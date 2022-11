- LHQ: hôm nay tròn 8 tỷ người trên địa cầu. - Công an TQ quậy buổi họp báo của Biden: lôi kéo, xô đầy nữ phóng viên hỏi Biden về nhân quyền TQ. - Phản đối phong tỏa ở TQ, dân biểu tình bạo lực - Pence: Dân Mỹ sẽ có lựa chọn tốt hơn Trump. - Tình báo Mỹ: Nga hoãn rút quân ra khỏi Kherson tới sau bầu cử giữa kỳ của Mỹ vì không muốn Dân Chủ thắng cử.

Các cuộc biểu tình phản đối việc cưỡng ép phong tỏa chống dịch ở Trung Quốc đã trở thành bạo lực vào đêm thứ Hai khi người dân Quảng Châu đã lật ngược xe cảnh sát và phá bỏ hàng rào kiểm soát COVID.

QUẬN CAM (VB-15/11/2022) ---- Theo ước tính của LHQ, bây giờ bạn là một trong 8 tỷ người trên hành tinh này. LHQ tính rằng dân số thế giới sẽ vượt mốc 8 tỷ người vào ngày 15/11/2022, mặc dù LHQ thú nhận rằng việc đếm từng người trên dịa cầu là gần như không thể. Bất kể thế nào, LHQ sẽ chọn một đứa trẻ sơ sinh để đại diện cho người thứ 8 tỷ trên thế giới, như đã làm với những người thứ năm, sáu và bảy tỷ.

LHQ không kỳ vọng dân số sẽ đạt 10 tỷ người cho đến năm 2080. Tuy nhiên, các tổ chức khác dự đoán dân số thế giới sẽ đạt đỉnh [rồi giảm] vào khoảng năm 2060 hoặc 2070, mà không bao giờ đạt được mốc 10 tỷ người. Chủ yếu là do giáo dục. Vì khi phụ nữ có trình độ học vấn cao hơn, họ lựa chọn đẻ ít hơn. Tỷ lệ sinh 2,1 con trên một phụ nữ duy trì một dân số. Dưới con số đó, dân số sẽ giảm. Hồi năm 2021, tỷ lệ sinh trung bình trên toàn cầu là 2,3 lần sinh trên một phụ nữ.

---- Công an TQ quậy buổi họp báo của Biden: lôi kéo, xô đầy phóng viên hỏi Biden về nhân quyền TQ. Một nữ phóng viên Mỹ đã bị lôi mất thăng bằng hôm thứ Hai bởi một người đàn ông giựt ba lô của cô sau khi cô hỏi Tổng thống Biden một câu hỏi trước cuộc gặp của Biden với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia.

Khi báo chí được đưa ra khỏi phòng, Molly Nagle, một nhà sản xuất truyền hình cho ABC News, đã cố gắng đặt câu hỏi với Biden về việc liệu Biden có chất vấn các vấn đề nhân quyền với Tập trong cuộc họp hay không. Một người đàn ông mà sau đó Nagle xác định là "thành viên của nhóm người Trung Quốc", đã túm lấy ba lô của cô và kéo cô về phía sau, khiến cô mất thăng bằng.

Báo Politico, trích dẫn báo cáo của nhóm báo chí, ghi: "Một người đàn ông đeo khẩu trang có cờ Trung Quốc 'đã giựt ba lô của nhà sản xuất TV về phía sau, đẩy về phía cửa. Hai nhân viên Bạch Ốc đã can thiệp.'" Một bản tin khác từ phóng viên Bạch Ốc của AFP ghi rằng cô Nagle cũng bị "đẩy về phía cửa."

---- Các cuộc biểu tình phản đối việc cưỡng ép phong tỏa chống dịch ở Trung Quốc đã trở thành bạo lực vào đêm thứ Hai khi người dân đã lật ngược xe cảnh sát và phá bỏ hàng rào kiểm soát COVID.

Những người biểu tình ở phía nam thành phố Guangzhou (Quảng Châu) đã đụng độ với cảnh sát khi sự tức giận của họ trước các chính sách "zero-COVID" hà khắc. Căng thẳng đang gia tăng ở quận Haizhu của thành phố, nơi người dân được lệnh phải ở nhà bất chấp những lời phàn nàn rằng họ sẽ không được trả lương nếu không đi làm.

Tình trạng thiếu lương thực và tăng giá ồ ạt cũng đã được báo cáo khi người dân địa phương phải vật lộn với cuộc sống dưới sự kiểm soát quản lý nghiêm ngặt của đại dịch.

---- Mike Pence nói với CNN rằng ông nghĩ rằng người dân Mỹ sẽ có "những lựa chọn tốt hơn" so với Donald Trump cho vị trí tổng thống của họ trong tương lai. Cựu phó tổng thống của Trump cho biết ông và gia đình hiện đang đưa ra "sự cân nhắc cầu nguyện" về việc liệu bản thân Pence có nên khởi động một cuộc tranh cử vào Bạch Ốc 2024 hay không.

Nhưng khi CNN hỏi Pence liệu Trump có nên trở lại làm tổng thống sau những gì Pence đã chứng kiến trong cuộc tấn công ngày 6 tháng 1/2021 vào Điện Capitol, Pence nói: “David, tôi nghĩ điều đó phụ thuộc vào người dân Mỹ. Nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ có những lựa chọn tốt hơn trong tương lai. Người dân đất nước này thực sự hòa thuận với nhau khi rời khỏi tranh chấp chính trị, và tôi nghĩ họ muốn thấy các nhà lãnh đạo quốc gia của họ bắt đầu phản ánh tinh thần từ bi và độ lượng như vậy”.

---- Đô trưởng Kyiv cho biết ba tòa nhà dân cư đã bị trúng phi đạn Nga trong một cuộc tấn công vào Kyiv hôm thứ Ba. Vitali Klitschko cho biết các nhân viên y tế và đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường vụ phi đạn Nga bắn vào quận Pechersk ở trung tâm thành phố. Thông tin chi tiết về thương vong vẫn chưa được công bố, nhưng Klitschko xác nhận trên Telegram rằng đã có một "cuộc tấn công vào thủ đô", nói thêm rằng các phi đạn khác đã bị đánh chặn bởi phòng không.

Các cuộc tấn công hôm thứ Ba diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đọc diễn văn qua Internet tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia để khuyến khích các nhà lãnh đạo thế giới gia tăng áp lực lên Nga nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine trong một kế hoạch hòa bình.

---- Chính quyền địa phương ở các khu vực Kharkiv và Lviv của Ukraine hôm thứ Ba báo cáo rằng phi đạn Nga đã bắn vào cơ sở hạ tầng quan trọng, dẫn đến mất điện một phần. Thống đốc Lviv Maksym Kozytskyi cho biết thủ phủ khu vực cũng đang gặp phải sự gián đoạn trong công việc của các nhà điều hành mạng di động và khuyến cáo người dân nên ở trong các nơi trú ẩn.

Thị trưởng thành phố Kharkiv Ihor Terekhov tuyên bố rằng tàu điện ngầm và các dịch vụ vận tải điện khác đã bị gián đoạn, các nhân viên khẩn cấp đang cố gắng khôi phục chúng. Hiện chưa có thông tin về thương vong.

---- Nga đã hoãn quyết định rút quân ra khỏi thành phố Kherson của Ukraine cho đến sau cuộc bầu cử giữa kỳ của Hoa Kỳ để tránh mang lại cho đảng Dân chủ một chiến thắng chính trị. Theo CNN công bố hôm thứ Ba, dữ liệu tình báo Hoa Kỳ tiết lộ rằng thời gian cho việc rút quân đã được lên kế hoạch trước trong nhiều tuần, trong đó bầu cử giữa kỳ của Mỹ là yếu tố quyết định. Các nguồn tin được phỏng vấn cho rằng điều này khẳng định những nỗ lực tiếp tục của Nga nhằm tác động đến các cuộc bầu cử Mỹ.

Tổng thống Joe Biden cũng đã ám chỉ điều này trong cuộc họp báo tuần trước. Ông nói với các phóng viên: “Tôi thấy thật thú vị khi họ đợi đến sau cuộc bầu cử để đưa ra phán quyết đó, điều mà chúng tôi biết rằng họ sẽ làm trong một thời gian." Đảng Dân chủ đã thành công một cách đáng ngạc nhiên trong việc giữ quyền kiểm soát Thượng viện. Tuy nhiên, Cộng Hòa vẫn có khả năng nắm quyền kiểm soát đối với Hạ viện sau khi kết thúc kiểm phiếu.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba nói rằng có những quốc gia đang cố gắng viết lại lịch sử và làm "lung lay" chủ quyền của Nga. Nói trong video phát sóng cuộc họp của ủy ban tổ chức lễ kỷ niệm chiến thắng của Nga ở Ukraine, Putin cáo buộc những quốc gia mà ông không nêu tên giúp đỡ Kiev vì họ có "một mục tiêu rõ ràng liên quan đến xã hội của chúng ta," đó là chia rẽ, làm suy yếu và ảnh hưởng đến nó.

Putin đã tổ chức cuộc họp trong bối cảnh Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 (G20) đang diễn ra, mà ông đã chọn không tham dự và thay vào đó là Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov. Tại hội nghị thượng đỉnh, Ngoại trưởng Lavrov đã bác bỏ các điều kiện tiên quyết của Ukraine để tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Nga là không thích nghi.

---- Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã có bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 (G20) ở Indonesia hôm thứ Ba, nơi ông lên án hoạt động quân sự kéo dài 8 tháng của Nga ở Ukraine, cáo buộc Nga có hành vi "hoàn toàn không thể chấp nhận được". Ông cho biết cuộc chiến đã ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng toàn cầu và việc "vũ khí hóa năng lượng và lương thực" của Nga hiện đang ảnh hưởng đến những người dễ bị tổn thương nhất trên hành tinh.

Ông tuyên bố: “Các vấn đề kinh tế mà chúng ta nên tập trung giải quyết ngày nay đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều bởi hành động của Nga”, đồng thời cho rằng “chỉ có một người có quyền thay đổi tất cả những điều này”, đó là Tổng thống Nga Vladimir Putin.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G20 một lần nữa kêu gọi Nga ngừng hoạt động quân sự ởUkraine: "Tôi tin rằng bây giờ là thời điểm mà cuộc chiến tranh phá hoại của Nga phải và có thể dừng lại. Nó sẽ cứu sống hàng nghìn người." Zelensky cũng tiếp tục đề xuất hoán đổi tù nhân với Nga.

---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhau hôm thứ Ba bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20, nơi Macron kêu gọi Tập cùng Paris giải quyết những thách thức do chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Trong phát biểu với Macron, Tập được cho là đã bày tỏ sự sẵn sàng của TQ trong việc cùng nhau giải quyết các vấn đề toàn cầu về năng lượng và an ninh lương thực, mà không đề cập đến cuộc chiến ở Ukraine. Hôm thứ Hai, Tổng thống Pháp cho biết Macron sẽ sử dụng cuộc gặp với ông Tập để thúc giục Trung Quốc "gây sức ép" với Nga để đàm phán.

---- Đại hội đồng LHQ (UNGA) hôm thứ Hai đã bỏ phiếu 94-14 ủng hộ nghị quyết buộc Nga phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, kêu gọi Nga, trong số những việc khác, hãy trả tiền bồi thường về các thiệt hại ở Ukraine. Trong khi đó, 73 thành viên bỏ phiếu trắng.

Dự thảo nghị quyết xác định sự cần thiết phải có "một cơ chế quốc tế để sửa chữa thiệt hại, mất mát hoặc thương tật" và khuyến nghị rằng các thành viên UNGA, hợp tác với Ukraine, lập một "sổ đăng bộ quốc tế" ("international register"), nơi các yêu cầu và thông tin về thiệt hại, mất mát hoặc thương tích sẽ được ghi lại.

Tất nhiên, Nga bác bỏ nghị quyết, với Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vasily Nebenzya cho rằng nó là "một nỗ lực không đáng kể để hợp pháp hóa những gì không được hợp pháp hóa theo quan điểm của luật pháp quốc tế." Tức là, ám chỉ quốc tế tính chuyện tịch thu tài sản Nga ở hải ngoại để tái thiết Ukraine.

---- Anh Quốc đã quyết định chi 4,9 tỷ bảng Anh cho 5 tàu Hải quân mới để tăng cường an ninh trong bối cảnh Nga gây hấn quân sự ở Ukraine, theo lờic hính phủ Anh: "Hành động của Nga khiến tất cả chúng ta gặp rủi ro." Anh cũng nói rằng trong khi cam kết hỗ trợ Ukraine, Anh cũng phải khai thác "bề rộng và chuyên môn của Anh để tự bảo vệ," bao gồm cả việc xây dựng "thế hệ tiếp theo. của các tàu chiến của Anh."

Mới tháng trước, Bộ Quốc phòng Nga đã nhanh chóng rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine sau khi cáo buộc rằng các "chuyên gia" người Anh đã giúp Kiev tiến hành một cuộc tấn công vào hạm đội Nga ở Crimea.

---- Nhóm cực hữu Club for Growth đã phát hành một cuộc thăm dò mới cho thấy Donald Trump sẽ thảm bại trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa vào năm 2024. Theo các con số, kẻ thù lớn nhất và mới nhất của Trump là Thống đốc Ron DeSantis (Cộng Hòa-FL) đang vượt qua Trump.

Politico đã báo cáo các con số hôm thứ Hai cho thấy DeSantis dẫn đầu hai chữ số so với Trump ở các tiểu bang bầu sơ bộ sớm là Iowa và New Hampshire. Theo bản ghi nhớ bỏ phiếu, DeSantis cũng đang dẫn trước Trump với tỷ lệ cao ở Florida và Georgia.Trump khét tiếng đã gây ra rạn nứt ở Georgia giữa đảng Cộng hòa và đảng Cộng hòa MAGA bằng cách chống lại Thống đốc Brian Kemp (CH-GA) và Bô5 trưởng Hành chánh Brad Raffensperger (CH).David McIntosh, Chủ tịch Club for Growth, viết: “Đảng Cộng hòa cần đoàn kết đằng sau một ứng cử viên mạnh mẽ và một nền tảng cho cử tri thấy các giải pháp thực sự để đánh bại Biden và đảng Dân chủ vào năm 2024. Cuộc thăm dò của chúng tôi cho thấy rằng các cử tri sơ bộ của Đảng Cộng hòa nhận ra Trump chẳng có ích lợi gì cho Cộng Hòa trong bầu cử 2024."t thông cáo.Trong một tuyên bố vào tối thứ Hai, Trump đã nổi giận kịch liệt phản đối nhóm Club for Growth, nói rằng họ đã chặn ông ở mọi ngã rẽ, và họ chỉ ưa thích RINO (Cộng Hòa giả danh).----thua phiếu, thất cử ghế Thống Đốc Arizona, liền đòi bầu cử lại. Kari Lake (Cộng Hòa) chính thức thua trong cuộc đua trở thành thống đốc kế tiếp của Arizona vào đêm thứ Hai và gần như ngay lập tức bà cho rằng kết quả là gian lận. Bá Lake phóng tweet chụp mũ bầu cử gian lận, sau khi chính thức thua phiếu đối với đối thủ là Bộ Trưởng Hành Chánh Arizona Katie Hobbs (Dân Chủ).Lake, cựu xướng ngôn viên tại Fox 10 ở Phoenix, đã nhanh chóng trở thành một trong những đảng viên Cộng hòa nổi bật nhất trong chu kỳ 2022 khi bà và Hobbs tranh giành vị trí thống đốc để thay thế Thống đốc mãn nhiệm kỳ Doug Ducey (Cộng hòa).----đã cho phép ủy ban Hạ viện điều tra Bạo loạn 6/1 có quyền nhận hồ sơ điện thoại của Chủ tịch Đảng Cộng Hòa tiểu bang Arizona, bà Kelly Ward. Ủy ban 6/1 muốn xem hồ sơ điện thoại của bà Kelly Ward để điều tra về các diễn biến bạo loạn 6/1/2021, vì hai vợ chồng Kelly và Michael Ward đều là đại cử tri giả mạo đại diện Arizona tới thủ đô để lật ngược buổi họp lưỡng viện liên bang ngày 6/1/2021 dự kiến Phó Tổng Thống Mike Pence sẽ tuyên bố Joe Biden thắng cử và sẽ là Tổng Thống kế tiếp.----đã tranh luận trong tuần này rằng Trump đã tự động chỉ định các tài liệu chính phủ là tài sản cá nhân chỉ bằng cách mang chúng đến nhà của ông tại Mar-a-Lago. Các luật sư của Trump đệ trình một bản tóm tắt pháp lý mới lập luận rằng Trump được ủy quyền chỉ định những hồ sơ đó là tài sản riêng của mình vì Trump vẫn còn đương nhiệm vào thời điểm đó và họ khẳng định rằng việc chỉ định của ông không thể bị phản đối trước tòa.Bộ Tư pháp không đồng ý, nói rằng Trump đang chơi kiểu "shell game" (có thể dịch là: lừa gạt kiểu tráo bài ba lá, trò chơi này của Mỹ là tráo 3 vỏ sò trước mặt) và luôn luôn là lừa gạt được.Bộ Tư Pháp trả lời trong hồ sơ của mình: “Cả Bộ Tư pháp lẫn văn bản của [Đạo luật Hồ sơ Tổng thống] đều không cho Nguyên đơn khả năng bỏ qua quy trình bằng cách xóa hồ sơ Tổng thống khỏi Bạch Ốc."----hôm 14/11/2022 đã không chịu trình diện trước Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 theo trát đòi, và như thế sẽ cơ nguy bị đề nghị đưa sang Bộ Tư Pháp truy tố về tội khinh thường Quốc Hội.Hạ viện trước đó đã bỏ phiếu để đưa 4 thủ hạ của Trump sang Bộ Tư Pháp để truy tố về tội khinh thường Quốc Hội vì không chịu ra trình diện Ủy ban 6/1 để trả lời các câu hỏi về ngày bạo loạn 6/1/2021. Đó là: Steve Bannon, Peter Navarro, Mark Meadows và Dan Scavino Jr.Hiện thời cả Bannon và Navarro cuối cùng đều bị tòa kết tội khinh thường Quốc Hội vì không ra trình diện Ủy ban 6/1 để trả lời.----, khoảng 10.000 nhân viên Amazon sắp bị sa thải sau báo cáo thu nhập quý 3 đáng thất vọng. Nhưng con số cắt giảm có thể thay đổi. Tuy nhiên, đây có thể là đợt sa thải nhân viên lớn nhất trong lịch sử của công ty.Việc sa thải được cho là liên quan đến các công việc của công ty trong bộ phận bán lẻ, bộ phận nhân sự và bộ phận thiết bị quản lý phụ tá giọng nói Alexa. Nói chung, việc cắt giảm sẽ đại diện cho khoảng 3% nhân viên công ty của Amazon và dưới 1% tổng lực lượng lao động toàn cầu của nó, hiện lên tới khoảng 1,5 triệu người.----ợ 240 triệu đôla. "Washington có thể không có kế hoạch giảm nợ y tế, nhưng thành phố Toledo, Ohio, thì có", theo lời Bác sĩ Michele Grim, một ủy viên hội đồng thành phố, người đã dẫn đầu nỗ lực xóa khoản nợ y tế lên tới 240 triệu đô la - với số tiền ít hơn 240 triệu đô.Hội đồng đã thông qua một biện pháp sử dụng 800.000 đô la trong quỹ cứu trợ COVID của liên bang, cùng với khoản đóng góp tương đương từ Quận Lucas, nơi Toledo là một phần của quận, để xóa nợ y tế cho nhiều cư dân, theo BuzzFeed đưa tin. Thành phố sẽ làm việc với RIP Medical Debt, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên mua nợ từ các bệnh viện với giá rẻ, đôi khi chỉ là mua chỉ một xu trên mỗi đô la nợ, tùy thuộc vào mức độ cũ của khoản nợ, theo đài WTVG báo cáo.Cư dân quận sẽ đủ điều kiện để được xóa nợ nếu họ kiếm được ít hơn 4 lần mức nghèo của liên bang và khoản nợ ít nhất là 5% thu nhập hàng năm của họ. Có ít nhất 41.000 người trong quận đang mắc nợ y tế và không được hỗ trợ, "lựa chọn của họ là trả chậm hoặc hoàn toàn không trả, làm tổn hại thêm khả năng nhận được tín dụng của họ trong tương lai", theo báo Toledo Blade.----và một cảnh sát Stockton hiện tại, cả hai đều đã bị truy tố tội đại hình trong cùng một phòng xử án ở trung tâm thành phố Stockton vào chiều thứ Hai. Thay vì bộ đồng phục cảnh sát màu xanh nước biển, Nicholas Bloed, cựu Cảnh sát Stockton, mặc một bộ áo liền quần màu cam trong nhà tù.

Anh bị cáo buộc nhiều tội danh liên quan đến tình dục liên quan đến 8 nạn nhân, cả nam và nữ, bao gồm hành hung để thực hiện hành vi hiếp dâm, hành hung một nhân viên công vụ và yêu cầu hoặc nhận hối lộ. Các cáo buộc bắt đầu từ tháng 5 năm 2019.

Theo hồ sơ tòa, một số trường hợp liên quan đến Bloed sử dụng quyền hạn của mình để ép nạn nhân quan hệ tình dục. Một người phụ nữ được đài ABC10 phỏng vấn vào tháng 6 cho biết Bloed đã cưỡng bức cô trong phòng khách sạn Stockton khi đang làm nhiệm vụ: "Tại thời điểm đó, đó là khi anh ta bắt đầu quan hệ tình dục với tôi."

Trong trường hợp liên quan đến Cảnh sát Stockton Ny Tran, công tố nói rằng chuyện bắt đầu bằng 1 cú điện thoại xin cảnh sát giúp. Ny Tran không biết nạn nhân, và bây giờ Tran bị truy tố về tội trộm từ ông cụ 80 tuổi. Ny Tran, có 9 năm trong nghề cảnh sát, bị truy tố tội trộm cắp, giả mạo và sử dụng thẻ tín dụng và chi phiếu cá nhân của nạn nhân lớn tuổi với tổng trị giá hơn 94.000 USD.

Ny Tran xuất hiện trước tòa với tư cách tại ngoại với một bộ âu phục và đeo cà vạt. Hiện tại, Bloed không được tại ngoại, trong khi Tran vẫn được tại ngoại. Các phiên điều trần sắp xếp cho cả hai sẽ được tiếp tục. Bloed sẽ trở lại tòa án vào ngày 18 tháng 11. Tran sẽ trở lại tòa án vào ngày 13 tháng 12.

---- Gia đình của một sinh viên tốt nghiệp trường Cal State Fullerton đang tìm kiếm câu trả lời sau khi họ nói rằng có vẻ như người thân của họ đã bị đánh thuốc mê, bị cướp và giết khi đi du lịch ở Medellin, Colombia. Gia đình Paul Nguyễn đang tập trung đưa thi thể anh về Quận Cam. Cô Amy Nguyen cho biết Paul là một người anh tuyệt vời: "Anh ấy chỉ là người mà tôi luôn có thể ngưỡng mộ. Anh ấy luôn là người đầu tiên tôi sẽ gọi nếu tôi cần điều gì đó."

Amy cho biết, ông anh 27 tuổi này làm nhân viên hợp đồng và rất thích đi du lịch. Cô cho biết tuần trước Paul đã đi du lịch nước ngoài lần đầu tiên đến thăm Medellin, Colombia, với một người bạn. Amy cho biết Paul đã gặp một cô gái trên Tinder, một ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội và hẹn hò vào thứ Tư.

Cô cho biết anh trai cô được nhìn thấy lần cuối khi rời quán bar với cô gái đó vào khoảng 2 giờ sáng thứ Năm. Thế rồi xác của Paul đã được tìm thấy vào cuối buổi sáng hôm đó. Amy nói: "Họ lấy hết đồ đạc của anh. Chúng tôi biết rằng tất cả các thẻ của anh ấy đã bị quẹt sau 4 giờ sáng. Chúng tôi tin rằng có nhiều người tham gia và cô gái chỉ ở đó để quyến rũ anh tôi và gài bẫy anh."

Amy cho biết cảnh sát Colombia nghi ngờ anh trai cô bị đánh thuốc mê và bị cướp. Cô cho biết chưa có nghi can nào bị bắt. Gia đình Paul rất đau lòng và tập trung đưa anh về nhà. Họ đã thiết lập một trang GoFundMe để giúp đưa thi thể anh về Quận Cam và hỗ trợ chi phí tang lễ:

https://www.gofundme.com/f/memorial-for-paul-nguyen

---- Bộ Tài chính: Doanh nghiệp phát hành trái phiếu tự vay tự trả (nghĩa là: dân mất tiền ráng mà kiện). Theo Báo VnExpress. Với trái phiếu, nhà đầu tư phải tự đánh giá mức độ rủi ro khi đầu tư còn doanh nghiệp phát hành tự cân đối dòng tiền để trả nợ, theo Bộ Tài chính nói hôm 15/11/2022. Với doanh nghiệp, trái phiếu doanh nghiệp là một loại sản phẩm chứng khoán xác nhận nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi của doanh nghiệp với nhà đầu tư. Doanh nghiệp phát hành theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm; có trách nhiệm tự cân đối dòng tiền để đảm bảo các nghĩa vụ đã cam kết. Trường hợp khó khăn về tình hình tài chính, doanh nghiệp phải chủ động xây dựng phương án trả nợ và làm việc thống nhất với các nhà đầu tư như cơ cấu lại nợ, đàm phán hoán đổi trái phiếu, xử lý tài sản đảm bảo, thỏa thuận thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tài sản khác của doanh nghiệp. Trường hợp không thỏa thuận được sẽ xử lý theo quyết định của tòa án.

---- Hàng trăm tàu cá tại Bà Rịa - Vũng Tàu nằm bờ do giá dầu tăng. Theo Báo Giao Thông. Hàng trăm tàu cá tại các địa phương tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu phải tạm dừng hoạt động do các chuyến đi biển của chủ tàu thua lỗ bởi giá dầu tăng. Theo báo cáo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do ảnh hưởng bởi giá dầu tăng nên tổng số tàu cá hoạt động khai thác vùng lộng, vùng khơi đang nằm bờ, tạm ngưng hoạt động trong toàn tỉnh khoảng 685 chiếc/4.643 thuyền viên. Trong đó, tàu cá của huyện Long Điền đậu bờ nhiều nhất 400 chiếc/2.400 thuyền viên. Kế đến là TP.Vũng Tàu 205 chiếc, Xuyên Mộc 44 chiếc, Đất Đỏ 27 chiếc…

---- Vì Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lỗ 160 tỷ, Hà Nội ra độc chiêu xếp hàng mua xăng? Tổng hợp từ báo Người Quan Sát và VietnamNet. NQS viết: "...cử tri phản ánh năm đầu tiên vận hành tuyến Cát Linh - Hà Đông lỗ luỹ kế 160 tỷ đồng và đề nghị TP. Hà Nội cho biết giải pháp khắc phục tình trạng này." (160 tỷ vnd = 6,5 triệu USD). Báo VietnamNet kể: "Hạn chế xe cá nhân, chuyển từ ô tô sang xe máy, lựa chọn thêm các phương tiện công cộng, ra đường có kế hoạch,... là cách mà nhiều người dân Hà Nội đang áp dụng khi đã quá mệt mỏi với việc xếp hàng đi đổ xăng... Theo Trung tâm Quản lý GTCC Hà Nội, lượng khách đi xe buýt trong tháng 10 là gần 24,5 triệu lượt, tăng 18% so với tháng 9. Lượng khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông trong tháng 10 tăng 10% so với tháng 9. Mỗi ngày tàu đón 31.000 lượt khách, trong đó 70% là người đi học, đi làm bằng vé tháng."

---- HỎI 1: Các công ty nhận định Hàng không Delta số một?

ĐÁP 1: Đúng thế. Các chuyên gia du lịch của các công ty đã xếp hạng hàng không Delta là số 1 trong bản khảo sát Business Travel News Airline Survey trong năm thứ 12 liên tiếp, với lý do hãng hàng không này đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

Chi tiết:

https://news.delta.com/delta-named-no-1-business-travel-news-survey-12th-consecutive-year

---- HỎI 2: Khoảng 50% dân Mỹ chờ ngày Thứ Sáu Đen?

ĐÁP 2: Đúng thế. Chỉ còn 41 ngày nữa là đến Giáng sinh, các chuyên gia đang khảo sát về các xu hướng mới xung quanh mùa mua sắm ngày lễ. Jason Gaughan, Giám đốc Consumer Credit Card Products (Sản phẩm Thẻ Tín dụng Tiêu dùng) của Bank of America, cho biết cuộc khảo sát của họ cho thấy những người mua sắm đã bắt đầu từ giữa tháng 9, nhưng nhiều người trong số họ sẽ không đến cửa hàng. “Với tất cả những [lo lắng] về mua sắm trực tuyến và bảo mật, mọi người cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng thẻ tín dụng. Và từ góc độ sản phẩm tiêu dùng, họ cũng là nơi bạn sẽ nhận được nhiều phần thưởng nhất.” Ông nói rằng ít nhất 50% mọi người dự định mua sắm hầu hết trong kỳ nghỉ của họ vào hoặc trước Black Friday (Thứ Sáu Đen: 25/11/2022) và Cyber Monday (28/11/2022).

Chi tiết:

https://knsiradio.com/2022/11/14/survey-says-holiday-shoppers-started-earlier-spending-less/

