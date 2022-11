Tu chánh án 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ cấm Trump tranh cử tổng thống và giữ các chức vụ liên bang

Bình luận thời sự Hoa Kỳ

TRUMP SẼ BỊ CẤM RA TRANH CỬ TỔNG THỐNG 2024 NẾU VI PHẠM TỘI HÌNH SỰ.

Vào ngày 15-11-2022 tại tư dinh Mar-a-Lago, Florida cựu Tổng thống bị thất sủng Donald Trump tuyên bố rằng ông sẽ tái tranh cử Tổng thống vào năm 2024. Ngay ngày hôm sau Dân Biểu Hoa Kỳ Gerry Connolly (Dân Chủ, Virginia) cho biết rằng các Dân Biểu Dân Chủ sẽ đưa ra một nghị quyết trong tuần này để đảm bảo rằng Trump không bao giờ có thể giữ chức vụ tổng thống nữa bằng cách viện dẫn Tu Chính Án Thứ 14. Hiến Pháp Hoa Kỳ quy định rằng những người tham gia những cuộc phản loạn (insurrection) bị cấm giữ các chức vụ liên bang và ông Connolly cam kết đảm bảo các hành động của Trump vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 không bị lãng quên.

Cuộc tấn công ngày 6 tháng 1 vào Điện Capitol và nền Dân chủ Hoa Kỳ sẽ khiến Trump không thể giữ các chức vụ liên bang nữa (trong số những điều khủng khiếp khác mà ông ấy đã làm với tư cách là Tổng thống).

Vào ngày 3 tháng 11 năm 2022, Tổ Chức Công Dân Vì Trách Nhiệm và Đạo Đức ở Washington (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington - CREW) cũng đã viết một lá thư cho cựu Tổng thống Donald Trump để cảnh báo ông rằng CREW sẽ theo đuổi việc truất quyền tranh cử của ông theo Khoản III của Tu Chính Án 14 dựa trên việc ông tham gia vào cuộc nổi dậy. Biến cố này đã lên đến đỉnh điểm vào ngày 6 tháng 1 năm 2021.



Khoản III của Tu Chính Án 14 quy định rằng không cá nhân nào tham gia vào cuộc nổi loạn chống lại Hiến Pháp - mà truớc đó đã tuyên thệ bảo vệ - sẽ có thể nắm giữ bất kỳ chức vụ liên bang hoặc tiểu bang nào (trừ khi cả hai Hạ Viện và Thượng Viện của Quốc hội, với số phiếu 2/3, đồng ý miễn tố).



Bức thư của CREW nói rằng cựu tổng thống Trump nên bị cấm giữ chức vụ theo Khoản III của Tu Chính Án 14 vì ông đã tham gia vào cuộc phản loạn chống lại Hiến Pháp mà ông đã thề sẽ bảo vệ. Vào ngày 20 tháng 1 năm 2017, Trump đã đứng ở Mặt phía tây trước tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ và tuyên thệ một cách thiêng liêng "giữ gìn và bảo vệ Hiến Pháp Hoa Kỳ."



TRUMP VI PHẠM TỘI HÌNH SỰ NGHIÊM TRỌNG.



Vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, một cuộc nổi dậy do Trump kích động đã lên đến cao điểm bằng một cuộc tấn công bạo lực trên cùng một khu đất thiêng liêng, nơi Quốc hội đang họp để xác nhận kết quả đại cử tri đoàn của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.



Bằng cách triệu tập một đám đông bạo lực để phá vỡ quá trình chuyển giao quyền lực của tổng thống do Hiến Pháp quy định sau khi đã tuyên thệ bảo vệ điều tương tự, cựu Tổng thống Trump đã tự làm cho mình không đủ tư cách để giữ chức vụ công một lần nữa.



Ủy Ban January 6 của Quốc Hội Hoa Kỳ đã hoàn tất cuộc điều tra sau gần hai năm về cuộc bạo loạn và đã chuyển các hồ sơ và các bằng chứng rõ ràng qua Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ. Sắc xuất Trump bị truy tố hầu như 100%.

Việc Trump tuyên bố ra tranh cử tổng thống vào 2024 không thay đổi tội phạm của cựu tổng thống, nhưng đã khiến Bộ Tư Pháp phải cử một cố vấn đặc biệt (special counsel) là ông Jack Smith, một cựu công tố viên kinh nghiệm. Cố vấn đặc biệt sẽ thay thế Bộ Trưởng Merrick Garland giám thị việc điều tra hình sự liên quan đến cuộc bạo loạn 6/1 và cả việc Trump ăn cắp hồ sơ mật quốc gia. Quyết định này cần thiết ít nhất về mặt hình thức, để giữ cho cuộc điều tra có tính cách độc lập trong cuộc tranh cử 2024 có thể có giữa hai ứng cử viên tổng thống Joe Biden và Donald Trump.

Cựu Tổng Thống Trump cũng sẽ bị truy tố hình sự về việc Trump mang hồ sơ quốc gia mật bất hợp pháp về tư dinh Mar-a-Lago. Biến cố này đã được báo chí tường thuật đầy đủ. Trong vụ này Trump không những đã cản trở công lý (ngăn cản cuộc điều tra của FBI) mà còn vi phạm luật Gián Điệp. Điều này cũng không cho phép Trump tái tranh cử tổng thống. Trump từng kêu gọi Nga can thiệp vào cuộc bầu cử 2016 của Mỹ và ép buộc Ukraine điều tra đối thủ trong cuộc bầu cử 2020 để đổi lấy viện trợ Hoa Kỳ.

Ông William Barr, cựu Bộ Trưởng Tư Pháp dưới thời Donald Trump, trong cuộc phỏng vấn của PBS vào ngày 18-11-2022, đã nói rằng Bộ Tư Pháp đã có đủ bằng chứng để truy tố cựu Tổng Thống Trump. Theo ông Barr, tổng thống phải bị truy tố nếu phạm tội ác (crime), đặc biệt là tội ác nghiêm trọng (serious crime). Ăn cắp tài liệu mật quốc gia, lừa bịp chính quyền, cất dấu tài liệu ngay cả sau khi nhận được trát tòa là một tội nặng.

Jesse Benton, một thành viên cao cấp của Cộng Hòa, một người thân cận với Trump, từng làm phụ tá cho TNS Mitch McConnell và TNS Rand Paul, đã nhận $100,000 tiền của một người Nga, bỏ túi $75,000 và chuyển $25,000 vào quỹ tranh cử 2016 của Trump. Vào 17-11-2022, Benton đã bị tòa án buộc tội nhận tiền đóng góp chính trị từ nước ngoài và có thể lãnh án 20 năm tù.

TRUMP ĐÃ ĐÁNH MẤT SỰ ỦNG HỘ CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA VÀ CỬ TRI

Cho dù Trump được phép ra tranh cử vào 2024 chăng nữa, việc Trump thất cử hầu như không thể tránh được vì nhiều cố vấn thân cận và nhân vật từng tài trợ lớn cho Trump đã công khai tuyên bố không ủng hộ Trump ra tranh cử tổng thống vào 2024. Trong số đó phải kể đến Tổng Giám Đốc Blackstone Steve Schwarzman, tỉ phú Ken Griffin, tỉ phú và chủ tịch World Jewish Congress Ronald Lauder, Chủ Tịch Sabin Metal Corporation Andy Sabin.

Tỉ phú Robert Mercer và con gái là Rebekah Mercer từng ở trong nhóm tài trợ lớn cho Trump giúp hàng triệu đồng vào cuộc tranh cử 2016. Theo hồ sơ của Federal Election Commission, họ đã cắt giảm số tiền đóng góp cho Trump kể từ đó đến nay và không có dự định tài trợ cho cuộc tranh cử 2024 của cựu tổng thống.

Tỉ phú Ken Griffin, người đóng góp cho Cộng Hòa nhiều thứ hai trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua nói rằng ông sẽ hỗ trợ DeSantis hơn là Donald Trump, một người đã ba lần thất bại. Griffin đã đóng góp cho ủy ban chính trị liên hệ với DeSantis $5 triệu vào năm vừa qua.

Vì bị nhiều nhân vật tài trợ lớn bỏ rơi, mặt khác lại phải chi phí lớn vào vô số những vụ kiện tụng lớn nhỏ, cựu Tổng Thống Trump đang gặp khó khăn về tài chánh.

Theo tường thuật của báo chí, Rupert Murdoch đã cảnh báo Trump rằng ông và hệ thống truyền thông cánh hữu của ông sẽ không ủng hộ việc Trump tái tranh cử lần thứ ba. Gần đây bất ngờ mạng lưới truyền thông của Murdock gồm cả Fox News, Wall Street Journal, và New York Post đều đồng loạt tấn công Trump, gọi cựu tổng thống là kẻ thua cuộc và là kẻ đã đẩy Đảng Cộng Hòa vào đại bại chính trị này qua đại bại chính trị khác. Lachlan Murdock, người con trai cả của Rupert Murdoch, hiện là đồng chủ tịch News Corp và điều hành công ty mẹ của Fox News, đã tuyên bố rằng nhóm của ông sẽ ủng hộ DeSantis, nếu ông này ra ứng cử vào cuộc bầu cử sắp tới. DeSantis được xem như là một phiên bản đã được tẩy trùng của Trump (sanitized version of Donald Trump.) New York Post gọi DeSantis là “DeFuture.” Fox News gọi ông là “lãnh đạo mới của Đảng Cộng Hòa.”

Cựu Ngoại Trưởng Mike Pompeo mới gửi một lời nhắn qua Tweet vào ngày 18-11-2022 rằng “Chúng ta được bảo rằng chúng ta sẽ mệt mỏi vì thắng. Nhưng tôi mệt mỏi vì thua. Và hầu hết những thành viên Cộng Hòa cũng như vậy.” Pompeo là có thể là một trong những ứng cử viên tổng thống vào 2024.

Nhiều nhà lãnh đạo Cộng Hòa đã công khai buộc tội Trump làm Đảng Cộng Hòa thất bại trong ba cuộc bầu cử liên tiếp 2018, 2020 và 2022. Thủ lãnh thiểu số Hạ Viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa, California) từ chối ủng hộ Trump tái tranh cử. McCarthy từng là dân biểu đầu tiên ủng hộ Trump vào 2016 và cũng là người công khai bênh vực Trump sau cuộc bạo loạn 6/1. Cựu Phó Tổng Thống Mike Pence nói Đảng Cộng Hòa cần một nhân vật lãnh đạo mới sau sự thất bại của những ứng cử viên được Trump hậu thuẫn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Sự ủng hộ Trump tại Thượng Viện cũng đã suy yếu thê thảm. TNS Mitch McConnell (Cộng Hòa, Kentucky) đánh bại TNS Rick Scott (Cộng Hòa, Florida) và tiếp tục làm lãnh tụ thiểu số tại Thượng Viện. Nỗ lực của Trump nhắm hỗ trợ Scott để thay thế McConnell chỉ lôi cuốn được 10 phiếu, đã thất bại.

Dường như không có một nhân vật dân cử nổi tiếng nào có mặt tại cuộc tập họp ở Mar-a-Lago vào ngày 16-11-2022 vừa qua khi Trump tuyên bố tái tranh cử vào 2024. Ngay cả bà Ronna McDaniel, chủ tịch Đảng Cộng Hòa cũng không hiện diện. Nhiều kẻ từng tôn thờ Trump như Majorie Taylor Green (Georgia), Matt Gaetz (Florida) hay Jim Jordan (Ohio) viện cớ thời tiết xấu không tham dự.

Ivanka Trump và Donald Trump Jr. đã không có mặt tại Mar-a-Lago khi Donald Trump tuyên bố tái tranh cử. Ivanka nói rằng lúc này bà muốn ưu tiên cho các con và đời sống riêng tư, không có kế hoạch tham dự vào chính trị. Còn Donald Trump Jr. giúp cha điều hành Trump Organization. Cho đến nay, chưa biết dự tính của Eric Trump và Jared Kushner như thế nào trong hai năm tới.

Bà Mary Trump, cháu của Donald Trump, trong cuộc phỏng vấn của MSNBC vào ngày 13-11-2022 , nói rằng Donald Trump là một người nguy hiểm nhất nước Mỹ. Ông ta sợ bị ra rìa vì sau cuộc bầu cử giữa kỳ Đảng Cộng Hòa muốn tách Trump qua một bên để tiến tới. Bà Mary Trump cảnh báo rằng nếu cảm thấy thất bại, Trump sẽ thiêu dụi mọi thứ.

Quan trọng hơn cả là nhận định của 240 triệu cử tri Hoa Kỳ. Sau hơn sáu năm, đa số cử tri bình thường theo rõi thời sự ngày càng biết rõ bản chất, tâm địa, thủ đoạn, khả năng của Donald Trump. Đặc biệt, Trump và MAGA Cộng Hòa theo đuổi chủ nghĩa phát xít dân tộc da trắng (White Christian Nationalism). Trump và MAGA Cộng Hòa đã tuyên bố sẽ cắt viện trợ cho Ukraine, bắt tay với Putin, rút Hoa Kỳ ra khỏi khối NATO. Trump và MAGA Cộng Hòa là mối đe dọa lớn lao cho nền dân chủ Hoa Kỳ và thế giới. Do đó số người ủng hộ Trump sẽ ngày càng ít đi. Nhiều cử tri Cộng Hòa chuyển qua ủng hộ Thống Đốc Florida Ron DeSantis. Trump sẽ không thể thắng nổi vào năm 2024 dù nhờ một phép lạ được ra tranh cử.

– Nguyễn Quốc Khải

(20-11-2022)

Tham khảo:

(1) Noah Bookbinder, “Legal complaint: CREW to pursue disqualification if Trump runs.” November 3, 2022.

(2) Shawna Chen, “GOP operative convicted in a scheme to funnel Russian money into Trump campaign.” Axios, November 17, 2022.

(3) Karl Evers-Hilldtrom, “Trump faces potential fundraising problem as megadonors jump ship.” The Hill, November 19, 2022.

(4) John Santucci, Adam Carlson, “Ivanka Trump doesn’t plan to be involved with dad’s 2024 campaign.” ABC News, November 15, 2022.

(5) Michael Scherer et al.” Trump’s early 2024 launch fails to rally GOP around him.” The Washington Post, November 18, 2022.

(6) Brian Schwartz, “GOP megadonor Mercer family has no plan to boost Trump’s 2024 campaign as former president loses more allies.” CNBC, November 18, 2022.

(7) Herb Scribner, “William Barr says it’s ‘increasingly more likely’ DOJ indicts Trump.” AXIOS, November 19, 2022.

(8) Mark Sweney, “Murdoch tells Trump he will not back fresh White House bid – report.” The Guardian, November 15, 2022.