năm 1076, hơn 30 vạn quân nhà Tống (Trung Quốc) do Quách Quỳ chỉ huy xâm lược Đại Việt (tên nước Việt Nam thời đó). Lý Thường Kiệt lập phòng tuyến tại sông Như Nguyệt (sông Cầu) để chặn địch. Quân của Quách Quỳ đánh đến sông Như Nguyệt thì bị chặn. Nhiều trận quyết chiến ác liệt đã xảy ra tại đây nhưng quân Tống không sao vượt được phòng tuyến Như Nguyệt, đành đóng trại chờ viện binh. Đang đêm, Lý Thường Kiệt cho người vào đền thờ Trương Hống, Trương Hát ở phía nam bờ sông Như Nguyệt, giả làm thần đọc vang bài thơ, theo bản dịch Trần Trọng Kim:

Sông núi nước Nam vua Nam ở

Rành rành định phận tại sách trời

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm

Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.

Tinh thần binh sĩ lên rất cao. Rồi Lý Thường Kiệt ra lệnh vượt sông, đánh thẳng vào trại giặc. Kinh hoàng vì tưởng binh tướng được nhà trời giúp quân Tống thua thê thảm, chết và bị thương hơn quá nửa. Lý Thường Kiệt cho người sang nghị hòa, mở đường cho quân Tống rút về TQ, thế là giữ vững bờ cõi nước Đại Việt.

Trong khi đó, có một trang web cấp tiến khác cũng vắng mặt trong bầu cử 2024 năm nay: trang The Interpreter, với trang web https://www.the-interpreter.org/ đã giúp xóa tin giả. Tuy nhiên, bây giờ cũng không thấy trang này vào được, lý do nào chưa rõ. May mắn là, trên YouTube và Facebook đã xuất hiện nhiều trang tin chính xác.