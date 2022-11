Sự thật ít người biết về những công ty quân sự tư nhân ở Hoa Kỳ

Tìm hiểu



Công ty quân sự tư nhân ở Mỹ là tổ chức kinh doanh, chuyên cung cấp các dịch vụ quân sự đặc biệt, với đội ngũ chuyên viên nhiều kinh nghiệm, chuyên nghiệp, hỗ trợ việc xử lý nhiệm vụ cấp chiến dịch, chiến thuật. Nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ an ninh cho những nhà ngoại giao, bảo vệ sân bay, các khu vực dầu mỏ, huấn luyện quân sự và cảnh sát, v.v… Trên nước Mỹ, hiện có những công ty an ninh và quân sự tư nhân, cung cấp người trên các mặt trận thế giới, mà ít có người biết đến. Thị trường an ninh và quân sự tư nhân bùng nổ mãnh liệt theo đà chiến tranh và những tranh chấp quân sự trên thế giới.





Tờ Telegraph dẫn lời ông Peter Singer, nhà phân tích an ninh tại Viện Brookings ở Washington, cho biết, thị trường quân đội tư nhân toàn cầu có giá trị khoảng 120 tỷ USD hàng năm, trên 50 quốc gia.

Giáo sư Deborah Avant, thuộc Đại Học California nêu nhận xét: “Tốc độ phát triển ngành an ninh thật sự là một hiện tượng”.





Chiến trường Iraq và Afghanistan, thu hút nhân viên an ninh và quân sự tư nhân nhiều nhất. Hiện tại có từ 20,000 đến 30,000 thường dân làm việc cho Hoa Kỳ, thông qua các hợp đồng quân sự, nhưng con số thực tế có thể nhiều hơn. Bộ Ngoại Giao HK hiện đang sử dụng 2,500 cảnh vệ, bảo vệ an ninh cho các nhà ngoại giao, và toà đại sứ Mỹ ở Iraq.





Những công ty tư nhân có quy mô hoạt động rất lớn gồm có: công ty Blackwater, DynCorp International, Halliburton, AmorGroup, CRG, Triple Canopy, Inc. Nhiều người cho đó là đạo quân đánh thuê.





Dịch vụ an ninh tư nhân





Trong hơn 10 năm qua, các công ty an ninh và quân sự tư nhân đã nở rộ. Ông Jose Luis Gomez del Prad, một chuyên viên Tây Ban Nha cho biết, bộ Quốc Phòng và Ngoại Giao HK đã thuê các công ty an ninh tư nhân để sử dụng trong chiến tranh Iraq và Afghanistan. Các công ty đó tuyển dụng những cựu chiến binh, cảnh sát tại các nước như Ecuador, Peru, Chile, Fiji để phục vụ công tác bảo vệ an ninh, huấn luyện binh sĩ, bảo vệ các đoàn xe tiếp tế, các căn cứ quân sự và các nhà ngoại giao. Theo ước tính, hiện có khoảng 20,000 người làm việc cho các công ty an ninh tư nhân ở chiến trường Iraq, trong đó có 1,000 người châu Phi.





Có ý kiến cho rằng, chính phủ Hoa Kỳ dùng tư nhân trong các cuộc chiến tranh, nhằm mục đích giảm thiểu thiệt hại nhân mạng cho quân đội Mỹ.

Toán huấn luyện của Black Water (Không mặc quân phục)





Vì sao Hoa Kỳ sử dụng “quân đội tư nhân”





Cuộc chiến tranh chống khủng bố ở 2 chiến trường Iraq và Afghanistan, làm cho HK thiếu quân số, việc nầy làm bùng nổ hiện tượng “tư nhân hoá quân đội”. Các công ty an ninh và quân sự tư nhân tham gia với tỷ lệ cứ 1 dân sự của nhà thầu so với 10 binh sĩ chính quy.





Tờ Washington Post cho biết, chương trình “tư nhân hoá chiến tranh” đã biến công nghiệp quốc phòng phức tạp hơn, và trị giá 100 tỷ USD mỗi năm.





Công ty Military Professional Resources, Inc. (MPRI) có 12,000 cựu chiến binh đầy kinh nghiệm về mọi lãnh vực, từ vũ khí hạt nhân đến chiến thuật tấn công bằng tàu ngầm, đã cung cấp nhân sự cho các trung tâm tuyển mộ của bộ binh Hoa Kỳ, làm nhiệm vụ huấn luyện tác chiến, bảo vệ an ninh các căn cứ Mỹ ở Hàn Quốc, thậm chí nhận thầu việc huấn luyện cố vấn cho quân đội nước ngoài như Kuwait, Balkans đến Nam Phi.





Tướng Carl E. Vuono – Crosbie Edgerton Saint – Harry E. Soyster





Lãnh đạo MPRI là tướng Carl Vuono, tốt nghiệp West Point, (New York), nguyên tư lịnh Bộ Binh Mỹ trong cuộc chiến Vùng Vịnh năm 1991. Các phụ tá: tướng Crosbie Saint, nguyên tư lịnh QĐ/HK ở châu Âu, tướng Harry Soyster, nguyên tư lịnh tình báo QĐ/HK.





Cựu đại tá Tom Sweeney, giáo sư đại học Army War College cho rằng, việc dùng công ty tư nhân giúp cho bộ Quốc Phòng tránh được dư luận của người dân Mỹ. Đại sứ Mỹ ở Colombia thời tổng thống Clinton, nêu nhận xét: “Khi bọn buôn lậu ma túy bắn chết một binh sĩ Mỹ, người ta thấy những hàng tít lớn giật gân trên những tờ báo, kèm theo những lời chỉ trích nặng nề. Trái lại, 3 nhân viên DynCorp tham gia chiến dịch chống ma túy tại Nam Mỹ, bị giết chết tại Peru, thì người ta chỉ đọc một bản tin vẻn vẹn có 113 chữ trên tờ New York Times.





Và hãy tưởng tượng, dư luận Mỹ sẽ phản ứng như thế nào khi thi thể của 4 nhân viên của công ty tư nhân Blackwater bị treo trên cầu Fallujah, nếu 4 thi thể đó là quân nhân Mỹ? Có nhiều ý kiến cho rằng việc tư nhân hoá quân sự, giúp tránh được phản ứng của dân chúng Mỹ khi số thương vong gia tăng lên cao.





Đội quân thiện chiến Blackwater





Với trực thăng đa dụng, xe bọc thép, thậm chí cả phi cơ chiến đấu, công ty an ninh tư nhân Blackwater (BW) Hoa Kỳ, đang sở hữu một quân đội thiện chiến, được trang bị vũ khí rất tối tân. Lãnh đạo Blackwater, Erik Dean Prince, tự quảng cáo: “Blackwater là công ty quân sự chuyên nghiệp nhất thế giới”. Lính của Blackwater một ngày nhận được 1.200 USD tiền lương, trong khi đó, lính bộ binh Mỹ chỉ nhận được 150-190 USD/ngày. Blackwater cũng sở hữu một loạt các trường bắn, thao trường trên thế giới, phục vụ khoảng 40.000 binh lính của công ty và cả quân đội của nhiều quốc gia đến luyện tập





Nhân viên của công ty an ninh tư nhân Mỹ Blackwater.





Một quân đội ngoài quân đội





Nằm bên hông thị trấn Moyock của bang Bắc Carolina là căn cứ 30km2 của công ty an ninh tư nhân Blackwater. Căn cứ nầy gồm những mô hình chiến trường, địa đạo, hàng rào kẽm gai, phòng tập thể lực, kỹ thuật chiến đấu… Theo đài BBC, thì đây là những bãi huấn luyện tư nhân lớn nhất thế giới. Đi vào căn cứ BW, người ta choáng ngợp bởi những phương tiện hỗ trợ chiến đấu tại đây. Những trực thăng đa dụng MD-530F, AB-412, trực thăng vận tải Sykorsky S-92, các loại xe bọc thép của quân đội Anh, Mỹ, thậm chí đã chế tạo ra xe bọc thép riêng cho mình, đó là chiếc Grizzly APC (APC = Armored Personelle Carrier).





Xe bọc thép đặc dụng Grizzly APC. Ảnh: Blackwater.





Trước kia, trang web của Blackwater (BW) cho biết, công ty đang tiến hành chế tạo phi cơ không người lái. BW còn mua một phản lực cơ cánh quạt để huấn luyện chống chiến tranh du kích.





Hệ thống vũ khí hiện đại, đa dạng, cùng với lực lượng nhân sự thiện chiến, phần đông là những cựu quân nhân thuộc các lực lượng đặc nhiệm HK, Philippines, Chile, Bosnia, Fiji…với lực lượng hùng hậu đó, BW dễ dàng hái ra tiền, trong thời kỳ mà nền an ninh thế giới nóng bỏng như hiện nay.





Dịch vụ chủ yếu của BW là huấn luyện quân đội, cảnh sát, các lực lượng đặc nhiệm của nhiều quốc gia, trong đó có những cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ. Blackwater cũng cung cấp nhân viên bảo vệ cho các viên chức ngoại giao HK ở Iraq. Tham gia công tác bảo vệ an ninh cho những sự kiện lớn thế giới, như Olympic Athens 2004 tại Hy Lạp. Huấn luyện biệt kích cho nước Azerbaijan, cho lực lượng bộ nội vụ Afghanistan. Mỗi năm, BW đảm trách huấn luyện cho ít nhất 40,000 người, và 90% doanh thu của công ty là những hợp đồng với các chính phủ, mà 2/3 hợp đồng không thông qua thủ tục đấu thầu.





Riêng đối với Hoa Kỳ, thì các hợp đồng trị giá 500 triệu USD. Điều đáng ngạc nhiên là công ty khổng lồ nầy mới ra đời cách đây hơn 10 năm.





Việc thành lập Blackwater





“Chân gấu” huy hiệu của Blackwater.





Blackwater là một tập đoàn quân sự tư nhân khổng lồ với mạng lưới hoạt động từ châu Á, châu Phi đến Trung Đông. Năm 1997, một cựu quân nhân thuộc lực lượng đặc nhiệm hải quân SEAL của Hoa Kỳ, là Erik Dean Prince, lúc đó 27 tuổi, đã thành lập ra Blackwater. Với kinh nghiệm quân sự và khả năng kinh doanh tài ba, Prince đã biến BW thành một thế lực hùng mạnh trong lãnh vực cung cấp dịch vụ an ninh. Trong vòng 6 năm đầu tiên, gần như không có bất cứ một tài liệu nào về hoạt động của công ty Blackwater cả. Hiện nay, BW có 9 công ty thành viên, tham gia ở nhiều quốc gia trên thế giới.





Erik Dean Prince, sáng lập viên Blackwater.





Vài nét về Erik Prince





Erik Prince sinh ngày 6-6-1969 tại thành phố Holland, bang Michigan, Hoa Kỳ. Prince đã từng theo cha là Edgar D. Prince, đi du lịch, đến viếng trại tập trung Dachau, nơi Đức Quốc Xã giam giữ người Do Thái. Đến bãi biển Normandy (Pháp), nơi mà quân đồng minh đổ bộ lên giải phóng nước Pháp, dưới sự chiếm đóng của Đức Quốc Xã. Ông cũng đến bức tường chia Đông và Tây Bá Linh. Bà mẹ của Prince cho biết những cuộc thăm viếng đó đã tạo ra quan điểm của Prince về quân sự.





Người vợ thứ nhất của Prince là Joan Nicole chết vì bị ung thư vào năm 2003, thọ 36 tuổi. Prince có 7 con. Prince được nhận vào Học viện Hải Quân Hoa Kỳ. Học được 3 lục cá nguyệt thì thôi học, vì không thích hai chữ “Học viện”. Đã nhận bằng B.A về chính trị. Sĩ quan đặc nhiệm SEAL 8, đóng ở Haiti (Vùng biển Caribbean).





Năm 1997, Prince mua 24Km2 vùng đầm lầy Great Dismal Swamp, ở North Carolina để mở công ty Blackwater.





Blackwater lao vào chiến trường Iraq





Năm 2003, hợp đồng thứ nhất, không qua đấu thầu, trị giá 27.7 triệu USD, là công tác bảo vệ an ninh cho Chủ tịch Chính Quyền Liên Minh Lâm Thời ở Iraq là ông L. Paul Bremer.





Năm 2004, tạp chí Time cho biết, BW thu được 320 triệu USD từ bộ Ngoại Giao HK, trong việc bảo vệ ngoại giao đoàn trong 5 năm.





Năm 2006, công ty BW giành được hợp đồng bảo vệ các nhà ngoại giao và tòa đại sứ HK ở Iraq, một toà đại sứ lớn nhất thế giới của Hoa Kỳ.









Sứ mạng bảo vệ các nhà ngoại giao khiến cho nhân viên BW trở thành những chiến binh thật sự. Họ đọ súng thường xuyên với các tay súng chống chính phủ, đối mặt với những cuộc đánh bom tự sát, chống trả mãnh liệt lại những cuộc phục kích. Họ sẵn sàng nhả đạn vào những mục tiêu đáng nghi ngờ. Đến đây, nhân viên BW không còn là những nhân viên bảo vệ tư nhân thuần túy nữa, mà là những chiến binh thật sự.





Lewis Paul Bremer Chủ tịch Liên Minh Lâm Thời Iraq được bảo vệ bởi

nhân viên Blackwater (Người ở giữa).





Các nhân viên của Blackwater đang rà soát an ninh ở Baghdad.





Tháng 4 năm 2004, một toán nhân viên BW cùng với TQLC/HK cố thủ, cầm cự với 400 quân nổi dậy Iraq, đang bao vây bộ chỉ huy của Chính Quyền Liên Hiệp Lâm Thời ở Al Najap, Iraq. Toán quân Mỹ cạn đạn dược và tiếp liệu, trong khi chờ cứu viện đến giải vây, thì nhóm BW cách đó 113km, đã dùng phi cơ mang tiếp liệu đến và tản thương.





Năm 2005, 6 nhân viên BW cùng 2 xạ thủ súng máy và một phi công tử nạn khi chiếc trực thăng bị bắn rơi.





Ngày 23-1-2007, 5 nhân viên BW thiệt mạng khi chiếc trực thăng Hughes H-6 của họ bị bắn hạ. 4 trong 5 người, bị thương và bị xử tử bằng cách bắn vào đầu, và vào lưng từng người. Ngoài ra, tổng số người bị giết là 900, họ mang nhiều quốc tịch khác nhau, và số bị thương là 3,300.





Ngày 30-12-2009, 7 nhân viên CIA, trong đó có 2 nhân viên của BW, cùng một nhân viên tình báo Jordan, và một chỉ huy trưởng căn cứ quân sự Mỹ ở tỉnh Khost, Afghanistan, tất cả 9 người bị giết và 6 người bị thương trong vụ xe bom tự sát kinh hoàng.





Số là, một điệp viên nhị trùng, là người của tổ chức khủng bố al-Qaeda, làm việc cho tình báo Jordan và CIA, tên là Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi, 32 tuổi, bác sĩ người Jordan, muốn gặp cụm tình báo CIA, để cho biết những tin tức về tên phó tướng Ayman al-Zawahiri.





Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi, điệp viên nhị trùng giết 7 CIA cùng một lúc.





Trước đó, có lời cảnh báo của trưởng tình báo Jordan, về thân thế của tên điệp viên nầy, vì trước kia, hắn đã từng kêu gọi thánh chiến chống Mỹ. Nhưng sau khi xem đoạn Video cho thấy hắn ngồi bên cạnh tên thuộc hạ tin cậy của Ayman al-Zawahiri (hình 2 người), đồng thời sau những buổi họp đánh giá tình hình, thì cụm CIA quyết định cho làm một cái bánh Giáng Sinh, tất cả ngồi vào phòng họp chờ chiêu đãi hắn, vì thông qua tấm hình nên tin tưởng hắn có thể cung cấp tin tức của Ayman al-Zawahiri, nhưng hắn ra tay trước.





Tên khủng bố lái chiếc xe chở đầy chất nổ, tông qua cổng, đến phòng họp, bấm remote control, chiếc xe nổ tung, làm chết 9 người nói trên. Trong đó 5 nhân viên CIA, 2 nhân viên Blackwater làm việc cho CIA, một nhân viên tình báo Jordan, và viên chỉ huy trưởng căn cứ quân sự Mỹ ở tỉnh Khost, Afghanistan.





Tên khủng bố banh xác, chỉ còn cái đầu rớt xuống, lăn long lóc trên mặt đất. Hai nhân viên BW tử trận là Dane Clark Paresi (46 tuổi) và Jeremi Wise (35 tuổi).





Giám đốc CIA lúc đó là ông Leon Edward Panetta nhận sai lầm về việc xử lý thông tin. Đó là một thiệt hại lớn nhất của CIA trong suốt 25 năm qua.





Tên al-Balawi được xem là gián điệp tam trùng (Triple Agent). Sau đó, qua phân tích thì thấy hắn đã lập được một số thành tích, đã gây được niềm tin của tình báo Jordan, lấy đó làm bàn đạp tiếp cận với CIA để thực hiện mục đích. Tóm lại, trong ván bài nầy, CIA đã bị sập bẫy của al-Qaeda.





Sự kiện ngày 31-3-2004





Ngày 31-3-2004, quân nổi dậy Iraq đã phục kích bằng súng máy và ném lựu đạn vào một đoàn xe của 4 nhân viên BW, trên đường đến giao thực phẩm cho một đơn vị HK ở thành phố Fallujah. 4 nhân viên bị giết là Scott Helvenston, Jerko Zovko, Wesley Bastalona và Mike Teague. Xác của 4 người bị buộc vào xe, kéo chạy chung quanh trên đường phố, rồi phóng hỏa đốt cháy, sau đó đem treo trên thành cầu bắc ngang sông Euphrates, thuộc Fallujah.





Xác chết cháy của nhân viên BW bị treo trên cầu ở Fallujah.





Tháng 1 năm 2005, đại diện cho gia đình của 4 người BW chết, bà Katy Helvenston, mẹ của Scott Helvenston, đâm đơn kiện công ty Blackwater đòi bồi thường 10 triệu USD.





Công ty BW từ chối bồi thường, viện dẫn lý do là 4 đương sự không tuân hành theo nội quy, và nguyên tắc vận chuyển của công ty. Đó là, khi di chuyển, mỗi xe chỉ có 3 người, phải có 2 chiếc xe cùng đi chung, để bảo vệ cho nhau, đồng thời phải có 1 xe bọc thép có gắn đại liên đi theo hộ tống, vì trên nguyên tắc, họ là những nhân viên dân sự.





Tuy nhiên, vụ kiện được chấm dứt, khi 2 bên đồng ý thương lượng với nhau bên ngoài tòa án. Chắc chắn là công ty Blackwater phải bồi thường.





Vụ thảm sát 17 thường dân Iraq năm 2007





Ngày 16-9-2007, những tay súng an ninh tư nhân BW, bị cáo buộc là đã nổ súng bừa bãi vào dân chúng, tại công trường Nisour Baghdad, Iraq, làm chết 17 thường dân và 21 người khác bị thương. Vụ nổ súng xảy ra khi nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ mở đường, và bảo vệ một đoàn xe chở các nhà ngoại giao HK, đến dự phiên họp ở phía tây Baghdad.





Nhân viên bảo vệ nói rằng, đoàn xe bị phục kích, nên họ bắn trả để bảo vệ các nhà ngoại giao. Ngày hôm sau, giấy phép hành nghề của công ty Blackwater đã bị chính phủ Iraq tạm thời hủy bỏ.





Khi đoàn xe của các nhà ngoại giao HK chạy đến gần công trường Nisour Square, thì một chiếc xe du lịch hiệu Kia màu trắng, do một phụ nữ lái, có người con đã lớn trên xe. Chiếc xe chạy rất chậm, nhưng lại đi sai đường vì có bảng cấm. Người lái xe không tuân lịnh của cảnh sát Iraq, bằng những tiếng còi tu huýt. Xe cứ tiến tới mãi. Nhóm bảo vệ bắn hạ tài xế, kế đó, bảo vệ ném loại lựu đạn chỉ làm người bất tỉnh, nhưng cảnh sát Iraq tưởng rằng đó là lựu đạn miểng, nên bắn vào nhóm bảo vệ. Thế là bảo vệ xả súng bừa bãi vào đám đông dân chúng, làm chết 17 người và 21 người bị thương. Đó là báo cáo của chính quyền Iraq.





Trong khi bản báo cáo của công ty Blackwater thì ghi rằng tài xế chiếc xe du lịch hiệu Kia cứ cho xe tiến tới gần đoàn xe của ngoại giao Mỹ, không đếm xỉa gì đến tiếng còi tu huýt của cảnh sát Iraq. Nhóm bảo vệ la hét bảo ngừng xe, ném chai nước vào phía tài xế, rồi bắn cảnh cáo vào máy xe, vì xe không ngừng, nên bảo vệ BW bắn chết tài xế.





Cảnh sát Iraq chạy đến xe du lịch, ra vẻ đến giúp hành khách trên xe, nhưng chiếc xe vẫn chạy tới, bởi vì người cảnh sát đã đẩy chiếc xe. Theo quan điểm của những người BW bảo vệ, thì họ đang bị tấn công bằng xe bom tự sát, nên họ bắn vào chiếc xe làm chết 2 người và cảnh sát. Một cảnh sát khác nổ súng vào đám bảo vệ, thì bị bắn hạ luôn, bởi vì, trên thực tế, thì đã có nhiều vụ tấn công bằng xe bom, mà phe nổi dậy đã giả trang trong sắc phục cảnh sát. Nhưng trong trường hợp nầy, những nhân viên bảo vệ không biết rằng hai người đó là cảnh sát thật sự. Báo cáo của công ty Blackwater như thế.





Theo bộ Ngoại Giao HK thì ghi rằng 8 trong số 10 người ở nhiều nơi chung quanh đó đã nổ súng tấn công không ngừng vào đoàn xe, trong đó, nhiều tay súng mặc thường phục và nhiều người khác mặc đồng phục cảnh sát. Nhóm cận vệ đã bắn thẳng vào các vị trí đã được nhận diện là nơi súng nổ. Sau đó, đoàn xe tiếp viện của HK không đến nơi được, vì đã bị những chiếc xe cảnh sát và bộ đội vũ trang bao vây ngăn chận, không cho đến hiện trường, mãi cho đến khi trực thăng vũ trang Hoa Kỳ đến, thì đoàn xe ngoại giao HK mới được ra khỏi khu vực.





Ngày 27-9-2007, tờ New York Times phổ biến một bản báo cáo, cho rằng, trong lúc hỗn độn, thì một nhân viên BW vẫn tiếp tục nổ súng vào đám thường dân, mặc dù có tiếng ra lịnh ngừng bắn của người chỉ huy. Anh ta chỉ ngừng bắn khi bị chỉa súng vào người, và ra lịnh ngừng bắn thêm một lần nữa.





Sau vụ việc, chính quyền Iraq ra lịnh tạm thời cấm công ty Blackwater hành nghề trên đất nước họ. Thủ tướng Iraq yêu cầu Bộ Ngoại Giao HK chấm dứt hợp đồng với công ty BW. Ngày 19-9-2007, Bộ Ngoại Giao HK ra lịnh cho các nhân viên chỉ được ra ngoài bằng trực thăng mà thôi. Đồng thời Bộ nầy cũng đề nghị công ty BW bồi thường 250 triệu USD cùng với lời xin lỗi về vụ việc ngày 16-9-2007. Công việc của Blackwater được giao lại cho công ty tư nhân Triple Canopy, Inc.





Ông chủ Blackwater dự định sẽ gởi đến ngân hàng chính phủ Iraq số tiền một triệu đô la để thương lượng hủy bỏ vụ kiện. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đề nghị 250 triệu đô la, kèm theo lời xin lỗi. Phía Iraq đòi bồi thường 8 triệu cho mỗi nạn nhân. Tổng cộng 38 nạn nhân, vừa chết, vừa bị thương, sẽ thành giá tiền là 304 triệu đô la. Tóm lại, ông chủ BW đề nghị bồi thường một triệu đô la, Bộ Ngoại Giao đề nghị 250 triệu, phía Iraq đòi bồi thường 304 triệu đô la.





Vụ mất 500 khẩu súng AK





Blackwater là đội quân ô hợp, quy tụ các nhân viên từ nhiều quốc gia khác nhau, nên trình độ kiến thức và tâm lý cũng khác nhau, do đó không tránh được những bê bối. Sau vụ giết thường dân vô tội, vụ bê bối thứ hai là ăn cắp 500 khẩu súng AK, bí mật đem ra thị trường chợ đen bán cho quân Taliban chống Mỹ, ở Afghanistan.





Ủy ban điều tra của Thượng viện Hoa Kỳ, do nghị sĩ đảng Cộng Hòa, Henry Waxman, cho biết, chỉ trong 3 năm (2006-2008) đã có 122 nhân viên của BW vi phạm nội quy, đã từng buôn lậu vũ khí và ma túy, giết 2 người Afghanistan tại Kabul.





Blackwater lấn sân CIA





Tờ New York Times tiết lộ, nhân viên BW đã từng “tham gia trái phép” trong các chiến dịch truy lùng và tiêu diệt những tên khủng bố Taliban và Al-Qaeda, của CIA ở Iraq và Afghanistan. Nhiều cựu nhân viên BW cho biết, họ đã từng tham dự các chiến dịch, thường xuyên đến mức không phân biệt được ranh giới giữa CIA và BW. Nhân viên BW thường tham gia, đi chung với CIA trong các chiến dịch bắt sống hoặc tiêu diệt khủng bố. Họ cũng tham gia vào việc chuyên chở bí mật, những tên khủng bố từ các nơi, đem về trại giam của Mỹ tại Guantanamo, Cuba.





Nhân viên BW vẫn theo sát nhân viên CIA khi thi hành nhiệm vụ, và cũng hành động y như người của CIA. Từ chỗ đi chung, tiến đến tác chiến chung, rồi phối hợp với các lực lượng đặc nhiệm, người nhái…

Sau vụ nổ súng ngày 16-9-2007, Blackwater đổi tên lại thành Xe Services vào năm 2009. Đến tháng 12 năm 2010, công ty được bán lại cho một nhóm nhà đầu tư, mà Chủ tịch mới là Ted Wright. Công ty lại đổi tên một lần nữa, là Academi.





Erik Prince rời công ty, sang định cư ở Dubai, một thành phố lớn của nước Các Tiểu Vương Quốc Á Rập. (United Arab Emirates-UAE)





Công ty DynCorp International





Ngoài công ty Blackwater, ở chiến trường Iraq và Afghanistan còn có nhiều công ty tư nhân cung cấp dịch vụ an ninh và quân sự cho Hoa Kỳ. Trong đó, có 2 công ty đáng kể là DynCorp International và Triple Canopy, Inc.





DynCorp International (DI) là công ty dịch vụ chủ yếu là yểm trợ trên không, huấn luyện và yểm trợ tình báo, an ninh và những cuộc hành quân nguy hiểm trên khắp thế giới. Thu nhập hằng năm là 3 tỷ USD, trong đó, 96% từ chính phủ Hoa Kỳ.





Mối quan hệ khắng khít giữa DynCorp International và Lầu Năm Góc thể hiện rõ nét nhất về nhân sự, như cựu tướng 4 sao Lục quân, Barry McCaffrey thành viên của Hội đồng Quản trị DI. Ông Phó Chủ tịch DI từ năm 2011 đến nay, là ông Micheal Thibault, nguyên là cựu Phó Giám đốc cơ quan Kiểm Toán Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ.





Tướng 4 sao Barry McCaffrey – Michael Thibault.





Bộ chỉ huy DI đặt tại bang Virginia. Cung cấp dịch vụ cho quân đội Mỹ ở các quốc gia như: Bolivia, Bosnia, Somalia, Angola, Haiti, Colombia, Kosovo và Kuwait. Phụ trách giữ an ninh cho tổng thống Afghanìstan Hamid Karzai, huấn luyện cho ngành cảnh sát Iraq. DynCorp International làm chủ 24 công ty con, xử dụng 24,000 nhân viên. Được thuê để giúp tăng cường cho không quân Afghanistan và giúp đào tạo phi công cho nước nầy.





DynCorp International bị những vụ kiện của các nước ngoài. Colombia khởi kiện về việc phun thuốc diệt cỏ làm hại sức khoẻ của hơn 100,000 người. Tháng 12 năm 2006, cũng bị 1,600 người Ecuador lại kiện về việc phun thuốc diệt cỏ. Vụ kiện nhân viên của công ty nầy đã từng tham gia chiến dịch chiến đấu chống nổi dậy, chống lại nhóm phiến quân Colombia.





Thái độ ngang tàng, hống hách của nhân viên DynCorp International cũng bị than phiền nhiều, nhưng công ty nầy không trả lời trả vốn gì cả.





Công ty Triple Canopy, Inc.









Triple Canopy, Inc. là công ty tư nhân cung cấp dịch vụ an ninh , hỗ trợ các sứ mạng nguy hiểm. Được thành lập năm 2003 bởi những cựu chiến binh của các lực lượng đặc biệt, bao gồm Delta Force, Navy SEAL, Ranger và các nhân viên thi hành công lực…Số nhân viên của công ty là 5,000 người. Công ty được xem như giữ vai trò chính trong việc giữ an ninh cho Chính Quyền Liên Minh Lâm Thời tại Iraq, từ bộ chỉ huy cho đến mọi nơi trên đất nước.





Năm 2009, khi công ty Blackwater bị cho ngừng hoạt động, thì Hoa Kỳ giao công tác đó lại cho Triple Canopy, Inc.





Tổn thất nhân mạng





Mở những cuộc hành quân hằng ngày trong vùng chiến sự, và ở những khu vực nguy hiểm, công ty thường bị thiệt hại nhiều về nhân mạng. Tháng 9 năm 2005, 4 nhân viên của Triple Canopy cùng với 13 người khác thiệt mạng trong một vụ gài bom ven đường ở Basra, Iraq. Tháng 7 năm 2010, một đạn pháo nổ, gây tử thương cho 3 nhân viên của công ty và làm 15 người khác bị thương.





Kết luận





Các công ty an ninh và quân sự tư nhân ở Hoa Kỳ kinh doanh hợp pháp, ít ra cũng góp phần giúp việc bảo vệ các cơ sở và an ninh cho những nhà ngoại giao Hoa Kỳ ở nước ngoài, đồng thời góp phần vào cuộc chiến tranh chống lại những tên khủng bố, thường xuyên đe dọa an ninh nước Mỹ.





Một số nhân viên của Blackwater là cựu chiến binh ngoại quốc, cho nên cái chết của họ không kích động mạnh trong tâm lý người Mỹ.





Thời kỳ nào, mỗi khi xã hội có nhu cầu, thì nhiều tổ chức được thành lập để đáp ứng.





– Trúc Giang MN