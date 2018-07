Đồng Hương Đại Lộc, Quảng Nam, Lần đầu Họp Mặt Sau 43 Năm

Hình ảnh trong cuộc họp mặt lần đầu sau 43 năm của Đồng Hương Đại Lộc, Quảng Nam.

Garden Grove (Bình Sa)- - Sau 43 năm lưu lạc, lần đầu tiên đồng hương Quận Đại Lộc thuộc Tỉnh Quảng Nam đã tổ chức buổi họp mặt “Đại Lộc Quê Ta” tại nhà hàng Diamond Seafood Palace trên đường Lampson, thành phố Garden Grove vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 24 tháng 6 năm 2018, khoảng 300 đồng hương Đại Lộc tham dự.Đây là dịp để bà con Đại Lộc gặp lại nhau như lời Nhà thơ Nguyễn Đức Bạn, Trưởng ban tổ chức đã nói trong thư ngỏ: “… Sau bốn mươi hai năm miệt mài trong cơm áo, trên xứ người, chúng ta luôn hoài bảo một ngày trở lại quê hương, như những cánh chim non tìm về tổ mẹ. Nhưng chưa thể cùng chung ý nghĩ đó, vì vậy, mà một số anh chị em đã hình thành nhóm “Đại Lộc Quê Ta” nhằm mục đích mời gọi tất cả các anh chị em cùng nhau hôp mặt nơi đây để nhớ lại con sông Đào Ái Nghĩa vào những ngày tắm sông trưa nào; nhớ đến guồng xe gió đổ nước vào các thửa ruộng xa xôi khô cằn; thèm nếm lại những trái dưa hấu ngọt lịm của “bùng” Phiếm Ái; nhớ lại những lần trốn học theo bạn nhỏ qua bên kia sông Ô Gia ăn mì gạo lúa Đúc, rau cải con. Và còn nữa những trái Bòn Bon đầy huyền thoại của thời lập xứ Quảng Nam. Họp mặt cũng để nhắc lại một mối tình quê với một em gái nho nhỏ của vùng tơ tằm Giao Thủy; nhớ về những món ăn đặc sản như “Bánh tráng cuốn thịt heo” nổi tiếng nuôi bằng cám gạo chuối cây hay món “ruột già xào nghệ” đậm đà hương vị do mẹ già khòm lưng tóc bạc chăm chút chìu con khi chúng ta còn bé…”Chính nhờ vào những điều gợi nhớ về một thuở ấu thơ trên vùng trời đầy ắp kỷ niệm mà ông Nguyễn Đức Bạn đã kể nên rất đông đồng hương Đại Lộc về từ khắp nơi để mong tìm gặp lai nhau, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm sau 42 năm dài xa cách.Mở đầu buổi họp mặt với phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm, trong phần hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, tất cả mọi người cùng hát nghe thật cảm động.Điều hợp chương trình MC. Khả ái, Bùi Thị Nhung một người con sinh ra và lớn lên trên thôn Hoán Mỹ, xã Lộc Hương, quận Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam, mời ông Nguyễn Đức Bạn, Trưởng ban tổ chức lên phát biểu, mở đầu ông ngỏ lời chào mừng và cảm ơn tất cả bà con Đại Lộc xa gần về tham dự ngày họp mặt “Đại Lộc Quê Ta.”Ông tiếp: “.. . Kể từ tháng Tư năm 1975 chúng ta như những con chim lạc bầy, kẻ lên rừng, người xuống biển. Chúng ta đã tạm thời bỏ xứ ra đi, có những anh chị em vào tù, có những anh chị em may mắn ra khỏi mãnh đất Đại Lộc thân thương, nơi chôn nhau cắt rốn. Và may mắn thay chúng ta đã định cư tại xứ sở Hoa Kỳ. Và vì muốn tạo dịp gặp gở lại nhau chung cho tất cả đồng hương Đại Lộc và cùng với các thân hữu tại nơi đây: Miền Nam Cali, đây là một dịp tốt để anh chị em chúng ta cùng nhau thăm hỏi về gia đình, con cái, cha mẹ, ông bà và các thân bằng quyến thuộc, bạn bè cũ, họ hàng thân thuộc sau bao nhiêu năm xa cách. Thật là cảm động biết bao khi gặp lại người quen xưa nơi đất lạ quê người.. .”Ông tiếp: “Cuộc hội ngộ Đại Lộc là sự trùng phùng có một không hai của chúng ta, đây là những giây phút đáng nhớ, không dễ gì có được. Chúng tôi gồm 7 anh chị em: Nguyễn Đức Bạn, Lê Phước Ba, Nguyễn Đức Lệ, Hồ Văn Thanh, Bùi Thị Nhung, Nguyễn Văn Ãnh, Nguyễn Thị Ngân Hà. Đứng ra tổ chức không phải để ca hát, cũng không phải để quyên tiền.. . mà thuần túy là để gặp lại những bạn bè xưa cũ, những đồng hương Đại Lộc thân thương..”Sau đó Ông Nguyễn Văn Ảnh, một thành viên trong ban tổ chức, lên nói về những tình cảm gắn bó với quê hương Đại Lộc qua từng kỷ niệm.Tiếp theo nhà thơ Đỗ Xuân Quang, một truyền nhân của một nghệ nhân danh tiếng Đại Lộc, về nghệ thuật “Hò Khoan” Đại Lộc Quảng Nam mà nay hầu như thất truyền. Sau đó, ông Quang trình diễn một đoạn ca hò khoan Đại Lộc. Câu hò khoan đã làm cho nhiều người gơi nhớ về quê hương yêu dấu thời tuổi nhỏ, những tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn nhà thơ Đỗ Xuân Quang.Tiếp xúc với nhà thơ Nguyễn Đức Bạn được ông cho biết, “Đại Lộc là một trong tám quận của tỉnh Quảng Nam. Vị trí của Đại Lộc là nằm bên sông Thu Bồn. Trong chiến tranh Việt Nam trước 1975, Đại Lộc bị ảnh hưởng của chiến tranh khá lớn.Trong quận có một vùng phải quy định là vùng oanh kích tự do vì quân Cộng Sản Bắc Việt cùng du kích địa phương thường xuyên xâm nhập phá hoại, nhưng người dân Đại Lộc vẫn bám lấy quê hương, rất ít người bỏ đi xứ khác cho đến ngày 30 Tháng Tư, 1975, thì có đến 80% đến 90% phải chạy vô miền Nam và đi di tản ra xứ người.Ông Bạn mong rằng sau cuộc hội ngộ lần đầu này, bà con Đại Lộc ở hải ngoại sẽ thành lập được một Hội Ái Hữu Đại Lộc để làm nơi quy tụ lại với nhau. Mọi chi tiết xin liên lạc với Nhóm Đại Lộc Quê Ta qua số điện thoại Nguyễn Đức Bạn (657) 900-6925, Nguyễn Văn Ảnh (805) 587-1519.”