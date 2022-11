- Giám đốc FBI: TQ lập các 'đồn công an' trái phép ở nhiều thành phố Hoa Kỳ để kiểm soát Hoa Kiều. - Biden cấp quyền miễn tố cho Thái tử Saudi Arabia trong hồ sơ giết nhà báo Jamal Khashoggi năm 2018. - Ngôi nhà tổ tiên Khomeini ở Iran của người sáng lập Cộng hòa Hồi giáo Iran bị đốt cháy. - Phát minh mới: đôi giày cao tốc trùm lên đôi giày thường sẽ giúp bạn đi bộ nhanh gấp 3 lần - Zelenskiy: Uk

Nancy Pelosi: về làm Dân biểu thường, trao chức lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện cho thế hệ mới, rồi cũng sẽ rời chức Chủ tịch Hạ Viện. Joe Biden: Lịch sử sẽ ghi nhận bà Pelosi là Chủ tịch Hạ Viện thành công nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

- Giám đốc FBI: TQ lập các 'đồn công an' trái phép ở nhiều thành phố Hoa Kỳ để kiểm soát Hoa Kiều.

- Biden cấp quyền miễn tố cho Thái tử Saudi Arabia trong hồ sơ giết nhà báo Jamal Khashoggi năm 2018.

- Ngôi nhà tổ tiên Khomeini ở Iran của người sáng lập Cộng hòa Hồi giáo Iran bị đốt cháy.

- Phát minh mới: đôi giày cao tốc trùm lên đôi giày thường sẽ giúp bạn đi bộ nhanh gấp 3 lần

- Zelenskiy: Ukraine phải tái chiếm xong Crimea, mới kết thúc chiến tranh.

- Zelensky: 10 triệu người Ukraine không có điện vì phi đạn Nga bắn hư nhiều nhà máy điện.

- Nga: tòa án Hoà Lan xử kết án 3 người bắn rớt phi cơ MH17 làm chết 298 người năm 2014 là tòa án dỏm

- Allen Weisselberg: gian thuế ở Trump Organization là do tự ông làm, chứ Trump vô tội. Allen Weisselberg: Trump luôn muốn ký vào chi phiếu tiền thưởng [gian thuế].

- Thẩm phán cử Người Giám Sát Trump Organization, không để tẩu tán tài sản khỏi pháp lý New York

- Sau nhiều năm ca ngợi Trump là người Chúa gửi tới, mục sư cố vấn của Trump đổi ý: Trump con nít lắm

- 1 chiến lược gia Cộng Hòa được Trump ân xá năm 2020, bây giờ bị kết tội móc nối quan chức Nga với Trump

- New Orleans: được thả ra tù, sau khi ở tù oan 40 năm, nhờ công tố đồng ý với luật sư rằng chứng cớ dỏm

- Trại tỵ nạn Palestine: cháy, ít nhất 26 người chết và hàng chục người khác bị thương

- Amazon: năm 2023, sẽ cắt thêm nhân viên.

- Twitter Inc. đóng tạm tất cả các văn phòng.

- Florida: 1 tiếp viên hàng không ra tòa vì đưa ma túy từ Brazil vào Mỹ.

- Los Angeles: bị truy tố vì lao xe SUV vào, tông bị thương 25 tân binh cảnh sát đang chạy bộ

- Oregon: Mary Phoenix Nguyen bị truy tố vì dùng căn cước trộm để làm thẻ tín dụng, mua xe...

- Doanh nghiệp phải đối mặt với biến động chưa từng có.

- Nguy cơ doanh nghiệp Việt bị FDI 'mua rẻ' tài sản trong cơn khát vốn.

- VN: Giảm giá vé máy bay, kích cầu du lịch.

- HỎI 1: Những người sống sót sau ung thư vú: thể dục sẽ giảm tử vong? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Những người tin rằng Chúa đã ban cho họ Trái đất hầu hết không tin vào biến đổi khí hậu? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB18/11/2022) ---- Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về việc chính phủ Trung Quốc thiết lập các 'đồn công an' trái phép ở nhiều thành phố Hoa Kỳ để do thám và hoạt động gây ảnh hưởng, theo lời Giám đốc FBI Christopher Wray nói với các nhà lập pháp hôm thứ Năm.

.

Safeguard Defenders, một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại châu Âu, đã công bố một báo cáo vào tháng 9 cho thấy sự hiện diện của hàng chục "trạm dịch vụ" của công an Trung Quốc tại các thành phố lớn trên thế giới, bao gồm cả New York. Các dân cử Cộng hòa trong Quốc hội đã yêu cầu chính quyền Biden trả lời về hoạt động của các "đồn công an TQ" tại Mỹ.

.

Báo cáo cho biết đó là một phần mở rộng nỗ lực của Bắc Kinh nhằm gây áp lực buộc một số công dân Trung Quốc hoặc người thân của họ ở nước ngoài trở về Trung Quốc để đối mặt với các cáo buộc hình sự. Nó cũng liên kết họ với các hoạt động của United Front Work Department (Sở Công tác Mặt trận Thống nhất) của Trung Quốc, một cơ quan của ĐCSTQ về gây ảnh hưởng và tuyên truyền ra nước ngoài.

.

Wray nói trong phiên điều trần của Ủy ban An ninh Nội địa và Công quyền của Thượng viện Hoa Kỳ, nhưng từ chối nói chi tiết về cuộc điều tra của FBI về các tiền đồn công an TQ này: "Tôi rất lo ngại về điều này. Chúng tôi biết về sự tồn tại của những đồn này. Nhưng đối với tôi, thật là phẫn nộ khi nghĩ rằng công an Trung Quốc cố gắng thiết lập một cửa hàng ở New York, giả sử thế, mà không có sự phối hợp thích hợp. Nó vi phạm chủ quyền và phá vỡ các quy trình hợp tác tư pháp."

.

Đầu tháng này, Bộ Ngoại giao TQ đã phủ nhận họ có các đồn công an hải ngoại như vậy ở Hoà Lan sau một cuộc điều tra của Hoà Lan. Trung Quốc nói đó là văn phòng giúp công dân TQ gia hạn giấy tờ. Wray cho biết Hoa Kỳ đã đưa ra một số cáo trạng liên quan đến việc chính phủ TQ quấy rối, theo dõi, điều tra và bắt chẹt những người TQ bất đồng chính kiến ở Hoa Kỳ.

.

Vào tháng 10, Hoa Kỳ đã tiết lộ về các cáo buộc hình sự đối với 7 công dân TQ bị cáo buộc thực hiện một chiến dịch theo dõi và quấy rối đối với một cư dân Hoa Kỳ và gia đình người này trong nỗ lực của chính phủ TQ để buộc hồi hương 1 người trong số họ về TQ. Đây là trường hợp mới nhất của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhắm vào nỗ lực của TQ săn tìm những người ở nước ngoài mà TQ muốn bắt về, gọi là "Chiến dịch săn cáo".

.

---- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ trong một hồ sơ rằng Chính quyền Biden đã thúc giục tòa án cung cấp quyền miễn tố cho Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman trong hồ sơ vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi hồi năm 2018.

.

"Chính phủ Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về vụ giết người kinh hoàng của Jamal Khashoggi và đã nêu lên những lo ngại này một cách công khai và với các cấp cao nhất của chính phủ Saudi Arabia", Bộ Tư Pháp nhấn mạnh trong hồ sơ, đồng thời nói cấp quyền miễn tố "hoàn toàn là một quyết định pháp lý."

.

Tuy nhiên, các cơ quan tình báo Hoa Kỳ trước đó đã kết luận rằng thái tử Mohammed bin Salman đã cho phép chiến dịch dẫn tới vụ giết và thủ tiêu xác Khashoggi tại lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul.

.

---- Các video clip cho thấy một vụ cháy tại ngôi nhà của tổ tiên ở Iran của người sáng lập quá cố của Cộng hòa Hồi giáo, Ayatollah Ruhollah Khomeini, đã xuất hiện trên mạng xã hội, với các nhà hoạt động nói rằng nó đã bị đốt bởi những người biểu tình. Reuters đã xác minh vị trí của hai video clip bằng cách sử dụng các mái vòm đặc biệt và các tòa nhà phù hợp với hình ảnh cháy.

.

Tuy nhiên, hãng thông tấn Tasnim bán chính thức phủ nhận ngôi nhà của Khomeini đã bị phóng hỏa, nói rằng một số ít người đã tụ tập bên ngoài ngôi nhà. Các video trên mạng xã hội cho thấy hàng chục người đang hò reo khi một ngọn lửa được đốt lên trong một tòa nhà. Reuters không thể xác minh ngày quay video một cách độc lập. Mạng lưới nhà hoạt động 1500Tasvir cho biết vụ việc xảy ra vào tối thứ Năm tại thị trấn Khomein của Khomeini, phía nam thủ đô Tehran.

.

Ngôi nhà đã được chuyển đổi thành một viện bảo tàng. Tasnim nói: "Báo cáo là một lời nói dối. Các cánh cửa của ngôi nhà của người sáng lập quá cố của cuộc cách mạng vĩ đại được mở cho công chúng." Khomeini mất năm 1989.

.

---- Một công ty khởi nghiệp ở Mỹ, Shift Robotics, đã phát minh ra một đôi giày được thiết kế để trùm vào đôi giày của chính bạn để tăng tốc độ đi bộ của bạn lên tới 250%. Đúng vậy, bạn có thể đi bộ với vận tốc 11 km/h, nhanh hơn bình thường khoảng ba lần.

.

Đôi giày cao tốc này chỉ di chuyển khi bạn muốn: chúng có thể dừng lại khi bạn muốn, bị khóa để đi lên hoặc xuống cầu thang và tự động điều chỉnh tốc độ khi bạn đang xuống dốc. Giả sử bạn chuẩn bị nhảy lên xe buýt: bạn chỉ cần nhấc gót chân phải lên rồi đặt nó xuống đất là bộ thắng điện tử sẽ khóa hoàn toàn các bánh xe. Để trở lại bước đi với tốc độ chạy, bạn thoát khỏi “chế độ khóa” này bằng cách nhấc gót chân phải lên trên không và xoay theo chiều kim đồng hồ trong khi vẫn giữ ngón chân trên mặt đất.

.

Người sáng lập công ty là Xunjie Zhang cho biết ý tưởng cho phát minh giày cao tốc của anh xuất hiện sau một tai nạn suýt soát trên chiếc xe mô tô của anh khi đang đi làm. Với đội ngũ kỹ sư động cơ phản lực tại Viện Robotic Institute của Carnegie Mellon và các nhà thiết kế người máy và giày thể thao, Zhang đã dành 5 năm qua để cố gắng tạo ra những đôi giày đi nhanh nhất thế giới “dựa trên kỹ thuật của chính cơ thể”.

.

Shift Robotics nói rằng không giống như trượt băng, Moonwalker không yêu cầu kỹ năng nào để học - vì đó thực sự là đi bộ.

Video dài 33 giây:



https://youtu.be/KyDjhYTrB3s

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết phải tái chiếm xong Crimea, nơi vốn bị Nga sáp nhập vào năm 2014, cũng như tái chiếm khu vực Donbas phía đông Ukraine bị Nga chiếm đóng từ lâu của nước này là những điều kiện để đưa cuộc chiến kéo dài 9 tháng kết thúc.

.

Zelenskiy nói trong cuộc phỏng vấn video tại Diễn đàn Kinh tế Mới Bloomberg ở Singapore: “Một lệnh ngừng bắn đơn giản sẽ không thành công. Trừ khi chúng tôi giải phóng toàn bộ lãnh thổ của mình, chúng tôi sẽ không mang lại hòa bình."

.

Việc giành lại toàn bộ lãnh thổ được quốc tế công nhận của Ukraine sẽ kéo theo những tham vọng vượt xa những lợi ích quân sự của Nga kể từ khi cuộc xâm lược của họ được thực hiện vào tháng Hai. Sau khi Nga chiếm Crimea cách đây 8 năm, Nga đã hỗ trợ lực lượng ly khai ở Donbas trong một cuộc xung đột diễn ra âm ỉ bất chấp sáng kiến ​​hòa bình do Pháp-Đức dẫn đầu, chiếm phần lớn các khu vực Luhansk và Donetsk một cách hiệu quả.

.

Crimea “không chỉ là một quốc gia trong một tiểu bang, nó là một phần của đất nước chúng tôi và một phần chủ quyền của chúng tôi,” Zelenskiy nói. "Do đó, thực sự việc 2 vùng Crimea và Donbas sau khi trở về với lãnh thổ Ukraine sẽ kết thúc chiến tranh."

.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hôm thứ Năm rằng 10 triệu người Ukraine không có điện sau các cuộc tấn công gần đây của Nga. Zelensky nói rằng các thành phố bao gồm thủ đô Kiev, cũng như Sumy, Odessa và Vinnitsa, bị ảnh hưởng và kêu gọi NATO "đóng cửa bầu trời Ukraine càng sớm càng tốt và cung cấp cho chúng tôi nhiều hệ thống phòng không hơn."

.

Trước đó, Tướng Lục quân Hoa Kỳ kiêm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley nhắc lại Washington sẽ hỗ trợ Kiev "chừng nào còn có thể" và lưu ý Ukraine cần một "hệ thống phòng thủ phi đạn và phòng không tích hợp" để "đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga".

.

---- Hôm thứ Năm, Bộ Ngoại giao Nga đã phản đối phán quyết của tòa án Hoà Lan về việc hai người Nga và một công dân Ukraine, khi đó liên kết với phe ly khai Cộng hòa Nhân dân Donetsk, phạm tội bắn rớt chuyến bay 17 của Hãng hàng không Malaysia (MH17) vào năm 2014.

.

Bộ nói rằng các thủ tục tố tụng có động cơ chính trị, được thiết kế để thúc đẩy tường thuật về sự tham gia của Nga trong vụ tai nạn hàng không, tiếp tục cáo buộc tòa án bỏ qua các nguyên tắc công lý công bằng. Tuyên bố chỉ ra rằng quyết định này không có trọng lượng đối với tất cả các cáo buộc của cơ quan công tố là dựa trên lời khai ẩn danh và không tính đến việc Ukraine từ chối cung cấp dữ liệu radar hoặc bản ghi liên lạc không lưu, đồng thời bỏ lơ các tài liệu của Bộ Quốc phòng Nga vào năm 2018 tuyên bố rằng tên lửa đến từ Ukraine.

.

MH17, một chuyến bay chở khách theo lịch trình chở 298 hành khách và phi hành đoàn, đã bị bắn rơi vào năm 2014 khi đang bay qua vùng chiến sự đang hoạt động ở Donbas. Không có người nào sống sót, khiến nó trở thành vụ bắn rơi máy bay nguy hiểm nhất cho đến nay.

.

---- Lê Lai cứu chúa? Giám đốc tài chính lâu năm của Donald Trump nghẹn ngào trước tòa hôm thứ Năm, nói rằng ông đã phản bội lòng tin của gia đình Trump bằng cách âm mưu trốn thuế đối với 1,7 triệu đô la các đặc quyền do công ty trả, bao gồm một căn hộ ở Manhattan và xe hơi sang trọng. Allen Weisselberg, một cố vấn cấp cao và cựu giám đốc tài chính tại Trump Organization của Trump, cho biết ông đã âm mưu với cấp dưới để che giấu các khoản phụ trội hơn một thập niên từ thu nhập chịu thuế của mình, nhưng cả Trump và gia đình đều không liên quan.

.

Tổ chức Trump hiện đang bị xét xử, bị cáo buộc đã giúp Weisselberg và các giám đốc điều hành khác tránh phải trả thuế thu nhập cho khoản bồi thường ngoài tiền lương của họ. Các công tố viên lập luận rằng công ty phải chịu trách nhiệm pháp lý vì Weisselberg là một "đại lý quản lý cao" được ủy thác để hành động thay mặt cho công ty. Weisselberg, người đã nhận tội về thuế và đồng ý làm chứng chống lại công ty để đổi lấy bản án 5 tháng tù, nói hôm Thứ Năm: “Chính lòng tham cá nhân của tôi đã dẫn đến điều này.” Tuy nhiên... hành vi gian thuế kết thúc ngay khi Trump vào Bạch Ốc.

.

---- Allen Weisselberg tiết lộ rằng ông hiện nay vẫn làm việc và được trả lương bởi Trump Org, và kế hoạch gian thuế tiếp tục cho đến khi Donald Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống và khi những ánh mắt tò mò bắt đầu nhìn vào công ty: "Ông Trump trở thành tổng thống và mọi người đang nhìn công ty của chúng tôi từ mọi góc độ khác nhau mà quý vị có thể nghĩ đến, kể cả cá nhân ông ấy. Chúng tôi cảm thấy vào thời điểm đó, hãy xem qua tất cả các phương pháp mà chúng tôi đã sử dụng trong nhiều năm và đảm bảo rằng chúng tôi phải sửa mọi thứ chúng tôi phải sửa.”

.

Nhưng, không phải là Trump không biết chuyện gian thuế. Weisselberg khai trước tòa, "Donald Trump luôn muốn ký vào chi phiếu tiền thưởng." Và các khoản tiền đó đã không ghi vào hồ sơ khi khai thuế. Lời khai đưa ra sau khi Weisselberg nói rằng một mình Weisselberg phải chịu trách nhiệm về các mánh khóe kế toán.

.

---- Thẩm phán Arthur F. Engoron đã chỉ thị cho một thẩm phán đã nghỉ hưu bắt đầu nhiệm vụ Người Giám Sát hoạt động của Tổ chức Trump Organization và các tài liệu mới của tòa án tiết lộ phạm vi quyền hạn của bà. Theo quyết định được đệ trình hôm thứ Năm, công ty của Trump có 2 tuần để cung cấp cho Thẩm phán đã nghỉ hưu Barbara S. Jones "một bản mô tả đầy đủ và chính xác về cấu trúc công ty" ở đó. Lý do cần có Người Giám Sát là lo ngại Trump tẩu tán tài sản sang các công ty mới ngoài phạm vi pháp lý của New York.

Thẩm phán Engoron viết: "Các bên phải nhanh chóng gặp Người Giám Sát và sẽ hợp tác với Người Giám Sát để thiết kế các quy trình và thủ tục cung cấp cho Người Giám Sát quyền truy cập vào tất cả thông tin cần thiết để thực hiện trách nhiệm của Người Giám Sát tại đây."Họ có trách nhiệm thông báo trước cho bà Barbara S. Jones về bất kỳ tài sản thay đổi nào trong vòng 30 ngày kể từ ngày di chuyển. Điều này đảm bảo rằng họ không thể thành lập công ty ở một tiểu bang khác và chuyển tiền ở đó ngoài mục tiêu của vụ kiện 250 triệu đô la của Bộ trưởng Tư pháp New York.Công ty phải trả lời các yêu cầu của Người Giám Sát không quá năm ngày sau khi chúng được thực hiện: "Người Giám Sát sẽ báo cáo tình trạng giám sát cho Tòa án và các bên hàng tháng, hoặc khi Người Giám Sát thấy cần thiết, hoặc theo yêu cầu của Tòa án này. Người Giám Sát sẽ báo cáo ngay lập tức cho Tòa án này và các bên bất kỳ bất thường và / hoặc đáng ngờ và / hoặc nghi ngờ hoặc hoạt động gian lận thực tế."----giáo dân ủng hộ Trump, ca ngợi Trump là người do Chúa gửi tới, nhiều mục sư bây giờ đổi ý. Hôm thứ Năm, báo The Washington Post đưa tin rằng một mục sư North Texas từng là cố vấn tinh thần cho Trump bắt đầu lên án anh ta trong những bài phát biểu nảy lửa."'Nếu Trump không thể ngăn chặn những vấn đề nhỏ nhặt của mình, thì làm thế nào Trump mong mọi người dừng những vấn đề lớn?" James Robison, chủ tịch của nhóm Cơ đốc nhân Life Outreach International, nóivào tối thứ Tư tại cuộc họp của National Association of Christian Lawmakers (Hiệp hội Quốc gia các nhà lập pháp Cơ đốc giáo - NACL), một nhóm chính trị bảo thủ tập trung vào các vấn đề xã hội.Báo WP viết: "Các thành viên của NACL cam kết ủng hộ các chính sách chống phân biệt đối xử và 'đề cao tính tôn nghiêm của hôn nhân như một sự kết hợp thiêng liêng chỉ giữa một người đàn ông và một người phụ nữ', trong số các cam kết khác. Robison đã nhận được một giải thưởng từ nhóm vào tối thứ Tư khi Robison đọc diễn văn."Giữa bài diễn văn, Mục sư Robison nhắc tới Trump. Robison nói: “Mọi thứ bạn muốn Trump nghe - từng điều bạn từng cầu nguyện để Trump nghe - đều lọt qua đôi môi này, nói thẳng vào mặt Trump. “Và với sức mạnh tương tự bạn đã nghe tôi nói chuyện với bạn, tôi đã nói điều đó với Trump. “Thưa ông, ông hành động y như một đứa trẻ tiểu học và ông tự bắn vào chân mình mỗi sáng thức dậy và mở miệng! Nếu ông càng kín miệng, ông càng thành công!"----liên bang đã kết tội một chiến lược gia Cộng Hòa lâu năm đã giúp một doanh nhân Nga thu tiền bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử năm 2016 của Donald Trump. Báo The Washington Post viết: "Jesse Benton, 44 tuổi, đã được Trump ân xá vào năm 2020 vì một tội danh tài chính chiến dịch khác, vài tháng trước khi anh bị truy tố một lần nữa về 6 tội danh liên quan đến việc tạo điều kiện cho một cuộc vận động tài trợ nước ngoài bất hợp pháp. Anh đã bị kết tội hôm thứ Năm với tất cả sáu tội danh. Bằng chứng tại phiên tòa cho thấy Benton đã mua một vé 25.000 USD để tham dự sự kiện của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) vào tháng 9 năm 2016 thay mặt cho Roman Vasilenko, một sĩ quan hải quân Nga trở thành nhà tiếp thị đa cấp." Nhờ thế, Vasilenko đã nhận được một bức ảnh chụp với Trump vào thời điểm đó, khi Vasilenko đang tranh cử vào quốc hội ở Nga.---Joe Biden hôm Thứ Năm đã ca ngợi Chủ tịch Hạ viện sắp mãn nhiệm Nancy Pelosi và cảm ơn sự phục vụ của bà: "Lịch sử sẽ ghi nhận bà Pelosi là Chủ tịch Hạ viện thành công nhất trong lịch sử của chúng ta... Trong mọi việc bà ấy làm, bà ấy phản ánh một phẩm giá trong hành động của mình và một phẩm giá mà bà ấy nhìn thấy trong cuộc sống của người dân quốc gia này. Bà có thể từ bỏ vai trò lãnh đạo trong Nghị hội Đảng Dân chủ Hạ viện, nhưng sẽ không bao giờ từ bỏ nhiệm vụ bảo vệ nền dân chủ thiêng liêng của chúng ta."Đầu ngày, Nancy Pelosi tuyên bố bà sẽ không tìm kiếm một nhiệm kỳ nữa với tư cách là lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện, nhấn mạnh một "thế hệ mới" sẽ dẫn đầu Nghị hội Đảng Dân chủ tại Hạ viện. Tuy nhiên, bà sẽ tiếp tục là Dân Biểu sau khi thắng phiếu cho nhiệm kỳ mới trong Hạ viện trong bầu cử giữa kỳ.----4 thập niên trong tù vì bị cho là giết 1 người năm 1983, hôm Thứ Năm được xóa án, sau khi các công tố viên của New Orleans tham gia với các luật sư biện hộ yêu cầu lật lại bản án giết người của anh. Cả 2 bên cho biết bằng chứng mâu thuẫn trong lời khai của nhân chứng duy nhất đã được giữ lại từ bồi thẩm đoàn đã kết tội Raymond Flanks, theo AP. Đề nghị chung của họ nhằm xóa án cho Flanks đã được một thẩm phán tiểu bang chấp thuận vào sáng thứ Năm.Flanks, 59 tuổi, đã bị kết án trong vụ bắn chết Martin Carnesi vào tháng 12/1983 trong một vụ cướp có vũ trang bên ngoài ngôi nhà mà Carnesi ở chung với vợ. Vợ của Carnesi đã xác định Flanks là kẻ giết người. Nhưng mô tả của bá về sát thủ và chiếc xe sát thủ sử dụng tại phiên tòa khác với những lời khai trước đó của bà với cảnh sát và bồi thẩm đoàn. Hồ sơ ghi rằng bà Faye Carnesi, người hiện đã qua đời, đã mô tả sát thủ có một vết lằn trắng trên má, rằng y cuối lứa tuổi 20s và lái một chiếc xe hơi cũ. Trong khi thực tế lúc đó, Flanks mới 20 tuổi, không có vết trắng trên mặt và lái một chiếc xe hơi mới.

.

---- Ít nhất 26 người chết và nhiều người khác bị thương sau khi đám cháy bùng phát tại một tòa nhà ở trại tị nạn Jabalia ở Dải Gaza hôm thứ Năm. Các báo cáo cho biết có nhiều trẻ em nằm trong số thương vong. Ngọn lửa đã được dập tắt và Bộ Nội vụ Palestine cho biết điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân là do một lượng lớn benzen tích trữ bên trong ngôi nhà. Cuộc điều tra đầy đủ đang được tiến hành.

.

---- Giám đốc điều hành Amazon.com Inc. Andy Jassy tiết lộ hôm thứ Năm rằng công ty sẽ sa thải thêm nhân viên vào năm 2023, trong các bộ phận được cho là "ít lợi nhuận hơn". Con số cắt giảm chính xác vẫn chưa được xác định cụ thể, tuy nhiên, ông tiết lộ rằng quyết định này sẽ ảnh hưởng đến nhân viên trong bộ phận "cửa hàng" và "PXT" (Phòng nhân dụng).

.

Đầu tuần này, có thông tin cho rằng Amazon sẽ cắt giảm gần 10.000 nhân viên trong thời gian tới, khi tái cấu trúc các bộ phận của mình sau khi báo cáo kết quả tài chính xấu hơn mong đợi trong quý thứ ba do kinh tế vĩ mô không chắc chắn.

.

---- Twitter Inc. thông báo cho nhân viên rằng tất cả các văn phòng sẽ tạm thời đóng cửa từ bây giờ, theo Chủ biên công ty là Zoe Schiffer viết trên tài khoản Twitter của mình. Schiffer giải thích rằng: “Chúng tôi đang nghe điều này là bởi vì Elon Musk và nhóm của ông ấy đang lo sợ rằng các nhân viên sẽ phá hoại công ty”. Dự kiến các văn phòng Twitter sẽ mở cửa lại ngày 21/11/2022.

.

Tin này đưa ra vài giờ sau khi một số thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ thúc giục Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) hãy điều tra Twitter về khả năng vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng.

.

---- Một tiếp viên hàng không của hãng Delta đã xuất hiện tại tòa án South Florida hôm thứ Năm với cáo buộc buôn bán ma túy liên bang, chỉ vài ngày sau khi anh bị bắt tại Sân bay Quốc tế Miami với những chai mỹ phẩm thủy tinh chứa đầy ma túy. Theo cáo buộc, Marcelo Chaves đã bay trở về từ Brazil cùng bạn trai Ronald Maldonado khi cặp đôi này bị phát hiện đang vận chuyển 9 viên ma túy đá, khoảng 260 gam ketamine và GBL, một chất thay thế GHB.

.

Cặp này bị cáo buộc đã khai với cảnh sát rằng họ “đang sử dụng ma túy ở Brazil” nhưng không biết làm thế nào mà ma túy lại được vào hành lý của họ. Hãng hàng không đưa ra tuyên bố: "Delta liên tục hợp tác với cảnh sát và 2 tiếp viên hàng không trong ngày nghỉ đã bị ngưng việc tạm trong khi chờ kết quả điều tra."

.

---- Một tài xế 22 tuổi đã bị truy tố vì mưu sát vì đã lao xe SUV của anh vào các tân binh cảnh sát của Quận Los Angeles trong một đợt huấn luyện, khiến 25 người bị thương. Cảnh sát nói hôm thứ Năm rằng Nicholas Joseph Gutierrez đã bị bắt hôm thứ Tư khi lái chiếc SUV vào sáng sớm thứ Tư đã rẽ sang bên trái đường ở ngoại ô Whittier, đâm vào tân binh cảnh sát đang chạy thể dục buổi sáng. Có 5 người trong số họ bị thương nặng.

.

Thử nghiệm cho thấy Gutierrez không say rượu. Y hiện được tạm thả về nhà, nhưng sẽ phải ra tòa sớm. Y lao xe vào nhóm khoảng 75 tân binh cảnh sát đang chạy theo đội hình trên đường phố ngay trước 6:30 giờ sáng. Lúc đó, cảnh sát mặc áo T-shirts trắng và quần đùi màu xanh lá cây, đi cùng với 2 chiếc xe radio đen trắng và 8 nhân viên bảo vệ mặc áo phản quang để giữ an toàn.

.

---- Một bồi thẩm đoàn liên bang ở Portland (Oregon) đã ra cáo trạng truy tố một phụ nữ địa phương vì tham gia 1 đường dây lừa đảo đã sử dụng danh tính bị đánh cắp của nhiều nạn nhân ở khu vực Portland để mở tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng, mua xe và xuất trình giấy tờ giả.

.

Mary Phoenix Nguyen, 40 tuổi, ở thành phố Oregon City, tiểu bang Oregon, đã bị truy tố về trộm cắp danh tính; gian lận an sinh xã hội; sở hữu bất hợp pháp thiết bị chế tạo máy; sản xuất, sử dụng hoặc buôn bán thiết bị truy cập giả mạo; thực hiện các giao dịch bất hợp pháp với một thiết bị truy cập; và sở hữu 15 thiết bị truy cập trái phép trở lên.

.

Theo tài liệu của tòa án, vào tháng 4 năm 2022, các đặc vụ từ Bộ Nội An bắt đầu điều tra Nguyen và những người khác ở khu vực Portland và Vancouver, Washington vì hoạt động lừa đảo nhắm vào các cá nhân ở Khu vực đô thị Portland, Texas, Florida và ở những nơi khác. Nguyen và các cộng sự sử dụng danh tính và thông tin cá nhân bị đánh cắp để xin thẻ tín dụng, truy cập bất hợp pháp vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân, đi vay mua nhiều xe, thuê ít nhất 6 căn hộ và các căn hộ khác, đồng thời xuất trình nhiều giấy tờ cá nhân và tài chính khác nhau bao gồm thẻ an sinh xã hội, giấy phép lái xe, giấy chủ quyền xe và hóa đơn bán xe.

.

Ít nhất từ tháng 2/2021 đến tháng 10/2022, nhóm của Nguyen đã khiến các nạn nhân thiệt hại hơn 120.000 USD và lừa đảo lấy được các xe với tổng giá trị ước tính hơn 150.000 USD. Vào ngày 18/10/2022, Nguyễn bị bắt tại nơi cư trú của cô ở Thành phố Oregon City. Phiên tòa xét xử bồi thẩm đoàn kéo dài 4 ngày dự kiến bắt đầu từ ngày 3 tháng 1/2023.

.

---- Doanh nghiệp phải đối mặt với biến động chưa từng có. Theo Báo Tiền Phong. Tại diễn đàn “Kinh tế Việt Nam năm 2023 - Cùng doanh nghiệp vượt sóng” diễn ra chiều 17/11, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - đánh giá, cộng đồng doanh nghiệp vẫn bị tổn thương nghiêm trọng trước những khó khăn của kinh tế thế giới và trong nước. Theo ông Phòng, trung bình mỗi tháng hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động nhưng có tới 12.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Nói cách khác, cứ 10 doanh nghiệp gia nhập mới và quay trở lại thì có 7 doanh nghiệp tạm thời hoặc vĩnh viễn rút lui khỏi thị trường. Ông Nguyễn Hồng Long - Phó trưởng ban chuyên trách Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp - dự báo, sắp tới đây doanh nghiệp phải đối mặt nhiều khó khăn, “Nhiều doanh nghiệp dệt may cho biết vẫn chưa ký được đơn hàng mới cho năm 2023, hay một số ngành nghề khác cũng thiếu vắng đơn hàng."

.

---- Nguy cơ doanh nghiệp Việt bị FDI 'mua rẻ' tài sản trong cơn khát vốn. Theo Báo VietnamBiz. Trong bối cảnh niềm tin thị trường xuống thấp, cạn vốn lưu động, cạn dòng đầu tư, các tài sản của doanh nghiệp có nguy cơ bị bán tháo mà người mua không ai khác chính là những đối thủ cạnh tranh của nước ngoài.

.

---- VN: Giảm giá vé máy bay, kích cầu du lịch. Theo Báo Người Lao Động. Đón mùa du lịch cuối năm, các hãng hàng không liên tục mở đường bay mới, khuyến mãi vé máy bay để kích thích nhu cầu của du khách. Bản tin ghi nhận mở chiến dịch giảm giá vé máy bay là hãng hàng không Vietjet và hãng hàng không Vietravel (Vietravel Airlines).

.

---- HỎI 1: Những người sống sót sau ung thư vú: thể dục sẽ giảm tử vong?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy, ngay cả những hoạt động thể chất vừa phải cũng làm giảm 60% nguy cơ tử vong ở những người sống sót sau ung thư vú - một nguy cơ tử vong tương tự như những người sống sót tích cực hơn.

.

Các nhà nghiên cứu, dẫn đầu bởi Kaiser Permanente Southern California, cho biết các kế hoạch chăm sóc người sống sót "nên xem xét kết hợp hoạt động thể chất vì ngay cả hoạt động vừa phải cũng có thể quan trọng để kéo dài thời gian sống sót, cũng như chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe". Nó đã được xuất bản hôm thứ Năm trên JAMA Network Open.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/11/17/physical-activity-breast-cancer-survival-study/3971668693249/

.

---- HỎI 2: Những người tin rằng Chúa đã ban cho họ Trái đất hầu hết không tin vào biến đổi khí hậu?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Những người tin rằng Chúa đã ban cho họ Trái đất là những người ít có khả năng chăm sóc nó nhất. Đó là một trong những điều rút ra được từ một cuộc khảo sát mới được thực hiện ngày hôm nay từ Trung tâm Nghiên cứu Pew. Nó thừa nhận rằng người Mỹ tôn giáo tin rằng họ có nghĩa vụ thiêng liêng là chăm sóc Trái đất (vì họ tin rằng Chúa đã ban nó cho chúng ta), nhưng nghĩa vụ đó không phải lúc nào cũng mở rộng để thừa nhận thực tế, ít hơn nhiều hành động để ngăn chặn, biến đổi khí hậu.… Đặc biệt có vấn đề vì 90% các quận của Hoa Kỳ đã trải qua một thảm họa khí hậu lớn trong thập niên qua.

Chi tiết:

https://onlysky.media/hemant-mehta/survey-highly-religious-americans-climate-change-deniers/

.

.